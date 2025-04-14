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Apresentou esta segunda-feira uma queixa na Polícia Judiciária depois de ter recebido uma ameaça de morte e denunciou publicamente a situação. Falamos de João Costa, ex-ministro da Educação, que fez parte do último governo socialista. Vai estar à conversa com a Judite França e com o Miguel Cordeiro. João Costa, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco em estúdio na Rádio Observador nesta tarde política. Vamos começar precisamente por esta questão e por esta queixa. A origem da ameaça prende-se com desinformação partilhada online relacionada com os livros selecionados na disciplina de Cidadania. No artigo que publica no Expresso, em que faz a denúncia, relaciona a ameaça com o Chega, que acusa de divulgar dados falsos. Tem provas destas alegações, desta situação?

Boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui convosco mais uma vez. Eu penso que torno claro no artigo que as ameaças, não é a primeira, e este e-mail em concreto que me enviaram, eu não atribuo ao Chega, porque não tenho dados para isso, a autoria material desta ameaça. Aquilo que me parece muito evidente é que pelo teor da desinformação que vem associada há uma legitimação deste tipo de comportamento que cresce em Portugal com o crescimento da extrema-direita, com o crescimento deste partido no Parlamento. Não só em Portugal, noutros países, o que estamos a ver aqui chegou mais tarde, mas já víamos noutros países europeus, fomos vendo nos Estados Unidos e confesso que hesitei imenso sobre apresentar queixa, não apresentar queixa, mas acho que há um momento em que é preciso denunciar e também não legitimarmos nós próprios com uma cumplicidade silenciosa este tipo de comportamentos.

Mas são realidades diferentes, apresentar queixa e tornar a situação pública. Achou importante fazer as duas coisas em simultâneo?

Acho importante fazer as duas coisas. A queixa será eventualmente muito inconsequente, é uma queixa contra desconhecidos a partir de um e-mail anônimo, mas acho que é importante até porque haverá outras pessoas, há, aliás, sei, outras pessoas que recebem ameaças deste tipo. Conhecemos todos as ameaças, por exemplo, a autora de livros infantis, a Mariana Jones, que tem visto as suas apresentações de livros invadidas. Haverá algumas pessoas que não têm a possibilidade de denunciar publicamente e acho que é importante que os nossos concidadãos tenham alguma consciência do tipo de comportamento, do tipo de atitudes, do tipo de valores que estão associados a esta extrema-direita crescente. Portanto, isto é também um assunto político, não é apenas uma questão do meu foro pessoal. Sinceramente, não tenho medo no geral, não sou uma pessoa que tenha medo no generalizo, mas não ando a olhar para trás, por cima do ombro, na rua. Não me sinto ameaçado por estas ameaças, que são cobardes, são anônimas, são mal educadas. Não me parece que a minha integridade física esteja em causa. Agora, há um crime de ódio e o crime de ódio é punido na nossa legislação e deve ser denunciado, nem que fique pelas estatísticas. Quando andam alguns a dizer que a criminalidade cresce porque aumenta a imigração, apesar das estatísticas mostrarem exatamente o contrário, pois que se contribua para mostrar qual é a criminalidade que tem de fato crescido muito nos últimos anos.

E como é que avalia a responsabilidade dos partidos, dos políticos, mesmo quando não são diretamente culpados? Como é que faz essa avaliação?

Eu avalio pela legitimação. Ou seja, há uma legitimidade no discurso público, nas redes sociais, até no Parlamento, infelizmente, da xenofobia crescente, do racismo, da misoginia, da homofobia, que é crescente e cresce porque é legitimada. Porque quando eu vejo responsáveis políticos, pessoas que em princípio ocupam lugares nas instituições democráticas a terem determinado tipo de atitudes, eu penso: "Bem, se calhar isto é uma coisa que vale a pena fazer". E depois alguns são cúmplices pelo silêncio. Eu nesse mesmo artigo, não misturando, porque acho que não tem nada a ver, acho que também há alguns silêncios, por vezes, que acontecem por outros responsáveis políticos, que não são justificáveis. Há um momento em que não podemos estar em cima do muro e temos que tomar posição quando é a própria democracia, são valores constitucionais, valores democráticos, o respeito pelo outro que estão em causa.

Mas quem é que está em cima do muro?

