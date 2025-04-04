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Professora catedrática na Faculdade de Direito de Lisboa, abraçou o desafio de ser ministra num governo minoritário, com um contexto político de grande crispação e num mundo em rebuliço. O Executivo da AD sobreviveu durante um ano, mais ou menos, e Maria Rosário Palma Ramalho espera que o acordo de rendimentos alcançado na concertação social sobreviva na próxima legislatura. Entrevista agora à ministra do Trabalho e da Segurança Social, comigo e com a Raquel Bacaxix. Bem-vinda, senhora ministra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Teve ontem a última reunião com os parceiros sociais e não vê razões para que um próximo governo não dê seguimento ao acordo de rendimentos que foi assinado por este governo. Qual é que vai ser a prioridade, se a AD ganhar, entre o que ficou por alcançar deste acordo tripartido?

Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite. Se a AD ganhar, naturalmente, um aspecto fundamental vai ser a continuação do diálogo com os parceiros sociais. Foi um diálogo muito frutífero ao longo deste tempo, que permitiu atingir um acordo tripartido, diria, num tempo recorde, foi menos de cinco meses. Este acordo foi muito importante em matéria salarial, porque permitiu um aumento do salário mínimo acima do que estava previsto.

O salário médio.

Exatamente. Uma trajetória de aumento do salário médio, porque, na verdade, é isso que precisamos mesmo, é de aumentar globalmente todos os salários. E além disso, também estabeleceu algumas medidas muito importantes de estímulo à produtividade, que é um desafio que nós temos. Portugal tem uma produtividade por hora trabalhada mais baixa do que deveria e estabeleceu também metas muito relevantes. E permitiu também alicerçar o diálogo e um diálogo com todos os parceiros, todos os parceiros que estiveram envolvidos, e inclusivamente a CIP, que não tinha celebrado o acordo anterior, subscreveu este. E era esse diálogo em matérias mais estruturais, que obviamente não são possíveis de atingir em cinco meses, mas que nós íamos agora começar. Matérias relativas à legislação laboral, sustentabilidade da Segurança Social, formação profissional, segurança e saúde no trabalho. Nós tivemos um dinamismo enorme.

Já vamos a esses dossiês, mas eu antes disso gostava de lhe perguntar se sentiu ao longo destes meses que poderia ter ido mais longe e que não foi por bloqueios no Parlamento.

Olha, em algumas medidas, sim. Por exemplo, algumas medidas das mais importantes do acordo da concertação social foram bloqueadas no Parlamento, o que aliás é estranho, que é o Parlamento vetar um acordo da concertação social, por força da coligação negativa PS/Chega.

Quais é que destacaria dessas?

Destacaria as medidas sobre os prémios de produtividade, o regime de prémios de produtividade com isenção de IRS e também com isenção de TSU, foram em parte bloqueados, porque a sua plena eficácia dependia da revogação de uma norma que existia no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que é a chamada norma do leque salarial. É um bocadinho difícil de explicar, é uma norma muito técnica, mas que, na verdade, no passado, contribuiu para que o salário médio se aproximasse do salário mínimo, porque estes benefícios de isenção de IRS e de TSU não são aplicáveis a todos os prémios de produtividade, só a alguns deles. E só podiam ser aplicados se não houvesse uma distância muito grande entre o salário mínimo pago na empresa e o salário máximo pago na empresa. E o acordo resolveu abolir este limite.

Certo.

Porque senão os salários médios não crescem. E, portanto, as majorações, tanto em sede de IRC para os aumentos salariais, como a aplicação do regime dos prémios de produtividade com estas isenções, estavam pensadas não havendo a norma do leque salarial. E a oposição, concertando-se PS e Chega, voltou a colocar lá a norma do leque salarial. Portanto, uma boa parte da eficácia prática deste regime desapareceu.

Mas a AD, ganhando as eleições, deveria insistir na próxima legislatura?

Sem dúvida que deveria insistir. Aliás, a AD, nesta legislatura, já tinha apresentado uma proposta de alteração à Lei do Orçamento do Estado nesta matéria, neste caso, a alteração direta da lei dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, porque era nos Estatutos dos Benefícios Fiscais que estava esta norma do leque salarial. Simplesmente, essa proposta caduca com o fim da legislatura. Portanto, naturalmente, ela deverá ser. Do meu ponto de vista, qualquer governo a deve fazer, mesmo que não seja o governo AD, porque nós temos um dever de cumprir os acordos da concertação social e, portanto, não é por mudar a legislatura que diminui esse valor. Estes acordos são concluídos com o Governo português, não são concluídos com o governo da AD ou com o governo do PS.

