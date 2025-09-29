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Estamos na reta final dos debates autárquicos na Rádio Observador. Esta tarde dedicamos atenções ao Conselho de Vila Nova de Gaia. Comigo tenho João Paulo Correia, candidato do PS, antigo presidente da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso. Foi também secretário de Estado, deputado, procura agora manter a autarquia de Gaia nas mãos do Partido Socialista. Pelo PSD, CDS e Iniciativa Liberal, o candidato é Luís Filipe Menezes, foi presidente da Câmara de Gaia entre 1988 e 2013, sempre com maiorias absolutas. Pelo caminho, foi também presidente do PSD. Regressa agora para tentar reconquistar esta autarquia que já liderou. Pela CDU, o candidato é André Araújo, membro da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e também da Assembleia de Freguesia de Mafamude e Vilar de Paraíso. Bem-vindos, obrigado por terem aceito o convite do Observador. João Paulo Correia, começo por si. O PS conseguiu em Gaia uma das maiores, senão a maior, maioria absoluta há quatro anos, 57% dos votos, nove vereadores em 11, uma diferença de 50 mil votos pro PSD. Vencer em Gaia é obrigatório ou o fato de ser um candidato diferente desobriga-o de ganhar?

Boa tarde, queria cumprimentar os candidatos que aqui estão no debate e cumprimentar também a Rádio Observador e quem nos acompanhará também ao ouvir este debate. Sou candidato com os olhos postos no futuro e numa transição de ciclo e nessa perspectiva, aquela que tem sido a campanha e o projeto que lidero, tem se afirmado pelas ideias e pelas propostas para o desenvolvimento e o futuro de Vila Nova de Gaia. Não devemos colocar as questões relacionadas com os últimos resultados eleitorais. O país, a Europa e o mundo modificaram, alteraram-se profundamente. Hoje, aquilo que os eleitores, cidadãos e as instituições do território precisam, o que a comunidade pede, é uma candidatura e um projeto autárquico que tenha os olhos postos no futuro, com ambição, com responsabilidade. Acima de tudo, aquilo que se coloca e que se exige ao candidato do Partido Socialista, é um projeto progressista que promova a coesão social e coesão territorial. E por isso, temos apresentado propostas muito concretas na área da mobilidade e transportes, na área do acesso à habitação e na área do apoio às famílias e também no novo modelo de governação que defendemos para Vila Nova de Gaia. Como sabe, regressaremos ao quadro das 24 Juntas de Freguesia e defendemos uma relação ainda de maior proximidade entre o município, o presidente da Câmara e os cidadãos. E naquelas que são as grandes áreas, como falei há pouco, temos propostas muito ambiciosas que temos defendido em campanha eleitoral, algumas delas com o apoio dos restantes partidos, restantes candidatos, o que diz bem também da credibilidade que se coloca e que oferecem as nossas propostas aos eleitores.

Os casos judiciais que envolveram o executivo em Gaia não o prejudicam nesta campanha eleitoral?

Eu nunca comentei, nem comento casos judiciais. Desempenhei funções, como recordou há pouco, no Governo, na Assembleia da República, à frente de uma das juntas de freguesia do país. Tenho provas dadas ao nível de resultados, de postura, de conduta e também de seriedade no exercício de funções. Essas provas dadas levam que ninguém me tenha nada a apontar. E também porque me apresento a estas eleições, para além de tudo, com uma equipa nova e uma equipa renovada.

A que distância desse passado que está-

É uma transição de ciclo, como disse há pouco. Estamos a iniciar um novo ciclo autárquico, novos desafios. Não podemos continuar amarrados aos problemas do passado, com uma visão muito centrada na década de 80 e na década de 90. Precisamos de olhar pro futuro. Lembro que coordenei quatro comissões de inquérito parlamentar ao Novo Banco, à Caixa Geral Depósitos e a última ao caso das gêmeas. Dei provas de transparência. Aliás, uma das propostas que trago a estas eleições e que tenho defendido e apresentado em campanha, é a criação de uma divisão municipal da transparência. Divisão essa que terá o cargo, a criação de um portal da transparência, como tem a Câmara Municipal de Lisboa, e nesse portal da transparência estarão as declarações de interesses do presidente, dos vereadores, dos administradores municipais, dos assessores, todos os decisores políticos que intervêm na vida das instituições e dos cidadãos em Vila Nova de Gaia. E também nesse portal da transparência, estarão as reuniões que o presidente da Câmara, os vereadores e os administradores municipais, as reuniões e as audiências da sua agenda de trabalho. Precisamos de mais transparência pra aumentar a relação de confiança. Só pra rematar. Eu tenho a minha vida política muito transparente há mais de uma década. Todos os anos submeto ao Tribunal Constitucional declarações de rendimentos, de patrimônio e de interesses. É fundamental que todos os políticos, ainda mais a nova geração de políticos, caminhem nesse sentido, para que seja cada vez maior a transparência na gestão pública e nos cargos políticos, porque só com mais transparência conseguimos também conquistar a confiança dos cidadãos.

Pra si, isso é um ponto de honra. Luís Filipe Menezes, disse até em entrevista ao Observador que não lhe passa pela cabeça não ter uma maioria absoluta. Pergunto-lhe se caso vença, mas sem essa maioria absoluta, se o seu projeto pra Gaia fica posto em causa ou se conseguirá, mesmo num quadro de uma maioria relativa, impor as mudanças que quer pro Conselho.

Muito boa tarde a todos. Quando estamos em campanha eleitoral, temos sempre afirmações que pautam aquilo que é o nosso desejo, a nossa convicção. Evidentemente que eu respeitarei os resultados eleitorais, sejam eles quais forem, e estarei pronto a governar, sejam quais forem os resultados eleitorais. Se eu tenho o desejo de ter uma maioria absoluta, já tive quatro vezes, é legítimo que eu tenha, mas não é uma questão crucial. O importante é vencer as eleições e deixar os eleitores escolherem livremente. Sobre a minha candidatura, o doutor João Paulo Correia, que cumprimento, falou aqui de duas questões, referindo que a sua lista é uma lista de rutura com estes 12 anos de governação, é uma lista renovada. Ora, a lista do doutor João Paulo Correia, nos cinco primeiros lugares Tem quatro presidentes de junta, incluindo o Dr. João Paulo Correia, membros da Assembleia Municipal durante 12 anos, completamente solidários com estes 12 anos de gestão autarca. Até começar a campanha eleitoral, nunca vi o Dr. João Paulo Correia comentar negativamente a gestão autarca e até nesta matéria de transparência. É evidente que a transparência tem a ver com os tribunais, mas quando se ultrapassam determinadas linhas vermelhas, evidentemente passam a ser assuntos políticos. Eu acho que em Portugal, nos últimos 50 anos, nunca tivemos uma Câmara Municipal que tivesse um presidente da Câmara a perder o mandato, um vice-presidente da Câmara, a quem dou todo o benefício da dúvida, até acho que é uma pessoa encantadora, a ser julgada por corrupção, a ter mais dois vereadores, um deles acusado de corrupção, que estão em funções neste momento, a ter o presidente da maior empresa do Conselho, a empresa de águas, afastado pelo Poder Judicial por corrupção, a ter diretores municipais acusados de corrupção. Esta não passa a ser uma questão menor. De tal maneira que o Dr. João Paulo, durante todo este tempo, não teve propostas, agora há uma semana vem com esta ideia da divisão da transparência. Em meu entender, a questão da transparência não se resolve com uma divisão. Resolve-se com procedimentos municipais e resolve-se com 70 juristas de qualidade que a Câmara tem e que têm ficado à margem da maior parte das decisões municipais. Nós, se vencermos as eleições, como é o meu desejo, iremos colocar determinado tipo de soluções a funcionar. No nosso tempo, os processos de urbanismo eram consultáveis diariamente por todos os munícipes. Sabiam onde eles estavam, através de um software fácil, que funcionava, isso foi afastado. Hoje, quem tem processo na Gaia Urb não vê isso a funcionar. Nós vamos publicar anualmente todas as adjudicações feitas pela Câmara, mas nomeadamente uma coisa que é uma penumbra hoje imensa da vida autarca, em Gaia continua a ser, que são os ajustes diretos até €150 mil, que não são levados obrigatoriamente à reunião de Câmara, à Assembleia Municipal, e nós vamos publicar isso de uma forma permanente. Vamos fazer auditorias bianuais com entidades externas aos serviços mais importantes da Câmara, à contratação pública, ao urbanismo. E a nossa intenção não é arranjar uma direção municipal, é uma divisão municipal, é uma direção municipal, ao mais alto nível, que fique a direção municipal de assuntos jurídicos, que aglutine auditoria e transparência. E escolheremos essa pessoa por concurso público. E um dos itens que iremos pôr nesse concurso público é que priorizaremos candidatos que tenham um passado como magistrados ou do Ministério Público ou magistrados judiciais.

