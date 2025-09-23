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Começa agora mais um Explicador. Esta manhã, sobre a proposta de rede de referenciação hospitalar em obstetrícia, que foi entregue esta segunda-feira ao governo. E pra isso, é nosso convidado Alberto Caldas Afonso, presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente.

O documento foi entregue à Ministra da Saúde. Em cada região do país, foram identificados os hospitais que devem articular-se quando a sua capacidade está esgotada. Alberto Caldas Afonso, bom dia, bem-vindo a este Explicador.

Muito bom dia.

Bom dia. Agora sim, bem-vindo a este Explicador. Estávamos a fazer um enquadramento, o documento da comissão por si presidida foi entregue ontem à Ministra da Saúde. A Península de Setúbal tem sido a região do país, pelo menos em termos midiáticos, apontada como tendo mais dificuldades nas urgências da obstetrícia. Do trabalho que fizeram, encontraram outras regiões igualmente críticas?

Muito bom dia. Sim, encontramos, claramente que encontramos. Nós fizemos um mapeamento do país, que tem características distintas ao longo do país. Fizemos, e o primeiro documento, que é esse que provavelmente se está a referir, de acordo com a tipologia dos hospitais, a sua localização. No fundo, a missão que tem pras populações que serve, até onde é que podem ir, quando essa capacidade instalada está ultrapassada, como é que se articulam em rede. Isso, desde logo, dá uma robustez a qualquer das grávidas, possa ter até ao fim de linha da maior alta diferenciação, uma resposta, de acordo com a rede. A rede, por si só, já mostra qual vai ser a orientação no documento que vamos entregar hoje, que é sobre a proposta para os serviços de urgência, partilhados ou não. Nós temos, como sabe, 39 ULS. Dessas 39 ULS, são 39 portas abertas de serviços de urgência de obstetrícia. E temos uma dificuldade enormíssima, uma limitação importantíssima em termos de recursos humanos. Nós temos cerca de 760 obstetras no Serviço Nacional de Saúde, para esses 39 serviços de urgência correspondentes às 39 ULS. Nós, para manter os rácios mínimos de recursos humanos, de acordo com a atividade e o histórico de cada hospital, precisaríamos, no mínimo, do dobro de horas disponíveis para manter essas 39. E como vê, à custa daquilo que tem sido, de facto, a grande maioria dos médicos obstetras que estão a trabalhar no SNS, que dão muito mais daquilo que é a sua carga normal horária, que haja somente os quatro ou cinco, tem permitido que tudo o resto esteja aberto. É muito importante que seja dito, com esta limitação terrível de recursos humanos. Dito isto.

Certo.

Boa tarde.

Alberto Caldas Afonso, deixe-me só colocar aqui uma questão. Se precisamos do dobro do número de horas, ou se quisermos o dobro dos profissionais que temos neste momento, isso significa que a solução vai ser, de facto, reduzir o número das tais portas abertas que disse que temos nas urgências, para concentrar equipes?

Há uma coisa que não pode ser posta em causa, que é a segurança da mulher e do recém-nascido. E ela tem que ser dada à população portuguesa. E temos que adequar da melhor maneira possível os recursos humanos que temos. Este é o enorme desafio. Daí que, todas as medidas que têm sido tomadas, desde a linha, desde a rede de referenciação, uma parte importantíssima desta equação que é, de facto, os médicos foram a classe profissional, na área da saúde, que mais compra pra ver nos últimos 30 anos. Isso tem que ser reposto, claramente. E, portanto, a nossa proposta de incentivos e de compromisso é muito robusta, é revolucionária, digo eu. É a minha grande expectativa, que vai trazer médicos novamente pra o SNS. Mas tudo isso não se faz do dia pra noite, como bem sabe. Um obstetra, pra entrar no mercado de trabalho, demora 15 anos a ser preparado. Portanto, perante aquilo que temos, aquilo que está de oferta tem que ser seguro. E, portanto, há locais do país, e agora indo diretamente à sua questão, há locais do país com os recursos que temos, é objetivo. A maior parte das vezes está fechado os serviços de urgência, nomeadamente na Península de Setúbal. Portanto, há que encontrar uma solução a outros locais, depois podemos falar um bocadinho sobre isso.

