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Está no ar o Explicador da Rádio Observador, hoje sobre a venda da TAP. São convidados deste Explicador os economistas Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite. A moderação do Explicador é do Bruno Vieira Amaral.

E o governo anunciou ontem a primeira fase do plano de privatização da TAP, que passa pela venda de 49,9% do capital da empresa. Vera Gouveia Barros, muito bom dia, começo por si. A pergunta que lhe faço é se este é um bom plano de privatização ou se é o plano politicamente possível dadas as atuais circunstâncias.

Bom dia e obrigada pelo convite. Eu acho que nós fomos apanhados um bocadinho de surpresa pelo tempo deste anúncio. Acho que esta intenção de privatizar a TAP já estava assumida e nós até num programa aqui da Rádio Observador que já terminou, os dois convidados dessa sessão, no tempo de TAP perfeita, tiveram vários programas a falar sobre a TAP e acho que ambos estamos de acordo relativamente à necessidade da sua privatização ou, se quisermos, sobre a ausência de sentido em manter a TAP pública. O que nós temos aqui é um plano em que se vai vender, mas não se vai vender. Porque, na verdade, a maioria do capital permanece sob o controle do Estado.

E o que explica esta privatização que não é total?

Eu creio que é uma forma de dizer que não se está a abdicar do controle da empresa pela sua importância estratégica, mas confesso que também não sei explicar muito bem qual é a racionalidade desta opção. Inclusivamente, o fato de se estar a vender a empresa sem o comprador ir obter o controle dela, também funciona como um fator de desvalorização da empresa.

E de desinteresse até para potenciais compradores. António Nogueira Leite, bem-vindo.

Claro, desvalorização nesse sentido.

Bem-vindo também a este Explicador. Faço-lhe a mesma pergunta: este é um bom plano de privatização ou é o plano, neste momento, possível para o governo, até para gerir e conseguir este apoio por parte dos partidos da oposição?

Bom dia, obrigado pelo convite. Talvez seja a sua segunda explicação, até porque o Partido Socialista tem tido diferentes opiniões sobre esta matéria e o próprio governo, aparentemente. Neste momento, estamos a ser reconduzidos ao ponto em que António Costa fez chegar a anterior versão da privatização que entretanto estava em curso, quando decidiu recomprar aos acionistas privados da TAP o suficiente para o Estado ter a maioria. Não sei se estão recordados, isso foi uma das primeiras medidas que ele tomou relativamente à TAP, com a ajuda na altura do doutor Lacerda Machado, e portanto, foi essa a renegociação e a ideia era o Estado ter a maioria da TAP. Depois, devo dizer que já escaldado com tudo o que se passou posteriormente, em 2023, o anterior primeiro-ministro veio admitir a possibilidade da venda integral da empresa. Portanto, mesmo em relação aos partidos intervenientes nas últimas privatizações, o que é facto é que a posição não tem estado constante. Imagine que agora o PS tem uma posição que voltou a 2016 e que o governo esteja a tentar incorporar isso. Sabendo que da parte do Chega também há uma ideia da importância, ainda ontem ouvi um dirigente do Chega, cujo nome não me recordo, peço desculpa, que referia a importância de uma TAP portuguesa por causa da nossa diáspora. Que é um argumento recorrente, enfim, vale o que vale. Eu penso aqui, muito alinhado com aquilo que eu intuo e que resulta do que disse a Vera Gouveia Barros, que é que se nós não queremos ter novos episódios em que os contribuintes sejam chamados, se queremos eliminar essa possibilidade, nós deveríamos estar a falar num processo que levaria, com uma certa celeridade, à venda total da TAP. Por outro lado, ao não abdicar do prémio de controle, independentemente de tudo mais, não só estamos a reduzir o número de potenciais participantes na privatização, como estamos fundamentalmente a deixar esse prêmio do lado do Estado e, portanto, estamos a admitir propostas mais baixas, em que o Estado depois irá, segundo fui lendo, com o novo parceiro, portanto, isto é uma venda que é aquilo que se chama na gíria um beauty contest, que é aquele que traz o projeto que mais agrada ao atual acionista, ao Estado, para o futuro da empresa, o Estado irá estabelecer uma espécie de um acordo estratégico, um acordo entre acionistas, o que for Para, em conjunto, definir o futuro da empresa. Isso obviamente que limitará aquilo que o novo acionista pode fazer com a empresa e, portanto, é mais uma razão pela qual provavelmente vamos ter uma venda relativamente a desconto, numa altura em que o PS põe uma restrição adicional que é quer recuperar o dinheiro que foi colocado na empresa, sendo que em 2020 a versão era o dinheiro é colocado para ser recuperado, mas em 2022 Pedro Nuno Santos já disse, e há documentação dessas declarações, que o dinheiro era para continuar na empresa. Agora, eventualmente será para continuar, mas o Estado, através da venda, vai tentar exercer parte desse valor.

