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Está no ar o Explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira sobre a proposta do governo para a reforma das leis laborais. São nossos convidados Paulo Núncio, do CDS, Felicidade Vital, do Chega, e Miguel Cabrita, do PS. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral.

Muito bom dia, bem-vindos os três a este Explicador. Miguel Cabrita, começando por si, o líder do PS, José Luís Carneiro, falou este fim de semana de linhas vermelhas que o PS traça, medidas que ponham em causa a agenda para o trabalho digno, que serão inaceitáveis. Desta proposta do governo, o PS já identificou se há algumas dessas medidas que estão para lá da linha vermelha?

Muito bom dia a todos. Sim, é rapidamente visível olhando para a proposta. O secretário-geral do PS disse o óbvio, ou seja, o PS não pode aceitar medidas que ponham em causa o caminho de reequilíbrio que fomos tendo ao longo dos últimos anos nas relações laborais, depois do período de profunda disrupção que tivemos durante o período de intervenção externa. Na verdade, estão em causa avanços conseguidos na agenda do trabalho digno, mas até medidas que foram conseguidas por acordo com todos os parceiros sociais em 2019. Dou alguns exemplos muito rápidos. Por exemplo, o aumento da duração dos contratos a prazo de dois para três anos, que foi algo que foi acordado com os parceiros sociais em 2019. Tinha recuado para dois anos, agora o governo volta a recuperar os três anos de contratos a termo. Ora, em Portugal, nós continuamos a ter contrato a termo a mais, em particular entre os jovens, que são particularmente penalizados com esta medida. Mais de 60% dos contratos de trabalho de jovens são a termo e penso que todos achamos que para os jovens é muito importante que haja estabilidade e não a instabilidade e não a precariedade. Era uma medida perfeitamente incorporada pelo mercado de trabalho. O desemprego está em níveis muito baixos. Tem sido possível fazer um caminho de redução da precariedade. Não se entende porque é que o governo vai recuperar esta maior duração de contratos a prazo, a não ser por uma questão de convicção ideológica. Outro exemplo, também ele obtido através de concertação social: tinha sido eliminada a possibilidade de haver bancos de horas individuais. Isto é, entendia-se que para poder aplicar a medida do banco de horas, isso só poderia ser feito através de medidas aplicadas a um turno por inteiro, a uma equipa de trabalho, a um departamento, e não na negociação direta entre um empresário, um chefe, um diretor, um responsável e um trabalhador individualmente, que obviamente individualmente está numa situação de maior desvantagem. Ora, isto é recuperado e não se entende por quê. Porque a atual legislação permite níveis de flexibilidade às empresas que lhes permitem criar emprego, que está em máximos, que lhes permite atrair investimento direto estrangeiro, que está também em máximos, que permite às exportações das empresas portuguesas estarem também perto dos 50% do PIB. E, portanto, não se entende, a não ser por uma questão de convicção ideológica. Já sobre a agenda do trabalho digno, tínhamos há pouco tempo introduzido na legislação uma proibição da contratação através de outsourcing após haver despedimentos coletivos. É uma medida justa, que, aliás, o Tribunal Constitucional veio há poucos dias dizer que era perfeitamente constitucional. E penso que todos nós entendemos o que está em causa. Se uma empresa despede um conjunto de trabalhadores alegando que não necessita deles ou alegando outro dos motivos invocados na lei e uma semana, um mês depois, vai contratar outros tantos para as mesmas funções, através de outsourcing, há aqui um atropelo e um abuso. O que o governo vem agora introduzir, logo por azar do governo, após o Tribunal Constitucional ter dito que não havia qualquer problema de constitucionalidade com esta medida, é dizer: "Não, um empresário pode despedir trabalhadores, pode invocar que não precisa deles e uma semana ou duas depois vai contratar outros tantos através de uma empresa terceira, com menos direitos e com menos garantias e menos regalias." Isto é profundamente injusto. Já para não falar dos recuos na regulação das plataformas, já para não falar nas medidas que vão ser introduzidas para facilitar os mecanismos que fazem caducar as convenções coletivas de trabalho e os acordos da empresa, o que vai provocar, porventura, maior pressão sobre os sindicatos e sobre os trabalhadores e produzir eventualmente vazios negociais, portanto, menos direitos e maior desregulação. Enfim, há um conjunto de matérias que nos preocupam profundamente e que, como dizemos, a nossa linha vermelha é fundamentalmente esta: a ideia de que a nossa legislação tem que ser desequilibrada. Não, a nossa legislação pode e deve ser equilibrada, reequilibrada. Era esse o caminho que vinha a ser feito e que deve ser prosseguido. E a nós preocupa-nos profundamente que o governo tenha, logo no início da sua legislatura, ido atrás de uma agenda que é uma agenda com aspectos de radicalismo e até desenterrar questões que estavam perfeitamente integradas, interiorizadas pelos agentes do mercado.