Para garantir essa independência. Depois dou a oportunidade, sim, no início da ronda seguinte. André Araújo, há quatro anos a CDU ultrapassou o Bloco de Esquerda, ainda assim continua fora do executivo. Este ano temos um bloco ligado com o Livre, o crescimento do chega a nível nacional, vai ser difícil conquistar o lugar na Câmara Municipal.

Boa tarde a todos, a quem nos ouve, a quem nos assiste, os restantes candidatos. Olhe, a CDU está neste debate, está na mesa de debate hoje com o PS e com o PSD, mas a verdade é que no último executivo, como aliás colocou, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, apenas tem vereadores do PS e do PSD. Se calhar as pessoas lá em casa até nem se apercebem disto e muitas vezes quando falamos com as pessoas, nem lhes passa pela cabeça que o seu executivo da Câmara Municipal tenha apenas estas duas forças políticas. E para evitar que o debate na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia seja este toma lá dá cá entre quem governa, quem se vai alternando na governação e depois quando passam pra oposição trocam os papéis e trocam os argumentos, nós precisamos desta voz da CDU. É uma voz que as pessoas conhecem, sabem que contam com a CDU e sabem que contam sobretudo com alguém empenhado em resolver os problemas concretos. As eleições autárquicas têm naturalmente características especiais, intrínsecas, convocam-nos a olhar para o território, para a nossa rua, para a nossa paragem do autocarro em que ele não passa, para os problemas que vivemos quotidianamente na nossa vida. E, portanto, independentemente da opção que as pessoas fizeram nesta ou naquela eleição, deste ou daquele partido, sabem que nas eleições autárquicas precisam desta gente, desta gente como a gente, que olha para os problemas, que os vive e que os vai levar à Câmara Municipal. As eleições autárquicas, como disse, não são apenas para o presidente da Câmara, são para eleger um executivo e para o futuro de Vila Nova de Gaia, para o desenvolvimento de Vila Nova de Gaia. Nós precisamos, e aliás, este debate está a mostrá-lo logo desde o início, que nós precisamos que as reuniões de Câmara Municipal sejam sobre os problemas das pessoas, sobre a paragem de autocarro e neste desastre que PS e PSD trouxeram à vida das pessoas, da rede Unir, os autocarros que não passam, o inferno que é para quem depende deste transporte rodoviário.

Nós já lá vamos a seguir. Se entrar no executivo, a CDU está disponível para aceitar responsabilidades, para colaborar com quem vencer?

Olha, a CDU foi a verdadeira voz da oposição, não só estas décadas de mandato do Partido Socialista, mas também a verdadeira voz da oposição estas décadas de PS e de PSD, que, como disse, vão se alternando no governo do nosso Conselho, mas sem resolver os problemas das pessoas, muitos deles até se vão arrastando. Somos a verdadeira voz da oposição, mas somos a voz da responsabilidade, a CDU É um projeto autárquico nacional, com provas dadas de responsabilidade. E em Vila Nova de Gaia, em particular, sempre que a CDU teve pelouros, está associada a grandes conquistas no nosso concelho, o Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, a defesa e proteção das Dunas. Os Gaianenses sabem com o que contam com a CDU e, portanto, naturalmente, as propostas que encaminhem para a resolução dos problemas concretos vão contar sempre com a aprovação da CDU neste plano de reivindicação e de denúncia, porque não vale a pena partirmos para uma eleição autárquica, como PS e PSD estão a fazer, a fingir que estão todos de folha limpa e que nenhum dos problemas que nós vivemos quotidianamente na nossas vidas não fosse responsabilidade deles. E pior, porque eles governaram sempre, quase sempre, em maioria absoluta. Portanto, se os problemas que temos hoje se continuam a arrastar, eles têm que assumir as suas próprias responsabilidades e é para isso que nós precisamos desta voz alternativa, que fure verdadeiramente esta alternância entre PS e PSD, que estamos todos cansados. Essa alternativa tem que partir da CDU, não pode partir de quem nem sequer vem a debates, de quem sequer vem a jogo mostrar as suas propostas, como é o partido Chega. Tem que partir com quem realmente tem um projeto credível, de auscultação da população, e essa força, a tua força, é a CDU.

E já percebi que o seu objetivo é entrar no executivo municipal. João Paulo Correia, eu vou lhe dar a oportunidade para responder ao que ficou para trás, mas deixe-me já lançar o próximo tema, que é a questão da mobilidade, e o André já aflorou isso. As falhas nos transportes públicos têm sido um dos problemas mais apontados. O PS defende a rescisão com o operador e a contratação de um novo. A pergunta é se o plano foi mal feito desde o início, se foi mal construído na raiz esse plano de transporte público rodoviário entre Gaia e Área Metropolitana do Porto.

Obrigado pela oportunidade de responder. Aliás, eu vinha mesmo com o intuito de estar neste debate, no debate de ideias e de propostas para o futuro do Conselho, mas não posso deixar de responder algumas também das mentiras que foram aqui ditas. Em primeiro lugar, eu nunca estive na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e nas minhas palavras, na primeira intervenção, doutor Luís Filipe Menezes, eu não falei de rutura. Disse que liderava uma equipa nova, foram as minhas palavras. Disse que tenho provas dadas no exercício de funções ao mais alto nível e também ao nível autárquico. E queria também dizer que não deixa de ser surpreendente este seu sobressalto em relação à transparência, porque quando foi presente à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, principalmente entre os anos 2008 e 2013, a sua gestão foi pautada por tudo, menos por transparência. Basta ler os relatórios do Tribunal de Contas, basta ler os pareceres do revisor oficial de contas, que é hoje o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e eu vou lembrar, e quem nos está a acompanhar certamente saberá e se recordará, que deixou uma dívida de trezentos e setenta milhões de euros na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e deixou um passivo de seiscentos e setenta milhões de euros. A gestão na altura era uma gestão que se pautava por tudo, menos por transparência. Lendo uma notícia de um dos maiores órgãos de comunicação social do país a respeito do relatório do Tribunal de Contas sobre as suas contas entre 2008 e 2012, disse o Tribunal de Contas: "As contas e orçamentos entre 2008 e 2012 não serão verdadeiros". Foi uma censura total e completa à gestão da Câmara, à sua responsabilidade à frente do município. Eu também acho que é surpreendente que o doutor Luís Filipe Menezes tenha este discurso moralista com os outros quando não tem dentro de sua casa, ou seja, em relação à equipa que o acompanha. No debate que tivemos na televisão pública, chamei a atenção que tem no oitavo lugar da sua lista um candidato que foi condenado com uma sentença transitada em julgado por ter burlado a própria Junta de Freguesia que presidia, a Junta de Freguesia da Madalena. Eu acho que isso é prova de que das duas uma: ou não fez o compliance à sua lista e às pessoas que o acompanham, ou, na verdade, não acredita em nada do que diz. Uma das duas, qualquer que seja a razão principal verdadeira, é grave. Mas também em relação ao seu número dois. O seu número dois, o doutor Álvaro Reis Santos, foi presidente em Nova Gaia entre 2008 e 2010. E na altura que era presidente em Nova Gaia, acumulava funções com a administração e era acionista de uma empresa privada do próprio. Essa empresa, doutor Luís Filipe Menezes, na altura fez contratos com outras empresas municipais, ou seja, o presidente em Nova Gaia era ao mesmo tempo acionista e administrador de uma empresa privada, que fazia estudos e projetos e foi contratada por outras empresas municipais à época para estudos e projetos. Isto, no mínimo, é conflito de interesses. E a Divisão Municipal da Transparência, que poderá ser uma direção municipal, vejo que não discorda da proposta, critica o autor, mas não ataca a proposta e não discorda da proposta. A Divisão Municipal da Transparência terá que existir para isso mesmo, no mínimo, para afastar conflitos de interesses, porque aquilo que aconteceu entre 2008 e 2010, quando o presidente em Nova Gaia, que atualmente é o seu número dois, tinha uma empresa que era contratada por outras empresas municipais, hoje era crime. Na altura era conflito de interesses. Entretanto, a legislação evoluiu e já considera esse tipo de situações crime. Isso não pode acontecer e comigo não acontecerá.

