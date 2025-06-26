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A intenção do governo de reduzir novamente as taxas de IRS já em 2025 está em andamento. A proposta do Executivo deu entrada ontem no Parlamento com a revisão do imposto sobre os rendimentos, que prevê a redução das taxas até ao oitavo escalão. Por se tratar de matéria fiscal, o documento tem de passar obrigatoriamente pela Assembleia da República. É o tema que serve de base para a conversa com o professor e ex-ministro das Finanças, João Leão, e também com Óscar Afonso, docente que participou na elaboração do programa eleitoral da AD. É uma conversa moderada pela Judite França e pelo Miguel Cordeiro.

Muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Óscar Afonso, começo desse lado. A proposta do governo prevê a redução de taxas de IRS de 0,5% entre o primeiro e o terceiro escalão, 0,6% entre o quarto e o sexto e 0,4% no sétimo e oitavo. Os primeiros escalões estão a ser prejudicados com uma redução menor ou faz sentido, nesta altura, privilegiar a classe média, como referiu Luís Montenegro?

Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, gostava de dizer que eu participei na elaboração do programa da AD no governo anterior, não desta vez. Eu concordo com o primeiro-ministro no sentido em que, se nós olharmos para, e como também já disse num artigo de opinião recente, verificarmos que até ao sexto escalão, o aumento de IRS durante o período da troika já foi revertido por comparação com os escalões de 2010 ajustados à inflação. Enquanto que para os escalões superiores ainda não houve reversão, sendo que as taxas marginais comparáveis são agora superiores ou são ainda superiores. Já agora, chamo a atenção também que, dado o adicional de solidariedade que existe no IRS, as taxas marginais mais altas, se somarmos esse adicional, excedem os 50%, sendo que esse nível é considerado confiscatório pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, e eu não sei o que pensa o Tribunal Constitucional em Portugal. Também gostava de dizer que, no mesmo argumento, sendo certo que precisamos de baixar as taxas de IRC, e em particular a derrama estadual progressiva, para atrair grandes empresas e dessa forma potenciar o crescimento potencial de Portugal, porque toda a literatura do crescimento é isso que nos diz, a taxa de IRC impacta muito no crescimento. Eu pergunto: como é que podemos atrair gestores dessas empresas se boa parte do seu rendimento vai ser taxado a mais 50% ou vai ser taxado mais do que era no período da troika? Nesse sentido, tendo a concordar com a orientação que está a ser dada agora assistida.

Sim, que anunciou ontem o primeiro-ministro. João Leão, a pergunta é semelhante: faz sentido privilegiar a classe média ou os primeiros escalões deveriam ter uma maior atenção nesta redução, como já hoje vários partidos à esquerda defenderam?

Em geral, se olharmos para a redução que está a ser proposta, com ligeiras diferenças, é relativamente semelhante entre os escalões. Na prática, está-se a falar de uma redução de 0,5 pontos percentuais do IRS. Na prática, eu queria também considerizar uma parte importante, que é que Portugal tem, desde o último enorme aumento de impostos durante a troika, privilegiado a redução do IRS. Tem tido, ao longo dos últimos 10 anos, ano após ano, frequentes reduções de IRS. Neste momento, tem sido a preferência dos governos, quer do PS anteriormente, quer do governo agora liderado pelo PSD, e Portugal, curiosamente, se olharmos para a comparação europeia, tem taxas médias de IRS sobre os salários e sobre o PIB mais baixos do que a generalidade dos países da Europa Ocidental. Sem prejuízo do que o professor Afonso disse, que deve ter algumas taxas marginais elevadas para rendimentos mais elevados. Mas em média, os números do Eurostat sugerem que temos taxas de IRS mais baixas do que a média dos países da Europa Ocidental, da União Europeia, mas temos taxas de impostos indiretos substancialmente mais elevados. Diria que mais que a diferença se olharmos em termos de distribuição do rendimento, a maior relevância é aqui, porque sabemos que cerca de metade das famílias com rendimentos mais baixos não suportam IRS, suportam apenas os impostos indiretos, e ao privilegiarmos o IRS, estamos aqui a concentrar-nos, sobretudo, nas famílias de rendimento médio a médio alto e não tanto nas famílias de rendimentos mais baixos, que já neste momento não suportam IRS. Outro aspeto que acho relevante aqui referir, de outra dimensão, é que esta redução do IRS ocorre, e bem, no sentido que estava previsto no programa do governo, e o governo está a cumprir uma promessa que fez, mas só acontece porque houve eleições. Temos aqui mais uma redução de impostos que vem numa sequência de eleições e, portanto, não estava prevista no orçamento para este ano, para 2025, não estava nos planos iniciais do governo para este ano, mas por causa das eleições houve a necessidade de fazer promessas iniciais. Isto acaba por ter algumas implicações que é importante ponderar sobre as contas públicas, mas podemos falar disso mais à frente.

