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É o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto. Foi deputado, secretário de estado, ministro com a pasta da Saúde, eurodeputado. Manuel Pizarro é o convidado deste Explicador, no dia em que apresentou uma das propostas que servem de bandeira da candidatura: a construção de 5 mil casas a rendas moderadas. É uma entrevista conduzida pelo Miguel Videira e pela Judite França. Bem-vindo, Manuel Pizarro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já foi candidato à Câmara do Porto duas vezes. Por que é que à terceira é de vez?

Bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu nunca deixei de me interessar e de me entusiasmar com as questões que dizem respeito à minha cidade. Sou um portuense empenhado na vida coletiva e acho que tenho agora melhores condições para vencer as eleições do que tive nas eleições anteriores. Em todo caso, há muitos exemplos na vida política nacional e internacional de políticos com grande renome, eu nem me quero comparar com eles, o presidente Mitterrand em França ou o primeiro-ministro Churchill na Inglaterra, que só venceram à terceira.

Portanto, acredita que à terceira será de vez. É esse o ditado que vai vingar e não há duas sem três. Por que o senhor não quis coligações pré-eleitorais para esta candidatura à Câmara do Porto? Uma união à esquerda não tornaria mais fácil vencer a autarquia, que há mais de 20 anos não é socialista?

Eu estou empenhado numa grande coligação, mas é uma coligação com múltiplos setores da cidade. Sim, eu tenho apoio de pessoas que estão à esquerda do Partido Socialista, mas também tenho apoio de muitas pessoas que estão no centro-direita, à direita do Partido Socialista. Muitíssimos dos eleitos autárquicos do movimento Rui Moreira fazem hoje parte da candidatura que eu protagonizo em nome do Partido Socialista. O que me preocupava mais era que nós tivéssemos um programa inteligível e um programa moderado. E para isso nós tínhamos que fazer a candidatura com grande abertura, sem estarmos apenas baseados na tradicional dicotomia direita e esquerda, que talvez no poder local nem faça tanto sentido.

Mas há uma proliferação tão grande de candidaturas, não teme a dispersão de votos? Ainda hoje vai ser apresentada a de Filipe Araújo.

Sim, vamos lá ver. Eu saúdo com respeito democrático todos aqueles que se vão apresentar às eleições. Presumo que, como eu, sejam movidos pela vontade de fazer o melhor pela cidade. E eu considero que estou em melhores posições, que sou o candidato mais bem preparado, com maior experiência política, com maior ligação à cidade, partidária e apartidária, de modo a dar resposta aos problemas novos que o Porto hoje enfrenta.

E pensa em acordos pós-eleições, acordos de governação?

Eu mostrei em toda a minha vida que sou uma pessoa capaz de fazer pontes. Aliás, participei na governação com Rui Moreira no primeiro mandato da Câmara Municipal. E olha, acho que a cidade ainda hoje tem saudades desse primeiro mandato em que Rui Moreira e eu governamos em conjunto a cidade. Evidentemente que em função dos resultados eleitorais, terá que haver os entendimentos que tenham que haver. Se me couber a mim a honra de presidir à Câmara do Porto, como espero que aconteça, eu cá estarei para chegar aos entendimentos que sejam necessários para que se possa governar com estabilidade.

Algum parceiro preferencial?

Isso veremos na altura. Temos que ver em função dos resultados e temos também que ver em função das propostas políticas que vão ser apresentadas. É preciso ver que propostas vão ser feitas, porque naturalmente que qualquer entendimento tem que estar baseado num programa comum, aceito por ambas as partes.

Gostaria de ter o apoio de Rui Moreira durante esta campanha?

Eu tenho uma relação descomplexada com Rui Moreira. Eu sou amigo pessoal do Rui Moreira, já estive coligado com ele e dialogo com ele. Estou muito satisfeito por ter comigo vereadores da lista do Rui Moreira, que estão, aliás, alguns em exercício. A maioria dos presidentes de junta eleitos na lista do Rui Moreira. Estou muito satisfeito e manterei esse diálogo com Rui Moreira sem afastamentos, mas também sem complexos de inferioridade.

Já agora que falava nesses apoios de membros do atual executivo do Rui Moreira, o vereador Fernando Paulo será seu, terá lugar no seu executivo caso o Manuel Pizarro vença?