Alberto Caldas Afonso, o que é que põe mais em risco a segurança das mães e dos recém-nascidos? É, por exemplo, ter uma equipe de obstetrícia a funcionar com o número reduzido ou abaixo daquilo que está previsto, ou a concentração dos serviços de urgência numa urgência regional em que, por exemplo, no caso da Península de Setúbal, pode acontecer uma grávida ficar a 70 km do serviço de urgência mais próximo?

Vamos focar em Setúbal, ok?

Sim, sim.

Estamos de acordo, vamos focar em Setúbal. O que nós temos neste momento? Nós, neste momento, infelizmente, em Setúbal, temos muitos dias, não são um, dois ou três, que está tudo fechado. Pior do que isso, não existe. Portanto, nós temos que ter uma solução. As mulheres em Setúbal têm todo o direito, como qualquer mulher grávida de outra parte do país, de ter uma assistência de qualidade. A mulher e o recém-nascido. Atenção! A gente muitas vezes esquece que depois do nascimento há um recém-nascido. Esse recém-nascido também tem que ter uma assistência imediata de qualidade. Isto é a linha vermelha. As equipas, sem pôr em causa esta linha vermelha, que é a segurança para a mulher e para o recém-nascido, estão no limite daquilo que é possível. E, portanto, a solução para Setúbal, o concelho tem cerca de 700 mil habitantes, é ter um polo sul, que tem feito o seu trabalho, é importante que seja dito. Tem feito o seu trabalho, que é dar resposta à zona de influência direta do Hospital de Setúbal e ao Norte Alentejano. Só que este serviço, que tem feito o seu trabalho, que é aquele que menos vezes tem encerrado, e tem que ser reconhecido, não pode é, quando os outros dois estão fechados, receber as senhoras. O que aconteceu? Fecham. Portanto, a solução tem que ser reforçar e manter o polo sul em Setúbal e no polo norte ter um serviço de altíssima qualidade, até porque temos uma neonatologia de altíssimo nível.

Isto é em Almada, no Garcia de Orta.

Exato, que é o hospital que tem melhores condições. O Hospital de Almada tem, desde logo, uma neonatologia de apoio perinatal diferenciado que nos permite os grandes prematuros da Península de Setúbal não terem que vir para Lisboa, coisa que está a acontecer neste momento, e com dificuldades enormíssimas de camas, quer no Santa Maria, quer na Mac. Frequentemente temos enormes dificuldades, temos que andar a transferir recém-nascidos. O Garcia de Orta tem todas essas condições e depois tem que ser criada uma estrutura que, do nosso ponto de vista, porque a minha experiência é extremamente positiva, o Centro Materno-Infantil do Norte eram três hospitais, que fecharam e ficou um, que neste momento é referência nacional e internacional. E Setúbal tem tudo para isso.

Deixe-me só esclarecer este ponto. Temos ouvido falar da concentração dos serviços de urgência na Península de Setúbal só no Garcia de Orta. Aquilo que diz é que será necessário manter a urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, a funcionar.

Claramente. É fundamental. Nós temos que ter um tampão na parte sul, o distrito é grande. E depois também, repare, o Hospital de Setúbal, São Bernardo, também dá apoio ao Norte Alentejano. Aí é que eram essas grandes distâncias. Temos esse tampão aí embaixo, isso que falou de 70 km desaparece, e temos uma grande unidade, com grande diferenciação, com condições de grande atratividade para os profissionais, na parte norte do concelho, do distrito, e que permite receber, isto é muito importante, os grandes prematuros do Hospital de Setúbal, que não tem condições para isso.