A senhora ministra é crítica de um modelo, digamos, clássico, ainda maioritariamente em vigor no mercado laboral. Na próxima legislatura, é preciso dar um salto mais efetivo para o regime híbrido, para o teletrabalho. E pergunto-lhe isto também como forma de fixar os jovens em Portugal, porque procuram cada vez mais essa flexibilidade.

Não me compete aqui antever o que é que será a próxima legislatura. Porque eu sou ministra neste governo e, portanto, não lido com cenários, mas com a realidade. Nós tínhamos a ambição de começar agora a discussão da legislação laboral e nessa discussão nós já tínhamos recolhido os temas que os parceiros sociais consideravam relevantes levar lá. Naturalmente, alguns temas que eram relevantes para as associações patronais passavam por essa flexibilização e, portanto, iriam estar em cima da mesa para discussão. Quanto ao que viesse, eu nunca me antecipei em relação à concertação social. Eu já estou a ver que está a sorrir, porque, na verdade, foi sempre este o meu entendimento, porque aquilo que eu sempre pensei e escrevi como académica, ficou lá atrás, não tem que ser, aqui não é a minha posição como ministra e, portanto, não me antecipei. Outro governo que venha fará o que entender, como é óbvio nesta matéria.

Uma das formas como o governo da AD, até já no seu programa eleitoral, pensava aumentar ou ajudar a aumentar os rendimentos dos portugueses, era através do corte de impostos. Nos números da economia que saíram recentemente, percebemos que o excedente orçamental foi superior àquele que estava previsto. Isso dá margem para se ir ainda mais além na redução de impostos, no programa que a AD vai levar a estas eleições e se ganhar as eleições?

Eu julgo que dará margem. Aliás, mesmo no programa deste governo, a nossa ambição em termos de redução de impostos, tanto ao nível do IRS como ao nível do IRC, era superior àquilo que, na verdade, acabou por acontecer, porque teve que haver entendimentos com as outras bancadas parlamentares para que o orçamento passasse. Portanto, evidentemente, tudo depende das condições políticas, mas nós conjugamos aqui dois elementos que são muito importantes, que é a promoção da criação de riqueza e proteção nas situações de vulnerabilidade social e de pobreza, o que significa uma conciliação que, aliás, em boa parte também foi feita por este ministério, que é de fato promover os salários e a criação de riqueza. Não é a única forma, mas essa era que nos competia a nós, com uma política mais exigente.

Fiscal mais.

Sim, mas também uma política de proteção social. E, portanto, o equilíbrio está aqui. Nós só criando riqueza e promovendo a criação de riqueza é que conseguimos, a prazo, diminuir as situações de vulnerabilidade e de dependência das pessoas em relação ao Estado. E é isso que se deve, no nosso entendimento, fazer.

Mas já que fala nessa vulnerabilidade, a habitação é um dos problemas que mais preocupa os portugueses e está mesmo no topo das prioridades. Tendo em conta este contexto eleitoral, é importante percebermos aqui propostas e ideias concretas. Sei que a ministra não está sequer nas listas do PSD para as próximas legislativas, mas já lá vamos. Mas sendo ministra, gostava de ouvir sobre isto também. Há até cada vez mais notícias de bebés retidos em hospitais porque as famílias não têm condições de habitabilidade. Com o agravamento desta crise, seria eventualmente equacionar algum novo tipo de apoio social para além do apoio extraordinário à renda, que nestes casos não estará a resultar?

Nós temos, de facto, mais casos por força da crise de habitação, mas também por força de situações de franja. Esses casos que referiu são situações de franja. São pessoas que vieram de fora e que construíram para si próprias habitações, barracadas, no sentido próprio do termo, e que depois, na maior parte dos casos, até há pouco tempo, não foi há muito tempo, foram despejadas. E, portanto, não suscitam tanto um problema de habitação quanto um problema de ação social, que implica ali a habitação. E nesta matéria, nós temos que conjugar as competências do governo central, que é sobretudo nas competências de assistência na emergência. Fica uma pessoa na rua, fica uma criança na rua, uma criança não sai da maternidade porque arriscaria ficar na rua, com o trabalho das autarquias, porque as autarquias é que são, por determinação legal, responsáveis pela ação social, em termos mais estruturais, não em termos de emergência. E, portanto, aqui o trabalho a fazer é de conjugação de competências, que tem sido feito sem problemas e regularmente pelo Instituto da Segurança Social, em colaboração com as várias autarquias. Esses casos mais badalados foi com a Câmara de Loures, mas por acaso, num dos casos, que foi o mais badalado, que era uma senhora que estava à espera de um bebé e já tinha mais crianças, até foi sugerido a essa pessoa ir para um centro de apoio a grávidas e ela recusou. Portanto, não é fácil. Estas situações socialmente são muito complexas. O que é importante dizer é que não deve ficar nenhuma criança na rua e isso não tem, de facto, acontecido. E, neste caso, o Instituto da Segurança Social está lá para as situações de emergência e depois a solução mais estrutural tem que ser através da conjugação de vários esforços, que podem envolver o Instituto de Emprego e Formação Profissional, se houver uma questão de trabalho, de encaminhamento, a Câmara, situações de alojamento temporário e depois mais estrutural. Enfim, são situações complexas a que obviamente temos dado atenção.

