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Já ocupou o lugar no passado, foi agora reeleito com mais de 92% dos votos. Eurico Brilhante Dias volta a ser o líder parlamentar do Partido Socialista, agora na oposição e sob a liderança de José Luís Carneiro. É o convidado do Explicador desta tarde, é uma entrevista conduzida pela Raquel Cassis e pelo Miguel Vítor Bedias.

Eurico Brilhante Dias, boa tarde, bem-vindo à Rádio Observador.

Boa tarde.

O PSD aprovou hoje as descidas do IRS com o voto a favor do Chega e as questões da nacionalidade vão ser discutidas entre os dois partidos. Isto é um sinal do PSD e do governo de afastamento face ao Partido Socialista?

Espero que não, mas a conclusão que vai discutir com o Chega é sua. Em bom rigor, o Partido Socialista disse desde o princípio duas coisas. A primeira, que votaria contra os dois diplomas, o da nacionalidade e o da imigração, tristemente ligado, já agora, que votaria contra tal como estavam, mas sempre disse que o Partido Socialista é um partido responsável, é um partido da alternativa, não é um partido da contestação, como é o partido de extrema-direita. E por isso disse que estaria disponível para uma discussão sobre estes temas, que são temas que têm tido muita polêmica desde o ponto de vista da discussão, não apenas desde o ponto de vista político, mas também jurídico. Ainda hoje o professor Jorge Miranda enviou uma carta ao senhor presidente da República, ou disse que iria enviar uma carta ao senhor presidente da República e aos grupos parlamentares, onde descortina, de facto, tal como nós diríamos, um conjunto de potenciais inconstitucionalidades. Portanto, aquilo que nós esperamos é que este processo possa prosseguir, sendo que o governo vem de encontro àquilo que o Partido Socialista entendeu como necessário para dar esse passo. Retirou os diplomas de votação, fez baixar os diplomas sem votação e, em particular, no quadro da imigração e da nacionalidade, o Partido Socialista, com a experiência que tem, com aquilo que foi fazendo ao longo do tempo, está naturalmente disponível para que o governo não fique aprisionado apenas a discutir este tema com a extrema-direita. E por isso, se tiver uma solução humanista, equilibrada no quadro da Constituição, o Partido Socialista é sempre um partido da solução. E por isso eu não dou por terminado este processo.

E, portanto, Eurico Brilhante Dias-

E no IRS, já agora.

Deixe-me só ainda em relação a esta matéria. O facto dos diplomas terem descido sem votação foi lido pelo Partido Socialista como uma manifestação de boa fé do governo na vontade de incluir o Partido Socialista nesta discussão.

O Partido Socialista teve uma reunião a pedido do governo na manhã de ontem. Nessa reunião, o Partido Socialista apresentou seus pontos de vista e também apresentou aquela que para si era a sua solução, aliás, na sequência daquilo que já tinha sido dito pelo secretário-geral José Luís Carneiro. Ouvimos as declarações do líder parlamentar do PSD, que aparentemente fechava a porta a esta solução. Sempre disse, até a alguns colegas vossos, de outros órgãos de comunicação social, que quando pediram comentário sobre a posição do líder do grupo parlamentar do PSD, sempre fui respondendo que o PS tinha falado com o governo, não com o PSD, e que a reunião tinha sido inconclusiva nessa dimensão. E hoje de manhã fomos informados pelo governo que a avaliação que faziam era uma avaliação que deviam fazer, iriam propor a descida destes diplomas sem votação. O que pra nós, em grande medida, vir de encontro à posição de método que nós tínhamos proposto. E nesse ponto de vista, pra nós, é com satisfação que vemos que o governo tomou, na minha opinião, a decisão certa. Agora, claro, vamos à substância na discussão. E vamos à substância da discussão em temas que consideramos que, para além da divergência política, apresentam claramente unidades constitucionais. Mas vamos ter tempo pra fazer essa discussão, ouvindo especialistas, fazendo um processo na especialidade, que seja rico e que leve a um produto final, desde o ponto de vista legislativo, que responda, no essencial, às pessoas e àquilo que são as necessidades do país, que é aquilo que nós trabalhamos pra isso, não trabalhamos apenas para produzir papel. Nós temos que fazer soluções.