Felicidade Vital, do Chega, bem-vinda também a este Explicador. Qual é a apreciação que o Chega faz destas propostas do governo? Há também aqui matérias que suscitem preocupações por parte do Chega? É possível ir mais longe no entender do partido?

Olá, muito bom dia. Queria agradecer o convite, cumprimentar também o Miguel Cabrita e o Paulo Núncio e cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir. Eu queria só deixar aqui uma nota prévia em relação às linhas vermelhas que o PS veio agora a público traçar essas linhas vermelhas ao governo e a esta lei do trabalho, que de fato o PS continua muito agarrado às cartilhas da CGTP e do Bloco de Esquerda e continua no século passado. Nós teremos que fazer Uma reforma laboral que premeia o mérito e a produtividade. E os jovens, hoje em dia, não querem um contrato para a vida inteira. Os jovens hoje em dia querem evoluir, querem um tipo de trabalho completamente diferente do que o que se praticava no século passado. Os jovens querem teletrabalho, querem mais liberdade de horários, querem trabalhar por objetivos. E de facto o PS continua agarrado ao trabalho do século XX e não consegue dar esse salto. Também deixar aqui uma nota. Quando José Luís Carneiro diz que o PS não está em desvantagem face ao Chega quanto à capacidade de negociação com o governo, dizer também ao PS que já é tempo de os socialistas saírem do luto dos resultados das últimas legislativas e aceitarem de uma vez que são a terceira força política e que o Chega lhes conquistou o lugar de líder da oposição.

Deputada Vital.

Sim, vou já à sua pergunta.

Não, a essas linhas, claro. Então o Chega está genericamente de acordo com esta proposta do governo?

Não, o Chega não está genericamente de acordo com esta proposta do governo, e posso já dar aqui um exemplo, como é o caso da revogação das licenças de perda do luto gestacional. Portanto, o Chega, como toda a gente sabe, defende a família, defende que o país precisa das crianças. Nós vivemos um inverno demográfico e não é com medidas destas, de retirar os dias para o luto de uma mãe, de um pai que perdem um bebê, que nós conseguimos que as famílias tenham mais filhos e que de facto evoluam nesse sentido. Portanto, dou-lhe já aqui este exemplo. Também dizer que a defesa dos trabalhadores não é um exclusivo da esquerda e que o Chega defende quem trabalha e quem paga os seus impostos e quem age de acordo com a lei. Quem trabalha deve ser protegido, mas deve ser protegido nas regras do século XXI. E nós temos de tentar legislar de acordo com as ambições dos trabalhadores e do novo trabalho, porque hoje em dia o trabalho não é igual ao que era quando eu, por exemplo, comecei a trabalhar. E portanto, é importante que nós tenhamos presente que não há reformas laborais sérias enquanto premiarmos o subsídio à dependência e castigar quem trabalha e quem investe. As pessoas querem trabalhar por objetivos, querem ser remuneradas de acordo com os seus objetivos, querem ter liberdade de horários, querem ter liberdade de mudar facilmente de entidade patronal. Ter uma entidade patronal para toda a vida hoje já não é compatível com a forma moderna de os jovens olharem o emprego. E portanto, tudo isto tem que estar refletido na nova lei do trabalho.

Paulo Núncio, bem-vindo também ao Explicador. Como é que o governo vai negociar este dossiê? Vai reunir com os partidos? Vai dar preferência a um dos partidos? Já percebemos que há aqui maior possibilidade de entendimento com o Chega, visto que o PS tem levantado bastantes questões em relação às propostas apresentadas pelo governo.

