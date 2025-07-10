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Está no ar o Explicador da Rádio Observador, hoje com o foco na saúde. São convidados deste Explicador dois antigos titulares da pasta, Adalberto Campos Fernandes e Fernando Leal da Costa. A moderação deste Explicador é do Bruno Vieira Amaral.

E ontem, dia em que se soube da exoneração do diretor clínico do Hospital de Santa Maria, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, deu uma entrevista à SIC e o que vimos foi uma avalanche de casos, problemas, dificuldades para o SNS. E a questão é saber, bom dia, Adalberto Campos Fernandes, se estamos perante um problema estrutural, se algum ministro da Saúde aguenta com esta estrutura ou se Ana Paula Martins tem feito menos do que poderia e se ainda vai a tempo de resolver alguns problemas que continuam a afetar o SNS.

Bom dia. Bom dia também ao meu colega Fernando Leal da Costa. Vamos lá ver, são muitas perguntas numa pergunta, mas eu vou segmentar e vou procurar responder. Primeiro: a área setorial governativa é uma das mais difíceis. Por razões que são compreensíveis aqui e em qualquer parte do mundo, porque mexe com a vida das pessoas todos os dias e porque também, do ponto de vista, eu diria, menos positivo, porque é verdadeiramente o suporte até financeiro e econômico de muitos stakeholders, que legitimamente dependem do Serviço Nacional de Saúde, tanto ao nível profissional, como empresarial. Eu creio que a ministra deu uma boa entrevista ontem. Ela, de facto, procurou sobreviver a este turbilhão de eventos que têm vindo a acontecer nos últimos tempos. Mas eu volto àquilo que tenho dito desde sempre, há muito tempo. Primeiro: tem que haver um entendimento e tem que haver tréguas, porque repare, o setor da saúde, já de si, vive muito da exposição e do confronto legítimo com a comunicação social, com o relato dos casos do que corre menos bem. E isso é um fator que se tem que ter em conta quando se exerce esse tipo de responsabilidade. Mas, por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde é dos portugueses, é de todos aqueles que votam nos partidos que alternadamente fazem o governo. E, portanto, essa trégua beneficiaria muito que algumas das medidas fossem tomadas, porque é preciso força política que ultrapassa muitas vezes a força do governo. Por exemplo, alterar as relações com alguns dos stakeholders, ter a coragem de fechar, de encerrar ou de concentrar serviços, explicando que os tempos de hoje não são os tempos de há 30 anos atrás ou há 40, quando o SNS foi criado.

Explicar a quem, nesse caso, Adalberto Campos Fernandes, está a falar?

Porque a população e os autarcas compreendem. Por exemplo, eu vou dar aqui algum exemplo concreto. Encerramento de serviços ou concentração de serviços, melhor dizendo, em nome da eficiência e da qualidade. Eu ouço dizer: "Ah, mas agora temos eleições autárquicas". Tomar decisões sobre comportamentos que são errados do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da responsabilidade, é preciso ter coragem para afastar quem tem que ser afastado, para chamar a atenção e a responsabilidade de quem tem que ser responsabilizado. E depois, terminaria esta primeira reflexão com uma nota: faz falta a eficácia na ação política. Talvez a crítica maior que eu faça à ministra não é de toda a sua competência, a sua vontade, a sua energia, é a eficácia da ação política, porque de facto, o INEM já poderia estar um pouco mais adiantado na resolução dos problemas que vêm de trás, não vêm do tempo dela, vêm de muito trás. A questão da concentração dos serviços de obstetrícia já devia estar feita. E de facto, ela procura conciliar, não intervir em plano de rutura. Mas deixe-me dar aqui um exemplo muito concreto que provavelmente a maior parte dos portugueses e dos cidadãos não sabe. Na próxima segunda-feira vai ser finalmente inaugurado o Hospital de Sintra. Hospital que foi lançado por mim, no entendimento com o presidente da Câmara, Basílio Horta, que aliás veio a suportar os custos de construção do hospital. Estamos a falar de oito anos entre a decisão, o avanço e a inauguração. Depois, o que acontece? Para além de toda a barreira administrativa e burocrática, dos impedimentos, do arrastar do processo de licenciamento por parte da entidade reguladora de saúde. O conselho de administração da ULS está em grande dificuldade para arranjar recursos, para que inclusivamente as pessoas se queiram mudar. Estamos a falar de 6 km. E na Península de Setúbal, um dos constrangimentos é não haver um incentivo e uma negociação rápida com os sindicatos para permitir que as equipes vão ao encontro dos doentes e não andem os doentes, e neste caso as grávidas, que não são doentes, a correr a cidade e a área metropolitana à procura das equipes.

