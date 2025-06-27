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Começa agora o Explicador das manhãs 360º, esta sexta-feira, sobre as diretas no PS que se realizam hoje e amanhã. E para isso convidámos para estar conosco o socialista Ascenso Simões.

Ascenso Simões, bom dia. Bem-vindo a este Explicador. Obrigado pela disponibilidade. O PS vai mudar de líder numa eleição interna em que só se apresenta um candidato, José Luís Carneiro. Isto não é, logo à partida, um primeiro sinal de uma certa paz podre no partido?

Muito bom dia. Isto é um sinal de que esta eleição é a segunda volta da eleição de há um ano para secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, trata-se de uma circunstância em que o anterior secretário-geral decidiu sair na sequência dos resultados péssimos das eleições que tivemos há cerca de dois meses. E portanto, havia uma máquina, havia um candidato que se tinha apresentado e que tinha tido cerca de 40% dos votos dos militantes do partido, e isso levou a que esse candidato se apresentasse naturalmente. Eu acho que é uma circunstância muito habitual nos partidos, quando alguém se apresentou, que teve um bom resultado e que tem agregação ao território, que essa pessoa venha a ser eleita líder do próprio partido. Já aconteceu no PSD, agora acontece também no PS.

Disse que avançou naturalmente, mas para alguns militantes do PS, José Luís Carneiro avançou depressa demais. A verdade é que depois disso também ninguém avançou com outra candidatura. Isso significa que existe uma parte do PS que não está com José Luís Carneiro, mas que por questões táticas prefere neste momento remeter-se ao silêncio?

Vamos ver, o Partido Socialista passa por uma situação muito difícil, provavelmente a situação mais difícil de toda a sua existência. E há um divórcio muito profundo entre os militantes e uma parte dos dirigentes do Partido Socialista. O José Luís Carneiro é alguém que tem uma ligação direta aos militantes do partido. Eu acho que neste momento não há mais ninguém que tenha essa ligação direta aos militantes do partido. Há muita gente que tem uma ligação indireta, ou seja, que fala para as televisões e para os órgãos de comunicação social e por essa via fala também com os militantes. Mas numa situação em que o Partido Socialista teve um resultado muito mau em eleições legislativas, não chega falar para a comunicação social. É muito importante que os militantes sintam que também têm um secretário-geral e, portanto, as propostas alternativas de que falámos, várias pessoas escreveram sobre isso e falaram nas televisões sobre isso, não têm respaldo nos militantes do partido, nem nos simpatizantes, nem nos autarcas do partido.

Mas isso não é preocupante, que no momento de crise do PS não tenha aparecido mais ninguém? Não estamos a falar só de figuras, mas alguém com propostas diferentes, alternativas às de José Luís Carneiro.

Mas esse é um problema de outra natureza. O Partido Socialista tem um sistema, que na minha perspetiva é bastante antidemocrático, e eu rebelei-me contra esse sistema quando ele foi criado, que é o sistema de que só os secretários-gerais, os candidatos a secretário-geral, têm possibilidade de apresentar propostas políticas. Ora, nessa circunstância, que é implicada pelo estatuto do Partido Socialista, não há mais ninguém a apresentar propostas políticas. Ou seja, não há nenhuma condição de um grupo de militantes, por exemplo, perante a circunstância, apresentar uma proposta política que possa ser debatida pelos militantes. E depois nós tivemos aqui uma situação muito anormal, ou seja, que temos eleições autárquicas dentro de dois meses e isso levou a que o partido também tivesse escolhido ter um secretário-geral numa altura muito importante, que são as eleições autárquicas. Teria sido diferente se Carlos César tivesse assumido a responsabilidade de fazer um período de transição, depois das eleições autárquicas convocar um congresso e convocar a eleição para secretário-geral e nessa altura podia haver outras candidaturas. Bem, mas eu acho que não haveria de qualquer forma.

Por quê?

