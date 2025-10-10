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Foram praticamente 15 dias intensos e mais uns quantos meses de empenho na tentativa de convencer eleitores. As autárquicas oferecem-nos sempre um leque muito variado de campanhas, umas mais profissionais, outras mais amadoras. Quais terão sido mais eficazes e, por outro lado, que erros podem ter sido cometidos pelos candidatos? Judite França, vamos conversar sobre campanhas.

Vamos sim, Ricardo, com a especialista e docente em comunicação política, Rita Figueiras. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ao fim de 15 dias, o que é que fica desta campanha? Foi mais do mesmo ou houve alguma inovação?

Todas as campanhas são um pouco mais do mesmo e um pouco também mais de inovação, digamos assim. Isso vai acontecendo ao longo de todas as campanhas, independentemente se estamos a falar de campanhas autárquicas, legislativas, presidenciais, europeias, porque todas as campanhas, até para surpreender, têm que fazer qualquer coisa de novo. Por outro lado, também há sempre a tentativa de acompanhar mais os eleitores. E à medida que os eleitores vão procurando vias alternativas de se informarem acerca da política, nomeadamente através de novas redes sociais, os políticos também vão tentando fazer esse acompanhamento. Portanto, diria, em termos gerais, que há sempre uma certa tradição que se vai perpetuando de campanha em campanha. Nós temos hoje o protocolo exatamente tradicional, com as arruadas, em que os líderes acompanham o candidato das principais cidades, vemos isso hoje no Lisboa e Porto, nos casos do PSD e do PS. Portanto, é um protocolo que nós conhecemos do último dia de campanha, seja qual for, como dizia, seja a campanha local, seja campanhas legislativas, autárquicas ou legislativas, quer também inovações, como neste caso, tentarem cada vez mais estar presente nas redes sociais de uma forma mais institucional, quer seja utilizando também as redes sociais de forma menos institucional para passar determinadas visões, suspeitas, principalmente utilizadas de uma forma mais negativa, mais insidiosa, alimentar rejeição e suspeita contra quem é o seu principal adversário. E as redes sociais, precisamente porque não precisam os líderes ou o partido assumir a autoria dessas mensagens, mas digamos que há sempre grupos informais ou formais afetos que fazem também todo esse caminho que ajuda a consolidar uma determinada visão e consolidar também uma determinada opção de voto.

Rita Figueiras, foi muito curioso nesta campanha eleitoral que os principais líderes partidários, é um daqueles pormenores em que vamos reparando, todos tinham um daqueles microfones de lapela a gravar vídeos para as próprias redes. As redes sociais vêm alterar aqui um bocadinho, e para usar uma expressão que estava a usar, o protocolo normal das campanhas eleitorais ao retirar os jornalistas dessa equação. A campanha vai encaminhando-se para aí?

Exatamente. O exemplo que deu é perfeito para ilustrar precisamente esta tendência onde vão aparecendo as pequenas novidades. Eu diria que poderá não substituir, mas complementa. Ou seja, nós vemos, principalmente os palcos dominantes dos mídia mais tradicionais, como é o caso da televisão, os políticos estão presentes. Os candidatos não rejeitam essa oportunidade. Estiveram nos debates, fazem entrevistas, vão aos programas de informação, mas também vão aos outros programas mais de entretenimento, porque são programas que são mais protegidos, são mais afáveis.

Onde há aquelas conversas mais simpáticas, pelo menos, durante o dia.

E eles são os protagonistas e conseguem mesmo ter maior controle sobre a mensagem que pretendem passar e será sempre, no fim, uma visão muito mais positiva do que em qualquer espaço de informação, no sentido em que são mais críticos, mais questionadores e, portanto, a capacidade de passar a mensagem exatamente como esses candidatos querem, pode no fim ser um pouco diferente. Mas estes palcos do jornalismo, e aqui em particular da televisão, continuam a ser muito importantes. Não significa que paralelamente não estejam a produzir profissionalmente também registos para as redes sociais. E portanto, quando andam a circular nas ruas e já vão sempre preparados com o microfone de lapela, é precisamente para fazer esses registos, porque eles vão se encaixando na narrativa principal que foi desenhada para a campanha. E isso permite, por um lado, oferecer a sua perspectiva sem contraditório, permite também contrabalançar, caso haja outras narrativas, quer seja nos mídia, quer seja nos outros candidatos, que estejam a contrariar qualquer coisa que um candidato pretenda dizer, ele tem assim o seu lugar onde está a poder passar as suas ideias através desses conteúdos que está a produzir para as redes sociais.

