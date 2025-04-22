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Este é o Som do Explicador da hora da campanha. Ontem houve debate entre Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo. Queremos saber como foi visto pelos nossos convidados, Marina Gonçalves, do PS, e António Filipe, da CDU. A moderação é da Carla Jorge Carvalho e do Bruno Vieira Amaral. Muito bom dia, bem-vindos aos dois. Marina Gonçalves, ouvindo o debate de ontem, afinal já não resta nada dos entendimentos e daquele chão comum que permitiu a criação da chamada geringonça? Vai ser difícil um novo entendimento entre o PS e a CDU?

Olá, bom dia. Antes mais cumprimentar, vos cumprimentar também quem nos está a ouvir. Eu acho que o debate de ontem mostrou que temos uma agenda muito comum na defesa do SNS, na defesa de uma habitação pública que responde às famílias que efetivamente carecem dessa resposta, na defesa da escola pública, na defesa de princípios que são comuns. Nós temos efetivamente formas, objetivos e, mais do que isso, caminhos, às vezes diferentes, não no objetivo final, na verdade, mas sim na forma exequível como o podemos fazer.

Marina Gonçalves, ouvimos Paulo Raimundo dizer que isso eram proclamações e não atos.

As proclamações levam-nos a definir um caminho e mais que isso, a definir objetivos e a concretizá-los. Foi isso que fizemos nos oito anos em que estivemos no governo, muitos desses anos a trabalhar diretamente com o PCP, outros anos com maioria absoluta. Tivemos ontem a oportunidade de ouvir o secretário-geral a falar de agendas comuns, onde independentemente de estarmos com acordos escritos ou não com o PCP e em momentos de maioria absoluta, pudemos ter uma agenda, nomeadamente de reforço de pensões, de reforço de salários. Esta é uma agenda que à partida será uma agenda comum, e o Partido Socialista não a deixou de concretizar, independentemente de estar ou não no acordo mais formal com o PCP ou no governo de maioria absoluta. Portanto, as agendas não são diferentes. Às vezes o PCP tem essa tentativa de colar a agenda do Partido Socialista à agenda da AD. A verdade é que os factos, a realidade, mostram-nos o contrário, aquilo que a nossa agenda é uma agenda muito diferente da AD, e é um erro nós sistematicamente estarmos a fazer esta colagem quando temos verdadeiramente agendas muito comuns. Temos, é verdade, objetivos diferentes. O Partido Socialista vê com mais razoabilidade a real execução das medidas e, portanto, apresentamos sempre uma evolução das coisas em função daquela que é a possibilidade de se concretizar em pleno nas políticas públicas. Agora, não é uma agenda diferente quando olhamos para essas matérias. Eu dei aqui alguns exemplos. Não há uma agenda diferente.

Não há uma agenda diferente e já vamos olhar com mais detalhe para os programas, para perceber se se aproximam ou se se afastam. António Filipe, mas antes disso, bem-vindo também. Afinal, há uma agenda comum. Bom dia. É um erro histórico o PCP continuar a insistir numa comparação entre o PS e a AD?

Bom dia a todos. Não, eu creio que várias vezes, desde o início, isso não é factual. Ou seja, o PCP não faz uma equiparação entre o PS e o PSD. Agora, o que chame a atenção para áreas de convergência entre o PS e o PSD. E aquilo para que se chama a atenção, evidentemente que a Marina fala de uma agenda comum, e é verdade que em 2015 foi possível pôr em prática um conjunto de medidas de reposição de direitos que tinham sido perdidos com o governo da troika, do PSD/CDS entre 2011 e 2015, isso é factual, o que mostra que a CDU nunca falta quando está em cima da mesa a possibilidade de haver avanços e de as pessoas conquistarem direitos e de haver progressos, designadamente em matéria social. Agora, a questão é que o PS encara a vida política de uma perspetiva mais matemática e menos política. Ou seja, a questão que se coloca nas próximas eleições não é saber quem é que passa em primeiro lugar. A questão é de saber qual é a correlação de forças que vai resultar do conjunto da Assembleia da República. E aí, o que é que a experiência nos diz? Que o chamado voto útil, que conduziu por duas vezes nos últimos anos a maiorias absolutas do PS, teve resultados trágicos. A primeira vez com a governação de José Sócrates, entre 2005 e 2011. Má memória, e que aliás não só foi contestadíssimo no plano social e justamente como acabou tão mal, que temos inclusivamente o ex-primeiro-ministro a braços com a justiça e outros ministros até já condenados. E depois a última maioria absoluta com António Costa, que se caírou a meio. Portanto, é a demonstração de que quando a CDU teve mais força, e isso aconteceu em 2015, foi possível haver avanços. Quando em 2019, o eleitorado pendeu a balança mais pro lado do Partido Socialista, as coisas começaram a descarrilar. E portanto, uma coisa foi a governação 2015 a 2019. Em 2019, o PS ainda não tinha maioria absoluta, mas começou a cortar as possibilidades de se prosseguir naquele caminho com a teoria dos empecilhos do deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, que dizia que o objetivo do Partido Socialista era governar sem empecilhos, e obviamente os empecilhos eram designadamente a CDU, portanto, os partidos à sua esquerda. Com a conquista da maioria absoluta em 2021, as coisas descarrilaram totalmente. E por isso é que nós dizemos que é muito importante para que se possa voltar, de certa maneira, a algum espírito que esteve presente em 2015, quando se afastou Da escolha do governo é de facto a força que a CDU possa ter na Assembleia da República.

