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O antigo Ministro da Economia vai ser o novo responsável pela supervisão financeira em Portugal, Álvaro Santos Pereira. Foi hoje anunciado este nome pelo ministro da presidência no final da reunião do Conselho de Ministros. Neste Explicador recebemos a economista e membro do painel do Fora do Baralho, Susana Peralta, e Óscar Afonso, director da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e professor catedrático. A entrevista é conduzida pela Judite França e pelo Miguel Viterbo Dias.

Bem-vindos ambos, obrigado pela disponibilidade. Susana Peralta, amanhã estarás no "Fora do Baralho", não queremos spoiler muito, mas esta escolha de Álvaro Santos Pereira é uma boa escolha e é uma escolha que se entende, ou seja, cumpre os critérios para desempenhar este lugar?

Olá, boa tarde, e boa tarde ao Óscar Afonso. Depende um bocadinho do que nós queremos dizer com "cumpre os critérios". Álvaro Santos Pereira é uma pessoa certamente competente no seu domínio, é uma pessoa que eu acho que oferece razoáveis garantias de independência, embora tenha sido um ministro do PSD, mas isso já foi há mais de 10 anos e, de facto, não parece que o PS esteja em condições de fazer exigências relativamente à independência do governador quando fez saltar Mário Centeno diretamente do governo para o Banco Central. Agora, de facto, Álvaro Santos Pereira não é uma pessoa conhecida pelo seu trabalho ou até pela sua intervenção pública no domínio da política monetária ou no domínio da supervisão bancária. É uma pessoa que tem desenvolvido o seu trabalho no contexto da OCDE e é uma pessoa que regularmente traz temas ao debate de mercado do trabalho, até muitas vezes das próprias dimensões de diferentes setores, uma dimensão da análise setorial da economia portuguesa.

Há algum ponto dessas funções que ele desempenhava que toque agora com estas que desempenha como governador?

Apenas na dimensão do Banco de Portugal enquanto produtor de estudos relativamente à economia portuguesa. O Banco de Portugal publica o Boletim Económico, publica a Revista de Estudos, e aí é certamente que o trabalho de Álvaro Santos Pereira na OCDE, embora não fosse especificamente dedicado à economia portuguesa, traz-lhe essa dimensão de produção de estudos aplicados relativamente a aspetos mais concretos das economias. Agora, na parte de supervisão bancária ou na parte do seu assento no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu para a definição da política monetária da zona euro, não. Álvaro Santos Pereira não é um macroeconomista, não é a sua especialidade.

Óscar Afonso.

Isto é independente das suas competências intelectuais, como é evidente. É evidente que, e isso é conhecido, é um nome que de facto surgiu como uma pessoa provável nestes últimos dias, mas não era o nome mais evidente. Quando nós comparamos, por exemplo, com o currículo de Ricardo Reis, Ricardo Reis é um macroeconomista, é uma pessoa que tem trabalho desenvolvido no âmbito precisamente da atuação, do comportamento dos próprios bancos centrais. Vou pensar no perfil do Ricardo Reis, outros nomes também que vieram à lupa, mas é um perfil mais evidente, que nós olhamos para ele e pensamos: "ah, sim, este é de facto o perfil de governador do Banco Central". Não me parece que seja o caso de Álvaro Santos Pereira, sem qualquer desprimor, naturalmente, dos seus méritos profissionais e pessoais, como é evidente.

Óscar Afonso, bem-vindo também. Esta é uma escolha que despolitiza o lugar ou ter sido ministro da Economia coloca-o no mesmo patamar de Mário Centeno?

