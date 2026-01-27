Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

A caminho de Belém, na Rádio Observador, arrancou oficialmente a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais e hoje, às 20h30, terá lugar o único debate entre os dois candidatos nesta segunda volta. Será transmitido em simultâneo pela RTP, SIC e TVI. E também já há números de sondagens, com António José Seguro a vencer nas intenções de voto e também no campeonato da transferência de votos dos candidatos que foram derrotados na primeira volta. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França.

E conosco estão Ana Abrunhosa, apoiante de António José Seguro, e Patrícia Almeida, apoiante de André Ventura. Bem-vindas, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar por si, Ana Abrunhosa. O debate de hoje será decisivo para esta eleição?

Creio que será um bom contributo para aqueles que ainda estiverem indecisos. Sabemos que há muitos portugueses que não têm já qualquer dúvida em quem vão votar, mas ainda temos indecisos. Aliás, há bocadinho deram os números e nem que seja para as pessoas se recordarem que esta não é uma eleição qualquer e que é muito importante irem votar. As sondagens não dão vitórias a ninguém, as sondagens dão-nos uma tendência de voto e, portanto, nada está ganho. A única coisa que temos que fazer é continuar a acompanhar. No meu caso, não tenho qualquer dúvida, nunca tive, em quem ia votar e portanto acho que nos vai esclarecer as diferenças entre os dois candidatos, entre os dois perfis que temos nesta segunda volta.

Vou aproveitar isso que está a dizer, Ana Abrunhosa, já vamos ouvir a Patrícia Almeida também sobre o debate, mas acha que António José Seguro pode ser o mais prejudicado no caso de uma abstenção elevada?

Sim, acredito, sim, que se as pessoas começarem a ter esta confiança de que já está ganho, será António José Seguro que perde. E portanto, aqueles que querem ter um presidente social-democrata que esteja a concorrer a presidente, que valorize os valores da democracia e que tenha consciência de que os valores da democracia estão sempre em causa e que esta eleição, nos tempos de hoje, é absolutamente determinante, esses ninguém pode ter a certeza. As sondagens não são votos, as sondagens são uma intenção ou uma tendência de voto. Portanto, todos devemos ir votar. Obviamente, é um direito, mas é também uma obrigação nos dias de hoje.

Patrícia Almeida, que André Ventura vamos ver neste debate? O mais ponderado ou o André Ventura mais agressivo?

Antes de mais, boa tarde a todos aqui no estúdio e a quem nos está a ouvir através da rádio. Vamos ter um André Ventura igual a si próprio. O André Ventura não muda consoante os debates ou consoante o parceiro que tem à sua frente para debater, mas vai obviamente com a confiança de quem tem os portugueses consigo. Infelizmente, este será o único debate entre os dois candidatos à Presidência da República. Era expectável que o candidato António José Seguro tivesse interesse em debater assuntos fundamentais para o país em mais do que um debate, nomeadamente também através da rádio, e ao que sabemos, recusou fazer os debates na rádio e, portanto, temos um único debate para ouvir os dois candidatos a debaterem entre si.

E não é suficiente 75 minutos?

É suficiente 75 minutos, mas se calhar...

Note bem que eu quero ter um debate na rádio.

Eu acredito que sim, acho que era muito importante, mas infelizmente apenas André Ventura considera que é importante o debate da rádio. Os 75 minutos serão suficientes para debater superficialmente temas importantes para o país. Para debater a fundo e para esclarecer a fundo os portugueses, eu penso que seriam necessários mais debates. Mas não queria passar a palavra sem fazer menção a uma das questões que a colega Ana Abrunhosa falou, que tem a ver com o facto de que quem defende os valores da democracia só pode ter um sentido de voto. Bom, então, estamos aqui com um problema, porque ambos os candidatos defendem os valores da democracia. E portanto, esta história de que apenas quem defende os valores da democracia, de quem apenas é um bom democrata, de quem apenas é um bom cidadão, de quem apenas defende a liberdade, é apoiante de António José Seguro, é uma falácia completa.

Olhando aqui para os números que temos disponíveis, e hoje já temos a tracking poll da CNN, há uma votação esmagadora a António José Seguro. André Ventura conseguir menos de 30% vai ser uma derrota para André Ventura?

Não sei se vai conseguir menos, se vai conseguir mais.

A avaliar, obviamente, pelos dados que temos agora, com 7% de indecisos, com pessoas ainda. Isto é o que temos agora.

Eu, que ando na rua diariamente em campanha, parece-me bastante difícil ter menos de 30% de votos.

Mas ter menos seria uma derrota para André Ventura?