Vamos à mobilidade, só pra--

À mobilidade. Sobre a UNIR.

Depois dou-lhe tempo, sim.

Sobre a UNIR, uma proposta que também merece a concordância do doutor Luís Filipe Menezes, o que também me apraz registar. Não foi assim que começou a campanha, mas evoluiu. E ainda bem. Só quem tem a mesma opinião desde 1974 é que também não evolui na opinião. E portanto, nós podemos evoluir sempre nas opiniões. A UNIR é uma decisão nacional que resulta da lei e que levou com que Vila Nova de Gaia tivesse, e tem hoje, um operador que ganhou um concurso público internacional para operar o lote Gaia-Espinho. Ganhou porque apresentou a proposta mais baixa. Mas o que acontece é que este operador falha todos os dias nas carreiras e nos horários e prejudica milhares de crianças, jovens, trabalhadores e pessoas mais idosas.

E há maneira de rescindir?

Há maneira. Só uma saída legal. Só uma saída legal no curto prazo. Há uma outra no médio prazo, que aí traremos à discussão, ao debate a CCP, mas no curto prazo, a única saída legal passa pela entidade que fiscaliza e representa o Estado nesta operação, que é a Transportes Metropolitanos do Porto, rescindir o contrato com este operador E substituí-lo por um outro operador que tenha uma frota de 150 autocarros e 200 motoristas disponíveis. Há operadores no país, ou um consórcio de operadores também pode ser por aí, que tenha esta frota e este conjunto de motoristas disponíveis. E claro que isso tem que ser feito com responsabilidade, não é correr, temos urgência, mas tem que ser feito com responsabilidade. E a transição também tem que assegurar, obviamente, as carreiras e os horários. Depois temos que rever horários e adequar os horários às escolas, aos centros de saúde, aos clubes desportivos. Mas a solução só passa por aqui: rescisão do contrato, substituição do operador com ponderação e responsabilidade.

Luís Filipe Menezes, a minha pergunta é também sobre a questão da mobilidade e desta-

Sr. Doutor, gastou quatro minutos.

Sim, eu estou também a controlar os tempos e vou lhe dar tempo também para responder a isso.

Sobre a transparência, o Sr. Dr. João Paulo Correia está a comparar a Torre Eiffel com um casebre com três metros de altura. Ou seja, responde por seguir a continuidade de um município que é campeão no Guinness, de crimes julgados, de autarcas incriminados, de presenças de empresas incriminadas. E depois vem com dois ou três diktats que são mentira, Sr. Doutor. Mentira. As nossas contas de gerência foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas anualmente e esse relatório que o senhor está a referir-se é um relatório posterior à nossa gestão. Só Deus sabe porque é que ele saiu só sobre Gaia e que por ter sido contestado por um dos meus ex-vereadores, foi completamente anulado por decisão do tribunal. Mas o senhor realmente leva o tudo para si. O senhor veio falar do oitavo da minha lista. Por que não falou há um mês? Sabe quem é o oitavo da minha lista? O oitavo da minha lista é um ex-presidente da junta do PS que o senhor doutor, como membro da comissão política do PS de Gaia, durante dois mandatos, votou por unanimidade que continuasse naquelas funções mesmo depois da situação que tinha acontecido, que aliás é menor.

É mentira.

O senhor votou contra? Opôs-se?

Isso é mentira.

Alguma vez o denunciou?

Isso é mentira o que está a dizer.

Alguma vez denunciou?

Ele foi condenado a um penal.

Nunca denunciou, senhor.

Transitar em julgado, o processo está transacionado. Está um bocado perdido na resposta.

Eu não o interrompi.

Está me a interpelar diretamente.

Eu não o interrompi. Ok, bom, nem o vou interromper. Vou deixá-lo falar tudo. O senhor fala do seu currículo transparência. Olhe, eu estive muitos anos na administração pública e liderei uma câmara 16 anos. Nunca fui arguido nem com uma multa de trânsito. Tenho muito mais anos de vida pública que o senhor. Não estive em quatro comissões de inquérito, estive em 12 comissões de inquérito. Fui secretário de Estado, fui conselheiro de Estado e na Câmara Municipal nunca tive um vereador que tivesse sido arguido do que quer que seja, ou indiciado do que quer que seja, ou membro de uma empresa municipal que tenha sido indiciado. E o senhor vem levantar o problema do meu número dois, quando sabe que a sua atividade nada tinha a ver com a Inova Gaia, e mais, e que a lei lhe permitia desenvolver isso, eu devia ficar satisfeito. É que da Inova Gaia tenham saído N empresários de sucesso que hoje estão no Canal Parque, hoje têm as suas fábricas em Olival, em Costuma, um pouco por todo o território de Vila Nova de Gaia. Portanto, nessa matéria de transparência, Sr. Doutor, não vem dar lições nenhumas, até porque o senhor tem um trajeto curto de responsabilidades para poder evocar isso.

Vamos à mobilidade.

A mobilidade, mais uma vez o Dr. João Paulo Correia quer tirar para cima de mim. Aliás, a única pessoa que nesse particular poderia estar enxuta aqui era o candidato do Partido Comunista. Mas para cima de mim, que há 12 anos estou afastado de tudo isso e o meu partido não tem nada a ver com esta decisão da UNIR. Esta decisão da UNIR é uma decisão do presidente da Câmara, que já não está em funções e que era presidente da Junta Metropolitana, onde esta matéria foi sufocada. E a questão, para mim, da UNIR não é a UNIR o principal. A questão é o modelo de transportes. O modelo de transportes para Gaia tem que ter três vertentes fundamentais. Uma de priorizar as ligações diretas dos movimentos pendulares da manhã e da noite para as pessoas irem trabalhar e voltarem a casa. Em cima desse, sobrepor transportes no interior de freguesias e de grupos de freguesias que fazem com que o funcionamento cotidiano das pessoas que não saem das freguesias, pela idade, pela atividade, também tenham resposta e resposta de qualidade. E depois articular tudo isto com os transportes escolares. A mim não me repugna nada abrir um debate e poder pensar no alargamento dos serviços de transportes coletivos do Porto a Vila Nova de Gaia. Não tenho nenhum prurido contra uma empresa pública qualificada e com experiência a desenvolver este tipo de processo. Pode ser também com empresas privadas, parceria público-privada. Agora, o que está errado é que a UNIR veio mimetizar o sistema de transportes que vinha de trás, o mesmo tipo de organização. Por isso fracassou, até tinha menos experiência. Portanto, vamos ter que começar do princípio, mas a radicalidade de acabar com a UNIR tem que ser avisar e não acabar com ela até amanhã de manhã. Senão os gaiense tinham que ir de burro todos os dias trabalhar. Eu sei que por vezes a conceção do Partido Socialista tem a ver um pouco com esse primarismo, mas nós temos que ser prudentes e fazer essa negociação com tranquilidade e calma.

Estamos de acordo.

André, era os-

Quatro minutos é transparência, também tenho direito.

E mas ia precisamente perguntar isso porque o assunto surgiu e ia também-

A CDU governou comigo a Junta de Freguesia de Vila Nova de Gaia no primeiro mandato.

Não me obriga a falar sobre isso, João Paulo Correia. Não queira que eu fale sobre isso, João Paulo Correia.

Porque o tema da transparência surgiu, perguntava também à CDU se, por exemplo, este tipo de proposta de criar uma divisão para promover a transparência faz ou não sentido ou se o caminho deve ser outro.