Ou pelo menos candidaturas que pudessem mobilizar os militantes alternativamente. Pode haver candidaturas como o Miguel Prata, que tem um movimento, mas essa candidatura não é uma candidatura verdadeiramente nacional e verdadeiramente que os militantes a nível nacional possam entender como uma alternativa. Infelizmente, o poder socialista durante 30 anos criou uma situação dificílima no partido, na estrutura do partido. A estrutura do partido não existe praticamente. A estrutura de base do partido é assente nos conselhos onde nós somos poder, no poder das câmaras, e nos conselhos onde nós não somos poder, nem na existência do partido. E isto é uma situação gravíssima para o Partido Socialista, fruto das três levas de poder que levaram a que o partido tivesse deixado de ser um partido agregado ao território e os dirigentes nacionais tivessem deixado de aturar, de querer ouvir os militantes do partido. E portanto, por isso é que quando nós tivemos a substituição de António Costa, a alternativa mais viável não era uma alternativa do partido, mas era uma alternativa que nasceu na JS. E a JS sempre teve condições de construir o movimento, que depois teve vários sucessores, que levou, digamos assim, à ditações do Partido Socialista. Isso também foi mau Porque a JS sempre foi uma organização muito mais à esquerda do que o Partido Socialista e na transição, a liderança de Pedro Nuno Santos não soube estar à altura do partido. Ou seja, levou para o partido a mesma estratégia, a mesma visão política e, em muitas circunstâncias, o radicalismo da juventude e isso também ajudou ao resultado que nós tivemos há dois meses.

E José Luís Carneiro, Ascenso Simões, tem agora legitimidade, vai tê-la formalmente porque vai ser eleito líder do PS, mas numa eleição em que se apresenta sozinho, ele tem legitimidade para reposicionar ideologicamente o PS?

Isso eu não sei dizer. Se eu tivesse condições de poder aconselhar o próximo secretário-geral, eu teria dito: "José Luís Carneiro, não faças o caminho de uma unidade falsa". E aquilo que eu vi na constituição da direção do grupo parlamentar é uma unidade falsa.

O que quer dizer com essa unidade falsa? Que se evitam e enterram machados de guerra, eventualmente, a prazo?

Não se enterram, o problema é esse. O problema é que não se enterram. Ou seja, quando uma pessoa quer liderar uma estrutura qualquer...

Adia-se o confronto, é isso?

Ou seja, mantém-se uma paz podre. As visões internas vão continuar a criar um problema de instabilidade.

Mas quanto à bancada parlamentar, o que José Luís Carneiro deveria fazer?

Vamos ver, em primeiro lugar, um partido com 58 deputados não tem que ter 11 vice-presidentes da bancada parlamentar. Isto dá a sensação que nós temos um general para cada cinco soldados. Nós temos um cabo para cada cinco soldados, não temos um general para cada cinco soldados. Isso é uma regra básica e que não podia ter isso. Em segundo lugar, dá a sensação de que nós queremos meter ali tudo. Eu sei que o grupo parlamentar é um grupo parlamentar com pouca experiência política, com pouca experiência parlamentar e com uma visão muito desfocada da realidade. E, portanto, é preciso fazer um caminho no sentido de que o grupo parlamentar possa agregar-se à realidade. Mas, de qualquer forma, era preciso que a direção do grupo parlamentar pudesse ter uma unidade política, uma unidade programática, uma unidade ideológica, e ela não tem. Portanto, é uma herança do passado, juntando um conjunto de outras pessoas que agora vão para o Parlamento, mas que dali não há uma visão, não há pessoas que nós possamos olhar e dizer assim: "bem, há aqui uma visão de país". E quando não há uma visão de país numa direção do grupo parlamentar, o que nós temos que fazer é juntar várias visões de país para que possa haver uma visão do coletivo. E isso também não me pareceu que tivesse existido.

E também não vai haver, Ascenso Simões, com o congresso. O congresso será o espaço normal e natural para que a questão programática seja resolvida. Com o congresso adiado, o PS vai encontrar essa linha política?