Bom, em primeiro lugar também bom dia a todos, bom dia a toda gente que nos ouve. O governo, como sempre, estará disponível para negociar com todos os grupos parlamentares no sentido de aprovar esta legislação e aprovar esta reforma que para nós é fundamental. Deixe-me começar por responder às críticas do Chega relativamente ao luto gestacional e dizer que é absolutamente falso que o governo pretende eliminar a falta por luto gestacional. Todas as mulheres, designadamente as mulheres que sofrem um aborto espontâneo, conservam e até aumentam os seus direitos e terão sempre direito ao gozo de licença de 14 a 30 dias, ao invés dos atuais três dias. E por isso é completamente falso que o governo queira acabar com a falta por luto gestacional. Relativamente ao PS, dizer que as críticas que ainda agora ouvimos o deputado Miguel Cabrita referir e apresentar, são críticas que representam verdadeiros complexos ideológicos do PS, são uma expressão de radicalismo político. O PS, nesta matéria da reforma laboral, parou no tempo e não se consegue libertar daqueles complexos ideológicos. E muitas das coisas que foram ditas também não correspondem à realidade. E são precisamente ao contrário daquilo que o Partido Socialista diz. Para o CDS, esta proposta do governo de alteração da legislação laboral é uma proposta que nos parece equilibrada, porque responde quer às pretensões das confederações patronais, quer às pretensões das centrais sindicais. Desde logo, pretende flexibilizar para aumentar a competitividade económica e a produtividade empresarial, regulando o teletrabalho, a formação profissional, os contratos a termo, as condições de serviço e os tempos de trabalho, mas ao mesmo tempo valorizando os trabalhadores e protegendo direitos e garantias. Desde logo, alargando o regime da licença de parentalidade para seis meses Que é uma matéria muito importante para o CDS, mas também alargando o sistema de cota de empregos para pessoas com deficiência, reforçando, dessa forma, a coesão social, que também é uma matéria bastante importante para o CDS. E alargando, por exemplo, o período experimental para jovens e desempregados de longa duração, que é também uma medida muito relevante para combater o desemprego estrutural. E, além disso, há uma terceira parte da proposta que o Governo apresenta que tem sido muito pouco falada, ou seja, a aposta no diálogo social e na contratação coletiva. Desde logo, alargando as convenções coletivas, promovendo a sua renovação regular e, muito importante, promovendo a filiação sindical, indo ao encontro, aliás, de várias pretensões das centrais sindicais. E, por isso, na nossa perspectiva, esta é uma proposta que responde, por um lado, e que cumpre, por um lado, o programa de governo. Por outro lado, cumpre também o acordo tripartido sobre a valorização salarial e o crescimento econômico, que foi assinado com os parceiros sociais no ano passado. E, além disso, responde a pretensões quer das confederações patronais, quer das centrais sindicais, e por isso é uma proposta bastante equilibrada.

Deixe-me pegar nessas palavras, Miguel Cabrita, e agora uma segunda ronda mais rápida, necessariamente, neste explicador. O PS está disponível para conversar com o Governo para tentar aproximar posições ou as críticas que são apontadas são de tal forma estruturais que essa conversa é desnecessária?

O PS não é um partido imobilista nem um partido radical, pelo contrário, tem sempre provado ser um partido reformista e com sentido de equilíbrio. E é por isso mesmo que nos preocupa o sentido global desta proposta e várias das alterações que estão a ser propostas, que estão a ser apresentadas, que ao contrário do que foi aqui dito, e o Paulo Núncio disse-nos aqui coisas que são perfeitas mistificações. Aliás, basta ouvir as reações das confederações sindicais, não só da CGTP, mas também da UGT, que tem uma abordagem muito mais moderada, que estão nos antípodas daquilo que foi aqui dito e que reagiram com grandes reservas à proposta do Governo. Nós estaremos obviamente disponíveis para trabalhar, para tentar melhorar a proposta, mas também devo dizer que as melhorias que são necessárias são, de fato, melhorias de fundo, porque é o sentido global da proposta que está em causa. Nós quando queremos adaptar as nossas leis ao século XXI, não podemos cair no erro de as transformar de tal maneira que desprotegem as pessoas, porque obviamente todos queremos que as pessoas mudem de trabalho, que procurem cumprir os seus objetivos de carreira. Mas isso faz-se num ambiente não de pressão e não de subjugação dos trabalhadores, mas num ambiente precisamente de as pessoas poderem fazer escolhas, poderem ter condições de trabalho, poderem ter níveis de segurança que são aceitáveis também para as suas vidas, sob pena de estarmos a expulsar jovens pra fora do país, de estar a introduzir dificuldades de rendimento ainda maiores do que aquelas que os jovens e as jovens famílias já têm hoje. E, portanto, mexidas que vão no sentido de aumentar os níveis de precariedade, que vão no sentido de desproteger pessoas, que vão no sentido de dar sinais de que o trabalho não declarado, sem contrato, é aceitável. Por exemplo, é revogada a ideia de que ter trabalho não declarado, ter trabalhadores sem quaisquer direitos é um crime, é afastado da lei. Permitir maior facilidade na denúncia de contratos coletivos, o que não significa necessariamente para os renovar, muitas vezes pode ser apenas para os fazer caducar.

