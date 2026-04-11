Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está no ar o Explicador da Rádio Observador. Hoje, na edição das manhãs 360 de fim de semana, falamos sobre as negociações em torno do Código do Trabalho e para isso convidamos para estar conosco dois antigos ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho e Pedro Mota Soares são os nossos convidados. A moderação deste Explicador é do Miguel Videira.

"Não" foi a resposta da UGT à mais recente versão das alterações ao Código do Trabalho, apesar de entender que a negociação permitiu alguns avanços, a verdade é que a Confederação Sindical considera que a proposta em cima da mesa mantém um traço de precarização das relações laborais em prejuízo dos trabalhadores. É o ponto de partida para este Explicador. Como o João aqui referia, são nossos convidados dois antigos ministros com esta pasta do Trabalho, Ana Mendes Godinho, antecessora da atual ministra, fez parte do governo liderado por António Costa, e Pedro Mota Soares, que tutelou o Ministério do Trabalho entre 2011 e 2015, durante o período de intervenção da Troika. Era chefe de governo Pedro Passos Coelho. Muito bom dia e obrigado pela vossa disponibilidade. Doutora Ana Mendes Godinho, oito meses depois da apresentação do anteprojeto do governo, depois de mais de 50 reuniões de concertação social, mas acima de tudo, reuniões de trabalho, depois de avanços e recuos na negociação, aqui chegados, continua a entender que a proposta que resulta deste longo processo negocial vem precarizar as relações laborais? Compreende o chumbo da UGT?

Antes de mais, bom dia. Agradeço o desafio e cumprimento também o Pedro Mota Soares. Acho que é evidente que, volvidos estes oito meses, não houve a capacidade de uma verdadeira negociação. E aquilo que nós vivemos neste momento, de fato, é uma proposta que não teve a capacidade de ir ao encontro dos parceiros sociais. Temos assistido a um presidente da República que tem apelado a esforços para que exista acordo, os parceiros sociais de ambos os lados a fazer esforços para que exista acordo, num contexto de um tempo de uma enorme incerteza internacional, com o país que precisa, que quer e que sente que quer uma paz social e uma economia portuguesa que precisa de paz social. Tudo o que não precisa, de fato, é esta perturbação e esta incapacidade de real negociação, respondendo diretamente ao que me está a perguntar quanto à questão da precarização. A proposta que está em cima da mesa é uma proposta do século passado, que não faz sentido, e eu acho que é exatamente por isso que não está a conseguir encontrar aqui adesão. Todas as linhas vermelhas que foram apresentadas pela UGT desde o momento inicial mantiveram-se intactas nas propostas todas apresentadas pelo governo, sem qualquer cedência. Dou um exemplo concreto: a questão da precariedade, do aumento do prazo dos contratos a termo ou do aumento das razões das causas para contratar a termo, ou a não reintegração dos trabalhadores em caso de despedimentos ilegais, ou deixar de ser crime o trabalho totalmente não declarado. Ou seja, linhas vermelhas desde o início identificadas como questões de avanço civilizacional, de progressão da comunidade, que não tiveram qualquer capacidade de que o governo olhasse para elas. E, portanto, os tempos que vivemos exigem, sim, mais uma vez, a capacidade de haver essa tranquilidade e a paz social que o país precisa e o mundo exige. Tudo o que não precisamos é, isso parece quase uma brincadeira de mau gosto, oito meses depois, estarmos neste círculo vicioso de alguma incapacidade de real negociação. Se há real vontade. Desculpe a queda de interromper e também dar a palavra ao Pedro.

Sim, para terminar então esta sua ideia.

Basicamente, a grande preocupação que eu acho que temos que dizer neste momento é se o governo agora vem dizer que ainda mantém a vontade de negociação. Se mantém a vontade de negociação, eu diria, se há agora uma vontade real de negociação, é tempo desta discussão ser feita na Comissão Permanente de Concertação Social, que também tem estado fora. Ou seja, tem havido múltiplas reuniões e o espaço da concertação, onde realmente esta paz social deve ser encontrada, não tem sido o espaço desta negociação. Se há essa vontade, o que eu acho que tem que haver é, de fato, uma vontade manifesta e real de ultrapassar os tais bloqueios que o governo desde logo apresentou. Eu acho que com um tom ideológico de voltar a precarizar as relações de trabalho, que não faz qualquer sentido hoje em dia. E, portanto, partamos para uma capacidade de encontrar soluções que respondam aos problemas reais que as empresas têm.

