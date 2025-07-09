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Está no ar o Explicador da Rádio Observador, esta quarta-feira, sobre as alterações introduzidas nas escolas pelo governo. São convidados deste Explicador Ana Gabriela Cabilhas, do PSD, Gabriel Mithá Ribeiro, do Chega, Porfírio Silva, do PS. A moderação do Explicador é do Bruno Vieira Amaral. E o Ministério da Educação anunciou em conferência de imprensa, que contou com a presença do ministro e do secretário de Estado da Educação, uma série de mudanças que entram em vigor no próximo ano letivo, desde a proibição de telemóveis no primeiro e no segundo ciclos, às alterações à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Ana Gabriela Cabilhas, Gabriel Mithá Ribeiro, Porfírio Silva, bem-vindos a este Explicador. Vamos começar por olhar aqui para as alterações à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que vai passar a ter aprendizagens essenciais. O Conselho Geral das Escolas e as associações de pais terão uma palavra a dizer nas visitas de entidades externas à escola, no âmbito desta disciplina. Gabriel Mithá Ribeiro, estas são mudanças reclamadas pelo Chega ou o governo, o Ministério da Educação deveria ter ido mais longe?

Bom dia, obrigada à Rádio Observador pelo convite. Saúdo o Bruno Vieira Amaral, a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas e ao senhor deputado Porfírio Silva. Num certo sentido, foi ao encontro das propostas do Chega, nomeadamente a introdução nos currículos da literacia financeira. Mas eu aqui tenho alguma dificuldade em perceber o que se está a querer construir, isto é, nós temos que olhar para o que está antes, não podemos colocar, como se diz, a carroça à frente dos bois. E esta disciplina suscita muitas dúvidas. Eu até poderia começar por um outro ponto, mas se não tiver tempo, pelo menos presto, vou começar por um que normalmente não é abordado. Eu sei, tenho consciência do que vou dizer, mas este é um caso, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em que o Estado anda a vender gato por lebre. Eu digo isto por quê? Porque esta disciplina só faz sentido se for para tratar questões sensíveis da condição humana e de forma não politizada, isto é, politicamente neutra. Ou seja, esta disciplina só faz sentido se for para tratar de aspectos como valores morais, opções de identidade sexual, orientações políticas, vida e morte, aborto e eutanásia, guerra, paz, escolhas religiosas, por aí fora. E como vê, isso são questões demasiado sensíveis para o destino humano. O ministro quer ouvir as famílias, quer ouvir as escolas, tudo muito bem. Mas esse tipo de temas só são lecionados com responsabilidade e com eficácia com professores altamente qualificados para tratar destes temas, porque senão, aquilo que o Estado está a fazer, aquilo que nós temos explorado, é muito semelhante a uma fraude no que se ensina. Ou seja, professores com altas qualificações para este tipo de temas são raríssimos ou praticamente inexistentes. Mas depois há aqui uma questão que nós passamos por cima, que é a questão da objeção de consciência dos próprios professores. Ou seja, um professor pode ser excelente a lecionar certas disciplinas, Matemática, Ciência, Educação Física, por aí fora. Mas nós podemos dar cabo dessa vocação dos professores, uma vocação natural, quando os remetemos às três pancadas para lecionar esse tipo de disciplinas como Cidadania e Desenvolvimento. E, portanto, isso não pode ser. Agora, o que nós vemos aqui é, infelizmente, o PSD a ir na onda um pouco apressada da herança do PS e não parar para pensar, e este é um caso que nós devíamos parar para pensar. Portanto, há aqui um espaço do Estado e há um espaço da sociedade e das famílias, e essa barreira não está definida. E por isso, haveria aqui um outro aspecto fundamental desta disciplina que eu gostaria de discutir, mas não sei se tenho tempo.

Já lá vamos. Deixe-me agora também trazer à conversa o Porfírio Silva, deputado do PS. O secretário de Estado da Educação notou que houve grandes discrepâncias internas de escola para escola, o que levou a que os alunos tivessem experiências muito diferentes nesta disciplina. Com estas alterações, crê que o governo faça um dos principais problemas que era a falta de coerência da disciplina, a falta de uniformização desta disciplina?

