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Está no ar o Explicador das manhãs 360 de fim de semana. Hoje para fazer a análise ao debate deste sábado entre António José Seguro e António Filipe. Para isso convidamos para estar conosco Ana Gomes, apoiante de António José Seguro, e Bernardino Soares, que apoia a candidatura de António Filipe. A moderação deste Explicador é da Vanessa Cruz.

Muito bem-vindos. Este debate ficou marcado pelo apelo ao voto útil por parte do candidato apoiado pelo PS. António José Seguro diz que nestas eleições o voto útil não é na segunda volta, é sim na primeira volta e que é importante concentrar votos no candidato que pode passar à segunda volta. Ana Gomes, começando por si, as sondagens mais recentes, mesmo no cenário de o candidato passar à segunda volta, não dão Seguro a vencer, mas a estratégia tem de ser esta, colocar as fichas todas no apelo ao voto útil e desde já, estando nós ainda a cerca de um mês das eleições.

Bom dia a todos, em particular a si, Vanessa, e ao meu interlocutor e aos ouvintes. Antes de mais, deixe-me só chamar a atenção para a elevação do ponto de vista democrático, eu diria mesmo do ponto de vista civilizacional, do debate de ontem entre duas pessoas de esquerda, em contraste com o debate de há dois dias entre o Cotrim de Figueiredo e o André Ventura, que foi um amaçal. Eu acho que esta qualidade que resulta do refinamento democrático de quem sabe viver em democracia deve ser sublinhada. Para ir à sua pergunta. Sim, claro, a questão do voto útil foi a questão central naquele debate. Na minha opinião, António José Seguro foi muito bem-sucedido na forma como o marcou, porque é uma questão que se impõe a todos, eu não diria apenas às pessoas que se consideram povo de esquerda, como sem dúvida são os eleitores do PCP. Eu acho que qualquer pessoa que tem sentido democrático nesta conjuntura em que há um desequilíbrio institucional, as instituições à direita e em que a direita está nos braços da extrema-direita, como se vê pela atuação do governo do Luís Montenegro, é fundamental que, de facto, não façamos o jogo da direita, dessa direita e dessa extrema-direita. E para isso, o único candidato que pode lá chegar é António José Seguro, e isso implica que todos tenham que votar na primeira volta em António José Seguro, porque senão não vale a pena, não estará lá.

Deixe-me então chamar Bernardino Soares. António Filipe diz que o apelo ao voto útil mostra que Seguro não consegue convencer o eleitorado socialista. Seguro diz que o candidato apoiado pelo PCP não dormiria bem se Marques Mendes e André Ventura passassem à segunda volta. Se isso vier a acontecer, será porque, Bernardino Soares, a convergência à esquerda falhou?

Bom dia, Vanessa. Bom dia, doutora Ana Gomes e aos nossos ouvintes. Eu acho que, em primeiro lugar, deve ser sublinhado, nisso concordo com a doutora Ana Gomes, que o debate foi um excelente debate, foi a política como ela deve ser debatida, independentemente das diferenças de posições, e nestas eleições presidenciais é particularmente importante sublinhar isso. Esse é um valor democrático de que não devemos abdicar. Eu acho que nós não podemos fazer este debate com base num princípio de empobrecimento democrático. Nestas eleições, há vários candidatos nas diferentes áreas políticas. Também há muitos candidatos à direita, há uma grande dispersão de candidaturas nestas eleições. E nós não podemos ter um voto apenas para colocar na lapela à esquerda. É preciso olhar para os conteúdos concretos do que se diz, do que se defende, e nesse ponto de vista, é evidente para muitos eleitores à esquerda que o candidato António José Seguro está longe de dar as garantias que as pessoas anseiam ver num candidato para presidente da República.

Por quê?

Pelas suas imensas hesitações em definir-se à esquerda, pelo seu passado de apoio e de não combate às políticas da Troika e às medidas mais gravosas que o nosso povo enfrentou. E é evidente que, neste momento, a candidatura de António José Seguro está a procurar compensar com um discurso de voto útil, que, como já disse, empobrece democraticamente o debate político e a representação política nestas eleições, as suas debilidades no campo que lhe devia ser mais favorável, que é o do próprio Partido Socialista. E portanto, como disse o candidato António Filipe, nós numa primeira volta devemos votar na nossa primeira opção. E vamos ver quem vai à segunda volta. Isso não se decide agora, nem se decide abdicando de votar no candidato com que mais nos identificamos. E deste ponto de vista, eu acho que António Filipe tem feito uma campanha muito convincente. Quando António Filipe se apresentou às eleições, não havia nenhuma candidatura que se assumisse de esquerda. Nessa altura, não havia nenhuma candidatura que se assumisse de esquerda. E é evidente que nós não podemos continuar a ter o debate feito entre candidaturas diferentes dentro do mesmo consenso neoliberal, em que evidentemente e com toda a clareza, António José Seguro se insere.

