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Explicador da Rádio Observador esta terça-feira sobre a proposta do PSD de retirada do conceito de violência obstétrica da lei. São convidados do Explicador Nuno Clode, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, e ainda Sara do Val, representante da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. A moderação do Explicador é do Bruno Vieira Amaral. E o PSD quer retirar da lei este conceito de violência obstétrica. Considera-o indesejavelmente vago. Esta lei entrou em vigor há poucos meses, mas não foi consensual com os profissionais do setor, médicos e enfermeiros, a levantarem reservas e as associações de defesa dos direitos da mulher na gravidez a saudarem a nova lei. Sara do Val, Nuno Clode, muito obrigado pela vossa presença neste Explicador. Sara do Val, começo por si. Do que falamos quando falamos deste conceito de violência obstétrica e por que será um retrocesso que o conceito seja retirado da lei?

Muito bom dia e obrigada pelo convite. De facto, quando estamos a falar de violência obstétrica, estamos a falar de uma forma de violência institucional e de gênero contra as mulheres, que pode acontecer durante toda a vida reprodutiva. Isto pode manifestar-se, por exemplo, tratamento desrespeitoso, degradante, negligente, abusivo, desumanizado. Também terá a ver com falta de consentimento, mas esta forma de violência também tem um cariz institucional. E, portanto, por exemplo, aquilo a que estamos a assistir atualmente nos serviços de saúde materna em Portugal, com uma linha SNS grávida, que é uma clara falta de acesso às maternidades, maternidades de portas fechadas, senhoras que não têm acesso a consultas e exames atempadamente. Tudo isso é violência obstétrica.

Incluiria todas essas situações neste conceito. Mas isso não dá crédito a esta ideia de que é um conceito demasiado abrangente e vago?

Há 25 anos que o termo violência obstétrica é reconhecido mundialmente como uma forma de violência contra as mulheres. Aliás, nós temos na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, nas Nações Unidas, não só o reconhecimento do termo, como a grande prevalência de violência obstétrica. Em Portugal, nós temos outra legislação que suporta este conceito e o que isto virá a dizer na prática. Se nós virmos a nossa Lei 110 de 2019, que reste do que sejam direitos e deveres em matéria de pré-concepção, gravidez, parto, vago, não nos parece que seja uma crítica justa à lei. E a própria lei parece dar-nos um caminho para tal. Por exemplo, com a criação da comissão multidisciplinar para a mesma poder continuar a ser debatida e melhorada.

Nuno Clode, bem-vindo também a este Explicador. É presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal. Por que os médicos se opõem e se opuseram também anteriormente a esta designação, este conceito de violência obstétrica? Existem, ou não, más práticas sistemáticas e institucionais?

Olá, bom dia a todos. Eu acho que talvez seja um pouco exagerado. Eu penso que a evolução da prática médica ao longo das últimas décadas tem evoluído bastante e uma das coisas que nós, médicos, temos contra é a palavra violência, que só por si é uma palavra violenta e traduz algo que não existe de facto. Esta questão de violência, de uma agressão, nomeadamente quase uma agressão física. De qualquer forma, o conceito dito violência obstétrica, que mais não é do que um tratamento desrespeitoso à grávida, é algo que tem que ser, que foi na lei de 2019, suficientemente legislado e parece que nos bem legislado. E aquilo que estava agora aqui a falar Sara do Val sobre este aspecto de violência obstétrica é quase, direi mais, uma violência de quem de nós cuida em não cuidar, mas não é de facto uma prática de violência obstétrica. O que nós saudamos, sim, nesta proposta do PSD, é que se retire da lei determinada prática, nomeadamente em termos da episiotomia, e que foi aquilo que mais chocou na proposta do ano passado, é que se retire ou que se deixe de penalizar a realização da episiotomia, porque a episiotomia acaba por ser algo que não deve ser realizada por rotina, mas o facto de penalizar essa atitude faz com que muitas vezes, quando é necessário realizá-la, ela não seja feita pelos riscos que temos do ponto de vista legal e criamos situações complicadas para a mulher.