Sim, mas isso já foi dito até pelos ministros, nunca no valor total que o Estado injetou na companhia na altura da pandemia. Vera Gouveia Barros, no seguimento daquilo que estamos a dizer, e também agora comentou o António Nogueira Leite, este é um plano de privatização que fica em cima do muro e junta assim o pior de dois mundos. Vamos ter a maioria do capital ainda no Estado, uma gestão que será privada, mas em que as decisões críticas têm também uma participação do Estado. Isto acaba por ser um plano que nem é carne, nem é peixe.

Eu ia usar precisamente essa expressão, de não ser carne, nem ser peixe. E muitas vezes, estas soluções que tentam agradar a gregos e a troianos, parecendo que são soluções de compromisso e muitas vezes fazem sentido noutros contextos, que eu acho que é o que se aplica aqui, acabam por ser, na verdade, o pior de dois mundos. Porque volto àquilo que já dissemos, estamos a fazer uma venda em que pelas suas condições, pelas limitações que impõe ao comprador, acaba por ser desinteressante. E, portanto, a TAP permanece maioritariamente pública, com uma maioria ligeira, mas uma maioria, e com as implicações que isso tem a nível da liberdade da parte privada, ou melhor digamos, da falta dela. E depois não se percebe exatamente para quê, e há sempre estas questões de, neste momento, a TAP até não está a enfrentar problemas financeiros, mas nunca sabemos dessas coisas o dia de amanhã. E o que eu gostava mesmo era que os contribuintes deixassem de ser chamados a pagar a TAP.

Com esta solução, fica no ar a possibilidade de o Estado a qualquer momento ter de intervir, ou a possibilidade de, num caso de crise, o Estado ter novamente de suportar custos e de injetar dinheiro na TAP, é isso?

Ser acionista é isso que significa, embora eu deva dizer que a TAP já esteve como privada e nós acabamos a ir pagá-la outra vez. Portanto, também uma privatização, na verdade, não nos salvaguarda nem nos tranquiliza absolutamente relativamente aos nossos bolsos estarem seguros de pagar a TAP.

Nenhuma privatização, António Nogueira Leite, em que haja este critério definido pelo governo de o investidor ser uma companhia ou um grupo de aviação. Ou seja, retirando investidores que não sejam companhias ou grupos de aviação desta equação, reforça-se essa possibilidade de o Estado depois não ter de intervir na TAP, ou este critério não faz muito sentido?

Deixe-me dizer o seguinte: eu, por acaso, relativamente a esse critério, até acho bem. Acho bem porque, como intuía, diminui essa probabilidade. Agora, o que é facto é que quando um operador compra uma outra companhia, quer duas coisas: quer, por um lado, obter o negócio e as capacidades dessa empresa e, por outro lado, quer maximizar as sinergias que pode ter entre a empresa que adquire, a adquirente e a adquirida. Ora, mantendo o Estado na empresa em uma posição maioritária, esse segundo elemento não vai poder existir. Em um setor que é extraordinariamente volátil, significa que os instrumentos de gestão, para além, como nós sabemos, os sindicatos terem relativamente ao Estado uma posição diferente do que têm normalmente em Portugal e noutros países, mas em Portugal concretamente, face a acionistas privados, a empresa vai ser mais difícil de gerir, nomeadamente se o mercado voltar a ter momentos de maior turbulência, que nós não sabemos quando ocorrerão, irão ocorrer um dia. E, portanto, nessas circunstâncias, embora seja melhor ter um acionista especializado e até porque os potenciais interessados, enfim, não estou à espera que apareça a TAG, nem que apareça uma companhia brasileira, portanto, estou à espera, como julgo eu, o governo e o setor está à espera que apareçam os grandes players internacionais, nomeadamente com uma base europeia. E, portanto, nessas circunstâncias, essa probabilidade diminui. Agora, também os instrumentos para gerir adequadamente a empresa são mais reduzidos. Depende da dimensão dos obstáculos que se venham a enfrentar no futuro. Mas claramente que do ponto de vista Da despreocupação dos contribuintes, sem dúvida, que não é uma solução ideal, longe disso.

Vera Gouveia Barros, o que é fundamental na operação da TAP do ponto de vista do interesse nacional? Há pouco o António Nogueira Leite referia essa questão, que é muito repetida, da TAP como ativo estratégico, mas em que isso se traduz? O que é preciso manter na esfera de influência do Estado no que diz respeito à operação da TAP?

