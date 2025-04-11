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Redução do IRS em € 2 bilhões na próxima legislatura, € 500 milhões já este ano, aumentar o salário mínimo para € 1.100 e o salário médio nos € 2 mil até 2029, redução do IRC para os 17% nesse período, uma descida menos ambiciosa do que a AD prometia há um ano, 15%, essa meta só mesmo para as PME. São três das promessas de PSD e CDS, programa eleitoral apresentado. Frente a frente na tarde política estão agora Mariana Vieira da Silva e Alexandre Poço, os vice-presidentes das bancadas parlamentares de PS e PSD, são entrevistados no Explicador pela Judite França, pela Raquel Abecasis e pelo Miguel Vieira.

Sejam muito bem-vindos, Mariana Vieira da Silva e Alexandre Poço. Obrigado pela vossa disponibilidade. Mariana Vieira da Silva, começava por si. Primeiras impressões do conjunto de medidas já anunciado por Luís Montenegro, no âmbito da apresentação do programa eleitoral da AD.

Muito boa tarde. Cumprimentos também o Alexandre. Eu julgo que aquilo a que acabámos de assistir foi mais um momento de negação do PSD, no caso, a AD, quanto à situação que o país vive. E não deixa de ser curioso termos tido, há meia dúzia de dias, por reação ao programa do Partido Socialista, intervenções dizendo que o programa do Partido Socialista era arriscado e levaria o país a uma situação de desequilíbrio orçamental, quando aquilo que hoje é apresentado é um programa com muito maior impacto na despesa e na receita do que aquele que o PS apresentou. E isso acontece porque Luís Montenegro e a sua equipa decidiram ignorar aquilo que diz o Banco de Portugal, aquilo que diz o Conselho de Finanças Públicas, contrariando todos, mantendo a sua razão, até contrariando a realidade que o mundo está a viver. Quanto ao mais, não ouvimos muitas novidades face ao anterior programa da AD, o que é normal e expectável, e mantém-se uma mesma estratégia de incidir parte do esforço orçamental, digamos assim, através da redução do IRC e também do IRS. Julgo que o programa traz menos novidades do que aquelas que o programa do PS trouxe há uma semana.

Alexandre Poço, bem-vindo também. Quer reagir a esta primeira análise de Mariana Vieira da Silva?

Boa tarde, obrigado pelo convite. Cumprimento a Mariana Vieira da Silva também. É um programa eleitoral da AD que tem um traço de continuidade nas políticas que estão a ser desenvolvidas e que tem um traço também de grande ambição. Veja-se, nomeadamente, aquela que é a evolução que nós expectamos e que vamos trabalhar para que seja possível do aumento do salário dos portugueses. E eu aqui digo uma nota também: quando nós neste momento falamos, estamos a falar já com 11 meses de governação. No ano de 2024, o rendimento dos portugueses subiu cerca de 6%. O salário mínimo subiu mais do que aquilo que estava previsto. Portanto, eu peço que interpretem as minhas palavras também, e é algo que nós vamos nesta campanha outra vez fazer, não apenas promessas, é também um momento de nós olharmos para aquilo que foi feito. E permita-me, já agora, uma nota a esse pretexto sobre aquilo que a Mariana Vieira da Silva acaba de dizer, por exemplo, sobre as estimativas do Banco de Portugal e de outros organismos. No final do ano passado, 2024, por exemplo, o Banco de Portugal previa que Portugal fosse acabar o ano de 2024 com um déficit de 0,1%. Ora, o país acabou a ter um superávit de 0,7%. Portanto, não desvalorizando aquelas que são as opiniões de outras instituições, aquilo que é, neste momento, eu diria, mais realista, é nós também olharmos para aqueles que são os objetivos propostos pela AD com base naquilo que se também conseguiu, porque nós efetivamente conseguimos ter um excedente, neste caso, superior ao déficit que o Banco de Portugal previa, até ao excedente que o próprio Partido Socialista previa. E portanto, neste sentido, nós temos a ambição de continuar com as contas públicas equilibradas.

Alexandre Poço, desculpe interromper, mas explique-me lá como é que é possível, no atual contexto de incerteza internacional a nível econômico, garantir que até o fim da legislatura não vai haver défices, sendo que há previsões que podem não bater certo, mas que existem a apontar para esse déficit, e o quadro de incerteza em que vivemos permite-nos ter dúvidas sobre essa garantia que Luís Montenegro deu há bocado quando apresentou o programa.