E deprée, Miguel Cabrita, deprée dessas objeções que será difícil o entendimento entre o PS e o Governo Felicidade Vital. Perguntava-lhe, para o Chega, qual é a prioridade nesta reforma laboral? Existe alguma medida que o partido tenha como prioritária?

Eu antes de mais queria só dizer aqui ao Miguel Cabrita que, de fato, quando diz expulsar jovens para fora do país, não nos podemos esquecer que o período onde mais jovens saíram do país foi exatamente o período da governação do PS. Portanto, acho que em relação a isso, deveria fazer uma autocrítica e pensar que talvez não fosse-

Está mal informada, peço desculpa. A realidade desmente e eu lamento imenso. Nós podemos conversar, discutir e discordar, mas com dados que sejam verdadeiros. Assim não vale a pena.

E portanto, quanto à sua pergunta, como já lhe disse, um dos temas em que nós não recuaremos é na questão da licença do luto estacional, embora o Paulo Núncio esteja a dizer que a lei que prevê o luto entre os 14 e os 30 dias. Eu ainda não vi o documento. Penso que o documento completo ainda não é público.

Mas essa será a prioridade do Chega?

Será uma das prioridades do Chega, sim. E depois todas as alterações que venham de encontro a uma flexibilidade no sentido de podermos aumentar a produtividade. Por exemplo, uma das áreas que nós queremos também desenvolver é a área da formação e da valorização dos trabalhadores enquanto estão a trabalhar nas empresas. Porque é importante que um trabalhador, depois de trabalhar uns anos numa empresa, quando sair, esteja mais valorizado e com mais ferramentas para continuar no mercado de trabalho. E portanto, nessa área também temos que legislar no sentido das empresas terem que

Terem a obrigação a evoluírem no sentido de não só retirarem valor dos trabalhadores, mas também os prepararem e os valorizarem como pessoas e como trabalhadores, como funcionários.

E Paulo Núncio, qual é a abordagem agora do governo? Vai falar com o PS e com o Chega sobre estas matérias para tentar chegar a um entendimento? Qual vai ser o procedimento?

Precisamente esse, Paulo Ferreira. Falar com todos os partidos, sentarmo-nos à mesa, procurar consensos no sentido de aprovar esta reforma fundamental para tornarmos a nossa economia mais flexível, mais competitiva, mas ao mesmo tempo valorizando e protegendo direitos e garantias dos trabalhadores. Deixe-me voltar um pouco atrás. Por um lado, é verdade que foi no período de governação do Partido Socialista que mais jovens abandonaram Portugal. Mais de 30% dos jovens altamente qualificados emigraram no tempo do Partido Socialista e por isso é extraordinário que o Partido Socialista venha agora apelar a propostas no sentido de evitar a saída dos jovens. Seguramente, não fazer aquilo que o Partido Socialista fez é um bom caminho, é uma boa solução para evitar essa situação. Mas, por outro lado, o Partido Socialista continua agarrado a complexos ideológicos, continua agarrado à dicotomia entre empregador e trabalhadores, entre explorador e explorado. Uma visão absolutamente retrógrada, parada no tempo, com raízes quase do princípio do século XX.

Mas com essas diferenças, Paulo Núncio, não seria melhor para o governo, até para poupar tempo, iniciar negociações diretas com o Chega, que é o partido aparentemente mais disponível para fazer aprovar esta lei?