Bom dia. Bom dia a todos e também bom dia a quem nos ouve. Nós ainda não temos todos os detalhes das modificações que o Ministério da Educação pretende fazer, mas eu queria sublinhar que aquilo que o senhor Ministro da Educação já apresentou está muito longe do ataque radical que alguma direita tem feito nos últimos anos contra a educação para a cidadania nas escolas. E na verdade, nós precisamos muito de educação para a cidadania, também nas escolas, especialmente quando chegamos ao ponto de termos deputados que até no Parlamento incentivam o bullying contra crianças com certos nomes. E portanto, não tendo ainda todos os detalhes, há aqui alguns elementos que nos parecem positivos e outros elementos que precisam claramente de clarificação. Por um lado, as novidades que foram apresentadas, foram apresentadas como uma consolidação da educação para a cidadania nas escolas e, na verdade, só é possível uma consolidação quando já se fez um caminho anteriormente. Há, no conjunto das modificações apresentadas pelo senhor Ministro da Educação agora, toda uma metodologia do conjunto do pacote apresentado que denota uma certa falta de confiança do ministério face às escolas, face à capacidade das escolas para fazer boas opções, denotando uma linha de redução da autonomia das escolas. Mas ainda não é completamente claro por aquilo que sabemos Se isso é assim ou se de fato vai haver um diálogo mais profícuo. Estamos à espera para ver, mas há elementos positivos, claramente. O destaque que é dado ao reforço das questões da democracia, das instituições democráticas, dos direitos humanos é uma das linhas apresentadas que me parecem positivas, mas há questões que vamos ainda ter que perceber. Por exemplo, dá ideia por aquilo que foi apresentado, que as questões da sexualidade serão tratadas apenas como uma questão de saúde, o que, na minha opinião, não é exatamente o caso. Há toda uma questão de sociabilidade, de relações humanas, de respeito mútuo e, portanto, todos os caminhos importantes têm que ir sendo consolidados de uma etapa para outra. Aquilo que foi apresentado ontem pode ser uma consolidação e pode ajudar a aprofundar o trabalho das escolas e da sociedade acerca da importância da educação para a cidadania nas escolas. Vamos precisar saber mais ainda sobre alguns aspectos, como é que isso vai ser feito, mas estamos com uma expectativa positiva de que seja possível ter um bom diálogo com o Ministério da Educação acerca desta matéria.

Ana Gabriela Cabilhas, bem-vinda também a este explicador. Estas mudanças curriculares também na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, correspondem a uma valorização da disciplina. Estarão as escolas também preparadas para esta valorização? E também pergunto se as associações de pais estão preparadas para a participação nas melhorias nesta disciplina a nível nacional, porque se falou bastante por parte do secretário de Estado e do ministro destas desigualdades, mas se se pede a intervenção e a participação das associações de pais, não se estará a criar também aqui uma desigualdade, porque nem todas as escolas não existe a mesma participação das associações de pais nestas questões.

Muito bom dia, quero antes de mais também agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas de painel e quem está a ouvir. E dizer, antes de mais, que ouvindo os meus colegas do PSD, tenho a plena confiança de que o PSD está no centro, está na moderação, está no equilíbrio, a devolver a confiança, a devolver o rigor, mas também a tranquilidade à escola pública, em particular neste tema da revisão das disciplinas e das aprendizagens essenciais. Aliás, convenho te enquadrar que este processo de revisão das aprendizagens essenciais surge porque passaram-se seis anos da homologação destas mesmas aprendizagens e, portanto, este processo de avaliação e de revisão é natural, porque o currículo não pode ser perpétuo e tem que ser forçosamente dinâmico. E o trabalho está a ser no sentido da melhoria deste mesmo currículo para as nossas crianças e para os nossos jovens. E eu creio que nós não estamos a retirar autonomia às escolas. Pelo contrário, o que se está a fazer é eliminar a discussão temática e, portanto, aqui tornando obrigatório a abordagem dos vários temas das quatro dimensões que são obrigatórias, entre as quais eu queria destacar também a literacia financeira e o empreendedorismo, que tem sido tão reclamada pelos jovens e que sabemos que é tão importante para o desenvolvimento dos nossos jovens e para o próprio desenvolvimento do país. Portanto, isto é um ponto salutar. E depois dizer aqui também que esta disciplina nunca foi tratada com a importância que merecia, seja pela falta de enquadramento curricular, porque não havia, de fato, uma regulação e existiam várias discrepâncias de acordo com a própria disciplina era lecionada nas diferentes escolas. Portanto, o que o Governo está a fazer é regular a disciplina, não deixar que as diferentes matérias sejam dependentes, seja da escola onde o aluno está, seja do professor que tem, isto sim, é reduzir as desigualdades e depois, no fundo, chamar quer os pais, as associações de pais, chamar a comunidade educativa, envolvendo também as famílias, porque creio que é muito importante que elas também estejam envolvidas. Desde logo, em entidades externas que possam também participar. E quando estou a falar em entidades externas, estamos a falar também, por exemplo, do envolvimento das instituições de ensino superior, que estão altamente qualificados, especializados, até para a abordagem de temas que muitas vezes são complexos. E nós sabemos que o tema da educação sexual é um tema complexo e que não foi tratado com o cuidado que era necessário. Portanto, sabemos que também aqui levantou vários tumultos e várias preocupações por parte das famílias, que muitas vezes eram até surpreendidas com atividades no âmbito desta mesma disciplina.

