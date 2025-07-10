Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O governo concretizou hoje a intenção de privatizar parte do capital social da TAP, 49,9%. A decisão foi aprovada em Conselho de Ministros e representa mais um capítulo nos avanços e recuos dos últimos anos em torno da gestão da empresa. Há quem aplauda a decisão, há quem critique, há quem considere que o governo devia ter ido mais longe. São essas opiniões que trazemos agora à antena da "Tarde Política". Vamos estar à conversa com os deputados Alexandre Poço, do PSD, Carlos Barbosa, do Chega, Marina Gonçalves, do PS, e Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Uma conversa moderada pela Judite França e pelo Miguel Cordeiro. Bem-vindos, boa tarde a todos. Temos sensivelmente 20 minutos para debater este tema. Agradeço a todos a vossa disponibilidade e vou começar pelo Partido Socialista, que hoje até já saudou esta decisão do governo de manter o controle maioritário do Estado, ao mesmo tempo que exige que sejam recuperados, a médio e longo prazo, os cerca de €3.000 milhões de dinheiro público investido na companhia aérea durante a pandemia. Marina Gonçalves, acha que isso deve estar no caderno de encargos, ou seja, se deve ser algo discutido à partida neste negócio, que o governo deve ter efetivamente essa preocupação?

Antes de mais, muito boa tarde, cumprimentar-vos, cumprimentar também quem nos está a ouvir. Nós já tivemos a oportunidade de reagir e dizer em consonância também com aquilo que já o anterior secretário-geral do Partido Socialista referia e achava que era importante, que era manter o controle sobre a empresa. É para nós importante que a decisão vá nesse sentido. Permita-me salientar aqui a preocupação de a decisão parecer uma primeira fase de um processo mais alargado. Aliás, o governo apresentou como primeira fase e, portanto, a primeira preocupação que partilho é precisamente este poder ser o início de um processo que pode culminar com a inviabilização da maioria de capital do lado do Estado.

O próprio ministro falou disso no briefing, de haver a possibilidade.

Nós não conhecemos e, portanto, isso para nós, para o Partido Socialista, é uma má decisão se numa segunda fase houver essa tomada de decisão. E por isso, para nós era importante perceber se um caderno de encargos deste concurso tem algumas premissas fundamentais, seja no que diz respeito ao capital e à porcentagem da empresa que é vendida, seja no que diz respeito à gestão, seja nesta primeira fase com esta porcentagem. Se numa segunda fase existir, o Partido Socialista não concordaria. O certo é que é para nós importante também perceber se esse caderno de encargos tem quase um automatismo de poder o privado decidir aumentar a porcentagem e se a gestão, mesmo no momento atual, com esta primeira fase, é uma gestão e o poder decisório estará do lado público. São matérias para nós importantes e que determinam também de forma objetiva a nossa posição. Há depois uma segunda dimensão. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o primeiro-ministro a desvalorizar o seu próprio ativo, a sua própria empresa. Quando fala de um poço sem fundo, é uma péssima forma de apresentar aquilo que é um ativo estratégico para o país, que no momento em que houve a injeção de €3.000 milhões, aquilo que se fez foi não causar prejuízo ao país e, por isso, salvar aquilo que é um ativo estratégico e que tem vindo ao longo dos anos, e que o Partido Socialista deixou esse legado, tem vindo a dar lucro. E portanto, quando falamos da dimensão de devolução do valor injetado na capitalização da empresa, falamos precisamente daquela que é a valorização do ativo, que já agora o primeiro-ministro não o fez na forma como se dirigiu à empresa. E falamos, obviamente, dessa mais-valia que vemos na empresa e naquele que é o retorno que dá não apenas nestes anos, mas obviamente no futuro, com resultados que esperamos que sejam coincidentes com os últimos anos. E portanto, esta segunda dimensão é uma dimensão de valorização também da empresa e da forma como a gerimos. Começamos mal quando o primeiro-ministro fala de uma empresa pública, como digo, que é um ativo estratégico, falando de um poço sem fundo. Já começamos mal nesse princípio, não valorizamos aqueles que são os nossos ativos estratégicos. É quase contraditório com aquela que é a decisão tomada de manter na esfera pública, talvez porque esta segunda fase é uma segunda fase já anunciada. Portanto, resumindo, a posição do Partido Socialista tem estas duas condicionantes que valorizam aquela que é a posição que temos no Partido Socialista da TAP como ativo estratégico e que deve ficar obviamente sob gestão pública e sob controle público.

