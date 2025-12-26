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Começa agora o Explicador das manhãs 360, esta sexta-feira sobre o encerramento de urgências. São convidados do Explicador: Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, e também Alberto Caldas Afonso, presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. A moderação deste Explicador é da Carla Jorge Carvalho e do Bruno Vieira Amaral.

Nesta sexta-feira estão encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro, Setúbal e Santarém. Em Vila Franca de Xira também está encerrada, mas apenas, nesse caso, a urgência de obstetrícia. É um cenário que tem sido habitual nos últimos meses e que piora na altura do Natal. Caldas Afonso, muito bom dia, bem-vindo a este Explicador. Começando por si, estes últimos dias foram mais uma vez marcados por este encerramento de urgências. O governo não está a conseguir aplicar uma solução para este problema, apesar das promessas que foram feitas logo desde que o governo tomou posse ainda no ano passado.

Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos, esperando que o Natal tenha sido um bom Natal para todos. Claro que, obviamente, com aquilo que estamos a falar hoje, não poderá ser tão bom Natal para todos. Obviamente, relativamente à sua questão, vamos ser factuais. Se não fossem encetadas medidas que foram já encetadas no plano de emergência relativamente a este grave problema que atravessamos, o que tinha acontecido neste fim de semana e no próximo fim de semana é que estariam o triplo de urgências fechadas. Portanto, as medidas que foram encetadas estão a ter um efeito positivo. Basta comparar com aquilo que foi nos anos anteriores.

Quer explicar-nos que medidas foram essas?

Com certeza. Dito isto, obviamente que temos que estar preocupados. Obviamente que para nós, nomeadamente para mim, em particular, na região que estamos a falar, é algo que eu considero que tudo temos que fazer. É extremamente difícil, mas tudo temos que fazer para que as mulheres do Barreiro, as grávidas do Barreiro, as grávidas da Península de Setúbal, tenham os mesmos direitos que qualquer mulher do nosso país. Portanto, é este o enorme desafio. As medidas que foram encetadas, como fomos anunciando ao longo do tempo. A primeira questão foi uma radiografia da situação. E a radiografia da situação o que é que nos mostra? Nós temos, efetivamente, uma carência enormíssima, fundamentalmente de médicos de obstetrícia e ginecologia. Mesmo que nós tivéssemos todos os médicos, e que neste momento cerca de 45% de médicos dessas especialidades estão no setor privado. Portanto, nós temos 55% de ativos para fazer face, de acordo com as escalas, de acordo com os recursos humanos necessários, de acordo com a missão de cada hospital, de 39 ULS. Na questão particular do Barreiro, temos três hospitais. Nesses três hospitais, de facto, aquilo que temos em termos de recursos humanos é muito pouco para fazer face ao mínimo de recursos humanos para manter uma urgência aberta. Esta é a realidade. Portanto, mesmo que tivéssemos todos os médicos que existem em Portugal, de ginecologia e obstetrícia, nós iríamos ter um déficit ainda de horas para dar uma cobertura plena às 39 ULS, que cada uma delas tem um serviço de urgência.

Alberto Caldas Afonso, deixe-me perguntar-lhe então se uma das soluções possíveis para este problema, a breve prazo, é o recurso aos serviços privados e aos hospitais privados. Deve o governo, o SNS, olhar para essa solução para fazer face a estes problemas mais urgentes e que têm sido repetidos nos últimos tempos?

Essa questão, como sabe, já foi colocada, há um protocolo assinado para situações em que há uma situação de facto de falta total de resposta. Mas eu sou daqueles que continuam a acreditar, independentemente das dificuldades, nós temos condições para que isso não seja, na totalidade, necessário. E vamos nos focar naquilo que foi feito. E focando naquilo que foi feito, o que importa nesta matéria? A primeira questão foi, de facto, a nível dos serviços de urgência, chamado blocos de partos, havia e ainda vai havendo, uma quantidade de procura de senhoras que querem ter uma resposta, e que têm direito a essa resposta, para situações para as quais aquele não era o local adequado. Daí a questão que foi feita de criar, do ponto de vista científico, técnico, algoritmos perfeitamente validados, que procuramos e identificamos em vários países, através da linha em que situações que naquele dia ou no dia seguinte poderiam ser vistos ou na consulta aberta do hospital ou no centro de saúde para retirar esses mesmos episódios dos blocos de partos. Ou seja, dando maior tempo disponível dos parcos recursos que temos para a missão principal, que é o bloco de partos. E posso dizer com isso, nós retiramos cerca de 25% desses episódios Ou seja, foi isso que permitiu que neste fim de semana, por exemplo, não estivesse encerrado o triplo de serviços de urgência nesta área.

