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Está no ar o Explicador da Rádio Observador, hoje com uma antevisão ao debate do Estado da Nação. São convidados deste Explicador Pedro Alves do PSD, Rodrigo Tacha do Chega, Miguel Costa Matos do PS. A moderação é do Paulo Ferreira.

Muito bom dia, obrigado a todos pela presença neste Explicador. Hoje é dia de balanço, do estado do país e também do estado da governação. Miguel Costa Matos, bom dia, bem-vindo e começando por si, adivinhando que faz uma avaliação negativa do estado da Nação ou pelo menos da governação, há alguma área que considere neste momento mais crítica?

Bom, em primeiro lugar, bom dia, cumprimento a lu a si, aos meus colegas de painel e também a quem nos está a ouvir. Olhe, eu acho que o debate do Estado da Nação seguramente é uma oportunidade pra podermos discutir tudo isso sobre o país, o que está a correr mal, e está muita coisa a correr mal. Mas queria começar por dizer que acho que deveria ser uma oportunidade pra nós falarmos sobre as visões que os partidos têm pro país, o diagnóstico que fazemos, mas também as propostas que temos. Nós estamos numa altura em que as pessoas estão saturadas da política e, portanto, nós, o PS, estamos motivados em não ser um partido que apenas critica, mas que apresenta soluções, porque de fato nós vemos este governo e vemos que num conjunto de áreas eles não têm rasgo de reformar. Eu pergunto: além de imitarem o Chega em matéria de imigração, qual foi a reforma que fizeram? Olhe, para responder à sua pergunta, a saúde é claramente a área que está a correr pior ao governo. No INEM, tivemos uma desgraça nos helicópteros, tivemos uma desgraça na gestão da greve e agora temos uma desgraça do ponto de vista do despacho de meios, em que temos pessoas que perante falta de resposta, de fato, têm um socorro menos eficaz. Nós ontem apresentávamos uma proposta que já veio a ser elogiada pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Vamos ver o que o governo agora diz do ponto de vista da coordenação dos meios. Portanto, a saúde, de facto, é a pior área. Na questão do INEM é mais flagrante, visto agora com a questão dos helicópteros, mas há outras questões na área da saúde. Veja o fato de haver mais portugueses hoje do que há um ano sem médico de família. E portanto, nós temos um agravar também nas urgências hospitalares. Mais urgências a serem fechadas. De fato, a saúde é um tema complexo. Nós nunca o escondemos, sempre tentamos colocar dinheiro, reformar. A reforma da direção executiva, a reforma das ULS. Este governo, pelo contrário, desfez as reformas e as condições estão-se a agravar. Infelizmente, a mesma coisa se aplica noutras áreas. Eu sei que não dá pra cobrir as áreas todas, mas antes de passar a palavra aos meus colegas, permita-me que fale, por exemplo, da área da habitação, em que nós estávamos a ter a evolução dos preços até a desacelerar. E portanto, não estou a dizer que o problema estava a desaparecer, mas estávamos a não agravar mais o problema do ponto de vista dos preços, com mais habitação, porque estávamos a ter mais oferta e estávamos a ter menos procura. Isso é um dado estatístico absolutamente factual. O que é que acontece também com os dados estatísticos factuais de hoje? É que temos uma aceleração bruta do preço da habitação. Ainda ontem soubemos que o preço da habitação subiu dezoito por cento, a maior subida nos últimos cinco anos.

No primeiro trimestre.

O governo responde do ponto de vista da oferta, nada. Por exemplo, o Simplex, o urbanismo, ele propôs um novo, mas ninguém sabe qual é. O que o PS e a Iniciativa Liberal aprovaram, e portanto caem em suspeito de ser estatista, de ter uma coisa assim muito à esquerda. Foi uma coisa que aprovamos com a Iniciativa Liberal. Deixaram na gaveta. Portanto, oferta nada. E procura? Olhe, liberalizaram o alojamento local. Estão a voltar a apostar nos vistos gold, nos residentes não habituais. Portanto, é tudo ao contrário. Está a perceber?

Miguel Costa Matos, pegar nesses dois pontos que refere. Pedro Alves, bom dia, deputado PSD.

Bom dia.

Deixe-me colocar esta questão da saúde, que aparece na primeira linha quando se olha para os problemas do país. Perguntar se de facto este é o maior calcanhar de Aquiles, neste momento, do governo.

