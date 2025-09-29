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Damos agora as boas-vindas a Diana Ralha, diretora da Associação Lisbonense de Proprietários. Muito bem-vinda também a este explicador. Houve uma reação inicial, quer de proprietários, quer dos representantes de inquilinos, uma reação negativa a estas medidas anunciadas pelo governo. Estas medidas não vão estimular os proprietários a colocar mais casas no mercado.

Olá, Viva, bom dia. Primeiro tivemos uma reação negativa em uníssono, de facto, e depois tivemos uma reação positiva em uníssono. Este pacote de medidas está a ser feito a conta-gotas, logo aí não é nada bom. Ficamos a saber também pelo Ministro da Habitação e Infraestruturas que dia 18 de dezembro vamos ter mais medidas anunciadas. Não é assim que se faz uma reforma estrutural, não é assim que se coloca mais casas no mercado, como o anterior representante autárquico disse.

Deixe-me dizer, Diana Ralha, até para recuperar o que dissemos inicialmente na conversa com Frederico Rosa, que o Primeiro-Ministro prometeu que estas medidas iriam provocar uma espécie de abalo. Acredita que isso poderá ter esse efeito?

Não acredito. No passado dia 9 de setembro, bastante tempo antes destas medidas, a Associação Lisbonense de Proprietários enviou um pacote de 10 medidas ao governo, ao qual chamou choque de confiança no mercado. Não sei se foi a inspiração do nosso pacote, esse tal abalo, esse tal choque, mas a verdade é que estas medidas, sendo positivas, e de facto este segundo choque fiscal que foi anunciado em Conselho de Ministros é positivo, não percebemos também muito bem, quer dizer, claro que percebemos, por que não foi anunciado no âmbito da discussão para o Orçamento de Estado, porque são essencialmente medidas fiscais. Percebemos que obviamente há aqui um calendário eleitoral e depois em dezembro, na terceira parte destas medidas, também vamos ter novamente um calendário eleitoral a seguir. Mas a verdade é que estas medidas, por si só, não criam qualquer choque de confiança e enquanto não houver confiança no mercado, e essa foi abalada durante a última década de uma forma brutal, em termos de sucessivas alterações, perseguição aos proprietários, entre outras, por um ciclo marcadamente de esquerda e extrema-esquerda com algum ódio à propriedade urbana e à propriedade imobiliária, de facto, não vamos conseguir ter casas no mercado, porque estamos a falar, e estou a falar neste momento de proprietários nacionais e não investidores estrangeiros, que estão extremamente traumatizados. E este pacote dá a impressão novamente, como os anteriores que também falharam, e a Associação Lisbonense de Proprietários, é possível ir buscar as nossas declarações dos últimos nove anos, a dizer: "Isto vai falhar". A verdade é que falhou, falhou em proporções que são de facto brutais, e estas medidas, sendo positivas, e a Associação Lisbonense de Proprietários e a Associação de Inquilinos Lisbonenses dizem em uníssono que são positivas, o que nós reagimos mal foi, por exemplo, achar que vender a presidência do Conselho de Ministros ou o edifício do Ministério da Educação vai fazer alguma diferença. É uma gota no oceano daquilo que é necessário construir e o governo tem uma série de objetivos que também são muito irrealistas nessa matéria, portanto, aumentar de 2% para 5% o parque público de habitação é impossível fazê-lo. É preciso dar a confiança aos privados, os privados têm os tais 98%.

Mas Diana Ralha, como é que isso se faz uma vez que o passado não se apaga? O passado cá está. E as constantes alterações à lei que no passado foram feitas, nomeadamente estas que estão agora a ser anunciadas, como é que isso se resolve? Esta redução, por exemplo, da taxa para 10% do IRS, do desconto da cabeça das rendas, isso não é positivo, Diana Ralha?

É extremamente positivo, mas não resolve absolutamente nada. E dou-lhe um exemplo: havia um programa que dá a isenção integral de impostos aos proprietários, que é o programa de arrendamento acessível, que dá 0% de IRS e pode dar também 0% de IMI, os programas de arrendamento acessível das próprias autarquias, e que consegue colocar 400 casas por ano nesse mercado. Eu, por acaso, sou uma das pessoas que tem casas em arrendamento acessível e que acreditei nesse programa. Mas também acreditei que as medidas que foram inseridas no pacote Mais Habitação há dois anos iriam valer durante algum tempo. Só para lhe dar um exemplo pessoal, sem querer personalizar, mas para lhe dar um exemplo pessoal como esta imprevisibilidade, de facto, gera uma desconfiança brutal. Eu fiz contratos de 20 anos com inquilinos para ter uma taxa de IRS de 5%. Agora percebo, aliás, não percebo muito bem, porque nós não temos nem sequer um documento, nem um PowerPoint para sabermos como é que isto tudo vai ser implementado, mas percebo que agora toda a gente, até aos 2300 €, vai ter uma taxa liberatória de 10%, quando eu tive que empenhar a minha propriedade durante 20 anos para ter um benefício fiscal, que é muito significativo, uma taxa de IRS de 5%. Não se começa uma casa pelo telhado, não se instala uma janela fantástica, supereficiente, vidros triplos, sem termos as fundações feitas. Portanto, este pacote sendo positivo, esse choque fiscal de passarmos de uma taxa que antigamente era 28, depois passou para 25, a taxa liberatória, e agora passamos para 10. A verdade é que não fizemos nada contra o congelamento das rendas, porque o congelamento das rendas é o maior cancro do nosso mercado de arrendamento. Vale 16% do mercado no ano da graça 2025 e temos 70 mil rendas em Lisboa que têm valores inferiores a 80 €. Nada fizemos sobre isso. Nada fizemos na revisão da legislação do arrendamento. Existe um emaranhado de leis, um total labirinto. Algumas leis remetem para outras que já foram revogadas, portanto há becos sem saída brutais que causam utopias tremendas.