Na altura própria apresentaremos as listas com que nos candidatamos. Eu estou a construir uma lista que seja uma lista de grande qualidade e de grande abertura. A lista vai incluir várias personalidades independentes e até acho que vai haver algumas surpresas. Eu tenho muito orgulho em contar com o apoio e a participação ativa de uma pessoa tão competente e tão reconhecida na cidade como é o vereador Fernando Paulo.

Judite França falava aqui de Rui Moreira, o atual autarca da cidade do Porto. Teme que Rui Moreira possa vir a declarar apoio a Pedro Duarte, seu opositor nesta corrida?

Não temo coisíssima nenhuma. Eu tenho, repito, um diálogo absolutamente normal com Rui Moreira e vou manter esse diálogo e essa amizade, seja o que for que ele venha a fazer nas eleições. Eu constato que ele até agora tem dito que se manterá neutro. Seja o que for que faça, acho que tenho que respeitar isso. Repito, estou muito satisfeito por ter a maioria dos presidentes de junta eleitos no movimento Rui Moreira e uma boa parte de outros eleitos noutros órgãos autárquicos, incluindo vereadores da Câmara, a apoiarem a minha candidatura.

Vamos olhar para as bandeiras de campanha. A habitação é uma delas. Esta manhã apresentou o programa que inclui a construção de 5 mil casas a renda moderada para a classe média e para os jovens a serem disponibilizadas nos próximos quatro anos. Serão construídas em terreno camarário? Como é que será operacionalizado o investimento?

Sim, esta questão é mesmo uma emergência. O preço de aluguer de um T2, para que se possa estimar, entre 2020 e 2024, no Porto, aumentou 70%, de cerca de € 800 para mais de € 1.200. Isto é insustentável para a maior parte das pessoas. A classe média e os jovens estão a ser afastados da cidade por falta de habitação a custo Que seja suportável pelos rendimentos que as pessoas têm. Ora, a única forma de dar uma resposta rápida é a construção de novas casas. Nós temos também que olhar para a reabilitação do património que está devoluto, mas isso demora mais tempo a encontrar soluções. Estas 5 mil casas vão ser construídas em terrenos municipais ou do Estado e vão ser construídas em parceria com os grupos privados ou com cooperativas. Essa é a única forma de nós sermos ágeis, porque assim a Câmara Municipal só fará um concurso. Um concurso em que atribui cada um dos projetos, ou mais do que um, naturalmente, a uma das entidades que depois ficará responsável por todo o processo de projeto, de construção e de financiamento e de manutenção desses imóveis, que serão disponibilizados de imediato às pessoas mal estiverem prontos e que ao fim de 30 anos ficarão em propriedade plena do município.

Já disse hoje que se for presidente de Câmara, este projeto avança com ou sem o apoio financeiro da administração central. Representa um encargo muito grande para a autarquia da cidade do Porto? Compromete de alguma forma as finanças da autarquia do Porto, caso tenha de vir a fazer este investimento sozinha?

Não, este é um projeto com contas à moda do Porto. A Câmara está em condições de o sustentar. Resta saber se isso é justo. E claro que não é justo. A obrigação de assegurar o acesso à habitação está, de acordo com a Constituição, atribuída ao Estado central. É evidente que o Estado central, do meu ponto de vista, deve financiar, ainda que parcialmente, este programa, e eu não deixarei de estabelecer um diálogo com o Governo para que isso aconteça. Coisa diferente é eu dizer: este programa exige entre o quarto e o 30º ano, um financiamento anual de cerca de €60 milhões. €31 milhões serão as rendas que as pessoas que vão ocupar essas casas vão pagar. As rendas vão desde os €300 de um T0, €400 de um T1, €550 para um T2, €700 para um T3, €800 para um T4. Esse será o valor dessas rendas, cerca de €31 milhões, e será preciso juntar outros €30 milhões. Eu tenho a expectativa de que o Governo central não terá nenhum argumento para se pôr de fora deste esforço. Ainda assim, se isso acontecer, o programa será financiado alocando metade do valor da taxa turística, cerca de €15 milhões e 20% do valor do IMT, cerca de €18 milhões. Portanto, nós estaremos em condições de sustentar este programa. Claro que isso não deixará de sacrificar outras ambições que a Câmara venha a ter, mas quando nós temos a habitação como prioridade, temos que levar isso a sério.