Veja, por isso é que eu também referi um ponto que acho que vai ao encontro da sua pergunta, que é o seguinte: nós já estamos a viver, neste momento, um período de incerteza. Já estávamos a viver em 2024 e mesmo assim, apesar de existirem outros organismos internacionais, entidades externas e independentes que faziam uma avaliação, aquilo que o governo conseguiu foi um excedente de 0,7%. E neste sentido, a minha resposta à sua questão é muito simples: é garantir que, ao nível da condução das políticas públicas, nós temos sempre presente que tudo aquilo que podemos baixar de receita do Estado ou aumentar de despesa do Estado, tem de estar sempre sujeito a um princípio de responsabilidade orçamental. Por isso mesmo é que nós também falamos de uma questão de realismo. Foi esse realismo que fez com que este governo conseguisse fazer acordos com cerca de 20 carreiras profissionais Nós tínhamos protestos nas ruas e muitos setores da administração pública a protestar, e o governo fez boas valorizações das carreiras profissionais, mas fez com conta, peso e medida. Portanto, a garantia que o governo pode dar, num contexto de incerteza, é o de que gere o dinheiro de todos com este princípio basilar: de que as receitas do Estado têm de ser superiores às despesas do Estado, e vai-se ajustando consoante a realidade econômica. Mas, por um lado, também nós já temos, neste momento, e termino com esta nota para não monopolizar o debate, indicadores que eu penso que são positivos. Veja-se o crescimento no último trimestre de 2024, que fez com que também existissem avaliações em alta, portanto, revisões em alta de algumas estimativas de crescimento para este ano de 2025. Nós neste momento já não estamos a falar de promessas. Nós temos um ano de governação em que conseguimos ter um crescimento maior do que era esperado e conseguimos ter uma redução da dívida, um excedente maior do que era esperado e, ao mesmo tempo, entregar mais rendimento aos portugueses para viverem a sua vida.

Mariana Vieira da Silva, como é que encara o desafio que Luís Montenegro fez a Pedro Nuno Santos sobre se em 2024 houve ou não uma redução dos impostos?

Eu queria só responder a um ponto anterior, e já lá vou, porque aquilo que eu chamei a atenção não foi sequer para a avaliação direta do programa do PSD e do CDS. Aquilo que eu disse foi que há três ou quatro dias, os responsáveis do PSD fizeram enormes críticas ao programa do PS para agora apresentarem valores muito mais elevados no equilíbrio entre redução de receita e aumento de despesa do que aqueles que criticaram no Partido Socialista. E era aí que eu queria chegar, porque parece uma reação absolutamente precipitada àquela que foi feita ao programa do PS, porque do ponto de vista do risco orçamental, o Partido Socialista foi muito mais realista, utilizando a mesma expressão que o Alexandre Poço aqui está a dizer, e fomos apelidados de tudo, entre domingo e segunda-feira passada, e era isso que eu queria chamar a atenção. Vamos lá ver, o tema do IRS não é um problema da taxa que foi aprovada, porque essa o Partido Socialista sabe bem, uma vez que com a responsabilidade com que lidou com este ano, viabilizou o orçamento de Estado para 2025. O problema foi a ilusão que se tentou criar que o efeito dessas taxas no rendimento era muito maior, mexendo nas taxas de retenção, muito para além daquela que tinha sido a evolução das taxas, criando no fim do ano passado, com ainda por cima o fato de ter sido retroativo o pagamento dessa alteração das taxas de retenção, uma ilusão de melhoria de rendimento, quando agora os portugueses se confrontam com esse acerto de contas mais desfavorável do que era em anos anteriores. E portanto, as mudanças no IRS dos últimos anos, as positivas, são todas a cargo do PS. Agora, o governo utilizou o instrumento da alteração da retenção na fonte para criar uma ilusão num momento em que entendia que ia haver eleições. E é essa a crítica que o PS tem feito. E o mesmo é verdade na saúde. Eu estive a ouvir o presidente do PSD e estive já a ver, não cheguei até ao fim, o programa que entretanto está online. O PSD, para criar a ilusão de que a saúde melhora, inventa um indicador, que é cirurgias não agendadas, quando ainda ontem ou anteontem, saiu o relatório da Entidade Reguladora de Saúde, que confirma aquilo que o PS sempre tem dito, que é ao longo do ano de 2024, a lista de espera para cirurgias aumentou, deteriorou-se, piorou. E para não fazer face a essa promessa não cumprida, digamos assim, aproveitando também a deixa do Alexandre, de que já temos um ano de governação, inventa-se um indicador que não existe nas estatísticas, que é impossível de escrutinar, porque o fato de uma cirurgia ter sido agendada não significa que ela seja feita dentro do tempo de resposta. Aliás, temos muitos relatos de cirurgias desmarcadas. E é sempre nesta tentativa de dizer que amanhã é que vai ser melhor, que me parece que este programa foi apresentado, indicando, por exemplo, números para o crescimento econômico muito maiores daqueles que efetivamente se concretizaram ou que o governo, aqui o PSD e CDS, entregaram em Bruxelas, sempre empolando o crescimento para criar uma ilusão de que toda a despesa que aqui é prometida não tem impacto no déficit.

