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Está no ar o Explicador da Rádio Observador, hoje na edição das manhãs 360 de fim de semana: a eleição do novo líder do Partido Socialista. Para isso convidamos para estar conosco António Mendonça Mendes, do PS. António Mendonça Mendes, antes de mais, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado por ter aceitado este nosso convite.

Eu é que agradeço. Bom dia.

Bom dia. O Partido Socialista elege hoje o sucessor de Pedro Nuno Santos na liderança do partido. José Luís Carneiro é candidato único ao lugar de secretário-geral do partido. As urnas abriram ontem, já fecharam em muitos sítios. Há votações que já terminaram, outras que ainda não. O próprio José Luís Carneiro ainda vai votar hoje, mas para já tem conseguido larga maioria de votos. Será mesmo o antigo ministro a liderar o PS? A minha pergunta, António Mendonça Mendes, é se é o melhor nome dentro de toda a área socialista para tomar as rédeas de um partido que não tem tido os resultados que certamente desejaria.

Com certeza que sim. A partir do momento em que o PS elege o seu líder, todos os socialistas devem colaborar de forma ativa, porque o novo líder irá fazer aquilo que é importante, que é liderar a alternativa política que o PS está a construir. Isso é perfeitamente normal. Recordo, este é o décimo líder do PS. Em 50 anos, o PS tem sido muito comedido nas mudanças de liderança, ao contrário, por exemplo, do PSD, que muda muito de líderes. Já não sei se vai em 20 líderes, mas o PS vai em 10. E o líder do PS é mais um militante, com uma responsabilidade acrescida, evidentemente, mas todo o PS está unido.

José Luís Carneiro é um homem com uma missão?

Ser secretário-geral do PS é seguramente uma grande missão em todas as circunstâncias. Nesta circunstância, é uma circunstância que não vale a pena iludir, é uma circunstância que foi difícil face ao resultado eleitoral que o PS teve há um mês e pouco atrás, mas naturalmente que temos agora tempo para poder recuperar. E penso que as eleições autárquicas que se aproximam em outubro ou final de setembro, será um momento muito importante para a vida do PS.

E o que espera do novo secretário-geral nos próximos tempos? Nos tempos mais próximos, o que se pode esperar de José Luís Carneiro?

Acho que se pode esperar a liderança do bloco político da esquerda democrática, do centro-esquerda. A liderança do ponto de vista das alternativas àquilo que são as políticas do atual governo, mas também o compromisso, e esse é sempre o compromisso do PS, o compromisso com o país, para que o país possa andar para frente. Nós somos oposição, mas não somos do pó para baixo. Nós somos um partido que esteve sempre comprometido com o país. Quero aliás relembrar que as duas grandes revisões constitucionais que foram feitas em Portugal, estava o PS na oposição. E, portanto, o PS tem muita tradição de poder servir o país, seja na oposição, seja no país. E aquilo que se espera do líder é que possa estar à altura daquilo que é a história do PS e aquilo que é também, seguramente, o futuro do PS.

Falamos de oportunidades, de certa forma, que José Luís Carneiro terá enquanto líder do PS. Falemos também de desafios. Qual é que é, no seu entender, o maior que José Luís Carneiro vai encontrar na liderança do PS e também nesta legislatura?