Eu, e digo isso no artigo que escrevi, acho que em determinados momentos, algumas pessoas do governo podiam ter sido mais firmes. Penso que a ministra da Administração Interna podia ter sido mais firme perante movimentos como aquele habeas corpus, o 1143, que têm já uma prática continuada de crimes de ódio. Aquilo que vimos com, por exemplo, estes e-mails que recebo, estão associados, no caso concreto, vinha em anexo uma suposta página do manual escolar que ensinava crianças a masturbarem-se, imaginem, que não existe em lado nenhum. Aliás, já vi essa imagem tal e qual no Brasil, nos Estados Unidos. Portanto, são imagens falsas, manipuladas Sabemos também quem é que contribui para criar essa ideia de que nas escolas estão a fazer coisas horríveis. Até uma senhora que volta e meia escreve aqui para o Observador com um monte de invenções fantasiosas. E aqui há uns meses eu estive na SIC, num debate com Paulo Núncio, que dava esses exemplos todos, também contribuindo para disseminar essa informação falsa, que é alarmista, que põe as pessoas a achar que de fato está a acontecer qualquer coisa muito complicada nas escolas e, portanto, há responsabilidade aí. Não no mesmo plano, eu quero deixar isso muito claro. Eu não coloco nenhum político, seja do PSD, seja do CDS, no mesmo plano que coloco estas pessoas ligadas ao Chega ou ao ERCT e a esses partidos de extrema-direita. Portanto, queria deixar isso claríssimo.

Queria perceber consigo se esta situação de termos pessoas de forma anônima a atacarem políticas, atacarem políticos, a fazerem ameaças, no caso concreto, se acha que isto é uma coisa que está a acontecer agora ou se aconteceu sempre.

Não, isso sempre aconteceu.

Acha que acontece mais agora?

Sempre aconteceu. Agora acontece mais, acontece de uma forma mais organizada.

Também é mais fácil chegar às pessoas.

É mais fácil chegar às pessoas, é mais organizado, temos movimentos inorgânicos que se associam a este tipo de comportamentos.

E que se organizam nas redes sociais.

Que se organizam nas redes sociais, que se organizam em manifestações na rua e cavalgando esta tentativa de confundir liberdade de expressão com criminalidade.

Muito bem, pegando exatamente nisso, a educação e aquilo que são os nossos jovens acabam por refletir exatamente o que é a sociedade no momento em que estão a ser educados. Foi ministro da Educação. Tem receio que esta cultura e esta questão de discursos de ódio, de desinformação, podem efetivamente afetar a próxima geração de cidadãos?

Claro que sim. Quando nós vemos que agora andou toda gente a discutir aquela série da Netflix, a adolescência, que é exatamente sobre isto. É sobre um acesso desregulado e sem que sejam dados aos jovens instrumentos de promoção de uma literacia digital, de literacia dos media, de combate ao bullying e ao cyberbullying. Obviamente que se não houver uma mediação que passa pela escola, em que a escola tem um papel absolutamente crucial, eles vão estar expostos de uma forma crítica a isto e na sua juventude e alguma inocência, vão acreditar que aquelas mentiras todas que veem no seu TikTok, no seu Instagram, são verdade.

Mas o que um ministério da Educação pode fazer perante isso?

O Ministério da Educação pode fazer o que já faz, que é dar cumprimento. Por isso é que esta área da cidadania é importante nas escolas, porque é aí que se trabalham estas dimensões, onde um dos domínios é a literacia dos media. Por exemplo, os últimos PISA, não só em Portugal, mas de uma forma bastante transversal nos países, revelam que os jovens aos 15 anos, na generalidade dos países que participam no PISA, têm dificuldade em distinguir um texto de opinião de um texto informativo. E depois nós transpomos isto para as redes sociais e temos jovens que estão a ler um texto que é construído cheio de informações falsas e não sabem se aquilo que estão a ler é uma notícia produzida aqui no Observador ou noutro jornal ou uma opinião. Isto vem da escola, eu sou linguista, isto ensina-se também na aula de português.

Perante esses problemas todos que identifica a literacia pós-média, e dado o tempo que cada estudante, cada jovem passa enfrentando a ecrã, seja no telemóvel, seja nas redes sociais, seja a ver televisão, seja a ver um filme, seja no YouTube, a literacia pós-média, que engloba tudo isto, não devia ser uma disciplina única?

Ser ministro da Educação é muito difícil, porque toda a gente acha que deve haver mais uma disciplina, mas depois toda a gente acha que os alunos passam muito tempo na escola.

Só estou a perguntar isso porque de fato está englobado numa disciplina que tem também, por exemplo, educação sexual e pode-se confundir aqui as matérias.

Exatamente. Mas também promove-se sempre o trabalho interdisciplinar. Eu ia dar o exemplo, eu sou linguista, eu tenho que dar exemplo da linguística. Se eu encontrar no texto uma palavra como felizmente, já tenho aqui um marcador de subjetividade, isto já indicia que é um texto de opinião. Ora, isto faz-se na aula de português, portanto, também as outras disciplinas são instrumentais para esta literacia dos média.

Temas como a igualdade de gênero e educação sexual deviam ser abordados de uma forma diferente para combater estes ataques?

Claro, e os referenciais que existem dão pistas muito importantes sobre como trabalhar estas dimensões. Os referenciais de educação para a saúde são muito centrados na afetividade saudável. Antes de chegarem às questões da educação sexual, mais que estava tradicionalmente associada à disciplina de ciências, muito do que está nos referenciais de educação para a saúde são pelo respeito pelo outro, pelo respeito pelo próprio corpo, pelo respeito pela privacidade do outro. Tem-se construído um fantasma imenso em torno destas questões, porque as pessoas nem se dão ao trabalho de ler os referenciais.

