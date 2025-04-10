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Começa agora o primeiro explicador das manhãs 360. Vamos olhar pro debate de ontem que colocou frente a frente Paulo Raimundo e Rui Tavares. A análise é de António Filipe, do PCP, e Francisco Paupério, do LIVRE. A moderação é do Paulo Ferreira.

Muito bom dia, obrigado a ambos pela disponibilidade para estarem conosco esta manhã. António Filipe, começando por si. Bom dia. No debate de ontem, acha que ficou claro o que distingue o PCP ou a CDU, se quisermos, e o LIVRE, ou o que resultou dali foi basicamente que as propostas são essencialmente as mesmas?

Bom dia a todos. Eu acho que ficou relativamente claro. Ou seja, que há muitas propostas comuns, isso é uma evidência. Sentamos ao lado uns dos outros no hemiciclo, estamos do mesmo lado do hemiciclo. Há uma significativa convergência de propostas votadas, ou seja, o LIVRE vota favoravelmente a esmagadora maioria das propostas do PCP, e o mesmo acontece com o PCP.

96%, penso que foi ontem dito.

Exatamente. A porcentagem de votações do PCP em relação ao LIVRE não é tão elevada, mas é muito elevada ainda assim, creio que nos 75%. E, portanto, há muito que nos une. Creio que aquilo que nos divide, fundamentalmente, para já, identidades partidárias diferentes. O PCP é um partido com uma história centenária, com uma ligação ao mundo do trabalho, aos trabalhadores, à luta sindical, uma implantação autárquica, enfim, uma identidade que o LIVRE naturalmente não tem, porque é uma criação política muito mais recente. E depois onde é que há essas divergências maiores, se quiser. Designadamente relativamente à União Europeia, em que o LIVRE tem um europeísmo que o caracteriza. E, portanto, da parte do PCP, existe uma linha relativamente à União Europeia de uma maior demarcação, não defendendo de maneira nenhuma a saída da União Europeia, mas tem uma posição crítica relativamente ao poder que é exercido na União Europeia, às instituições europeias, que aliás, ficou claro quando o LIVRE votou na Assembleia da República favoravelmente a congratulação pela reeleição da senhora von der Leyen como presidente da Comissão Europeia, que o PCP claramente se demarcou. E também uma leitura diferente relativamente àquilo que se passa na Europa e designadamente na Ucrânia, em que o PCP se associa, leia-se a CDU, estamos em eleições. Mas estamos a falar da atividade parlamentar que se realizou nesta legislatura, em que o PCP tem uma leitura, embora conviva dentro dos partidos da condenação da guerra da Ucrânia, mas tem uma leitura diferente sobre as suas origens, sobre as suas causas e sobre o que está verdadeiramente em causa ali.

E sobre as consequências também, em termos de defesa, como é evidente.

E sobre as consequências. E, portanto, a proposta do LIVRE de reavivar a Comunidade Europeia de Defesa, que foi inventada nos anos 50, é algo que o PCP claramente se demarca, porque não alinhamos com a ideia que agora se tornou uma moda na União Europeia, que é achar que devemos prescindir de investir designadamente na área social e coisas que faz falta em nome da defesa. O LIVRE o que nos vem dizer é que uma coisa não deve prejudicar a outra. Agora, o que nós dizemos é que isso é um milagre das rosas, ou seja, pensar que é possível haver um investimento colossal que a União Europeia pretende fazer em matéria de defesa, pensar que não prejudicará outras áreas sociais e que isto não conta pra dívida e que esse investimento não tem que se pagar, é uma miragem. E, portanto, nós achamos que não compartilhamos a visão que o LIVRE tem sobre essa matéria.

Deixe-me trazer à conversa Francisco Paupério. Bom dia, bem-vindo também a este Explicador. Feito aqui o balanço de semelhanças e diferenças entre o LIVRE e o PCP ou a CDU. Francisco Paupério, o LIVRE olha para o PCP como uma boa oportunidade para crescer e ocupar espaço político, uma vez que partilham do mesmo espaço ideológico.