Primeiro bom dia também a todos e agradecer o convite pra estar aqui hoje também no Explicador. Efetivamente, a saúde é um problema que o governo não ignora e que o PSD também não quer esconder, pelo contrário. E agradecemos também aqui ao deputado Costa Matos de ter efetivamente trazido para debate esta situação. Primeiro, dizer que estar aqui hoje para discutir propostas, fazer diagnósticos, até parece que estão saindo de eleições há tão pouco tempo e os portugueses não sabem o que é que o Partido Socialista defende, o que é que o Partido Socialista nos deixou e por que é que esta maioria saiu reforçada por parte do governo. É que já tiveram a possibilidade de experimentar 11 meses de governo e a verdade é que os portugueses validaram a ação do governo, as políticas do governo e as propostas que tem vindo a apresentar. E uma coisa é clara: se no passado havia dois grupos parlamentares que tinham o mesmo número de deputados, hoje, o segundo grupo parlamentar tem menos 30 deputados do que o PSD. Isso é claro. Ou seja, se ainda não se percebeu a mensagem, o que os portugueses preferem e o que é que os portugueses perceberam do que existia, então alguém tem que fazer uma reflexão sobre o seu papel aqui. No entanto, relativamente à saúde, em particular ao INEM, o diagnóstico que faz o Costa Matos é preocupante, porque, na verdade, se alguém está a resolver o problema do INEM é este governo, é o PSD. O governo do Partido Socialista deixou o INEM sem meios Sem pessoas, sem recursos, sem organização. Esta é que é a verdade dos factos. Se hoje as coisas estão melhor, deve-se ao trabalho deste governo. E efetivamente elas não estão bem, mas não se resolvem também em 11 meses, porque a situação era caótica, catastrófica. Se hoje também repararmos para os números e as evidências falam por si, há hoje mais médicos de família, há mais portugueses com médicos de família. Há hoje uma redução clara do número de cirurgias e consultas de especialidade. Então por que é que há um problema maior e porque é que ele cresceu? O Partido Socialista não gosta de assumir esta responsabilidade e continua a ignorar a política de imigração de portas abertas. Uma coisa é nós termos capacidade para responder aos que cá estavam. Outra coisa é nós termos capacidade para responder às políticas de portas abertas. Se entrou mais de 1 milhão de pessoas em Portugal nos últimos quatro, cinco anos, é óbvio que não estaríamos preparados para receber todos os serviços públicos. Aconteceu na saúde, aconteceu na educação, acontece num conjunto de respostas que temos de dar.

Pedro Roque, na questão da saúde, até para fazer referência a uma coisa que Miguel Costa Matos disse logo no arranque. A liderança do PS fez ontem uma proposta ao governo para a criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares. Este tipo de propostas vindas do PS devem ser acolhidas pela AD e pelo governo?

O PS, em primeiro lugar, é sempre muito bom apresentar propostas quando está na oposição. Infelizmente, é muito incapaz da sua execução quando está no governo. Mas a verdade é que este governo, já o disse também ao que vem. Vem para dialogar com todos. Se há propostas do Partido Socialista que se colocam em cima da mesa e se elas forem efetivamente úteis e acrescentarem valor e vierem melhorar um problema que está neste momento para se resolver, tem que ser considerada. Agora, não é à pressa, em cima de um debate do Estado da Nação, a pressionar, dizendo que lá fora já se faz. São situações completamente distintas. Eu não ponho em causa a bondade da proposta, ninguém coloca em causa. Há vontade de dialogar com todos de forma aberta. Agora, o governo e o PSD não são condicionados na escolha dos seus parceiros para negociar. Se exista, neste momento, vontade do Partido Socialista em querer negociar com uma proposta diferente, não conheço em concreto a proposta, é uma situação de natureza técnica que temos que avaliar. Não vamos é fazer uma coisa. Não vamos é entrar no politiquês, na demagogia ou no populismo para discutir aquilo que são os reais problemas dos portugueses. E este governo o que se tem preocupado é em resolver os problemas dos portugueses, com propostas e medidas concretas que vão ao encontro efetivamente daquilo que são as suas necessidades.

Muito bem. Só uma nota sobre este explicador. Tínhamos anunciado e estava convidado e combinado a participação também do Rodrigo Tacha, deputado do Chega. Estamos com dificuldade em fazer esse contacto, portanto vamos prosseguir e até ao final do explicador. Se assim conseguirmos, cá teremos então o representante do Chega. Miguel Costa Matos, esta abertura do PS a fazer propostas, já o fizeram para a defesa, agora há esta proposta concreta para a área da saúde, isso significa que é este o tom do PS que vamos ter? Uma oposição que também apresenta propostas e que espera que elas sejam acolhidas da parte do governo.

