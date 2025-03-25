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Depois de deixar a direção da Iniciativa Liberal, diz também adeus ao Parlamento. Bernardo Blanco não vai ser candidato a deputado nas eleições legislativas de maio. É agora entrevistado no explicador da tarde política pela Raquel de Cassis e pela Vanessa Cruz.

Bernardo Blanco, bem-vindo. Cansou-se da política ativa como deputado no contexto parlamentar atual?

Olá, obrigado pelo convite. Nós somos liberais e por isso achamos que também há um mundo fora da política. E eu já estava no Parlamento desde 2019, primeiro como assessor do João Cotrim Figueiredo e depois como deputado, e por isso foi uma boa experiência durante seis anos, mas agora acho que está na altura de uma fase nova da minha vida. Quando saí da direção do partido em dezembro, quando não me recandidatei, também já tinha anunciado que em parte era porque iria ter novos desafios profissionais, além de um pessoal exigente, agora com o aumento da nossa família, que também certamente me tirará algumas horas de sono e por isso isto é a continuação daquilo que eu já tinha planeado, mas obviamente que vou continuar a ajudar a Iniciativa Liberal, até porque sou dirigente no Conselho Nacional da Iniciativa Liberal e por isso certamente com menos tempo, mas hei de continuar ligado e ajudar dentro do que for possível.

Mas numa altura em que há grandes expectativas em relação ao resultado que a IL possa ter nas próximas eleições, o Bernardo não seria um rosto e um ativo importante para as legislativas? No fundo, aquilo que nos acaba de dizer é que está a fazer uma espécie de phasing out do partido exatamente numa altura em que até se especula que a Iniciativa Liberal se pudesse juntar a um governo AD.

Certo, exatamente por isso. No ano passado, isto também foi uma hipótese e eu não o quis fazer exatamente por isso, porque acho que iria prejudicar o partido numa altura em que o partido estava a ser muito pressionado para ir numa coligação. Estava a ser muito pressionado porque nos Açores tinha contribuído em parte para a queda do governo, também estava com alguns problemas internos e eu senti que fazê-lo iria prejudicar o partido. Agora, não.

Fazer o quê?

Fazer, sair de deputado.

Certo.

Agora sinto exatamente o oposto, por todas essas circunstâncias positivas que falou. A Iniciativa Liberal está consolidada, está com bons números nas sondagens, vai certamente crescer. Acho que é a altura ideal para eu fazer, no sentido em que sinto que não vou prejudicar o partido. Sinto que o partido está numa fase de consolidação e de crescimento e acho mesmo que vamos ter um bom resultado. Certamente ficarei com, como se diz hoje, com algum FOMO, com alguma ansiedade, digamos assim, de não estar lá e não estar presente nesses desafios que poderão vir novos para o partido, mas acho que isso é bom sinal também. Novas pessoas irão aparecer.

Mas Rui Rocha pediu-lhe para ficar?

O que eu posso dizer é que certamente continuaria se assim fosse minha vontade. De resto, acho que as pessoas da Iniciativa Liberal têm algum carinho por mim, por também estar aqui praticamente desde o início e ter feito todas as campanhas, mas acho que agora é uma boa fase para dar este passo.

Sente esse carinho também da parte do líder?

Sim, claro.

E com esta saída da Assembleia da República, embora, obviamente, como já disse, vai continuar a participar no projeto e a colaborar com a Iniciativa Liberal, mas toda essa descrição que nos fez anteriormente contraria um pouco alguma expectativa criada de poder vir a ser o sucessor do Rui Rocha quando essa ocasião se colocar. Isso já está afastado dos seus planos?

Os meus planos é ajudar as ideias liberais a espalharem-se no país. Uma dessas formas é, obviamente, participando no projeto que nós montamos, que é a Iniciativa Liberal. E eu desde o início nunca escondi ambições que tenho.

E mantém essas ambições?

Claro, mantenho. Para além de todos os meses fazerem questão também de me perguntar, eu ainda há pouco tempo no Observador o disse e por isso obviamente mantenho, mas não me parece que seja algo agora de curto prazo. Eu vou ter outras experiências de vida e acho que a Iniciativa Liberal está muito bem com esta nova equipa que elegeu e que vai ter um grande resultado.

