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Começa agora o Explicador das manhãs 360, sobre a audição de Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia, que foi ontem ouvido pela Comissão de Orçamento e Finanças antes da entrada no Banco de Portugal. São nossos convidados Alberto Fonseca, do PSD, Rui Afonso do Chega e Carlos Pereira do PS.

Bom dia, bem-vindos todos. O próximo governador do Banco de Portugal foi ontem questionado pelos deputados sobre o entendimento que faz dessa função e ficaram evidentes divergências em relação a Mário Centeno. Alberto Fonseca, bom dia, começando por si. Uma destas divergências está na decisão, pelo menos no timing da decisão da construção da nova sede do Banco de Portugal. Para além de eventuais dúvidas jurídicas sobre o assunto, acha que o novo governador deve reavaliar a decisão tomada por Mário Centeno?

Sim. Olá, bom dia a todos do painel e a todos que nos ouvem. É verdade, de fato, acho que o país ficou em choque com a decisão do atual governador, muito próximo do final do seu mandato, tomar uma decisão tão importante, tão comprometedora e tão polêmica, porque se fosse uma decisão unânime que a sociedade compreendesse bem, poderia não haver daí grande problema. Mas fato é que ela é envolta em grande polêmica e há vários pareceres. Há muitas contingências que são levantadas por causa dessa decisão, que é uma decisão que pode comprometer seriamente o futuro do Banco de Portugal e de fato o país quando teve conhecimento. Aliás, há uma investigação do Observador nesse sentido, que é muito esclarecedora da preocupação que o país tem nessa matéria e naturalmente que também o próximo governador não estará confortável e assumiu claramente que nunca tomaria uma decisão destas num momento tão próximo do final do mandato, comprometendo-se inclusive a definir os timings em que este tipo de decisões devem ser tomadas durante os mandatos de um governador.

Rui Afonso, bem-vindo também a este Explicador. As dúvidas colocadas por Álvaro Santos Pereira, a propósito da questão da nova sede do Banco de Portugal fazem sentido?

Bom dia a todos. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Observador. Sim, fazem todo sentido. Um governador que em final de mandato avança com projeto de quase € 300 milhões. Estamos a falar de um projeto de um custo muito elevado. Tendo em consideração que houve relatórios e houve pareceres jurídicos que foram encomendados pelo próprio Banco de Portugal, que alertavam para pelo menos 16 contingências de alto risco nesse negócio. Só para dar alguns exemplos, havia incertezas sobre o licenciamento, a necessidade de avaliação do impacto ambiental e outras alterações do imóvel. Que realmente puseram em causa toda a viabilidade, toda a fiabilidade e toda a honestidade do próprio negócio. E portanto, se este negócio se pauta por alguma coisa, é pela falta de transparência em que foi feito. Daí que também tenha surgido uma investigação no sentido de se apurar se efetivamente cumpria ou não os requisitos obrigatórios para avançar. E portanto, isto realmente põe em causa o senhor governador do Banco de Portugal, na sua credibilidade e na sua transparência.

Rui Afonso, o novo governador deve reavaliar esta decisão ou no fundo dá-la como tomada e seguir em frente com o projeto?

Sim, nós estamos numa altura difícil pro país. Estamos numa altura em que não podemos brincar com o dinheiro dos contribuintes e portanto nós consideramos de extrema importância que isso seja feito, que haja responsabilidade na gestão dos fundos do Banco de Portugal. E portanto, quer queiramos, quer não, este negócio está envolto de uma grande opacidade e de clara preocupação para o país. E portanto, aquilo que o novo governador deverá fazer é reavaliar todo o negócio e perceber em que âmbito é que foi realizado.

Carlos Pereira, bom dia, bem-vindo também a este Explicador. Concorda com estas críticas sobre uma imprudência, talvez de Mário Centeno, ao decidir a construção da nova sede do Banco de Portugal e também com o timing dessa decisão semanas antes de deixar o cargo?

