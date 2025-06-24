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Começa agora mais um Explicador da Rádio Observador, esta manhã sobre as medidas do governo para a imigração e por isso são nossos convidados Alexandre Poço, do PSD, Rita Matias, do Chega, e Marina Gonçalves, do PS.

Muito bom dia. O governo quer impor critérios mais apertados para a atribuição da nacionalidade e defende a perda de cidadania nos crimes graves, isto sujeito à decisão de um tribunal. A proposta irá agora ser remetida ao Parlamento. Os deputados vão ser, por isso, chamados a olhar para estas propostas. Marina Gonçalves, bom dia. Começando por si, são alterações que podem vir a merecer o apoio do Partido Socialista ou há já aqui alguma reserva de princípio em relação a estas propostas?

Antes de mais, muito bom dia, cumprimentar vocês, os meus colegas e também quem nos está a ouvir. Nós obviamente só podemos ter uma posição formal e final em função da leitura do diploma, que não conhecemos, e aquilo que conhecemos é aquilo que foi apresentado no briefing do Conselho de Ministros. Obviamente que temos algumas preocupações, não associadas, como se tenta fazer, ao tema em si, à necessidade de refletirmos, avaliarmos alterações. O Partido Socialista tem vindo a falar precisamente dessa necessidade, mas sim ao tipo de medidas que são apresentadas e verdadeiramente ao seu objetivo e ao cumprimento do seu objetivo. Por que eu digo isto? Nós temos levantado questões e preocupações relativamente à constitucionalidade de uma dessas medidas que tem a ver com a retirada da nacionalidade. Não conhecemos o diploma, sabemos bem que o governo disse que estava salvaguardada a questão da constitucionalidade, para nós continua a ser uma preocupação, temos um histórico e portanto, precisamos de perceber o que é apresentado pelo governo para poder fazer uma avaliação mais fina e mais rigorosa dessa matéria. Mas há outras matérias que nos preocupam a forma como são construídas face ao objetivo. Vou dar dois exemplos. O exemplo do alargamento do prazo para a atribuição da nacionalidade, com algumas exceções que também já lá vou, sem que haja um racional nesse alargamento.

Que passa para o mínimo de sete anos.

Passa para o mínimo de sete, o máximo de 10, com algumas exceções, como dizia, tem que se perceber o racional dessa medida face ao objetivo e a resposta às preocupações dos portugueses. O mesmo se diga relativamente ao reagrupamento familiar. A medida, na verdade, até vem em contraciclo com as melhores práticas de integração, que são uma das preocupações que nós devíamos ter quando olhamos para a matéria da imigração. Se a nossa questão, e bem, é a integração da população, a garantia de resposta, obviamente do Estado, e que não tenha um reflexo negativo na vida de terceiros. A dimensão do reagrupamento familiar é fundamental na perspectiva de integração e, portanto, retirá-la por si, sem nenhum critério, é na verdade, um ponto negativo. Obviamente, mais uma vez, nós não vimos o diploma, portanto, estamos a falar daquilo que nos é apresentado, mas é uma preocupação. Sobretudo, e era com isto que queria terminar, quando vemos que há um conjunto de exceções em função do tipo de pessoa, porque temos exceções na lei em várias dimensões, quer no reagrupamento, quer no prazo, quando estamos a falar de vistos gold ou quando estamos a falar de pessoas altamente qualificadas. E eu não sei eu, para mim, um carpinteiro, um eletricista, são necessidades do nosso país, a construção civil, são profissões reconhecidas, que merecem o mesmo respeito, mas que na avaliação deste governo têm requisitos diferentes de uma pessoa altamente qualificada. E não é menosprezar a pessoa altamente qualificada, é mesmo avaliar ou não perceber o porquê desta diferenciação em função de alguém que procura o nosso país para uma vida melhor e já agora também para contribuir para uma dimensão fundamental no nosso território, em áreas onde nos falta mão de obra. E, portanto, a minha avaliação daquilo que conhecemos é que há mais uma resposta a uma agenda que verdadeiramente não responde aos problemas das pessoas, mas que quer dar a percepção de que responde a determinadas dimensões, quando na prática vem em contraciclo com as melhores práticas de imigração.

Rita Matias, bom dia, bem-vinda também a este Explicador. No fundo, a mesma questão. O Chega está de acordo, genericamente, com estas medidas ou também há reservas em relação àquilo que o governo propõe?

Antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar também os colegas de painel, cumprimentar quem nos ouve. Dizer que o Chega, para já, tal como dizia a Marina Gonçalves, ainda não conhece a proposta concreta. Ouvimos um manifesto de intenções, que tendem a vir ao encontro daquilo que o Chega vai dizendo ao longo dos últimos anos e no fundo, fica aqui uma conclusão evidente desde a apresentação do programa de governo, onde foram buscar 27 propostas do partido Chega até esta apresentação atual, que na verdade, o Chega anunciou um governo-sombra, mas quem tem governado à sombra do Chega é o atual governo. E ainda bem, porque se for para bem de Portugal e dos portugueses, nós estamos completamente disponíveis para o diálogo. Mas os portugueses têm a memória. A última alteração à Lei da Nacionalidade em 2018, que permitiu esta bandalheira, foi pela mão do Partido Socialista e mereceu muito pouca oposição por parte do Partido Social-Democrata. Aliás, as poucas vozes que ainda foram contrárias, nomeadamente a de Passos Coelho, rapidamente foram esquecidas e silenciadas. E, portanto, de 2018 a 2025, onde é que esteve o PSD? E onde é que esteve também este Partido Socialista que agora se diz muito disponível para rever e para perceber aquilo que correu mal? É porque aquilo que correu mal, não correu mal para nós, que estamos ali fechados em São Bento ou nas instituições democráticas. Correu mal foi para a população local que teve que contactar com tudo isto

Portanto, nós ficamos satisfeitos que o trabalho de agitar consciências que o Chega fez esteja a dar frutos e que esteja a pressionar politicamente, neste caso, o governo e também os partidos da oposição, como o Partido Socialista, para rever esta lei. No entanto, a questão da lei da nacionalidade ou do reagrupamento familiar, na verdade, são pequenas agulhas no palheiro. A questão que o Chega que tem que colocar agora, que já chegamos a esta fase do debate, é: o que é que vamos fazer a seguir? Por exemplo, o tema do licenciamento zero, que permite a criação de negócios sem burocracia excessiva, aquilo que o Chega tende a saudar, tem criado uma bandalheira de minimercados, de barbearias, de transformação daquilo que era o comércio local português em comércio que não é tradicional português. E cada loja portuguesa que fecha, quando reabre, já não é um português que está na sua gestão. E é isto que nós ouvimos nos pequenos comerciantes. E, portanto, a questão agora não é só de que lado é que o Chega vai estar. É de que lado é que os outros partidos vão estar para realmente colocar o nosso país na ordem, que foi este sinal político que os portugueses deram agora nas últimas eleições dia 18 de maio.

Alexandre Poço, bem-vindo também a este explicador. Estas medidas relativas às matérias de imigração e da lei da nacionalidade representam uma cedência ao Chega?

Bom dia, obrigado pelo convite. Cumprimento quem está neste painel e também quem ouve a Rádio Observador. Estas medidas que foram apresentadas ontem por parte do governo são uma continuidade com aquilo que tem vindo a ser o nosso trabalho desde que chegamos ao governo na primavera do ano passado. Vejamos, Portugal teve uma transformação fortíssima na sua demografia em sete anos. Nós em 2017 criticamos as alterações à lei da nacionalidade e nos últimos sete anos a população estrangeira em Portugal passou de cerca de 400 mil pessoas para mais de 1,5 milhão de pessoas estrangeiras a residirem em Portugal, de 4% da população total para cerca de 15%. A par disto, houve aquela figura jurídica que nós decidimos acabar, que era a tal porta escancarada que nós identificamos no ano passado e que acabou em junho do ano passado, que era a manifestação de interesses. Colocámos a AIMA a funcionar. Já tentámos no anterior mandato criar algo que vamos novamente propor ao Parlamento, esperando desta vez a aprovação do Chega e do Partido Socialista, que é a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras dentro da PSP. Muito importante, nomeadamente para a questão do afastamento dos imigrantes ilegais, tendo em conta que essa é uma competência que deve caber à PSP com a criação desta unidade e não à AIMA. E, portanto, eu não vejo aqui nenhuma cedência a qualquer tipo de agenda que não seja aquela que preocupa as pessoas.

Sim, mas, por exemplo, o alargamento do prazo para a atribuição da nacionalidade.