Carlos Barbosa, bem-vindo também. O Chega pediu um debate de urgência amanhã sobre a venda da TAP. O que quer ver esclarecido?

Desde já, muito boa tarde a todos, boa tarde ao painel, boa tarde a quem nos ouve lá em casa. Nós estivemos ainda há bocadinho com o doutor André Ventura, presidente do partido Chega. Refere, e bem, que queremos um debate de urgência para que nos seja explicado todas as questões que estão associadas a esta própria privatização ou semiprivatização da TAP, porque achamos que não está ainda esclarecido a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos. E nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização. É nessa questão.

Mas qual é a principal questão que o Chega quer ver debatida nesse debate de urgência?

O debate de urgência que nós pretendemos é que nos seja explicado os moldes com que será feita concretamente esta privatização. Já sabemos que poderá ir até uma porcentagem de 49,9% da privatização. Há uma circunstância que permite também, como foi agora também referida pela deputada Marina Gonçalves, da possibilidade de o privado ficar com a totalidade da empresa ou praticamente com a totalidade da empresa, e que é algo que o partido Chega também não defende. O partido Chega, desde o tempo da CPI

Vem a dizer que concorda com a privatização da TAP parcialmente, nunca na sua totalidade, porque achamos que é um ativo demasiado importante para o país, quer seja para a soberania do país, quer seja para a ligação às nossas comunidades e à própria diáspora, e também pelo ponto estratégico que nós temos no hub. E isso é, de certa forma, interessante também para quem tem o interesse em efetuar a própria compra. Achamos que quer seja o próprio ministro das Finanças, como o ministro das Infraestruturas, não estão ainda a dar as explicações totais e nós queremos que seja possível essa explicação e por isso é que requeremos este debate hoje.

Jorge Miguel Teixeira, a Iniciativa Liberal queria mais, considera até que estes 49,9% é pouco. Nós ficamos com a informação de que haverá, possivelmente, uma segunda fase de privatização. Já falámos aqui um pouco disto, o ministro detalhou isso também há pouco no briefing. A Iniciativa Liberal aceita que o Estado fique com uma participação, mesmo que minoritária, já num negócio pensando numa maior privatização da TAP?

Antes de mais, boa tarde à Rádio França, Miguel Cordeiro, aos restantes convidados e a quem nos está a ouvir. E antes de responder diretamente à pergunta, queria só fazer um bocadinho de história recente. Nós aqui há menos de um mês tivemos um debate do programa de governo, onde a grande prioridade e a grande novidade que o governo quis dar ao país é que iria fazer a reforma do Estado. E tanto foi que fez questão de trazer um novo ministro da Reforma do Estado para falar ao Parlamento e para apresentar as suas prioridades. E deparamo-nos também com o grande foco do seu discurso, que foi sobretudo na desburocratização. Ora, a reforma do Estado é muito mais do que isso. A reforma do Estado envolve também um debate, um pensamento sobre quais são as funções que o Estado deve desempenhar e onde é que ele deve estar. Ora, está mais do que visto que isso não vai acontecer, porque nem um mês passou e nas decisões fundamentais, que são de fato determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua. E recua tão atrás que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%. O Estado não tem de ser dono ou ter participações numa companhia aérea. E agora deparamo-nos com uma situação onde há por vir um grande consenso entre PSD, PS e Chega, no qual o Estado continua comprometido com esta empresa. E aqui a Iniciativa Liberal deixa já o aviso: os €3 ou €4 por mês que os portugueses vão reaver com esta baixa de IRS deste ano podem já começar a guardá-los para o próximo resgate desta companhia aérea. Porque vamos ser sinceros, a deputada Marina Gonçalves falou na recuperação dos 3800 milhões. Seriam precisos muitos anos de ótimos resultados da TAP para que o Estado português conseguisse realisticamente reaver este dinheiro. Isso não vai acontecer e, portanto, vamos continuar no mesmo marasmo, seja 49,9% ou 48,8%. E por isso é que a Iniciativa Liberal insiste: a TAP deve ser privatizada 100%. Se conseguirmos chegar a esse ponto neste processo de privatização, ótimo. Se não conseguirmos, então ficamos muito mal.

