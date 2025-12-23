Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora mais um Explicador da Rádio Observador. Esta manhã sobre o debate de ontem à noite entre Marques Mendes e Gouveia e Melo. São nossos convidados Rui Moreira, apoiante de Luís Marques Mendes, e António Tavares, apoiante de Henrique Gouveia e Melo. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral.

Muito bom dia. Obrigadamos mais uma vez pela presença neste Explicador. Neste formato será a última, porque estamos a falar do último debate. Rui Moreira, bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

O debate ontem centrou-se quase exclusivamente no passado profissional de Marques Mendes. Isto prejudicou o candidato?

Bom dia ao Paulo, bom dia também ao António Tavares. Objetivamente, aquilo que aconteceu ontem foi um ataque desesperado de Gouveia e Melo, certamente preocupado com as sondagens que não têm corrido bem, também certamente industriado pelas pessoas que o rodeiam, de que não lhe interessava com Marques Mendes discutir o país, os poderes do presidente e tudo mais. Aliás, percebeu-se que depois do debate, Gouveia e Melo tenta justificar isso mesmo. Portanto, aquilo que aconteceu foi um ataque de caráter. O tempo todo foi isso, não foi mais do que isso. Ou seja, aquilo que nós conhecíamos de Gouveia e Melo como uma pessoa com competência e como um exemplo, apareceu a pessoa autoritária que já tínhamos conhecido no Mondego, a tratar Marques Mendes e a tratar todos os portugueses, no fundo, como se fossem marinheiros do Mondego. Quando o homem diz que "nunca ninguém mandou em mim", um homem que fez parte da hierarquia militar, quando diz: "Não se meta comigo", quando faz meras insinuações, é o desespero de alguém que, provavelmente, se rodeou mal, se rodeou de socráticos, de derrotados, de pessoas ligadas a sociedades secretas e que se calhar não o estão a levar pelo bom caminho. Portanto, foi o grito de desespero de um almirante que achou que o seu submarino está enfiado na lama e usou a lama pra tentar atingir um adversário que está à frente em todas as sondagens, ou pelo menos que se vai distanciando e que vai tendo a tranquilidade de explicar aquilo que lhe é pedido para ser explicado.

António Tavares, bom dia, bem-vindo também ao Explicador.

Bom dia.

Foi então um ato de desespero de Gouveia e Melo. O certo é que não conseguiu dar um exemplo de falta de ética ou de mistura de negócios com política que possam ser atribuídos a Marques Mendes, e Marques Mendes fez a pergunta várias vezes: "Diga-me um caso". Isso não é uma fragilidade desta argumentação?

Bom dia, bom dia também ao doutor Rui Moreira. Eu penso que este debate, infelizmente, foi por um caminho que provavelmente não era isso que os portugueses estariam à espera. Mas também foi bom no ponto de vista da tentativa do esclarecimento de quem é quem nesta campanha. E era inevitável, aliás, quando foi a propósito de outras circunstâncias ou da apresentação de certas candidaturas, tudo isto ficou logo a pairar no ar. A partir daí, não me pareceu que Gouveia e Melo colocou as coisas no patamar onde poderia tê-las posto. É evidente que foi um debate muito aceso, muito intenso, em que ambos os candidatos procuraram, acima de tudo, conseguir pôr em cima da mesa aquilo que seriam os seus argumentos em termos de caráter ou de luta pessoal. Eu teria preferido um caminho onde se discutissem mais as ideias e onde se pudessem salientar mais as diferenças. Não foi esse o caminho que o debate levou.

Mas António Tavares, o caminho foi esse, o caminho foi sobretudo escolhido por Gouveia e Melo.