E já vamos falar dessa questão da reorganização das urgências, em particular. Dou também agora as boas-vindas a Fernando Leal da Costa, fazendo-lhe uma pergunta semelhante: se os problemas que afetam o Serviço Nacional de Saúde, se também têm uma cota parte da responsabilidade da ministra ou se Ana Paula Martins tem feito aquilo que é possível, dados os constrangimentos do serviço.

Muito bom dia a todos. Também um abraço ao meu colega Adalberto Campos Fernandes. Eu penso que a questão não deve ser estritamente personalizada na senhora ministra. A senhora ministra, perguntando diretamente se faz ou tem feito o que é possível, eu tenho todas as razões para imaginar que sim. Agora, acho que a questão deve ser vista numa perspectiva de todo o governo e da forma como o governo, e eu não me estou apenas a referir a este governo, estou-me a referir à governação Do PSD, desde que ela foi iniciada já há um ano atrás, tem encarado as questões da saúde. Eu, na altura, fui devidamente crítico e penso que tentei ser construtivo relativamente àquela ideia, que me pareceu um pouco peregrina, do programa de emergência e transformação, que criou um conjunto de expectativas que naturalmente muitas delas se viram goradas, e isso de alguma forma inquinou a percepção sobre a atuação governativa. E, portanto, a partir desse momento tornou-se mais difícil, por um lado, convencer os portugueses de que as coisas estavam a acontecer. E algumas coisas aconteceram, é preciso reconhecê-lo. A governação, apesar de tudo, fez aquilo, como foi dito há pouco, que era possível. Eventualmente, como o meu colega Adalberto há pouco disse, talvez algumas coisas, nomeadamente aquilo que envolveria alterações relativamente à possibilidade de motivar os colegas para uma maior mobilidade, etc, poderá eventualmente ter sido descurado, não sei. A questão da contratação dos helicópteros seguramente teria sido feita de forma diferente. Enfim, é um outro pormenor. Mas objetivamente, se me perguntar: qual é uma grande asneira que se possa apontar à senhora ministra? Eu dificilmente encontraria qualquer coisa que eu diga que tenha sido francamente prejudicial para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.

Nem nesta questão da reorganização das urgências. Ontem a ministra falou nos problemas graves, sobretudo na Península de Setúbal, apontando uma resolução para setembro, mas a verdade é que este problema já vem do ano passado.

Como eu disse, Bruno, aqui há uma questão de fundo que eu ainda há pouco mencionei. Eu não considero que tenha havido até agora nenhuma decisão marcadamente errada. Aquilo que se pode apontar ao governo, repito, é ter num determinado momento embarcado num programa de emergência e transformação que porventura estaria mal desenhado no meu ponto de vista, criando algumas metas que não eram as mais importantes. E o governo não tem sabido, porque não é fácil, resolver em simultâneo aquilo que, por um lado, a longo prazo garantirá a sustentabilidade do sistema e, por outro lado, aquilo que eram as emergências. E desse ponto de vista, eu penso que o governo, e de alguma forma todos nós, acabou por ser surpreendido por um conjunto de circunstâncias, porque porventura não terá havido, e esta é uma pecha da governação em Portugal, por parte de quem nos governa, nomeadamente o partido que está no governo, uma antecipação e um estudo criterioso e rigoroso daquilo que seriam as circunstâncias que iria encontrar. E, portanto, fazendo voz de um conjunto grande de pessoas, nomeadamente do professor Adalberto, com quem estamos também a conversar, acho que já seria tempo, e já vamos tarde, para tentar encontrar, a nível dos variados atores políticos, um entendimento sobre aquilo que deve ser feito em termos estruturais, incluindo uma intervenção sobre os meios humanos, que passará também, naturalmente, por uma revisão das remunerações, no sentido de desenvolver um conjunto de respostas a médio e longo prazo, sem descurar as urgências, as emergências, como estamos agora a falar, no sentido de garantir sustentabilidade e distribuição de meios. Penso que a senhora ministra ontem, repito também considero que foi uma boa entrevista, já abriu algumas pistas nesse sentido. Mas é evidente que um dos maiores problemas da saúde é que normalmente os problemas que são visíveis são todos aqueles que são emergentes. Ao resolver os emergentes, há outros que vão sendo descurados e que no dia seguinte já são esses que são os emergentes. E correr sistematicamente atrás do prejuízo é muito complicado.

