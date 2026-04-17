Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Explicador da Rádio Observador, a notícia da reabertura do Estreito de Ormuz surgiu esta tarde. Os navios podem circular por uma rota traçada com autorização por parte do Irã e, para já, durante 10 dias. Macron já veio também pedir a reabertura total e incondicional. E a pergunta que fazemos nesta sexta-feira à tarde é: até que ponto esta notícia pode ser um prenúncio do eventual regresso ao normal? Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França.

E o nosso convidado, António Comprido, secretário-geral da Associação de Empresas de Combustíveis e Lubrificantes. Bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Irão anunciou esta reabertura do Estreito de Ormuz. É finalmente uma boa notícia?

É finalmente uma boa notícia, embora seja ainda uma abertura condicionada. Julgo que tem a ver com vigorar apenas durante o período do cessar-fogo anunciado entre Israel e o Hezbollah, no Líbano, 10 dias. Temos de depois ver como é que isto vai evoluir. Mas obviamente que isto já provocou uma reação positiva dos mercados e é um primeiro passo, ainda pequenino, eu diria ainda tímido, ainda não definitivo, de um regresso à normalidade.

Tivemos essa reação quase imediata dos mercados. O preço do crude caiu cerca de 10%. Esta notícia e agora, pelo menos, este cessar-fogo, este período de 10 dias, será suficiente para fazer mexer alguma agulha ou não?

Como disse, houve uma reação imediata. Eu diria que a cotação dos produtos depende basicamente de dois fatores. Um que é mais psicológico, quais são as expectativas que os mercados têm pra evolução das situações, e essas são muito rápidas. Basta um post do senhor Trump ou uma notícia deste gênero para imediatamente provocar uma alteração significativa do valor da cotação do crude, essencialmente, e depois também dos produtos refinados. E depois há as questões físicas, que têm a ver com o normal e o completo restabelecimento da situação no Estreito de Ormuz, que como tem sido dito repetidamente por muita gente, é de facto um local estratégico para o comércio mundial, quer do crude, quer de produtos refinados, quer também do gás natural. E isso obviamente que precisará de mais algum tempo para se saber as reais consequências desta decisão.

Só para termos uma noção, quanto tempo demora um navio entre o Irão e Portugal?

Eu penso que é entre quatro e seis semanas. Não tenho a certeza absoluta do valor. Depende também da rota. Se vai pelo Mar Vermelho, Canal de Suez ou se for um navio-tanque maior, tem que dar a volta à Rota do Cabo, mas estamos a falar entre um mês, um mês e meio.

Um mês, um mês e meio.

E para chegar a Roterdão, que é para onde normalmente vem os produtos que depois abastecem a Europa, é mais do que isso. Ainda tem que passar aqui pelo Canal da Mancha e ir para cima.

António Comprido, deixe-me fazer aqui esta imagem. Ajude-nos a perceber. Quando se comunica para Marte, salvo erro, são sete minutos ou 14 minutos que demora o sinal a chegar a Marte e depois a obter a resposta. Se não é isso, anda lá muito perto. Aqui, todas estas decisões, todas estas ações que estamos a viver hoje podem ter consequências daqui a um mês, um mês e meio, dois meses, é isso?

É isso, tem toda a razão. Como eu disse, a parte psicológica é imediata. Aquela que eu chamaria a fração especulativa de variação dos mercados, que tem muito a ver com as perceções. Depois aquela que depende do comércio real, físico, do fluxo de produtos, essa vai demorar mais tempo e, como disse, a reabertura. Para já, as notícias que nós temos é que ainda há poucos navios a transitar.

Exatamente.