Um processo de reflexão maturado, não com esta pressa que o governo está à procura de impor.

Eu tento não fazer comentário político no sentido de dizer por que o governo pega na nacionalidade e na imigração a dois meses das eleições autárquicas, depois dos resultados que tivemos nas eleições legislativas. Há muitos outros assuntos. Na saúde, temos tido notícias muito tristes nos últimos dias. Na educação, temos uma circunstância em que o senhor ministro da Educação aparentemente não consegue apresentar um número que seja dos alunos que não tiveram professor, depois de um processo cambolesco, de um êxodo fenomenal que afinal não existia. E, portanto, nós temos outros assuntos pra tratar. A economia está em desaceleração. Há riscos orçamentais e eu, quando voltarmos ao IRS, gostava de sublinhar esse aspecto.

Sim, pode sublinhar agora o aspecto do IRS. Interrompeu só para tirarmos uma conclusão sobre o outro.

No IRS, a questão pra nós é evidente. Primeiro, o PS é a favor da descida de impostos sobre o trabalho. E é a maior descida que tivemos nos últimos tempos, é uma descida quando o doutor Fernando Medina era ministro das Finanças, ainda que com um saldo positivo. Agora, pra nós, aquilo que é decisivo é perceber que esta descida é o resultado É mais do que o resultado à ad, é a resposta do governo a um compromisso eleitoral da AD. Isto estava no programa eleitoral da AD, €500 milhões de redução de IRS em 2025. O Partido Socialista entende que há formas mais justas de fazer esta redução e por isso acabou por abster-se para viabilizar, para agora na especialidade, um: apresentar uma proposta de alteração. E essa proposta de alteração visa garantir que o prémio salarial aos jovens licenciados e mestres passe mesmo a ser possível juntar com o IRS Jovem. E ele é muito importante para os jovens que praticamente não pagam IRS porque têm salários muito baixos no arranque da sua carreira, mas que têm no prémio salarial um impulso, é como se fosse um imposto negativo que nós estamos a garantir a esses jovens e, portanto, essa será a nossa proposta. Esperemos que seja aprovada pela maioria dos deputados e depois esperamos para ver se o governo tem condições de ir ajustando para uma coisa que nos parece evidente, e hoje o António Mendonça Mendes sublinhou em nome do PS. Esta é uma proposta que um jovem enfermeiro, professor, mesmo médico no início de carreira, vai ter uma redução de IRS mais baixa que, por exemplo, eu próprio como deputado, ou alguém que tem um salário equivalente ao deputado. Não nos parece muito razoável e por isso esse ajustamento é possível. A grande notícia do dia para nós é que vimos o incômodo do partido de extrema-direita. Vimos o incômodo, em particular, do líder do Chega, quando percebeu que estava a dizer ao governo que iria aprovar uma descida de IRS, que tem esta divergência, no fundo colide com aquilo que costuma dizer e apregoar enquanto líder político e enquanto político deste país. Manifestamente, esta descida de imposto podia ser mais justa desde o ponto de vista social. O PS não se opôs, mas na especialidade continuará a trabalhar, alertando o governo para aquilo que manifestamente é injustificado.

Muito bem, Eurico Brilhante Dias. Já acabou de clamar uma vitória neste debate de hoje. Aquilo que eu lhe pergunto é: o Eurico Brilhante Dias já foi reeleito líder parlamentar, que é um lugar que já ocupou nos tempos de António Costa. Daí para cá, o PS perdeu a maioria absoluta, neste momento é o terceiro maior grupo parlamentar. O que o Partido Socialista vai fazer diferente, nomeadamente no Parlamento, para tentar recuperar a posição que sempre teve na democracia portuguesa?

