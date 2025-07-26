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Está no ar o Explicador da Rádio Observador. Hoje, na edição das manhãs 360 de fim de semana, falamos sobre incêndios, numa altura em que 60 concelhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio. Para isso, convidámos para estar conosco o comandante Emanuel Santos, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. A moderação deste Explicador é feita pelo José Rafael Lopes.

Comandante Emanuel Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Bom dia.

Muito bom dia e obrigado pelo convite. Cá estamos sempre ao dispor para colaborar com os nossos ouvintes e convosco.

Comandante, mais de 60 concelhos de nove distritos estão este sábado em perigo máximo de incêndio. São informações que chegam do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vários concelhos do Norte e Centro e também do Algarve estão ainda em perigo muito elevado de incêndio rural e quase todas as restantes regiões do continente estão em perigo elevado. Os fogos em Cinfães e Arcos de Valdevez eram os mais preocupantes. A situação está mais calma, apesar de terem existido alguns problemas com os meios aéreos, lá iremos. O período crítico aproxima-se, isto em relação aos incêndios, e a pergunta que muitos portugueses devem estar a fazer neste momento é se estamos prontos para lidar com eles. E é também a pergunta que lhe faço: estamos prontos?

Sim, para uma normalidade de ignições, estamos sempre prontos. Nunca poderemos dizer que se chegarmos àqueles pontos anómalos, como já nos aconteceram o ano passado em setembro e há seis ou sete anos também em setembro, outubro. Isso ninguém estará preparado para uma resposta dessa envergadura. Agora, para os incêndios habituais que vamos tendo durante todo o ano, mesmo com alguma severidade, temos estado preparados, os bombeiros têm capacidade de resposta, com o apoio dos outros agentes de proteção civil, porque não são apenas os bombeiros que fazem o combate aos incêndios rurais, e também com o que está a ser implementado cada vez mais, os patrulhamentos, as vigilâncias, as prevenções, as sensibilizações às populações também estão a trazer alguns resultados. Sabemos, pela análise que foi feita pelo IPMA, que através destes riscos, há locais com maior severidade, em que o risco de incêndio é muito mais elevado e mesmo o máximo. Nesses locais está a notar-se que está a haver um cuidado maior, tanto na vigilância como no cumprimento das normas, o impedir o acesso à floresta, o impedir o fogo de ir junto à floresta. Isso vai nos ajudar a reduzir o número de incêndios.

E como é que a Liga dos Bombeiros está a encarar a aproximação desta época crítica de incêndios e toda a preparação que certamente está à volta disso mesmo?

Com tranquilidade. Nós confiamos nos nossos bombeiros, confiamos na nossa população. Sabemos que vão tomar as melhores medidas, as medidas preventivas, vão cumprir as normas. Sabemos que os nossos bombeiros se dedicam de corpo e alma à missão que lhes é atribuída e a qualquer que tenha mais a ver com o combate aos incêndios rurais, que é disso que estamos a falar. Portanto, estamos tranquilos com isto. Sabemos que vamos conseguir, não digo reduzir o número de ignições, que isso não depende de nós, mas vamos conseguir evitar que haja vidas humanas perdidas, que haja danos estruturais de maior relevo. Estamos confiantes que temos capacidade, que os bombeiros têm capacidade para resolver estas situações.

Quantos bombeiros é que vão estar operacionais durante os meses de maior risco, comandante?

Nós temos contato com a operacionalidade de quase todos os bombeiros, dos 20 mil, 25 mil, vamos contar com eles todos. Logicamente, a sermos honestos e transparentes, não estão todos 24 horas por dia, como é lógico, mas temos a capacidade de fazer aquilo que já fizemos nos outros anos, de mantermos o combate substituindo os nossos bombeiros de uma forma correta, para que eles também consigam promover o seu descanso e para poder intervir em segurança nas operações. Agora, como é lógico, 24 horas por dia não vamos ter todos os bombeiros disponíveis, que isso era errado. Mas eles disponíveis estão, em intervenção ou em missão. Temos um quarto de bombeiros neste momento, podemos ter cerca de 8 a 10 mil bombeiros disponíveis para intervenção.

E esse número é suficiente?

Neste momento não temos incêndios de grande relevo ativos, temos pequenas ignições, sendo assim, são suficientes.

Mas isto já na ótica do período crítico.