Eu já lá vou, mas permita-me dizer. Eu não vejo aqui qualquer tipo de cedência, vejo mais um caminho que nós temos vindo a traçar ao longo do último ano, que apresentámos aos portugueses. Todas estas medidas estavam no programa eleitoral da AD nas eleições de maio. Os portugueses deram-nos um voto de confiança para continuar, sabendo que nós íamos continuar, por um lado, a regular a imigração e, por outro lado, a garantir também que a atribuição da nacionalidade para cidadãos estrangeiros passava a ter critérios mais rigorosos. Portugal não é apenas um lugar, Portugal é uma comunidade política, uma comunidade histórica, cultural, com quase 900 anos. E nós entendemos que o acesso à naturalização deve ser um momento importante, simbólico, e portanto, deve também ser um momento em que o Estado coloca a si próprio e àqueles que pretendem obter a nacionalidade portuguesa um conjunto de requisitos, eu diria, mais rigorosos. Portugal tem, e se fizer uma pesquisa pelos regimes que existem em vigor nos 27 Estados membros da União Europeia, Portugal está claramente posicionado naquele grupo de países que tem os requisitos mais fáceis. E por isso, nesse sentido, nós aumentamos o prazo, exigimos conhecimento da língua, da cultura, da organização política, dos nossos valores. E entendemos também que deve haver aqui, naturalmente, uma diferenciação entre aqueles estrangeiros que são da CPLP, aos quais passará a exigir, caso estas mudanças sejam aprovadas pelo Parlamento, como esperamos, sete anos, e para os demais cidadãos de outros países do mundo, 10 anos. Nesse sentido, nós estamos a fazer aquilo que nos comprometemos perante o povo português. Continuar a regular a imigração, tendo em conta a situação caótica que encontrámos, para transmitir segurança, tranquilidade, previsibilidade às pessoas que cá vivem, mas também àqueles que nos procuram. Porque aquelas pessoas que nos procuram e que querem vir para Portugal para melhorar a sua vida, para garantir que os seus filhos tenham uma melhor oportunidade no seu futuro, também beneficiam elas próprias, os estrangeiros, os imigrantes, de ter um país em que com regras todos ganham. Ganham aqueles que já cá estão e ganham aqueles que nos procuram. E eu entendo que este é o caminho que nós temos de percorrer, sem dúvida nenhuma.

E são medidas que agora vão merecer a avaliação dos deputados. Mariana Gonçalves, recendo a si. O PS, com as dúvidas que há pouco já colocou e obviamente dependendo da leitura que façam do texto da proposta de lei que o governo vai enviar, este é um tema em que o PS admite negociar com a AD, com o governo, para chegar a uma relação final?

Eu acho que nesta fase aquilo que nos é devido é fazer a avaliação do diploma e depois sim, podemos tirar algum tipo de avaliação daquilo que é o nosso papel no Parlamento. O Partido Socialista tem também, como dizia aliás o Alexandre, os seus princípios, tem o seu programa, tem uma agenda que era aparentemente consensual ao longo das últimas décadas e que parece agora ser bastante refutada também pelo PSD. Em contraciclo com aquilo que está previsto até em diretivas no que diz respeito, como dizia há pouco, em matérias de reagrupamento familiar, por exemplo. E por isso as dúvidas que temos hoje, e que obviamente só poderão ser esclarecidas de forma objetiva depois de lermos o diploma, ou se esclarecidas ou se engavetadas, não se sabe. Não sabemos, obviamente, depende dessa avaliação, é que determinará também a nossa posição. O Partido Socialista, estando na oposição no Parlamento, não deixará certamente de seguir e de defender aquilo que é o seu princípio e a sua visão de comunidade. Quando falamos de integração e falamos que é importante este conjunto de medidas também para a integração de quem procura o nosso país, pois bem, as medidas como aquela que nos parecem anunciar do reagrupamento familiar, é precisamente o contrário. Há uns primeiros e uns segundos. Nem estou a falar de quem vem da CPLP ou fora da CPLP. De haver um conjunto de profissionais, e bem, que têm um conjunto de regras mais simples ou desburocratizadas, e depois um conjunto de cidadãos, só porque não são altamente qualificados, mas que vêm trabalhar para profissões fundamentais para o nosso país e que vêm procurar melhores condições de vida, parecem ficar alheados desta realidade. Para nós, numa avaliação obviamente superficial, sem conhecer o conteúdo do diploma, preocupam-nos muito estas matérias. E, portanto, não seria sequer correto da nossa parte dizer desde já que estamos disponíveis para trabalhar num diploma, um, que não conhecemos, dois, que nos levanta, desde já, muitas dúvidas. Agora, não nos cabia a nós, também num sentido de responsabilidade, dizer desde já que esta é uma agenda que o Partido Socialista nem sequer discutirá no Parlamento, porque essas avaliações são feitas em função também do conhecimento do diploma, que ainda não conhecemos. Portanto, estamos ainda numa fase muito embrionária para poder tirar desde já essa conclusão.