Bom dia a todos quem nos está a ouvir. Bom dia também ao painel. Eu estava aqui a sorrir porque o tema central desta audição era compreender se Álvaro Santos Pereira tinha independência política para o cargo. Basicamente, centrou-se muito à volta disto, um bocadinho tentando afetar a credibilidade de Mário Centeno. E estava a ouvir Rui Afonso e estava a sorrir porque Álvaro Santos Pereira ainda não é governador, mas Rui Afonso e o Chega já dão instruções sobre o que deve fazer sobre matérias relacionadas com o Banco de Portugal, o que revela bem daquilo que é a independência do Governador do Banco de Portugal, ou pelo menos o que pensa o Chega sobre esta relação de poder entre um regulador e o político. Mas enfim, é o que temos. De qualquer maneira, permita-me responder à sua pergunta da seguinte maneira: eu estive em grande parte da audição e eu acho que Álvaro Santos Pereira levou longe demais os recados políticos. Ou seja, voltando à questão inicial que eu referi, numa audição que tinha um propósito muito claro de compreender até onde é que se poderia ter confiança na independência do Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira envolveu-se demais nas questões pessoais, diariamente, por exemplo, na polêmica relacionada com a sede, porque diga-se a verdade, a questão da sede, contrariamente ao que ouvi Os interlocutores anteriores referir não começou no fim do mandato, é um processo longo que houve uma decisão no fim do mandato, em que Mário Centeno estava na posse de toda a legitimidade de gestão para poder tomar aquela decisão. Eu acho que este envolvimento direto na polêmica da sede fragiliza a credibilidade do Banco de Portugal, porque transforma o Banco de Portugal numa disputa pessoal. Isso Álvaro Santos Pereira não esteve bem, como também não esteve bem quando foi se referindo a questões relacionadas com o país, com recados indiretos políticos. Por exemplo, quando diz que Portugal entrou na bancarrota, usou esta expressão várias vezes, não é uma expressão que possa ser usada por um futuro governador do Banco de Portugal, já nomeado. Efetivamente pode ser usado por Alberto Fonseca, por Rui Afonso, por deputados e por políticos, que um governador não é natural que o faça, revelando a carga política que tem em cima da sua nomeação. Eu devo dizer, em boa verdade, que foi uma audição bastante pobre no que diz respeito a essa matéria. E se Álvaro Santos Pereira queria sublinhar a sua independência, eu acho que não conseguiu fazê-lo, até porque tem em cima dele a execução da troica que todos nós nos lembramos muito bem.

Sobre esse ponto concreto ainda, Carlos Pereira, acha então que Álvaro Santos Pereira deu uma amostra de falta de independência?

Eu não queria ir tão longe. Eu julgo que ele chegou àquela audição muito preocupado em se afirmar independente e nessa preocupação excessiva, do meu ponto de vista, acabou por meter os pés pelas mãos e de alguma maneira condicionar e fragilizar a credibilidade do Banco de Portugal, porque não se pode estar numa Assembleia da República, numa audição, ou estar numa conversa de café e ter determinadas conversas, determinadas respostas, como eu ouvi, nomeadamente aquelas referidas às questões da bancarrota, mas não só, também relativamente à sede, porque eu próprio perguntei ao senhor professor Álvaro Santos Pereira, afinal, qual é o prazo adequado para tomar uma decisão, dado que o processo já era longo. E Álvaro Santos Pereira não soube responder, disse que ia pensar no assunto, como aliás grande parte dos temas foram muito pouco respondidos, preferiu basicamente preferir muitos slogans sobre independência e sobre rigor, mas não apresentou nenhuma visão estratégica para o Banco de Portugal. Eu lamento, mas não achei que tivesse sido uma audição ao nível de um bom governador do Banco de Portugal, mas obviamente que nesta fase, daremos naturalmente o benefício da dúvida. Álvaro Santos Pereira tem esse benefício da dúvida para poder desempenhar um bom papel e eu espero que o faça, honestamente.