Estamos a falar de um procedimento realizado durante o parto, um corte na zona do períneo para facilitar o parto. Os números das episiotomias são exagerados?

Não, os números da episiotomia em Portugal, segundo os últimos números que eu tenho, que deverão andar à volta dos 20 a 30%, não têm nada a ver com a realidade que existia em 2018, 2019, que era uma coisa completamente diferente. Aliás, quando eu aprendi a especialidade há 40 anos, era prática comum fazer episiotomia, portanto, os números eram muito superiores. Atualmente, os números são muito inferiores.

Sara do Val, concorda com esta visão? Houve uma melhoria em relação aos números destes procedimentos Ou continua a existir aquilo que já afirmou numa outra entrevista, uma desumanização da mulher quando entra numa maternidade?

Relativamente à episiotomia, de facto, a lei insiste na penalização da episiotomia. Relativamente a deixar de penalizar, infelizmente, nós não sentimos que esta esteja a ser penalizada. Se olharmos para as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que foram todas atualizadas em 2018, a episiotomia foi uma intervenção que anteriormente dizia que devia estar entre os 10% e os 15%, e que depois diz mesmo "não recomendada", porque, de facto, não se encontrou melhores resultados quer para mãe, quer para bebês. Relativamente aos dados de Portugal, é um grande ponto de interrogação. A associação tem 11 anos de existência e nós fizemos dois questionários intitulados "Experiências de Parte em Portugal", e de facto observou-se uma queda da episiotomia de 70%, depois para 40% no relatório seguinte. No entanto, relativamente aos dados que Portugal anda a citar, eu desconfio que sejam do Consórcio Português de Dados Obstétricos, que apenas incluem 13 instituições hospitalares públicas, mais concentradas no norte e centro, e que a nosso ver, não é uma representação real do retrato do país. Portanto, infelizmente, a nosso ver, sim, a episiotomia ainda continua a ser praticada mais do que deveria ser, porque não há evidência científica. E, por outro lado, muitas vezes é o resultado de um parto que já de trás vem muito medicalizado. Se a mulher, por exemplo, tem uma indução, tem mais hipóteses de ter epidural, tem mais hipóteses depois do momento da expulsão, não sentir as contrações. Se estiver em posição de litotomia, não conseguirá fazer força como deve de ser. Aí sim, claro, a episiotomia dá muito jeito para se gerir o parto. Mas se nós olharmos para práticas humanizadas, suportadas pela evidência, aliás, as recomendações da OMS em Portugal já são de verificação legal obrigatória. Se nós formos proteger o parto fisiológico, a episiotomia deixa de fazer sentido. Ninguém faz uma episiotomia a uma mulher que está a escolher a sua posição e muito poucas escolherão deitar-se de costas, sinceramente.

Além dos números dos procedimentos médicos durante o parto, creio que existe também uma desvalorização da experiência subjetiva das mulheres nestes momentos. Isso é tido em conta pelo próprio sistema?

Sem dúvida que sim. Aliás, nós temos o conceito de revitimização quando falamos de violência doméstica ou violência sexual. E este é um conceito que merecia também ser olhado de frente quando falamos de violência obstétrica, porque dizer que a violência obstétrica não existe em Portugal, dizer que este termo não está correto, é uma forma de revitimizar uma série de mulheres, não levar a sério as suas experiências. Muitas vezes, aquilo que elas precisam de ouvir é: "De facto, o que fizeram contigo não está certo". E nós, na Associação Portuguesa de Gravidez e Parto, temos uma equipa multidisciplinar. Temos médicos na nossa equipa, temos enfermeiras especialistas e sabemos bem as dificuldades que os profissionais enfrentam na sua prática. Isto não é sobre culpar os profissionais. Há profissionais maravilhosos que fazem o possível e o impossível num SNS que está de joelhos. No entanto, temos sim de olhar para práticas que já estão desatualizadas e de apoiar esses mesmos profissionais a ter mais humanização. Acho que é errado dizer que nunca se pratica violência obstétrica para fazer mal, porque infelizmente, todos os dias chegam histórias à associação de ficar de cabelos em pé. É lamentável que a mulher já numa posição tão vulnerável, que é em trabalho de parto, possivelmente nua, seja vítima de comentários, de violência. Portanto, acho que é mesmo importante olhar para o problema de frente. Ontem estava nas manchetes dos jornais que o PSD e o CDS querem erradicar o conceito de violência obstétrica. O que seria de valor era haver uma coisa do género o PSD e CDS querem erradicar a violência obstétrica. E sim.