Eu diria que teremos o maior desafio a dois níveis: um do ponto de vista interno e outro do ponto de vista externo. Do ponto de vista externo, eu penso que o primeiro grande desafio que tem são as eleições autárquicas, porque são eleições que são muito importantes para o Partido Socialista nestas circunstâncias. Eu recordo que nós em 85 tivemos uma situação relativamente parecida à que temos atualmente no quadro parlamentar, e foi a força do PS em termos autárquicos que permitiu a recuperação que demorou 10 anos na altura. Portanto, eu acho que esse desafio é seguramente um desafio não só do líder do PS, mas evidentemente, que é o rosto do Partido Socialista e é o desafio que temos pela frente. E acho que o PS deve estar muito concentrado nessas eleições, até porque temos muito bom trabalho e muito boas candidaturas em termos autárquicos e, portanto, não tenho muita dúvida de que esse é o grande desafio. Do ponto de vista interno, eu acho que nós temos um desafio, que é um desafio que não é exclusivo do Partido Socialista Português, é alargado à social-democracia europeia, que tem a ver com a forma como a Europa, como o país evoluiu e tivemos ganhos muito grandes no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso à cultura. E esses direitos são algo que são um facto e muitas vezes as novas gerações não têm a perceção da importância dos mesmos, e eu acho que nem sempre nós temos conseguido sintonizar o nosso discurso com aquilo que são as novas preocupações das pessoas. E, portanto, estou convencido que o PS precisa de voltar a ter sintonia com aquilo que são as expectativas das pessoas, fazer pedagogia em muitas áreas em que há muita falta de informação e desinformação. Eu acho que nós hoje estamos a discutir, na cena política nacional, temas que são importantes, mas que não têm a centralidade que deveria ter, por exemplo, o problema da habitação, os temas da saúde.

A situação orçamental, também?

Eu estou convencido que a situação orçamental deveria ser mais discutida do que está a ser neste momento. Mas o que eu acho, sinceramente, é que nós temos estado a desviar muito as atenções da discussão daquilo que interessa do ponto de vista da saúde e da habitação. Não tenho dúvidas que são os dois temas mais prementes e temos colocado na agenda temas que sendo importantes, não são aqueles que verdadeiramente são, neste momento, o problema do país.

Eu falei na situação orçamental, porque durante a discussão do programa do governo, o António Mendonça Mendes disse que Portugal se encontra numa fase descendente. Deixou também alguns alertas ao executivo liderado por Luís Montenegro. Estas são preocupações que já partilhou com José Luís Carneiro e que são encaradas também como prioridade?

Sim, ele conhece essas preocupações e tem também essas preocupações, porque é uma pessoa que tem um conhecimento bastante profundo daquilo que é a vida real do país. Eu acho que nós normalmente não gostamos de ouvir más notícias e, portanto, tentamos desligar quem nos dá as notícias. Eu não quero retirar audiências ao seu programa, mas eu acho que as pessoas têm que saber a verdade. E aquilo que é importante dizer é que nós não estamos a fazer nenhuma profecia. Nós estamos a dizer coisas que são concretas e essas coisas são concretas são: há um indicador, que é o indicador mais importante do ponto de vista orçamental das regras europeias, que é a despesa líquida primária, em que o país, Portugal, comprometeu-se com a Comissão Europeia a ter um determinado objetivo de crescimento médio ao longo de quatro anos. E aquilo que aconteceu é que Portugal, logo no primeiro ano, foi dos três países que maior desvio teve na zona euro deste compromisso. E, portanto, sempre que nós aumentamos a despesa ou diminuímos a receita, nós estamos a agravar este indicador. E qual é o problema? O problema é que vai haver um dia em que nós não temos capacidade de acorrer àquilo que são as necessidades das pessoas, porque deixou de haver dinheiro. E quando deixa de haver dinheiro, temos um problema. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante se reter é que todos os indicadores que temos neste momento dão, quer o aumento da despesa líquida primária, quer a degradação do saldo estrutural primário, quer do ponto de vista do próprio saldo orçamental, temos quer a Comissão Europeia, quer o Banco de Portugal, quer o Conselho de Finanças Públicas a dizer que estamos já próximo do vermelho. Eu acho que nós devemos ter alguma atenção naquilo que estamos a fazer e fazer a discussão dos problemas do país em função daquilo que são as capacidades que o país tem. E eu acho que isso não tem estado a ser feito.

Vamos avançar, olhar para outro tema que marca também aqui o Partido Socialista. Ontem, Augusto Santos Silva deixou para breve uma decisão sobre se avança ou não na corrida a Belém, na corrida à Presidência da República. Seria um bom candidato, António Mendonça Mendes, Augusto Santos Silva seria um bom candidato?