E essa ideia que nos disse logo no início é muito forte. A situação poderia estar pior sem essas medidas.

Três vezes mais.

Três vezes mais.

Isso é claro. Depois, o segundo pacote de incentivo é os incentivos da natureza da atratividade dos profissionais para manter no SNS.

E já lá vamos a essa questão que atravessa todos os profissionais e não só até aqui na questão da obstetrícia.

Aqui temos que perceber que esta é a urgência, é por aqui que temos que começar.

Exatamente. Deixe-me só chamar primeiro o Frederico Rosa, que está aqui conosco em estúdio, é o presidente da Câmara do Barreiro. Bem-vindo também. Estamos a perceber até aqui, pelo que ouvimos, que a situação podia estar pior. O que é certo é que no Barreiro, o bloco de partos ou serviço de urgências, tem estado fechado estes dias todos e tem estado assim há muito tempo. Isto tem que passar mesmo pela concentração de urgências na Península de Setúbal para haver uma situação estável para a população?

Bom dia, primeiro de tudo. Espero que tenham tido um bom Natal e quase diria bem-vindos à realidade agora no dia 26. Mas não é uma realidade, ou seja, nós podemos fazer todos surpreendidos quando vemos essas notícias, porque isto há os anos que, eu diria, quando chega ali julho, agosto e agora quando chega o Natal, quando os profissionais têm mais períodos de férias, isto acontece.

Está a dizer há anos, não é nos últimos meses.

Quase que diria que isto eu já tenho no meu calendário quando chega a esta altura de dezembro e do verão, que venho falar sobre urgências, porque é uma recorrente. E já com vários governos. Ou seja, isto para dizer que isto é um problema, que não é de hoje, que não se resolve com paliativos. Que também, deixe-me dizer, não contem comigo para normalizar esta situação. E há uma coisa que eu sempre disse: como é óbvio, é importante ter medidas de curto prazo para evitar que cada vez mais, ou que aconteçam, como infelizmente tem vindo muitas vezes a acontecer, grávidas a ter partos em ambulâncias, ou mesmo em carros particulares, que nós ficamos todos satisfeitos por correrem bem, mas sabemos que o risco de correr mal é muito grande. E nós sabemos que é importante e à pergunta: podia ser pior? Podia, certamente. Mas é isto que queremos, é este caminho que queremos seguir. Eu diria que, no meu entendimento, não, de todo. Eu disse isto quando se começou a falar da questão da rotatividade das urgências, eu diria que há três anos, vou dizer de cabeça, que eu sempre disse uma coisa que é: o mais importante é nós termos a previsibilidade do sistema.

Portanto entre a rotatividade e ter um serviço de urgência que até pode estar a alguns quilômetros de distância, é melhor ter um serviço fixo.

Não, o que eu diria é que é importante termos esta previsibilidade, mas isto é uma coisa de curto prazo, porque a grande pergunta que nós temos que nos fazer, repara, nós estamos a falar de uma região da Península de Setúbal, dos nove conselhos que a compõem, que vão ali assim desde a zona do Arco Ribeirinho até à Baía do Sado. Estamos a falar de uma região que está a crescer em população. Estamos a falar de uma região onde vão ser inseridos dois grandes projetos nacionais. Terceira travessia, aeroporto, ou seja, que vai ter ainda um boom, com certeza, de população. E nós temos que pensar que serviços públicos é que queremos. Eu vou tirar aqui da equação a questão da educação, das escolas. Na saúde. Onde é que nós queremos chegar? E nós sabemos que hoje, passado uns anos sobre esta questão das urgências, que obviamente tem a ver, como foi dito aqui anteriormente, e bem, com a questão dos profissionais, da atratividade, da retenção dos profissionais. Hoje o privado é uma realidade, é escusado pensar que não vai haver o serviço privado, vai haver. Mas como é que nós conseguimos não só atrair, como reter os profissionais no SNS e onde é que nós queremos chegar?

