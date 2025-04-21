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Cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal, deixe-me começar por lhe perguntar, é um clichê, mas é a pergunta que se impõe: que legado deixa o Papa Francisco no dia em que conhecemos a sua morte?

Se puder ser uma palavra: fraternidade. Estes 13 anos de Papa Francisco foram uma luta diária pro mundo inteiro, transversal pros homens e mulheres de fé, pros homens e mulheres de boa vontade, pros desconhecidos, pros anônimos. Foi um permanente convite proativo à fraternidade universal. "Fratelli Tutti", como se chamou o documento que ele nos dirigiu. E a única arma que nós temos pra guerra e pros conflitos não é armarmo-nos de dinamite e companhia, mas é armarmo-nos dessa fraternidade, em que eu olho pro outro, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua proveniência, do seu estatuto social, das suas sensibilidades, eu olho pro outro como um irmão. E a partir daí, juntos, percorremos o mundo. Quando eu olho pro outro como um problema, como um obstáculo, estamos a ver o que é que resulta. E a palavra de resumo, que pode ser muito discutível deste ponto ficado, pra mim, é fraternidade.

O Américo Aguiar recebeu, em Portugal, em Lisboa, o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, já em 2023. Alguma recordação que guarde com o maior carinho dessa experiência local?

Já que estamos num contexto pesado e triste e, ao mesmo tempo, da esperança da Páscoa, eu lembro o episódio dos pastéis de Belém. No sábado das jornadas, acho que foi num sábado, houve o almoço com jovens, uma representação dos jovens. E depois, nesse almoço, o Papa deu a palavra aos jovens pra eles poderem falar e um dos jovens perguntou-lhe se ele já tinha provado os pastéis de Belém. E ao responder-lhe, ele olhou pra mim e disse assim: "Já me falaram disso, mas ninguém me ofereceu nenhum". Eu percebi o recado e na altura mandei uma mensagem ao engenheiro Carlos Moedas, o senhor presidente da Câmara, a contar-lhe e em poucos minutos chegaram os pastéis de Belém e depois, segundo me consta, foram repasto, quer nesse jantar, quer no dia seguinte, porque o Papa apreciava coisas doces e de modo especial os pastéis de Belém, e é um episódio simpático para adoçicarmos um bocadinho estas horas.

Ainda sobre a Jornada Mundial da Juventude, foi na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, que o Papa inaugurou um mote que acabou por marcar o seu pontifício, o "Todos, Todos, Todos". O Papa Francisco conseguiu reformar a Igreja, de certa forma? Podemos considerá-lo um papa reformista?

A Igreja está sempre em reforma. Até há uma expressão em latim, que eu não vou arriscar dizer, que a Igreja está sempre em reforma. Ele fez a parte que a sua sensibilidade e que o Espírito Santo lhe soprou. Muitas coisas foram efetivamente feitas, outras estavam a começar e outras ficam no coração pra aquilo que serão os desafios e o caderno de encargos de um sucessor, para dar continuidade. Há muitas coisas que não têm retorno, e ainda bem, e há outras coisas que o tempo do futuro também dirá e que o Papa que estiver em funções, com a sua sensibilidade, terá que dar resposta. Agora, acho que perderíamos se o mote deixasse de ser o "Todos, Todos, Todos".

Ainda ontem, domingo de Páscoa, vimos o Papa Francisco na varanda da Basílica de São Pedro. Ouvimos a benção "Urbi et Orbi", não lida pelo próprio Papa, que estava fisicamente muito fragilizado. Mas nessa mensagem, e o cardeal Américo Aguiar já aqui falou da necessidade de desarmar, o Papa Francisco também falou sobre as guerras em curso, principalmente na Faixa de Gaza. Como é que fica o mundo? O Papa Francisco, não que seja a sua responsabilidade deixar o mundo um sítio melhor, mas hoje temos desafios muito marcados em contexto geopolítico. Como é que a Igreja agora os vai conseguir enfrentar e se também foi uma marca no pontifício de Francisco?