Sim, foi assumido. Não significa porque apoio o almirante Gouveia e Melo esteja aqui de acordo sobre este tipo de abordagem. Agora, sobre a questão do desespero das sondagens, eu lembro que acima de tudo, há muito tempo existe uma espécie de concertação de objetivos em relação ao Gouveia e Melo. A maioria silenciosa do povo português ainda não se pronunciou, vai o fazer no dia 18 de janeiro. E é no dia 18 de janeiro que nós vamos avaliar o que é que esteve bem e o que é que esteve mal. Parece-me a mim que ali não foram ditas nenhumas verdades e muito menos aquilo que seria de salientar seria que as insinuações ficam com quem as faz. Enfim, o povo costuma dizer "enfiar a carapuça quem deve". Eu não sei.

Rui Moreira, este tema ainda vai perseguir Marques Mendes no resto da campanha. Acredita que os outros candidatos vão tentar explorar esta questão do passado profissional de Marques Mendes no que resta da campanha eleitoral?

É provável, mas eu estou de acordo com o que o António Tavares diz. Ou seja, aquilo que aconteceu ontem foi uma estratégia de Gouveia e Melo. E houve algumas coisas particularmente graves. Eu quero chamar a atenção que Gouveia e Melo tem entre seus apoiantes algumas pessoas do manifesto dos 50 relativamente àquilo que tem a ver com o Ministério Público e o entendimento do que deve ser o Ministério Público. Ontem, Gouveia e Melo chegou ao ponto de dizer e de acusar o Ministério Público de ter arquivado liminarmente uma denúncia anônima, o que agora percebemos que se calhar não é assim tão anônima, contra Luís Marques Mendes. Isso é algo de profundamente sério e que nós não deveríamos admitir num debate desta natureza. Reverteu a decisão e tentou ali pedir desculpa.

Mas acredita que essa denúncia anônima, Rui Moreira, terá partido da candidatura de Gouveia e Melo?

É evidente que quando uma pessoa fica tão irritada por ela ter sido arquivada, fica-se com a sensação que ela teve ali origem. Não sei se veio, não faço ideia, ela é anônima por natureza. A questão, por exemplo, relativamente à admissão de Passos Coelho, que Gouveia e Melo chegou a admitir, e o fato é que depois demonstrou que ele ontem iludiu a realidade, para não dizer mentir. Portanto, parece-me que aquilo que poderia ter sido um debate importante entre duas pessoas, apesar de tudo, que os portugueses olham com consideração, acabou por se transformar num ataque vil de caráter. Se isso vai continuar durante a campanha eleitoral, não sei, mas há uma coisa que eu tenho a certeza: nós vimos as últimas campanhas, vimos a campanha eleitoral na Madeira contra Miguel Albuquerque e vimos a campanha eleitoral nas últimas legislativas contra Luís Montenegro. E já percebemos que os portugueses, e eu estou de acordo com o que o António Tavares diz, nós não podemos neste momento saber o que são as sondagens, o que as pessoas pensam, como é que vão votar. Mas a sensação que fica é que a não ser pessoas dos dois extremos, apesar de tudo, os portugueses acabam por não se deixar enlear neste lamaçal. E este lamaçal é mau para a política, não me parece que se tenha ganho nada e que se ganhe nada com isto. E seria péssimo que a decisão relativamente às presidenciais, seja vantajosa para Marques Mendes ou não vantajosa para Marques Mendes, seja ditado não só pelo entendimento daquilo que é função do presidente da República, mas por fatos desta natureza e por insinuações desta natureza. Isto não nos serve nada. Serve as forças que são contra a democracia que temos.

António Tavares, o Marques Mendes ontem durante o debate disse que o almirante Gouveia e Melo delapidou o potencial de popularidade e prestígio e não trouxe nada de novo à política. Ontem a estratégia seguida por Gouveia e Melo no debate deu razão a Marques Mendes?