Ia só contrapor, porque antigamente o contacto direto era a alma das eleições autárquicas.

Aqui o contacto direto faz um dois em um ou um três em um, diria. É um contato direto, porque obviamente aquele momento em que estão a conversar com as pessoas, estão a poder mostrar-se próximos, afetivos, interessados, disponíveis, que são elementos cada vez mais importantes no processo de avaliação dos candidatos. Portanto, a percepção daquele ser humano, do que se consegue captar ali naquele momento, a sua autenticidade, está a ser genuíno, uma percepção de que está a ser genuíno naquele contacto que está ali a ser estabelecido. Serve esse propósito, porque essas pessoas depois contarão a outras e outras contarão a outras, tem este efeito que também é relevante. Por outro lado, sabemos quando estão no terreno, também estão a produzir conteúdos que as televisões, umas imagens e os jornais e as rádios estarão a recolher, sons e imagens, que também permite alimentar o circuito da comunicação social e essa outra dimensão, que também estão a fazer a sua própria construção da sua própria narrativa com os recortes que depois colocam disponíveis nas redes sociais. Portanto, o terreno serve múltiplos objetivos nas campanhas.

E já agora, Rita Figueras, temos alguns exemplos, sobretudo a leste, de candidatos que ganharam grande relevo através das redes sociais, escapando muitas vezes aos mídia tradicionais, ao radar, o caso do Robert Fico, o novo primeiro-ministro da Eslováquia. Isso é possível que aconteça em Portugal, tendo as nossas características que temos, é possível ver um candidato ou um líder político brotar das redes sociais sem passar pelas rádios, pelas televisões? Acredita que isso pode acontecer por cá também?

A tendência de cada vez, em mais países, emergirem subitamente candidatos outsiders, isso é uma tendência internacional, sem dúvida. Agora, ela torna-se mais possível num contexto específico. O que eu quero dizer com isto? Obviamente que as redes sociais não têm o mesmo tipo de filtros, de gatekeepings, que têm os média tradicionais, estão à margem do contexto, quer seja do contexto tradicional do jornalismo, quer seja do contexto tradicional da política, mas a sua possibilidade de vingar também depende de um contexto. Ou seja, nos casos que nós conhecemos a leste, essa capacidade desses outsiders se imporem como candidatos eleitorais extremamente competitivos, e alguns até ganhando, claro, esses candidatos comunicam principalmente com o eleitorado que está desafeto da política tradicional, que está zangado com o regime democrático, as suas expectativas foram absolutamente goradas, têm uma cultura política muito baixa. Portanto, há todo um conjunto de dimensões mais sociais, políticas, de descredibilização das instituições, portanto, uma ausência total de confiança nas instituições que permite que haja um vazio onde estes candidatos outsiders conseguem entrar. As redes sociais têm uma grande força e têm essa capacidade de fazer emergir pessoas, com certeza, principalmente se os algoritmos forem bem impulsionados na capacidade de construir mensagens, principalmente ancoradas em dimensões de raiva, de agressão, de negativismo, de explorar rejeição e ressentimentos, e ter com isso uma campanha de impulsionar esses conteúdos, fazendo-os chegar precisamente às pessoas que mais se sentem tocadas por esse tipo de mensagens, e que são um conjunto de pessoas que estão de facto nas margens do sistema ou já têm mesmo um sentimento antissistema, que inclui os partidos, que inclui o jornalismo, e que estão muito mais vulneráveis a um discurso que pretende absolutamente destruir o que existe e propor uma coisa diferente. E pessoas que se apresentam, de facto, como outsiders, ou seja, não estão contaminadas pelo sistema, nem representam esse sistema que estes eleitores rejeitam absolutamente.