São cerca de 20 navios, quando em períodos de ponta chega perto da centena de navios. Estamos ainda a um nível pequeno. Depois, é preciso não ignorar que todos estes acordos são relativamente frágeis. Vamos esperar que sejam cumpridos por todas as partes envolvidas. Depois, o bloqueio, creio eu, tanto quanto sei, dos Estados Unidos aos portos iranianos, mantém-se. Independentemente da abertura do Estreito de Ormuz. Não é uma abertura plena, é uma abertura ainda condicionada. E depois há outro aspecto que é muito importante: é que temos que saber, ainda não se sabe na totalidade, a extensão dos danos provocados na infraestrutura de produção, refinação e carregamento dos navios, nas áreas portuárias, para que os navios possam sair. Para além disso, como sabe, há neste momento uma quantidade enorme de navios-tanque que estão de alguma maneira paralisados, à espera. Vão ter que fazer fila para carregar, vão ter que fazer fila para sair. E tudo isto tem uma inércia bastante grande, são muito mais que os sete minutos da comunicação daqui pra Marte. São os tais dois meses, são os tais mês e meio, dois meses.

Não é como ir à bomba de gasolina e testar o depósito, não é bem a mesma coisa.

Não éEu devo dizer que nós até agora, em termos de interrupção física do abastecimento, ainda não sentimos muito esse problema na Europa. Por quê? Por causa das tais seis semanas de trânsito, a guerra começou há pouco mais do que isso. Portanto, a maioria das cargas continuaram a chegar à Europa, independentemente do Estreito de Ormuz estar fechado. Os navios que já tinham passado, já vinham a caminho e têm estado a descarregar na Europa. Agora, tendo havido aquela interrupção com o início da guerra e depois com o bloqueio do Estreito de Ormuz, nós vamos começar a sentir, nós já estamos neste momento a sentir e ainda vamos sentir durante algumas semanas o impacto de não ter havido praticamente navios nenhuns a sair daquela zona durante este período relativamente largo em que decorreu a guerra. Portanto, o efeito ainda vai durar. Obviamente que isso são boas notícias, seria péssima notícia que continuasse tudo fechado, mas não podemos ter expectativas muito altas, no sentido de que a situação se vai normalizar a muito curto prazo, vai demorar algum tempo. E como disse, e recordo, há que perceber a extensão dos danos que foram causados nas instalações portuárias, não só, e também no aparelho produtivo e no aparelho refinador naquela área do globo.

As reservas estratégicas foram mobilizadas durante a crise, devem ser repostas?

Têm que ser repostas de acordo com os acordos internacionais, mas normalmente é dado um período relativamente largo para elas serem repostas. Eu não sei exatamente, julgo que ainda não está definido esse período, mas não terá que ser de imediato. Não faz sentido, até porque provavelmente nós vamos precisar das reservas, pelo menos nalguns produtos, e estou a falar em termos europeus, não tanto em termos nacionais, nós vamos precisar de utilizar reservas ainda durante tempo, que é o tal período que vai demorar a que os navios que passem a sair daquela zona cheguem à Europa, como disse, são as tais seis semanas e, portanto, vamos ter que provavelmente usar os produtos que temos para além, obviamente, é preciso não esquecer que não vem tudo dali. Alguns produtos, como é o caso do jet, vem bastante mais, 40% a 50%, no caso de gasolina, pouco vem, no caso do gasóleo, também vem uma percentagem significativa, mas há outras origens e por isso não estamos completamente dependentes daquela zona geográfica, mas obviamente que ela tem uma grande importância para o abastecimento da Europa, ainda mais, por exemplo, os países asiáticos que sofreram muito mais com esta crise do que propriamente nós aqui na Europa.

As empresas de combustíveis estiveram semanas a operar com esta enorme incerteza. Como é que se gere um negócio assim, quando não se sabe se o navio que está no mar vai conseguir chegar ao destino e a tempo?

