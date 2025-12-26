Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

A mensagem de Natal do primeiro-ministro trouxe um país demasiado cor-de-rosa ou há que mudar mentalidades? Luís Montenegro apela à unidade nacional dos maiores partidos e acredita que vamos ter um ciclo de três anos e meio sem eleições nacionais. Para analisar a mensagem de Natal do primeiro-ministro, convidamos para este explicador Carlos Coelho pela AD, Ricardo Reis pelo Chega e Inês Medeiros do PS. Bem-vindos os três a este explicador da tarde política. Ricardo Reis, começava por si. O Chega na análise que fez desta mensagem, acusa o governo de ter uma mentalidade de inércia. Por que faz esta avaliação?

Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimentá-lo a si, aos meus colegas e também a todos aqueles que nos escutam. Dizer que a nossa avaliação desta mensagem de Natal do primeiro-ministro é precisamente essa, porque fez lembrar um pouco aquele velho ditado do frei Tomás: "Faz o que ele diz, mas não faças o que ele faz." No fundo, que os portugueses têm que trabalhar mais, que produzir mais, que temos que deixar aquela mentalidade de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Mas nós temos um primeiro-ministro que, na realidade, é o primeiro a deixar para amanhã aquilo que disse que ia fazer no seu primeiro dia, nomeadamente se falarmos do caso da saúde. Falamos de um primeiro-ministro que disse que ia ser a grande prioridade transformar a saúde e disse-o em N debates, disse em N entrevistas, disse no Parlamento, inclusivamente, e depois passam praticamente dois anos desde que tomou posse, um ano e qualquer coisa, e temos a saúde no estado em que temos. Mas dizer outra coisa também relativamente ao seu próprio governo e não apenas ao primeiro-ministro, porque temos um governo que tem ministras, por exemplo, como a Ministra da Saúde, a Ministra da Administração Interna, e aqui focando na da Saúde, até por ser o tema que está mais na voga nos dias de hoje, dado o caos que estamos a enfrentar, nomeadamente com o fim de semana que se aproxima, em que vamos ter várias urgências fechadas, quando tivemos uma véspera de Natal com tempos de espera de doentes urgentes acima das 12 horas, dizer que temos uma ministra que esteve no hospital do Algarve há coisa de uns meses e o que disse foi: "Estaremos totalmente preparados, tenho a certeza que não vai acontecer nada, nenhum caos na saúde." O que é que nós temos ao dia de hoje? Ora aí está, um caos na saúde. E quando temos, por exemplo, uma Ministra da Administração Interna, que à semelhança desta mensagem do Primeiro-Ministro, uma total ausência de empatia para com aquilo que os portugueses sofrem, na altura dos incêndios recusa-se a responder a perguntas e diz: "Vamos embora." Isto mostra precisamente que o governo é o primeiro a dizer: "Não podemos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje", mas é o primeiro a deixar para dois anos pra frente ou pelo menos até agora dois anos, acredito que seja para mais, dada aquela que é a inércia deste governo e deste primeiro-ministro, aquilo que já deviam ter feito logo no início.

Inês Medeiros, o PS acusa Luís Montenegro de ter deixado de fora desta mensagem alguns problemas do país, nomeadamente a questão da saúde, dos jovens, da habitação. Por que acha que isso aconteceu?