Em sede de concertação social, já vamos explorar algumas destas propostas, sendo que não foi essa a opção do governo. Doutor Pedro Mota Soares, bem-vindo também a este Explicador. Obrigado pela sua disponibilidade. A ministra do Trabalho tinha dito que a versão agora rejeitada pela UGT era a versão definitiva e afastava, dessa forma, qualquer possibilidade de continuar a negociar. A verdade é que depois do chumbo da Confederação Sindical, ficamos ontem a saber que foi agendada nova reunião para a próxima segunda-feira. É uma reunião de trabalho, não é uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social. Faz bem o governo? Tendo em conta as objeções da UGT, será possível chegar a um acordo sem que isso implique desvirtuar a proposta do Executivo?

Sinceramente, espero que sim, Miguel. Começando pelo início, agradecer muito o vosso convite. Um cumprimento também especial à Ana Mendes Godinho. Miguel, primeiro ponto que me parece muito importante: faz sentido ou não faz sentido nós fazermos uma reforma no nosso Código de Trabalho? Acho que a pergunta essencial é essa. E a esse propósito, ainda esta semana, a OCDE fez um relatório sobre o estado da economia portuguesa, em que um dos motivos, uma das causas que aponta de dificuldade para a economia portuguesa neste momento, é exatamente o fato de nós, nos últimos anos, termos Tornado muito inflexível a nossa lei laboral. Convém que lembremos que a OCDE é um clube do qual Portugal faz parte por direito próprio, são as economias mais avançadas, mas diz-nos que o que estamos a viver neste momento é um momento de termos um código de trabalho que se voltou a tornar muito inflexível. E convém lembrarmos que a flexibilidade nas relações laborais é boa para todos. É bom para os agentes económicos, é bom para a economia, mas também é bom para os próprios trabalhadores, porque se tivermos uma lei laboral muito inflexível, isso tem uma penalização do ponto de vista da produtividade do país. Um dos aspetos que a OCDE diz que é crucial, e tem-se falado muito pouco sobre isso em Portugal, é a diminuição da produtividade. Estamos a viver hoje num tempo em que economicamente, no último ano, tivemos excedentes, era um tempo bom, mas já este ano estamos a ser confrontados, primeiro com uma tempestade que vai implicar um esforço orçamental, segundo com uma situação internacional que vai muito provavelmente mudar o clima económico mundial. E por isso mesmo podemos estar perante tempos de dificuldade. O momento para se fazer uma reforma laboral é exatamente agora, em que ainda temos o crescimento económico, temos felizmente um crescimento económico, mas não sabemos se não vamos ter momentos mais difíceis para a frente. Por isso mesmo, eu acho que faz todo o sentido fazer uma reforma laboral. Sinceramente não gosto de ser aqui tremendista, dizer que se está a pôr em causa avanços revolucionários. Convém que nós lembremos que muitas destas medidas que estão neste momento a ser discutidas, por exemplo, o banco de horas individual, que é uma medida francamente importante, que acho que é uma medida que dá muita flexibilidade quer aos trabalhadores, quer aos empregadores, é uma matéria que já esteve na lei com a aceitação da UGT. A UGT já aprovou acordos de concertação social em que estavam medidas como estas. Convém que às vezes nós não tentemos diabolizar aqui um bocadinho as coisas. Quando se diz que o governo quer obrigar a que os trabalhadores despedidos de forma ilegal não voltem ao local de trabalho, convém que se diga que isso é ordenado por um juiz. É um juiz que entende que o regresso do trabalhador ao seu local de trabalho vai criar uma relação laboral francamente difícil. É o juiz que pode, em vez disso, indicar uma indemnização para manter mais normalidade nos próprios locais de trabalho e ainda por cima limitado de acordo com o tamanho das empresas. Às vezes quando nós falamos destas medidas que estão aqui em causa, nem parece que essa última seja a mais importante, mas o banco de horas é certamente uma medida importante, é no sentido de nós devemos ter mais flexibilidade na nossa economia para podermos também responder a choques quando eles acontecem como estão a acontecer agora.