Ana Gomes, António José Seguro conseguirá ultrapassar a imagem de que nem o eleitorado socialista consegue unir, quanto mais ser um candidato de esquerda agregador de toda a esquerda?

Essa imagem é fabricada por quem convém, porque não há dúvida nenhuma que o PS está unido, como eu raramente tenho visto, em torno de António José Seguro, como ainda há dias foi veiculado pelo atual secretário Jorge Luís Carneiro. Mas a questão não é voltar uma primeira volta para depois ver o que acontece na segunda. É que pura e simplesmente, António Filipe, sendo sem dúvida um excelente candidato, uma pessoa respeitada, aliás, António José Seguro mostrou não só cordialidade, mas como havia simpatia pessoal entre ambos, o que foi de resto reciprocado por António Filipe. Mas a questão é esta, António Filipe não tem hipótese nenhuma de ir à segunda volta. Nenhuma. E portanto, o que vai pôr-se é a necessidade de António Filipe desistir. Aliás, fazer aquilo que o PCP, com grande sabedoria democrática, fez já por duas vezes, em 1986 e em 1996, desistindo num primeiro momento para Zánia e depois para Jorge Sampaio.

Sendo que António Filipe fez questão de dizer, com todo o respeito, que Seguro não era nenhum dos dois.

Pois não, e aliás, António José Seguro disse que também não se comparava a nenhuma dessas figuras. Mas a questão é que em 86, quando o PCP, nessa altura encabeçado pelo doutor Álvaro Cunhal, mas foi uma decisão naturalmente coletiva, o PCP representava 15,5% do eleitorado. Tinha sido o quarto partido nas eleições de 85. Em 1996, 10 anos depois, o PCP continuava a ser o quarto partido, mas só representava 8,5%. E o que se passou nas eleições deste ano, agora em 25? O PCP não chega aos 3%. E portanto, não tenhamos ilusões. O que há que fazer, e qualquer eleitor comunista percebe isto, é que temos de ter um candidato de esquerda na segunda volta. E para isso, o único candidato que tem possibilidades de passar à segunda volta é António José Seguro. Lamento imenso, não é António Filipe, é António José Seguro. Portanto, mais do que nunca, vai ser necessário que uma semana antes, pelo menos, o PCP tome uma decisão em linha com aquelas que tomou no passado e desista, para que haja, de facto, garantias que há um candidato de esquerda na segunda volta e que não nos confrontamos com a escolha sinistra que seria entre, por exemplo, Marques Mendes e André Ventura.

Bernardino Soares, a hipótese de António Filipe desistir está excluída de todo?

Está completamente excluída e as eleições não são aritmética. E, portanto, a candidatura de António José Seguro não pode querer, no seu desespero, compensar as suas insuficiências com a tentativa de desvalorizar outras candidaturas. Nenhuma candidatura tem sucesso às cavalitas de outras. Ou vale por si própria ou então, de facto, o seu futuro não é muito bom. O problema é que, por exemplo, na eleição do presidente Jorge Sampaio, era absolutamente claro o alinhamento à esquerda, pela sua história, pelo seu posicionamento, do candidato Jorge Sampaio. E nós não temos isso hoje, nem de perto nem de longe, com António José Seguro. Nós hoje temos um António José Seguro que teve semanas de hesitações em relação ao pacote laboral, em que se preocupou durante muito tempo mais com tentar anular a greve geral do que com efetivamente o conteúdo do pacote laboral.

Não é verdade.

É verdade, basta revisitar as declarações de António José Seguro. Temos António José Seguro que está, em termos de posicionamento político, da organização da vida social e econômica, diria mais próximo de Gouveia e Melo e de Marques Mendes do que está dos candidatos à esquerda. E nós não podemos ter o debate em relação às eleições presidenciais, como a outras, assente numa ideia de que há toda uma faixa do eleitorado que tem que desistir das suas convicções e apoiar quem não dá garantias de ter efetivamente um compromisso claro à esquerda. Quer dizer, o doutor António José Seguro farta-se de falar do pacto para a saúde com todos. Mas quem é que pode ir fazer um pacto para a saúde com um governo que está a destruir o Serviço Nacional de Saúde? Portanto, quando se diz que é com todos, isso o que significa é que é com o PSD. E foi essa a história política do doutor António José Seguro. Portanto, é preciso, nesta primeira volta, exprimir aquilo que consideramos dever ser a orientação política, o posicionamento político e social de um presidente da República e escolher o candidato que melhor responde a essa nossa perspectiva, a perspectiva de cada eleitor. E eu penso que à esquerda é evidente que a pessoa melhor preparada, com posicionamento mais coerente e com capacidade de gerar consensos é a candidatura de António Filipe, não é a candidatura de António José Seguro.

