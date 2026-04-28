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Começa agora mais um Explicador da Rádio Observador, esta manhã sobre os três meses de passagem da depressão Cristina pela região Centro e, para isso, é nosso convidado Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria.

Gonçalo Lopes, bom dia. Obrigado pela disponibilidade para estar esta manhã conosco. Três meses depois, que balanço é que pode ser feito da recuperação e da chegada de apoios públicos?

Em termos de recuperação, existe uma fase de emergência, que foi o período em que houve o período de calamidade, onde se tentou repor aquilo que era não só as linhas de eletrificação do concelho, mas, sobretudo, repor as vias de comunicação e o funcionamento daquilo que é o equipamento público essencial, centros de saúde, escolas. Esse foi o trabalho mais imediato. O que neste momento podemos assinalar, em termos de balanço daquilo que é o processo de reconstrução, que é muito profundo, uma vez que estamos a falar do parque habitacional que pode ter atingido cerca de 30 mil casas e também naquilo que são as zonas industriais, equipamentos mais ligados à indústria, que também foram fortemente abalados. O processo de reconstrução é mais lento, em virtude daquilo que é as questões relacionadas com os apoios e seguros, mas também pela falta de mão de obra de empresas para poderem fazer muitas dessas intervenções. No entanto, há uma resposta muito resiliente, se posso dizer dessa maneira, por parte quer dos empresários, quer das pessoas que desde a primeira hora começaram a tentar reconstruir as suas vidas. E isso é, de facto, algo que queria assinalar. Qual é atualmente o principal problema no processo de reconstrução e, no fundo, voltar a uma normalidade o mais próximo do dia 27 de janeiro, é a reposição das linhas de telecomunicações, sobretudo de internet, através da fibra óptica, que tem um atraso significativo em termos da sua reposição. Essa é uma das áreas que atualmente está mais atrasada. Por outro lado, é também aquilo que é a gestão e prevenção do coberto vegetal, como se sabe, foi bastante afectado.

A questão dos incêndios.

Que é a questão da gestão dos incêndios. Estas são as duas principais preocupações que temos em cima da mesa e o acompanhamento da recuperação das casas e das empresas através dos investimentos que têm de realizar.

Em termos de vias de comunicação, estradas, se quisermos, está tudo reposto?

Não, nós temos algumas estradas que estão interditas, outras estão condicionadas. Nós tivemos aqui um forte constrangimento em termos daquilo que foi a tempestade Cristina, que depois veio a seguir com as tempestades e com a chuva, que fez com que tivesse consequência em algumas estradas. Temos duas estradas nacionais que já foram monitorizadas pelas infraestruturas de Portugal, mas onde se consegue circular condicionado. E temos cerca de cinco estradas municipais que estão interditas, mas são estradas mais rurais, existem alternativas e desvios para o efeito. Mas a pressão maior, no que diz respeito ao processo de recuperação, até está mais no investimento privado, nomeadamente as casas e habitações. Na área pública, destaco a destruição das escolas do segundo ciclo, que estão a funcionar em contentores e em estruturas provisórias, a aguardar que haja financiamento para fazer uma escola já resiliente, evitando estar a fazer remendos para ficar tudo igual ao dia 27. Isso não faz muito sentido.

Disse há pouco também que uma das matérias mais atrasadas é a reposição de telecomunicações. Tem uma ideia da percentagem ou do número de pessoas que ainda não têm acesso à internet, por exemplo, ou à rede móvel?