Muito boa tarde e obrigado pelo convite e também boa tarde à Susana. Na minha opinião, e antes de responder explicitamente à sua questão, para mim, o Álvaro Santos Pereira é um caso paradigmático de mérito e competência. Todos reconhecemos que tem uma carreira consolidada no estrangeiro, é atualmente economista e diretor da OCDE, é o economista-chefe na OCDE, como sabemos, com larga experiência em políticas públicas e económicas à escala internacional e creio que no G20 era finance deputy. É verdade também que se destacou como ministro da Economia no governo de Passos Coelho, o que lhe conferiu sensibilidade política e conhecimento da realidade portuguesa, que até já tinha, porque tinha publicado um livro sobre economia portuguesa. E recordo que a esse nível, nunca tendo sido ministro também antes, executou o Memorando da Troika com a responsabilidade técnica. É verdade que foi ministro e tem experiência política de alto nível, mas eu vejo isso como vantagem e noto que foi ministro há mais de 10 anos e acho que isso lhe confere a vantagem. Na minha opinião, a sua nomeação para governador do Banco de Portugal representa uma nomeação positiva, ou seja, vejo isso como algo muito positivo pela competência técnica, tanto como académico e diretor da OCDE, também pela experiência política, o facto de ter sido ex-ministro da Economia, ou por ser ex-ministro da Economia há mais de 10 anos, importa destacar, e por ter pensamento crítico. Para mim, acho que é uma boa escolha. Também creio que é uma pessoa que todos conhecemos, que conhece bem os atores e os mecanismos de política económica europeia e vejo como independente. E para mim, a sua independência, a acessibilidade à economia real e a capacidade de análise abrangente, confere-lhe um perfil adequado. Depois também O facto de vir de fora da banca e sem carreira no Banco de Portugal também lhe dá alguma liberdade e legitimidade para promover eventuais reformas internas no banco, se forem necessárias, que não sei se são. E a sua especialização em análise económica pode reforçar a qualidade da produção científica que é produzida no banco. Além disso, já agora, também acho que é reconhecido por ser uma pessoa afável e institucionalmente cooperante e esse bom trato pessoal que parece ter, creio que também facilitará o diálogo com o governo, com o setor financeiro, com todos os atores institucionais. Honestamente, considero que é uma muito boa escolha.

Susana Prado, coloco a mesma questão: a escolha de Álvaro Santos Pereira, de alguma forma despolitiza ou despartidariza o lugar de governador que o PSD tanto se queixou, ou este passado como ex-ministro da Economia não garante também isso?

Eu acho que garante mais do que no caso de Mário Centeno. Mário Centeno, que é uma pessoa que me parece, do ponto de vista do seu percurso, mais apropriado para o cargo pelas razões que expus, relativamente ao seu trabalho. Mário Centeno era um quadro do Banco de Portugal, portanto tinha um trabalho prévio, digamos, mais relacionado com a natureza do cargo. No entanto, o facto de Mário Centeno ter saltado diretamente do governo para governador do Banco Central e, no fundo, tendo tomado decisões importantes, não só relativas à banca portuguesa, como também até nomeações, se bem se recordam, de alguns órgãos de supervisão do próprio banco, portanto, havia óbvios conflitos de interesses. Álvaro Santos Silva é uma pessoa que esteve no governo há 12 anos, julgo eu, algo assim, e que entretanto fez uma carreira internacional, portanto é evidente que traz mais garantias de independência. Agora, claro, nunca é tão independente como uma pessoa que nunca tenha exercido um cargo governativo, desde logo num governo deste partido. Honestamente, eu acho que uma pessoa que saiu do governo aos tais 12, 13 anos, não me recordo bem, que entretanto fez um percurso internacional em organizações, designadamente como a OCDE, parece-me que vem com garantias de independência. E eu sou sensível, já agora, à questão de Álvaro Santos Pereira vir de fora do Banco de Portugal. Claro que, e aliás, circularam alguns nomes de pessoas que poderiam vir de fora do Banco de Portugal, mas que tinham mais conhecimento do funcionamento de bancos centrais, até pessoas que poderiam vir, por exemplo, falou-se de alguns nomes da FED, enfim, não vamos agora também estar aqui a fazer comparações. Mas de facto é verdade que, por exemplo, são conhecidos até alguns anticorpos de Mário Centeno relativos a um concurso antigo, isso depois até veio a lume, quando foi o livro de Luís Rosa e Carlos Costa. De facto, Mário Centeno pode não ter sido uma pessoa muito consensual, mesmo no seio do próprio banco. Como depois acabou por se perceber quando surgiu o livro do antigo governador. E o facto de Álvaro Santos Pereira vir de fora, ele foi ministro da Economia, portanto não teve também enquanto ministro relação próxima com o funcionamento do Banco Central, isso de facto dá aqui alguma garantia de uma maior independência relativamente e alguma capacidade, eventualmente, para fazer reformas, sejam elas quais forem, se elas de facto forem necessárias.

Mas Susana, a falta de experiência no setor financeiro pode ser um handicap?