Está excluída até deixar de estar. E eu espero que deixe de estar uma semana antes do voto, que é para os eleitores compreenderem.

É preciso é que o doutor António José Seguro tivesse tido uma capacidade de se afirmar à esquerda que nunca teve, nem nunca quis ter. Não pode ser um candidato de esquerda na 25ª hora.

Quer levar os eleitores do PCP a terem que escolher entre Marques Mendes ou Gouveia e Melo e André Ventura?

Eu não quero é que eles tenham que escolher.

E não é só o PCP, de resto, o Livre e o Bloco vão ter que fazer exatamente a mesma coisa.

Mas aí não pode ficar a ideia, Ana Gomes, de que António José Seguro é um mal menor? Não pode ficar essa ideia?

Não interessa do ponto de vista de se candidatar.

Interessa.

Também foi isso que contou em 96 e em 86.

Não faça comparações.

O que está em cima é ter um candidato democrático.

Não faça comparações.

Ainda por cima uma pessoa séria e íntegra como é António José Seguro.

Não é isso que está em discussão.

Dois indivíduos, um da direita e outro da extrema-direita. A questão é só essa, é muito simples.

Mas quem quer uma mudança-

Qualquer eleitor do PCP percebe que o que está em causa é um perigo para a democracia, é um perigo para qualquer pessoa de esquerda.

Mas esse perigo enfrenta-se com posições claras contra essa política de direita e política neoliberal. E António José Seguro não as tem.

Não vale a pena estar a tentar. Não vale a pena estar a tentar enlamear o António José Seguro.

Esse é que é o problema. Não estou a enlamear, tenho muito respeito pelo doutor António José Seguro. Agora, as suas posições políticas deixam muito a desejar, do meu ponto de vista. Isso é uma avaliação política, não é pessoal.

Com certeza, não haverá muitas divergências, mas é aqui que temos que encontrar aquilo que é essencial a quem é genuinamente democrático e de esquerda. Eu que sou de esquerda, que me digo de esquerda absolutamente, que sempre me afirmei de esquerda, não tenha a mais pequena dúvida em votar em António José Seguro.

Muito bem, então fará a sua opção de voto, mas há de convir que há outros que têm outra opção. E essa é a realidade com que vivemos neste momento.

Não basta nós escolhermos aquilo que preferimos. É preciso saber que está em causa a democracia neste momento e os eleitores comunistas sabem muito bem disso.

E também estava em causa a democracia quando o doutor António José Seguro apoiou e calou qualquer tipo de oposição em relação a políticas destrutivas no tempo da troika.

Não, isso não é verdade.

É evidente que é verdade. E essa falta de garantias é que não convence os eleitores à esquerda. Isso é um problema.

Como ele ontem disse, isso é um mito urbano criado exatamente para desdizer sobre ele.

Infelizmente, não é.

É uma pessoa séria, é uma pessoa consciente.

Ninguém está a discutir se o doutor António José Seguro é íntegro ou sério. Não ponha a questão nesse ponto, que esse ponto nem sequer está em discussão. É evidente que o doutor António José Seguro é uma pessoa íntegra e séria. Ninguém está a questionar isso.

O que eu digo é do ponto de vista político.

É uma pessoa que não se assume de esquerda. É esse o problema, como ele próprio demonstrou nesta campanha eleitoral. Pronto.

E o próprio enfatizou ontem que já disse claramente de onde vinha em duas entrevistas mais recentes. Sim, mas o nosso tempo terminou. Estamos mesmo aqui a chegar às 10h30 da manhã. Agradecemos à Ana Gomes e ao Bernardino Soares.

Não tenho dúvidas que os comunistas todos saberão muito bem disso.

Pois saberão, votarão naquela que é a melhor opção e não em mais um mal menor para nos deixar outra vez na mesma.

Ainda têm quase um mês, os comunistas, os indecisos e os outros eleitores para decidir. As eleições presidenciais são a 18 de janeiro. Muito obrigada, Ana Gomes e Bernardino Soares. Boas festas para os dois. Obrigada.

Muito obrigado, igualmente para si.