Sim, nós temos que ter consciência que o governo da Igreja vai sendo pontuado por sucessores de Pedro. Nós gostaríamos muito que o Papa Francisco tivesse mais algum tempo. Não é só gostaríamos, acho que era necessário que assim acontecesse. Mas, tal como as lideranças dos povos e do mundo vão acontecendo. Gostamos, não gostamos, apreciamos, não apreciamos, ficamos curiosos, ficamos na dúvida, ficamos preocupados. E o sucessor de Pedro terá que rapidamente dominar as coordenadas para se posicionar naquilo que são desafios muito importantes para o mundo em que vivemos. Porque se nós quisermos ser pessimistas, então enterramo-nos até ao fim. Se nós quisermos dar um testemunho de esperança, temos que ter força e capacidade anímica de olhar mais além. Mais além dos conflitos, mais além da guerra, mais além da morte, mais além de todas estas coisas que diariamente acontecem, nós temos que ser capazes de dar o tom da ressurreição, da esperança, da alegria, da confiança, que é qualquer coisa que falta. E, portanto, a morte do Papa, o regresso do Papa à casa do Pai, em plena semana da Páscoa, também é particularmente simbólico para uma marca que queremos dar junto de todos e todas, crentes e não crentes. Estamos tristes, estamos abatidos, mas temos que acreditar que o Papa está na eternidade e continuará a interceder por nós junto de Deus.

Mas podemos dizer que o mundo que recebeu o Papa Francisco quando passou a ser papa era muito melhor do que é hoje?

Individualmente, institucionalmente, nacionalmente, a nível da Europa, a nível do mundo, depende das áreas. Há muitas áreas em que o mundo está melhor, há muitas áreas em que nem por isso. Agora, se nós falarmos única e exclusivamente daquilo que é a relação dos povos, seja a questão da guerra, seja a questão da guerra económica, estamos a viver tempos de incerteza, mas que nós temos que ser capazes de ultrapassar. E não se ultrapassa nada baixando o braço e ficando triste. Ultrapassa-se, sim, sendo capaz de transmitir aos outros o que queremos ou que vimos e como é que queremos ultrapassar isto. E eu acho que o segredo é descobrirmo-nos irmãos, porque o que eu acho que falta nas mesas? O bem comum, a pessoa. Porque quando eu tenho que decidir alguma coisa para mim, para a minha família, para a minha empresa, para o meu país, para a minha instituição, se eu tiver como critério o bem de todos, a coisa vai. Se o critério for o bem para mim, o bem para os meus, o bem para os nossos, alguém fica a perder, como temos visto, infelizmente.

E o próximo Papa, quando for escolhido, vai ter que enfrentar um contexto geopolítico que não será fácil. A Igreja tem que manter essa mensagem em mente.

É o Evangelho. Nós, às vezes, ao comentar o Papa A, o Papa B, que é muito radical, que disse isso, que disse aquilo, é o Evangelho. O próprio Jesus, nas últimas semanas que vivemos, vimos como o Evangelho tem retorno e também tem consequências.

O Papa Francisco foi o primeiro Papa que não era europeu, veio da América Latina. Isso fez diferença, marcou o seu pontífice? É uma abertura que a Igreja deve continuar a ter?

Sim, há muitos séculos que não tínhamos um não europeu. Marcou. O senhor Dom Manuel Clemente, na altura, dizia que não estranhássemos que este coração do cardeal Bergoglio era argentino, era da América Latina, estava formatado para uma relação com as pessoas e com as coisas diferente da velha Europa e que ia ser diferente. E foi, e é. Mas não é problema. Lá está. Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo, pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o Evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Foi isso que Francisco deu à Igreja, um novo pulmão, uma forma mais arejada de interpretar as escrituras.

Sim, não tenho dúvida. Aliás, o Papa João XXIII falava no adiornamento, abrir as janelas. Depois, o João Paulo II dizia abrir as portas do coração a Cristo. Eu acho que continuamos no movimento de abrir.

Deixe-me perguntar-lhe também, se calhar deveria ter começado por aqui, como é que recebeu a notícia? Estávamos a falar disso há pouco, ainda ontem vimos o Papa nas televisões, fisicamente fragilizado. Sabemos que esteve internado durante muito tempo, mas a notícia foi um choque, da morte do Papa Francisco.

