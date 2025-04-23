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Começa agora o Explicador das manhãs 360. Vamos olhar para o debate de ontem que colocou frente a frente Rui Tavares e Inês Sousa Real. A análise é de Francisco Paupério e Pedro Fidalgo Marques. A moderação é da Carla Jorge Carvalho e do Paulo Ferreira. Muito bom dia aos dois, bem-vindos. Francisco Paupério, é mais o que une os dois partidos, como disse ontem Rui Tavares, ou afinal é mais aquilo que os separa, como defendeu Inês Sousa Real? Em que é que ficamos?

Bom dia e obrigado pelo convite. Cumprimentar o Pedro e toda a gente que nos ouve. Realmente, é mais aquilo que nos une, não só a parte ecológica, mas também outras partes, nomeadamente ter alguma visão sobre o Estado social, como é que o Estado deve atuar. Claro que algumas diferenças também foram discutidas ontem, mas o importante é reforçar aquilo que nos une, construir pontes para depois de 18 de maio, porque realmente é importante que toda a gente trabalhe em conjunto. Nós tivemos uma legislatura difícil este último ano e nós temos que sempre projetar este futuro como um projeto daquilo que queremos para Portugal. Acho que foi muito claro ontem aquilo que o PAN e o LIVRE querem para este Portugal e mais uma vez reforçar que não devemos dividir-nos, não devemos tornar estes sectarismos tão agressivos antes de 18 de maio, porque depois até corremos o risco de ter que retirar algumas das coisas que dizemos antes das eleições, como acontece, se calhar, noutros partidos. Nós no LIVRE estamos sempre pela construção e vamos sempre tentar encontrar aquilo que nos une, mais do que aquilo que nos separa.

E as pontes são mais importantes. Pedro Fidalgo Marques, bom dia também. Por que foi tão importante para Inês Sousa Real vincar as diferenças no debate de ontem à tarde?

Bom dia, Carla. Bom dia, Paulo, e bom dia ao Francisco e a quem nos ouve. Realmente, é preciso que as pessoas em casa percebam qual é a diferença entre o PAN e o LIVRE, porque no fundo quando forem votar, estamos a falar de terem dois partidos diferentes, com visões que mesmo que tenham pontos comuns, são visões diferentes. E se isso não fosse uma questão tão importante, não era uma questão que era colocada em todos os comentários, em todos os debates, em todas as situações em que está alguém do PAN e do LIVRE, como tem sido já nos últimos um ou dois anos. E Inês Sousa Real deixou isso claro, sabendo que há pontos que nos tocam, mas se calar, porque neste caso, o PAN, por exemplo, em 11 meses, foi muito mais prático e pragmático, porque como vimos, o LIVRE em 11 meses com quatro deputados não conseguiu agendar nenhuma proposta, por exemplo, própria na área da ecologia, do ambiente ou dos animais. E isso, se calhar, o que nós temos aqui é o PAN com uma visão muito mais prática e talvez o que foi flagrante de ontem, que é mais uma vez, Rui Tavares e o LIVRE nunca falam do tema que para o PAN é muito importante, que é os animais. Em nenhum aspeto.

Mas Pedro Fidalgo Marques, o facto de o PAN insistir nesse tema não corre o risco de transformar o partido num partido de nicho, como aliás ontem acusou Rui Tavares?

De todo, porque temos também que ser claros que a origem do PAN é pessoas, animais e natureza, desde a sua fundação há 14 anos. E por isso para o PAN será sempre um tema que nunca ficará esquecido. Nós não podemos esquecer que as pessoas continuam a ser discriminadas porque não conseguem arrendar uma casa por ter um animal de companhia. Há mais de 50% de famílias com animais de companhia. Nós vamos mais longe que isso quando falamos também da uma só saúde, por exemplo, com a ciência animal, mas depois falamos também, por exemplo, de ter as baixas para os doentes oncológicos pagas a 100%. Por isso, o PAN tem tido um conjunto de propostas e iniciativas transversais que têm uma componente também das pessoas, têm uma componente do ambiente, como foi, por exemplo, para podermos implementar e garantir que é executada a Lei de Bases do Clima, como nunca podemos esquecer a nossa base e o nosso termo, que é o bem-estar e proteção animal.

Francisco Paupério, deixe-me recuperar aqui aquilo que o Pedro Fidalgo Marques disse há pouco, de facto, que o PAN apesar de ter apenas uma deputada no Parlamento, agendou mais temas da área ambiental do que o LIVRE com quatro deputados. Isso significa que o LIVRE não fez nada pelos temas ambientais, como aliás também a Inês de Sousa Real disse ontem no debate.