Deixe-me, Pedro Mota Soares, confrontar precisamente-

Dito isto, acho mesmo muito importante que esta alteração seja feita em concertação social. Sei que ainda ontem houve uma reunião, já depois do Secretariado Nacional da UGT, houve uma reunião em que a UGT teve presente. Haverá mais reuniões na próxima semana. Acho que isso é francamente positivo deste ponto de vista, porque fazer uma alteração à legislação laboral é sempre melhor quando é feita com consenso político, quando é feita com consenso social na concertação social, até porque como é óbvio, isso depois condiciona os próprios partidos na Assembleia da República. A Assembleia da República tem um papel muito importante, não é substituída pela concertação social, mas tenho a certeza que os partidos não serão indiferentes à forma como esta própria reforma laboral vem se vier com o acordo da concertação social.

Pedro Mota Soares, deixe-me só perguntar-lhe a esse propósito e em relação àquilo que dizia, se devia o governo ter optado por agendar uma nova reunião da Comissão Permanente de Concertação Social ao invés de uma reunião de trabalho como acabou por agendar?

Sinceramente, perante o que aconteceu quinta-feira com a UGT, e convém que nós lembremos que estas matérias já foram muitas vezes discutidas na Comissão Permanente, acho que não tem sentido poderem existir reuniões bilaterais. Sempre foi assim, sempre será assim. Só quem nunca fez negociação coletiva é que não sabe que muitas vezes se tem aqui um conjunto de reuniões com um parceiro, com outro parceiro, para perceber até onde é que se pode ir. Desse ponto de vista, acho que é muito importante realçar, ponto um, que se mantém esta negociação. Ponto dois, há um aspeto com o qual eu concordo com a Ana e que queria destacar e que tem a ver com a participação do Presidente da República. É a segunda vez que o Presidente da República tem aqui também uma intervenção e eu acho que isso é francamente positivo. Acho que o Presidente da República, com o poder que tem, que é o poder da palavra, não é outro, já conseguiu usar a sua palavra e ser ouvido. Foi importante para que alguns parceiros sociais voltassem à mesa. O senhor Presidente da República já anunciou que também quer receber aqui os próprios parceiros sociais. Acho que isso é muito importante.

Todos eles, incluindo a CGTP. Pedro Mota Soares, deixe-me só passar a palavra à Ana Mendes Godinho e pegar numa das afirmações que fez relativamente à inflexibilidade do Código do Trabalho. Deu o exemplo do regresso do banco de horas individual, a possibilidade de um trabalhador trabalhar mais de duas horas por dia até ao limite de 10 horas semanais e gozar essas horas trabalhadas a mais em momento posterior. Esta proposta não vem dar resposta a uma efetiva necessidade das empresas, tendo em conta a crescente volatilidade do volume de trabalho, como argumentam as confederações patronais? Não é um contributo, doutora Ana Mendes Godinho, para a melhoria da produtividade?

Miguel, deixe-me só antes de mais, já responderei, mas antes de mais também dar aqui uma nota relativamente a esta avaliação que a OCDE fez e que o Pedro Mota Soares falou, que exatamente acaba por destacar as alterações e a Agenda do Trabalho Digno que foi aprovada em 2023 como um dos fatores importantíssimos para o crescimento da economia portuguesa e valorizando exatamente o comportamento do mercado de trabalho como determinante no crescimento da economia portuguesa nos últimos anos. O Pedro esqueceu-se dessa parte do relatório da OCDE, mas eu acho que é importante destacar, porque é mesmo identificado Portugal como tendo sido muito progressista em muitas das novas Novas regras introduzidas na Agenda do Trabalho Digno, nomeadamente, por exemplo, os trabalhadores em outsourcing terem as mesmas regras de qualquer outro trabalhador da empresa, com as mesmas condições, para que não haja trabalhadores com condições diferentes. Perceber também as questões de valorização dos jovens no mercado de trabalho, as questões da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, que tem a ver, aliás, com a pergunta do banco de horas. Deixe-me só dar-lhe esta nota em relação à questão que o Pedro Mota Soares salientou, se era preciso neste momento ou não esta reforma laboral. E eu diria que este tem sido o problema desde o início há oito meses, que é ninguém percebe por que esta reforma laboral, com esta grande preocupação de apostar na precarização como esta questão ideológica de que é através da precarização das relações laborais que conseguimos ter um mercado de trabalho que gera mais produtividade. Os números mostram exatamente o contrário. Nos últimos 10 anos, Portugal conseguiu diminuir a taxa de precariedade e, ao mesmo tempo, a produtividade aumentou, ao contrário do que tinha acontecido em anos anteriores. Portanto, os números mostram evidentemente o contrário. Podemos ter opiniões, mas há números que mostram exatamente o contrário. Estamos com a taxa de emprego e com o número de trabalhadores mais alto de sempre. Ultrapassamos pela primeira vez cinco milhões de trabalhadores, com a taxa de desemprego mais baixa de sempre. Portanto, eu diria que esta proposta, que não teve a capacidade de evoluir desde o seu momento inicial e que assenta muito nesta lógica de que a insegurança na relação de trabalho é aquela que gera o dinamismo e volta a colocar os jovens numa precariedade permanente só por serem jovens, está em contraciclo com tudo o que é tendência mundial. Neste momento, o que as empresas precisam é atrair e fixar talento. Essa é a grande discussão do mundo. Aliás, eu diria que esta proposta que foi apresentada pelo governo é uma proposta que beneficia as empresas incumpridoras, quando no nosso país não há nenhuma empresa, neste momento, que a discussão seja de estar a aumentar o contrato a termo de um jovem. Não é essa a discussão.

