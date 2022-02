"Reflexão no PSD não precisa de novo líder", partido precisa de refletir sobre "divórcio" com eleitores

Cristóvão Norte e Pedro Rodrigues pedem Congresso antes das diretas no PSD. É tempo de refletir e não de trocar líderes "como se estivessem na fila do talho". Objetivo é curar "divórcio" com eleitores