O caminho é responder aos problemas da vida das pessoas. E a verdade é que a confiança que os gaienses têm com a instituição Câmara Municipal tem se vindo a deteriorar porque as respostas não estão a ser dadas. E no capítulo da mobilidade, isso é por demais evidente. Aliás, a pergunta que fez ao João Paulo Correia, e ele não respondeu, percebo porquê, foi muito certeira: se isto foi mal desenhado desde o início. E a resposta que o João Paulo Correia não deu, mas é a resposta que eu nunca vou deixar de dizer, é que sim, que foi. Isto foi um modelo, e peço desculpa, desenhado pela maioria de PS e PSD dos autarcas da Área Metropolitana do Porto, não responsabiliza apenas o PS, responsabiliza PS e PSD. Foi um modelo muito mal desenvolvido, foi uma visão até, permita-me a expressão, um pouco tacanha, de dividir o território, não ter esta visão metropolitana que se exige ao transporte público rodoviário, até pelas necessidades que temos, das pendularidades, de circulação de passageiros e de pessoas que temos na Área Metropolitana do Porto, a resposta deveria ter sido dada ao nível metropolitano da STCP. Isto foi uma opção economicista. E nós em Vila Nova de Gaia, até tivemos este dado muito concreto que elucida que deram isto, não foi uma questão de concurso público, seja o que for. Foi uma entrega a quem deu mais barato, a quem deu inclusivamente 33% abaixo do valor base que estava a concurso. Isto foi mesmo dado ao mais barato para depois, ao longo dos anos, e como vimos ao longo dos anos, com o voto favorável de PS e de PSD, foi sendo feito o ajuste ao que era pago aos 1,15 € por quilómetro que era dado por operação, que efetivamente, como o povo lá em casa sabe muito bem, o barato saiu muito caro. Este barato significou horas e horas à espera por um autocarro que não passava em Vila Nova de Gaia, significou que os alunos chegassem atrasados aos exames nacionais. Isto foi um inferno na vida das pessoas. Eles partiram para essas eleições autárquicas, estando PS e PSD, como vimos no essencial, estão de acordo, a rasgar as vestes para com este operador, como se não estivessem nesses últimos dois anos a fazer a defesa pública e política deste operador. O caminho não foi, nem nunca será este. O próprio João Paulo Correia vai denunciando quando fala que a STCP é solução de médio e longo prazo. Eles próprios vão admitindo, e mais campanha eleitoral, menos campanha eleitoral, vão todos estar a defender STCP como operador interno da Área Metropolitana do Porto. É a solução, é o caminho, mas STCP como operador interno não significa que de hoje para amanhã a STCP esteja a operar tudo, porque não tem, como o João Paulo Correia disse, a frota. Se não tem essa frota, também é importante que eu diga, é porque teve ao longo desta última década um perfil de desinvestimento na empresa. Mas a STCP, como operador interno, aliás, é uma figura que o regime jurídico permite, significa que pode ser, e poderia ser muito bem, a partir da STCP, deste operador, a concessão aqui e ali, perante as necessidades, aos operadores privados. A STCP é que tem a experiência, os próprios trabalhadores têm o conhecimento do território que esta trapalhada da Rede Unir, esta trapalhada da Empresa Metropolitana dos Transportes nunca teve nem nunca terá. É a partir da STCP que tem de ser feita a gestão da frota, alargando a oferta aos seis concelhos onde hoje opera, inclusivamente Vila Nova de Gaia. Temos que, a partir da consideração da STCP como operador interno na Área Metropolitana do Porto, alargar a operação no nosso concelho e para os restantes concelhos da Área Metropolitana do Porto. É uma opção certeira, é a verdadeira opção, é a única opção para o transporte público rodoviário, que elimina esta visão tacanha que junta PS e PSD, dividir isto em lotes, dividir isto em operadores, dividir isto em empresas. A questão nem é e nunca será essa. Nós precisamos de uma visão metropolitana, como aliás se faz por esta Europa fora. E nós precisamos de um plano de investimento da STCP, como o João Paulo Correia fazia referência. A verdade é que o contrato de programa, que está previsto para os próximos 10 anos da STCP, até 2034, estabiliza uma visão de desinvestimento da STCP, reduz para metade aquilo que era o orçamento da STCP por comparação ao investimento das últimas décadas. Nós temos apenas 88 milhões de euros para a renovação da frota da STCP, quando na última década tínhamos aproximadamente um investimento entre 17 e 21 milhões de euros em renovação de frota. Nós tivemos até um caso bastante elucidativo e que mostra essa visão tacanha de PS e de PSD e quem hoje lidera na Área Metropolitana do Porto. Enquanto estávamos a ter material circulante da Rede Unir, que veio da Suécia, com letras em sueco, que tivemos os restos dos outros países mais desenvolvidos que nós e, infelizmente, que não tinham razão de ser, nós tivemos os restos dos autocarros desses países. E enquanto isso, a STCP deu para abate ou deu para outros países autocarros, material circulante, em melhor condição do que aquele que apareceu em Vila Nova de Gaia. Podia ou não podia, em 2023, termos usado os autocarros que a STCP dedicou para implementação da Rede Unir, sem nenhum custo? Era pegar nesses autocarros, em vez de entregar a outros países ou deitar para abate, colocar ao serviço da STCP em Vila Nova de Gaia. Podia, mas a verdade é que eles colocaram esta opção tacanha e o João Paulo Correia fala sistematicamente que é preciso um operador com uns 150 autocarros. O operador a quem eles deram isto, eu relembro, 33% abaixo do valor base para concurso, esse mesmo operador andou a buscar os restos dos outros países. Nós tivemos em Vila Nova de Gaia autocarros verdes, autocarros amarelos, autocarros a falar em sueco, em alemão. Isto não dignificou o terceiro maior município do país. Precisa desta rede articulada que só a STCP pode garantir.

João Paulo Correia, deixe-me virar aqui a agulha pra habitação, que é um problema transversal a muitos municípios, ainda aqui também o André a referir que é um dos mais populosos do país. Gaia já não é só a cidade dormitório, como há muitas décadas se falava, mas Vila Nova de Gaia precisa de construir mais casas ou o caminho deve ser a reabilitação de edificado?

Antes, gostaria de completar aquele que é o debate sobre o futuro da mobilidade de Vila Nova de Gaia. Não basta discutir o problema mais grave que temos, que é o serviço da UNIR, mas temos que falar também daquilo que é a expansão da rede do metrô em Vila Nova de Gaia. Essa foi uma das grandes marcas da obra feita nos últimos 12 anos, o prolongamento do metrô entre Santo Ovídio, o nosso hospital, e a Vila d'Este, e uma das maiores obras públicas que está a acontecer em Portugal, senão a maior obra pública que está a acontecer em Portugal, é a Linha Rubi, que vai ligar Santo Ovídio à Casa da Música com uma nova travessia no Douro. Aquilo que queremos, e que defendemos, é que a próxima fase da expansão da rede do metrô em Vila Nova de Gaia seja à freguesia de Canidelo, na fronteira com a Madalena. Uma solução que pode começar temporariamente como um metrôbus, com uma linha dedicada, mas que terá que haver uma ligação de metrô entre a Rotunda das Defesas e a fronteira entre Canidelo e a Madalena. E também temos que falar da alta velocidade, até porque é um tema muito quente, que está em cima da mesa e que tem levado todos os partidos e todos os candidatos a falar sobre a linha de alta velocidade. Nós estamos, presumo, todos de acordo quanto ao objetivo maior deste grande projeto estrutural para o país e também para a Europa: ligar Portugal à rede de alta velocidade europeia, neste caso concreto, a Espanha. E Vila Nova de Gaia conquistou, e aqui também é uma obra que do ponto de vista daquilo que são as conquistas políticas, também pertence aos últimos 12 anos, ao legado dos últimos 12 anos, uma estação em Vila Nova de Gaia. A estação de Vila Nova de Gaia, que não gerou consenso e não gerou muitas simpatias em alguns especialistas de Lisboa, mas o que é certo é que houve força política para termos uma estação em Vila Nova de Gaia. E esta estação é um grande fator de desenvolvimento ao Conselho.