Estas questões também ligadas à educação sexual vão sempre sendo colocadas naquilo que é a nossa escola pública, mas nunca foi colocado num patamar universitário. Mas o Estado Unido da América, a partir da embaixada, avançaram com um questionário às universidades portuguesas onde perguntam não só sobre a ideologia de género, mas também sobre a agenda climática, sobre alegadas ligações a organizações terroristas, ligações a partidos como Partido Socialista e Partido Comunista. Este inquérito, este questionário foi enviado na semana passada. Ao que tudo indica, nenhuma universidade terá respondido daquilo que foi público, mas como é que vê este questionário que surgiu a partir da embaixada norte-americana?

É absolutamente indigno e eu queria prestar a minha homenagem a todos os diretores de faculdades e reitores que o ignoraram ou que tomaram posições públicas repudiando esse tipo de questionário. Para já há uma ingerência total sobre um princípio fundamental do que é a função do ensino superior e do tecido científico nas sociedades democráticas e livres, que é a autonomia, a independência académica, a liberdade académica e a liberdade científica. E depois há, obviamente, uma ingerência de uma administração de um outro país sobre instituições de ensino superior nacionais. E eu aqui tenho que lamentar, eu gostava que pelo menos o ministro dos Negócios Estrangeiros tivesse feito um comentário de repúdio.

Fez agora mesmo.

Fez agora mesmo? Ainda bem, então fico contente.

Focando precisamente nisso, o que diz Paulo Rangel sobre esta questão é que os Estados Unidos estão a ser intrusivos, estão a ter uma posição contrária à Constituição. Mas a Rádio Observador contactou o ministério para perceber se houve, de facto, algum contacto com a embaixada e não houve nenhum contacto entre o governo e a embaixada. Acha que devia ter existido esse contacto?

Absolutamente.

O embaixador deve ser chamado?

Eu acho que o embaixador deve ser chamado e deve-lhe ser explicado que não é aceitável uma ingerência desta natureza perante os nossos cientistas, os nossos professores, nós, eu também sou professor universitário.

Na Nova, precisamente.

É inacreditável isto e acho que se deve ser firme. Não é por ser os Estados Unidos que se deve ter medo.

A Universidade Nova está a avaliar se continua com o projeto, estas parcerias chamam-se American Corner, neste ano já, porque acaba em setembro de 2025 esta parceria, pelo menos é por projetos anuais ou bianuais. É possível que as instituições nacionais continuem a trabalhar com os Estados Unidos, com as universidades americanas?

Eu espero que sim, pelo menos ao nível da colaboração que existe entre investigadores.

E há muita, por exemplo, entre os Açores.

Conheço muitos, porque eu próprio estudei lá. A generalidade dos académicos não são apoiantes de Trump. Estão a enfrentar restrições e constrangimentos muito grandes com cortes de financiamento às universidades. Tenho colegas que já falam em vir pra Europa trabalhar.

Ia lhe perguntar se não é uma boa altura para Portugal contratar lá fora.

É pena ser por isto. É pena ser por estes motivos. Agora, não tenho a menor dúvida, falando com alguns colegas muito informalmente, que haverá um êxodo de académicos dos Estados Unidos. Depois dependerá muito das áreas, quem trabalha nas ciências sociais, quem trabalha em projetos relacionados com energias renováveis, com alterações climáticas.

Vai-se espalhando pela Europa.

Já está a procurar alternativas.

Só para terminar, este inquérito pode ter impacto não só naquilo que é a vida nas universidades portuguesas, mas também nos investigadores portugueses no estrangeiro. São eles que podem vir a sofrer o maior impacto desta medida ou desta retaliação que pode haver contra investigadores?

Vai depender muito dos projetos concretos em que as pessoas estejam envolvidas e das fontes de financiamento. Eu não sei, tal como não sabia que o ministro Paulo Rangel já se tinha pronunciado.

Foi agora mesmo, não era possível saber.

Não sei se a FLAD já disse alguma coisa, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que é uma instituição que financia vários projetos de investigadores. Também tenho muita curiosidade em saber qual vai ser a posição da FLAD. Portanto, eu acho que isso vai depender muito das fontes de financiamento que estão envolvidas nesse tipo de projetos.

E ficam os investigadores portugueses aqui, de certa forma, censurados ou quase a entrar aqui num ciclo de autocensura, de evitarem falar sobre determinados temas ou de partilhas?

Eu espero que não, e conhecendo os meus colegas e a minha classe, deixe-me ser aqui um bocadinho corporativo. A academia portuguesa é muito pautada por uma enorme liberdade e tenho a certeza que ninguém se vai deixar afetar na sua liberdade académica, científica, investigativa. Ainda que alguns fundos possam ser cortados, tenho a certeza que nos vamos unir para continuar a fazer o trabalho pela sustentabilidade do planeta e da nossa condição humana.

João Costa, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador.

Muito obrigado.