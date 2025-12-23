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Foi o último e um dos debates mais aguardados, Marques Mendes, Gouveia e Melo, e marcado por troca de acusações. O até há bem pouco tempo chefe do Estado Maior da Armada acusou o antigo líder do PSD de ser um lobista e um facilitador de negócios. Marques Mendes devolveu e tentou rotular o adversário com esta designação: Novo André Ventura. Como é que este debate é acolhido pelas candidaturas dos outros principais candidatos na corrida a Belém? É este o tema do Explicador. Eu sou a Vanessa Cruz, comigo está a Judite França. Judite, quem são os nossos convidados?

Rui Gomes da Silva, apoiante de André Ventura, Liliana Reis, pela candidatura de João Cotrim Figueiredo e Álvaro Beleza, apoiante de António José Seguro. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu começo por si, Liliana Reis. O debate entre Gouveia e Melo e André Ventura pode beneficiar outro candidato, como Cotrim Figueiredo? Pode haver votos que iriam para Marques Mendes ou indecisos que perante o debate de ontem optem por votar Cotrim Figueiredo?

Muito boa tarde, agradeço o convite e aproveito para cumprimentar o Rui e o Álvaro, que também estão presentes aqui hoje. Eu estou convencida que sim, até porque aquilo que nós ontem assistimos no debate não foi a uma discussão sobre o futuro do nosso país, nem sobre as funções presidenciais, mas atitudes persecutórias de um lado e do outro. Agora também me parece que se fossem os próprios candidatos a serem transparentes desde o início e a mostrarem o que fizeram desde o início da sua vida profissional, como o João fez, não havia agora dúvidas, nem sequer suspeições. No entanto, não considero que esse deva ser o aspecto fundamental nesta campanha, mas sim, como eu disse, o debate sobre aquilo que são os principais desafios que se colocam ao país, nomeadamente geopolíticos, económicos, tecnológicos ou até mesmo ambientais. E aquilo que nós ontem assistimos, e que provavelmente os meus colegas de painel também concordarão, foi que todos esses assuntos, todas essas matérias foram completamente passadas ao lado e por isso, naturalmente, acredito que João Cotrim Figueiredo possa vir a beneficiar da crispação do debate que ontem nós assistimos.

Rui Gomes da Silva, bem-vindo também. Percebe as acusações de Marques Mendes a Gouveia e Melo de que o almirante agiu como André Ventura durante este debate? Contava ter aqui Rui Gomes da Silva, mas vou passar para si, Álvaro Beleza. A atitude de Gouveia e Melo ao ataque durante todo o debate pode beneficiar António José Seguro, para quem não gosta deste estilo mais truculento?

Olá, muito boa tarde. Primeiro cumprimentar-vos a todos. Espero que o Rui Gomes da Silva já esteja a entrar também.

Creio que já está aqui conosco.

Pronto. Vamos lá ver. Para último debate de candidatos a Presidente da República, não foi muito bonito de se ver. O António José Seguro fez os debates e a sua campanha falando das suas ideias, respeitando sempre os adversários e muitas vezes autocontrolando-se até, porque estamos a falar de uma campanha para o chefe do Estado e para aquele que representa a República e que no fundo, há uma palavra no Brasil que se aplica muito bem ao lugar de Presidente da República, que é: no fundo é o zelador da República, do primado da lei, da Constituição. E portanto, para se fazer valer das suas posições, não é preciso denegrir o adversário. É a maneira de estar do António José Seguro. A campanha não depende dos debates entre os outros, depende daqueles em que ele participou. Os debates em que ele esteve, esteve bem. Não perdeu nenhum debate, ganhou-os praticamente todos, mas com tranquilidade e foram debates tranquilos, serenos, educados e sem berraria, e eu acho que isso é positivo.

Rui Gomes da Silva, agora sim, bem-vindo. Percebe as acusações de Marques Mendes a Gouveia e Melo, de que o almirante agiu como André Ventura durante o debate?