E que assim não têm que atravessar o Tejo e ir para Lisboa.

Exatamente. Até porque melhor do que eu sabe, porque moram em Lisboa, a ponte nem sempre é aquilo que pode acontecer.

Não é fácil passar em tempos.

Exatamente. Isto é uma solução segura, tecnicamente segura, e que aumenta a qualidade.

E Alberto Caldas Afonso, isso faz parte da proposta que vai hoje entregar à Ministra da Saúde?

Exatamente.

Há pouco falámos de outras regiões do país, também para não concentrarmos apenas a questão na Península de Setúbal, que há outras com problemas. Que outras zonas críticas é que encontra no país?

Há outras zonas críticas que são conhecidas de todos. E temos que assumir as coisas com a realidade dos factos, encontrando as melhores soluções. E para isso é preciso, como eu digo sempre, bom senso e colaboração. Deixe-me fazer só esta pequena nota. Eu tenho alguma, para não dizer enorme, dificuldade nesta discussão. Do meu ponto de vista, é uma discussão que já começa a não fazer sentido. Nós no Norte, a primeira urgência partilhada de três hospitais foi comigo na pediatria, na área do Porto. Nos anos 90, havia seis urgências de pediatria e não tínhamos pediatras. E todos perceberam que o interesse de todos, profissionais, mas acima de tudo aquilo que deve ser a posição do médico, é o nosso compromisso com as populações. Foi para isso que eu fui médico, para salvar vidas. Este é o máximo interesse comum. E temos desde 90 uma urgência, nomeadamente da pediatria, que foi a primeira no país, em que compartilham os profissionais de três hospitais e nunca aconteceu nada, pelo contrário. Neste momento, na zona Norte, há 14 urgências partilhadas por diversos hospitais, em que em algumas delas, como na saúde mental, vêm médicos a mais de 40 km do Porto.

Alberto Caldas Afonso, então deixe-me perguntar.

E alguma vez, desculpe, deixe-me terminar sobre isto. Alguma vez viu sindicatos levantar problemas? Viu a comunicação? Não, porque as pessoas têm a resposta de qualidade.

Então como é que se compreende ou como é que olha para esta recusa dos médicos, aparentemente, do Hospital do Barreiro, de serem mobilizados para Almada?

Eu não sei se há recusa ou não. Esta é a única solução. Mais, é uma solução que para os profissionais vai ser muito melhor. Eu quando vim para o Centro Materno-Infantil, melhorei muito. A junção de três serviços ganhou massa crítica, para além de condições do próprio hospital. Não sei se há, sei que no decreto-lei que a senhora ministra, porque ontem falámos muito sobre isso Estou muito contente com aquilo que me foi dito. O decreto-lei vai fazer uma coisa que neste momento não existe, ou seja, nós aqui no norte vamos para os outros hospitais e não recebemos mais nada por isso. E nunca fizemos qualquer tipo de contestação. Agora vai sair um decreto-lei, parece muito bem, em que o grupo de profissionais que vão colaborar nesta partilha de exercício clínico no serviço de urgência, vão ter um valor fixo mensal para compensar este compromisso. Portanto, para além das questões de sensibilização financeira, há melhores condições de trabalho, mas acima de tudo, há uma resposta para as populações. Eu sentir-me-ia muito mal neste momento de estar no Barreiro, eu conheço os recursos humanos do Barreiro, mas que estão muito poucos colegas sozinhos. Não têm com quem partilhar uma dificuldade. Se é uma situação mais complexa, é muito diferente estar a trabalhar cinco ou estar a trabalhar num ambiente que há 14 ou 15 e que o hospital me dá mais capacidade de tratar os meus doentes. Portanto, é uma situação que me parece muito pacífica. E as populações já perceberam. Neste momento, temos três urgências fechadas. Propõe-se uma solução que vai melhorar a qualidade, vai dar uma resposta no espaço geográfico, e isto é um problema nacional. É por isso que o vosso papel é extremamente importante. O papel da comunicação social é extremamente importante, porque aquilo que é notícia é cinco urgências fechadas, esquecendo-se as outras 35 que estão abertas todos os dias.