Não seria uma derrota. Eu acho que a grande vitória de André Ventura, e apesar de, ao contrário daquilo que dizem, ele quer efetivamente estar nesta candidatura e quer efetivamente ser presidente da República, já teve a sua primeira grande vitória, que foi passar à segunda volta. Ao início, quando André Ventura se candidatou, não era sequer uma hipótese, nem sequer se falava de que André Ventura conseguisse passar a uma segunda volta. Já conseguiu passar e está neste momento a caminhar para a Presidência da República. Portanto, a grande vitória já aconteceu e o culminar dessa grande vitória será a eleição. Não nos podemos esquecer daquilo que aconteceu em 1986 e de quem é que ganhou as eleições. Foi o candidato que ficou em segundo lugar na primeira volta.

Ana Abrunhosa, de acordo com a tracking poll da CNN, conhecida hoje, 36% dos inquiridos vão votar António José Seguro para evitar que André Ventura seja eleito. Teme a falta do voto por convicção?

Creio que é um voto pela democracia, é um voto pelos valores da social-democracia e, portanto, respeitamos os votos de todos, naturalmente. Mas também lhe vou dizer que há muitos que votam convictamente em António José Seguro. Sou presidente de câmara e preocupa-me muito mais o voto da pessoa comum do que ouvir anunciar o apoio da A, B ou C, muito honestamente.

Mas tem sido uma avalanche de apoios.

Eu vou lhe dizer uma coisa: não são essas pessoas que fazem mudar a tendência de voto.

Mas acha que tem havido demasiadas pessoas a declarar o sentido de voto? Quase que a pôr as coisas entre o bem e o mal.

Eu acho que essas pessoas estão a optar pela social-democracia, não se reveem nos valores que André Ventura defende. Portanto, são livres de o fazer, mas mais do que isso, interessa o cidadão comum. E eu entendo a opção de António José Seguro de dedicar o seu tempo no terreno, a falar com as pessoas. Naturalmente que os debates são importantes, mas não podemos ignorar que esta é já uma segunda volta e que agora interessa-lhe, e ele deve fazê-lo, estar com os cidadãos comuns, com aqueles que ainda são significativos 7% que ainda têm dúvidas.

Mas Ana Abrunhosa, André Ventura já deu, posso estar enganado no número, mas salvo erro, quatro entrevistas. Vamos ter hoje um debate frente a frente. António José Seguro ainda não deu nenhuma entrevista nesta segunda volta. Aceita apenas participar num debate. Isto não lhe parece pouco?

Não.

Não dá sinal de que isto já está ganho e agora é preciso é manter.

Ele não tem tido essa postura. Aliás, apela bem e em todos os fóruns onde está, que são muito bem participados, eu já estive em alguns, onde estão pessoas comuns, onde ele fala com tempo com as pessoas, mostra-se, mostra o homem que é, porque nós além do político temos o homem e é o pacote inteiro que nós vamos eleger, não podemos esquecer. E, portanto, ele mostra o presidente que quer ser. E as pessoas que o ouvem, nota-se que ficam convencidas e é isso que ele tem que fazer, andar no terreno, palmilhar o país. Obviamente, tenho a certeza absoluta que terá outras oportunidades de entrevistas, mas é uma decisão que ele toma e que nós devemos respeitar. Eu valorizo muito, enquanto autarca, o trabalho que fazemos no terreno, falar, abraçar as pessoas, conversar com elas olhos nos olhos. Isso é, de facto, muito importante para António José Seguro. Também mostra a pessoa que é. A pessoa próxima, também mostra a sua forma de ser. A pessoa próxima, a pessoa que tem uma componente de humanidade muito grande e os seus valores. E, portanto, isto mostra também como é ou como será António José Seguro, um presidente que estará próximo dos portugueses na rua. Obviamente que através dos meios de comunicação social também estamos próximos, mas é um outro tipo de comunicação, não é o show off. Ele privilegia, não é o show off, não é os slogans, não são os discursos pré-construídos. Ele privilegia o imprevisto, a pergunta que não está programada, o contacto que não foi pré-acordado. Ele privilegia os abraços e perguntas incômodas. E, portanto, é este José Seguro em quem eu vou votar.

Mas na rua.

Na rua, é isto.

Não em órgãos de comunicação social.

Pode também ser, obviamente. Creio que ele não terá nada contra isso. Agora, é uma opção que devemos respeitar e ainda tem muitos dias para dar muitas entrevistas.

Ainda temos muita campanha.

Ainda temos, certamente.

Patrícia Almeida, a tracking poll da CNN dá António José Seguro à frente de André Ventura, mas quando questionados, os inquiridos dizem que apenas votam por protesto ou revolta 10%. E eu pergunto se isto é prejudicial pra candidatura do André Ventura, que tem apostado num ambiente de conflito com os apoiantes do outro candidato, apresentando-se como o candidato contra o sistema. Apenas 10% não lhe parece pouco?

Ponto número um: o André Ventura não entra em conflito com os apoiantes do outro candidato.

Como oposição.