Vou, aliás, começar exatamente por aí, para si, Óscar Afonso, porque o programa da AD prevê a redução de IRS em 2 mil milhões de euros até 2029. Parece-lhe exequível, apesar dos alertas do Banco de Portugal, que antecipam um déficit já no final deste ano?

Eu gostava de dizer que os impostos diretos são aqueles que impactam mais no crescimento. Também a literatura económica é consensual relativamente a isso. E nesse sentido, a descida do IRS e também do IRC, embora menos, ou não tão privilegiada, ao contrário do que eu defendo, acaba por impactar no crescimento, muito mais do que os impostos indiretos. Portanto, nesse sentido, é desejável, porque se potencia o crescimento, também potencia uma maior colheita de impostos. Posto isso, obviamente que para não penalizar as contas públicas, o que eu defendo também é que haja reformas. Desde logo na administração pública e por aí poupar recursos que possam ser usados nesta descida de carga fiscal.

Está a falar da reforma do Estado

Na reforma do Estado, sim. Eu sou favorável à descida de impostos diretos, IRS e IRC, porque impactam mais no crescimento e se tivermos mais crescimento, colhemos mais impostos. O crescimento não vai acontecer logo, portanto nós temos que aproveitar esta janela de oportunidade em que estamos a crescer mais do que a média, frutos da execução do PRR, sendo que o nosso PRR é relativamente mais generoso do que a média, e também do turismo. Portanto, aproveitar esta janela de oportunidade permitida pelo PRR e pelo turismo e reformar o Estado no sentido de colher impostos, que nos permita depois colher mais impostos com o maior crescimento. É esse trade off que é preciso fazer com cuidado, para não comprometer as contas públicas. Também dizer que, na minha opinião, ok, agora criou-se o mito de ter que ter superávit, mas se for um pequeno déficit, também não vejo mal. O que importa para mim, mais do que o saldo orçamental, é o peso da dívida, porque isso impacta nas gerações futuras. Não me importo, ou não vejo mal que exista um pequeno déficit, se isso depois permitir maior crescimento a mais curto prazo, ou mais curto médio prazo, digamos assim.

João Leão, olhando para este alerta do Banco de Portugal, que antecipa défices já no final de 2025, o PS deveria apresentar alterações às propostas do governo?

Eu penso que não faria sentido o principal partido da oposição atuar nessa dimensão, porque essa dimensão da política de redução da dívida e da sustentabilidade das contas públicas deve estar sob a condução do governo. Me parece que faz sentido, mesmo no contexto de um governo unitário. O que me parece é que esta política de redução de impostos, quer de IRS, quer de IRC, num contexto em que temos a despesa estrutural a crescer de forma muito elevada, ou seja, sobretudo as despesas com pessoal, não só no ano passado, cresceram acima de 10%, como este ano estão a crescer a ritmos próximos de 9%, muito acima dos 4%, que é o sustentável e compatível com o crescimento económico, vai levar a uma redução significativa do excedente orçamental. Partimos de 2023 com o excedente de 1.2, mas ainda com as despesas que nos mostram que se corrigimos de algumas medidas pontuais, era um excedente de 1.7% e neste momento recorremos o risco deste ano já termos um excedente muito próximo do zero. Estou convencido que este ano ainda vai ser possível manter um ligeiro excedente, mas a tendência é bastante negativa, sem necessidade. Portugal poderia aproveitar uma oportunidade única, que muitos países nunca conseguiram, não têm muita capacidade em o atingir. França, Espanha e Itália estão há décadas a tentar ter bons resultados orçamentais, não conseguem, a dívida está sempre a subir. Nós temos aqui um momento em que podíamos aproveitar esta conjuntura económica bastante positiva, que foi a que se deu nos últimos anos, e para maturizar uma redução significativa da dívida. É claro que, nesse sentido, se conseguirmos manter um ligeiro excedente, eu diria que era positivo passarmos já para défices e quebrar o princípio de termos défices associados a uma tendência negativa, faria com défices cada vez maiores dentro de três ou quatro anos, a dívida pudesse deixar de cair por causa dos défices sucessivamente maiores.