No problema da habitação, o alojamento local é também ele uma questão a merecer um novo olhar por parte da Câmara?

Eu não vou alimentar os conflitos que nos últimos anos têm assolado a sociedade portuguesa e portuense com muito ruído e resultado zero. O conflito entre os moradores e o turismo, nomeadamente o alojamento local, o conflito contra a construção de habitação a preços mais elevados para pessoas com maiores recursos. O que eu vou fazer é, permitindo que esses mercados se desenvolvam, utilizar os recursos, a tal taxa turística e o tal IMT, para financiar a construção a outras modalidades. Acho que essa é que é a boa solução.

Portanto, não vai haver restrições ao alojamento local.

Vão manter-se apenas as restrições que estão atualmente em vigor. Nas ruas onde há uma determinada percentagem de casas já ocupadas com alojamento local, manter-se-ão essas restrições, mas eu não vou conduzir nenhuma guerra contra o alojamento local, porque o alojamento local também faz parte do ecossistema que permite a vida económica da cidade do Porto. E repito, é também o alojamento local que atrai turistas que vão ajudar a financiar a habitação a custos moderados.

Foi um erro do governo do Partido Socialista de que fez parte a forma como lidou com o alojamento local?

Sem nenhuma dúvida, não apenas o Partido Socialista, porque quem segue o Partido Socialista no governo está na mesma linha, que é a linha de olhar para o problema da habitação do lado do tema da procura. Só que o que há na habitação é um déficit marcado de oferta. E não serve para nada dizer que há muitos fogos devolutos e em mau estado de conservação, porque constatar esse facto não os coloca no mercado e não há nenhuma forma de se colocar no mercado de arrendamento num prazo curto. Por isso é que a minha proposta envolve esta primeira fase, no meu primeiro mandato, a construção de nova habitação. Claro que depois é de se preparar as condições para nós ajudarmos a reabilitar e a colocar no mercado de arrendamento os cerca de 20 mil fogos que estão devolutos na cidade do Porto, muitos deles degradados, mas isso exige instrumentos para trabalhar com os proprietários de forma cuidadosa, porque se eles estão devolutos, isso há de ter uma razão. E muitas vezes tratam-se de heranças indivisas, tratam-se de pessoas idosas que já não têm condições para obter crédito, para obter financiamento para recuperar as casas, trata-se de pessoas que por alguma razão não estão motivadas para fazer essa recuperação. Isso vai exigir um trabalho que vamos começar no próximo mandato, mas que vai demorar mais tempo a produzir efeitos.

No discurso de apresentação da candidatura, elegeu também a mobilidade e a segurança como prioridades. Na questão da mobilidade, defende o encerramento ao trânsito de várias artérias do centro da cidade. O Porto tem uma rede de transportes que permite essa opção?

Sim, mas nós vamos ter que trabalhar muito para melhorar o transporte público. A primeira, segunda e terceira prioridade na área da mobilidade é melhorar o transporte público. Temos que continuar a alargar a rede de metro para o Porto e para fora do Porto. O problema da mobilidade no Porto só se resolve com uma ação metropolitana. Setenta e sete em cada 100 carros que circulam no Porto num dia útil vêm de fora do Porto. Portanto, o problema exige uma cooperação com os municípios vizinhos, exige uma intervenção profundíssima na Via do Centenário, a Via do Centenário está transformada num drama na circulação automóvel do Porto. Desde logo, tem em média dois acidentes em cada dia e cada vez que tem um acidente, impacta o trânsito às vezes durante alguns minutos, outras vezes durante horas. E nós temos que devolver a natureza urbana à via de cintura interna. O Porto não pode mais suportar uma autoestrada regional a passar pelo meio da cidade com tantos dramas ambientais e de circulação, e precisamos de fazer com que o transporte público se torne atraente por muito mais pessoas. E sim, criadas estas condições, nós temos mesmo que fazer com que uma parte dos espaços de circulação do Porto sejam devolvidos aos peões e a quem quiser circular de bicicleta. Isso acontece por razões de mobilidade, mas agora também por razões ambientais. Nós não podemos ignorar o impacto do aquecimento climático e a necessidade de arborizarmos muito mais a cidade para tornar mais confortável e mais sustentável.

Tem uma terceira prioridade: a segurança. Há um problema de segurança no Porto ou é uma percepção?