De todo. Só reforçar a ideia que o Rui Tavares passou ontem da questão da visão ecologista, que eu acho importante para esta discussão. Nós quando falamos de proteção animal ou de conservação da natureza, nós não podemos circunscrever isso apenas a ações relacionadas com a natureza. E é por isso que o LIVRE apresenta propostas não só para combater a destruição da biodiversidade, mas também ao mesmo tempo para promover proteção social. E se nós olharmos para a primeira legislatura de Rui Tavares, precisamente as nossas primeiras leis aprovadas e os nossos programas, o exemplo é o caso do programa 3C, Casa, Conforto e Clima, onde nós reduzimos o preço da eletricidade, onde conseguimos traduzir mais investimento para as energias renováveis e assim estar a contribuir para uma economia mais descarbonizada. E todas as propostas que nós fazemos é nesse sentido de promover uma transição ecológica, de promover uma transição energética, ao mesmo tempo que estamos a afetar os problemas das pessoas. No caso da guerra, na altura, que estava a aumentar os preços da eletricidade. E mais uma vez, o que nós pretendemos é sempre políticas que sejam sistêmicas, que afetem o sistema e que claro, que defendam os animais, a natureza, mas também as pessoas. Isso para nós é muito importante. Relativamente a este ano, nós sabemos precisamente nesta última legislatura que estávamos em minoria, claramente, e nós também não somos muito performativos e não íamos propor muitas propostas que depois fossem rejeitadas só pelo simples facto de realmente dizer que somos nós a propor. Nós propusemos várias propostas na parte da ecologia, diretamente e não indiretamente só, mas tivemos também outras prioridades, nomeadamente a causa palestiniana, que para nós é muito importante, a discussão sobre o futuro da Europa, neste caso de Trump nos Estados Unidos

E da continuação da guerra da Rússia na Ucrânia. E, portanto, para nós, estes pontos também afetam a ecologia, também afetam os animais e foi isso que demos prioridade.

Pedro Fidalgo Marques, a questão internacional deve obrigar a repensar alguns dos objetivos com que o PAN se apresenta?

Não, até desculpe. Tem sido adaptado também relativamente aos objetivos internacionais. E dou um exemplo que o Inês de Sousa Real deu ontem. Por exemplo, quando falávamos que não podemos olhar para o ambiente e como lidei com a crise climática, só com a questão da mobilidade da indústria, temos que olhar para a soberania alimentar. E a Inês de Sousa Real falou da questão de investirmos nas luminosas, que está estudado que pode dar uma rentabilidade do dobro do que atualmente os nossos agricultores têm. Estamos a falar de reduzir, em vez de estarmos a importar feijão e a exportar poluição, sermos nós soberanos nesta questão. Isso, por exemplo, é um tema que claramente vem para cima da mesa, tendo em conta a instabilidade internacional, nomeadamente na Ucrânia.

Relativamente a posições que ficaram se calhar menos claras, Francisco Paupério, a Inês de Sousa Real ontem disse que o LIVRE não se posicionava claramente em relação ao nuclear. Qual é que é a posição do LIVRE sobre isso? E também falando aqui nas dependências internacionais que o país tem.

Claro. Nós temos no nosso programa nuclear já há bastante tempo, portanto também não percebi essa acusação de que não somos claros. Nós somos perfeitamente claros. No contexto português, é difícil pensar no nuclear, até pelo investimento que é necessário, tanto público como privado, porque o nuclear normalmente tem muito investimento privado e, portanto, nós vemos no LIVRE essa dificuldade de conseguir arranjar não só orçamento público, mas também privado para o tamanho da operação que normalmente é. No entanto, nós achamos que do ponto de vista científico, ainda há muito desenvolvimento a fazer na nuclear e devemos ter sempre em vista a questão da fusão e não da fissão, que é atualmente como operam as indústrias nucleares. E, portanto, mais uma vez reforçar que a favor do desenvolvimento científico na área do nuclear, que é muito importante, achamos que em Portugal pode não fazer sentido o nuclear por causa deste investimento inicial que é preciso, mas no final dizer que no contexto europeu pode fazer sentido especialmente manter as que já estão e avaliar muito bem estes novos investimentos, porque estão a surgir alternativas que são mais verdes e são muitas vezes mais responsáveis.

Pedro Fidalgo Marques, ainda na linha daquilo que falámos há pouco, do comércio internacional e do contexto internacional, como é que o PAN se posiciona em relação à política ou à guerra comercial aberta pelos Estados Unidos e à hipótese de uma retaliação por parte da União Europeia? Até que ponto é que esta guerra comercial não pode fazer baixar o comércio internacional, que como sabemos, tem uma pegada ecológica muito pesada?