É por isso que existem as chamadas reservas operacionais e depois as reservas estratégicas. Portanto, ninguém, obviamente, está à espera, até porque há tempestades, há atrasos, como tivemos aqui durante estas tempestades que tivemos no início do ano, alguns dos nossos portos, incluindo Sines, o mais importante, fechado durante mais do que uma semana, creio eu, talvez duas semanas. E portanto, há reservas operacionais que permitem ir gerir essas situações de instabilidade. É isso que as companhias fazem. Obviamente, também começaram imediatamente a procurar alternativas de abastecimento quando se soube das dificuldades em mandar vir mais produto do lado de Ormuz. Portanto, há outras alternativas, a América do Sul, África, Estados Unidos da América, etc. Venezuela, já.

Deixe-me pegar nesse ponto, António Comprido, porque se olharmos aqui para a cronologia dos acontecimentos, antes de se lançarem nesta ofensiva contra o Irão, os Estados Unidos como que asseguraram ali uma fonte importante, que é a Venezuela, que apesar de tudo, está muito diminuída na sua capacidade. Este tipo de situação também nos faz notar a fragilidade deste sistema, ou seja, quando um local destes, a imagem pode ser um pouco simplista, mas se constipa, aqui é mais do que constipar, porque estamos a falar de uma guerra, obviamente, todo o sistema treme. Isto obriga o mundo a repensar na forma como vai buscar matéria-prima. Essa reflexão está a ser feita ou não?

Eu penso que sim, essa reflexão está a ser feita, cada vez mais se ouve falar a nível dos vários blocos económicos e particularmente aqui na Europa, da necessidade de termos maior independência.

Já tivemos um grande alerta com a guerra no Crame.

Em termos de abastecimento, aumentar a resiliência. Mas é um pensamento um bocadinho utópico. Por que eu digo que é utópico? De facto, o progresso que nós sentimos neste último século, século e meio, tem muito a ver com o comércio global, com a capacidade que houve de produzir e de buscar as coisas independentemente onde elas eram produzidas, de modo a estimular o crescimento económico. Isso levou, efetivamente, à grande redução das situações de pobreza em continentes. Elas continuam a existir, infelizmente, mas melhorou sobretudo a situação na Ásia, na África, mesmo na América do Sul. E portanto, querer cair numa situação de extremo isolamento económico e autossuficiência, penso que é um pensamento também um bocadinho perigoso, no sentido de travar. Portanto, vamos ter que nos adaptarSe calhar ficamos num meio-termo, continuarmos a ter uma economia global com transações e comércio tão livre quanto possível, mas também haverá uma tendência, sem dúvida nenhuma, para os países, ou pelo menos as regiões, os blocos económicos, tentarem ser mais independentes. Mas no mundo atual, nós já não vivemos na Idade Média. Na Idade Média, de facto, os países tinham que ser quase autossuficientes, porque não havia comércio internacional a uma escala suficiente para manter as necessidades de consumo. Hoje, com a sociedade de consumo que nós temos, é impossível qualquer país ou mesmo qualquer bloco económico ser autossuficiente. Se não vai depender dos produtos acabados, vai depender das matérias-primas, se não vai depender das matérias-primas, vai depender da energia e portanto vamos ter que encontrar o equilíbrio correto. O ideal era que as nações se pudessem entender.

Ou seja, tudo isso devia conduzir as nações, agora estamos aqui numa conversa mesmo utópica, mas tudo isso devia forçar ainda mais as nações para uma convergência para a paz, não é? Para que todos pudessem beneficiar.

Isso é o que o bom senso nos diz e é aquilo que nós interiormente todos desejamos, mas infelizmente nem sempre os líderes políticos, os interesses nacionais, os interesses estratégicos, as tentativas de predominância no mundo, todos sabemos que a história mostra isso.

Temos sempre que contar com a natureza humana, não é?

A natureza humana foi sempre, infelizmente, levar que alguns tentassem subjugar os outros de uma maneira ou de outra. Infelizmente, esse pensamento continua permanente, mesmo nos líderes atuais. Se calhar até mais nos líderes atuais.