Adalberto Campos Fernandes, ontem a ministra disse que não se pode normalizar a ideia de ter urgências fechadas, mas não é precisamente isso que tem acontecido, essa normalização. Falou também na solução da concentração de serviços no Hospital Garcia de Orta, das urgências obstétricas, mas isso já estava apontado como uma carência desde o ano passado. O que é que tem impedido, quais são os verdadeiros obstáculos a que essa concentração dos serviços num único hospital ainda não tenha acontecido?

Provavelmente, além de técnicas, razões políticas. Mas pegando um bocadinho daquilo que nós estávamos a conversar há pouco, vamos lá ver, tudo isso seria fácil se nós olhássemos, nós somos ambos médicos, eu e o Fernando, aliás, colegas de curso. Nós quando olhamos para uma abordagem de um problema de saúde ou de um problema de uma pessoa, nós temos que ter uma consciência crítica do diagnóstico com qualidade para poder aplicar uma estratégia que faça pelo tratamento e pela reabilitação. Ora, o que acontece nas políticas públicas em saúde é que é constantemente fugas para frente. Repare, o ministro de turno leva sempre com a fatura daquilo que os ministros anteriores fizeram bem ou fizeram mal. E depois é preciso ver até, de alguma forma, o à vontade com que os partidos que suportam os diferentes governos e as oposições, fazem de conta de que o que se passou no tempo deles não existiu. Ou seja, não há na saúde descontinuidade de políticas. Se há setor onde os efeitos das políticas se prolongam e exercem três, quatro anos à frente, é a saúde. Portanto, eu dou-lhe um exemplo. Paulo Macedo, que me antecedeu, ainda antes do Fernando Leal da Costa, teve que regulamentar, por via do acordo com os médicos, o descanso compensatório. Retirava da atividade médica, por descanso, os médicos no dia seguinte ao serviço de urgência. Quem regulamentou fui eu. Ora, quer dizer, apesar de tudo, dizia que havia menos presença dos médicos justamente por descanso naquele tempo, mas foi uma medida tomada no governo anterior, como foram os aumentos salariais e o regime das 40 horas. A seriedade política obrigaria a que, nesta área setorial, o PS e o PSD não fizessem de conta. Primeiro: as reformas que o PS fez nos últimos 10 anos foram todas muito boas, excelentes, ou algumas não foram devidamente ponderadas? E o PSD também, daqui por três, quatro anos, vai estar na mesma situação. Eu não sei se as ULS criadas à pressa foram uma boa coisa, tenho a impressão de que não foram, até pelo comportamento da despesa e pelo desaparecimento, de supetão, do nível de coordenação regional. Continuo a dizer que a direção executiva veio trazer entropia. É uma nova camada de decisão que efetivamente não acrescenta valor.

E neste momento pode-se perguntar onde é que para a direção executiva? Acha que neste momento é contribuído para alguma revolução?

Bruno, você veja uma coisa, vai sempre haver um conflito latente de protagonismos e de competências. Se o ministro é muito forte, sobrepõe-se e faz desaparecer o diretor executivo, que passa a um burocrata. Se o diretor executivo tem protagonismo e o ministro é mais discreto, passa-se o inverso. E a maior parte dos países da Europa não tem nada disto. O que tem, de facto, é desconcentração administrativa e gestionária, tem um nível regional e local muito forte, tem autonomia das instituições e não tem, de facto, numa torre de marfim, numa pirâmide lá no alto, digamos, do Olimpo, um conjunto de iluminados que de repente estão a discutir o que se está a passar aqui e ali, ou aquilo ali não tem nada a ver com as pessoas, tem que ver com o modelo que nasceu torto e jamais se endireitará. Agora, o que eu quero, para concluir, reforçando o que o Fernando Leal da Costa disse, é o seguinte: há uma boa ocasião agora com a nova lei de bases ou com a lei de bases que vai ser repestinada. Há matérias que são de regime, nomeadamente a relação com os recursos humanos, a gestão dos recursos humanos e o investimento. Oiça, neste momento, o governo não se pode queixar de falta de dinheiro. Estou farto de dizer isto, tem o dobro do dinheiro que nós tínhamos. Agora, o dinheiro tem que ser bem aplicado, não pode ser a percepção na opinião pública de que estamos de bar aberto, de que agora um indivíduo qualquer, em qualquer local, resolve fazer fortuna e inventa umas coisas. Isso não pode acontecer. Agora, o apelo que nós fazemos os dois, e nós fomos ministros de governos diferentes, eu fui pelo Partido Socialista, o Fernando Leal da Costa foi do Partido Social-Democrata, é que de facto, no Parlamento, nos deixemos desta disputa do dia a dia, porque todos têm responsabilidades no que está a acontecer ao dia de hoje. Todos. Pelo que foi feito de bom e pelo que foi feito de mau. Então vamos projetar o futuro e as próximas gerações, a gestão do dinheiro dos nossos impostos, que efetivamente, porque é de bilião que sobe em termos de despesa pública em saúde, é os nossos impostos que estão a pagar. E depois, cá estaremos para discutir no dia a dia aquilo que são as matérias do dia a dia.