Para ir ao ponto, a questão das demolições tem sido um problema, como é que a Câmara pode intervir nesta matéria?

A decisão é tomada pelo governo, através das Infraestruturas de Portugal, condono de obra, e pelo consórcio. Há aqui, desde logo, alguma falta de transparência por parte do consórcio naquele que é o contato com os proprietários das habitações e das indústrias e armazéns que teoricamente serão demolidas ou indiretamente atingidos, porque a linha passará nas imediações das suas instalações. E aquilo que nós temos defendido é que haja uma maior transparência por parte daquilo que é o trabalho que as Infraestruturas de Portugal e o consórcio têm que fazer. E a Câmara Municipal tem que estar aqui, obviamente, ao lado da solução com menor impacto no território. Naturalmente, acho que ninguém pode estar aqui a defender que se pode construir uma linha de alta velocidade sem uma única demolição. Isso seria completamente demagógico. Mas aquilo que defendemos é que a solução tenha o menor impacto possível no nosso território. Isso cabe à negociação também, àquele que é o ministério de influência que a Câmara e o presidente da Câmara têm que exercer junto do governo, do consórcio e das Infraestruturas de Portugal. E com uma nuance aqui que não é de menor importância, é de grande importância. A estação de alta velocidade, que não sei se será em Santo Ovídio ou em Vilar do Paraíso, essa decisão não está tomada, terá que ter uma ligação à rede do metrô. Independentemente da construção da estação, da localização, terá que ter uma ligação à rede do metrô.

Num minuto e meio sobre habitação.

Nossa proposta é muito rigorosa do ponto de vista daquilo que é o número que lançamos. Vila Nova de Gaia assinou um contrato com o Instituto da Habitação de 143 milhões de euros. Esse contrato permite a construção e a aquisição no mercado de habitações já concluídas de 500 habitações. Queremos juntar essas 500 habitações, aquelas que são as habitações do Parque de Habitações Sociais da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Todos os anos, há 150 das 3400 que são devolvidas à Câmara, ao fim de quatro anos são 600. Essas 600 habitações serão reabilitadas, serão somadas às 500 habitações do tal contrato que falei entre o Instituto da Habitação e a Câmara Municipal, e submeter essas 1100 habitações ao regime de renda acessível, que é o regime que permite que as pessoas paguem a renda de acordo com aquilo que é o seu salário, ou seja, não pagar mais uma renda que seja superior a 35% do seu rendimento disponível. E também, através do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, que hoje tem 450 famílias beneficiárias, queremos aumentar para 900 famílias no espaço de dois anos e também incentivar as cooperativas de habitação com isenções de taxas, licenças, impostos, também procurando que o governo, por exemplo, através do Banco de Fomento, abra uma linha de financiamento especial para as cooperativas de habitação, para que Vila Nova de Gaia também tenha aqui uma fase desenvolvente. E na revisão do PDM, levantar a limitação construtiva no sul do Conselho, que é uma grande reivindicação das famílias e de muitos cidadãos e instituições do sul do interior de Vila Nova de Gaia.

Luís Filipe Menezes, sobre a questão da habitação, perguntava-lhe se o foco é ter mais oferta, sobretudo no interior do Conselho de Vila Nova de Gaia.

O senhor doutor João Paulo Correia falou um minuto de habitação, falou três minutos do que estava para trás. Portanto, vai-me dar a mesma possibilidade.

Não se preocupe, vamos gerindo.

Dá-me a mesma possibilidade.

Os senhores depois é que escolhem as prioridades .

O senhor doutor falou de uma dívida da Câmara de Gaia já em 600 milhões de euros. Eu não o interrompi. Segundo o Anuário das Autarquias de 2014, diz assim: "O passivo deixado pelo Executivo de Gaia, 201.360 milhões de euros". E depois diz: "Foi Gaia a melhor prestação de redução do passivo, acompanhada por Lisboa em época de Troika". Mas olha uma surpresa. A dívida da Câmara de Gaia, deixada por este Executivo para 2025, por leitura circunstanciada da sua conta de gerência, é de 190 milhões de euros. Mas com uma diferença: é que os nossos 201 milhões de euros foram investimento. Investimento que faz com que a receita da Câmara de Gaia tenha aumentado cerca de 60 milhões de euros. E não aumentou 60 milhões de euros porque se abriram avenidas novas, porque se reabilitou a costa do mar, se fez o saneamento que a Câmara anterior nos deixou por fazer, porque Gaia prosperou. Mas há aqui um dado que eu gostava que os gaienses conhecessem. amigo da CDU, que é um homem muito bem preparado, deve conhecer na Assembleia Municipal esta realidade, que é a que tem a ver com aquilo que mais condiciona o funcionamento e a gestão de uma autarquia: são as despesas correntes. As despesas correntes com pessoal passaram, em 12 anos, de 2013 para 2025, de € 33 milhões para € 91 milhões. Se somarmos mais € 50 milhões de despesas correntes que tem no plano para o próximo ano, temos € 140 milhões para despesa corrente, que é a maneira do Partido Socialista governar e confundir o investimento com o que é despesa. E, aliás, uma pequena dica de 10 segundos ao Partido Comunista: foi com muito orgulho que eu, nos primeiros seis ou oito anos de mandato, cumpri aquilo que era o programa do Partido Comunista da altura, que era fazer o saneamento e fazer 4 mil casas de habitação social. Indo à habitação, num minuto. A câmara que agora acessa funções teve € 180 milhões para fazer 3 mil casas. A verdade é que não entregou nenhuma até agora. Nem uma! Não entregou nenhuma.

É mentira.

É verdade! Mostre-me lá onde é que entregou, uma fotografia. Não entregou nenhuma.

Entregou em Grijó.

Nenhuma.

Vai entregar agora na Madalena.

Vai agora entregar a 15 dias das eleições.

Estou-lhe a dizer os últimos próximos.

Eu sei que a 15 dias das eleições os senhores estão a lançar, a adjudicar empreitadas de milhões. Começa depois de amanhã a construir um réu elevado em Gonpelares, a dois dias da campanha eleitoral.

Está a dizer uma série de mentiras.

Essa é a vossa maneira de fazer política.

Uma série de mentiras. A câmara entrega habitações todos os anos.

Em relação à habitação, o senhor Tor fez aqui propostas que são muito criticáveis. Uma delas é de utilizar as 150 casas que ficam livres na habitação social e pô-las no mercado de arrendamento acessível. O senhor Tor não sabe que ainda há mil pobres em Gaia? Mil pobres em Gaia à procura de habitação social.

É para essas pessoas, precisamente.

Ainda há famílias amontoadas porque cresceram nos prédios de habitação social e que precisam dessas casas que estão livres.

É para essas pessoas.

É para essas.

Eu falei no regime de renda acessível, não é mercado, é diferente.

Não interrompa. Não fique baralhado.

Não é baralhado, está a dizer uma série de mentiras.

Não interrompa.

Pôs palavras na minha boca.

Em relação à habitação, nós comprometemos a construir 4 mil casas e dizemos como as construímos. Vamos construir uma parte delas por iniciativa da Câmara, através de linhas de crédito do BEI. E por quê? Porque esta Câmara fez com que os tais € 180 milhões se perdessem, porque tinha que a execução da compra dessas casas ou da sua colocação à disponibilidade dos cidadãos, tinha que ser até 31 de julho de 2026, o que é manifestamente impossível. Outra parte vamos fazer através da promoção de cooperativas de habitação com vários setores da sociedade. E deixaremos ainda uma fatia para que a própria iniciativa privada com incentivos, incentivos urbanísticos e fiscais, também contribua para esta conclusão. Agora, uma realidade é esta. Esta Câmara que o senhor Tor representa, porque é o representante deste projeto, teve 180 e tal milhões de euros para fazer 3 mil casas e agora diz que vai entregar a 15 dias das eleições umas casas na Madalena.

Não disse nada disso. Eu não disse nada disso, eu disse que seria para o ano. Eu não falei nos próximos dias.

Pode falar, o nosso colega do Partido Comunista, que é um homem bem preparado. Nos ensina muita coisa aos dois.