Sim, hoje, neste momento, a esta hora, devemos ter algumas centenas de incêndios ativos, mas pequenos incêndios, e são estes que têm de preocupar. Se um pequeno incêndio for combatido com eficácia, com uma força musculada logo de início, não se torna um grande incêndio. E é isso que nós temos de evitar, que haja grandes incêndios. E para evitar que haja grandes incêndios é combatê-los logo com hostilidade e com inteligência e de forma musculada logo no início, seja com meios terrestres, seja com meios aéreos. É isso que nós temos de fazer, impedir que os incêndios se transformem em grandes incêndios.

E os corpos de bombeiros têm os equipamentos necessários para combater esses pequenos incêndios e evitar que se tornem grandes incêndios? Há carências neste momento?

As carências que temos têm a ver com a idade dos veículos. Os veículos da maioria dos corpos de bombeiros são veículos já com mais de 25 anos. Isso já é um constrangimento para os corpos de bombeiros, porque são veículos que apesar de permitirem o combate, são veículos que também baixam muitas vezes às oficinas. Isso aí para nós poderá ser um constrangimento. Se nós tivermos pequenos incêndios, eles vão andando, vão circulando, conseguem chegar do incêndio e sair sem fazer logo uma revisão ao carro, uma revisão muito rápida pela oficina, de forma a estar sempre operacional e a 100%. Se tivermos grandes incêndios em que os veículos tenham de andar três, quatro dias, aí eles vão começar também a sofrer as avarias próprias da idade do veículo.

E quantos é que estão inoperacionais agora? Tem ideia?

Neste momento não sei, não sabemos responder a isso.

Mas há algum planeamento para reforçar meios?

Os meios poderão ser reforçados mediante a necessidade. Nós temos os meios dispostos para o DECIR, de acordo com o Plano Operacional Nacional. Depois, todos os corpos de bombeiros têm a sua capacidade de resposta a nível de voluntariado. E nós podemos ter uma equipa de serviço, mas depois temos mais duas, três, quatro equipas, mediante os veículos que temos disponíveis para a intervenção. E é esta a força dos bombeiros voluntários. Não estamos apenas pendentes dos bombeiros que estão de serviço. Como eu referi há pouco, nós temos aquela quantidade enorme, temos um número enorme de bombeiros que poderão estar neste momento uma pequena parte ao serviço, mas todos os outros, quando são chamados, respondem ao chamado e intervêm de forma profissional.

Um dos temas mais complicados acaba sempre por ser a utilização e a disponibilidade dos meios aéreos para combater incêndios. Como é que está, comandante, a situação nesta altura em que se aproxima a época crítica dos incêndios, sendo que em Arcos de Valdevez já há relatos de algumas dificuldades no acesso aos meios aéreos?

Nós vamos ter sempre esse problema. Os meios aéreos, nós não conseguimos ter um meio aéreo por município, como é lógico. Estes são colocados, estão pré-posicionados de forma a cobrirem todo o nosso território nacional e de forma a haver maior capacidade de resposta onde é já histórico haver o maior número de incêndios e com maior severidade. A zona Norte tem uma grande quantidade, uma grande percentagem dos meios aéreos nacionais estão localizados na zona Norte. Temos algumas parelhas de meios aéreos de asa fixa e temos também alguns de asa rotativa, mesmo os pesados, asa rotativa pesada, chamados Kamov, e que têm sido apoiados diariamente por um helicóptero de coordenação, que sempre que há necessidade, e tem havido essa capacidade de resposta na maior parte dos casos, em que cada incêndio que se começa a prever que se torne um grande incêndio, não estamos à espera de que ele se torne um grande incêndio. Quando há esta previsão, os meios aéreos que anteriormente levantavam voo ou interviam apenas quando chegávamos à parte de ataque ampliado do incêndio, ou seja, já seria considerado um grande incêndio. Esses meios aéreos que apenas levantavam antes a essa hora, neste momento já estão a levantar voo e a intervir em incêndios na sua fase inicial, quando é considerado que se pode tornar um grande incêndio. Não estamos à espera que chegue ao tempo do grande incêndio. Há previsão, há esse risco, há essa possibilidade e eles intervêm logo. E temos tido incêndios que ao fim dos primeiros 50, 60 minutos já têm lá quatro, cinco, seis meios aéreos. Logicamente, que isso é possível fazer quando há poucos incêndios. Se surgirem vários com a mesma capacidade, com a mesma severidade, podemos ter algum constrangimento, porque não conseguimos dispor de todos os meios em todo o local. Isso tem de ser feita uma análise mediante quem está no terreno e quem está depois com o poder de decisão.