Naturalmente, até porque o meu colega estava a falar do politiquês e eu ouvi-o falar, a fazer o balanço das eleições. Com certeza, a AD ganhou, está a governar. Mas desde então, o que é que nós vimos? Um agravar das situações. Eu ouvi-o num politiquês dizer que o governo está a resolver o problema das pessoas. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o INEM, as coisas estão pior, olhamos para a habitação, as coisas estão pior, olhamos para os hospitais, as coisas estão pior, olhamos para os centros de saúde, as coisas estão pior. Na escola, nós nem conseguimos saber o número de alunos sem professor. E de facto, os números que nós temos vindo de outras fontes para além do governo, apontam que também esse problema não está particularmente melhor. Temos um corte nos orçamentos da ciência e, portanto, aí não estamos melhor. O número dos despedimentos está em máximos desde o tempo da Troika e, portanto, também aí o país está pior. O meu caro colega, eu peço imensa desculpa, eu percebo que faz parte do nosso trabalho como políticos falar, defender a posição do nosso partido, mas é preciso abrir um bocadinho os olhos. E portanto, da nossa parte, nós vemos que neste período, não só desde as eleições, mas mesmo antes, há coisas que não estão a correr bem. Nós não só temos o dever de denunciar o que não corre bem e de apresentar soluções. Mas eu vou lhe dizer uma outra coisa que me parece um bocadinho desagradável. Para não dizer muito e alarmante, porque faz precedente, é que o Luís Montenegro falou do não é não. AD e Chega. E quando o PS era liderado por Pedro Nuno Santos, de facto, nós até dialogámos bastantes vezes e viabilizámos o orçamento e tudo mais, mas havia um discurso mais duro para com o governo. Agora, temos um líder do Partido Socialista que desde o início disse que estava disponível a fazer consensos com o governo da AD. E este é justamente o momento em que, perante essa disponibilidade e, portanto, não sendo empurrado para fazer acordos com os cheguistas, pelo contrário, o primeiro-ministro escolhe, isto é uma escolha deliberada, fazer acordos com o Chega. E não é só sobre a imigração, embora o facto do meu colega, sabendo ele, porque isto já foi discutido no Parlamento, que os imigrantes representam menos de 1% dos episódios de urgências do SNS. Menos de 1%. Portanto, os estrangeiros representam menos de 1%. E portanto, o meu colega está a falar disto

Como se isto fosse o grande problema do Serviço Nacional de Saúde. Eu lamento imenso, mas algo está errado, porque o Rodrigo Tasha não está aqui.

Agora está. Entrou entretanto, Rodrigo Tasha e Miguel Costa Matos.

Estava aqui representado pela AD.

João, responda. Aguenta lá os cavalos que eu já aí vou.

Assim se vê esta nova aliança entre a AD e o Chega, que também tem o CDS para chumbarem o prémio salarial dos jovens.

Miguel Costa Matos, já ficou clara essa linha de argumentação. Deixe-me trazer agora, um pouco tarde já, Rodrigo Tasha ao explicador. Bem-vindo também. Rodrigo Tasha, temos que ser rápidos agora. De facto, o Chega está a ser o parceiro privilegiado deste governo.

Ora bem, por problemas técnicos, antes mais, bom dia a todos. É um gosto estar convosco novamente, mas se calhar ainda bem que cheguei atrasado, sabe por quê? É porque cheguei atrasado e deu ainda bem para perceber o que vai na cabeça do Partido Socialista. Eu vou tentar explicar isto às pessoas, já que o senhor deputado Miguel Costa Matos não compreende. O PSD e o Chega não fazem aproximações porque querem. O PSD e o Chega fazem aproximações porque assim Portugal o quis com os resultados eleitorais. Porque se o país quisesse acordos entre o PS e o PSD, o PS não tinha ficado em terceiro lugar. Portanto, é bom que os ditos democratas saibam que a democracia funciona em qualquer resultado. Não é só quando a esquerda toda junta tem mais votos que a direita. Isto custa, isto dói. O Miguel Costa Matos ainda está em choque e todo o Partido Socialista por serem o terceiro partido português, mas como dizia o doutor António Costa: "Olhem, habituem-se, têm que se aguentar." E portanto, não venham agora com estas folhinhas mansas e estas conversas que não adiantam nada. Portugal está farto destas tretas. O Chega e o PSD não são iguais, naturalmente, têm bandeiras diferentes em muitas matérias e mesmo naquelas em que se aproximam, não é possível chegar a um acordo total. E digo mais, nem isso seria desejável. Agora, é também muito engraçado ver quem quer que seja do Partido Socialista vir dizer que a culpa dos problemas de Portugal é do PSD ou até do Chega, quando foi o Partido Socialista que governou oito anos. Ainda vou dizer algo que me atormenta consecutivamente. Aliás, desde que o Chega foi criado. Já repararam que em Portugal toda a gente coloca os grandes problemas, o grande problema do país como sendo o Chega? Eu deixo aqui uma questão: mas o Chega já governou? André Ventura já foi primeiro-ministro? O Chega já influenciou alguma medida em concreto na vida dos portugueses que a tenha prejudicado? Chega a ser ridículo, meus amigos. É hora de pararmos com isto. As responsabilidades do estado a que chegou o país não são nem do Chega e, verdade seja dita, não são do Partido Social-Democrata, é do Partido Socialista, um partido imobilista que não fez absolutamente nada em oito anos. E portanto, ver aqui o Miguel Costa Matos a dizer que a imigração não é o principal problema do país. Eu não sei se é o principal ou não, mas é um grande problema. E é um grande problema por quê? Porque o Partido Socialista transformou este país não num país de portas escancaradas, arrancou as portas. O Partido Socialista tirou as portas, não havia portas nenhumas. E portanto, é natural que agora quem suceda ao Partido Socialista, neste momento é o Partido Social-Democrata, isto sem crer que nas próximas eleições será o Chega. Como se costuma dizer, é que tem que aguentar o problema. O Partido Socialista agora lava as mãozinhas, diz que o problema é do PSD e do Chega. Vejam bem que grave, que agora até fazem acordos. O "não é não" foi uma torre vício do primeiro-ministro Luís Montenegro e ainda agora o primeiro-ministro percebeu que tem que se continuar.