Nuno Cloto, como é que se equilibra esta ideia de autonomia da gestante com o trabalho clínico, para que a grávida, no fundo, não se sinta mais vulnerável do que a sua própria situação determina?

Eu acho que sim, acho que tem toda a razão, que as coisas têm que ser feitas assim. Isso depende muito da formação médica e humana dos profissionais de saúde. Todos nós temos que ter respeito uns pelos outros, isso é crucial, seja na obstetrícia e em toda a medicina, qualquer que seja a especialidade. Portanto, eu acho que a lei de 2019 já aborda isto tudo muito claro. Até diz que uma das coisas que é necessário fazer é saber os números em Portugal. Quando a Sara Loural fala que o que há é sobre os dados do consórcio de dados em obstetrícia, é verdade, mas isso só não está estendido pelo país todo porque alguém decidiu não o fazer e não foram os médicos, de certeza. Portanto, para nós, médicos, há todo o interesse que esses números sejam de facto conhecidos. A minha experiência com a obstetrícia e nos diversos sítios onde eu trabalho é que o número de episiotomias cada vez é menor. Fazem-se poucas episiotomias e elas fazem-se quando são necessárias.

Mas as experiências subjetivas das grávidas são, no seu entendimento, valorizadas pelo próprio pessoal médico?

Claro que sim. Eu não sei se é no país todo, mas sei que no sítio onde eu trabalho isto é muito valorizado. E sei que nos diversos fóruns médicos onde tenho estado é valorizada a experiência da mulher. Não quer dizer que no país Não seja isto universal, não faço a mínima ideia. Espero que seja, mas a verdade é que todos estes conceitos que nós estamos aqui a falar já existem na lei de 2019, que eu penso que essa não vai ser revogada. O que vai ser revogado é este conceito de penalização da episiotomia, que pra nós é algo extremamente importante, porque por vezes a episiotomia tem que ser feita. Ela deve ser feita em algumas circunstâncias e quem está na sala de parto sabe que assim o é. E o que diz a Sara do Val, eu concordo, provavelmente a epidural, muitas vezes ao diminuir a necessidade da mulher em executar os períodos expulsivos, possa levar a mais partos instrumentais e eventualmente a gente tenha que fazer mais episiotomias em função disto. Mas a verdade é que em Portugal a taxa de epidurais deve rondar os 90%. E a minha experiência é que a maior parte das mulheres pretende uma epidural, não deseja não a ter. Outra situação que se passa que também foi abordada, é que as grávidas não querem estar em posição de litotomia, deitadas. Eu tenho tentado que as parturientes tenham outras posições, mas a verdade é que elas pretendem, de facto, esta posição ao longo de quase todo o trabalho de parto. As coisas não são tão preto no branco. O que eu acho é que, neste momento, essa ideia de despenalizar um ato médico que tem a indicação e que não está proscrito. Uma coisa é a manobra de Kristeller, que foi falada já, que é uma manobra que não deve ser realizada em obstetrícia, isso é claro. Agora, a episiotomia, por vezes, tem que ser feita e sempre que for feita, tem que ter o consenso ou pelo menos o consentimento da parturiente. Qualquer tipo de ato médico obriga a uma discussão prévia e um consentimento da utente.

E isso acontece normalmente, ou não há condições, até do ponto de vista emocional da parturiente, para nesse momento dar o seu consentimento informado?