Mas neste momento, qual seria a solução a breve prazo para as urgências? Urgências que têm estado repetidamente encerradas. É a concentração de urgências, por exemplo, no caso da obstetrícia e ginecologia no Hospital de Almada, essa seria uma solução para as populações vantajosa?

Se me perguntares se isto é a curto prazo, quer dizer, não parece que essa seja uma solução de curto prazo, porque ela foi nos sempre apresentada, porque a concentração, a construção de uma mega maternidade não é uma solução de curto prazo. Obviamente que haver sempre serviço aberto, com previsibilidade de quem precisa para poder ir, é sempre uma mais-valia. Mas eu diria que a grande, se me perguntasses onde é que nós temos que chegar para daqui a cinco, seis anos não estarmos a discutir o mesmo, é perceber como é que estes três hospitais, estamos a falar o LDS, a Rábida, penso que não me vou enganar no nome, o LDS Arco Ribeirinho, que inclui os quatro conselhos ali assim Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete e Almada-Seixal, com os seus profissionais, porque vai ter uma população crescente, que já hoje se evidencia. Como é que nós temos que fazer o caminho para reter esses profissionais? Com a oferta crescente também que vai haver do privado.

Caldas, há pouco já estava a falar também da questão da atratibilidade do SNS, da capacidade de reter médicos, mas ao nível da concentração das urgências, que pode ser uma solução já anunciada pelo governo de curto prazo. Temos também da parte dos médicos essa disponibilidade para participar dessa solução?

Sim, tudo isto tem que ser intensivo e esse caminho está a ser feito. Um caminho de envolver todos aqueles que são parte da solução e não do problema. E, portanto, tem de se falar com os médicos. Repare, o que importa aqui na Península de Setúbal, temos que ser realistas. Nós temos um número, de facto, super deficitário de recursos humanos, em particular na Península de Setúbal. Precisamos de ter um polo a norte e um polo a sul, até porque o polo a sul, que é o Hospital de Setúbal, ainda tem responsabilidades pelo norte alentejano. Estamos a falar que se esse polo não existisse, distâncias essas sim, seriam muito grandes. O que importa? O que importa é que todos temos que perceber que o privado existe, mas o privado, nas situações de mínima complexidade, vem para o Serviço Nacional de Saúde. Nós todos temos que defender o Serviço Nacional de Saúde. Nenhum de nós, que estamos agora aqui a falar, está livre de hoje ter que ir a um Serviço Nacional de Saúde, porque é lá que tem a resposta. Portanto, todos temos que estar pela parte da solução e estarmos unidos na solução. E qual é a melhor solução de acordo com aquilo que temos? Primeiro, é envolver os profissionais, eles perceberem que é melhor para os profissionais, porque vão ter melhores condições de trabalho, melhor segurança, vão ter um staff maior que lhes permite estarem mais seguros naquilo que estão a fazer e, acima de tudo, vai ser melhor para as populações. E nós temos que colocar sempre como o nosso principal objetivo para todos, o que é melhor para a grávida e para o recém-nascido. Aqui não se coloca só a questão da grávida, porque depois é um recém-nascido. E felizmente, na Península de Setúbal, nós temos no Hospital Garcia de Orta, uma excelente neonatologia. O que temos que fazer neste momento? Permita-me que lhe diga isto. Eu há duas décadas e meia, no Porto, na grande área do Porto, passamos por uma situação idêntica. Nós tínhamos cinco serviços de urgência de pediatria e não tínhamos pediatras para as cinco urgências de pediatria. E a solução foi, depois falámos todos, com certeza que os hospitais têm culturas que não são as mesmas, mas percebemos que o melhor era estarmos todos do mesmo lado e termos uma urgência partilhada há mais de 25 anos.

Mas aí depende, Caldas Afonso.

Deixe-me só dizer mais.

Deixe-me só perguntar se isso depende, claramente, da boa vontade também dos profissionais de saúde, nomeadamente dos médicos, para que essas soluções sejam implementadas.