Alexandre Poço, bem-vindo também. Este é um primeiro passo para uma alienação do capital social da TAP. O ministro disse isso mesmo, que haverá uma segunda fase. Como pode o governo ter essa ambição no atual quadro político?

Antes de mais, boa tarde, agradeço o convite, cumprimento o auditório da Rádio Observador e todos os colegas de painel. Eu penso que em primeiro lugar, nós devemos explicar aos portugueses que estamos a avançar com o programa do governo e com aqueles que eram os compromissos eleitorais da AD. No programa eleitoral da AD e depois no programa de governo da AD, estava clara a intenção de privatizar a TAP. Estamos a avançar a todo o vapor, não só nesta área, mas também noutras. A questão dos smartphones nas escolas com a sua proibição, avançar na regulação da imigração, avançar em ter uma lei da nacionalidade com critérios mais rigorosos, reduzir o IRS em 500 milhões de euros já com efeitos a partir do final do verão de 2025. E neste sentido, esta é uma decisão importante. É uma boa notícia para Portugal, é uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial recuperar até ao limite do possível que a negociação permita os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado. Nesse sentido, nós queremos garantir que a sede da empresa, a direção da empresa está em Lisboa, está em Portugal, que salvaguardamos rotas estratégicas, que criamos sinergias com o investidor privado, que passa a ter um papel decisivo na gestão, no dia a dia, na operação da empresa, mas que para as decisões de maior relevância estratégica, exige no caderno de encargos que irá ser construído uma maioria com o Estado. E nesse sentido, perguntam: por que é que se entende agora então fazer esta venda de 49,9%, 44,9 para um ou mais investidores de um parceiro de referência e 5% aos trabalhadores, valorizando também o papel que os trabalhadores têm no presente e no futuro da empresa? Faz-se esta opção por vários motivos. Há um motivo político, o ministro Miguel Pinto Luz teve a oportunidade de o explicar, de que é uma opção que reúne hoje um consenso alargado e nós precisamos que as políticas públicas tenham consenso alargado. Foi assim também no caso quando resolvemos outro problema no setor aeroportuário com a localização do novo aeroporto de Lisboa, o futuro Aeroporto Luís de Camões E nesse sentido há obviamente aqui uma decisão política da venda minoritária nesta primeira fase. Por outro lado, há também razões de negócio e foram também fundamentadas. Ela maximiza o valor do ativo para o Estado e permite, em caso de segunda fase, se avançar mais na privatização, um novo encaixe. Por outro lado, no passado nós tivemos privatizações bem-sucedidas, veja-se, por exemplo, o caso da Galp, em que se avançou neste modelo. Acautela-se a possibilidade de termos investidores de fora do espaço da União Europeia, ou seja, que não sejam apenas e só empresas aeroportuárias europeias a poder vir demonstrar-se interessadas neste processo. E, portanto, aquilo que fica claro com esta decisão é que nós estamos a cumprir o programa de governo e o programa eleitoral. Estamos a avançar com um processo bastante claro, transparente. Todas as decisões naquele cronograma que o ministro avançou. Diga.

À pergunta que colocámos, que é: de onde é que o governo retira a ambição, olhando para o atual quadro político, de privatizar para lá dos 49,9%?

Veja, nós não devemos antecipar problemas.

Mas foi o ministro Miguel Pinto Luz que antecipou esse cenário.

Não, não devemos estar a antecipar problemas no sentido em que não devemos estar já a trazer para futuro situações que provavelmente irão ter uma resposta no futuro. Nós hoje estamos a lidar com decisões para o futuro.

Mas será do interesse de quem vai fazer o negócio saber se vai ou não haver mais parcelas da empresa a serem vendidas?

