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Está no ar o Explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira sobre o fim da renda acessível e a criação da renda moderada até os € 2.300 anunciada há dias pelo governo. Começamos por ouvir Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro.

Na semana passada, o governo aprovou em Conselho de Ministros uma série de medidas para o setor da habitação, com destaque para medidas que poderão ter impacto no mercado de arrendamento. O primeiro-ministro disse: "Queremos abanar o mercado da construção e do arrendamento". Frederico Rosa é presidente da Câmara Municipal do Barreiro, da área metropolitana de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este Explicador. Aquilo que lhe pergunto é se acredita que estas medidas anunciadas pelo governo terão esse efeito quase de um choque habitacional.

Eu acho que abanou, mas não acho que foi no sentido que o governo estava à espera. A renda moderada, acessível, como é percebida no mercado? Há aqui um grande gap entre aquilo que o mercado hoje, principalmente aqui nestas zonas da área metropolitana, onde há uma grande pressão habitacional, onde há pouquíssimas casas para arrendamento e os preços são incomportáveis. E a renda acessível, renda moderada, como é percebida pelas pessoas e onde é que vem se inserir? É exatamente nas pessoas que não conseguindo ir ao mercado tradicional, seja para comprar casa, que também os preços estão elevados, ou para um arrendamento, têm numa oferta pública uma renda que possam comportar. Dando aqui exemplos práticos, famílias monoparentais, jovens a começar a sua vida. A partir do momento que se começa a associar uma renda moderada aos valores que foram divulgados, obviamente, eu acho que primeiro uma boca aberta de toda a gente, diria, da generalidade da sociedade. Depois, como é óbvio, o mercado vai dar sinais contrários, ou seja, vai dar o sinal de que não, afinal, as rendas que estão a ser praticadas são rendas no espectro da moderação.

Cria um efeito perverso, na sua opinião?

Eu temo que possa ter esse efeito, como é óbvio. Nós estamos a falar aqui uma futurologia daquilo que foi anunciado para um corte no tempo para o futuro. Porque vai validar que este espectro dos preços que são praticados, que se encaixam exatamente abaixo dos € 2.300. Que afinal, aquilo que nós todos achávamos que era uma renda altíssima que estava a ser praticada e que tínhamos que, a nível de oferta pública, entrar com grande reforço de habitação pública para encaixar exatamente as pessoas que não conseguem chegar aí. Afinal ficamos a saber que perante esta medida do governo, estas rendas são moderadas. E obviamente esse sinal que passa de forma transversal vai acrescentar alarme e preocupação a um setor que já estava com alarme e preocupação.

Mas, Frederico Rosa, se o governo, por outro lado, fixasse um valor demasiado baixo, não sai da casa dos € 1.000, € 1.200, por exemplo, não poderíamos estar a acusá-lo neste momento de estar completamente fora da realidade face à escassez de casas para arrendar desses montantes.

Eu acho que quem está nestas posições há uma coisa que aprende cedo: qualquer que for a medida que tome, vai ser sempre alvo de escrutínio, e isso é bom, e de crítica. Obviamente que eu acho que há aqui um meio-termo. Parece-me é que o valor que foi fixado, e eu ouvi as explicações até do senhor ministro das Infraestruturas, do racional que vou à explicação. Mas parece-me que neste momento, com esta crise de oferta para tanta procura, o sinal penso que pode ser perverso. E aí, sim, ele deveria ter um equilíbrio. Vamos lá ver, a questão habitacional não se resolve com a fixação de um valor. Há várias componentes, mas parece-me que por renda moderada até ao valor que foi fixado, num momento deste com uma pressão tremenda. E é como digo, nós muitas vezes quando falamos de habitação confundimos, isto de forma genérica, e as pessoas, a habitação social da habitação de arrendamento acessível. E no arrendamento acessível, imagina, tu tens um casal que ganham os dois € 1.500 por mês, € 3.000 de rendimento disponível mensal. Se tiverem uma renda moderada de € 2.300 e vamos partir do princípio que não têm filhos, eu quase que te devolvo a pergunta para o que é que fica disponível para o fim do mês, sabendo que tem que pagar todas as contas, todas que nós temos que pagar para além da renda. Por isso, percebendo essa tua questão, que me parece pertinente, acho que, obviamente, foi um exagero este valor. E, no meu entendimento, com o potencial de ainda causar mais alarme. Basta ver o panorama de todo o espectro das pessoas de espanto com este anúncio.