Alberto Fonseca, ontem Álvaro Santos Pereira deu garantias, ofereceu garantias na audição dessa independência que repetiu insistentemente ou até por algumas declarações que ontem fez, está ainda demasiado marcado pela sua participação na política e no governo de Pedro Passos Coelho?

Permita-me só aqui um desabafo. É curioso que relativamente à pergunta sobre a sede, o Carlos Pereira falou de tudo menos da sede. Portanto, se eu arranjar aqui todos os argumentos para fugir ao tema essencial.

Não, eu não vou dar instruções ao Banco de Portugal o que fazer sobre aquilo, isso eu não vou dar.

E sobre a sede, a única coisa que disse é que lamentou que o futuro governador se envolvesse diretamente em questões pessoais. Eu não percebo como é que a questão da sede do Banco de Portugal é uma questão pessoal, que porventura não estou ainda a atingir o alcance, é mesmo uma questão pessoal do atual governador, não percebo.

Eu até aceito a possibilidade de atingir o alcance, mas a verdade é que o governador não disse como é que o Banco de Portugal queria a sede.

Não sei como é que a escolha da sede é uma questão pessoal, e também não percebo porque é que diz que a audição foi pouco esclarecedora. Aliás, ontem numa segunda ronda, teve a oportunidade de dizer que não assistiu à audição toda. Eu não estive a controlar quanto da audição assistiu ou não, mas porventura assistiu a muito pouco, porque ela de facto foi bastante esclarecedora. Relativamente à questão que coloca da questão da independência, e associando aqui à sua participação no governo de Passos Coelho. É curioso que a única participação política que o futuro governador teve ao longo da sua vida, foi precisamente esses dois anos que esteve no governo, porque toda a sua carreira profissional foi construída no estrangeiro e foi construída com mérito, sempre por concursos públicos, portanto, nunca foi nomeado para nada, com exceção dessa experiência que teve no governo e com exceção de agora.

Mas é daqui que a maior parte dos portugueses conhece Álvaro Santos Pereira. É precisamente da sua participação nesse governo.

Exatamente, e de boa memória, portanto, ele já tinha uma carreira como professor, uma carreira muito rica, e como ministro do governo, causou aqui também uma boa impressão nos portugueses como bastante inovação e com uma forma de estar na política também um pouco diferente daquilo que outros políticos nos vinham habituado. E mesmo depois de sair do governo, não se ficou agarrado ao lugar e deixar-se levar por cargos de nomeação como tantos outros ficam, e continuou a sua carreira, neste caso na OCDE, dando um grande prestígio a Portugal, ser o economista-chefe dessa grande instituição que é a OCDE. Ele tem, de facto, aqui um currículo que é invulgar, porque alia essa experiência acadêmica, alia a experiência governativa e também uma experiência internacional muito rica. É uma voz muito considerada internacionalmente e toda esta experiência, nomeadamente agora mais recentemente como economista-chefe da OCDE, acho que são uma grande mais-valia para um governador do Banco de Portugal. E acho que devemos ter todos muito orgulho nisso e estar muito satisfeitos por ter uma pessoa com um currículo tão rico em tão importante cargo em Portugal.

Rui Afonso, acha que a governação de Mário Centeno no Banco de Portugal foi independente, esteve afastada dessas influências políticas e se espera que Álvaro Santos Pereira, a confirmar essa ideia, mantenha esse nível de independência?