Há pouco, Diana Ralha, deixe-me perguntar-lhe, há pouco dizia que os proprietários entregaram 10 propostas ao governo. Sente que o governo tem em conta estas sugestões por parte dos proprietários? Compreende algumas das medidas que estão a ser tomadas e também a lógica que é atribuída para justificar essas medidas?

Eu compreendo todas as medidas. Acho que nem sequer olharam para o nosso pacote de propostas e provavelmente nem para o da Associação de Inquilinos de Lisboa, que tinha 30 medidas que também apresentou. Isso também é um dos problemas, que é: não se vai falar com aqueles que estão no mercado, porque pode haver aqui algumas coisas que inquilinos e senhorios digam logo à partida: "Isto não faz sentido. Isto não faz sentido antes de se fazer uma reforma da justiça, isto não faz sentido antes de tratarmos do fim do congelamento das rendas". O próprio erro de comunicação de falar de uma renda moderada de 2.300 €. Bastava dizer: é para todos. Criou-se agora aqui um ruído brutal.

E nesse caso da renda moderada, creio que se tratou sobretudo de um erro de comunicação, ou estamos a falar de um valor que deixa um pouco as pessoas confusas, falando de 2.300 € e renda moderada?

Claro que deixa, e deixa os proprietários confusos. Não imagina o tumulto que foi no dia a seguir a esta apresentação desta segunda parte do pacote, das pessoas que têm rendas congeladas há 50 e 60 anos e que têm rendas congeladas de 50 €, 20 €. E portanto perguntam: "Mas as nossas então não podem ser moderadas até 2.300 €?" Isto provoca, por ser um erro de comunicação brutal. Bastava dizer: é para todas, é 10% para todas. E aqueles que estavam no arrendamento acessível e que tinham 0%, continuam com os seus 0%.

Portanto, era preferível ter alargado este benefício a todas as rendas.

Sem dúvida, porque toda a gente precisa de habitação. Seja às classes mais altas, seja às classes mais baixas, precisam de habitação. Eu percebo também que isto foi num esforço de desburocratização de métricas. Eu, que tenho casas no arrendamento acessível, sei que o valor a que posso arrendar as minhas casas muda todos os três meses, por uma mediana que é calculada pelo INE, por tipologia, portanto se eu tiver um T1, não é a mesma coisa que ter um T2, e por freguesia. Você nem imagina o que é calcular a renda que eu posso praticar no arrendamento acessível. É uma complicação tremenda. Num trimestre, a minha renda pode ser 1.200 €, dita acessível, como no outro, como os preços aumentam todos, no trimestre seguinte, afinal já pode ser 1.300. Eu compreendo que era um dos desígnios estruturais deste governo da AD, que era o ataque à burocracia. Muito bem. Simplificamos, mas então simplifiquemos mesmo, porque não há assim tantas famílias em Portugal que consigam, de facto, pagar uma renda de 2.300 €. É uma ínfima parte. E se formos até pedir à autoridade tributária quais foram a média ou a mediana dos contratos que foram celebrados nos últimos três meses, não existem rendas desse valor. Nós temos que ter noção que a renda média praticada em Portugal continental são 350 €. Isto são dados do INE, nos podem tentar.

Embora esse valor, obviamente sabemos, esconda realidades muito diferentes, logo à partida em função da geografia, não é?

Exatamente, mas a de Lisboa é pouco mais acima, são 450 €. Eu posso dizer que a Associação Lisbonense de Proprietários, que gere 6.500 arrendamentos com os seus associados, portanto faz a gestão dos arrendamentos, tem uma renda média de 600 € neste momento. Nem todos os proprietários, sobretudo a esmagadora maioria dos proprietários, não são especuladores, são pessoas conservadoras que não gostam de mudanças, que gostam de estabilidade, que gostam de previsibilidade.

E para terminar, Diana, por favor.

Muito bem. Aí vem mais um pacote. O que eu diria ao governo, se tivesse a oportunidade de falar com a tutela, que só estivemos uma vez reunidos no anterior governo, ainda não neste, o que eu diria é: não se fazem mudanças estruturais colocando de surpresa os parceiros. Os parceiros são precisos, portanto, estamos todos disponíveis para nos sentarmos à mesa. E sobretudo, da parte que nos diz respeito, senhorios, proprietários extremamente traumatizados, vamos ficar à espera do dia 18 de dezembro para fazer alguma coisa, porque enquanto não soubermos o escopo todo desta reforma, eu não acredito que este choque fiscal, que sendo muito positivo, é impossível dizer que não é, que algum senhorio muda a forma defensiva com a qual está a colocar muito poucas casas no mercado.

Muito bem, vamos aguardar então por essa terceira leva do pacote de habitação deste governo. Diana Ralha, diretora da Associação Lisbonense de Proprietários. Obrigado por estar hoje no "Explicador". Bom dia.

Eu é que agradeço.