Quando há um problema de percepção, há um problema de segurança, porque as pessoas têm que se sentir seguras. Há uma zona muito vasta do Porto que está hoje muito afetada pela pequena criminalidade associada ao tráfico e ao consumo de droga. Isso exige uma ação de policiamento de proximidade. E eu não me limitarei a reclamar do governo o policiamento de proximidade. Eu colocarei também a Polícia Municipal nesse policiamento de proximidade. Só isso vai ter logo efeito naquilo que será uma certa tranquilidade das pessoas. E depois, no que diz respeito a este assunto do tráfico e do consumo de droga, nós temos que ser implacáveis na repressão do tráfico, mas temos, ao mesmo tempo, que construir políticas de apoio social e de apoio de saúde aos toxicodependentes. Se não o fizermos, nós não vamos ser bem-sucedidos. Isso exige persistência e um caminho de cooperação, quer com organizações de saúde, quer com organizações sociais que estão no terreno, que têm muita experiência e com as quais nós temos que, mês após mês, ir evoluindo para diminuir o número de pessoas que estão envolvidas neste tema do tráfico de droga, porque se não o fizermos, não vamos conseguir melhorar mesmo a segurança e a tranquilidade pública em vastas zonas da cidade do Porto.

Passamos aqui em revista aquelas que são as três bandeiras da candidatura que protagoniza. Estamos quase no final, deixe-me só fazer mais uma pergunta. Não sei se continua a acompanhar os temas da saúde. Demos aqui conta que assumiu a tutela dessa pasta. Foi ministro da Saúde durante o último governo do Partido Socialista. Isto porque a última semana foi marcada pelas conclusões preliminares da IGAS, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, ao dia da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, e foi estabelecida aquela relação entre a morte de uma pessoa e o atraso no socorro nesse dia. Vários partidos vieram pedir a demissão da ministra Ana Paula Martins. Acha que este é um caso que deve motivar a saída de um ministro do governo?

Sim, eu naturalmente que dei nota desse relatório e dei nota de números impressionantes desse relatório. Mais de metade das chamadas desse dia 4 de novembro não foram atendidas. Nessas chamadas que não foram atendidas, estarão mais de 450 chamadas pra situações que justificavam a ativação de meios de emergência. Eu não vou reclamar a demissão de ninguém. Eu vou apenas reclamar que alguém assuma a responsabilidade política. Alguém tem seguramente que o fazer. A greve do INEM podia e devia ter sido evitada. Ela não era uma inevitabilidade. A greve durou oito ou nove dias e acabou no dia em que o sindicato foi recebido pelo Ministério da Saúde, o que quer dizer que ela podia nem ter começado se o sindicato tivesse sido recebido antes de ela começar. Repito, alguém vai ter que assumir a responsabilidade política por isto, quanto mais cedo, melhor.

Responsabilidade política, neste caso, isso é exatamente o quê? Passa exatamente pelo quê? De que forma é que se assume a responsabilidade política? É dizer: "Sim, eu fui culpado por esta situação e continuamos a trilhar caminho."

Tirar uma qualquer consequência, eu não vejo que seja possível que ninguém diga: "Nós cometemos um erro, nós devíamos ter chamado o sindicato mais cedo, nós não tínhamos ideia da dimensão do impacto desta greve." Tudo isso revela uma profunda impreparação de quem, no ministério e no INEM, estava a conduzir esse processo, que eu nem consigo compreender. Note, durante o tempo em que eu exercia a tutela, houve muitas dificuldades no INEM, e é verdade quando dizem que essas dificuldades que se manifestaram em 2024, uma grande parte delas resultam de carências, nomeadamente de recursos humanos, que vinham de trás. Ora, o que nunca aconteceu enquanto eu fui ministro, foi os membros do governo ignorarem o impacto de uma greve até ao quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo dia. Isso é que eu acho absolutamente surpreendente e têm que nos dar uma explicação sobre isso. Isto é, por que não agiram mais cedo?

Doutor Manuel Pizarro, muito obrigado por ter vindo a este Explicador da tarde política explicar aqui um bocadinho os argumentos com que se candidata à Câmara Municipal do Porto. À espera que se cumpra o ditado: à terceira é de vez. Obrigado, doutor Manuel Pizarro, antigo ministro da Saúde. É o candidato do Partido Socialista à Câmara da Cidade Invicta.

Boa tarde.

Boa tarde.