Mas acaba por ser aqui também um pouco estratégico da sua parte, tendo em conta que ambiciona esses voos futuros, eventualmente de descolar-se aqui um pouco da atual liderança e do atual Parlamento, que é muito fragmentado e tem tido um ambiente cada vez mais crispado e esperar por melhores ventos para depois regressar?

Deslocar-me da atual liderança, não. Eu acho que a atual liderança é a melhor que a Iniciativa Liberal poderia ter nas circunstâncias em que estamos. Acabou de ganhar umas eleições com uma votação expressiva e por isso conta, obviamente, e contará com o meu apoio nesta campanha. Quanto ao Parlamento, sim, acho que o Parlamento está um bocadinho crispado e acho que é uma palavra bastante elogiosa nesse sentido, mas sinceramente, foi mais uma decisão pessoal. Já estava lá há seis anos e agora sinto que preciso de fazer outras coisas. Foi uma experiência boa, em que tentei dar o melhor que sabia ao país. Se se repetir, certamente irei com outras experiências acumuladas que poderão ajudar Mas agora não sentia vontade de continuar.

Bernardo, deixe-me aqui fazer-lhe uma pergunta.

Diga.

Porque é uma coisa que acho um pouco estranha e que também já ouvi comentar a respeito da Iniciativa Liberal. Há um excesso de rotatividade de quadros na Iniciativa Liberal, que é um partido muito recente e que vê de repente desaparecer de um papel mais ativo os rostos mais visíveis, os quadros que se começavam a preparar, numa altura em que a Iniciativa Liberal se pode estar a preparar para outros voos. No fundo é quase uma crítica ao contrário daquilo que se faz aos outros partidos. Na Iniciativa Liberal, parece que ninguém aquece o lugar. Já vimos outros quadros do partido partirem para outros desafios, afastarem-se do partido ou irem para lugares mais recuados. Isso não prejudica a Iniciativa Liberal?

Eu acho que é um sinal de alguma independência. Tal como dizia, se calhar é estranho, porque na maioria dos partidos as pessoas ficam muito tempo na política e algumas só saem quando são expulsas, praticamente. No nosso caso, não. Há essa rotatividade, as pessoas também têm outros projetos, gostam de fazer outras coisas da vida.

Mas concorda que a experiência é uma coisa que faz falta até para assumir outros lugares.

Claro, eu vou responder. E por isso, sinceramente, acho uma coisa positiva. Concordo, obviamente, e eu se calhar antes não tinha tanto esta opinião, mas acho que é preciso também experiência de política. As pessoas entram no Parlamento e não fazem ideia como é que o Parlamento funciona, como é que funciona o processo legislativo. Eu hoje, ao fim de seis anos, já sei, mas bem assisti a novos deputados de todos os partidos a demorarem muitos meses ou até anos a perceber como é que funciona tudo. De qualquer modo, eu no partido, sem ser presidente, já fui tudo. Já fui um simples membro de base, já fui conselheiro, já fui vogal da direção, já fui vice-presidente. Por isso, acho que essa experiência que tive agora estes seis anos e que gostei muito dela, um dia, se se houver essa experiência num patamar mais elevado, será obviamente um grande orgulho, mas agora a curto prazo não vai acontecer.

O Bernardo admitia, por exemplo, se as coisas se vierem a colocar nesse patamar, assumir um lugar governativo?

Agora a curto prazo, não. Eu quero mesmo fazer uma pausa da política, quero fazer outras coisas. Há muitas coisas a acontecer e projetos em que estou a começar a estar envolvido e quero mesmo distanciar-me um pouco da política, não no sentido cívico, onde espero continuar minimamente atento à atualidade e intervir sempre que for necessário, mas em relação a assumir cargos públicos, não tenho agora esse desejo.

E há pouco dizia que vai ajudar na campanha, mas vai ser mais nos bastidores ou vai participar ativamente?

Vou ajudar na campanha dentro do possível, vou ajudar um pouco nos debates. Eu coordenei sempre o processo dos debates. Desta vez não vou fazer, quer por falta de tempo, quer porque tenho uma filha a nascer a qualquer altura, por isso seria um pouco irresponsável ficar com esse processo e depois abandoná-lo a meio, mas vou certamente ajudar e ainda aparecer também nalgumas ações de campanha, porque obviamente quero contribuir para o melhor resultado possível da Iniciativa Liberal.