E quando o sistema entra na campanha autárquica, neste caso, quando os líderes partidários entram nas campanhas às autarquias locais, isto ainda faz sentido?

Fará com certeza sentido, porque temos visto isso também nesta campanha. Claro que sim, são figuras de liderança nacional, são figuras que as pessoas estão habituadas a ver há muito tempo na televisão, nos jornais ouvir nas rádios.

Mas essa é a mais-valia.

Nem que seja uma certa curiosidade. E depois também são figuras de poder, que certificam, principalmente, estou a pensar agora em particular no discurso que o primeiro-ministro Luís Montenegro tem feito nas variadas campanhas em que tem estado associado, do PSD, naturalmente, ou da coligação, que tem dito que ele está na condição de líder do partido, mas que também conhece muito bem o primeiro-ministro, é muito próximo do primeiro-ministro e que sabe que é muito bom que as autarquias tenham uma relação próxima com o governo. Obviamente, quando está a fazer isso A beneficiar aquela campanha. Ou como nas várias viagens, nos vários discursos que tem feito nestas campanhas, também quando falou de dimensões do orçamento que eram favoráveis a determinados segmentos do eleitorado. Claro que isso também tem como objetivo reforçar e mobilizar o voto para o PSD. Portanto, esses elementos continuam a ter a sua importância, mas obviamente agem em conjunto. Não podemos dizer que foi este fator em particular que detonou um determinado resultado eleitoral.

E a professora Rita Figueiras encontrou nesta campanha que seguiu, erros crassos? Consegue dar-nos aqui algum exemplo? De comunicação, erro crasso de comunicação.

Depois dos resultados eleitorais será mais fácil fazer essa avaliação. Mas estou a falar mesmo a sério. Por que eu estou a dizer isto? Parece-me que será importante avaliar se a resposta do presidente da Câmara de Lisboa ao acidente do Elevador da Glória, foi uma resposta defensiva, protetora da campanha, mas não sabemos se essa resposta defensiva, como é que foi percebida pelo eleitorado. Por isso é que eu digo que depois dos resultados é que conseguimos fazer a arqueologia do processo.

E em Lisboa temos isto tão taco a taco entre dois candidatos que tudo vai contar no final.

Claro, algo que podemos dizer em relação à campanha de Lisboa é que está extremamente competitiva, é o caso também do Porto.

Do Porto, exato.

Extremamente competitiva e que o que faz aumentar a incerteza. A incerteza nesses casos é absoluta. E por isso nós vemos também, de parte a parte dos candidatos, em Lisboa e no Porto, uma campanha que tenta polarizar com o outro lado. Portanto, centrando, dizendo que as opções são só estas, ou sou eu ou o outro adversário em concreto. E no caso de Lisboa, vemos particularmente em Carlos Moedas, esta polarização colocando uma forte rejeição na candidata de esquerda pela forma como tem feito o discurso. Porque a política é sempre comparação. E é dizendo: "Escolhem o lado da moderação ou escolhem o lado do socialismo radical", como inicialmente colocou a questão, e até houve um certo deslocar do eixo da rejeição. Inicialmente na candidata, em Alexandra Leitão, e depois esse deslocar para o Bloco de Esquerda dizendo que o PS de Lisboa está dentro do Bloco de Esquerda. Portanto, precisamente nessa ideia da polarização, porque algo que nós também sabemos, estas mensagens da rejeição são aquelas que mais captam a atenção das pessoas, porque é uma resposta psicológica. Portanto, a ideia de que o negativismo consegue captar mais rapidamente a atenção das pessoas e para fazer a diferenciação. E essa diferenciação muitas vezes é até exagerada para conseguir demarcar claramente as campanhas e dizendo que, principalmente falando para os indecisos, aqueles que vão ora votando num partido, ora votando no outro, se coloquem num lado.

Professora Rita Figueiras, muito obrigado por ter estado conosco aqui neste Explicador da Rádio Observador. Muito obrigado. Ajudou-nos aqui a ler melhor a forma como decorreu esta campanha, que está quase a acabar.