A vida política, a vida em geral-

Aquilo que vimos hoje é um bom exemplo do que vamos ver no futuro?

Eu estava a dizer que a vida, e a vida política em particular, é feita de ciclos. Há momentos em que os partidos políticos, mesmo aqueles que têm vocação de governo, como o PS, estão na oposição. Isso não mudou no essencial e o PS é a oposição alternativa neste país. Nós divergimos politicamente muitas das propostas do governo AD, mas essa é uma divergência dentro do quadro democrático. Os portugueses disseram que queriam que a AD governasse, que o doutor Luís Montenegro fosse primeiro-ministro num quadro minoritário. E a nossa obrigação é ser solução, ter aquele que é o quadro normal de relacionamento entre dois grandes partidos como o PS e o PSD em questões centrais, na defesa, nos negócios estrangeiros, nos assuntos europeus, no processo de integração europeia, mas também em dimensões como esta, como a imigração, a segurança, como temas que são temas transversais para aquilo que é o exercício da soberania e o exercício do Estado português enquanto encenta um conjunto de entidades internacionais e naquilo que é também a proteção da segurança dos portugueses. Agora, nós somos a alternativa, e isso nós hoje quisemos dizer de forma clara. Por exemplo, o Partido Socialista não apresentou hoje nem um projeto de lei para a nacionalidade, nem um projeto de lei para a imigração, nem um projeto de lei na área do IRS. Mas nós não apresentarmos não é porque nos falte criatividade. Foi porque considerámos que eram propostas do governo e que, como partido alternativa, mais do que apresentar neste momento outro projeto de lei, era preciso dizer ao governo, que é um governo minoritário, que o Partido Socialista, em determinadas condições, está preparado para construir uma boa solução final ao serviço do país. E por isso dissemos claramente ao governo que não tínhamos apresentado projetos de lei, mas que não nos furtaríamos a uma discussão que tivesse propostas de alteração das propostas do governo. Nós somos o partido da alternativa, nós somos a oposição democrática alternativa. Percebemos que os portugueses, em determinados momentos, por frustração, talvez seja a palavra mais adequada, muitas vezes têm um voto de protesto face às circunstâncias em que vivem. Podemos fazer uma avaliação histórica do que foi a evolução do PS desde o 25 de Abril, mas é a avaliação que muitos dos cidadãos fazem. Aquilo que compete a um partido como o PS é, ao serviço dos portugueses, claramente ser o partido da oposição alternativa quando os portugueses entenderem que a AD não deve continuar a governar e deve governar outro partido. E nessas circunstâncias, esperamos que seja o PS.

O PS tem falado muito desta questão da renovação neste novo ciclo político, mas quer na direção da bancada parlamentar, quer no futuro secretariado, os nomes que se registam ou vão registando são alguns regressos. Isto é uma renovação?

A renovação não é um disruptor. Ora fazemos renovação, ora deixamos de fazer. Evidentemente que é um caminho. No grupo parlamentar há pessoas que estão na direção e que se mantêm, que têm competências políticas e técnicas assinaláveis e que são para nós activos políticos importantes, quadros políticos importantes do partido. E vai entrando gente nova, como entrou para a área da agricultura a Júlia Rodrigues, o Rui Santos para o poder local. É gente que vai chegando a este processo novo, em que vamos ter gente que já esteve e gente que não estava. Na direção do partido, seguramente amanhã teremos a lista completa. Para além daquilo que está nos jornais e nos órgãos de comunicação social, não posso acrescentar muito mais. Mas devo dizer que, naturalmente, por exemplo, o regresso do meu camarada Sérgio Sousa Pinto ao secretariado é em grande medida também o regresso depois de muitos anos. O Sérgio Sousa Pinto não era membro do secretariado desde 2015. São 10 anos, portanto, é um regresso.