Sim, antes mesmo, quando estava a ouvir o deputado Carlos Pereira, também me estava a rir, porque ele acusa o novo governador de ser dependente do poder político, quando o próprio pertence a um partido político em que o professor Mário Centeno saiu diretamente do Ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Foi se calhar das nomeações mais escabrosas que houve na história recente do país. Por outro lado, eu não percebo como é que acham que é normal que, se é um processo tão longo, o processo de construção da nova sede, como se fosse uma coisa imperativa, como se eles não tivessem sede. Quando um contrato de promessa foi assinado em maio de 2025. Era um processo tão longo, mas o contrato promessa foi assinado em maio de 2025, já perto da saída do professor Mário Centeno como governador. Se acham isto normal, eu não sei realmente o que será normal. Estamos a falar de uma coisa desta envergadura, estamos a falar de um investimento de 300 milhões de euros. Isto levanta todas as dúvidas possíveis.

Mas além da questão da sede, acha que Mário Centeno exerceu o cargo de forma independente?

Não, de forma alguma. Aliás, Mário Centeno teceu muitas vezes declarações públicas com alinhamento político, em que lhe faltou claramente a isenção e a independência que é requerida a um governador do Banco de Portugal. Acho que isso não é dúvida, mas nós não podemos esperar outra coisa de alguém que foi ministro das Finanças do Partido Socialista. Aquilo que nós dizemos é que, efetivamente, este novo governador está em condições muito melhores de assumir o cargo de governador do Banco de Portugal do que propriamente Mário Centeno. Isso não há dúvida. E há outra coisa que também ouvi com alguma tristeza. Eu não percebo como é que se pode dizer que eu já estava a dar instruções ao novo governo de Portugal como proceder. Eu respondi uma pergunta se devia ou não reavaliar o negócio da nova sede. E o deputado Carlos Pereira já está a dizer: "Não, já estão a dar instruções ao novo governador do Banco de Portugal", quando é uma pessoa que não temos dúvidas absolutamente nenhumas que, em termos de independência, está a léguas de Mário Centeno, pela sua experiência internacional e credibilidade, pela sua formação académica, pela sua independência aparente do poder político direto, isso não temos dúvidas nenhumas, e também pela sua capacidade técnica de gestão e até de conhecimento económico. E eu acho que relativamente a essa matéria estamos falados. Agora, o senhor deputado Carlos Pereira está a tentar arranjar argumentos que não tem, que não existem. Relativamente a esta matéria, e principalmente relativamente à questão da nova sede, há realmente questões que têm de ser decididas e o novo governador tem que aferir sobre esse processo, tem que reavaliar esse processo. Espero bem que sim. Eu não dou instruções a ninguém, mas gostava que ele realmente reavaliasse e visse se será possível ou não, ou se foram seguidos todos os passos necessários para que realmente o processo fosse viável e venha a ser concretizado.

A questão da sede estão posições claras. Carlos Pereira, uma das funções centrais dos bancos centrais é definir as taxas de juro para controlar a inflação. Pela audiência de ontem, ficámos com a ideia que Álvaro Santos Pereira está mais do lado de uma política monetária mais dura, com taxas de juro eventualmente mais altas para travar a inflação. Concorda com esta posição?

Antes de ir aí, eu gostava de ir, mas gostava de dizer uma coisa ao senhor deputado Rui Afonso. A razão pela qual eu referi as questões relacionadas com o confronto que Álvaro Santos Pereira resolveu ter com Mário Centeno, teve a ver com as questões de ele se intrometer nestas matérias, que eu acho que não devia se intrometer. Repare, ele até se intrometeu na circunstância de Mário Centeno poder ficar como consultor do Banco de Portugal. Ele não só se intrometeu com o Mário Centeno, intrometeu-se com Cavaco Silva, com Vítor Gaspar, com Moreira Ferreira de Leite, com Abel Mateus, todos esses foram consultores do Banco de Portugal. Portanto, isso revela muito bem-

Ele respondeu a uma pergunta que lhe fizeram, nada mais do que isso.

Sobre a política monetária.

Ele respondeu a uma pergunta que lhe fizeram na audição.

Não, ele fez muito mais do que isso, tem razão.

Ele deu a sua opinião no seu caso pessoal.