É isso que mais o preocupa para este ano, comandante, até mesmo face ao aumento das temperaturas e às ondas de calor, como a que, por exemplo, Portugal vai atravessar agora nos próximos dias?

O que nos preocupa é que os nossos bombeiros mantenham a capacidade de intervenção, porque intervir neste tipo de incêndios, já com as temperaturas do ar elevadas, com os elementos de proteção e os incêndios libertam cada vez mais energia, começa a haver alguma dificuldade na intervenção por parte dos bombeiros, pela temperatura sentida, que todos nós somos humanos e sentimos isso no corpo. Isso preocupa-me um pouco, pois a capacidade dos bombeiros é mesmo o mais importante para nós. Se nós tivermos os bombeiros com capacidade para intervir e os veículos com capacidade para intervir, nós seremos capazes de resolver o que nos surja pela frente. Os bombeiros portugueses têm esse histórico, que havendo organização, havendo capacidade de resposta, e para haver a capacidade de resposta, não podemos ter muitos incêndios no mesmo local à mesma hora. No caso de haver essa possibilidade ou haver essa suspeita pelas análises que são feitas, análises operacionais, o que tem sido feito é colocar grupos e brigadas de reforço das zonas onde há menos número de incêndios, fazê-los chegar próximo dessas áreas para haver capacidade de resposta. Não só para a primeira intervenção, mas para garantir que os elementos que fazem a primeira intervenção, são os que levam com a pior parte do incêndio, a parte da resposta, quando chegam, quando têm de tomar decisões, que esses elementos sejam substituídos em tempo útil para também poderem descansar e voltar a intervir. Esta é a pior parte de quem está no comando de um grupo de bombeiros, de um incêndio, é manter a capacidade de resposta, mas uma resposta operacional assertiva, porque nós podemos ter 300 bombeiros no incêndio e se eles estiverem lá há 20 horas, os 300 bombeiros não estão a trabalhar com eficácia, estão cansados. Bombeiros e outros agentes de proteção civil, quem estiver a fazer o combate ao incêndio, estão cansados e nós temos ter a capacidade de nos revezar, nos substituir. E isto conseguimos o ano passado, naquela semana de setembro, cerca de 80% a 90% dos bombeiros que estavam nas operações estavam a ser substituídos, de forma a podermos manter uma capacidade de resposta segura. Pois quando o bombeiro está cansado, o cansaço põe em causa a segurança. E a nós o que nos preocupa é mesmo isto, é a segurança dos nossos bombeiros. Se tivermos a capacidade de resposta para eles intervirem seguros, nós resolvemos a maior parte dos problemas com alguma dificuldade, mas resolvemos.

Todos os anos, comandante, há uma preocupação com a limpeza das matas e também das zonas florestais. Este ano foi feito da melhor forma, não é um fator de perigo?

É um fator de perigo. Nós vamos manter sempre, enquanto a nossa legislação não for alterada, nós vamos ter sempre esse problema. De uma forma simples: o madeireiro compra a madeira de um proprietário florestal. Compra-lhe a madeira, corta, leva as árvores, o restolho fica lá todo. E o restolho passado três, quatro dias, uma semana está completamente seco. Com esta severidade que estamos a ter agora, com estas temperaturas altas, em que não há recuperação da umidade noturna, isso é um rastilho de pólvora. Um pequeno fogaço nesse local transforma um pequeno incêndio num grande incêndio muito rapidamente. Isso já tem acontecido ao longo dos anos. Neste momento nota-se também que há alguma dificuldade nos pequenos proprietários por terem a limpeza dos seus terrenos, porque eles têm um terreno que provavelmente terá acidentada, em que eles não obtêm qualquer lucro, qualquer proveito daquele terreno, têm apenas a obrigação de o manter limpo. E além de ficar dispendioso limpar o terreno, também não há empresas em quantidade suficiente, em número suficiente, que façam essa limpeza de uma forma simples e rápida.

Comandante, como é que tem sido feita a articulação entre os bombeiros, a Proteção Civil e o governo na preparação para este período mais crítico de incêndios?