Boa tarde, eu estava a cumprimentar a Liliana e o Álvaro também. Bem-vindos a este debate. Primeiro, não desvalorizemos aquilo que tem importância e aquilo que os candidatos decidem fazer em cada um dos debates. E não valorizemos aquilo de acordo com os nossos próprios critérios. O debate de ontem era um debate fundamental entre quem é que ia à segunda volta, de acordo com aquilo que dizem a maioria das sondagens. E sendo um debate fundamental, os candidatos em presença decidiram entrar por um conjunto de acusações que são normais e foram normais ao longo da vida de Luís Marques Mendes. E ontem houve uma grande surpresa em relação ao próprio almirante, que não costumava ter esse comportamento, mas que se viu obrigado a isso em função daquilo que se dizia no futebol, um mata-mata, uma prova a eliminar. Ontem eu acho que Luís Marques Mendes e o almirante Henrique Gouveia e Melo perceberam que um deles poderá não estar na segunda volta e de facto aquilo que tentaram é tecer armas e tecer todos os argumentos. Em termos que não estávamos muito habituados, não tenho que fazer juízo de valor sobre quais os critérios, quais as estratégias, quais os discursos, quais os caminhos que seguem cada um dos candidatos. E portanto, agora foi essa a opção que escolheram. Chamar André Ventura ou o novo André Ventura só significa duas coisas. Primeiro, da relevância de André Ventura, já serve num debate entre possíveis presidenciáveis ou de segunda volta, invocar a experiência, invocar o exemplo de André Ventura para chamarem ao outro candidato essa mesma hipótese. Segunda questão, a ideia de que Estão com medo que um deles não seja o escolhido para estar na segunda volta. Quando até aqui há um mês, dois meses, dissessem que Marques Mendes não estaria na segunda volta, seria uma coisa quase que impossível, e isso pode acontecer.

Liliana Reis, vamos voltar a si. O grosso deste debate ficou dominado pelas trocas de acusações sobre o tema da transparência. Foi um debate quase de tema único, à semelhança de outros debates, marcado também por ataques pessoais. Os eleitores podem sair mais esclarecidos sobre o tipo de presidente que podem eleger?

Pelo menos é isso que se espera dos debates, que elucidem os eleitores.

Mas elucidaram?

Nos debates de ontem ou em todos os debates?

Olhando para este de ontem primeiro, depois já vamos a todos, a um balanço geral.

No de ontem, creio que não elucidaram sobre matéria nenhuma, a não ser sobre a idoneidade que cada um dos candidatos poderia ter se vier a ocupar o mais alto cargo da nação. Apesar de, ao contrário do Brasil, e recuperando o que o Álvaro há pouco dizia, nós não temos um regime presidencialista e, por isso, o nosso presidente não tem e não terá funções executivas. Ainda assim, aquilo que me parece é que no debate de ontem os eleitores não tiveram qualquer tipo de, ou pelo menos tinham expectativas relativamente àquilo que são os temas que os candidatos procuram levar para a presidência da República e, naturalmente, também promover o mister de influência junto do governo e também na Assembleia da República, essas expectativas foram totalmente fraudadas. Em todos os debates, ou seja, e recuperando não apenas o debate de ontem, mas todos os debates, eu acho que ficou claro que João Cotrim Figueiredo é o candidato que se coloca nesta campanha e se posicionou nesta campanha, e aliás, as próprias sondagens também revelam que é o único candidato que cresce significativamente. Estava com sensivelmente 6% em agosto, quando se apresentou como candidato, e hoje ronda os 15%. Isso é manifestamente também um sinal daquilo que é a avaliação dos eleitores relativamente à condução dos debates.

Rui Gomes da Silva, o senhor foi ministro do PSD, chegou a ser apoiante de Gouveia e Melo, acabou por trocar e apoia agora André Ventura. O nível dos debates, independentemente dos candidatos e dos partidos a que estão ou não associados, compagina-se com o mais alto cargo da nação?