E Fernando Leal da Costa.

Com implicações estratégicas.

Fernando Leal da Costa, o problema no SNS já não será o de subfinanciamento. Há financiamento do SNS, neste momento, a questão é de eficácia. Uma estrutura como a direção executiva veio contribuir, como dizia Adalberto Campos Fernandes, para criar entropias na gestão do SNS. Ontem ouvimos um responsável clínico, uma chefia intermédia do serviço de dermatologia do Hospital de Santa Maria, a dizer que não sabia quanto é que os médicos ganhavam por cirurgia. Tudo isto não revela um problema grave de gestão, mais do que de falta de financiamento?

Três perguntas, foi o que me fez. Em primeiro lugar, aliás, uma afirmação: eu não estou completamente certo que não haja um problema de financiamento no Serviço Nacional de Saúde. Não tanto de quantidade, mas até porventura de distribuição do mesmo. Ou seja, o dinheiro porventura não está onde ele deveria estar. E também não descurro a possibilidade de ainda ser necessário injetar mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde para efeitos de reforma estrutural. Há muito edificado, muito equipamento, muita coisa que está obsoleta, que já não serve, que não presta, que já devia ter sido substituída há muitos anos e que por esta ou por aquela razão, nunca houve o dinheiro para o fazer. E portanto, nós temos sistematicamente despejado o dinheiro nas operações, quando porventura deveríamos ter despejado algum dinheiro na estrutura. E agora vai ser preciso despejar dinheiro em estrutura para no futuro poder poupar nas operações. Isso é uma questão mais complexa. Segunda questão: é evidente que nós temos um problema, e já o disse, de distribuição das verbas em termos daquilo que é a sua funcionalidade, ou seja, poder-se-ia fazer muito melhor com o dinheiro que se gasta. Há muito desperdício ainda hoje no Serviço Nacional de Saúde, até, não vale a pena escondê-lo, em opções terapêuticas que porventura são em muitos casos mais caras do que aquilo que é o resultado objetivável. Isso também em exames complementares de diagnóstico, etc. É preciso fazer mais nessa matéria. Mas também não é menos verdade que pegando naquilo que me estava a dizer há pouco, com o devido respeito, o meu colega ontem, que falou no Parlamento, demonstrou acima de tudo que, como porventura ele terá reconhecido, que não tem nem vocação, nem condições, nem vontade de ser diretor de serviço, porque esse tipo de afirmações, que não faço ideia do que as pessoas ganham, mostram profundo desinteresse por parte do serviço que dirige. O que quer dizer que também aí, obviamente, temos que fazer mais do que aquilo que temos feito ao nível das gestões intermédias, nomeadamente ao nível das direções de serviço e da parte de gestão administrativa que deve acompanhar os diretores de serviço, que obviamente não podem ficar sozinhos a dirigir tudo. E há mecanismos que já foram criados sobre essa matéria ao longo dos anos. E portanto, é certo que nós podemos fazer muito melhor e acima de tudo, temos que fazer melhor ao nível das pessoas que escolhemos para determinado tipo de funções e ao nível da distribuição que nós fazemos do dinheiro, sendo certo, e sublinho, que há neste momento, nomeadamente em alguns grandes centros, Lisboa, Porto, etc, carências do ponto de vista estrutural que tornam o serviço de saúde ainda mais ineficiente e mais caro do que aquilo que poderia ser com as ferramentas clinico-terapêuticas que hoje existem.

Fernando Leal da Costa, Adalberto Campos Fernandes, agradeço a vossa participação neste Explicador, para percebermos melhor também o momento que se vive no SNS, as dificuldades enfrentadas pelo Serviço Nacional de Saúde. O Explicador está de regresso mais logo na Tarde Política da Rádio Observador.