E depois terá tempo também para clarificar.

Espero que ele seja eleito, que ele é magnífico.

André Araújo, não sei se este é um bom endorsement para a CDU.

Ele já sabe que a casa é dele.

Eu sei que a casa é dele.

Os vereadores da CDU, a vereadora Ana Brás saiu da Figueiredo, que está doente, que foi uma grande vereadora, foi a maior parte biológica e o Partido Comunista tem um grande legado em Gaia que nós sempre apreciamos.

André Araújo, nesta questão da habitação, a CDU coloca sempre o ônus no estado central e é o estado central que tem a responsabilidade de garantir habitação. Ainda assim, a minha pergunta é: o que a Câmara de Gaia pode fazer para ir arrepiando caminho, tendo em conta que o estado central vai estando atrasado, com falta de capacidade orçamental?

Está atrasado e as notícias que temos visto por parte do governo, ainda ontem, por isso é que eu até tenho alguma desconfiança na proposta do PSD de construir tantas casas. Os sinais que vemos do governo do PSD/CDS são no sentido absolutamente oposto, são no sentido de promover a especulação imobiliária. Portanto, nós não estamos neste campeonato de mesinho por mesinho. Nós quando falamos que o estado central tem a responsabilidade é porque nenhum presidente de câmara, com a honestidade, pode dizer que vai construir 3, 4, 5 mil, 6 casas, porque não tem essas verbas. É uma responsabilidade do estado central. Isso não significa que a Câmara não tenha instrumentos que possa colocar ao serviço do combate a este grande flagelo, este grande flagelo que empurra milhares e milhares de famílias para fora do nosso Conselho. E nós precisamos de várias parcerias. As parcerias público-público, ainda agora se está-se a falar tanto da questão dos 143 milhões, nós precisamos também de avaliar. E com franqueza, eu tenho alguma dificuldade em que o Partido Socialista volte a fazer uma campanha eleitoral a falar da bazuca sem uma análise efetiva sobre os problemas que mediaram e a falta de resposta que esta bazuca trouxe, que vão até muito para além da resposta desta ou daquele executivo da Câmara Municipal, mas da forma como o próprio programa estava desenhado. Com franqueza, estes 143 milhões de euros estavam programados para 2109 fogos. A verdade é que a execução, e há execução de 85 milhões de euros, estão previstas apenas para 329 casas. O Partido Socialista fala sistematicamente nesta resposta da compra de habitação já construída, mas os dois editais da Câmara Municipal apenas constam cinco fogos, apenas conseguiram comprar cinco fogos. E não conseguiram comprar, não peço mal ao João Paulo Correia, por má vontade do Partido Socialista. Não conseguiu comprar porque este programa foi mal desenhado, até por parte do próprio governo do Partido Socialista, que trouxe limitações extraordinariamente graves, designadamente ao nível do preço do metro quadrado, que impossibilita qualquer executivo municipal de poder comprar casas onde efetivamente é mais preciso, que é nos sítios onde o mercado está mais quente, porque a renda acessível tem este duplo efeito: não só permite às famílias acederem a casas que o mercado não consegue, mas como também tem o perfil de arrefecimento. Ora, se nós temos impedimentos pelo próprio desenho do programa, que nos impossibilita de ir às zonas mais urbanas da nossa cidade adquirir habitação, temos mais dificuldade para cumprir essa matéria. Efetivamente, a Câmara dispõe de instrumentos, instrumentos até que tem abdicado. O Partido Socialista, durante 12 anos, andou a vociferar, e não me vou entender bem, porque eu até estou de acordo, contra o PDM do Luís Filipe Menezes, a dizer que era o PDM da especulação imobiliária, que era o PDM do achavamento. Todas as intervenções na Assembleia Municipal do professor Eduardo Vítor Rodrigues apontavam como o diabo o PDM do Luís Filipe Menezes. A questão é que quando nós somos apenas proclamatórios sem as propostas, fica apenas propaganda. Durante 12 anos, o Partido Socialista teve maioria absoluta na Câmara, na Assembleia Municipal e em todas as Juntas de Freguesia. Conviveu muito bem com o PDM do Luís Filipe Menezes. Nós temos uma Câmara Municipal com o problema e com o flagelo da habitação, com PDM de 2009? E mesmo o João Paulo Correia está sistematicamente a falar que este PDM está revisto O anterior executivo disse que a decisão do PDM caberia ao próximo executivo. Não sei de onde ele vai buscar esta ideia. Mas a verdade é que este PDM não define três estratégias que são absolutamente fundamentais, e a CDU coloca essas exigências na discussão do PDM. Desde logo, que defina zonas para cotas de arrendamento acessível. O que é que isto é? É a utilização de um instrumento que a lei já prevê que os municípios possam usar, de que a nova construção em espaço urbano, sem benefícios, sem bolas fiscais, como o PSD propõe, porque é um instrumento que as câmaras municipais dispõem, que possam usar para renda acessível, que defina cotas para que no espaço urbano, a nova construção tenha de ter percentagens. Isto cria duas coisas: habitação acessível nos centros das freguesias e não habitação pública em zonas exteriores, periferias do conselho em forma de guetos. Não temos estes instrumentos no PDM do Partido Socialista. Outro instrumento fundamental, e que tanto se fala: associar a expansão urbanística ao desenho da mobilidade. Corredores bus, que nós não temos em Vila Nova de Gaia, que permitam o escoamento do transporte público rodoviário. O João Paulo Correia falava do alargamento da meta do Porto, ele é absolutamente fundamental, mas ele hoje em Vila Nova de Gaia, até porque só sobe até Santo Vítor, sobe uma avenida, não é um metro, é um centímetro, e ele funciona como descarga de pessoas. O que é que acontece? Temos milhares e milhares de carros a deixar e a levantar pessoas. Isso é recente, mas o metro continua o mesmo funcionamento, João Paulo Correia. Eu percebo que o senhor está nervoso, mas deixe-me falar porque não está a discordar.

Alguém me interrompe.

Eu estou sempre calmo, estou calmíssimo. A questão aqui central é esta: o metro funciona como descarga de passageiros e nós precisamos de associar à expansão urbanística a pendularidade de transporte rodoviário. E uma terceira dimensão que em Vila Nova de Gaia falta e é gritante, e aponta para a necessidade que perguntou, já não sei a qual dos candidatos, da questão de Gaia ser no dormitório do Porto. Nós precisamos de espaços verdes para viver em Vila Nova de Gaia. Nós precisamos que o PDM defina estes espaços verdes para lazer, para descanso, os parques infantis de proximidade a 15 minutos a pé ou 500 metros. Até para fixar os jovens que tenham qualidade de vida em Vila Nova de Gaia. Os sucessivos mandatos de PS e PSD deixaram o nosso território pouco coeso territorialmente, com falta de coesão territorial, social. Nós precisamos de uma Gaia, uma Vila Nova de Gaia para viver, e a reivindicação da CDU vai nesse sentido.

Vamos fazer só uma última ronda. Queria perguntar também um bocadinho sobre a gestão do espaço público, e isso tem sido também falado no debate autárquico. O João Paulo Correia tem puxado da herança financeira que o PS recebeu, já aqui falámos disso. Esta necessidade de reequilibrar finanças levou também a uma falta de investimento no cuidado geral do conselho, nas pequenas infraestruturas, na questão da higiene urbana, das ruas, dos passeios, esse tipo de pormenores que dizem muito aos munícipes.