Sim, boa tarde a todos e começo naturalmente também por agradecer o convite e ainda desejar boas festas a todos os ouvintes da Rádio Observador e cumprimentar também os meus colegas de painel. Eu acho que a vacuidade do discurso do senhor primeiro-ministro ficou bem evidente e, de facto, num discurso, eu chamei-lhe quase de mentor de autoajuda, uma espécie de discurso motivacional, para esconder, de facto, a vacuidade da ação governativa. E eu acho que isso se está a tornar cada vez mais evidente, sobretudo tem um lado muito desagradável, porque de alguma maneira tenta culpabilizar os portugueses como se eles não estivessem suficientemente motivados para querer o bem do país. Este primeiro-ministro apresentou-se aos portugueses há dois anos com soluções rápidas e eficazes, impunha prazos curtíssimos para tudo, para justificar aquilo que ele considerava ser a incapacidade do PS. Ora, os problemas são muito mais complexos, estão muito bem identificados. A única coisa que este governo fez foi deitar abaixo todas as reformas que estavam a ser anunciadas e implementadas, mais do que anunciadas e implementadas, como foi o caso da saúde, pôr em causa tudo o que estava a ser feito e ao mesmo tempo sem propor nenhum tipo de estratégia. Ninguém está à espera de soluções de milagres de um momento para o outro, mas ao menos digam o que pretendem. Digam como é que veem que a economia pode crescer, digam como é que acham que se pode resolver a saúde, como é que se pode resolver o problema da educação, da falta de funcionários públicos que todos os serviços sentem. Digam o que é que se pode fazer para os jovens. E nada disso foi dito. E em contrapartida, faz, de facto, este discurso vazio e de alguma maneira remetendo aos portugueses que todos serão Cristianos Ronaldos, quando na realidade foi, como eu qualifiquei, um discurso de treinador de bancada.

Carlos Coelho, Luís Montenegro tentou passar uma mensagem motivacional e de autoajuda, como ouvimos ainda há pouco a Inês Medeiros e como alegaram também outros partidos da oposição.

Antes de mais, boa tarde para si, para os meus colegas de painel, para todos aqueles que nos estão a ouvir e boas festas para todos. Vamos ser claros, isto é uma mensagem de Natal, não é um discurso parlamentar, nem se pretenderia que o primeiro-ministro apresentasse um programa de governo. Não faz nenhum sentido. É uma mensagem de Natal dirigida aos portugueses

Ao contrário de algumas críticas mais destemperadas que foram feitas, eu creio que foi uma mensagem natal muito equilibrada. Primeiro, não é verdade que o primeiro-ministro tenha esquecido o tema da saúde ou da pobreza, ou até da violência doméstica. Começou a mensagem de Natal com uma palavra de solidariedade para aqueles que estão mais fragilizados. Também não esqueceu a dimensão internacional, com uma referência clara às guerras que infelizmente ainda existem em África, no Médio Oriente, na Ucrânia. Mas de facto, o principal da mensagem natal do primeiro-ministro, e eu acho que isso foi ajustado, foi uma mensagem de esperança e otimismo no futuro. Repare, quando uma revista como The Economist elege Portugal como a economia do ano, assinalando o crescimento que nós tivemos em Portugal, quando vemos todos os números, já temos números de balanço praticamente do final do ano, com os rendimentos a subirem e os impostos a baixarem tal como o governo prometeu. De facto, é legítimo dizer que nós estamos no caminho certo e que o primeiro-ministro olhe para 2026 com um registo de otimismo. É verdade que ele foi o primeiro a dizer que nem tudo está bem. Ele apresenta uma agenda reformista. Ele diz claramente que tem uma ambição para Portugal, que é necessário acreditar em Portugal, ter esperança em Portugal. E di-lo em diversas áreas. Agora, é uma mensagem de Natal. Se o primeiro-ministro tivesse feito aquilo que a Inês estava a sugerir, que era apresentar um conjunto grande de propostas de natureza política, estariam todos a atacá-lo, a dizer que ele estava a confundir uma mensagem de Natal com uma mensagem típica parlamentar para os objetivos de 2026. Portanto, eu creio que a mensagem foi ajustada, acho que foi equilibrada e acho que foi aquilo que se esperava da mensagem de Natal do primeiro-ministro de Portugal.

Uma das ideias também desta mensagem que fica é esse apelo ao sentido de responsabilidade do PS e do Chega para termos um ciclo de mais três anos e meio sem eleições nacionais. Ricardo Reis, o Chega acredita nessa possibilidade ou que condições é que coloca para garantir essa estabilidade governativa por mais três anos e meio?