O André Ventura faz oposição e manifesta a sua opinião e diz claramente aquilo que pretende. Ou seja, nós ouvimos agora, mais uma vez, pelas palavras da Ana Abrunhosa, o candidato que podemos esperar em Belém, se António José Seguro ganhar as eleições, que é o candidato do status quo ou o candidato mais do mesmo, o candidato politicamente correto. Ou seja, continuaremos a ter em Belém, e eu gosto muito de usar esta expressão, um jarrão chinês pronto para dar a cara quando é necessário em situações diplomáticas, mas não alguém interventivo, não alguém que pretenda efetivamente estar ao lado dos portugueses, ter uma política de intervenção. E ter uma política de intervenção não é ser antidemocrático ou não defender os valores democráticos.

A Patrícia Almeida defende alguém em Belém que consiga partir o jarrão, é isso?

Alguém em Belém que não seja apenas um jarrão, que nós precisamos também, atenção, que a figura do presidente da República, todos nós sabemos que é.

Tem poderes limitados, como se sabe.

Tem poderes limitados pela nossa Constituição, que muito valorizamos.

E tem o dever de representação do Estado.

Tal e qual. Tem o dever de representação do Estado e de defender os portugueses, que é isso que os presidentes da República que temos tido, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, não faz muito bem. Ou seja, diplomaticamente ele está presente, mas depois quando é necessário defender os portugueses, não o faz. Deixe-me puxar Um bocadinho o exemplo de Itália e o exemplo de Giorgia Meloni, que está no poder há cerca de três anos e alguns meses, mas que até ganhar o governo de Itália era alguém que eu comparo muito a André Ventura. Em que sentido? No sentido em que era alguém altamente criticado, em que quando aparecia nos órgãos de comunicação social, diziam que Itália iria virar um país autoritário, que o fascismo iria voltar à Itália, inclusive chegaram a chamá-la de filha de Mussolini. E o que vemos hoje, três anos depois de termos a Giorgia Meloni no poder, é uma Itália muito mais forte, uma Itália com muito mais poder a nível europeu e a nível mundial.

Também vemos uma Giorgia Meloni muito mais moderada do que era antes.

Giorgia Meloni continua a ser a Giorgia Meloni de sempre, a pôr o dedo na ferida, a falar quando tem que falar, a dizer o que tem que dizer, a confrontar líderes mundiais quando tem que os confrontar.

Mas não tem partido muitos jarrões.

Não tem partido muitos jarrões, mas Itália tornou-se aquilo que não era há muitos anos. E, em termos de acusações que lhe eram feitas na praça pública, eu comparo-os exatamente àquilo que é feito neste momento a André Ventura. É o antidemocrata, vem aí o fascismo, vem aí o autoritarismo, vamos todos perder as nossas liberdades e as nossas garantias. Em Itália não houve uma única liberdade ou garantia que tivesse sido violada desde que Giorgia Meloni está no poder. Para além disso, deixem-me só referir, controlou um dos principais problemas que a Europa e que Itália enfrentavam e enfrenta ainda neste momento, que era o problema da imigração descontrolada.

Nem podemos comparar o problema de Itália, porque geograficamente, de facto, tinha um problema, com o problema em Portugal. Mas então, pelos vistos, anunciamos um candidato antissistema para ele poder entrar no sistema e continuar a ser o jarrão, porque nós o que vemos de Itália é que a senhora continua. Não vi muitas ruturas no sistema. Ela, aliás, tem sido uma aliada da Europa, precisamente a combater Trump, uma figura que é idolatrada por André Ventura. Aliás, para quem diz que André Ventura não muda, nós ouvimo-lo há pouco tempo dizer que afinal havia algumas coisas em Trump que não gostava.

Não apoiamos a Groenlândia. A posição da Groenlândia é um facto.

Mas apoiam o inaceitável, que é disparar contra imigrantes, uma polícia do ICE que aterroriza e que já mata americanos. E é esse o ídolo de André Ventura.

Não vimos os dois lados, não sei se é verdade ou não. Vimos o que a comunicação social, nós depois não sabemos se é verdade, os dois lados.

Não sabemos se é verdade. Olhe, é aquilo que nós vemos. E eu entre arriscar para saber se é verdade, eu prefiro votar na social-democracia.

Mais do mesmo.

Não, é porque às vezes mais do mesmo pode ser diferente.

Mas já vimos 50 anos de mais do mesmo. Eu acho que as pessoas agora têm que decidir se querem mais do mesmo ou ser diferente.

Ana Brilhosa, Patrícia Almeida.

Estão contra 50 anos, mas apenas são contra o sistema até entrarem no sistema. É isso que querem.

Não entrámos no sistema, não podemos ser contra ele.

Muito obrigado por terem estado neste A Caminho de Belém.

Graças ao sistema, estamos onde estamos. Grandes conquistas.

Vamos ter este A Caminho de Belém até o final da campanha na Rádio Observador.