Mariana Vieira da Silva, deixe-me só fazer uma pergunta que vai ao encontro disso que está a dizer. Uma das promessas que o primeiro-ministro fez foi o maior investimento na defesa e, portanto, a antecipação daquela meta dos 2% do PIB em investimento na defesa será antecipada em relação à meta que estava, que era 2029, mas garante que isso não comprometerá o Estado social. Também aí acha que há algum irrealismo?

Não, eu julgo que essa é a questão positiva da situação das contas públicas que este governo herdou. Ao contrário do que aconteceu noutros momentos da nossa história, as contas públicas que o Partido Socialista deixou permitem que esse tipo de investimento possa ser feito sem custos, sem contrapartidas, sem pormos em causa o Estado social. E aí, eu reafirmo, e tenho-no dito muitas vezes, é importante que o PS, o PSD e o CDS falem e o secretário-geral do Partido Socialista mostrou essa disponibilidade. Mas na minha perspectiva, aquilo que são as obrigações com que o nosso país será confrontado, são enquadráveis no quadro da nossa situação orçamental. Isto não significa déficit zero ou superávit, significa que nós temos a capacidade, sem entrar em incumprimento das nossas obrigações orçamentais para com a União Europeia, de Fazer estes investimentos sem colocar em causa aqueles que são os alicerces da nossa democracia, que é um estado social forte, que proteja todos e que deixe todos em situação de igualdade.

Muito bem, Alexandre Poço, como é que responde a esta acusação que ouvimos há pouco da Mariana Vieira da Silva de que, tirando a questão da defesa, que em tudo o resto, o cenário macroeconômico que o PSD apresenta ou que a AD apresenta neste programa, não bate certo com aquilo que foi entregue em Bruxelas.

Veja, é realista e tem por base a realidade. Nós em 2024 também crescemos mais do que aquilo que o Partido Socialista previa.

Mas não o que estava previsto no vosso programa. Face a isso, cresceram muito.

Em 2024 crescemos mais até do que o que estava previsto até no programa da AD. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu gostava aqui de dar nota é que o Partido Socialista tem tido nas últimas duas, três semanas, uma desonestidade gritante relativamente ao tema do reembolso. É o estado a que chegou a alternativa a este governo. Andarem a procurar enganar os portugueses relativamente aos reembolsos do IRS. Mas eu também acredito que os portugueses não são parvos, nem se deixam enganar. E eu penso que hoje a Mariana Vieira da Silva, agora até na sua resposta, conseguiu até responder ao desafio que o Primeiro-Ministro deixou ao líder do Partido Socialista, é que efetivamente o IRS baixou em 2024 e que o ajustamento das tabelas de retenção, tal como até o próprio Partido Socialista tinha insistido no verão do ano passado, teve um efeito em garantir que alguns portugueses têm, logo de imediato, mais rendimento disponível, e de que agora no período de acerto de contas, há portugueses que têm reembolsos menores e há inclusive até portugueses que podem ter de pagar IRS. Mas eu repito a ideia, nós podemos fazer a desonestidade que quisermos em torno deste tema da campanha do IRS 2024, mas os portugueses não são parvos. Deixe-me também dizer uma coisa que eu penso que é muito importante, é que nós vamos para este combate eleitoral relativamente ao crescimento econômico, ao aumento dos salários, ao que fizemos na administração pública, àquilo que fizemos para ajudar os jovens, ao aumento das pensões mais baixas, com a mesma cara com que estivemos a governar. Ou seja, nós não temos duas caras, nem nos vamos agora apresentar como um cordeiro, quando nós, na prática, não costumamos ter essa postura e, portanto, não há uma cara da AD na campanha e uma cara da AD no dia a dia. E eu penso que esta autenticidade e o realismo com que nós podemos também falar daquilo que fizemos ao longo de 11 meses, permite-nos antever aquelas que são as previsões em todas as áreas do programa da Aliança Democrática. Nós não temos duas caras.

Mariana Vieira da Silva, pedia-lhe um comentário em relação àquilo que foi apresentado sobre a habitação, nomeadamente aquilo que Luís Montenegro considerou um aumento significativo da construção pública, da habitação pública.

