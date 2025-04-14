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O Primeiro-Ministro Luís Montenegro anunciou na passada semana a intenção do governo português de antecipar a meta de investimento de 2% do PIB na área da defesa, tal como acordado pelos países que integram a NATO. E como vai ser cumprido esse objetivo? Será necessário cortar em algumas áreas para garantir a disponibilidade de verbas? É tema para este explicador. Convidámos Almiro Moreira, do PSD, integra a Comissão de Orçamento e Finanças e Defesa e apesar das nossas tentativas, não foi possível ter nenhum representante do Partido Socialista. A entrevista é conduzida pela Raquel Bacis e pelo José de França.

Almiro Moreira, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Primeiro-Ministro afirmou na semana passada que o aumento do investimento no setor da defesa vai ser feito sem pôr em causa a capacidade do Estado social e a estabilidade das contas públicas. É possível compatibilizar estes dois objetivos?

Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu penso que sim, conforme referiu o senhor Primeiro-Ministro, este aumento deste investimento na defesa, porque é disso que estamos a tratar, e convém que os portugueses e as portuguesas que nos ouçam percebam que estamos a falar de um investimento em defesa nacional. E foi garantido, não só pelo senhor Primeiro-Ministro, que esse investimento na defesa não porá nunca em causa o Estado social, nem todas as políticas que temos neste momento, quer sejam da habitação, quer sejam da saúde ou educação, para o investimento em defesa. Isso mesmo também já foi reiterado pelo nosso ministro da Economia, que vê também neste investimento da defesa uma oportunidade para as nossas empresas, nomeadamente na indústria da defesa.

Já vamos a essa parte, Almiro Moreira, da parte do investimento e a parte das empresas também, mas é preciso ir buscar receitas para cumprir a meta de 2% do PIB. E é possível fazê-lo sem cortar noutras rubricas? Porque até que as empresas estejam suficientemente a todo o vapor para gerarem receitas delas próprias, nomeadamente da cobrança de impostos, vai demorar.

Certamente que terá algum impacto nessa área, mas o que nós dizemos, e quando falamos, falamos de um investimento que é um investimento reprodutivo e por isso, sendo reprodutivo, vai proporcionar a criação de novas empresas, de nova indústria, de novos empregos e gerar riqueza e gerar também, naturalmente, receita. Portanto, é com esse preâmbulo e com essas condições que nós também estamos aqui a criar. Aliás, o senhor Primeiro-Ministro e conforme também se refere no programa do governo, este investimento tem duas condições: não porá em causa o Estado social e deve ter um efeito multiplicador do crescimento, ampliando a nossa indústria de segurança e defesa. Por isso, eu penso que todos os portugueses têm a consciência e hoje percebem que é necessário também criarmos aqui a nossa autonomia em termos de matéria de defesa. Olhar para esta necessidade também como uma oportunidade e criar investimento reprodutivo que possa alavancar uma indústria, que ela também sim, é uma indústria de recursos elevados, com empregos de grande capacidade, de salários e de emprego qualificado e por isso, é nesta ótica que este investimento na defesa está assente.

Mas se era uma oportunidade para a economia, este objetivo de atingir os 2% do PIB em despesa com a área da defesa, é um objetivo antigo, não é um objetivo de agora. Aliás, neste momento já há uma outra exigência e uma outra percentagem, creio que entre os 3 e os 3,5%. A minha pergunta é: se era tão fácil resolver essa equação, por que não se fez isso mais cedo?

Essa é a pergunta que se faz quase sempre. E a resposta tem sido quase sempre que tem sido este governo, que leva 11 meses, que tem feito essas iniciativas que toda a gente dizia que já podiam ter sido mais feitas. E numa época, como referia ainda há pouco tempo o senhor Ministro da Economia, numa época em que muitos países estão à procura de si próprios, de um futuro para as suas economias, Portugal vê também nesta indústria da defesa uma oportunidade para criar valor, para gerar mais valor, gerar mais emprego qualificado.