Ele levou longe demais o seu debate em termos daquilo que é a disputa pessoal e isso não me pareceu adequado para um governador. Mas sobre a questão da política monetária é muito importante, porque deixou alguma ambiguidade, para não dizer muita ambiguidade, sobre a sua perspetiva sobre política monetária, porque ele afirmou de forma muito clara não é uma pomba, ou seja, em linguagem do BCS, significa que não é favorável ao corte dos juros, mas também não disse que era um falcão, ou seja, que era favorável ao aumento dos juros. Houve esta ambiguidade significativa, mas isto veio despertar o fantasma da austeridade que Mário Santos Pereira praticou em Portugal quando foi governo, ministro do PSD, porque eu ouvi o Rui Afonso dizer que Mário Centeno tinha sido ministro do PS, este foi ministro do PSD, é bom não esquecer isso. Deixou este fantasma da austeridade e também não ensaiou uma avaliação crítica das consequências negativas que esta circunstância de não ser uma pomba, como ele afirmou tão frontalmente, ou seja, não é favorável ao corte dos juros, não disse que impacto é que isto tinha no crescimento, na coesão social, nas dívidas das pessoas, nomeadamente aqueles que têm habitação. E ficou aqui, do meu ponto de vista, uma dúvida grande e uma preocupação grande sobre aquilo que é o posicionamento de Mário Santos Pereira.

Alberto Fonseca, para uma resposta rápida, Mário Centeno deve continuar ligado à instituição depois de ter passado pelo cargo de governador. Álvaro Santos Pereira ontem comentou e disse que no caso dele não o faria

Exatamente, e foi isso que o Carlos Pereira agora não disse. O que Álvaro Santos Pereira ontem disse é que, no seu caso, se fosse com ele próprio, ele não continuaria.

Alberto Fonseca acha que deve continuar ligado à instituição ou não? Mário Centeno.

Está a fazer a pergunta a mim. E eu, Alberto Fonseca, se fosse o governador do Banco de Portugal, a seguir não continuaria como consultor do Banco de Portugal. Seguiria a minha vida, ainda para mais o professor Mário Centeno ainda é jovem, ainda tem muita carreira pela frente, terá muita oportunidade de seguir outros caminhos. Eu, enquanto governador, não continuaria como consultor do Banco de Portugal.

Deixe-me fazer também a mesma pergunta a Rui Afonso: Mário Centeno deve continuar ligado ao Banco de Portugal?

Claro que não. Nós consideramos que não existem condições neste momento, até porque se levantaram suspeitas sobre as suas ações enquanto governador do Banco de Portugal e que têm que ser dirimidas. Portanto, se eu fosse o professor doutor Mário Centeno, a primeira coisa que faria é preparar as minhas malinhas e procurar vida noutro lado. Eu acho que já chega, acho que está na altura de virar a página, passar uma nova era e esquecer o socialismo, deixar o socialismo para trás.

Carlos Pereira, só para clarificar a sua posição, Mário Centeno, neste caso, deve continuar, a exemplo de outros governadores do Banco de Portugal, com algum tipo de ligação à instituição?

Eu não falo em nome de Mário Centeno, não tenho essa veleidade.

Também não lhe sugeri que o faça, mas é a sua opinião.

O que eu estou a dizer é que esta superioridade moral que Álvaro Santos Pereira tentou passar na audição só de alguma forma choca, não apenas Mário Centeno, mas Cavaco Silva, Vítor Gaspar, Manuel Ferreira Leite e Teixeira que andaram lá.

Mas não foram governadores.

Não me parece que essa seja, de facto, uma situação de análise. Acho que Mário Centeno tem condições para ser consultor do Banco de Portugal, não está impedido de o fazer e não me parece que tenha que ser qualquer um de nós a tomar uma decisão sobre essa matéria.

Fica clara essa ideia, Carlos Pereira. Rui Afonso, Alberto Fonseca, muito obrigado pela vossa participação neste Explicador. Um bom dia.

Obrigado. Bom dia.

Obrigado. Bom dia.