Eu não vou entrar nessa discussão publicamente. Aquilo que acho que os socialistas devem ter todos a consciência é que neste momento, do ponto de vista eleitoral, a prioridade do PS deve ser as eleições autárquicas e não nos devemos desviar dessa preocupação. Todos aqueles que individualmente achem que têm condições para poder ser candidatos à Presidência da República, naturalmente têm o direito de o fazer. Acho que do ponto de vista do PS, e eu concordo nesse aspeto com o José Luís Carneiro, não tenho nenhuma dúvida que o PS antes das eleições autárquicas não deve ter esse tema como prioridade.

E uma eventual candidatura de Augusto Santos Silva reduz a possibilidade do PS vir a apoiar formalmente António José Seguro. Pergunto-lhe eu também se existe aqui margem para que o PS quase que se mantenha à parte e não apoiar nenhum dos candidatos de centro-esquerda.

Eu entendo a questão que está a colocar e espero que não me leve a mal, mas eu não quero mesmo contribuir para esse debate, porque acho que esse debate desvia aquilo que o PS deve, nesta fase, estar concentrado. Eu ainda hoje irei à apresentação do candidato a presidente da Câmara e os candidatos todos à Câmara Municipal de Coimbra, e acho que o PS deve estar todo concentrado na preparação das eleições autárquicas. As eleições presidenciais são muito importantes, mas acho que do ponto de vista do PS, este é o momento de estar concentrado nas eleições autárquicas.

Para terminar este tema, ficou surpreendido com a decisão de António Vitorino de não avançar?

Como lhe digo, não tinha nenhuma expectativa, nem positiva, nem negativa. Como digo, este é o tempo de as personalidades individualmente decidirem se querem ou não querem ser candidatas a presidente da República. Acho que o PS, nesta fase, deve manter todo o seu foco naquilo que são as eleições autárquicas.

Então precisamente sobre esse tema, nas eleições autárquicas, o que é que seria um bom resultado para o PS?

Ganhar, ter mais câmaras e mais votos. Esse é que será o bom resultado para o PS e esse é o objetivo em que o PS deve estar concentrado. E estou convencido que o PS tem condições para manter a presidência da Associação Nacional de Municípios e na Associação Nacional de Freguesias. Acho que o objetivo que temos é um objetivo que é concretizável, mas implica concentração total do PS nesse desafio.

E terá já muita carga sobre José Luís Carneiro, ou tendo em conta que será uma liderança recente, o peso das autárquicas não será ainda tão grande?

Eu acho que as autárquicas são importantes para o PS no futuro e, portanto, continuo a achar que as eleições autárquicas, neste contexto, tornam-se muito importantes para o PS, mais do que para a liderança do PS e para o destino da liderança do PS. Acho que aquilo que está em causa nessas eleições autárquicas tem a ver com a afirmação do partido e da capacidade do partido, do ponto de vista territorial, se manter como partido majoritário. Acho que esse é um desafio muito importante e para o qual todo o PS deve estar convocado e deve estar bastante empenhado. Não penso que o resultado das eleições autárquicas, a questão principal tenha a ver com a liderança e com testes de liderança. Não tem nada a ver com isso, até porque uma liderança que entra a dois meses das eleições autárquicas também nunca teria essa responsabilidade, até porque muitas escolhas já estão no essencial feitas. Mas o mais importante aqui, como digo, é que o PS, e eu tenho ideia que a minha convicção é essa, o PS está bastante sintonizado no tema da importância para o PS de ganhar as eleições autárquicas.

Muito obrigado, António Mendonça Mendes. Ficaram claras as posições. Agradeço-lhe ter aceitado este nosso convite e desejo-lhe também um resto de bom sábado.

Obrigado e bom fim de semana.

Bom fim de semana.