Mas que a normalidade, Alberto Caldas Afonso, também será estarem abertas. Estamos quase a chegar ao fim deste Explicador. Diga-nos também que outras regiões, além da Península de Setúbal, é que podem ser críticas e onde vão recomendar também a concentração de serviços de urgência.

Há regiões, como eu estava a dizer há bocado, que é público, que são de enormíssima dificuldade neste momento. Não vale a pena. O país está no estado de acordo com os recursos que temos, foi aquilo que eu disse no início. Temos Vila Franca de Xira, um serviço que praticamente desapareceu. E, portanto, tem que haver uma colaboração. Nós fomos ver, repare, nesta proposta, para além da questão da análise, dos movimentos, dos recursos humanos disponíveis, do quadro, porque nós não podemos contar com quem não é do quadro, porque não nos dá segurança nenhuma de continuidade, que são os prestadores de serviço, como sabe. Portanto, foi baseado nos recursos existentes neste momento. Sendo que esta proposta é para a cada três meses ser revista, se o hospital ganhar condições, pode voltar a ter a sua total autonomia. Agora, neste momento, onde é que temos enormes dificuldades? Como estava a dizer, Vila Franca de Xira. E, portanto, tem que se articular com Loures. Onde é que há também dificuldades muito frequentes? Santarém, Abrantes. Portanto, é um sítio que tem que haver articulação. Onde é que há mais dificuldades agora na zona Centro? Leiria, frequentemente, como sabe, tem tido enormes dificuldades, tem que se articular com Caldas da Rainha. E na zona Norte, Aveiro. Portanto, são os polos em que neste momento os recursos existentes nos hospitais não conseguem assegurar qualidade e segurança na assistência. E, portanto, têm que se encontrar soluções de partilha para que essa qualidade e a assistência às grávidas seja possível.

Essa proposta vai ser entregue hoje à Ministra da Saúde. Acha que vai ser, de facto, aplicada ou, como acontece muitas vezes, não só na saúde como noutras áreas, o trabalho de comissões e de grupos que se dedicam a estes temas acabam muitas vezes por ficar na gaveta?

Olhe, eu quero acreditar. Sou alguém que está há muitos anos, mesmo muitos anos, no Serviço Nacional de Saúde. Sou alguém que, independentemente, não estou em exclusividade, por uma questão de sempre sentir a minha liberdade, mas sou um homem do SNS. E acredito no SNS, até porque é uma questão desde logo de fundo. Nós temos, e isto também é muito importante dizer aos portugueses, apesar disto tudo, quem chega aqui parece que Portugal, do ponto de vista da área materno-infantil, que é um desastre. Não! Nós temos um dos melhores indicadores a nível mundial na área materno-infantil. Nós somos o quarto a nível mundial em indicadores na área infantil. Portanto, isto deve nos dar muito orgulho e isto custou muito a fazer. Repare, isto começou na primeira comissão da mulher e da criança, do doutor Albino Aroso, no tempo da doutora Leonor Mendes, como Ministra da Saúde. Haviam 200 locais de nascimento, sem qualidade, sem segurança. E houve a coragem de passar para 50.

E novas alterações terão de ser necessariamente feitas, Alberto Caldas Afonso?

Exatamente, há momentos em que o bem comum tem que prevalecer, acima de quaisquer interesses políticos, corporativos, sejam eles quais forem. E, portanto, eu quero acreditar que no fim do dia, todos devemos priorizar o interesse, neste caso, da grávida e do recém-nascido, e deixarmos de lado questões de outra natureza.

Vamos aguardar então para ver se o Ministério da Saúde aplica estas recomendações. Alberto Caldas Afonso, muito obrigado pela sua participação neste Explicador. Muito bom dia.

Bom dia.