Mas em relação a isso, deixe-me só perguntar-lhe: há prioridade de não retirar essas crianças, mesmo quando as mães não têm condições?

Sem dúvida que é a prioridade. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens não retira criança nenhuma aos pais.

Porque a mãe não tem condições económicas.

Por falta de condições económicas ou por qualquer motivo que não seja o perigo imediato daquela criança. É sempre esta situação, é sempre este requisito, o perigo imediato daquela criança. E quando retira, por haver perigo, quase sempre, mais de 90% dos casos, a criança é acolhida por um outro familiar. Chama-se acolhimento em meio natural de vida. Sobram 8% dos casos. Nesses 8% é que vai ou para uma família de acolhimento ou para acolhimento residencial.

Esses casos têm de alguma forma a ver, dos dados que conhece, com este aumento da imigração que ocorreu nos últimos anos para Portugal?

Não necessariamente. Nós temos, de facto, um aumento, uma situação que se reflete mais diretamente, que é a situação dos sem-abrigo. Hoje em dia temos 30% da população sem-abrigo, não é portuguesa, mas é raro que tenham crianças envolvidas. Estas situações podem ter a ver com problemas dos pais, pai ou mãe, ou pais, situações de toxicodependência, esse tipo de situações, em que a criança fica de facto em perigo. Às vezes, mais raramente, mas já tem acontecido, serem despejados e não terem condições para continuar a habitar numa casa, e às vezes até são pessoas, infelizmente, que até trabalham.

Certo. Cada vez mais, não é?

Enfim, cada vez mais. Não posso dizer que seja cada vez mais. Acontece é que o perfil das situações sem abrigo, o clássico, era sobretudo pessoas com dependências diversas. Hoje, a par desse tipo de pessoas com esse perfil, também há outros perfis. É mais diversificado.

Sim, a julgar pelas reportagens que têm sido publicadas nos últimos tempos.

É muito diversificado e é também diferente de zona para zona. Portanto, a tipologia das pessoas em situação sem abrigo urbana é diferente da tipologia das pessoas em situação sem abrigo em comunidades mais rurais. E elas também existem. Por exemplo, Beja é um distrito que tem muitas pessoas em situação sem abrigo, mas o perfil dessas pessoas é diferente de Lisboa ou do Porto.

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, já que estamos também neste tema da ação social. Um dos seus primeiros grandes desafios como ministra foram as alterações que fez na administração da Santa Casa Misericórdia de Lisboa e o estado financeiro em que encontrou a Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Sai satisfeita com as alterações que foram feitas? O programa de reestruturação da Santa Casa Misericórdia de Lisboa está a andar de acordo com aquilo que achava necessário?

Sem dúvida. Foi uma decisão muito difícil, como calculo, até porque tive que a tomar logo nos primeiros mês e meio de estar em funções. E é sempre uma decisão disruptiva e, portanto, é difícil, mas foi uma decisão absolutamente essencial para garantir a salvação da Santa Casa Misericórdia de Lisboa.

E neste momento diria que a situação está resolvida?

A situação está muito bem encaminhada. Nós temos um plano de reestruturação financeira que não existia e que eu tive a ocasião de discutir com o Provedor e com a Mesa e de homologar. E nós passamos de uma previsão de prejuízos elevadíssimos para um resultado líquido positivo de quase 28 milhões de euros o ano passado. E sobretudo, há dois pontos aqui que eu gosto sempre de colocar conjuntamente. Um é, naturalmente, a orientação financeira já ser outra. E outra é que a Santa Casa recuperou a sua missão assistencial, que estava praticamente paralisada. Voltou a abrir centros, por exemplo, para os sem abrigo, abriu dois centros, um deles com 90 camas e outro com 42 aqui em Lisboa. A relação de colaboração em matéria de ação social com a Câmara Municipal de Lisboa voltou a normalizar. Voltou a reabrir o Hospital de Sant'Ana, que tinha telhado em cima das camas. Juntou com Alcoitão, abriu duas RPIS, creche, assegurou 5.900 utentes com o médico de família, através do protocolo com a saúde. Portanto, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa está a fazer aquilo que é a sua missão e razão pela qual tem as receitas dos jogos sociais. Portanto, é uma das decisões.

