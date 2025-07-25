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Com temperaturas elevadas à porta e previstas para os próximos dias, vamos falar de incêndios florestais, de prevenção de incêndios. E convidamos uma das maiores autoridades no tema em Portugal, o professor Domingos Xavier Viegas. Bem-vindo, professor Xavier Viegas, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste explicador. Há alertas por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para uma subida das temperaturas e temperaturas elevadas para os próximos dias. Há um risco elevado de incêndio em função destas previsões?

Sim, realmente há condições para que haja esse maior risco, porque, como sabemos, frente a essas temperaturas elevadas que já vêm de alguns dias e estas últimas semanas, de um modo geral, no país e mais nalgumas regiões, temos vindo a ter praticamente a ausência de precipitação, não tem havido chuva e as temperaturas têm estado altas, ainda acrescido de alguns dias com vento forte. Tudo isso são condições para que haja situações propícias para que, havendo incêndios, eles possam alastrar de modo perigoso.

Professor, está o país mais bem preparado para lidar com este fenômeno dos incêndios florestais? Os casos trágicos, por exemplo, de Pedrógão, Castanheira de Pera, de alguma forma, tiveram este condão de preparar o país, dotar o país de uma capacidade maior para lidar com este fenômeno cada vez mais frequente?

É bom que se refira e que se traga à memória esse evento, que já tem oito anos, de junho de 2017, que depois foi seguido em outubro do mesmo ano por outra tragédia. Mas é bom que nos lembremos, porque, de facto, foram fenómenos, aliás, factos marcantes na nossa consciência coletiva e na nossa memória coletiva e que levaram a uma modificação de comportamentos, grandes alterações em todo o sistema, até mesmo na gestão, na política, etc. Eu diria que estamos melhor. De um modo geral, estamos melhor. Não quer dizer que esteja tudo perfeito, que esteja já tudo em condições, mas tem-se notado ao longo destes anos uma melhoria em vários aspetos, desde logo, na consciência e na sensibilidade dos cidadãos, que têm vindo, felizmente, a fazer menos uso perigoso do fogo, a colocar menos focos de incêndio.

Acha que as atitudes de risco têm sido cada vez menores?

De um modo geral, sim. Agora, o que temos que ter cuidado e atenção é que essas condições de que falávamos ao princípio do programa, de altas temperaturas e condições meteorológicas que às vezes estão associadas a ondas de calor, fazem aquilo que está a verificar-se nos últimos anos, é que temos menos incêndios, felizmente, mas alguns incêndios que ocorrem tendem a ser particularmente graves, porque se tornam difíceis de combater e podem alastrar de uma forma perigosa, como tem acontecido nalguns eventos destes últimos anos. Isto está a acontecer também noutros países, como estamos a acompanhar. Nesse sentido, toda esta chamada de atenção que fazemos e que os meios de comunicação também têm sido muito pródigos em lembrar as pessoas o cuidado a ter. Para evitar que ocorram focos de incêndio, que podem depois dar origem a tragédias como essa que recordámos.

O senhor professor punha aqui em evidência que alguns incêndios assumem proporções muito maiores. Sob o ponto de vista do combate aos fogos, houve também uma evolução? Há hoje uma capacidade maior por parte das forças de proteção civil para enfrentarem estes incêndios?

Sem dúvida, há realmente, como diz, uma melhor capacidade, uma melhor organização e tem havido também uma tática, uma estratégia de ter um ataque inicial aos incêndios muito forte, que tem permitido reduzir praticamente a uma área pequena qualquer das ocorrências que têm havido. Ora, é evidente que se houver muitas ocorrências no mesmo dia, isso é mais difícil, porque é mais difícil conseguir isso. E mesmo assim, nalgumas condições, por mais bem preparados que estejamos, por mais meios que haja, há um limite para o combate. É bom as pessoas terem essa noção. Há determinadas condições de propagação em que não se pode fazer frente ao incêndio e é difícil controlá-lo. E são essas situações que dão origem, de facto, àqueles grandes incêndios que nós tivemos e que devemos de todo evitar que ocorram incêndios nesses dias. Daí estas chamadas de atenção, esses alertas, estes apelos para que nos dias como aqueles que vamos ter agora proximamente, tenha que haver muito maior cuidado no uso do fogo, ou melhor dito, não uso do fogo e qualquer atividade que possa inadvertidamente causar o incêndio.

É por isso também que tem defendido que as populações devem estar preparadas para saber como enfrentar o fogo. Como é que isso pode ser feito? Ou seja, qual é que é o papel das populações? É mais preventivo ou devem ter um conjunto de formações e de pedagogias mais direcionadas ao combate e como enfrentar as situações?

Diria duas coisas. Preventivo sempre e para todos os cidadãos, para exatamente ter esses comportamentos de boa prática, para evitar situações de perigo. Depois, também procurar reduzir o risco naquilo que lhes diz respeito, por exemplo, junto às suas habitações, reduzir qualquer carga de combustível que possa haver na vizinhança da vegetação, porque, no limite, quando um incêndio possa chegar lá, caso não seja possível pará-lo, a pessoa tem que ter condições para se proteger e estar em segurança, se possível, na sua própria casa.