Acha que o "não é não" caiu?

O "não é não" foi uma frase que, em primeiro lugar, apenas, e eu vou dizer isto de uma forma português corrente, entalou uma pessoa. Só entalou o primeiro-ministro Luís Montenegro, ao Chega não entalou nada. E entalou o país. Agora, o PSD confrontado com o resultado em que o Chega reforçou o seu número de deputados e a sua força parlamentar. O primeiro-ministro Luís Montenegro tinha outra possibilidade, qualquer que ela fosse, de continuar a tentar governar sem falar com o Chega?

Sim, tinha.

Isso não é possível, não é aceitável. Não tinha nada, repito ao Miguel Costa Matos, não tinha nada, porque se Portugal quisesse que o Partido Social-Democrata e o Partido Socialista fizessem os dois acordos, o Partido Socialista tinha ficado pelo menos em segundo lugar. Não ficou. Ficou em terceiro. Eu sei que isto custa, eu sei que isto dói. Quando era o PS, mais o Bloco de Esquerda, o PCP e essa tralha toda a terem mais votos que a direita, era democracia e o PSD, o CDS e todos os que existiam tinham que se calar. Agora, como a força maior está entre PSD e Chega, não é democracia nenhuma, é antidemocrático, os portugueses são todos burros, a petição sobre tax free.

Rodrigo Tasha, e quase a chegar ao fim deste explicador. Pedro Alves, o governo e a AD têm que tomar decisões sobre os parceiros preferenciais. Há aqui uma inclinação clara para o Chega.

Nada disso. Existe um programa de governo que foi apresentado ao Parlamento e que está neste momento a ser executado e em função das propostas que o governo apresentou e que já vinham do seu programa eleitoral, certamente que os partidos da oposição estarão mais disponíveis para negociar umas matérias do que outras. E em função disso, o "não é não" continua daquilo que é o ponto de vista de trazer o Chega para dentro do governo. Não é não. Mas negociar com todos os partidos que estão no Parlamento e aberto a receber propostas em função daquilo que são as prioridades definidas pelo governo no seu programa de governo, há uma abertura clara. Isto não temos qualquer dúvida.

E para terminar, Pedro Alves, por favor.

E para terminar, que o governo ou que o PSD está disponível para negociar com o Chega, esquecemo-nos é que o Partido Socialista e o Chega negociaram tanto, entenderam-se tanto ao ponto de procurarem roubar o governo ao CDS. Depois das eleições, percebeu-se que os portugueses queriam era o PSD e a AD a governar Portugal. E por isso, quem fala muito agora e anda preocupado porque não é atendido, porque está disponível, temos de ter no passado, esteve sempre muito próximo do Chega e o Chega muito próximo do Partido Socialista. Continuamos autênticos à nossa maneira.

Estavam a falar tão bem que tinha que vir estragar.

Ficam as posições bem claras e vão ser desenvolvidas. Certamente desenvolvidas logo a partir das 15h no Parlamento para o debate habitual do Estado da Nação, que vai merecer transmissão, acompanhamento direto aqui na Rádio Observador. Pedro Alves, Rodrigo Tasha, Miguel Costa Matos, obrigado aos três pela presença no Explicador. Bom dia, obrigado.

Obrigado.