António Filipe, mas não lhe parece que a CDU trata de alguma forma com alguma injustiça o PS ao acusar o Partido Socialista de ter apoiado o governo de Luís Montenegro, ter viabilizado um orçamento?

Não, porque isso é factual. Ou seja, o PCP nunca deu nenhum benefício da dúvida à governação de Luís Montenegro e o PSD/CDS não deu e deixou isso claro desde o início. Ora, a posição do Partido Socialista não foi essa. E isto é factual, porque foi assim quando o PCP apresentou uma moção de rejeição do programa do governo. Foi assim na viabilização do orçamento de Estado, que aliás o Partido Socialista cometeu o erro de permitir que os partidos mais à direita se pudessem apresentar como oposição, que é uma coisa que eles realmente não são. E isso ficou muito claro quando a Iniciativa Liberal acabou por votar a favor da moção de confiança. Depois, o Partido Socialista também inviabilizou a moção de censura apresentada pelo PCP já em plena crise política e depois acabou até por fazer tudo para que o PSD não apresentasse a moção de confiança. Ou seja, pelo Partido Socialista, este governo poderia continuar tranquilamente a fazer aquilo que tem vindo a fazer ao país, designadamente ao Serviço Nacional de Saúde. E a crítica é essa.

A crítica é essa. António Filipe, permita-me então, até para conseguirmos ir pelo menos a um ponto e perceber se há ou não divergências, falemos da saúde. Marina Gonçalves, o PS afinal é contra ou a favor das PPP na saúde?

Permita-me voltar ao tema anterior.

Que é questão histórica, claro.

Não, obviamente, é revisão histórica, mas é importante perceber que o Partido Socialista aquilo que fez durante este ano foi dar estabilidade ao país, foi respeitar também aquela que foi a vontade que saiu das legislativas de 2024 e que depois, é certo, Luís Montenegro quis deitar abaixo com uma moção de confiança. Mas aquilo que o Partido Socialista fez não foi dar um voto de confiança a este governo. Aliás, como acabei de referir, o que nós fizemos foi respeitar e dar estabilidade ao país e num processo, nomeadamente o orçamento de Estado, tentar ter ganhos de causa. E nós tivemos esses ganhos de causa para o país, não é para o Partido Socialista, é para o país. E portanto isso que fizemos foi um exercício de respeito, um exercício de estabilidade do país, algo que é importante que os partidos também tenham e que nós temos sempre dito. A posição em que nos colocamos foi sempre de oposição, mas já agora também de seriedade, de respeito e de rigor naquilo que é o nosso exercício também da oposição, e foi aquilo que fizemos. Relativamente à saúde.

Sim, acompanha a necessidade do regresso das PPP à saúde?