Eu acho que sim. Debates deste tipo sempre houve em todo o mundo democrático e alguns deles determinaram aquilo que foi o mundo a seguir esses próprios debates, tal como as eleições, a eleição de John Kennedy nos Estados Unidos, mais tarde de Kissinger, mais tarde o próprio Ronald Reagan, etc. Até a de Bill Clinton contra Bush pai. Foram debates acesa, debates que marcaram a democracia na casa americana, a democracia do mundo ocidental, e não foram por isso menos duros, até nalgumas acusações feitas nesses próprios debates, alguns nos anos 60, quando ainda não estávamos sequer habituados, e até com histórias em relação ao que depois determinou a vitória de um dos lados. Nós não devemos também achar que temos em nós a varinha mágica e o condão de obrigar ou de pautar esses mesmos debates pelos nossos critérios e por aquilo que deveria ser o nosso comportamento. Os candidatos, em cada momento, acharam que era esse o melhor caminho para explicar aos eleitores que deviam votar neles. E ontem aquilo que aconteceu é que perante as insistências, ao longo, até eu quase diria, de uma vida, de Luís Marques Mendes em relação à ética, em relação aos comportamentos, em relação às regras de transparência, etc. E apanhado num conjunto de contradições, eu acho que hoje, se Almirante João Gouveia e Melo não tivesse agido como agiu, hoje estaríamos todos aqui, exceto a candidatura do doutor Marques Mendes, a achar que ele tinha perdido o momento único de esclarecer e de confrontar Luís Marques Mendes com as suas inconsequências e com o seu "olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço". Era natural, era expectável, eu diria que o não ter acontecido é que seria uma grande novidade e uma grande surpresa, que este fosse o caminho do último debate. Deixem-me também só dizer-lhes uma coisa: é que, de facto, ainda há bocado estavam a falar, antes de entrarmos os três aqui neste debate, estávamos a falar das audiências dos debates. Este foi, salvo erro, o quinto debate mais visto, não sei, mas foi visto por quase menos que 500 mil pessoas do que os debates mais vistos, e os três debates mais vistos entraram todos em consideração com André Ventura.

E o que é que isso lhe diz, já agora? Estava também a ouvir sobre isso.

Diz-me que há uma expectativa muito grande em relação àquilo que é a mensagem de André Ventura e a mensagem diferente. A mensagem que não tem nada a ver com o status quo, que não tem nada a ver com o tal centrão, com o tal sistema, que tem a ver com alguém que vem para abanar, para dizer às pessoas que se quiserem alguma coisa diferente, têm que votar nele.

Mas é mais pelo conteúdo, pela mensagem em si ou pelo estilo?

Os detratores de André Ventura acharão que é pelo estilo. Os que acreditam nele como candidato presidencial com capacidade de vencer as eleições, acham que é pelo conteúdo. Dir-me-á então: "Mas pelo estilo?". Eu até poderia aceitar que era pelo estilo que as pessoas lá iam, mas então ontem o debate entre Marques Mendes e Govêa e Melo teria disparado os níveis de audiência. E não disparou. Teve quase menos 50% do que os debates mais vistos de André Ventura, salvo erro, com Marques Mendes, com Cotrim de Figueiredo e com Govêa e Melo. Portanto, não se trata do estilo, porque o estilo ontem era completamente turculento. O estilo ontem era um estilo daquilo que, perdoar-me-ão, mas foi um bocadinho de faca na liga. Eu diria que ninguém, numa situação normal, estaria à espera daquela terminologia. Então não terá sido pelo estilo, porque indeterminadamente todas as pessoas teriam levado para lá as audiências. Não, é porque, convençam-se disso. Eu sei que há esta ideia de menorização, a ideia de considerar que André Ventura é uma carta fora do baralho, etc. Não acreditem nisso. Não acreditem. Acreditem que esta expectativa e esta unanimidade de todas as sondagens que dão André Ventura na segunda volta, e eu acho que há que também esperar, porque o melhor na democracia é ser muito humilde em relação ao voto dos eleitores, mas se as sondagens, todas elas, se a média de todas as sondagens for a correta, então teremos André Ventura na segunda volta. Então teremos aí, sim, grandes discussões sobre as condições de exercício das funções de Presidente da República, a forma como ela deve ser exercida e em que termos e quais os prazos, os tempos para que esse exercício do poder seja feito por André Ventura.