Mas do ponto de vista do autarca, de quem está no terreno e mesmo tendo em conta que as realidades dos municípios são muito diferentes entre si, o que é necessário, que medidas são necessárias para enfrentar esta questão da crise da habitação? Por exemplo, o governo também anunciou a simplificação do licenciamento. É por aí que vai ser possível ter, a breve prazo, uma maior oferta de habitação?

Sim, e há uma componente que é muito importante. Sempre que se fala de habitação pública, muitas vezes a habitação pública existente é uma habitação social. E nós temos que crescer muito a oferta pública, e o governo ainda há pouco tempo assinou, e bem, o acordo com o Banco Europeu de Investimento para financiar arrendamento acessível Nós temos que crescer muito na oferta de arrendamento acessível, principalmente nestas zonas, porque há uma assimetria, obviamente, em Portugal. Nós sabemos que há uma grande pressão nas áreas metropolitanas, onde tem cada vez mais gente a morar. Ou seja, esta deslocalização para a cidade também faz agravar todas essas condicionantes, mas o aumento da oferta pública no arrendamento acessível é fundamental. Depois, no que diz respeito à oferta privada, obviamente, todos os mecanismos que puderem fazer a rapidez de licenciamento, rapidez do processual, o abaixamento do IVA, por exemplo. Todas estas medidas são mais do que bem-vindas, porque eu acho que tem que haver aqui uma multiplicidade de fatores concertados, porque é isso que, ao fim e ao cabo, faz uma estratégia para suprir um problema. Na oferta pública de habitação, dissociar isto da habitação social, que nós muitas vezes quando ouvimos, eu até quase diria uma expressão popular, que as pessoas dizem que é as casas da câmara, que estão muito associadas às casas de habitação social. E esta oferta pública tem que crescer, e está a crescer, porque praticamente todos os municípios estão com muitos projetos nesta área, no arrendamento acessível. Sabendo que as casas não nascem de um dia para o outro, têm o seu prazo de construção, e também para esta resposta rápida é preciso encontrar um mecanismo que permita às pessoas poder alugar casa enquanto essas casas são construídas, poder ter acesso ao mercado e à sua habitação, para resolver um problema que é um problema que, obviamente, todos reconhecemos, é um problema urgente.

Falamos aqui já do licenciamento, da importância de o acelerar e agilizar. Há uma parte muito importante desse licenciamento, que compete às câmaras municipais, claro. Frederico Rosa, no caso do Barreiro, estamos a falar de que prazos médios hoje em dia para um prédio de, vamos imaginar, três, quatro andares, no centro da cidade?

Os prazos estão cada vez mais acelerados, até muito com esta questão da digitalização. O que eu acho que tem que haver, e nós estamos a tentar fazer muito isso, é que muitas vezes, nós temos aqui três atores fundamentais quando há um processo de licenciamento, que é o dono de obra, ou seja, a pessoa que está a construir a sua casa, seja o construtor que está a construir para revenda, a câmara, e depois todos aqueles serviços intermediários de arquitetura e engenharia, que muitas vezes são eles que submetem o processo e nem toda a gente fala a mesma linguagem e nem toda a gente tem acesso à informação ao mesmo tempo. Ou seja, descodificando isto, o que eu te quero dizer? Que às vezes as pessoas pensam, como se diz, que falta o papel, e qual é o papel, e se toda a gente tiver acesso à mesma informação de forma descomplicada, é fácil perceber onde é que está o processo e, acima de tudo, o que é que falta. Porque estando tudo entregue, os prazos são relativamente sensíveis e fáceis de cumprir. Eu diria que para um prédio normal, com tudo entregue, em um mês o licenciamento está feito. Muitas vezes, o que é que falta? É esta falta de comunicação. Também te diria, porque é justo dizer, genericamente, está muito melhor os prazos, mas há muito ainda a melhorar também, principalmente na confiança que as pessoas têm, porque quando se põe um projeto, temos que saber que dali a pouco tempo as coisas estão a andar. Porque há financiamentos envolvidos, há empresas envolvidas, mão de obra envolvida, e se não há previsibilidade também no investimento que se está a fazer, obviamente, a tendência é que esse investimento se retraia. Por isso, esta também é uma linha de ação que tem que se perseguir. Nós aqui na Câmara temos feito esse esforço de digitalização muito grande, para as coisas serem muito mais céleres e, acima de tudo, as pessoas saberem sempre em que ponto é que está o seu processo. Eu acho que esse é um esforço que temos que fazer, temos que melhorar ainda, mas não tenho dúvidas, esta é uma linha que tem que ser seguida.

Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, muito obrigado pela participação neste Explicador.

Muito obrigado.