Penso que não. O procedimento vai ser falar com todos e já agora dizer-lhe o seguinte: o governo apresentou um anteprojeto de alteração de legislação laboral e não um projeto final, porque quer precisamente privilegiar o diálogo social com os parceiros da concertação social e com os partidos políticos. E esse diálogo só agora que se iniciou, com exceção da CGTP, que está sempre do contra, todos os restantes parceiros sociais receberam o anteprojeto com espírito construtivo. E nós esperamos que os partidos políticos, e designadamente o PS e o Chega, tenham também esse espírito construtivo para que, de facto, esta reforma fundamental para a economia portuguesa possa ser aprovada efetivamente.

Paulo Núncio, o governo, a AD têm também de estar disponíveis para recuar nalgumas das propostas que fazem. Também marcam linhas vermelhas sobre aquilo que é inegociável nesta proposta do governo?

O governo está, como lhe disse, disponível para negociar. Negociar significa tentar encontrar consensos e procurar encontrar naquelas matérias que sejam relevantes, pontos de equilíbrio e pontos de contacto com os vários partidos que, de uma forma séria, estejam com disponibilidade para negociar esta reforma. Agora, repito-lhe aquilo que lhe disse no início. Este anteprojeto é e resulta do cumprimento do programa de governo. No programa de governo estava claramente estabelecido que o governo pretendia avançar para uma reforma laboral com esta dimensão e com esta profundidade e ao mesmo tempo resulta do acordo que foi celebrado o ano passado com os parceiros sociais, com exceção da CGTP, que nunca assina acordo nenhum, mas com as confederações patronais e com a UGT, no sentido da valorização salarial e do crescimento económico. Nesse acordo, já estava previsto a reforma da legislação laboral e é precisamente isso que o governo pretende introduzir. Por isso, respondendo à sua pergunta diretamente, respeitando o programa de governo e respeitando o acordo tripartido com as confederações patronais e com as centrais sindicais, o governo terá abertura para discutir com os outros partidos políticos um consenso possível para se aprovar esta reforma.

Miguel Cabrita, ainda temos tempo aqui para uma última ronda de perguntas. E temos falado essencialmente da relutância do PS em aceitar algumas das propostas que constam desta medida do governo, mas quais são as propostas do PS que o PS gostaria de introduzir numa reforma laboral, se acha necessária?

Bem, vamos ver. As reformas vão-se fazendo e repare, esta ideia de que há um partido que está preso ao passado é um absurdo. Nós olhámos para o nosso mercado de trabalho e foi com esta legislação que nós temos o emprego em máximos históricos, que reduzimos a precariedade, que temos o investimento direto estrangeiro a bater recordes, que temos as empresas do PSI 20 com lucros em níveis máximos, que temos a cobrança de IRC a subir, que temos as exportações em 50% do PIB. Portanto, eu acho, de facto, que à boleia deste radicalismo ideológico de direita, que aqui ouvimos quer do Chega, quer da AD, nós esquecemos da realidade. Evidentemente que há desafios e que há melhorias a fazer, mas as melhorias a fazer não podem ser no sentido de desequilibrar as relações laborais. Nós temos de olhar para os trabalhadores e para as empresas, temos de ver como é que conseguimos criar condições para que haja mais crescimento económico e para que haja melhores padrões de trabalho, melhores padrões de qualidade de vida para as famílias, para os jovens, para todos os portugueses Isso faz-se, em primeiro lugar, não desequilibrando aquilo que o mercado de trabalho tem vindo a reequilibrar ao longo dos últimos anos. Precisamos de, por exemplo, em vez de desfazer o que foi feito ao nível da negociação coletiva, concluir essa regulamentação, introduzir mecanismos de arbitragem. Precisamos de continuar a dar passos no sentido de fortalecer os parceiros sociais, os empregadores, os sindicatos, para que possam negociar em condições equilibradas e de igualdade, e não desequilibrar e pôr uma das partes sob uma pressão que se torna muitas vezes depois uma chantagem no concreto. Precisamos de aprofundar os mecanismos de licenças parentais com igualdade entre homens e mulheres, porque os cuidados com as crianças, a questão da parentalidade, deve ser assumida por todos os portugueses e é muito importante para as crianças, desde logo, que desde tenra idade mães e pais estejam envolvidos. É essa a nossa perspectiva. Foi essa, aliás, a proposta que o PS apresentou recentemente e portanto eu diria que há muitas matérias nas quais é importante fazer progressos. Outra matéria é o fortalecimento precisamente do maior associativismo. Nós temos em Portugal um déficit de participação das pessoas em muitas esferas e uma delas é tanto do lado empresarial como talvez sobretudo do lado sindical. A participação, quer em associações empresariais, quer em associações sindicais. Nós temos que ter mais incentivos para que trabalhadores sejam sindicalizados e para que empresas estejam filiadas em associações empresariais, para que haja um diálogo social mais forte e mais representativo.