Álvaro Beleza, o radar das sondagens, que agrega todas as sondagens, já coloca António José Seguro em terceiro, com perto de 17%, André Ventura e Marques Mendes com pouco mais de 20%. Vislumbra-se mais agora a hipótese de o ex-líder do PS ainda poder aspirar à segunda volta?

Pois, eu sou suspeito, porque eu acho que há muito tempo que ele tem todas as condições para ir à segunda volta. E acho que esta evolução mostra isso mesmo. Agora é o Natal, vamos todos pra festa, e acho que ontem os dois candidatos até tiveram sorte, porque as pessoas iam estar todas nas compras e viram um pouco o debate, porque aquilo não correu bem a nenhum deles. Mas dito isto, sinceramente, eu acho que a questão que se vai pôr no dia 18 de janeiro aos portugueses é basicamente esta: querem arriscar numa aventura ou querem ser prudentes e votar pelo seguro? É muito simples.

Qual é a aventura?

Joga com ele. Não, porque vamos lá ver, o Presidente da República deve ser, como tem sido até agora, alguém que seja um equilibrador do sistema, que seja moderado, que faça pontes ao centro, que consiga falar com todos os atores políticos. E já agora, o país está muito inclinado para a direita. Alguém que faça contrabalanço nessa inclinação. E sinceramente, é uma coisa óbvia, até qualquer criança percebe, que aquele que tem mais condições e que tem estas características é o António José Seguro. É experiente politicamente, é moderado, é de esquerda e do Partido Socialista, como se sabe, há mais de 40 anos, é público e notório, foi líder da Juventude Socialista e depois do Partido Socialista. É alguém que é educado, é decente, é honesto, não tem que andar a explicar negócios nem portas giratórias. E portanto, acho que dá garantias de que é previsível e que fará um mandato de Presidência da República garante da Constituição, do primado da lei e também das boas práticas da República Portuguesa. Agora, também faz isto com tranquilidade, com desprendimento, teve coragem em dar a cara e disponibilizar-se para esta corrida, sabendo que era muito difícil, esteve fora da política muitos anos. Há muitos jovens que não o conhecem e, portanto, isto é preciso coragem para, no caso dele, o fazer. Acho que essa coragem está a ser premiada gradualmente e estou muito confiante que ele irá à segunda volta, não sei com quem, mas sinceramente acredito que ele tem todas as condições para ser eleito presidente, porque tem perfil de presidente da República. Pela sua serenidade, pela sua tranquilidade, pela maneira de estar, porque também é isso que se procura num presidente. Depois os portugueses irão escolher. Eu confio na sabedoria dos portugueses, que costumam ser muito sábios nessas escolhas.

Já agora, deixe-me perguntar-lhe, Álvaro Beleza, António José Seguro disse no fim de semana que iria publicar a tal lista dos quatro ou cinco clientes das empresas que tem, mas entretanto ainda não publicou essa lista. Esta demora, tendo em conta que disse que ia publicar no fim de semana e agora já ia ser segunda-feira, hoje já é terça.

Pois, isso não sei.

Isso não pode prejudicar o candidato.

O António José Seguro, se há característica que tem, é que é transparente, é tudo às claras. Portanto, vai mostrar tudo e estejam descansados que não é nada de extraordinário. Ele tem uma vida simples, um português normal, tem uma pequena empresa agrícola e um hotel de charme, fez comentários, dá aulas e pouco mais, e é isso que ele faz. E portanto, será tudo muito claro.