Há pouco disse que tinha boas expectativas para os resultados das próximas eleições. Consegue definir um patamar para esses bons resultados?

Acho que quem deve definir, se assim o entender, objetivos, é a direção. Eu já estive numa direção, já estive em várias, aliás. Estive estes seis anos em direções do partido, bem sei o quão complicado é.

Não era tanto para definir objetivos, mas era para perceber qual é a sua expectativa.

A minha expectativa é a mesma de sempre. Eu sou muito exigente, acho que a Iniciativa Liberal deve sempre crescer em votos e em porcentagem. E acho que nessas eleições temos todas as condições para o fazer, quer por mérito próprio, quer por circunstâncias de outros partidos. Acho que a Iniciativa Liberal vai crescer, nem sequer ponho isso em dúvida. Agora, a quantidade depende também da campanha.

Mas se isso não acontecer, a liderança do Rui Rocha pode sair beliscada?

Acho que é impossível a Iniciativa Liberal não crescer e acho que ninguém admite outro cenário face às circunstâncias atuais.

A que é que atribui essas circunstâncias positivas que antecedem estas eleições, no caso da Iniciativa Liberal? O que acha que ficou mais-

Há circunstâncias positivas de mérito próprio. Vou lhe dizer a curto prazo, desculpe, neste período mais recente, a posição que tivemos em relação à queda do governo. Nós achávamos, sim, que era preciso explicações sobre o caso, mas não que o caso exigiria que o país fosse a eleições. E eu acho que isto é uma posição em que a maioria dos portugueses se revê. Acho que também fizemos a nossa oposição construtiva e exigente quando tivemos de fazer, por exemplo, no Orçamento, quando o governo da AD fez pouco daquilo que estava prometido em campanha e como sabemos, negociou com o Partido Socialista. Mas também apresentámos muitas propostas para diferentes segmentos eleitorais, na ótica daquilo que tinha sido a nossa campanha, e eu acho que as pessoas valorizaram isso. Depois há também fruto de circunstâncias de outros partidos. O Chega teve inúmeros casos O PSD, obviamente que toda esta campanha midiática sobre este caso, eu admito que possa ter algum impacto nos outros partidos.

E acha que esse eleitorado pode fugir para a Iniciativa Liberal?

Sim, eu ia só terminar o raciocínio dizendo: e outros partidos mandaram um governo abaixo e por isso eu acho que no meio disto tudo, a Iniciativa Liberal é o partido mais bem posicionado para poder crescer.

Acha que era determinante ou importante que a Iniciativa Liberal viesse a ter os votos suficientes para conseguir construir uma maioria absoluta com a AD, em caso de vitória da AD?

Claro. O país só se vai reformar com uma maioria. Parece-me claro que se continuarmos num cenário de instabilidade não vai ser possível reformar o país. Vai ser possível ir governando, como o PSD fez este ano, mudar algumas coisas ali, mudar algumas coisas acolá, mas isso não transforma o país, isso não muda o país, isso é ir andando. E por isso só com uma maioria parlamentar é que pode ser possível. E por isso eu espero, obviamente, que nestas eleições seja possível ter essa maioria de deputados.

E se essa maioria vier a cair para o lado do Partido Socialista, mas com a Iniciativa Liberal poder igualmente construir uma maioria absoluta, isso é uma hipótese que pode estar em cima da mesa?

Para mim está completamente fora da mesa. Primeiro porque eu faço este ano 30 anos, a minha vida quase toda governou o Partido Socialista e bem vi os resultados do atraso dessas governações. E por isso acho que o país precisa exatamente do oposto. Parece-me que a esmagadora maioria do eleitorado e dos dirigentes da Iniciativa Liberal e seus membros pensa de igual forma, mas isto é a minha opinião.

Bernardo Blanco, muito obrigada por ter vindo ao Estudo do Dia.

Obrigado eu.

E tudo de bom também nesse desafio que está prestes a abraçar. Obrigada.

Muito obrigado.