Bom, permita-me só aqui uma referência. De facto, uma mensagem de Natal não é um discurso político, mas uma mensagem de Natal pode sim, até pela questão da virada do ano que se aproxima, demonstrar alguma visão e até dar uma mensagem em parte de esperança. Não imputar a responsabilidade no aumento do trabalho ou da produtividade dos próprios portugueses. E dever dizer aqui também que os portugueses já dão muito. Essa questão da mentalidade Cristiano Ronaldo, os portugueses têm-na, o governo é que não a tem. E eu ouvi essa questão da distinção do The Economist várias vezes em vários plenários, quase como uma canção que os deputados do PSD foram aprendendo e repetiam em cada discurso, The Economist. Então vão perguntar aos portugueses, àqueles que tentaram aceder a serviços de saúde nestes últimos dias e aguardaram 12, 13 horas, àqueles que tiveram, neste caso as grávidas, filhos fora dos hospitais. Vão perguntar àqueles que agora este fim de semana podem ter que se dirigir a uma urgência e não vão conseguir porque elas estão fechadas. Perguntem àqueles que não conseguem ter uma casa aos dias de hoje, aqueles que têm os filhos, os irmãos, os netos a emigrar, porque o país não lhes dá condições, mas depois temos um primeiro-ministro que vem dizer com pouca circunstância num discurso de Natal: "Bom, mas os nossos portugueses emigrados dão muito, são um exemplo." Claro que são um exemplo, mas os que cá estão também são um exemplo. A diferença está na valorização que os governos de cá não lhes dão e que outros países lhes conseguem dar. E também vão perguntar àquelas pessoas que têm filhos na escola sem professores, se de facto a distinção do The Economist é uma coisa tão boa que vão emoldurar na parede e dizer: "Bom, está tudo bem." Eu acredito que para o governo da AD seja assim e que esteja tudo bem com o The Economist e mandar os portugueses produzirem mais à Ronaldo. Mas fiquem a saber que os portugueses já dão muito, dão tanto ou mais que o próprio Ronaldo todos os dias para se conseguirem sustentar e chegar ao fim do mês. O problema é que temos governos que não sabem valorizar isso. Esse sim é o problema. Quanto à questão direta que me perguntou e não fugindo à pergunta sobre as eleições, dizer que isso não depende do Chega. Eu quero acreditar que sim, eu espero que sim, que haja um ciclo longo, porque os portugueses precisam de estabilidade. Nós não precisamos de ter eleições de seis em seis meses. Agora, à semelhança das últimas eleições que foram causadas por um caso pessoal de um primeiro-ministro, nós não podemos antecipar as circunstâncias e o futuro. Eu espero que, de facto, o primeiro-ministro seja uma pessoa idónea, que não esteja neste momento nada para surgir e que possamos ter alguma estabilidade no combate político, que os portugueses merecem estabilidade. Agora, se alguma situação vier a surgir, se as coisas se repetirem e houver esse tipo de suspeitas, isso tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o Chega, nem com o Partido Socialista, tem a ver muitas vezes com os próprios membros do governo. Isso são questões pessoais que a seu tempo as coisas têm que ser analisadas, naturalmente.

Inês Medeiros, acredita que vai ser possível ver este ciclo de mais três anos e meio sem eleições nacionais?

Como também já foi dito, quando temos um governo minoritário, isso depende do governo, não depende da oposição. Vamos lá ver, o governo é que tem que conseguir garantir a estabilidade. É um caso bizarro. Este governo está sempre a contar com a oposição, em particular com o Partido Socialista, para ser viabilizado. Quando o que o governo faz, já agora sobre o The Economist, toda gente sabe o que é um cuco. O governo trouxe um ninho que estava feito, que o Partido Socialista deixou, e os bons números que apontam são números aliás inferiores àquilo que o Partido Socialista tinha deixado. O crescimento é inferior, tudo está a abrandar e mais, e todas as reservas, seja da Segurança Social, seja a folga que o país tinha, já deixou de ter.