Rita Matias, uma das preocupações do Chega era precisamente os efeitos do reagrupamento familiar. Acha que com estas restrições que o governo anunciou ao reagrupamento familiar, novas regras, o problema fica resolvido, as preocupações do Chega ficam também satisfeitas?

De facto, como dizia, por agora só conhecemos a manifestação de intenções do ministro Leitão Amaro, mas não ficamos tranquilos. Primeiro, enquanto não virmos escrito na lei o que é que realmente querem. Segundo, enquanto não percebermos, de facto, o impacto na população. Repare que a previsão que o ministro a dado momento anunciou, mas depois voltou para trás e depois diz que foi uma comunicação, era quase de meio milhão de imigrantes, com o impacto que isso teria em todas as nossas infraestruturas, em todas as nossas respostas públicas, até na dimensão da habitação, que é o principal drama que os portugueses enfrentam a par da saúde. E, portanto, sinceramente, enquanto não virmos tudo concretizado, não podemos dizer que estamos tranquilos. Agora, vemos com bons olhos, não só o tema do reagrupamento familiar, como também a forma como quiseram ir ligeiramente mais além. O Chega propunha que a questão da atribuição da nacionalidade fosse num intervalo entre seis a 10 anos e o governo viu a proposta do Chega, porque a proposta do Chega deu entrada primeiro, e lá tentou colocar sete anos para dizer que não anda à boleia do Chega, que até vai um pouco mais além e tentar secar o eleitorado do Chega, que esta tem sido a obsessão de Luís Montenegro desde que foi ministro e que viu este governo reeleito.

Vêem isso como uma vitória ou como uma ameaça?

Sinceramente, como uma vitória. Não é minimamente ameaça, porque os portugueses reconhecem sempre que o original é melhor que a cópia, caso contrário, também não teriam reforçado a votação no Chega, quando a estratégia de Montenegro, neste momento, quando precipitou as eleições nacionais, era desvaziar o Chega. Conseguiu ver a sua maioria reforçada, mas não esvaziou o Chega. Relativamente a esta lei, acho que sim. Quando nós vemos que os países que nós recebemos, a Índia, o Bangladesh, o Paquistão, têm critérios de atribuição muito mais restritos do que os nossos, alguns dos quais, para se obter a nacionalidade desses países, têm que negar a outras nacionalidades, não faz sentido nós continuarmos com esta lei tão permissiva. E como eu dizia, quero ver, de facto, este governo com toda a coragem de ir mais além. O tema dos licenciamentos zero, sem fiscalização, tem permitido, de facto, esta desregulação em todo o comércio local.

Mas isso é uma legislação, Rita Matias, de outro âmbito, claramente.

Mas por isso, conforme o Chega tem feito, esta pressão pública e política, temos que continuar. Seria muito confortável para o PSD se eu ficasse agora meramente a massagear o ego de Leitão Amaro com a coragem que teve ontem. Mas não, temos que puxá-los mais à frente, porque a verdade é que este PSD que hoje apareceu aqui tão moderado, tão morno, com os números da imigração, eu acho que nem nunca tinha ouvido o PSD com tantos dados sobre imigração. No ano passado ou há dois anos, ou em 2018, como eu dizia, quando o Partido Socialista apresentou as alterações à lei da nacionalidade, eram os mesmos que se posicionavam ao lado do PS. Portanto, eu acho que mais perigoso do que o Partido Socialista e do que estes extremistas de esquerda, são mesmo estes moderados ao centro, que são extremo-centro, na verdade, e que tendem a pender para onde a moda estiver. E por isso agora a moda é colocar fronteiras, é restringir leis da nacionalidade, migratórias, não só em Portugal, com o crescimento do Chega, mas a nível ocidental. E por isso o PSD está a pender para este lado. Nós saberemos que no futuro, se a história virar para o outro lado, o PSD vai virar para o outro. E, portanto, sinceramente, é ou quentes ou frios, porque os mornos, como diz a Bíblia, são vomitados e o PSD acabará por ter o seu momento de derrocada como teve o PS.