Mas não é por isso que estamos a seguir esta linha, estamos a seguir esta linha por pressão externa.

Sim, como disse o senhor Ministro da Economia, é uma oportunidade e as oportunidades têm que ser aproveitadas. E portanto, havendo esta pressão externa, e por isso o senhor Primeiro-Ministro também dizer agora que quer antecipar a meta para 2019, precisamente por isso, porque está criada uma oportunidade e nós não podemos deixar essa oportunidade passar ao lado de Portugal. Nós não podemos ser alheios a toda esta geopolítica que agora se vive na Europa e no mundo, e temos que ter esta janela de oportunidade e encarar o investimento em defesa por parte de Portugal e dos restantes Estados-membros, como investir numa área em que significa também investir mais na nossa capacidade industrial, investir na nossa criação de emprego, criação de tecnologia e oportunidades de negócio. Portanto, é toda esta linha que este governo se propõe reforçar o investimento em defesa e antecipar a meta para 2029.

O livro fala no investimento em defesa de componentes tecnológicos. É por aí o caminho? Falou também há bocado do investimento tecnológico. É muito na área tecnológica que podemos ter aqui uma capacidade de sermos competitivos com os outros países?

Este reforço do investimento em defesa acaba por ser uma aliança estratégica, com alguma estratégia, entre a defesa e a economia, de um reforço do controle, transparências, controle, mecanismos que nos levem à criação de um ecossistema de defesa que promova a nossa autonomia estratégica de Portugal e potencie a nossa economia nacional, gerando emprego, incentivando a inovação e o desenvolvimento tecnológico, porque também estamos a falar muito disso quando falamos em matéria de defesa. As nossas indústrias, neste momento, podem e devem ter um papel estratégico na modernização das nossas Forças Armadas e no restabelecimento da nossa economia. E por isso, quando falamos neste tipo de economia, muitas vezes também estamos a falar em tecnologia de duplo uso, em que podemos não só usar em matéria de defesa, mas também, por exemplo, no combate de incêndios florestais, porque sabemos que existem equipamentos que podem ter dupla utilização.

Passamos os últimos 10 anos a desinvestir na defesa, nomeadamente 3 mil milhões de euros foram gastos noutros setores que não o da defesa, e agora queremos subir essa meta de uma forma muito rápida. É de facto exequível sem mexer noutras rubricas do orçamento do Estado? Porque este é o tema a que ninguém responde de uma forma direta.

Eu penso que, eu próprio já o referi aqui, e quer o senhor primeiro-ministro, quer o senhor ministro da Economia, quer o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, quer o senhor ministro da Defesa Nacional, ou seja, se calhar os quatro mais envolvidos nesta matéria, todos eles garantiram o mesmo: garantir um investimento em defesa nacional sem ir ao défice, nem ao Estado social. E por isso, eu creio, e penso que todos os portugueses têm também essa confiança, de crer que será um investimento na indústria da defesa, que também, como já propriamente disse o senhor primeiro-ministro, é também uma oportunidade de criar bem-estar aos portugueses.

Almir Moreira, desculpe interromper, mas a questão é que estamos em campanha eleitoral e, portanto, a insistência nesta pergunta deve-se a esse facto, porque se eventualmente tiver que haver uma redistribuição orçamental para fazer face a esta necessidade, este não é o melhor momento para o dizer ao país.