Ana Gabriela Cabilhas, precisamente nesse aspecto de as famílias serem convidadas a discutir e a participar nessa discussão sobre as visitas de entidades externas à escola, não será nesse aspecto que se pode criar aqui também um fosso pela não participação precisamente de associações de pais de uma forma homogênea, uniformizada em todo o território?

Eu veria até por outra perspectiva, isto até pode ser um incentivo a que haja uma maior participação e envolvimento dos pais e dos encarregados de educação, da própria comunidade educativa, naquilo que é a discussão e na consulta, seja das entidades ou outros temas. Portanto, vejo por outra perspectiva e creio que, sim, estamos também a acabar com o alarme que existia em torno desta disciplina, porque nós queremos trazer a tranquilidade, o rigor e a exigência à escola pública. Estamos a falar desta disciplina, mas estamos com um processo de revisão e de avaliação das aprendizagens essenciais.

Temos pouco tempo, mas ainda gostava de ir a outros temas, como por exemplo, a proibição do uso de telemóveis nos dois primeiros ciclos de ensino e também esta medida da proibição de manuais digitais no primeiro ciclo. Gabriel Mithá Ribeiro, estas proibições ou estas mudanças constantes não jogam contra a estabilidade necessária, quer curricular, quer também das expectativas das próprias famílias em relação à escola?

Sem dúvida. Aliás, eu tinha a tentação de regressar ao tema da cidadania e desenvolvimento, mas parece-me que está fechado, porque ficam aqui coisas fundamentais para dizer. Pelo menos isto, quer dizer, se convidam as famílias, nós, Chega, defendemos que a disciplina deve ser opcional precisamente por causa disso. Quando a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas fala na literacia financeira e empreendedorismo, muito bem, mas será que os professores depois têm preparação para lecionar com cuidado, com qualidade esse tipo de temas? O senhor deputado Porfírio Silva fala no ataque radical que a direita tem feito à disciplina. O que nós queremos é pensar a disciplina a sério e não construir nada em cima do joelho. Nós temos a perspectiva clara de que a família educa e a escola ensina. E a educação é um direito primordial da família e por isso é que esta disciplina tem que ser opcional.

Essa é a defesa do Chega, que deve ser uma disciplina opcional.

Opcional, exatamente. Além dos problemas que eu referi. Agora, quanto à questão da proibição dos manuais digitais ou dos telemóveis, na questão dos manuais digitais não temos uma posição fechada, mas tendemos a concordar com essa proibição, porque nós inclusive já tivemos audições na Comissão de Educação e Ciência, que nós vivemos numa época de excessos de digitalização que estão a causar problemas como perda de concentração dos alunos, diminuição de capacidades cognitivas e da aprendizagem, problemas cada vez mais acentuados de perda de capacidade de socialização dos alunos. E nós, na tradição ocidental, temos a prova de que a escrita, digamos assim, manuscrita ou manual à moda antiga e o livro tradicional provam a sua eficácia no desenvolvimento intelectual, na memória, por aí fora. E o digital ainda não deu essa prova. E por vezes é até um obstáculo.

Aliás, como foi sublinhado pelo próprio secretário de Estado da Educação, daí a proibição dos manuais digitais. Gabriel Mithá Ribeiro, deixe-me ir também aqui. Sim, para concluir.

Para concluir essa ideia. Nós achamos que aceder às tecnologias na infância é uma coisa, mas quanto mais tarde nós retardarmos esse processo, melhor. Talvez fazer uma comparação um pouco crua, como o acesso a bebidas alcoólicas ou ao tabaco, ou o que seja. Se nós retardarmos isso para lá da adolescência, é melhor para todos. É um pouco isso, quer dizer, nós estamos a precipitar a preparação na infância para esse tipo de experiências que não estão comprovadas, que sejam saudáveis ou até eficazes. Bem pelo contrário, pronto, é isso.

Porfírio Silva, o PS está de acordo com estas proibições, quer dos telemóveis, quer dos manuais digitais no primeiro ciclo?