Se largar o governo daqui a uns meses, sente com a missão cumprida nessa matéria?

Nesta matéria, sim.

O Luís Montenegro acabou por apostar nos ministros, nos atuais ministros, para cabeças de lista nas próximas legislativas. Por que que não está nas listas?

Olhe, é uma questão que não se colocou, porque eu não sou da política.

Os ministros também não são.

Não, nas mesmas circunstâncias. Eu não sou da política e aceitei este convite, com muita honra, devo dizer, para servir o país como independente e nesta qualidade de independente permaneci. As listas são partidárias e o PSD, e aliás, o CDS, as listas são conjuntas, como sabem, têm pessoas de grande craveira, algumas das quais são membros do governo. E, portanto, é normal que as listas sejam constituídas pelas pessoas dos próprios partidos que têm elevada craveira para o fazer. Portanto, não se colocou a questão.

Não se colocou porque não foi convidada ou porque disse que não gostaria de ser?

Não, a questão não se colocou. Mas eu quero dizer uma coisa com muita clareza: isto não significa que eu não esteja absolutamente 100% neste projeto, 100% com o senhor primeiro-ministro e com este governo. E às vezes tem-se dito que no fundo é este governo que vai a votos, porque estão lá muitos ministros, porque é este que vai ser avaliado. E, portanto, também são as políticas do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que também vão ser avaliadas e eu também vou fazer campanha. Também irei fazer campanha. O que não estou é como cabeça de lista.

A senhora é jurista, como é que viu todo este caso em torno da empresa da família do primeiro-ministro e as explicações?

O Primeiro-Ministro esclareceu tudo o que havia para esclarecer?

Eu acho que o Primeiro-Ministro esclareceu tudo e esclareceu muito mais para além daquilo que de fato a lei obriga a esclarecer. Eu sou jurista e tenho sobre esta matéria uma visão talvez um bocadinho diferente. Esta matéria, todo este caso me preocupou muitíssimo, porque este caso é revelador de um caminho da nossa política que não é o desenho original, pensado em termos democráticos, que é o caminho da profissionalização da política. E eu talvez seja particularmente sensível a isso, porque eu também não venho da política.

Aliás, também surgiram notícias sobre uma empresa que a senhora ministra também teria.

E renunciei à gerência. Ou seja, teria e tenho. E renunciei à gerência, porque é isso que a lei me obriga a fazer. Mas por que tem que ser assim? E é este modelo que a Constituição prevê. Porque a nossa Constituição, nesta matéria, tem o princípio da universalidade. Ou seja, todas as pessoas são eleitores e todas as pessoas também podem ser elegíveis. Portanto, podem desempenhar cargos políticos. E para que isso aconteça, evidentemente, umas vêm da política, mas outras não vêm. E repare, os pais da nossa democracia não vinham da política, tirando o doutor Álvaro Cunhal, que era funcionário do Partido Comunista, os outros não vinham, tinham a sua vida e trouxeram muito da sua vida para a política e enriqueceram a política. Ora, isso significa que a política em Portugal, de acordo com a matriz da nossa Constituição, deve ser vista como uma missão e não como uma profissão. E é por isso que a lei diz que se eu venho de um cargo público, eu só tenho que o suspender para voltar a ele. Por exemplo, eu sou professora catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa, é conhecida. Eu suspendi o meu contrato, o meu vínculo com a faculdade, e a ele voltarei, quando sair de ministra, porque é isso que a lei diz. Assim como a lei também diz que não tem que vender empresa nenhuma que tenha, só tem que renunciar à gerência. Para quê? Porque as pessoas que estão na política em comissão, quando saírem, têm que poder retomar a sua vida. E é neste sentido que eu acho que o senhor Primeiro-Ministro fez muito bem em ter a empresa, e não teria que a...

Que a largar.