Isto, obviamente, parte-se do princípio que durante toda a gravidez, por isso é que as grávidas são vigiadas de alguma forma, as coisas tenham que ser discutidas com os profissionais de saúde e que elas saibam exatamente ao que vão. Mas mesmo assim, e durante o momento, pelo menos durante o trabalho de parto, isso pode ser eventualmente falado. Mas no instante em que se vai tomar a decisão em que se diz: "Olha, é sinal, vais ter que fazer episiotomia, aceita que eu a faça". Pelo menos isso tem que ser aventurado e deve ser verbalizado. E ouvir o que a grávida tem para dizer naquele instante. Acredito que naquele momento seja difícil pra grávida decidir, mas ou confia na decisão do médico ou não havia.

Sara do Val, a questão da violência obstétrica, agora este conceito sendo retirado da lei, quais são as consequências que acredita que essa alteração poderá ter?

No fundo, nós não podemos mudar aquilo que não podemos nomear. E de facto, o reconhecimento do termo era uma forma de validar as experiências das mulheres. E no fundo, isto não se trata de puxar as pessoas pra uma filosofia de parto ou outra filosofia. Portanto, o que é o parto humanizado para uma mulher, não será para outra. Não se trata disto, estamos a falar de direitos humanos. Mas de facto, é preciso chamar as coisas pelos nomes. E sinceramente, eu desconfio que o termo não se vai embora. Nós já temos na literatura, na academia, há imensas teses de mestrado, inclusive em Portugal, e de doutoramento sobre violência obstétrica. Internacionalmente, então, ainda mais. Há legislação internacional. E portanto, é um pouco um chuveiro molhado, parece-nos a nós. O que gostávamos de ver, de facto, é diálogo. E nisso concordo com o doutor Nuno Clode, não são os médicos que têm que resolver estas questões. Nós estamos a falar do governo, estamos a falar da Direção Geral da Saúde, estamos a falar das entidades competentes para libertarem os seus dados, para terem a certeza que a legislação está a ser cumprida porque, por exemplo, mesmo a nossa lei 110/2019, não é uma realidade em todos os hospitais nacionais. E portanto, há muito trabalho a fazer no terreno. Estamos a perder tempo com semântica, quando na verdade o que gostávamos de ver é, de facto: "Olha, OK, há aqui um problema, vamos resolvê-lo. O que é que podemos fazer para melhorar?" Em vez de se continuar a dizer: "Não, isso é só más práticas, não é assim". Quer dizer, tudo isso minimiza.

Deixe-me então perguntar, e para terminarmos, ao Nuno Clode, quais são as prioridades, retirando esta questão, este conceito da violência obstétrica da lei, quais são as prioridades? Porque problemas continuam a existir.

Mas eu também estou perfeitamente de acordo com o que diz a Sara do Val. Quer dizer, eu acho que sim, eu acho que isto aquilo era fundamental era termos números e percebermos exatamente o que é que se passa em Portugal. Eu acho que é do interesse de qualquer profissional de saúde, que uma grávida tenha uma boa experiência do parto, ou pelo menos a melhor possível dada a realidade. Mas há coisas que nos preocupam, aquilo, o conceito de violência obstétrica é muito mais do que a prática médica. É todo o conceito, a privacidade, a capacidade da grávida poder ter-

Acompanhamento

... enfim, o companheiro ou quem ela deseja durante o seu trabalho de parto, é a possibilidade da grávida ter privacidade. São tantos aspectos que não passam só por uma técnica médica. Não é nada disso, há muito mais do que isso. Portanto, não é um envolvimento nem só da associação, nem só dos médicos, dos profissionais de saúde. É fundamentalmente de quem tutela e que deve investir nessa situação.

Sara do Val, o Nuno Clode, muito obrigado pela vossa participação neste explicador. Explicador que está de regresso mais logo na tarde política da Rádio Observador. Bom dia e obrigado.

Obrigada.