É difícil contabilizar. Nós temos uma monitorização com as companhias, eles têm todos os dias planos de expansão ou de reparação das linhas. O processo da reparação da linha de fibra óptica é extremamente complexo, não em termos daquilo que é a altura de subir aos postes, os postes são de madeira e conseguem passar com alguma facilidade. O problema é que sempre que há uma linha cortada, não pode ser enxertada no sítio onde está cortada, tem que ser substituído o cabo em grande extensão. Isso faz com que o processo seja extremamente mais lento. Por outro lado, muita desta linha de fibra óptica, na cidade está enterrada e, portanto, ficou protegida. Mas logo a seguir, quando sai do subterrâneo e entra nos postes, são postes de madeira, muitos deles, e esses foram totalmente destruídos, em grande parte, se não a maioria dos postes tombaram ou partiram, e por isso a reposição é mais lenta do que aqueles que passam na distribuição da eletricidade, que são em cimento e mesmo esses, muitos deles não aguentaram. Esse é um processo mais lento, mas que afeta todas as freguesias do concelho. Não há uma única que neste momento tenha 100%. O que se criou foi a possibilidade de utilizarem dados móveis. Por quê? Porque as antenas, essas já foram repostas e, portanto, existe a comunicação através do telemóvel, desta maneira. No entanto, muitas vezes não tem a velocidade suficiente para as pessoas poderem assistir à televisão em casa ou poderem trabalhar na própria empresa. Daí, tenho dito que possivelmente somos o concelho do país que tem mais StarlinksPor número de habitantes, porque muitas pessoas compraram.

Para substituir a rede convencional.

É, sobretudo nas empresas. Hoje uma fábrica não é só o envio do e-mail, muitas fábricas estão dependentes, além da eletricidade, de internet para conseguirem fazer os seus trabalhos, uma vez que já temos empresas muito tecnológicas.

O Gonçalo Lopes há pouco falou também de uma prioridade, que é a limpeza das florestas. Quem passa nas estradas ou na linha ferroviária pelo concelho de Leiria, percebe que ainda há muitas árvores tombadas e não se veem trabalhos no terreno. Como é que isto está a ser coordenado e o que é que podemos esperar para esta época de incêndios que está quase a começar?

Neste momento, o que se está a fazer é desimpedir os caminhos florestais. Isto é um trabalho que tem que ser priorizado. Existe um plano que define as prioridades de intervenção, porque é impossível limpar tudo ao mesmo tempo, portanto tem que haver prioridades. Primeira prioridade, desimpedir os caminhos florestais para que depois os próprios proprietários possam chegar aos seus terrenos para efectuar a sua própria limpeza. Neste momento, existe um período em que os proprietários florestais são desafiados a fazer a limpeza das suas propriedades, dos seus materiais, conseguir cuidar daquilo que é seu. Depois, para além da gestão dos caminhos florestais, há a gestão das faixas de combustão, de combustíveis, portanto, tudo aquilo que são árvores próximas de vias secundárias ou principais, municipais, terá que haver uma largura suficiente para evitar questões relacionadas com incêndios e a sua propagação. Também está a ser feito, temos 70% desse trabalho realizado. E depois temos um trabalho de limpeza da floresta junto a povoações, junto a casas isoladas, ou seja, há uma prioridade de intervenção que não pode ser ultrapassada pela limpeza indiscriminada da floresta, tendo em conta o efeito visual que queria. Sei que isto também me mete alguma confusão, porque eu continuo a ver árvores tombadas, mas dentro das árvores tombadas ou cortadas, temos que atacar aquelas onde o perigo é superior. Portanto, nesse grau de prioridade está a ser definido. No entanto, o processo de limpeza, como devem imaginar, vai demorar muito mais do que um ano, porque estamos a falar de uma extensão que corresponde a 70% da área do concelho de Lisboa. Estamos a falar de uma estimativa próxima de oito milhões de árvores. Nem existem empresas nacionais capazes de atender aos pedidos dos concelhos mais afetados, que é o nosso caso, Ourém, Pombal, que têm muita área tombada de floresta.

Em relação às empresas, Gonçalo Lopes, tem ideia de empresas que permaneçam em dificuldades, que não consigam retomar os níveis de produção que tinham antes da tempestade e que possam ter a sua sobrevivência em risco?