Só uma frase antes de ir a isso. A cidadania não é opcional e, portanto, a educação para a cidadania também não pode ser. Só quem não compreende nada daquilo que se está a passar no mundo pode achar que a educação para a cidadania há de ser opcional. Sobre a questão do digital, a questão dos telemóveis, a questão dos manuais digitais. Tem havido nos últimos anos, quer em termos de investigação no plano internacional, quer em termos de experiências pedagógicas, uma consciência crescente de que o excessivo fascínio pelas ferramentas digitais não é sempre tão benéfica como há uns anos se pensava e que há perdas. Está estudado que na aprendizagem da matemática, por exemplo, o uso digital até um certo ponto, até um certo tempo, pode ser bom, a partir de um certo uso é abuso e acaba por ser prejudicial às aprendizagens. Por exemplo, a própria escrita. A perda da escrita manual, à mão, acarreta perdas cognitivas em termos de desenvolvimento. O uso do papel, do livro, o uso dessas ferramentas tradicionais não é descartável. E tem havido uma consciência crescente de que afogar as crianças e os jovens em digital pode ser contraproducente. E eu acho que as medidas que o ministério agora anuncia são medidas que correspondem a uma preocupação que existe e que é uma preocupação correta. Agora, eu penso que nós não podemos prescindir completamente de uma confiança nas escolas para elas terem capacidade de modular as orientações em função dos contextos locais e específicos, que nunca são iguais de um lado para o outro. A ideia de que o mistério deve determinar tudo nacionalmente e fazermos todos a mesma coisa é uma atitude facilitista. Parece mais fácil de gerir, mas não tem em conta muitas vezes a diversidade dos contextos, a diversidade das escolas.

Deixe-me pegar precisamente nesse tema e nessa questão para colocar a pergunta à Ana Gabriela Cabilhas, se o governo com estas medidas, com estas proibições, não acaba por retirar alguma autonomia, até pedagógica, às escolas.

Não, mas acho que nós estamos a voltar um bocadinho atrás, porque para o Grupo Parlamentar do PSD, os nossos deveres e direitos enquanto cidadãos não são facultativos, são obrigatórios, mas não basta ser obrigatório, tem que ser efetivamente valorizado. E o que nós vimos é que relativamente à disciplina de Cidadania, nunca houve sequer uma avaliação externa desta disciplina e nunca se percebeu, nem foi possível perceber qual é que era a mais-valia que os alunos estavam a tirar. Até isso está a mudar com este sistema para Portugal. Aliás, foram publicados dados Internacionais possam ser comparados. Não existiam sequer as aprendizagens essenciais definidas e nem sequer era avaliado. Eu gostava de referir isto, porque de facto o governo está a fazer é valorizar esta disciplina. No que diz respeito às alterações relativas ao uso de telemóveis na escola e até mesmo ao nível dos manuais escolares, o governo está a avaliar o impacto das medidas e há uma experiência que decorreu deste letivo para uma avaliação e análise por parte.

Deixamos de ouvir Ana Gabriela Cabilhas. Não sei se é possível retomarmos o contacto. Não.

A redução do bullying, da indisciplina, dos confrontos físicos, são medidas que estão a contribuir para melhorar o ambiente escolar. A escola também se vai adaptando a este conhecimento e aprofundidade daquilo que vai sendo conhecido do contexto escolar, porque o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é que as políticas públicas não são monitorizadas, não são avaliadas, não se conhece, e se não se conhece não se consegue nem melhorar, nem avançar. É esta também a mudança que este governo está a introduzir. E vemos isso não apenas com base nas recomendações que foram lançadas às escolas no letivo 2024/2025, é com base nessas recomendações que agora são trazidas novas recomendações melhoradas para o novo ano letivo, que têm em conta o contexto da escola e também é preciso dizer que há exceções que estão salvaguardadas precisamente para garantir as especificidades de cada escola. E também relativamente ao uso de manuais digitais, em que, por exemplo, se viu que no primeiro ciclo, que é de extrema importância crítica para o desenvolvimento da leitura e da escrita, decidiu-se por isso não autorizar o uso de manuais digitais e porque ainda está a ser estudado os efeitos do uso excessivo de ecrãs neste ciclo de estudo, mas também relativamente ao segundo, ao terceiro ciclo, mas também ao ensino secundário, é permitido o uso mediante essas condições, mediante essa justificação de uma opção pedagógica. Este é o caminho que o governo vai continuar a fazer e que é recuar da avaliação, de monitorização. E nós bem sabemos, quer ao nível das escolas, quer ao nível da própria estrutura do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. O senhor ministro já explicou publicamente que existem mais de 300 aplicações informáticas que não têm qualquer estratégia. Bem sabemos a falta de recursos que as escolas têm no que diz respeito às próprias condições de conectividade, de infraestruturas tecnológicas. Este governo também está a fazer o esforço consistente para que haja um melhor ambiente na escola e para que estas diretrizes tenham depois respaldo, obviamente, no terreno.

E veremos os efeitos também destas mudanças no próximo ano letivo. Ana Gabriela Cabilhas, Gabriel Mithá Ribeiro, Porfírio Silva, muito obrigado pela participação neste Explicador. O Explicador está de regresso na tarde política da Rádio Observador.