Por isso é que tinha sido adequado o Carlos César ter aguentado o Partido Socialista até ao próximo congresso. Isso não aconteceu. Agora, há uma coisa que é verdade, ou seja, nós não podemos fazer recuperar o Partido Socialista com o tipo de organização, de debate e de dirigentes que se atravessaram nos últimos dois anos de poder. Isso não é possível, porque os cidadãos olham para as pessoas que estiveram na base do nosso resultado e, portanto, não encontram alternativas. E aquilo que é muito importante é que o José Luís Carneiro também não olhe para o velho Partido Socialista, aquelas pessoas que eram anteriores a Pedro Nuno Santos, para ir buscar um certo fundamento e até sustentação política. Aquilo que eu acho que o José Luís Carneiro tem que fazer é ter golpe de asa, ou seja, é provocar o partido e provocar a sociedade.

E se não o fizer, será visto como um líder de transição?

Se não o fizer, o Partido Socialista passará por uma crise muito profunda e provavelmente pode tocar o regresso ao poder.

Mas independentemente daquilo que o José Luís Carneiro venha a fazer, acha que uma parte do PS olha para o futuro líder do PS como um líder de transição? Ou seja, que está resguardado o PS para outras batalhas mais à frente?

Não. Neste momento, os militantes do PS e militantes do PS olham para o PS com amargura. Olham para o PS sem se ver bem o que vai acontecer no futuro. Para já, ninguém olha para o Partido Socialista numa situação de perceber o que é que vai acontecer com o José Luís Carneiro, o que é que vai acontecer com o grupo parlamentar. Olha toda a gente com medo do estado em que está o Partido Socialista.

E esse medo estende-se também agora à questão das presidenciais. Ontem António Vitorino disse que não é candidato. Aqui há um mês também, Ascenso Simões, tinha dito que o PS não deve apoiar nenhum candidato presidencial. Mantém essa opinião?

Mantenho. E acho que será um erro o Partido Socialista apresentar uma candidatura presidencial. O António José Seguro não precisa do Partido Socialista. Ele pode fazer o seu caminho e não sei se haverá à esquerda qualquer outra candidatura. Portanto, se houver outra candidatura à esquerda, essa candidatura vai ter que encontrar direção de campanha, financiamento, condições para ir para o país e, no fim, até pode ter um resultado igual ao da Maria de Belém, que é não ter dinheiro sequer para pagar as--

Mas à esquerda, de onde é que viria essa candidatura?

Só há dois nomes possíveis, ou seja, Augusto Santos Silva e Sampaio da Nova, que são os únicos que se tem vindo a falar. Depois há um terceiro nome que pode existir, que é o Rui Tavares, mas esse já seria um nome partidário, já seria um nome do LIVRE Que até poderia ter apoio do Bloco, que já não é Bloco, são os restos do Bloco. Muito dificilmente o PCP levará uma candidatura até o fim, porque também está muito frágil. Portanto, vamos ver. A esquerda da esquerda do Partido Socialista, somada à outra esquerda, é residual neste momento. O Partido Socialista tem aí um problema. Mas essa esquerda dentro do Partido Socialista é vocal e, portanto, ontem Augusto Santos Silva voltou a falar da defesa da democracia, se nós tivéssemos aqui um problema enormíssimo com a nossa democracia. Há algum cidadão português que olhe pro país e ache que nós, neste momento, temos um problema com a nossa democracia? Mas este é tudo maluco, esta gente está toda doida? Nós deixamos de ter ligação à realidade. Há gente no Partido Socialista, há ex-dirigentes, ex-ministros no Partido Socialista, que não conseguem vencer uma eleição para a administração do condomínio, mas que acham que são tão importantes no país que conseguem ser candidatos presidenciais. Vejam só a desfocagem e o afastamento da realidade política portuguesa, da realidade social do país.

Muito bem.

Isto é o Partido Socialista, é o estado com o Partido Socialista. Eu só desejo ao José Luís Carneiro sorte e paciência, porque a situação é dramática.

E vamos aguardar, porque a eleição parece garantida. Obrigado pela presença neste "Explicador", nesta manhã da Rádio Observador.

Obrigado, bom fim de semana.

Bom fim de semana também. O "Explicador" vai regressar mais logo na tarde política da Rádio Observador.