Vamos lá ver. Eu acho que o Gouveia e Melo acima de tudo trouxe à política uma visão diferente da visão político-partidária, daquilo que é tradicional, aquilo que o doutor Marques Mendes chamava a politiquice. Penso que ontem o debate foi acima de tudo um debate politiquice, como é evidente, mas isso também outras pessoas arrastaram Gouveia e Melo para este tipo de debate e para o meterem neste tipo de situação. Por exemplo, em relação à questão da Procuradoria, o que Gouveia e Melo salientou foi que rapidamente a Procuradoria, e quanto a mim, muito bem, pronunciou-se sobre a situação do doutor Marques Mendes, mas por exemplo, deixou arrastar e deixa arrastar outras situações como aquela que envolve um antigo primeiro-ministro.

Mas António Tavares, Gouveia e Melo deu a entender que teria havido alguma interferência de Marques Mendes para que esse processo fosse acelerado.

Eu acho que isso, vamos lá ver uma coisa. Chegar aí, dar a entender, quer dizer, assim nunca vamos a lado nenhum. O que ele salientou acima de tudo, e eu acho que o doutor Marques Mendes ainda não tem essa capacidade de interferir na Justiça, foi a rapidez da decisão, mais nada. E eu acho que num país livre, num país onde todos nós devemos expressar as nossas opiniões, mesmo aquelas que nós não gostamos, das pessoas que nós entendemos que não estão corretas ou não estão certas, eu penso que é normal. E eu acho que acima de tudo, nós temos que acreditar na responsabilidade dos portugueses, nós temos que acreditar na responsabilidade da intervenção cívica dos portugueses. Essas eleições presidenciais são muito importantes. Era mais importante tentar discutir qual é o papel do presidente e o que o presidente deve dizer. Agora, a dinâmica da pré-campanha, e esperemos que a campanha também não vá por este caminho, foi muito discutir o que são as capacidades executivas do presidente. O presidente não tem capacidades executivas. Isto foi uma dinâmica que André Ventura trouxe no palco do debate e que todos acabaram por cair nesta situação. O presidente não tem dinâmica executiva. O presidente é porta-voz dos portugueses junto do governo. E isto, acima de tudo, é que tem que ser discutido. Como presidente, o que eu vou fazer? E em relação à questão de Pedro Passos Coelho, eu lembro que ele o que disse foi, lá atrás, é possível que o seu pensamento também neste domínio tenha evoluído, foi que disse que em determinadas circunstâncias achava que o não cumprimento de promessas eleitorais poderiam levar a uma eventual demissão do governo. Eu, por exemplo, nesta matéria, quero deixar aqui já claro que é tão subjetiva que eu não concordo com ela.

Ou por ser subjetiva, depende da forma como seja aplicada, talvez, não é?

Exato, talvez.

António Tavares. Rui Moreira, entretanto, terminamos uma fase importante da campanha ou da pré-campanha, se quisermos, com o fim dos debates a dois. Feito um balanço agora olhando para os sete debates que cada candidato fez, Marques Mendes também, parece que estamos na mesma, de alguma forma empatados. Não há uma garantia ou uma certeza ou uma probabilidade forte de que um candidato possa sair vencedor. Significa que este mês que falta até as eleições vai ser decisivo. O que Marques Mendes pode e deve fazer mais para, no fundo, alargar a sua base de apoio?

Em primeiro lugar, precisa de mobilizar a máquina do PSD e também a máquina do CDS Estamos a falar nas suas distritais, nas suas concelhias, nas suas freguesias. Até agora a máquina não começou. Parece-me que nessa matéria há três candidatos que têm claramente vantagem: Marques Mendes, António José Seguro e André Ventura, porque apesar de tudo, têm máquinas partidárias que os vão ajudar nas campanhas eleitorais, isso é a natureza da coisa. Aquilo que é preciso agora é o contacto na rua, se o tempo permitir, não tem sido muito fácil. É preciso, de facto, mobilizar as pessoas, é preciso fazer com que as pessoas vão votar e é preciso conquistar o voto indeciso. Quando olhamos para todas as sondagens, sem valorizar mais uma do que outra, os 18% ou 20% de indecisos são aqueles que seguramente vão fazer a diferença e é nesse aspecto que os candidatos se devem concentrar. Eu vi os debates quase todos e devo dizer que achei que apesar de tudo, os debates foram bastante melhores do que o comentariado. Acabamos por passar mais tempo a ouvir comentários do que propriamente a ouvir debates, havendo muitas vezes avaliações que se calhar vão influenciar o eleitorado e essas avaliações têm mais a ver com as declarações ou com o entendimento de cada um dos comentadores do que propriamente com os candidatos.