Não, este é o momento oportuno, porque é também o momento em que todos estamos a falar desta matéria. Portanto, é a oportunidade, como dizia o senhor ministro da Economia, é uma oportunidade que Portugal não pode perder. E o facto de estarmos em campanha eleitoral, próximo de umas eleições legislativas, não nos impede de, nomeadamente no nosso programa eleitoral, do PSD e do CDS, da coligação PSD/CDS, introduzir essas matérias, introduzir metas específicas e medidas para que este seja também um desígnio nacional, porque de facto, a par de outras matérias muito importantes, nomeadamente alterações climáticas, que têm vindo sempre a ser referidas como áreas estratégicas, o investimento em defesa, face a toda a situação que nós vivemos na Europa e no mundo, é também hoje uma área estratégica e não poderíamos, só pelo fato de estarmos em campanha eleitoral, deixar esta importante área de lado. E por isso é que, neste contexto geopolítico, a coligação PSD/CDS decidiu colocar no seu programa a meta de fortalecer o investimento na segurança e defesa, em linha com a União Europeia e também com a NATO, antecipando essa meta dos 2% para 2029, mediante duas condições que eu já aqui referi, e que são essas que têm que causar também tranquilidade aos portugueses, sem colocar em causa o Estado social, e que devem ter um efeito multiplicador no crescimento, ampliando a nossa indústria de segurança e defesa. E é esta segunda parte da frase que de certa forma responde à sua pergunta. Vai ser este efeito multiplicador no crescimento e ampliar a nossa indústria de defesa que nos vai permitir fazer este investimento, antecipar este investimento, sem pôr em causa o Estado social.

Deixe-me aproveitar o facto de fazer parte da Comissão de Orçamento e Finanças, para lhe falar desta questão do reembolso do IRS. Ainda ontem ouvimos Inês Sousa Real aventar no debate que isto se prende com o aumento de impostos. Hoje, André Ventura diz que o governo cometeu fraude e enganou os portugueses. Vai ser difícil explicar durante a campanha eleitoral o que é que verdadeiramente aconteceu com o reembolso, ou seja, com a devolução do dinheiro retido a mais durante os meses a partir do mês de setembro?

Ainda ontem eu vi o senhor primeiro-ministro a falar sobre este assunto e penso que não será muito difícil dizer aos portugueses que ao baixarmos os impostos em 2024, aliás, hoje todos os portugueses sentem isso no seu bolso, que ao baixarmos os impostos em 2024, ao fazermos com que cada português, mensalmente, nomeadamente a partir de setembro Tivesse feito menos retenção de imposto, ou seja, se cada português tivesse à sua disposição, no mês certo, o rendimento de que resultou o seu trabalho, é sempre muito melhor do que era no passado, de que o Estado retinha esse dinheiro durante vários meses para o devolver mais tarde aos portugueses e ser o Estado a decidir quando é que entrega o dinheiro aos portugueses. Por isso, ter o dinheiro disponível a cada momento é sempre melhor do que o reter e o entregar um ano depois.

Mas para os que não só não vão receber, que essa explicação resolve essa questão, mas para os que vão ter que pagar, a verdade é que lhes foi devolvido dinheiro a mais.

É verdade. Aqueles que vão pagar foi porque mensalmente não pagaram o suficiente para que a taxa que tinham fosse aquela que realmente têm de pagar. Ou seja, anteciparam menos ao Estado do que aquele que deveriam ter.

Não se deve esse facto a um cálculo errado, como já ouvimos algumas, nomeadamente Fernando Medina, por exemplo, já deu essa explicação, de que se foi longe demais quando se recalculou as retenções na fonte? Ou seja, não pode haver aqui um erro do governo ao fazer esses cálculos?

Não estou a crer que haja um erro do governo. Isto é uma matéria que foi aprovada também no âmbito da Assembleia da República, aliás, de certa forma também o Partido Socialista que esteve a alterar as tabelas de IRS que a AD tinha proposto, mas não me parece que tenha havido aqui um erro nos cálculos.

E elas devem ser alteradas outra vez, as tabelas de retenção, para corrigir estes problemas?