Doutora Anemente Quintino, para poder dar ainda a palavra ao doutor Pedro Mota Soares, relativamente ao banco de horas, é um contributo ou não para flexibilizar? É ou não uma necessidade das empresas flexibilizar o mercado de trabalho com esta medida?

A questão neste momento é: a legislação laboral é uma legislação de equilíbrio de um país. Naturalmente, de equilíbrio para o crescimento económico, mas também de promoção da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Cada vez mais, o que nós temos é a necessidade de garantir que os trabalhadores e que as empresas têm forma também de organizar os seus tempos de trabalho.

O banco de horas individual não permite essa conciliação da vida pessoal com a vida profissional?

O problema do banco de horas individual é precisamente que o trabalhador deixa de ter a capacidade de controle sobre o seu tempo.

Mas o banco de horas é por acordo entre o trabalhador e a entidade empregadora.

Exatamente, individual. Essa é que é a grande discussão, porque a proposta da UGT é que seja grupal, no fundo que haja a capacidade de negociação. Nós sabemos que as partes, uma empresa e um trabalhador, não estão em igualdade de condições na sua negociação e, portanto, estar a colocar a pressão num trabalhador que muitas vezes não tem a capacidade de negociar, dispor do seu tempo e deixar de poder dispor do seu tempo e passar a trabalhar mais horas por dia sem ter força negocial. É só isso que está em discussão, que é dizer que o trabalhador está em igualdade de circunstâncias que o empregador em todos os níveis da sua vida e ficando dependente da sua incapacidade de limitar o seu tempo de horas.

Fica claro. Deixe-me só perguntar ao doutor Pedro Mota Soares. Eu vi sobre aquela proposta do governo que é apresentada como uma forma de adequar as leis laborais à realidade do mercado de trabalho e que há pouco aqui fazia referência, uma forma de contribuir para o aumento da produtividade. Em que medida é que a proposta de deixar de obrigar as empresas a reintegrar um trabalhador que tenha sido despedido de forma ilegal vem contribuir para o aumento da produtividade?