Sim, eu acho que o agridoce traduz bem. Uma notícia muito triste, uma surpresa total, inacreditável. E depois aquilo que é o pé da realidade, da vida, da finitude, a certeza da eternidade, a certeza do retorno à casa do Pai e de nos levantarmos. Aliás, o Papa Francisco dizia: o único momento em que nós podemos olhar para os outros de cima é quando os ajudamos a levantar. E nestes minutos e nestas horas, o Papa Francisco também está nos a ajudar a levantar do chão, do pós-traumático da notícia, e a sermos capazes de dar testemunho que Cristo vive e que o Papa está no coração de Deus.

Ficou com algum arrependimento, alguma coisa que gostava de lhe ter dito que não teve a oportunidade?

Nós tínhamos apontado um encontro, que agora será no céu, vínhamos a falar desde outubro, mas agora são coisas que ficam no coração de Deus.

Deixe-me perguntar, cardeal Américo Aguiar, é um dos quatro cardeais que vai participar na escolha do próximo Papa, além de José Tolentino de Mendonça, Manuel Clemente e António Marto. Como é que funciona este processo e se me puder dizer quando é que vai para Roma, para o Vaticano?

Não sei responder a nada. Não sei como é que funciona e não sei quando é que vou. E depois consta-se que não posso dizer como é que foi.

Certo. Ainda assim, deixe-me fazer-lhe uma pequena provocação. Já pensou como seria a sua vida se fosse eleito o próximo Papa?

Absolutamente. Em relação a isso, só gostava de dizer, primeiro, que não é o tempo ou o contexto, mas acima de tudo, aliás, por aquilo que tu já disseste agora, é um contexto de muitíssima exigência. Seja quem for aquele que o Espírito Santo sopra no coração dos cardeais, é de facto um início de pontificado num contexto muito exigente para a vida da Igreja, para a vida da humanidade, e Deus vai ter que caprichar naquilo que será a escolha do próximo Papa.

Reconhecendo que é, de facto, muito cedo ainda para falar na sucessão do Papa Francisco, só perguntar se, e já aqui falámos na abertura da Igreja e como Francisco foi quase um novo pulmão, o sucessor do Papa Francisco deve manter essa abertura da Igreja, essa mensagem do todos, todos, todos? Há o risco de se perder, por exemplo?

Não tenho dúvidas que o azimute, o GPS, o farol, o norte, a rosa dos ventos, terá que ter essa marca de todos, todos, todos. Se não tiver, a humanidade sai a perder. Não tenho dúvidas disso.

Ou seja, a mensagem de Francisco, como a dos outros Papas, perdurará no tempo, nos seus sucessores e também na Igreja Católica?

Acredito que sim, porque a Igreja tem esta sabedoria de ir acumulando aquilo que são os pontificados, os magistérios, as provocações, os adiantos, os recuos, as correções. São 2025 anos que lhe dá uma lentidão, mas também dá uma velocidade que a sabedoria ajuda a ser certeira. E por isso eu acredito profundamente que este convite à fraternidade, que ainda não está completo, continuará.

Soubemos também há instantes que Marcelo Rebelo de Sousa vai falar ao país às 20h. O que espera da mensagem do Presidente da República? Sabemos que é um católico, um fiel, um crente. O que espera ouvir de Marcelo Rebelo de Sousa mais logo, quando estiver a ver televisão às 20h?

Acima de tudo, o nosso presidente, o presidente dos afetos, estou convencido que vai traduzir exatamente aquilo que é o seu sentir pessoal, o seu sentir institucional e o sentimento que, estou convencido, gostaria de arriscar, o sentimento da totalidade dos portugueses em relação ao que estamos a viver da morte do Papa Francisco.

Ainda ontem, o Patriarca de Lisboa dizia que tivemos uma breve trégua na guerra da Ucrânia, durante 30 horas, e dizia que quer essa trégua, quer ver o Papa Francisco na Basílica de São Pedro, eram sinais de esperança para o mundo. O mundo perdeu essa esperança, a trégua já acabou, o Papa Francisco morreu de forma inesperada. O mundo perde a esperança.