Não, não teria. Parece hoje que é uma certa anátema, sobretudo quando é uma empresa. Já percebi que é mais quando é uma empresa. O que eu acho que é um bocadinho uma mentalidade, um bocadinho soviética. Ou sul-lazarenta, é igual, num caso e noutro. Se não for funcionário do partido, não pode ter certas coisas. No passado, se não fosse da legião ou se não fosse da cidade, também não tinha acesso a certas coisas. Não é isto a democracia.

Mas tendo em conta o cargo que é de Primeiro-Ministro?

Nesse aspecto, o cargo de ministro é igual ao de ministro. Evidentemente, ele tem muito mais responsabilidades que todos nós, mas do ponto de vista daquilo que ele seria obrigado a fazer, que seria o estrito respeito pela lei, no fundo, e a lei é isso que diz, suspende a função, renuncia à gerência e não diz mais, justamente para poder manter, poder voltar. O que é a profissionalização da política, repare, ainda existe. Suponho que o doutor Paulo Raimundo ainda é funcionário do PCP. Portanto, não digo que isso não deva existir também, ou seja, útil que exista, mas não pode ser só isso. E portanto, o senhor Primeiro-Ministro não tem obrigações de ética superiores ao resto dos membros do governo. Eu pelo menos entendo que tenho exatamente que ter o mesmo rigor no cumprimento escrupuloso da lei. Mas não me peça. O resultado deste caminho é que as pessoas deixam de vir, e isso é empobrecedor. E, sobretudo, não é a matriz constitucional. Teríamos que mudar a lei e a Constituição. E eu acho que não vamos querer mudar. Julgo eu.

Estava aí a falar da profissionalização. Tem havido aqui uma profissionalização também do marketing político, digamos assim. Revê-se na forma como o governo se apresentou no Mercado do Bolhão esta semana. Não foi um ato de campanha eleitoral.

Eu não vejo como tal, porque o governo fez vários Conselhos de Ministros descentralizados. Uma vez fomos à Universidade de Aveiro, outra vez fomos ao Forte de São João da Barra.

Estavam em plenitude de funções, agora não estão.

Mas o senhor Primeiro-Ministro sempre esteve no terreno. Aliás, todos nós sempre estivemos no terreno. E é uma pessoa que tem um contacto muito fácil com a população. E, portanto, qual é a opção? É deixar de estar no terreno enquanto estamos nesta fase? Não pode ser, porque o governo continua a governar. E, portanto, foi isso que fizemos.

Mas como não faz todos os Conselhos de Ministros fora, poderia ter evitado fazer este. E a minha pergunta ainda vai mais além.

Mas por que é que, estando em funções, teria que evitar fazer este? Eu faço a pergunta um bocadinho ao contrário.

Porque pode ser interpretado como campanha eleitoral, como acabou por ser por muita gente. E até com aquela coincidência ou não de Pedro Duarte anunciar nesse mesmo dia que é candidato à Câmara do Porto.

São coisas diferentes, vamos lá ver. São coisas diferentes. Há muitos candidatos que já anunciaram a sua candidatura.

Mas não pode haver a interpretação de que o dia foi escolhido porque estava no governo.

O dia foi escolhido por ele O Dr. Pedro Duarte foi escolhido por ele, estava na sua terra, é normal. Acho normal. A política também tem um bocadinho de afetividade. Senão também não tinha qualquer graça.

Estamos mesmo no fim, mas não queria deixar de lhe perguntar, já sei que me dirá que não depende de si, mas gostaria de continuar o trabalho que iniciou no governo?

Eu agradeço a sua pergunta, mas a minha resposta não se modifica. Neste momento, nós estamos focados em continuar a trabalhar até o dia 18.

Mas como vai deixar metade do trabalho por fazer.

Vou deixar algumas coisas por fazer, evidentemente.

Mas normalmente gosta de acabar aquilo que começou, ou não?

Mas nós não estamos aqui por estados de alma.

Não, mas eu só estou a fazer uma pergunta sobre o estado de alma, não sobre aquilo que vai acontecer.

Mas eu não lhe vou responder pelo meu estado de alma, como deve calcular. Eu acho que, para já, estamos focados em governar até ao último dia e se o povo português voltar a confiar nos partidos que suportam esta coligação, o Sr. Primeiro-Ministro, e só ele, poderá responder essa pergunta, porque tem que ter a inteira liberdade para formar o governo que entender.

Portanto, se não continuar, pelo menos não vai ficar triste. Nem desiludida.

Não fico triste. Eu tive uma grande honra em servir o meu país e, naturalmente, voltarei para aquilo que era a minha vida antes, porque vim aqui desempenhar uma missão.

Muito obrigada, Sra. Ministra.

Obrigada.