Mas o fato de termos uma floresta majoritariamente privada, estamos a falar, sobretudo, de minifúndio. Isso não dificulta a gestão da floresta?

Tem razão, sobretudo porque estamos a falar de um minifúndio com pouco rendimento, portanto, há pouca geração de riqueza, sobretudo que depois retorne para o proprietário, que lhe dê capacidade e que o encoraje a investir na gestão daquilo que chamamos a limpeza dos seus espaços. E, nesse sentido, há também um trabalho muito extenso a fazer de valorizar a presença das pessoas, valorizar mesmo esses pequenos proprietários, o fato de terem essas propriedades, essas plantações, porque fazem parte da nossa paisagem e criam bem e riqueza, por exemplo, melhoram a qualidade do ar, melhoram a água, conservam o solo. E isso são bens que devem ser valorizados e devem ser remunerados. É algo que se fala muito e se estuda e se tem proposto medidas, mas infelizmente não têm sido concretizadas. Por sinal, a minha equipa vai organizar na próxima segunda-feira um seminário de âmbito internacional exatamente sobre este tema, sobre a remuneração desses valores do ambiente e como fazer, por um lado, valorizar esses bens e depois como remunerá-los, como fazer chegar o dinheiro aos proprietários, que é algo que está ainda muito em falta.

Professor, essa questão que estava a falar liga aqui com uma pergunta que tinha para lhe fazer, que há pouco falou na evolução dos meios de combate aos fogos e das táticas de combate inicial aos fogos, mas no que toca a uma gestão mais integrada, no inverno continuamos a preparar-nos mal para a época alta dos fogos ou também houve uma evolução nessa preparação que tem que ser feita um bocadinho com mais distância?

Eu diria que houve uma evolução, mas aí é talvez onde a distância para a meta é maior, onde há muito a fazer e concordo que se tem feito pouco. É essencial reduzir a carga de combustível, aquilo que nós chamamos a biomassa, que existe no território de toda a natureza. E isso pode-se fazer de três modos: por um lado, pelo uso de sistemas mecânicos, que cortem a vegetação, pelo uso de pastorícia, portanto, do gado, ou do fogo controlado. E qualquer dessas medidas, a sua aplicação no território é ainda muito reduzida face àquilo que era necessário para podermos dizer que o país está realmente melhor preparado para enfrentar grandes incêndios, para que os bombeiros tenham melhores condições para poder parar um incêndio que venha a propagar-se no território.

Sr. Professor, tinha ainda aqui uma pergunta que se prende precisamente com o combate a incêndios florestais e com os eventuais avanços, a evolução de meios tecnológicos para combater estes incêndios. Houve alguma evolução nos últimos anos ou, de facto, o modus operandi e a forma de combater estes incêndios continua a ser a mesmíssima a que estamos habituados e a que temos assistido há vários anos?

Agradeço a questão. Há realmente um limite, que foi aquilo que eu falei, da capacidade de supressão do fogo, que se mantém há vários anos. Espera-se que se possa evoluir no sentido de aumentar esse limite, ou seja, ter a capacidade de combater incêndios mais intensos, por exemplo, empregando explosivos, empregando meios químicos com maior capacidade de reduzir, de extrair energia do fogo. Essas são algumas medidas que estão a ser objeto de investigação. Há outras medidas que são também de emprego de tecnologia, por exemplo, emprego de drones, quer aéreos, quer terrestres, que permitem colocar recursos, por exemplo, de água, retardantes e produtos químicos para combater o incêndio em condições de alto risco, mas sem colocar em perigo a vida humana.

Já se corre essa tecnologia cá em Portugal no combate a incêndios?

Creio que não. Conheço projetos europeus que decorreram nestes últimos anos, que desenvolveram algumas dessas tecnologias. A minha própria equipa também está a trabalhar nesse âmbito. Por exemplo, estamos a desenvolver um robô, um veículo com rastos, movido eletricamente, que transporta água e pode levar uns 2 ou 3 mil litros de água. Há veículos maiores e que são completamente autónomos, portanto, são completamente controlados remotamente. Há outros projetos em que também estamos a colaborar e a participar, em que se fala do emprego de drones, de enxames de drones, 20, 30, 40 drones, como hoje em dia infelizmente vemos também serem usados em aplicações militares, mas a mesma tecnologia virada a outro fim, que vão lançar não apenas água, mas produtos químicos sobre incêndios que se estão a propagar, onde colocar recursos humanos poderia ser naturalmente perigoso.

Os avanços no combate a incêndios. Professor Xavier Viegas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua disponibilidade e também pela análise e diagnóstico que aqui traça sobre a forma como o país está ou não está melhor preparado para combater este fenômeno dos fogos. Boa tarde e obrigado.

Muito obrigado.