Mas faz uma avaliação positiva, Rui Moreira, da prestação de Marques Mendes na generalidade dos debates?

Genericamente, sim. Não há ninguém que tenha sido sempre eficiente em todos os debates, até porque se introduziram sempre nos debates temas mais ou menos inesperados, mas considero que Marques Mendes foi igual a si próprio nos debates, não perdeu a compostura e soube explicar aquilo ao que vinha. Portanto, parece-me que sim, que dentro das possibilidades do que foram os debates, e o debate de ontem foi particularmente difícil. Repare, o entrevistador ontem terá colocado quantas questões? Duas, três? Julgo que não colocou mais. E portanto, muitas vezes acabamos por ter debates em que assuntos importantíssimos não foram tratados. Houve debates em que basicamente foram berrarias sem tino. Eu acompanho muito os debates, por exemplo, em Inglaterra, que são completamente diferentes, ou seja, é previamente discutido entre as duas candidaturas e entre o entrevistador quais são os temas que devem ser discutidos. Aqui pareceu sempre avançar-se para epifenómenos, para aquilo que estava a acontecer naquele dia ou naquela semana, ou o que estava nos jornais. Este tipo de debates não sei se esclarece muito o eleitorado, se o eleitorado segue isto, apesar de as audiências serem boas, mas não sei se não são audiências de espetáculo e portanto, em termos daquilo que é a forma como eu entendo a democracia, principalmente numa altura de redes sociais, eu tinha esperado que estes debates fossem, apesar de tudo, tivessem outra qualidade.

António Tavares, nesta nova fase da campanha, o facto de Gouveia e Melo não vir de um partido pode ser uma fragilidade, de facto, não ter essa máquina no terreno para apoiar a candidatura?

Não me parece. Aliás, essa fragilidade, se existisse, teria se revelado em todo o processo de preparação e de entrega da sua própria candidatura no Tribunal Constitucional. Eu penso que existem muitas pessoas, nos mais variados quadrantes, que se disponibilizaram em regime de voluntariado para ajudar e colaborar nesta campanha eleitoral presidencial. Ainda na semana passada surgiram nomes fortes do âmbito do Partido Social-Democrata a apoiar Gouveia e Melo. Lembro só Paulo Mota Pinto, Valente Oliveira, Miguel Cadilhe. Portanto, há toda uma dinâmica que se vai aproximando desta campanha e que eu obviamente formulo aqui os votos de que, esgotado este modelo dos debates, que acima de tudo é um modelo muito desgastante para qualquer um dos candidatos. Aquilo que eu chamo a maioria silenciosa dos portugueses, que hoje provavelmente estão mais preocupados com as festas de Natal, com a reunião com as suas famílias, voltarão em janeiro para decidir quem é aquela personalidade que, no seu ponto de vista, reúne as condições para ser candidato, não só candidato presidencial, mas sim também presidente da República. Todos nós já sabemos que vamos ter uma segunda volta, todos nós já sabemos que o que será mais importante é que tipo de presidente os portugueses querem escolher. Alguém que tenha uma agenda muito condicionada, muito complexa, ou alguém que terá menos essa dificuldade e terá mais capacidade para, em Belém, ser o porta-voz dos portugueses, não só os que o elegeram, mas de todos os portugueses.

António Tavares, Rui Moreira, muito obrigado pela vossa participação neste Explicador. Um bom dia e boas festas.

Boas festas, obrigado.

Boas festas, obrigado. Bom dia, obrigado.