Isso será naturalmente uma matéria que será analisada. Não me vou aqui pronunciar ainda sobre essa matéria, até porque não tenho os números e eu gosto sempre de falar com base também na informação disponível. Não temos ainda disponível os números todos do número de contribuintes que terão que pagar agora IRS ao Estado. Não tenho ainda essa informação e por isso será prematuro falar disso. Mas há uma parte que tem sido pouco dita e que também se calhar é importante dizer, porque essa entrega mensal, que foi feita durante o ano passado aos portugueses e às portuguesas, de maior valor do que o normal, teve também um efeito nas poupanças. Ou seja, se nós verificarmos os dados de 2024, as famílias estão a poupar mais. Ou seja, isso também é sinal que elas tiveram a cada mês mais dinheiro disponível, o que lhes permitiu fazer uma poupança maior. E essa poupança maior permitiu que esses juros dessas poupanças que esses portugueses e que essas portuguesas fizeram, são delas e não do Estado. O que teria acontecido se não tivessem tido esse rendimento mensalizado e que só agora fossem receber o seu reembolso de IRS. E por isso eu penso que não deve ser o Estado a reter mensalmente o dinheiro do rendimento mensal de cada português, mas sim que lhe seja atribuído mensalmente e não fazer aqui falsas compensações finais no ano.

Almir Moreira, mas independentemente dessa explicação, não teme que a AD possa vir a ser prejudicada com a coincidência do ato eleitoral e destes reembolsos pela iliteracia da maior parte dos portugueses nesta matéria? Iliteracia financeira, quer dizer.

Certo, iliteracia financeira. É algo que nos compete, de certa forma, a todos nós, explicar aos portugueses o porquê disto estar a acontecer e que foi em benefício deles também que essas medidas foram tomadas, de terem a cada momento, nos seus bolsos, mais rendimento mensal.

Deixe-me também aproveitar que o temos aqui em antena para falar da questão do IRC. Temos aqui, por parte do governo, a ideia de descer o IRC até aos 15%, baixando antes disso a taxa de IRC para as PME. Esta perda de receita não será importante nas contas do orçamento do Estado?

A perda de receita é sempre relativa. O que estamos a dizer é que vamos baixar a taxa de IRC. Não quer necessariamente garantir que a receita seja menor, porque se as empresas, com a descida do IRC, conseguirem gerar mais riqueza, terem mais disponibilidade de investimento, criar mais postos de trabalho, criar mais economia, pode, no final, até resultar em mais economia, como disse agora, e resultar em mais receita. Portanto, o que nós estamos a fazer é aliviar a taxa do imposto do rendimento coletivo para proporcionar às empresas melhores capacidades de poderem fazer investimentos e poder criar mais empregos e gerar mais economia. E o resultado último pode não ser necessariamente reduzir a receita.

Almir Moreira, o programa que a AD apresentou tem por base um cenário macroeconômico que não contabiliza, não avalia ainda as perturbações que podem vir de toda uma situação de incerteza internacional, que vem sobretudo desta ameaça da mexida nas tarifas por parte do presidente norte-americano. Ameaça que já foi uma concretização, que agora teve uma suspensão, mas a verdade é que ainda hoje temos notícias de alguns produtores na área da agricultura e vinícola portugueses, que já estão a sofrer na pele as consequências destas decisões da administração norte-americana. A minha pergunta é a seguinte: não há algum otimismo neste cenário macroeconômico que serve de base à elaboração do programa da AD, que não conta com ventos que possam vir, ou tempestades mesmo, que possam vir da economia internacional?

Eu acredito muito nos cenários macroeconômicos produzidos pela coligação PSD e CDS, aliás, como o passado recente nos demonstrou.

Mas a questão é que não vivíamos o ambiente internacional que estamos a viver agora, ou seja, o ambiente de incerteza. Ninguém sabe bem o que vai acontecer. Esse é o ponto.

Mas acabou quase por responder à minha pergunta, porque se ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, o programa acaba por estar adequado à atual realidade. E penso que, como disse inicialmente, eu acredito muito nos cenários macroeconômicos produzidos pela coligação PSD e CDS, como elas têm demonstrado neste passado recente destes 11 meses, que até sempre que confrontados foram com valores até melhores daqueles que nós prevíamos. E por isso eu acredito não só na boa capacidade de elaborar este programa econômico, como também na capacidade que teremos, sendo governo, como espero, de fazer as atualizações necessárias sempre que elas assim o obrigarem.

Almir Moreira, muito obrigada por ter estado conosco neste explicador. O programa volta amanhã, logo pela manhã.