No atual quadro, desconfio também que sim. Mas também apelando aqui à sua experiência, ao seu conhecimento do mercado, tivemos aqui esta semana a questão do jet fuel, do combustível para aviões. Já explicou que uma parte significativa é proveniente do Irão, mas tivemos aqui um alerta um pouco mais extremado de um responsável europeu, entretanto alguma água na fervura. O que prevê que possa acontecer agora nos próximos tempos? Há muita gente já a fazer contas. Será que aquela viagem que eu tenho para maio ou junho vou mesmo conseguir ou o voo vai ser cancelado?

Sem querer especular muito, mas se tiver que ser um pouquinho, eu diria que a minha impressão é a seguinte: nós não estamos ainda a dias, nem sequer a semanas poucas de haver uma quebra real do abastecimento. De qualquer maneira, a quebra nunca será total. Como disse, apesar de tudo, mesmo na Europa, nós temos capacidade de produção suficiente de jet e de outros produtos para suprir parte das necessidades.

Nomeadamente cá em Portugal, não é? Temos uma refinaria.

E depois há ainda fontes alternativas que não dependem do Médio Oriente. Não nos vamos é livrar da questão dos preços altos tão depressa. Eles podem regredir, podem reduzir-se, é natural, mas voltar aos níveis pré-conflito poderá demorar mais algum tempo, resultando a tal normalização da situação. Portugal tem, de facto, uma situação um bocadinho privilegiada. Portugal e também Espanha, porque o nosso aparelho refinador, e agora cingindo basicamente a Portugal, quase que produz a quantidade total que nós precisamos, equivalente ao consumo dos aeroportos portugueses. Nas situações de pico de verão, por vezes é preciso importar. Obviamente, há sempre importações e exportações, porque o negócio da refinação é também um negócio global e os traders estão sempre a tentar aproveitar, comprar onde é mais barato, vender onde é mais caro. E portanto, nem tudo o que se produz em Portugal é consumido em Portugal e nem tudo o que se consome em Portugal é cá produzido. Portanto, há movimentos de importação e exportação mesmo de produtos como o jet fuel. Eu não antevejo, de facto, uma crise real de falta de produto, principalmente se houver agora esta expectativa de as coisas começarem a normalizar, embora, como já disse, demore o seu tempo, mas vamos ainda sofrer durante algum tempo a questão dos preços. No caso do transporte aéreo, em todos os setores de transportes, mas particularmente o aéreo, o preço do combustível tem um peso enorme nos custos operacionais das companhias aéreas, de tal maneira que elas começam a pensar o que é que têm que fazer em relação a determinados voos e rotas. Se é comercialmente sustentável mantê-los, se conseguem fazer repercutir nos preços dos bilhetes o aumento do preço dos combustíveis. Portanto, isso são equações complicadas, que estou convencido que as gestoras das linhas aéreas estão todas a pensar nisso. E para os próprios utentes também estamos a pensar: "Bem, se eu agora tinha planeado ir passar férias a um determinado sítio, será que o valor que me vão pedir por esse pacote de férias ainda é qualquer coisa que eu posso comportar ou não?" O ano de 2026 é um ano definitivamente complicado e atípico, e onde o planeamento que as pessoas e as empresas pudessem ter de fazer, está todo a falhar.

Ou seja, isso também retrai tanto os consumidores como as empresas, não é? Porque na dúvida, o melhor é ficar quieto.

As decisões de investimento podem ser adiadas, algumas delas, as decisões de consumo, eu vou trocar de carro já ou espero mais uns meses. Portanto, todas essas e até coisas mais triviais, a tal marcação das férias e outras coisas do gênero. Sim, num clima de grande incerteza e de custos elevados, obviamente que há uma posição mais prudente, quer das empresas, quer dos particulares.

António Cuprido, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter estado aqui neste Explicador da Rádio Observador.

Tenho todo o gosto em participar, falar e trabalhar convosco. Uma boa tarde também para vocês.