Só deixo dar aqui uma nota em relação ao nuclear e se calhar mais uma vez marcar aqui esta diferença entre estarmos numa perspetiva da retórica ou numa perspetiva realista e prática. Nós sabemos que a tecnologia nuclear neste momento ainda não está desenvolvida para o que seria o ideal, o que seria seguro, o que o país precisava. Estar a incluir o nuclear como a solução que sabemos que, como foi agora dito pelo Francisco Paupério, não seria uma solução para Portugal, isso é um bocadinho como entrar areia para os olhos, que é como disse a Inês de Sousa Real, nós perderíamos 130 a 133 milhões de litros d'água por dia. Nós sabemos que este ano é que choveu mais, mas não tem sido essa a média dos últimos anos. Por isso é que a diferença é isso. O PAN tem sido muito prático e a mesma questão que falou de apresentar propostas para ser performativo e para ser chumbadas, nem é a realidade, porque a Inês de Sousa Real, como deputada única, foi a deputada da oposição, a segunda deputada da oposição com mais propostas aprovou. O que importa é ter propostas que vão de encontro com a população e que os portugueses precisam. Em relação ao comércio internacional, o PAN tem sido claro que é importante falarmos a uma só voz na Europa, essa tem sido sempre a posição do PAN nos últimos anos, para também podermos ter mais força enquanto bloco e garantirmos que não ficamos para trás, nem prejudicados nesta guerra comercial.

Mas a retaliação por parte da União Europeia é uma coisa bem vista, essa possibilidade é uma coisa bem vista por parte do PAN?

O PAN sente que nós temos que ter uma única voz e que neste caso devem ser tomadas medidas concertadas que possam não pôr em causa também a nossa economia europeia e qual será o futuro também do nosso comércio europeu. Se os Estados Unidos têm estas medidas, como tem feito vários blocos, a União Europeia deve reagir em continuidade a uma só voz. Aliás, é essa a nossa dificuldade. E também, por vezes, poder encontrar outros parceiros. Sabemos que os Estados Unidos, tendo um grande comércio e uma grande ligação com Portugal, por causa dos Estados Unidos, que isso terá um forte impacto em vários dos nossos exportadores. Mas isso o que temos que ter é um governo que não apresente um conjunto de medidas, como foi feito pelo governo do Luís Montenegro, que foram mais uma vez atirar areia para os olhos e que em nada prático ou concreto vai ajudar os nossos exportadores. Por isso é mais importante, se calhar, até vermos também a nível nacional, porque estamos a falar das eleições europeias, se bem parece aqui um remake com eu e Francisco Paupério em debate, mas neste caso temos que falar claramente em medidas nacionais de apoio aos nossos empresários, aos nossos exportadores, que possam também mitigar os efeitos que possam advir desta crise comercial.

Francisco Paupério, Rui Tavares tem dito que o LIVRE está disponível para assumir funções executivas, assim o ditem os resultados das próximas eleições. Que tipo de pastas é que o LIVRE gostava de ocupar no governo?

Obviamente que estamos disponíveis. Quando nos propomos a eleições, temos de estar disponíveis para todos os cenários. E esse é um cenário, caso o LIVRE saia reforçado, caso a esquerda saia maioritária no dia 18 de maio, esse é um cenário que está em aberto. Em termos de pastas, isso será certamente discutido após. Claro que temos algumas ideias, até pelos nossos programas. Claro que temos algumas ideias, da pasta de educação, cultura, ambiente. A verdade é que isso depois terá de ser discutido, até pela proporção de deputados e também de percentagem nas eleições de 18 de maio. Portanto, eu acho que isso é uma discussão depois de 18 de maio. Antes, nós estamos disponíveis para qualquer entendimento à esquerda, como sempre dissemos, para qualquer convergência, sempre a pensar no futuro de Portugal.

Pedro Fidalgo Marques, muito rapidamente, o PAN também está disponível para entendimentos com o partido que seja vencedor das eleições?

O PAN e a Inês de Sousa Real já deixou, por exemplo, claro que terá muita dificuldade em poder fazer acordos com o Luís Montenegro, que ainda continua com falta de transparência e com dificuldade em explicar todo o processo que teve. Não podemos ter um primeiro-ministro com estes telhados de vidro, um primeiro-ministro que não dá respostas e esclarecimentos cabais, que assume a função antes de resolver as suas questões pessoais. E nisso, a Inês de Sousa Real tem sido bastante clara.

Mais disponível para discutir com o Pedro Nuno Santos.

O PAN está cá para apresentar soluções e resolver os problemas dos portugueses. E acho que o nosso trabalho vai ser o trabalho do nosso grupo parlamentar, que é o que a Inês de Sousa Real tem pedido, para podermos resolver e não estarmos apenas num ato performativo, como foi aqui dito hoje.

Pedro Fidalgo Marques, Francisco Paupério, muito obrigada por terem vindo a este Explicador. Um bom dia.