Alexandre Poço, vou lhe pedir para responder, obviamente, a estas considerações de Rita Matias, mas perguntar-lhe também se a AD tem alguma preferência entre fazer um acordo para esta lei com o PS ou com o Chega, se as posições entre ambos forem inconciliáveis, claro.

Relativamente à notícia da Marina Gonçalves, só aqui uma nota: quem rompeu o consenso em matéria de imigração e em matéria de lei de nacionalidade e lei de estrangeiros, foi o Partido Socialista em 2017, que na altura mereceu uma crítica forte por parte do PSD. Quem rompeu o consenso em matéria de imigração foi o PS, quando decidiu acabar de forma atabalhoada e com o caos que se gerou a seguir com o SEF, não acautelando uma situação de procura massiva dos serviços públicos por parte de estrangeiros em Portugal ou a capacidade de resposta por parte do nosso setor da saúde, da habitação, da educação. Eu recordo que no ano passado, o governo da AD já conseguiu contratar quase 300 mediadores culturais, atendendo a que hoje há cerca de 150 mil estudantes estrangeiros em Portugal e portanto nós temos hoje dezenas de nacionalidades nas escolas portuguesas e foi o governo da AD que no ano passado conseguiu tratar do recrutamento de cerca de 300 mediadores culturais para melhorar a capacidade dos alunos estrangeiros frequentarem as nossas aulas e as nossas escolas. Por outro lado, relativamente àquilo que a Rita Matias diz, que são um conjunto de divagações Vagas sem muita concretização. Eu gostava só de relembrar que, por exemplo, o partido Chega que agora fala tanto de reagrupamento familiar, é uma paixão tardia de primavera/verão. E por que eu digo que é uma paixão tardia de primavera/verão? Porque no programa eleitoral que o partido Chega apresentou às eleições de 18 de maio, no capítulo sobre imigração, o partido Chega não tinha uma única referência ao reagrupamento familiar. Nesse sentido, nós vamos continuar, e é isso que vamos apresentar ao Parlamento, continuar o nosso caminho. Vamos insistir na criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. Vamos continuar a querer regular os fluxos migratórios com alterações ao regime da CPLP, com alterações sim ao reagrupamento familiar, por um motivo: porque a capacidade que o nosso país tem, que o Estado tem de dar resposta a quem pode procurar Portugal é finita.

Mas só para alguns então, não é?

Sim.

Alexandre Poço, isso é claro. A grande questão é que havendo posições divergentes sobre esse lei, deve pender mais para um lado ou para o outro, e nós percebemos isso entre as posições de Chega e de PS. A questão é como é que o Governo e a AD vão posicionar-se perante isso, se vão acolher mais as posições que o PS coloca ou mais as que o Chega coloca.

O posicionamento da AD está nas propostas que ontem o governo da AD apresentou e aprovou em Conselho de Ministros. Agora darão entrada as propostas de lei na Assembleia da República e será o tempo dos partidos da oposição se pronunciarem. No ano passado, PS e Chega inviabilizaram a criação da unidade de estrangeiros e de fronteiras da PSP. Vão estar contra? Eu não interrompi. Rita, eu não interrompi.

Conta a história toda.

Exatamente, conta a história toda que não admitiram as sugestões que o Chega trazia. E o Chega não é o neto do Partido Socialista.

Eu não interrompi, portanto, vou continuar. Nesse sentido, nós entendemos que será muito difícil, acredito eu, quer ao PS, quer ao partido Chega, voltarem a chumbar esta unidade. Nós temos um acesso à naturalização, ou seja, um acesso à cidadania portuguesa mais rigorosa. Recordo, por exemplo, que aqui ao lado, em Espanha, o acesso à cidadania espanhola só pode ser feito a partir dos 10 anos. Tem naturalmente também algumas exceções, como nós também concederemos algumas exceções.

10 anos de permanência no país.