Formal aí, porque não deixou de ser político no activo.

Ser político no activo não é cadastro. Mas não era da direção política do partido. E outras pessoas entrarão. Agora, este é um processo de renovação que é normal, mas não é uma refundação do partido. É o Partido Socialista de sempre. Portanto, contamos com os militantes do passado e com aqueles que vão chegar. E no grupo parlamentar.

Mas diria que é um recentramento do partido?

Eu não diria que é um recentramento do partido. É uma fase diferente da vida do partido, que tem que ser capaz de construir com uma parte importante da população portuguesa uma nova relação com os mais jovens, que em muitas circunstâncias deixaram de votar no Partido Socialista, com algumas das profissões liberais que muito se identificaram com o Partido Socialista ao longo da história e que se vão afastando, e também com outros sectores mesmo no quadro da Administração Pública. É um processo normal que vai levar a que a ação política inevitavelmente traga novos protagonistas, mas também sem que isso signifique que gente que deu muito ao partido não continue a servir o partido. Eu costumo dizer a brincar que eu voto sempre no candidato do PS que perde. Eu apoio António José Seguro.

Desta vez apoiou José Luís Carneiro.

Eu apoiei o José Luís Carneiro. É próprio, nesses confrontos internos. Mas isso não significa que em muitas circunstâncias a participação política interna dá vitórias e derrotas, mas depois somos todos membros do mesmo partido e fazemos todos parte da solução. E tendo perdido, colabora o doutor António Costa e tendo perdido também eu, que era o doutor José Luís Carneiro, colaborámos com o secretário-geral Pedro Nuno Santos. É isso que se pede a todos, é que colaborem e que alarguem a base eleitoral e a base de propostas do Partido Socialista.

Eurico Brilhante Dias, só para terminar, que já estamos mesmo a queimar o nosso tempo. Na altura da liderança de Pedro Nuno Santos, criticou a gestão do processo presidencial. O PS não se está agora a excluir novamente deste processo ao adiar a discussão para depois das autárquicas?

Não, o PS está a fazer aquilo que eu presumo que seria sido, ou que para mim é uma boa gestão do processo presidencial, que é primeiro termos candidatos e depois uma decisão do partido. Neste momento, o calendário eleitoral é muito exigente. Saídos das legislativas, temos as eleições autárquicas. O partido deve focar-se no resultado autárquico e deve tomar uma decisão depois das eleições autárquicas, fazendo, na minha opinião, aquilo que é mais adequado, que é endossar o seu apoio político a um candidato ou a uma candidata que se apresentou aos portugueses como alguém que é um cidadão ou uma cidadã que quer ser titular do órgão de soberania unipessoal, a Presidência da República. E esse momento é só depois das eleições autárquicas. E até lá, veremos. Veja que ainda esta semana tivemos novidades no nosso quadro político, ou nas últimas duas semanas, devo dizer, no nosso quadro político sobre potenciais candidatos que afinal de contas podem não o ser. Portanto, vamos com paciência, e essa paciência vai ser muito importante nesta fase política do partido, esperar o momento em que o partido, como um conjunto, endossa apoio a um candidato ou uma candidata. Sendo que nós sabemos que muitos militantes de base do Partido Socialista e até dirigentes já tomaram a sua opção e outros ainda, como o José António Vieira da Silva ainda esta semana, parecem ainda acalentar a possibilidade de haver outro candidato ou outra personalidade que se apresente na nossa política. Mas o partido como um todo deve tomar uma decisão depois das eleições autárquicas.

Obrigado, Eurico Brilhante Dias. Esta referência também aproveitar para dar conta da entrevista de José António Vieira da Silva. Foi ao Observador, está disponível também para ler e ouvir na íntegra no site do Observador. Obrigado, Eurico Brilhante Dias, pela disponibilidade para este encontro.

Um grande abraço ao Miguel e à Raquel. Muito obrigado. Boa tarde.