Aliás, esse tema é importante, porque é evidente que a integridade de uma pessoa que ocupa esse lugar é fundamental e, portanto, é importante. Não é o único tema, mas nesse eu acho que o António José Seguro é, de facto, a vida dele mostrou que, primeiro que tudo, é um homem sério. Aliás, foi elogiado até por vários candidatos nos vários debates. E eu acho, já agora, como resumo, os debates foram bons e foram muito vistos, o que é bom. Os portugueses estiveram a ver os debates, o que é bom. A política é a nossa vida, a escolha do presidente da República é importante para o futuro do país. E houve aqui um excesso que foi debater-se demasiado, como se fossem quase debates para primeiro-ministro e o presidente da República, como dizia a Liliana, e bem, não é o lugar executivo em Portugal e portanto, às vezes parecia que estavam a discutir programas de governo, porque eram levados a isso pelas perguntas, pela agenda midiática do dia. Andamos sempre atrás do dia a dia e, portanto, discute-se pouco e é muito difícil. Isso, infelizmente, faz parte do mundo que estamos a viver. Agora, sinceramente, acho que Portugal até tem uma democracia adulta e com candidatos que sabem expor as suas posições. Os portugueses assistiram a esses debates. Eu acho que nós estamos sempre a puxar-nos para baixo. Nós devemos ter orgulho da democracia que temos e da República e do país que temos.

E os debates são prova disso. Deixe-me só ir à Liliana Reis, porque estamos mesmo a acabar o nosso explicador. Ao fim de 28 debates, Cotrim Figueiredo aproveitou bem a oportunidade, Liliana?

Eu creio que sim. Aliás, o João revelou que é o único candidato maior do que a sua área de proveniência. Se nós repararmos, Luís Marques Mendes não conta com todo o eleitorado da AD. António José Seguro, apesar da prudência, estabilidade e moderação que o Álvaro destapava, não tem o arrojo reconhecido pelos eleitores e por isso também não tem todo o Partido Socialista com ele. O próprio almirante Gouveia e Melo, pelo menos nas sondagens, também revela que está em queda livre. André Ventura, e é muito curioso, mas eu tenho que finalizar, está também com alguma dificuldade em segurar o próprio eleitorado. E aquilo que se mostra, pelo menos aquilo que se percebe, é que, na verdade, André Ventura pode efetivamente, como o Rui disse, passar à segunda volta, mas a taxa de rejeição que comporta é muito maior do que a taxa de aprovação. E por isso é que os candidatos do sistema querem tanto que seja André Ventura a passar à segunda volta, porque antecipam que uma segunda volta com André Ventura saia naturalmente o vencedor que concorra contra ele. E por isso tornou-se quase nos últimos tempos o candidato preferido.

O João quer ir com quem à segunda volta? Diga-me lá. Liliana. O João quer ir com quem à segunda volta? Com o Jorge Pinto ou com a Catarina Martins?

Esses nem sequer estão entre os cinco candidatos.

Eu compreendo as razões, mas todos querem. Só uma coisa, é que no dia das eleições vamos ter uma surpresa que é destes três candidatos, André Ventura, Henrique Gouveia Melo ou Luís Marques Mendes, um deles não vai, e poderíamos ter uma grande surpresa que era João Cotrim Figueiredo ou António José Seguro irem à segunda volta. Não saímos disto, o mundo não sai disto, não temos mais nenhuma solução. Destes cinco teremos dois.

O Álvaro deve acreditar que seja o António.

Uma grande surpresa, claro.

A ver vamos que surpresas há ou não há. Terminamos mesmo aqui o nosso tempo, mas muito obrigada, Liliana Reis. Álvaro Beleza, muito obrigada.

Um bom Natal, Álvaro. Bom Ano, Liliana e bom Natal.

Um bom Natal para todos.

Um bom Natal. Obrigada.