Isso é uma conclusão a que chega qualquer gaiense, todos os gaienses. O que é que a Câmara Municipal nestes últimos 12 anos não teria feito mais se não tivesse pagado a irresponsabilidade da gestão financeira do doutor Luís Filipe Menezes? E falar de números em concreto, essa foi a primeira grande obra. A primeira grande conquista dos últimos 12 anos foi a recuperação financeira da Câmara Municipal de Gaia. Quantos centros de saúde, pavilhões, reabilitação de ruas, pavilhões desportivos, não teríamos feito nos últimos 12 anos se a Câmara não tivesse pagado a irresponsabilidade financeira da gestão do doutor Luís Filipe Menezes? E por falar em números verdadeiros, a dívida à banca e a terceiros que o doutor Luís Filipe Menezes deixou na Câmara de Vila Nova de Gaia foi de 370 milhões de euros. O passivo, que é a soma da dívida à banca e a fornecedores, mais provisões e acréscimos e deferimentos, em 2013, foi de 670 milhões de euros. São contas certificadas pelo Tribunal de Contas. E também gostaria de dizer o seguinte, porque não ponho palavras na minha boca, que é o que tem feito durante este debate, e por isso sou obrigado a interrompê-lo por vezes. Eu não falei no mercado de renda acessível. O regime de renda acessível, foi disso que eu falei. As 1100 habitações são precisamente para as famílias que estão em espera, as mais de mil famílias gaienses que esperam pelo acesso à habitação, por uma habitação condigna ou uma habitação pública que podem pagar. Depois, quero falar também do seguinte: que na herança do doutor Menezes, que fala muito do parque de habitações Sés em Gaia, quando saiu pra candidato à Câmara do Porto, deixou 200 habitações danificadas e fechadas. E ao longo destes 12 anos, a Câmara investiu nas 3400 habitações, nas urbanizações sociais, 30 milhões de euros. Há problemas pra resolver? Há problemas pra resolver. É preciso fazer mais? É preciso fazer mais. Eu até tenho aqui fotografias do estado das habitações sociais em 2013, também pra partilhar com o doutor Menezes. E certamente que as pessoas que lá moram sabem perfeitamente, quando saiu pra ser candidato à Câmara do Porto, o doutor Menezes deixou 200 habitações danificadas e fechadas. Aliás, a melhor pessoa pra falar sobre aquilo que foi a responsabilidade financeira do doutor Luís Filipe Menezes à frente da Câmara de Gaia é lembrar as palavras do doutor Rui Rio, que avisou os portuenses, na altura em 2013, dizendo que o doutor Menezes era o campeão da dívida e que até fazia corar os socialistas, na altura, um governo liderado por José Sócrates. Portanto, quanto a isso, é uma história que está muito bem contada, toda gente sabe aquele momento tenebroso que vivemos em Vila Nova de Gaia.

Mas este cuidado com o espaço público é uma prioridade que assumirá se vencer a Câmara.

Sim, nós temos apresentado muitas propostas nessa matéria. Uma das principais propostas de cuidar do espaço público passa não só por requalificá-lo e reabilitá-lo, por exemplo, a reabilitação de arruamentos, uma grande reivindicação dos gaienses. Tem sido, já era na gestão anterior, é preciso ir mais longe. A Câmara investe, em média, todos os anos, seis milhões de euros na reabilitação de arruamentos. Precisamos duplicar esse investimento. Temos dito qual é a receita extraordinária que vamos alocar a essa duplicação, ao reforço do investimento nas nossas ruas, como também naquilo que é fundamental, que é continuar a requalificar e reabilitar os nossos centros cívicos, as nossas feiras e os nossos mercados, como também dar continuidade àquilo que é a conquista de espaços verdes para o usufruto público. Nos últimos 10 anos, a Câmara Municipal adquiriu e colocou à disposição dos gaienses 320 mil metros quadrados de área verde Na duplicação da área do Parque da Lavandeira, no alargamento do Parque Biológico, na construção do Parque Sampaio, agora mais recentemente a abertura do EcoPark do Atlântico na Madalena e um conjunto de pequenos parques. Aquilo que nós queremos fazer, e está no nosso programa, e é uma das nossas bandeiras, é a construção de pequenos parques de proximidade nas freguesias, para que as pessoas não tenham que fazer muitos quilómetros para se deslocarem para os grandes parques. Queremos construir um grande parque verde e urbano naquele que ainda é o aterro sanitário em Serramonte, cuja selagem definitiva acaba no final deste ano, mas queremos construir 50 parques de recreio e de lazer para todas as gerações, desde o parque infantil a circuitos de manutenção e lazer, como também ter um pequeno polo desportivo para todas as gerações e para várias modalidades. E esses 50 parques farão a tal rede de proximidade.

E a tal vida em comunidade, que é importante em qualquer município. Luís Filipe Menezes, diz ter dificuldades em ver méritos na gestão de Eduardo Vitor e que o projeto em Gaia regrediu. Em que é que se materializa este desleixo dos últimos 12 anos?

Estes cinco minutos que agora gastou o doutor João Paulo, eu quero dizer o seguinte. Em relação à dívida, eu só tenho que dizer duas coisas. No Anuário das Autarquias, que é o mais credível indicador, era 201 milhões de euros. E o doutor João Paulo não contestou que eu disse que esta câmara ia deixar 190 milhões de euros, e não contestou o que eu disse, que a despesa de pessoal passou de 33 milhões para 90 milhões. E não contestou nada disto. Mas concordou com uma observação sua de que a câmara não teria investido tanto por falta de meios. Deixe-me lhe dizer o seguinte. O doutor Eduardo Vitor Rodrigues deu uma entrevista, aliás, os senhores até replicaram na altura, em maio de 2015, a dizer: "Ultrapassamos a linha verde, agora chegou a altura de investir". Mas não investiu os 300 milhões de euros, os 180 milhões deles, que não foram 150, foram 150 mais 30, na habitação. Não investiu aquilo que, quando foi a descentralização educativa, foram financiamentos para recuperar oito escolas. Pergunte aos pais da Escola Nascente de Oliveira e Azur como ela está. Pergunte aos pais da Escola dos Carvalhos como ela está. Oito escolas EB2, 3 e secundárias, senhores tinham o dinheiro e não investiram.

É verdade.

Mas, em contrapartida, os senhores dizem que não têm dinheiro para fazer piscinas e pavilhões. Os senhores fizeram um pavilhão nitidamente por vaidade, a 200 metros de outro, deram o nome de Nelson Mandela, teria dado o nome Mário Soares, por exemplo, ou Álvaro Cunhal. Nelson Mandela, que custou 10 milhões de euros. Não é verdade, doutor? 10 milhões. Deixe-me acabar, que eu não o interrompi. 10 milhões dava para construir cinco pavilhões em cinco freguesias.

É mentira.

E agora, por vaidade, deixam também em construção uma piscina que custa 10 milhões, em cima de uma ribeira que se está a afundar, vai custar 13 milhões, que dava para construir sete piscinas. Portanto, é à fartazana. Deitar dinheiro para cima dos problemas, festas todos os dias, é subsídios todos os dias, é a forma socialista de governar, no seu estado puro. E é com isso que nós vamos acabar. Contestação àquilo que eu disse, é ou não é verdade passar 33 para 93 milhões em pessoal? É. É ou não é verdade que-

É, e é porquê, doutor Menezes?

Mas eu leio até mais aqui uma coisa, se me permite, para terminar, e não falo mais.

Diga por quê? Por que a despesa cresce tanto com pessoal?

"As estatísticas foram moldadas e disseminadas para transmitir um falso cenário de colapso, quando a realidade era bem mais complexa e muito longe de corresponder a essa representação distorcida, manipulada e notoriamente instrumental". Quem escreveu isto no último mês foi o principal adjunto do doutor Eduardo Vitor Rodrigues na primeira fase do seu mandato, que denunciou que tudo isto foi construído, esta narrativa. Eu não vi que tantos processos puseram ao homem, perderam 90% deles, ainda porem-lhe processo sobre isto por difamação, porque isto é a verdade. E talvez eu venha a pensar em pôr um processo por difamação no futuro, em relação a esta verdade distorcida sobre a minha dignidade. Está aqui e testemunhos não faltam. Pessoas que estavam lá dentro do gabinete do doutor Eduardo Vitor Rodrigues, nesta maioria.

Doutor Menezes, está a falar de alguém que foi condenado em tribunal por difamação.

Não se via.

A sua fonte não tem credibilidade nenhuma. Doutor Menezes, não é verdade o que está a dizer. É um chorrilho de mentiras.

Isto está publicado nas redes sociais, é público. Ainda não vi ninguém pôr um processo ao doutor Bruno Santos.

Puseram vários, foi condenado por difamação.

Só um minuto, o que é prioritário na questão do espaço público?