Vamos lá dizer a verdade e falar com franqueza. Os tempos estão difíceis, é óbvio que estão difíceis, mas por isso mesmo, todos nós queremos ter esperança e todos nós estamos preparados para continuar a batalhar e a enfrentar as dificuldades. Agora, é preciso que o governo fale com clareza, que o governo diga exatamente o que pretende para cada coisa e, se é verdade que é um discurso de Natal, também é verdade que há dois anos que estamos à espera que o tal reformismo de que o governo fala se traduza numa ideia que a gente possa debater, que a gente possa ver se é viável, uma ideia que seja. Ora, o senhor primeiro-ministro nunca nos apresentou uma ideia concreta, um objetivo, uma vontade, algo que seja mais concreto do que apenas termos esperança, confiança e só por esse facto vamos nos tornar todos muito mais produtivos. E depois, há as ações concretas, como é que nós nos vamos tornar mais produtivos e competitivos, todos esses grandes conceitos, quando se propõe um pacote laboral como aquele que o governo propôs, onde, pelo contrário, temos mais precariedade, temos mais jovens a quererem sair do país, porque não só têm baixos salários, como não têm nenhuma garantia de ter um emprego, a total incapacidade de poder começar a construir a sua vida comprando uma casa ou instalar-se ou até constituir família. Estamos a nadar, como eu disse, na vacuidade e, ao mesmo tempo, por um lado, culpabilizando os portugueses, por outro lado, tentando culpabilizar a oposição. Mas eu acho que o governo esqueceu que é governo. E portanto, se foi eleito, tem é que governar, tem que dizer claramente o que pretende, como é que pretende fazer e se houver clareza, talvez se consiga, de facto, haver estabilidade, que eu acho que é aliás o que toda a gente deseja. Nesse sentido, todas as forças desejam um pouco de estabilidade, porque os portugueses não aguentam este corrupio de eleições. Nem os portugueses, nem a nossa economia, nem as instituições, nem as autarquias, ninguém aguenta este frenesim eleitoral. Não é com estes discursos vagos, motivacionais e culpabilizadores ao mesmo tempo.

Fica essa sua ideia. Carlos Coelho, quando o primeiro-ministro apela à responsabilidade da oposição para que não haja eleições nacionais nos próximos três anos e meio, está a pensar, por exemplo, já nas negociações para o orçamento de 2027?

Não, vamos ver. Eu primeiro gostaria de sublinhar que quer o Ricardo, quer a Inês concordam que a estabilidade é um valor muito importante. Eu creio que não é inocente, porque esta é a sensibilidade da maior parte dos portugueses, a ajuizar pelos inquéritos de opinião que têm sido publicados. De facto, ninguém quer instabilidade e todos percebemos que a instabilidade tem consequências, como agora se dizia, tem consequências económicas e sociais. O país precisa de crescer. Só produzindo mais é que podemos distribuir mais e isso obriga a que haja estabilidade. Portanto, a estabilidade é um valor que todos temos que preservar. E para a estabilidade, todos temos que construir. Agora, não vale a pena fazer o discurso que a Inês estava a fazer, de dizer que quem é responsável pela estabilidade é o governo. Não, somos todos responsáveis. Todos temos que fazer o nosso esforço. E se nós nos recordarmos como é que nós tivemos as últimas eleições legislativas antecipadas, tivemos eleições legislativas porque a oposição decidiu chumbar uma moção de confiança e derrotar o governo, derrubar o governo. Portanto, foi um ato da oposição que determinou a queda do governo e a realização de novas eleições. Eu creio que, a ajuizar de boa-fé, por aquilo que quer o Ricardo, quer a Inês disseram, hoje a opinião de grande parte dos dirigentes da oposição está mais inclinada, mais sintonizada com o valor da estabilidade do que esteve no passado. E isso é positivo. Agora, isso tem que ter consequências em todos os atos, ou seja, não é só no orçamento, é na criação das condições de governabilidade. E repito, não é uma responsabilidade de que o governo se deva isentar, pelo contrário, o governo tem que dar a sua contrapartida, o seu contributo, mas as oposições não podem ficar para trás, não podem fazer aqui um discurso de que isto é só uma responsabilidade do governo e não é também a responsabilidade deles. Repito, zelar pela estabilidade, construir a estabilidade é algo que deve ser um desiderato nacional, que interessa a todos os portugueses, que interessa ao país como um todo e que todos devem ajudar a construir.

Carlos Coelho, Inês Medeiros, Ricardo Reis, muito obrigado por terem vindo a este explicador para analisar a mensagem de Natal do primeiro-ministro. Um bom fim de semana. Obrigado.

Muito obrigado.

Obrigado igualmente. Obrigada.