Vamos por partes. Esse argumento é melhor explicado por quem o utiliza, certamente. Mas normalmente quando se está a falar de um interesse estratégico, está-se a falar na questão do hub de Lisboa, das ligações para o turismo e depois no aspecto de proporcionar o transporte para as nossas regiões autónomas, que têm uma descontinuidade.

Claro, mas nesse caso até haverá o entendimento de que o Estado tem mesmo de assegurar esse serviço.

E pode fazê-lo, e era o parte que eu agora ia introduzir. Esta segunda dimensão, sim, parece aquela que o Estado tem de assegurar, mas pode assegurá-la com contratação de serviços a empresas privadas.

A pergunta que lhe fazia é se, por exemplo, o hub tem um peso tão grande na economia que o Estado tenha de o manter de qualquer forma.

Não é uma questão de peso. Está a me falar dessas rotas para a Madeira?

Não, do hub servir como plataforma, por exemplo, de ligação para o Brasil ou para a América do Sul.

Sim, mas aí é uma falsa questão, porque se tem peso, quer dizer que é comercialmente rentável e, portanto, qualquer coisa que seja comercialmente rentável vai ser mantido e assegurado pelos privados. Os problemas estão sempre do lado das rotas que não são comercialmente rentáveis. E quando não são comercialmente rentáveis, então aí sim, nós sabemos que os privados podem não estar interessados em por si assegurá-las e podemos pensar o que o Estado deve fazer nesses casos. Pode ser ele a fazer a provisão pública diretamente ou então pode contratar. Em todo caso, nós sabemos que nessas rotas, que não são comercialmente interessantes, mas que nós entendemos que por uma questão de princípio, porque, por exemplo, estão em causa cidadãos portugueses que têm de ter ligações entre as ilhas e o continente.

E até no caso da diáspora também.

Ou também no caso da diáspora. Aí nós entendemos que enquanto contribuintes, temos de ter esse custo para garantir algo que nos parece um direito, uma questão de princípio. Mas isso não se confunde, a meu ver, com a propriedade pública ou privada da TAP. Porque como eu expliquei, tudo isso já sabemos que vai custar ao contribuinte. A pergunta que se faz é: vai custar ao contribuinte através de um pagamento que se faz a um privado para providenciar esse serviço ou vai custar ao contribuinte através de uma empresa que é pública? E eu tenho uma preferência, neste caso, pela primeira hipótese.

António Nogueira Leite, é possível o Estado cumprir as suas funções ou usar a TAP para cumprir algumas funções de soberania, privatizando a empresa?

Com certeza, aliás, porque isso pode ser feito de várias maneiras. Pode ser impondo essas condições aos novos donos da TAP à cabeça e, portanto, o Estado recebe menos porque incorpora no plano de negócios do novo adquirente os custos inerentes a essas rotas deficitárias e que têm uma justificação política e de coesão nacional. Ou, como dizia a Vera, pode contratualizar esses serviços independentemente da venda. Repare, porque tudo o mais e o interesse do hub, como é apresentada, é uma questão muito falaciosa, porque estes grandes players interessados na TAP estão interessados no seu negócio. Estão interessados no negócio da TAP e na potenciação do seu negócio através de terem o negócio da TAP. A TAP não é uma companhia tão agressiva comercialmente nas rotas internacionais, nomeadamente, de forma que eles estejam a comprar a TAP para matar a concorrência. A ideia não é essa. Portanto, não estão aqui para destruir o negócio da TAP. Estão aqui para que o negócio da TAP seja seu, com todos os upsides e os downsides. E, portanto, nessa circunstância, não há nenhuma razão para que não tenham interesse no hub, porque se o hub de Lisboa passar a ser deficitário, então das duas, uma: ou essas empresas não vão continuá-lo da maneira como nós pensamos, mas se fosse uma TAP pública, lá vinham mais 3,2 mil milhões de euros, não é?

Aí vamos.

Portanto, não é esta a ideia de que uma TAP gerida por gestores públicos, da confiança dos governos, vai impedir que possam haver solavancos no hub de Lisboa. Não. Portanto, o que nós esperamos é que ela seja suficientemente bem gerida, de modo a que o impacto desses solavancos seja minimizado e, portanto, não só não temos de meter o dinheiro, como a probabilidade do hub de Lisboa perder importância é reduzida, ou seja reduzida.

Vamos ver como é que se desenrola este processo anunciado de privatização da TAP. Para já, hoje temos debate de urgência no Parlamento sobre este tema. Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, agradeço muito a vossa participação neste Explicador. Um bom fim de semana. O Explicador está de volta na Tarde Política da Rádio Observador.