É verdade, 10 anos de permanência no país. Tem algumas exceções, tal como nós também vamos colocar aqui uma exceção dos sete anos para os cidadãos da CPLP. Eu acredito que é assim: nós estamos a fazer o nosso trabalho e é inegável que o governo da AD tem procurado ter uma imigração regulada, feita de direitos e deveres, feita de respeito pelos nossos valores e pela nossa cultura, com a garantia de que o país continua a receber imigrantes. Sim, que regula fluxos migratórios e que aponta caminhos. E por isso, por exemplo, o visto para procura de trabalho para as atividades altamente qualificadas continua, porque nós entendemos que é importante ter uma economia que consegue atrair estudantes altamente qualificados, consegue atrair investigadores, professores, cientistas. E por isso, sim, nós fazemos opções.

Mas sabemos que não é isso que temos atraído. Essa conversa é bonita, mas não é isso que temos atraído.

Nós fazemos. Eu não vou parar. Quer interromper? Eu não vou parar.

Mas vamos ter que parar todos. Alexandre Poço.

Eu continuo a responder às vossas questões.

Não, sem dúvida.

Paulo, relativamente à sua questão. Nós no Parlamento colocamos as nossas propostas. Esperamos, naturalmente, sentido de responsabilidade com aqueles que queiram dialogar conosco e construir as melhores soluções. Nós entendemos que este caminho é correto. Ouviremos as propostas que os partidos da oposição têm no sentido de terem contributos positivos para melhorar, vindo elas da esquerda ou da direita.

Muito bem. Marina Gonçalves, só uma nota breve, porque há pouco senti que queria dizer qualquer coisa para fechar.

Não. Na verdade, aquilo que estava a referir relativamente ao novo organismo que querem criar ou integrar na PSP, na verdade, aquilo que estava a referir é que a discussão que foi feita no Parlamento foi em função também, já agora, dos profissionais que se opunham à decisão do governo, dizendo que não era solução para aquela que era, mais uma vez, a resposta que se pretendia dar. Portanto, é um exemplo daquilo que eu dizia inicialmente. O governo insiste numa solução que nem os sindicatos querem para resolver ou para encontrar respostas para parte dos problemas. E o Partido Socialista não vai, só porque é uma medida cega e porque o governo entende que dialogar é apresentar uma proposta e os outros partidos que a aceitem, o Partido Socialista não vai mudar a sua posição mais uma vez, não conhecendo o diploma e partindo do pressuposto que a medida é igual. Nós temos que saber ouvir e dialogar. Esse, se calhar, é o exercício que o governo e os partidos que sustentam o governo têm que fazer rapidamente no Parlamento para perceberem que independentemente do resultado eleitoral, continuam a não ter uma maioria. E, portanto, convém ouvir. Eu já nem digo para ouvir só os deputados, digo para ouvir também quem, na prática, vai ter que depois cumprir aquelas que são as decisões do governo e implementá-las. E que já na primeira versão que foi apresentada no Parlamento, se mostraram contra a solução que era apresentada. É uma responsabilidade que nos é devida.

Rita Matias, também essa a posição do Chega, negociar com o governo, certamente.

Negociar com o governo e no caso especial da Unidade Especial de Fronteiras, que foi o tema que foi aqui lançado, várias vezes o Chega manifestou-se que preferia que fosse reativado o SEF. Até compreendemos que possa não ser possível. Agora, o que não admitimos é que partam para uma mesa de negociações, como aconteceu, e que a negociação era: não aceitamos nenhuma alteração, nem nenhuma alínea do Chega, ou o Chega vota a favor disto, ou então não temos conversa. Isto não é conversar, isto é impor e o Chega, com a expressão popular que tem e também com a representação parlamentar, não admite isto. Porque como Marina Gonçalves dizia, e bem, que até é surpreendente, de facto os polícias são os primeiros a dizer que não estão qualificados, preparados, que não têm meios nem vontade de fazer este trabalho. Portanto, não vamos forçá-los a fazer aquilo que não estão disponíveis a fazer.

Muito bem.

Então agora o Chega é contra o controlo por parte da PSP.

Não, não somos. Não queremos é sobrecarregar quem já está sobrecarregado.

Certamente. Continuando o Parlamento, agora têm a palavra os deputados Marina Gonçalves, Rita Matias, Alexandre Poço. Obrigado aos três por estarem presentes neste Explicador. Explicador que regressa mais logo no tarde política da Rádio Observador. Bom dia.

Obrigado.