O Partido Socialista tem uma agenda muito clara no que diz respeito à saúde. Nós já o dissemos, nós já o repetimos e percebemos que o PCP queira fazer uma clivagem em algo que nós não temos assim uma posição tão diferente. Sabemos da posição do PCP relativamente às PPPs. Sabemos que temos um histórico onde o próprio Partido Socialista também avançou com algumas PPPs, mas também temos um histórico daquela que é a nossa prioridade e sobretudo o nosso foco para futuro. Agora olhando para futuro, que é o do investimento no Serviço Nacional de Saúde. O nosso programa eleitoral diz com toda a clareza: o nosso objetivo é o de reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, fixar trabalhadores, todos os profissionais, respeitando obviamente aquela que é a valorização das suas carreiras, investir em melhores qualidades dos nossos hospitais, investir no cuidado de proximidade, investir em novas especialidades. Esta é a agenda do Partido Socialista. Ela está plasmada no nosso programa. Nós podemos estar aqui a fazer um exercício, aí sim, de retórica, de tentar aproximar AD e PS em matéria de saúde. Mas na verdade a nossa agenda sempre foi e é certo que também a conseguimos promover nos anos em que tivemos esta articulação com o PCP, mas continuamos a fazer depois. Sempre foi a nossa agenda a do investimento no Serviço Nacional de Saúde. E não vamos abandonar essa agenda, porque sabemos que é o Serviço Nacional de Saúde que pode responder a todos os portugueses de igual forma, sem olhar para o seu vencimento, sem olhar para a sua capacidade de aceder a serviços de saúde, a cuidados de saúde. E por isso essa sempre foi e sempre será a prioridade do Partido Socialista. E nessa agenda nós divergimos em absoluto com a AD, que durante o último ano esteve efetivamente a promover a desvalorização do SNS, esteve a valorizar os cuidados privados de saúde e nós sempre fomos contra. Levamos um ano a fazer essa discussão e na verdade coerente com aquilo que é o nosso passado e com aquela que é a nossa agenda para futuro.

António Filipe, é possível um entendimento com o PS em áreas como a de saúde e também, por exemplo, em política fiscal, em que o PS admite baixar o IRC desde que as empresas invistam os lucros na própria empresa?

Vamos lá ver, se o caminho for baixar o IRC, que beneficia fundamentalmente as muito grandes empresas, não contam conosco nesse caminho. Agora, há muita coisa para fazer em matéria fiscal que não passe pela baixa do IRC, designadamente em matéria de redução dos impostos indiretos, que são aqueles que criam maior desigualdade entre os cidadãos, em matéria dos impostos sobre o trabalho, que é fundamentalmente o IRS. Portanto, haverá caminho. Agora, o caminho que nós queremos seguir não é efetivamente o da baixa do IRC e aquilo que privilegie os lucros das grandes empresas. E portanto aí veremos. E portanto se, como eu dizia há pouco, a vida política não se pode medir apenas pela matemática parlamentar, tem que se medir pelos conteúdos, por aquilo que se quer fazer. E o exemplo da saúde é um exemplo muito significativo, porque foi possível na legislatura entre 2015 e 2019 haver um acordo em matéria da Lei de Bases da Saúde. É um facto. Trabalhámos muito conjuntamente, com muita disponibilidade da parte do PCP para encontrar soluções. O problema é que é um facto, neste último ano as coisas pioraram. Isso é absolutamente inequívoco, que as coisas pioraram e que o tal programa que em 60 dias iria resolver o problema da saúde não resolveu nada. Mas o que é facto é que na maioria absoluta do Partido Socialista as coisas também pioraram e aliás chegaram a uma situação muito complicada há um ano atrás, que já estava muito complicada. Porque de facto, do nosso ponto de vista, os compromissos que constavam da Lei de Bases da Saúde não se concretizaram e designadamente aumentou o número de utentes sem médico de família, ao contrário daquilo que o antigo primeiro-ministro António Costa afirmava que ia acontecer. E, portanto, eu creio que nós, no plano proclamatório e dos princípios, estamos de acordo em relação ao SNS. Agora, como aliás, quem ouve falar o primeiro-ministro Luís Montenegro, enfim, também há de pensar que ele é um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde, só que isso não é verdade. E portanto não basta fazermos profissões de fé relativamente à defesa do Serviço Nacional de Saúde, o que é preciso é de facto tomar medidas concretas de fixação de profissionais e de permitir que o sistema...

E de revalorização, como ouvimos também.

Obviamente, senão não é possível.

António Filipe e Marina Gonçalves, muito obrigada. A discussão vai continuar pelo menos até ao dia 18 de maio. Obrigada, bom dia.

Obrigada, bom dia.

Obrigado, bom dia.