O que é no espaço público? As creches, os centros de dia. E eu fico fantástico quando nós passamos de dois para 10 metros quadrados por habitante, os espaços verdes em Gaia, o senhor doutor João Paulo Correia deu como exemplo o Parque da Lavandeira, que nós construímos, ou dê a reserva do Cabedelo que nós negociamos. Sabe o que é que fizeram no Parque da Lavandeira? Concessionaram agora para aí quase dois hectares a um senhor espanhol para construir uma piscina de 50 metros, a dizimar uma parte do Parque da Lavandeira.

Não é verdade, doutor Menezes. Isso não é verdade.

Eu fiz sete parques grandes, dupliquei o Parque Biológico honrando a herança do Partido Comunista que já usei aqui uma vez.

Foi agora alvo de um grande investimento da câmara, o Parque Biológico.

André Araújo.

Se o André Araújo não impedir.

Só 10 segundos, que é a diferença de tempo que temos.

É importante para quem nos está a ouvir. O aumento da despesa corrente tem a ver com dois fatores. Primeiro

O investimento não é só em investimento asfalto e tijolo, é também nas pessoas. Porque quando se constroem programas como o Gaia Aprende Mais, que é uma grande conquista dos últimos 12 anos, que é escola a tempo inteiro, que é muito elogiado por dezenas de milhares de famílias gaiancas, ou o Gaia Aprende Mais I, que é exemplo nacional de programa de integração e de inclusão de crianças com necessidades específicas nas nossas escolas, nós precisamos de ter pessoal em tecnologia. E o processo de centralização do governo para as Câmaras Municipais fez aumentar a despesa corrente de todas as Câmaras Municipais com pessoal. O que disse há pouco é pura demagogia.

30 segundos, foi o que foi dado.

No meu tempo foram introduzidas as AEC's, os livros escolares gratuitos e os quadros interativos quando não existiam em Portugal. E este prolongamento de horário foi feito no meu tempo.

Não foi no seu tempo.

Foi feito no meu tempo. Com pequenos almoços gratuitos. Não é verdade o que diz.

Já ficaram patentes as divergências. André Araújo, a CDU aponta Gaia como um território desigual. Isto acontece apenas na parte económica e social ou acontece também nesta questão das infraestruturas, do espaço público, do que está ao dispor?

Manifesta-se em todas as dimensões. Uma nota inicial, eu salientava no início da minha primeira intervenção para o perigo que está em cima da mesa, que depois do próximo dia 12 de outubro, as reuniões da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia fique só representado PS e PSD e que as reuniões de câmara sejam convertidas neste passa culpas entre PS e PSD, PSD e PS. E por isso é que nós precisamos desta voz da representação da CDU, e por isso é que é essa voz que vai falar a partir de agora e os ouvintes que ainda sobram na Rádio Observador, certamente serão muitos, vão ouvir a partir de agora os problemas concretos da vida das pessoas. E é verdade que falta coesão territorial no nosso conselho. A questão da mobilidade contribui significativamente pra isso, mas há muitas questões que contribuem para isso. Nós temos em Vila Nova de Gaia uma situação indigna, que é a questão da recolha do lixo, que é um serviço que tem vindo, ao longo destes últimos anos, sistematicamente a ficar mais deteriorado. Contenedores cheios, as pessoas têm que se deslocar a ecopontos a centenas de metros, porque estão sempre cheios. Naturalmente, isto tem responsabilidades, o próprio PSD, que entregou isto aos lucros da Mota Engil, mas também tem a responsabilidade do Partido Socialista, que ao longo dos últimos anos aumentou a fatura da água. Vila Nova de Gaia é o conselho do distrito do Porto, onde mais se paga taxa de resíduos sólidos urbanos. E das taxas e taxinhas, ainda ontem as pessoas na rua me confrontavam com isso. Isto acontece ao mesmo tempo que vivemos esta situação indigna, que toda gente lá em casa fala. Nós precisamos internalizar a recolha do lixo e a propósito desta questão, do novo concurso para a recolha do lixo. Isto não é uma opção ideológica, demagógica. Nós aliás fazemos este debate na cidade do Porto. O Conselho do Porto não é liderado por nenhum perigoso comunista. O Rui Moreira dá até muitas famas, mas uma não será essa. A cidade do Porto decidiu internalizar a recolha do lixo, que não foi por questão ideológica, foi por uma questão de lógica. Eu passo a explicar qual é. Porque nós temos, do ponto de vista tecnológico, imensas necessidades no que diz respeito aos biorresíduos, no que diz respeito à recolha seletiva, e nós precisamos de canalizar todos os recursos que possamos, todos os recursos que temos, para a melhoria constante do serviço. E não podemos desperdiçar um euro que seja deste serviço para entregar ao lucro de uma empresa mais ou menos amiga deste ou daquele candidato. A questão central é mesmo esta: nós precisamos de melhorar, tornar a recolha do lixo mais eficaz. Nós precisamos de um território mais coeso, pelas questões que eu falei há pouco, do PDM, dos espaços infantis de proximidade, dos espaços verdes para lazer. Nós precisamos também de serviços públicos de proximidade. E aquilo que nós temos visto no capítulo da saúde tem sido o oposto. Encerrou o SASU Soares dos Reis. Um SASU que o Partido Socialista disse que encerrava apenas para obras em 2018. O Partido Socialista, na Câmara Municipal, e João Paulo Correia, enquanto presidente da junta de Mafamude, Vila Nova e Parque Paraíso, disse na assembleia e freguesia, está em ata, que o SASU Soares Reis ia encerrar em 2018 durante seis meses para obras. Os utentes estão desde 2018 à espera que passem seis meses, porque o serviço continua fechado e nós precisamos desses serviços públicos. Nós precisamos desses serviços públicos. Nós precisamos destes serviços públicos de proximidade, que retire justamente a pressão dos hospitais e o SASU, e as pessoas lá em casa sabem muito bem, porque dependiam deste serviço e hoje já não o têm, têm que se deslocar às urgências dos hospitais, às linhas telefónicas e o serviço deteriora-se. Estes serviços públicos de proximidade são fundamentais. As Caixas Gerais de Depósitos de proximidade, os Correios, o Multibanco. Nós temos um conselho muito pouco coeso. As pessoas sistematicamente têm de pegar no automóvel para fazer tudo e mais alguma coisa. Mas quando a CDU propõe para o conselho este projeto, pode parecer muito ambicioso, mas está muito ao alcance das opções políticas. Falou do ponto de vista da coesão social, territorial, mas também do ponto de vista da coesão económica. A CDU, no mandato anterior, propôs uma diminuição do IMI de 0,01% para 2025. O Partido Socialista rejeitou. O João Paulo Correia agora fala de baixar o IMI pra taxa mínima. Nós precisamos de um debate. Quer dizer, há seis meses falavam que nem 0,01 não aceitavam porque era responsabilidades e passado seis meses já têm margem orçamental para reduzir para a taxa mínima. E outra questão da coesão económica. Para terminar. Nós temos, e acompanha vários municípios do nosso país, uma devolução, que nesse aspeto junta PS, PSD e até o Bloco de Esquerda, uma devolução demagógica do IRS. São 15 milhões de euros em que 50% deste valor é dado aos 10% mais ricos do nosso conselho. Nós precisamos pegar neste valor que flutua entre os 12 e os 17 milhões e canalizá-lo para as soluções que precisamos. E propomos dividir este valor em três partes. Uma para a requalificação urgente da escola. EB 2,3, secundárias, sim, mas um plano urgente para as requalificações das EB 1. Precisamos do segundo terço deste envelope financeiro para promover uma verdadeira política de arrendamento a custos acessíveis. E o terceiro terço é pra uma dimensão que vai faltando nos debates, que mais uma vez, só a CDU, porque só a CDU é que fala dos problemas da vida das pessoas, só a CDU traz. Apoiar o movimento associativo popular, apoiar as instituições da cultura que vivem neste quadro de subfinanciamento. Por isso é que nós propomos o financiamento estruturado e sustentável para as instituições da cultura.

André Araújo, Luís Filipe Nedos, João Paulo Correia, obrigado pela vossa disponibilidade para se juntarem a este debate. Boa campanha a todos.