Bom dia. Primeiro, cumprimentar o meu colega de painel e todos os que nos estão a ouvir e fazer aqui, só antes de responder diretamente à pergunta, umas retificações ao que foi dito do que nos distingue, LIVRE e PCP. Concordo com a grande maioria da análise, mas há aqui coisas que eu acho que é importante reforçar. Que é a questão de o LIVRE acreditar neste projeto europeu, mas também é crítico em relação ao mesmo. E quando nós, por exemplo, usou a referência à votação da congratulação de Ursula von der Leyen, que o LIVRE votou a favor. Nós qualquer processo minimamente democrático ou democrático, vamos sempre votar por essa congratulação, desde que cumpra os critérios. No entanto, não nos permite ou deve fazer-nos refletir sobre será que esse é um processo que nós devemos ter na Europa. E nós também somos críticos em relação a esta democraticidade que existe na Europa, nomeadamente este processo do Spitzenkandidat e da eleição pra Comissão Europeia. Em relação à Ucrânia e Europa, penso que foram claras as nossas diferenças. Na questão da proposta da Comunidade Europeia de Defesa, eu acho que é importante também realçar que o LIVRE não pede um aumento de orçamento, não pede um investimento extra. O que nós pedimos simplesmente é que nós, em termos de orçamento e de dinheiro de investimento, já podemos cobrir tanto como cobre a Rússia, tanto como cobre a China. A questão aqui na Europa é questão de coordenação, e daí nós querermos uma Comunidade Europeia de Defesa que possa ser uma alternativa à NATO, mais uma vez Não podemos contar, neste momento, com o outro parceiro do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, que já faz ameaças à integridade própria do território europeu. E portanto, quando temos isto, a NATO a partir-se por dentro, nós temos que rapidamente arranjar uma alternativa que nos dê essa autonomia estratégica e essa segurança. E com isto, respondendo a uma última parte, que a área social não pode ser afetada porque nós não defendemos esse aumento de investimento.

Mas aí estão de acordo, não é?

Que permite uma melhor gestão de recursos. Claro que nós temos que esse investimento parta também para as áreas sociais que são tão necessárias hoje em dia. Respondendo diretamente à pergunta, se a oportunidade do LIVRE está no eleitorado do PCP.

Também no eleitorado do PCP.

A esquerda para crescer não tem que roubar votos, entre aspas, uns aos outros. Tem é que falar diretamente às pessoas, tem que aumentar votos no geral. Há dois anos a esquerda era uma maioria social que era traduzida em votos. Eu acredito, e o LIVRE acredita, que esta maioria social de esquerda ainda existe na sociedade portuguesa. Portanto, os partidos, cada um vai ter que apelar aos seus eleitorados e expandir os seus eleitorados com as suas mensagens. Portanto, diretamente não acredito que o PCP seja a oportunidade do LIVRE. A oportunidade do LIVRE está em toda a esquerda, em todo o centro e em todo o eleitorado de direita que esteja farto dos governantes e da ação dos seus partidos de direita.

António Filipe, a relação com a União Europeia vemos que é uma das coisas que divide ambas as propostas políticas. E o PCP defende que Portugal devia começar a preparar-se para a saída do euro. Penso que a formulação será essa.