Eu queria responder a este tema, porque esta insinuação de que o Partido Socialista tem duas caras, que Luís Montenegro fez há pouco, é um sinal de alguém que vai para eleições, não sei se agastado, se irritado, e procura encontrar nos outros uma explicação para aquilo que aconteceu, que se deve única e exclusivamente a si próprio. O Partido Socialista, se nós olharmos para o programa que apresentou, para a forma como identifica as suas prioridades, tem uma linha de continuidade muito significativa. Os protagonistas são praticamente os mesmos, salvo escolhas individuais, que as pessoas também têm o direito de fazer sobre a sua vida, e os objetivos também são os mesmos. E por isso eu não vejo, a não ser na cabeça daqueles que estão sempre a falar que há um PS e outro PS, nenhuma alteração nos princípios e na abordagem com que o Partido Socialista vai para eleições. Vai para eleições com um programa com compromissos muito claros, dirigidos a uma baixa de impostos que, dê por onde der, nós sabemos que atinge todos os portugueses, porque todos os portugueses consomem um cabaz essencial de compras, procurando redistribuir as disponibilidades financeiras que o país tem. E por isso eu não me revejo nessas diferenças ou nessa ideia de mascarar, que acho que dizem muito mais sobre a forma como Luís Montenegro se vai apresentar a estas eleições, procurando esconder a responsabilidade que tem nesta crise, do que sobre as posições do Partido Socialista. Quanto à habitação, a nossa resposta é simples: tudo aquilo que significar fazer crescer o parque público da habitação, o Partido Socialista apoiará sempre. E se for preciso colocar mais recursos pós-PRR no mercado público de habitação, o Partido Socialista também apoia e por isso mesmo tem no seu programa uma proposta que é utilizar uma receita que é do Estado, que são os dividendos da Caixa Geral de Depósitos, para reforçar esse investimento. Aquilo que o Partido Socialista questiona, e os números estão do nosso lado, é a eficácia de medidas de redução de impostos que apenas ajudam quem já tinha capacidade de comprar casa. Essa é a crítica que o Partido Socialista fez e o terem desmontado todas as medidas do programa Mais Habitação, com a habitação a crescer de preço, a ficar ainda mais longe das disponibilidades da classe média. E por isso, há pontos de convergência. Eu percebi que o PSD não aliviará o investimento que estava previsto para habitação e colocará os recursos adicionais necessários, e há temas de divergência, porque nós vemos que este caminho É o que tem levado ao aumento das casas para a classe média.

Vamos terminar em ambiente de convergência, porque percebo que há uma proposta que, de resto, mereceu um forte aplauso durante esta apresentação do programa eleitoral do PSD e do CDS. Uma proposta que é convergente com o Partido Socialista de acabar com os telemóveis até ao sexto ano nos estabelecimentos de ensino. Comentávamos aqui, Alexandre Poço, que de resto esta parece-me que foi a medida que maior entusiasmo gerou entre todas as pessoas que participam nesta cerimônia. Um conjunto de pais satisfeitos pelo fato de não terem de ser eles a impor limitações ao uso do telemóvel aos filhos, mas o primeiro-ministro, neste caso, presidente do PSD, a sugerir fazê-lo.

Veja, é um tema que tem marcado as nossas discussões e até mesmo os especialistas na área da educação, do desenvolvimento infantil, têm vindo a salientar que o acesso à tecnologia e o acesso a telefones numa idade muito precoce tem efeitos ou pode ter efeitos negativos ou nefastos no desenvolvimento de uma criança. E é por isso que, já com este governo da AD em funções, nós em setembro do ano passado apresentamos um plano, que era o plano chamado Aprender Mais Agora, que já tinha um conjunto de recomendações e de orientações para as escolas relativamente à proibição. Mas na altura era uma recomendação até ao sexto ano, até o fim do segundo ciclo, avançava-se com essa recomendação de proibição. Nesse sentido, eu também já sei que há escolas que estão a fazer esse trabalho e por isso eu penso que é positivo que nós tenhamos também a capacidade de em algumas áreas sermos afirmativos, assertivos na defesa do superior interesse do desenvolvimento das crianças. Eu penso que não é apenas e só pela discussão que tem vindo agora e ganhou muita relevância devido a uma série da Netflix, mas também acho que nós já temos indicadores dos últimos anos. E portanto, é nesse sentido de seguir uma recomendação que o governo já fez, de agora dar um passo em frente para garantir que as crianças crescem em ambientes saudáveis e que os telemóveis não são nefastos em idades tão precoces.

Sinto que esse é um caminho, como dizia, sugerido não apenas pelo PSD e pelo CDS, mas também pelo Partido Socialista. Mariana Vieira da Silva, Alexandre Poço, muito obrigado pela vossa presença nesta tarde política para um primeiro comentário ao programa eleitoral do PSD e do CDS que foi apresentado há pouco.