Miguel, primeiro ponto que me parece mesmo muito importante para nós não sobrarmos aqui uma dúvida. A produtividade em Portugal, infelizmente, ao longo dos últimos anos, tem vindo a evoluir de forma negativa, muito especialmente a produtividade laboral. É exatamente o grande aviso que a OCDE coloca sobre Portugal. E um dos motivos que a OCDE identifica em que Portugal neste momento está pior é exatamente com a rigidez do ponto de vista do mercado de trabalho. Este ponto para mim é muito importante, Miguel, e já lhe vou responder especificamente à sua questão. Um mercado de trabalho muito rígido é um mercado de trabalho que depois se torna contrário aos interesses do trabalhador em dois sentidos. Eu lembro-me que em 2012 foi feita uma reforma do Código de Trabalho bastante profunda e a crítica, na altura, de muita gente à esquerda era que era um código de trabalho para despedir. A verdade é que foi exatamente o contrário. Quando se permitiu maior flexibilidade no mercado de trabalho, o que aconteceu é que as empresas começaram a contratar mais, porque tinham mais confiança neste mesmo processo de contratação. E por isso mesmo, uma legislação laboral, que é uma legislação laboral mais flexível, permite, ponto um, ganho de produtividade, salto de produtividade, que depois permitem também remunerar-se melhor os trabalhadores. A lógica e a consequência tem que ser essa, mas também dão mais liberdade às próprias empresas para poderem, nomeadamente, em tempos que podem ser não tão bons como aqueles que nós estamos a viver, adaptarem-se desse ponto de vista e ter mais confiança no processo de contratação. O Miguel estava a perguntar sobre uma medida em específico. Não há nenhuma reforma laboral em que nós possamos dizer: "Olha, há uma causa só, há um motivo qualquer que aumenta ou não aumenta a produtividade." Convém só lembrarmos, Miguel, relativamente a essa medida, que essa medida já está hoje em vigor E compreende-se porquê na nossa legislação. Numa microempresa, uma empresa muito pequena, em que o empregador é ao mesmo tempo, muitas vezes, trabalhador, está ali ao lado do trabalhador, houve um despedimento por um motivo qualquer, formal, porque o processo disciplinar foi mal feito, porque houve um problema qualquer que não se conseguiu provar. No final do dia, esse despedimento pode ser considerado ilícito e quando o trabalhador regressa à empresa, estamos a falar de se calhar de uma empresa de duas pessoas em que está o empregador e o trabalhador, o clima laboral vai ser péssimo, vai ser muito mau. E por isso mesmo, a legislação portuguesa hoje já permite que, nestes casos, um juiz, não é o empregador, não é o empregador que tem esta liberdade, mas um juiz possa dizer: em vez do trabalhador regressar ao local de trabalho, criando-se de facto uma situação muito difícil junto desta nano, mini, micro pequena empresa, é possível que isso seja substituído por uma indemnização que é arbitrada por um juiz. A questão em cima da mesa é poder passar isso para pequenas empresas.

Ou alargamento essa possibilidade.

Passar essa regra para médias empresas.

Já acho que encaramos as portas do nosso tempo para este explicador. Eu gostava só de fazer uma última pergunta e pedir-vos uma resposta de sim ou não, porque não temos mesmo mais tempo. Nas vestes de ministros com a pasta do trabalho, sentir-se-iam confortáveis com o envio para o Parlamento de uma proposta que não obtivesse a concordância de patrões e representantes dos trabalhadores, doutora Ana Mendes Godinho?

Eu pessoalmente não me sentiria confortável nunca em apresentar uma proposta que fosse uma proposta contra os trabalhadores. Uma reforma laboral que é contra os trabalhadores é exatamente o contraciclo daquilo que todos precisamos, de uma sociedade que valoriza o trabalho como um instrumento determinante da nossa paz social. Uma reforma contra os trabalhadores eu acho que é um erro estratégico que vamos pagar todos muito caro, quando a evolução da nossa vida coletiva mostra exatamente que foi exatamente a valorização do trabalho que fez a diferença.

O que não ficou claro é se enviaria ou não uma proposta de alteração ao Código do Trabalho que não obtivesse o acordo de patrões e sindicados. Doutor Pedro Mota Soares, sentir-se-ia confortável com o envio de uma proposta sem o acordo tripartite para o Parlamento?

Miguel, o que eu mais valorizo como europeu, como português, mas no modelo social europeu, é o diálogo social tripartite, a possibilidade de empregadores, trabalhadores e governo discutirem as coisas à volta de uma mesa. Para mim, a concertação social tem um valor muito importante. Mais até do que o valor da reforma que pode ser feita, é o valor simbólico desse mesmo consenso. E por isso mesmo, eu só posso falar de mim, enquanto estive ministro, fiz o máximo dos máximos para poder alcançar sempre acordos de concertação social.

Enviaria esta proposta para o Parlamento sem o acordo UGT?

O Parlamento não substitui a concertação social, mas valoriza a concertação social. E, portanto, o que eu posso dizer é que tentaria sempre ao máximo que houvesse um acordo de concertação.

Doutor Pedro Mota Soares, doutora Ana Mendes Godinho, obrigado pela vossa presença neste explicador, que seguramente precisaria de muito mais tempo para podermos abordar todas as questões em torno deste momento que vivemos. Obrigado. Bom dia.

Obrigada e bom fim de semana.

Obrigado, muito obrigado, Miguel. Um beijaria.

Obrigada