Depende de todos, obviamente, depende dos profissionais de saúde, mas acima de tudo, tem que depender-- eu quando escolhi ser médico, escolhi uma profissão para ajudar as pessoas, para salvar vidas e pôr sempre em primeiro lugar os meus doentes. Isso é que tem que existir. É isso que é a essência da profissão médica. E digo lhe, nós estamos há mais de 25 anos. Nenhum dos profissionais tem nada de acréscimo, 1 centavo de acréscimo, por partilhar a urgência em um outro hospital e as coisas têm corrido bem. Vou lhe dar um exemplo. O hospital, o Centro Hospitalar Universitário Norte, tem o maior departamento de pediatria do país e não tem o serviço de urgência e vou fazê-lo, os meus colaboradores, os médicos do serviço de pediatria, vão fazê-lo, a urgência metropolitana e o hospital não perdeu nada. Pelo contrário.

Ou seja, essa ideia já se pratica em várias unidades hospitalares. Estamos mesmo com muito pouco tempo. Frederico Rosa, além de chamar a atenção para o problema do Barreiro, o que as autarquias podem fazer mais para contribuir para a solução?

Uma das coisas que tem sido essencial, tem sido na crescente resposta dos centros de saúde, porque isso permite, com a atratividade, novos equipamentos e novos médicos de família, para tu teres gravidezes vigiadas. Um dos grandes problemas, muitas vezes, os profissionais, é aquilo que me têm dito, é as pessoas que aparecem no momento para ter o parto, que nunca foram vistas em momento anterior e isso dá uma grande incerteza, obviamente, e isto é uma forma de ajudar. Mas há outra que eu não tenho dúvidas que todas as autarquias estão dispostas, até porque já o disseram publicamente. É exatamente também naquilo que foi dito, na capacidade de reter, por exemplo, na questão da habitação, que nós sabemos que é um problema, porque um profissional que vem de fora, dois terços ou mais do seu salário é logo para a habitação, por isso prefere não vir. Não é por acaso que este grande problema se situa aqui nesta região.

E a abertura ao investimento privado. Sabemos que há um projeto previsto para 2028 de abertura de um grande hospital privado no Barreiro. Isto resulta de um aproveitamento das falhas do SNS ou é mesmo uma solução de futuro o recurso ao privado?

Não, eu acho que o SNS, independentemente da oferta do privado ou não, e eu digo sempre, é uma realidade, nós não podemos ignorar que ela existe. Nós temos que fazer tudo para que o SNS, também, mais uma vez, como já foi aqui dito e repetidamente, é o grande garante do acesso à saúde para todos. E nós sabemos que quando há problema, é para lá que se dirigem. Uma gravidez sem problemas, normalmente, eu digo isto, uma gravidez não é doença. Gravidez sem problemas, eu diria que é um negócio altamente possível. Mas não é isso que nós estamos a falar quando falamos do SNS e na capacidade que nós temos de ter essa resposta no terreno. Com uma grande urgência que não me choca nada, mas sem perder ou sem, pelo menos, ter no horizonte o reforço desta capacidade local, porque como dizia aqui também e bem, por exemplo, o Hospital de Setúbal serve de tampão para tudo que vem do litoral.

Do norte.

É importante haver estas respostas e nós nunca podemos perder este horizonte, porque no dia que nós perdermos este horizonte e dissermos: "Não, esqueçamos isto, vamos só olhar para uma concentração de urgências", então nós estamos, à partida, a talhar uma parte importante da resposta que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem que ter.

Vamos ver se para o ano não estamos cá a repetir estas preocupações. Frederico Rosa, impossível, fica esse aviso também a Alberto Caldos Afonso. Muito obrigada por terem estado. Rapidamente, por favor.

Muito rapidamente. Plenamente de acordo com aquilo que disse o senhor presidente, nomeadamente e principalmente relativamente à questão dos cuidados de saúde primários. A conversa é muito interessante de se ver e isso vai ao cerne da questão, por que há nascimentos e ambulâncias nessa região e na região de Lisboa e Vale do Tejo e não é no Norte?

Muito interessante. Fica uma proposta para uma outra discussão que aqui faremos.

E tem muito a ver com aquilo que disse o senhor presidente da Câmara.

Muito bem.

E, portanto, com a retenção dos profissionais. Mas nunca se esqueça, o privado não vai resolver o problema.

Aceitamos o desafio para essa discussão. Muito obrigada.

O problema tem que estar no SNS. Tem que ser o SNS que tem que resolver.

Muito bem, muito obrigada aos dois e continuação de boas festas. Obrigada.

Muito obrigado.