Normalmente somos ouvidos. A Liga dos Bombeiros é ouvida com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e o governo sobre a votação de meios, a forma de trabalhar essa disposição. Mas este ano considero que fomos menos ouvidos que nos anos anteriores. Talvez com esta alteração toda que houve no governo, apesar de termos tido um contacto mais direto, mais personalizado, não houveram as reuniões preparatórias. Houveram reuniões mais privadas em que conseguimos dar alguns contributos, mas não conseguimos fazer aquele estudo que fazíamos nos outros anos em que se garantiam algum apoio diferente. Desta vez deu-se continuidade ao trabalho dos outros anos. Fizeram-se algumas reuniões mais particulares, pois o tempo também não permitia. O que estávamos a viver a nível de governo não permitia muito mais, mas consideramos que estamos a ser ouvidos, consideramos que estão a ser feitos trabalhos para melhorar a capacidade da resposta, pois a capacidade de resposta dos bombeiros resulta numa melhor segurança para as populações. O nosso governo entende isso e tenta trabalhar conosco nestas áreas.

Termine.

Não, posso continuar. Depois respondo.

A Liga dos Bombeiros Portugueses anunciou ontem que suspendeu o protesto nacional que previa a paralisação das ambulâncias do INEM, isto depois de dois terços da dívida ter sido paga, uma dívida que existia para com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Foram quase € 10 milhões pagos, mas ainda estão em falta cerca de € 4 milhões. A Liga dos Bombeiros quer recebê-los ainda até ao final deste mês. É uma questão que insistem, tem de ser feito esse pagamento até o final do mês?

Sim. Se existe um protocolo, o protocolo tem que ser cumprido não apenas por uma das partes. O protocolo para ser correto e transparente e para dar confiança a todos os intervenientes, tem que ser cumprido por ambos. Não podem ser as associações a investir cada vez mais no socorro. As associações já investem nas ambulâncias para prestar o socorro. O INEM paga uma parte dos serviços, não paga o serviço na totalidade, nem na íntegra. Mas com isto nós conseguimos, se houver uma assertividade, se nós pudermos confiar nos pagamentos do INEM, nós conseguimos investir em melhores meios para servir a população. Se não pudermos confiar, estamos a hipotecar a segurança financeira ou a estabilidade financeira da associação a comprar veículos e equipamentos que depois poderemos não conseguir pagar. Está tudo neste sistema, porque nós para garantirmos maior resposta na parte da saúde com o INEM, estamos a contratar bombeiros e são salários que temos de pagar.

E se não for pago, o protesto regressa?

O protesto irá regressar. Nós estamos convictos que sim, temos plena confiança na nossa ministra que irá cumprir o protocolo, pois a nossa ministra também já entendeu que os bombeiros fazem parte da solução. Isto que os bombeiros estão a fazer não é um problema. Nós estamos a tentar construir a solução, construir um caminho para que a nossa população seja cada vez mais bem servida, com mais qualidade e em tempo útil. E eles entendem isso. A nossa ministra da Saúde e o nosso governo entendem isso, entendem que o que está a ser pedido é justo e correto, é pedir que eles paguem o serviço que nós estamos a fazer. Eles não estão a investir em nós, eles estão nos a pagar o que nós prestamos. Nós é que temos de adiantar o dinheiro. Nós estamos a sustentar, desta forma, o socorro. E depois será pago. Portanto, é mais que correto que paguem isto, para que paguem os serviços, para que seja possível continuarmos a manter os serviços. Nós não podemos ter bombeiros à espera, com salários em atraso, isso é impossível. Claro, se isso acontecer, os bombeiros procuram emprego noutro lado e ficamos apenas assentes no voluntariado. E todos os voluntários têm de trabalhar para sustentar a sua família. Portanto, já é muito bom nós podermos contar com o voluntariado para, no seu tempo livre, no seu tempo que seria de lazer, como é para os outros portugueses, venham trabalhar em prol da população, ajudar a população. Já é muito bom contarmos com isso. E, portanto, os bombeiros que serem profissionais, estejam afetos ao serviço de emergência hospitalar, tenham de ser ressarcidos para podermos conjugar isto desta forma. De outra forma, é impossível mantermos uma boa capacidade de resposta.

Comandante Emanuel Santos, muito obrigado. Ficaram claras as posições. Fica por aqui o Explicador da Rádio Observador.

Muito obrigado.