Temos aqui opiniões diferentes sobre esta possibilidade de haver já défice este ano ou não. Óscar Afonso falava já nessa possibilidade de surgir uma questão.

Não, eu não disse isso.

Era isso que eu ia perguntar, se quando falava "não devemos diabolizar uma questão de défice", se está a apontar isso já para este ano ou se está a pensar nos próximos anos.

O que eu estou a dizer é que eu prefiro olhar pro rácio da dívida no PIB do que do saldo orçamental no PIB. Essa é a primeira questão que eu gostava de alertar.

Sim.

E o que me interessa também é elevar o nosso potencial de crescimento, porque isso significa melhor nível de vida no futuro Eu concordo que a despesa não pode crescer ao ritmo que tem vindo a crescer e para isso é que são necessárias a reforma do Estado.

Falemos da questão dos compromissos com os parceiros da NATO, que há um aumento de investimento militar que foi assinado também esta semana. Acontece praticamente no mesmo dia o anúncio da redução do IRS e o aumento do investimento na parte militar. E se isto não compromete toda esta questão em torno do excedente, e se não há aqui quase, Óscar Afonso, um milagre que ninguém está a conseguir perceber bem?

Eu acho que este ano penso que será pacífico, porque a ideia parece ser reclassificar algumas despesas como sendo de defesa, antecipar alguma coisa da Lei de Programação Militar e aproveitar também algumas folgas orçamentais. Agora, o problema é que se a economia europeia e nacional crescer menos do que o esperado. Aí eu tenho medo ou receio que seja o investimento a ser sacrificado, como tem sido, habitualmente, com a ressalva de que terá que haver maior cuidado para não prejudicar o cofinanciamento necessário para projetos com fundos europeus, em particular os do PRR, que já estão muito atrasados.

João Leão, falávamos do investimento em defesa. A meta de 5% do PIB está numa timeline até 2035. Estamos a falar, no mínimo, de 15 mil milhões de euros. Portugal tem capacidade para este tipo de gastos sem cortar no Estado Social?

É importante aqui ver duas coisas. Por um lado, é esse período que falou, 2035. Por outro lado, é importante retirar que está, na prática, a aumentar a despesa direta em defesa de 1,5% para 3,5%. Depois para chegar aos 5%, vai considerar outras despesas com infraestruturas várias que possam de alguma forma estar relacionadas com a defesa, mas eu retirava da equação. Mesmo passar de 1,5% do PIB para 3,5% do PIB é um esforço de grande dimensão para o país, mas é feito num contexto de 10 anos. Eu penso que aqui Portugal tem que ter uma atitude pragmática e realista. Por um lado, essa atitude pragmática e realista implica participar nesse esforço de aumento da defesa, mas por outro lado, também ter consciente que nós e outros países do sul da Europa, como Espanha, França e Itália, não estamos sujeitos aos mesmos riscos e nas mesmas condições dos países do leste da Europa e dos países mais nórdicos, países escandinavos, que estão numa situação muito diferente. Aí é mais fácil mobilizar a população para esse esforço de defesa e eles estão mais sujeitos ao risco. Mas olhando para a situação portuguesa, e aqui eu ponho algum realismo nisso, sabemos que países como a Espanha, França e Itália dificilmente conseguirão nos próximos anos aumentar significativamente a despesa em defesa. Por um lado, porque têm situações financeiras de dívida e défice orçamental muito difíceis, de grande tormento. A França, neste momento, só para dar um exemplo, temos um défice orçamental de 6% e a dívida a subir de forma muito rápida. Portanto, esses países vão fazer algum esforço, mas vão fazer de forma muito moderada. E, por outro lado, também não têm capacidade, perante os países do sul da Europa, perante as suas populações, justificar aumentos significativos de impostos, que é o que teriam que fazer, para fazer aumentos na defesa. Eu penso que Portugal, participando no movimento que estes países do sul da Europa vão necessariamente fazer, como Espanha, França e Itália, pode fazer um esforço de despesa que é significativo, mas não tão elevado nos primeiros anos como se quiséssemos atingir rapidamente os objetivos da NATO. Vai ser um esforço muito grande, mas será nesse contexto mais comportável se houver pragmatismo e realismo nesse esforço.

João Leão, Óscar Afonso, muito obrigado por terem estado esta tarde aqui na Rádio Observador.

Muito obrigado.