Sim, há as empresas que foram afetadas nas coberturas e que afetaram depois os equipamentos. As que conseguiram voltar à atividade, e são muitas, felizmente, vão ter que recuperar os prejuízos que tiveram e vão ter que pagar o investimento que efetuaram. Para isso, também contam com seguros. No entanto, há aqui um problema de tesouraria, disso não há dúvida. A tempestade provocou um prejuízo nestas pessoas e, portanto, não estão iguais ao que estavam. Se existir capacidade de financiamento destas intervenções através de companhias de seguros, as empresas recuperam mais rápido. Se não tiverem seguros, podem recorrer às ajudas do Estado, que é um conceito de empréstimo com três anos de carência, com um spread que pode ir até aos 0,5, com taxa de juro a Euribor. No entanto, é mais endividamento. Embora durante três anos não pague o capital, tem uma pressão sobre a empresa. É nesse aspeto que eu acho que devia-se olhar para o setor empresarial com algum cuidado, porque isto não afeta só o futuro da economia da região, com possível desemprego, é um efeito cadeia devastador que se pode estender a outros pontos do país. Portanto, devia-se estancar já o problema. Eu sei que o concelho de Leiria é o concelho que recorreu mais a estas linhas de crédito, que era a tesouraria, que era a reposição das infraestruturas, na volta dos 20%, 25% do total que já foi emprestado, que é superior a € 1 mil milhões. Há outros apoios muito importantes que também tentam medir aquilo que é o estado da economia. Somos o concelho do país que mais recorreu à isenção da Segurança Social, que foi uma boa medida do governo. Em termos de layoff, o layoff representa o momento em que a empresa não tem trabalho para os seus trabalhadores e portanto, eles estão limitados em termos de funcionamento e são ajudados a pagar os salários nesse período. Não temos um grande número de candidaturas, o que significa que as empresas estão efetivamente a reerguer. E só numa fase mais à frente é que se conseguirá perceber se conseguem ou não sobreviver a este impacto, porque acho que neste momento também é um bocado prematuro estarmos a avaliar qual vai ser o sucesso da recuperação económica.

Claro.

No entanto, do que tenho verificado, a maioria das indústrias deram a volta por cimaPassado alguns dias já estavam a repor coberturas, já estavam a tentar pôr as máquinas a funcionar, muitas delas alugaram geradores, tiveram despesas enormes com a energia. Portanto, eu acho que a economia de Leiria vai voltar a demonstrar aquilo que é a sua capacidade empreendedora.

Gonçalo Lopes, e mesmo para fechar de forma telegráfica, o governo aprova hoje o PTRR. Espera que este programa, daquilo que já conhece, possa de facto fazer a diferença para a recuperação de zonas como a de Leiria?

Sim, o nosso desejo é isso. A mãe do PTRR é a tempestade Cristina. O concelho mais afetado do país, acho que não há dúvidas, é o concelho de Leiria. Representa tudo o que são dados estatísticos, representa na ordem dos 30% dos danos das tempestades. Nós não temos 30% do PTRR, porque o PTRR começou por ser um programa para as zonas afetadas, se transformou num programa nacional, onde aposta muito na transformação e na resiliência, e eu acho bem, porque agora foi Leiria, amanhã pode ser qualquer outro do país. Toda a gente tem que estar preparada, nós somos uma nação e temos que estar unidos. Mas há um conceito que é o conceito de proporcionalidade e de prioridade. E nesse aspecto, o PTRR é efetivamente, para o município de Leiria, o desejo de uma oportunidade de colocar Leiria não como era no dia 27, mas mais à frente, porque aquilo que vamos recuperar não é para fazer igual, é para fazer melhor. Para fazer melhor, é preciso que haja financiamento, é preciso que haja uma visão. Há coisas que não podem esperar até 2035, só quem não está no terreno, só em teoria, só teórico é que consegue imaginar. Nós para recuperar as escolas onde temos contentores precisamos de dinheiro amanhã. E esse sinal de rapidez, eficácia e inteligência tem que estar no documento, porque se não estiver no documento, ele não vai servir as zonas afetadas.

Muito bem, veremos mais logo. Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria. Obrigado também pela disponibilidade de estar connosco esta manhã. Bom dia, obrigado.

Obrigado