Por um lado, atenção, nós não podemos querer pessoas que sejam simultaneamente independentes dos regulados e que depois, ao mesmo tempo, tenham muita experiência no setor financeiro. Há aqui um jogo de equilíbrio que é muito difícil de encontrar. Agora, idealmente, nós queríamos pessoas que tivessem experiência ou noutros bancos centrais ou que tivessem um percurso acadêmico ou outro, como por exemplo, Ricardo Reis que é uma pessoa que de facto tem um trabalho específico sobre o funcionamento e o comportamento dos bancos centrais e a política monetária. Ou seja, há maneiras de tu teres simultaneamente conhecimento específico dos domínios de atuação do Banco de Portugal e que não venha dos regulados. Vir dos regulados seria o pior dos cenários, parece-me, em termos de conflitos de interesses, até pior do que vir diretamente de um cargo governativo. Desse ponto de vista, de facto, o Álvaro Santos Pereira ao ser um outsider um bocadinho ao sistema de bancos centrais, ao sistema bancário, ao sistema financeiro, é uma boa notícia. Agora, de facto, ele não é um macroeconomista. Nós pensamos em Álvaro Santos Pereira verdadeiramente como um microeconomista, uma pessoa preocupada com os setores de atividade, preocupada com o mercado de trabalho, são coisas diferentes da macroeconomia e também do próprio setor financeiro e da regulação do setor financeiro, dos aspetos comportamentais, macroprudenciais. Mas também, ao mesmo tempo, o governador não tem que saber de tudo. Ele agora certamente será capaz de constituir uma equipa.

Exato, também terá que se rodear.

Que lhe vá permitir fazer esse trabalho, como é evidente.

Óscar Afonso, o facto de o sistema bancário também não estar tão pressionado como há uns anos, como por exemplo, teve que enfrentar Carlos Costa, esse período difícil da banca portuguesa, também ameniza esta falta de experiência no setor financeiro?

Sim, considero que sim. Dá-lhe aqui algum período de aprendizagem, se for o caso disso e naturalmente que irá ter que ter, porque isso é sempre assim. Nós quando vamos para um cargo novo Até exercer esse cargo, não temos experiência. O Luís Montenegro, por exemplo, antes de ser primeiro-ministro, não tinha experiência de primeiro-ministro. Teve um período de aprendizagem e cada vez nós notamos que se sente melhor no cargo que tem. Isso é assim em todo o lado. No meu caso, por exemplo, como diretor da faculdade, quando cheguei, também não tinha a experiência que tenho agora e que irei ter daqui a um ano. Mas sim, não havendo graves problemas no setor bancário, obviamente que lhe concede alguma margem de aprendizagem, sem grandes problemas ou sem grandes alaridos. Dá-lhe algum estofo, algum tempo para que se inteire dos dossiês.

Óscar Afonso e Susana.

Posso só comentar isso, Óscar Afonso, peço desculpa. Eu acho que é precisamente um exemplo muito interessante. O primeiro exemplo do primeiro-ministro não parece que seja comparável, porque um cargo político é sempre um cargo político, tem outra dimensão, tem uma dimensão de representação e de facto não se exige que um primeiro-ministro já tenha sido primeiro-ministro, e um presidente da Câmara, idealmente, já tenha sido presidente da Câmara, ou de uma primeira-ministra, ainda melhor. Mas, no caso do diretor da faculdade, precisamente, Óscar Afonso, quer dizer, há uma experiência prévia no contexto da faculdade, numa carreira académica prévia ou até porventura uma participação nos órgãos de governo da faculdade, sem necessariamente ocupar o cargo de diretor. É uma promoção, eu sei que não é uma promoção, é uma eleição, mas é uma promoção mais evidente. Álvaro Santos Pereira é uma pessoa que aterra no mundo da banca, da supervisão bancária, da política monetária, um bocadinho como um verdadeiro outsider. Eu acho que é exatamente o contraste com o caso de um diretor de faculdade que mostra que falta-lhe aqui se calhar alguma coisa, mas ele é uma pessoa com uma vasta experiência, com um currículo internacional, dificilmente não aprenderá. E também é verdade que, já agora, só para concordar também com o Óscar Afonso noutra dimensão, Álvaro Santos Pereira tem, de facto, essa reputação de ser uma pessoa muito afável e eu devo dizer que não o conheço pessoalmente, mas é uma ideia que de algum modo transparece as suas intervenções públicas e isso poderá também ajudá-lo a formar uma equipa.

E nome a entrada numa casa que lhe é estranha.

Aprender no cargo, exatamente.

Susana Peralta e Óscar Afonso, muito obrigado pela disponibilidade para se juntarem a nós e para esta primeira análise também à escolha de Álvaro Santos Pereira como Governador do Banco de Portugal.