O que o PS espera é aprovar essa parte da reforma que o governo propõe, não é? Que isso é muito claro, que o governo propõe promover a filiação sindical dos trabalhadores.

Não interrompi. O que digo é que aí sim, aquilo que é proposto são coisas muito tímidas, muito localizadas, e nós precisamos de dar um salto muito grande para nos aproximarmos dos países que em nível europeu são exemplos nesta matéria. Países como a Alemanha, a Áustria, a Suécia, outros países que têm taxas de filiação muito elevadas e isso dá aos parceiros sociais uma força e uma representatividade, que é no fundo o contrário do que é aqui proposto. Porque quando nós empurramos matérias fundamentais como o tempo de trabalho e de descanso das pessoas para a negociação individual, nós estamos a criar um instrumento de pressão sobre os trabalhadores e sobre os jovens, sobre os mais precários, que não é positivo.

Estamos a flexibilizar para dar mais liberdade.

Que não é positivo.

Já vamos...

Essa visão é uma visão profundamente deturpada. Vá perguntar a um trabalhador se quer mesmo negociar um horário, não de uma equipa, não de um turno, não de uma equipa de projeto, mas individualmente perante um superior hierárquico. Isto é uma medida profundamente injusta. Tanto esta medida de não permitir bancos de horas individuais, como a medida de reduzir de três para dois os contratos a prazo, foram medidas assinadas em concertação social, não com a CGTP, que de facto por vezes não assina acordos, mas com a UGT. Não tem nada de radicalismo, é pelo contrário, são medidas de reequilíbrio, medidas que são justas e que nos preocupa profundamente que o governo tenha ido precisamente pegar nelas para as reverter.

Fica claro, Miguel Cabrita. Felicidade Vital, por este pequeno debate percebemos que as posições do Chega são mais próximas das posições do governo do que as do PS.

Com certeza que serão.

E portanto, o Chega estará muito disponível para aprovar, para se sentar com o governo e fechar esta proposta, é isso?

O Chega está disponível para se sentar com o governo. Aliás, o Chega espera ser tratado como o líder da oposição, que é. E portanto, também dizer ao Paulo Núncio que uma negociação implica sempre uma cedência de ambas as partes. E portanto, o governo não pode sentar-se à mesa das negociações com o princípio de que nós teremos que aceitar o projeto na sua totalidade. Portanto, o projeto terá que ser conhecido, terá que ser estudado e depois então iremos nos sentar e iremos chegar de facto a um documento final. É esse o nosso objetivo. Agora só responder aqui ao Miguel, porque de facto eu estou muito cansada de ouvir falar em radicalismo ideológico de direita. Sempre que o Chega apresenta uma ideia, seja ela qual for, somos logo apelidados de radicalismo. O radicalismo foi desmontado pelas últimas eleições.

O Chega não apresentou ideia nenhuma. O Chega até agora não apresentou nenhuma ideia.

Acabei de lhe dizer. Então ouviu mal, Miguel. Acabei de lhe dizer que o Chega tem um projeto para compor o projeto do governo, em que vai abordar matérias como o luto sazonal, como a questão da formação durante o tempo do emprego, como a questão de mais flexibilidade e fomentar o teletrabalho, que é o que os jovens querem.

Isso significa que o Chega está basicamente de acordo com esta proposta no essencial, porque não é oposição. Não pode liderar uma oposição quando não é oposição, está de acordo com esta proposta em todos os pontos essenciais.