Não, vamos ver. Houve uma altura, há uns anos atrás, quando a União Europeia revelou em relação a Portugal a sua verdadeira face, em que chegou a ser encarada a possibilidade de Portugal não permanecer no euro. E nós temos uma visão crítica relativamente à opção que foi a entrada no euro, embora, obviamente, não é possível uma saída unilateral do euro, teria que ser uma saída negociada. Agora, a questão que nos divide aqui é que esta União Europeia que o LIVRE defende não existe. Ou seja, quando se diz que nós, face à posição agora que a nova administração americana está a revelar em relação à NATO, temos que ter uma autonomia estratégica de defesa, eu pergunto: em nome de quê? Para defender que valores e contra quem? Porque vamos ver, a NATO não existe sem os Estados Unidos, isso é uma evidência. Foram os Estados Unidos que a criaram e a NATO é aquilo que é. E aquilo a que nós estamos a assistir na União Europeia é que quando a senhora von der Leyen e a senhora Kajla Kallas anunciam a necessidade de um grande investimento, não o estão a fazer fora da NATO. Pelo contrário, estão, no fundo, a corresponder àquilo que a administração americana está a exigir dos países europeus da NATO. Ou seja, há uma retórica em que parece que se estão a demarcar da administração norte-americana, quando no fundo não o estão a fazer. Ou seja, na prática, a posição que a União Europeia está a assumir é criticar o que ele diz, mas fazer o que ele manda fazer. E, portanto, nós não vemos nenhuma vantagem para os povos da Europa em estar a querer fazer um investimento comum numa Europa como se existisse uma convergência de objetivos entre os vários países que integram a União Europeia relativamente à sua própria defesa. Não podemos ignorar, designadamente, as contradições que existem entre, por exemplo, uma Polónia e uma Alemanha. Ou seja, nós achamos que armar a Alemanha é um objetivo que um país como Portugal deve perseguir? Nós achamos que não. Depois, este investimento, quando se diz que o que se defende é um investimento comum, uma dívida mutualizada em matéria de defesa, isso é uma operação contabilística, porque essa dívida tem que se pagar. E, portanto, nós não acreditamos que seja possível haver um investimento anormal relativamente àquilo que aconteceu nos últimos anos e que isso não tenha que ser pago.

Sem que isso tenha peso orçamental. Francisco Paupério, estas duas questões da defesa e a questão europeia são conciliáveis ou são assuntos demasiado estruturais para eventualmente poderem acolher no mesmo projeto o LIVRE e o PCP, eventualmente numa união de esquerda para apoiar um governo?

Eu diria que são conciliáveis em certos pontos. E eu vou aqui fazer uma pequena explicação em relação àquilo que nós defendemos em questão de defesa e segurança, porque nós infelizmente estamos a virar o discurso de defesa e segurança para uma questão apenas bélica, de armas e de militarização da Europa. Mas há várias questões de defesa e de segurança que são importantes para dar esta autonomia estratégica à Europa e que são importantes para defender também a segurança do povo europeu. E uma delas é a questão da energia, por exemplo. A Europa, neste momento, não produz a energia que consome dentro da Europa. Ou seja, nós temos que ter aqui planos de transição, e aí concordo também com o PCP, com o António Filipe, quando diz que nós não podemos investir em armas e estamos a fazer aquilo que Trump pede que se está a fazer. Concordo perfeitamente. Mas a verdade é que nós podemos usar este dinheiro para questões de defesa e segurança e ao mesmo tempo combater vários problemas sociais, combater problemas como a habitação, combater problemas como a questão energética e da autonomia de energia, enquanto estamos a fazer a transição energética, enquanto estamos a ir para uma sociedade cada vez menos a consumir mais carbono. Ou seja, tudo é compatível e tudo entra na questão mais ampla de defesa e segurança, que infelizmente não está a ser tratada dentro da Europa e até partindo para Portugal, não está a ser tão bem tratada dentro dos partidos portugueses, nomeadamente à direita, que veem a questão de segurança e defesa como uma questão militar, como uma questão puramente de power de armamento, quando a segurança é muito mais. A Europa será muito mais segura se dependerá menos da Rússia em termos energéticos. Será mais segura se depender menos dos Estados Unidos em termos de armas e armamento. Ou seja, há várias dinâmicas.

Um conceito mais alargado de defesa.

Desculpe, não percebi.

No fundo, aborda um conceito mais alargado de defesa.

E que é compatível com a resolução de problemas sociais e daí pedirmos que este investimento não vá para o que antes era chamado Rearm Europe, que caiu por causa do nome, ou pelo menos caiu o nome, mudou o nome, mas o investimento provavelmente vai avançar, que seja muito mais dinâmico e que cada Estado-membro possa usar realmente para os problemas que identifica.

Muito bem. Posições claras. Francisco Paupério, António Filipe, obrigado pela presença neste "Explicador" esta manhã. Bom dia.

Bom dia. Muito obrigado.

Bom dia.

O Explicador regressa mais à frente, logo a seguir, às cinco das 09h30. No Diretores de Campanha falamos com Duarte Marques do PSD e Edson Ataíde do PS.