O mundo tem que reforçar o caminho de fraternidade que nos leva a essa esperança, porque a esperança para os cristãos é Cristo vivo. E quando nós, porventura, no dia a dia, os nossos gestos e as nossas palavras são contrárias à presença de Cristo vivo no nosso coração, alguma coisa não está bem. E por isso, quando esse cessar-fogo, essas tréguas que foram vividas entre irmãos cristãos de diferentes sensibilidades, é um sinal daquilo que pode ser certamente o acordo, a pacificação entre os povos. Mas infelizmente, aquilo que dizíamos há bocadinho, ou nos armamos de fraternidade, ou se nos armarmos de dinamite, a resposta será guerra e não será paz.

Já aqui falei do Dom Rui Valério. A olhar para a política nacional, até porque esta entrevista está a ser ouvida na Tarde Política da Rádio Observador, Dom Rui Valério criticou também a pressa e a precipitação que acabou por levar a eleições precipitadas, alertava para o risco de Portugal ficar em standby com os desafios internacionais que já aqui falámos. Em contexto de eleições antecipadas, concorda que houve aqui pressa e uma precipitação que vai acabar por não beneficiar o país?

Nós temos agora que olhar para frente e termos consciência que a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, está na mão e no coração de cada português. Nós nunca devemos ter medo de devolver aos portugueses pronunciarem-se sobre o seu futuro. Nunca. Independentemente dos calendários, independentemente disso tudo, podemos achar mais ou menos precipitado, mais ou menos não sei o quê, mas a partir do momento que os portugueses são chamados a pronunciar-se, está nas mãos deles, está nas mãos e no coração de cada um de nós, eleitores, tomar a decisão para que a esperança aconteça. Ou seja, os problemas do país, os problemas do mundo, não se resolvem com comentadores, com debates, com não sei o quê, com não sei o que mais. Resolvem-se, neste caso, com uma decisão madura de cada um de nós no dia 18 de maio ou no fim de semana anterior, se pedirmos a antecipação do voto. Isso é que é preciso fazer e é urgente fazer. E o que eu peço aos portugueses é que tenhamos fé, tenhamos esperança, tenhamos força. Nós não estamos derrotados, pelo contrário, temos todas as possibilidades para sair bem deste processo, mas não pode ser com a abstenção e a ficar em casa delegando nos outros a responsabilidade da escolha.

Ou seja, ainda assim, não teme os efeitos que um país parado, em crise política, possa ter no funcionamento do país, por exemplo?

É assim, nós somos uma democracia com 50 anos, os mecanismos já funcionam mais ou menos com naturalidade, independentemente depois de alguns incidentes e algumas coisas menos boas. É óbvio que o que é normal e o que é desejável é que o governo de uma câmara, o governo de uma freguesia, o governo de um país tenha estabilidade e governe normalmente, entre aspas, durante o tempo que está previsto. Não tendo sido possível, é preciso tomar a dianteira, tomar as decisões e retomar a normalidade da governação. Agora, eleições é igual a democracia e, portanto, nunca devemos temer.

Mas o próprio Cardeal Américo Aguiar, e fecho com isto, já disse que os mais recentes acontecimentos na política portuguesa não contribuem para um ambiente de concórdia e serenidade, quer na Assembleia da República, quer em Portugal. E na altura dizia que temos que ter muito cuidado em não colocar em causa a própria democracia. É a própria democracia e a fé dos portugueses na própria democracia que vai a votos nas eleições de 18 de maio?

Também, de certo modo, também, porque é assim, eu não quero que os portugueses votem no partido A, no partido B. Eu quero que votem naquele partido que cada um concluiu que é o melhor para resolver o problema dos portugueses, os nossos problemas. E por isso o que eu peço é uma maior disponibilidade, uma maior exigência de cada um de nós para ouvirmos, para estudarmos, para lermos, para que no dia 18 tomemos uma decisão que não seja só epidérmica, em razão dos acontecimentos últimos por isto ou por aquilo, mas seja uma decisão madura em relação àquilo que é o futuro de Portugal. Porque é assim, o futuro de Portugal, a esperança e o futuro de Portugal só depende dos portugueses e depende daquilo que seja a decisão do 18 de maio, seja ela qual for.

Cardeal Américo Aguiar, obrigado por esta entrevista ao Observador.