Eu não interrompi. Agradeço que não me interrompa. O que eu disse, e repito, foi que o Chega sente a necessidade de fazermos uma alteração à lei laboral e está disponível para se sentar à mesa das negociações e que levará propostas concretas para a mesa das negociações para apresentar ao governo, e o governo apresentará as dele de uma forma concreta que, como também já disse há pouco, ainda não as conhecemos em pormenor. Quanto à outra questão de que também o PS continua a insistir em fomentar as sindicâncias, que os trabalhadores se inscrevam nos sindicatos. Não é isso que os trabalhadores querem. Os trabalhadores querem é mais salário, os trabalhadores querem é mais formação, os trabalhadores querem é valorização, querem liberdade de horários, querem trabalhar por objetivos. Os trabalhadores não querem ser sindicalizados. Os trabalhadores de hoje não precisam que tenham um sindicato por trás deles a defendê-los. Eles sabem bem o que querem. E hoje em dia um jovem, como o Miguel sabe muito bem, se não está bem numa empresa, muda de empresa. Um jovem hoje não quer ficar a vida toda na mesma empresa. E digo-lhe mais, por vezes os As empresas é que têm de convencer os jovens a virem trabalhar com eles. Não é o contrário. Não é o jovem que numa entrevista tem que convencer a empresa a contratá-lo. Temos que acordar para o século XXI.

Vamos avançar para o final deste explicador. Paulo Núncio, perante este debate, parece óbvio qual será o parceiro do governo de AD nesta matéria. O Chega.

Parece claro, Paulo, respondendo à sua pergunta, que o parceiro do governo são os trabalhadores, são aqueles que querem progredir na vida, são aqueles que querem ter uma legislação mais flexível, são aqueles para quem esta reforma está a ser feita. Eu acho que, volto a lhe dizer, esta é uma proposta equilibrada, porque temos vários partidos que apoiam a regulação do teletrabalho, a formação profissional, os contratos a termo, as comissões de serviço, a regulação do teletrabalho.

Tudo isso está regulado, tudo isso tem vindo a ser feito. O Paulo fala de coisas como se fossem novas. Mas, por outro lado-

Paulo Núncio, deixe só vir esta pequena intervenção do Miguel Cabrita, por favor. Miguel Cabrita.

Só para terminar este ponto. Eu pergunto se alguém é contra o alargamento do regime da licença de parentalidade para seis meses, se alguém é contra o alargamento do sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência.

Desculpem, um de cada vez, senão não vamos conseguir ouvir.

Não foi uma ideia do governo.

Miguel Cabrita, uma pequena nota.

O sistema de quotas de emprego a pessoas com deficiência, na verdade, já existe, está a ser restringido por esta proposta. Nós vamos analisar cuidadosamente. Peço desculpa, Paulo, não é isso que está no documento que o governo apresentou, mas vamos ter ocasião de debater. Licenças parentais, o PS tem uma proposta própria que já apresentou e, portanto, vamos analisar esta proposta que o governo agora envia com uma leitura construtiva para verificar se é ou não. Agora, tudo o que o Paulo foi referindo são coisas que já estão, de facto, reguladas na lei, que podem ser melhoradas, mas o que nós nos opomos não é que haja regulação e melhorias. O que nos opomos é que haja recuos e desequilíbrios. Aí, sim, isso são linhas vermelhas para o PS.

Paulo Núncio, para fechar, por favor.

Não, simplesmente dizer que o que nós pretendemos, de facto, é por um lado, aumentar a competitividade económica e a produtividade empresarial. Nós precisamos de crescer mais. Portugal não está a crescer aquilo que tem que crescer. Temos que crescer mais para termos empresas mais robustas, para que as empresas possam pagar melhores salários e isso passa por uma reforma da legislação laboral, mas ao mesmo tempo não esquecemos os trabalhadores e os seus direitos e garantias, como eu há pouco tive a oportunidade de referir. Por isso, esta é uma proposta equilibrada, que penso que tem todas as condições de garantir um consenso no Parlamento e ser aprovada até ao final deste ano.

Muito bem, vamos ver agora como é que as posições com os diferentes partidos vão correr.

Apenas deixar uma nota final.

Felicidade Vital, temos 15 segundos.

Sim, apenas deixar uma nota final, dizer que a licença parental não foi uma proposta do governo, a licença parental surgiu devido a uma petição pública e o governo foi a reboque. E dizer também que o governo terá que admitir a negociação com o Chega. Sim, mas tem que admitir isso, que não o ouvi admitir isso aqui nesta nossa conversa.

Muito bem.

E, portanto, o Chega o que fará é tentar que se consiga uma lei do trabalho, um documento final moderno e virado para os jovens.

Muito bem, as negociações vão começar então. Paulo Núncio, Felicidade Vital, Miguel Cabrita, obrigado aos três pela presença neste explicador. Bom dia, boa semana. Obrigado.