Veja, sobre a questão de uma potencial segunda fase, aquilo que o ministro Miguel Pinto Luz referiu é de que para fases subsequentes, privilegia-se criação de mais sinergias com o eventual parceiro e que a esse parceiro se atribui um direito de primeira oferta para novo comprador. Agora, nós temos que nos focar na decisão que está a ser tomada hoje. E, portanto, naquilo que está a ser tomado hoje, por exemplo, há um passo que também muito importante que foi referido. É que todas estas decisões que vão ser tomadas ao longo do processo de feitura do caderno de encargos, recebimento de propostas, de depois de avançar para uma fase subsequente de negociação, todas elas serão sempre suportadas por resoluções do Conselho de Ministros e nesse sentido, eu penso que o governo tem a capacidade de ir sabendo ler aquele que é o contexto político que existe. É uma capacidade que eu penso que este governo já tem demonstrado neste dossiê, mas noutros, por exemplo, veja-se o caso do IRS.

Vamos aos restantes participantes, até porque estamos a aproximar-nos do fim. Marina Gonçalves já tocava neste ponto. O PS estaria disposto, de facto, a mudar de posição num futuro distante, em que se vislumbra essa possibilidade de privatizar para lá dos 49,9%?

Antes de mais, eu estava a ouvir o Alexandre e a pensar que se há capacidade que o governo tem demonstrado é da falta de diálogo e este processo em concreto até de alguma falta de transparência, que os relatórios são feitos e que nem sequer os conhecemos quanto à avaliação da própria empresa. E por isso é legítimo que, em função daquilo que é dito, porque não é por acaso que se diz que numa primeira fase vai colocar a concurso 49,9% da empresa, é legítimo que coloquemos a questão: então o que é a segunda fase? É já decidida, vai estar no caderno de encargos, o que é que estará no caderno de encargos, é automático para o privado que vier a ganhar o concurso. Essas perguntas são legítimas, não são perguntas que devemos fazer numa segunda fase. É precisamente agora, quando ainda estamos a discutir os próximos passos, que efetivamente serão, e que são passos que serão dados pelo governo, mas que deverão ter o acompanhamento por parte do Parlamento. O Parlamento não é um sítio onde falamos de política já tomada, de decisões já tomadas. É onde nós devemos efetivamente escrutinar e avaliar também decisões que são previamente a serem tomadas essas decisões, queria eu dizer. E portanto, é legítimo que façamos essas perguntas. Não estamos a antecipar passos, estamos sim a preocupar-nos com afirmações também que ouvimos por parte do governo. Para o Partido Socialista, a posição está clara, está definida, foi partilhada no passado pelo anterior secretário-geral e foi hoje reafirmada pelo secretário-geral, no que diz respeito à salvaguarda, que aliás sempre tivemos, independentemente daquilo que o senhor secretário de Estado Alexandre Poço aqui quis dizer, de salvaguardar um ativo estratégico. Não é o Partido Socialista que se apresenta perante o país a falar de uma empresa que fala de um poço sem fundo. Isso é desrespeitar a empresa e quem trabalha nessa empresa. Nós nunca o faremos. Nós estamos sempre a valorizar um ativo estratégico e é essa a nossa posição desde o primeiro momento. E por isso nós não vamos, Alexandre, eu ouvi até ao fim, mesmo não gostando, portanto agradecia exatamente o mesmo exercício. E por isso da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara, as nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição, sobretudo porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poço sem fundo, como disse o primeiro-ministro.

Ficou claro, Marina Gonçalves. Carlos Barbosa, dou-lhe só um minuto porque o tempo voou. O Chega não concorda com a privatização total da TAP, mas a proposta do governo é mesmo essa. Irá concordar com esta primeira fase?

Não, repare. É engraçado nós vermos agora o PS com estas questões das privatizações, quando o próprio PS foi quem nacionalizou a TAP ainda há pouco tempo. E neste momento vemos o PS já a mudar completamente de discurso.

O PS foi salvaguardar o ativo estratégico no período da pandemia.

Peço desculpa.

O senhor deputado não volta a interromper.

E neste momento vemos o atual secretário-geral do Partido Socialista a mudar completamente a agulha do seu partido e ir ao encontro daquilo que o Chega já defende desde há uns anos atrás Onde olhamos para a TAP como sendo um elemento estratégico e não deve ser na totalidade nacional, onde devemos incluir também a parte privada. Por outro lado, não posso também deixar de referir que o Partido Social-Democrata acolhe com bons olhos as nossas propostas, porque se formos ver, as propostas e o que está neste momento a ser posto em cima da mesa, são propostas que estão no programa do partido do Chega, que já vêm desde 2018.

O ponto aqui é, Carlos Barbosa, só depois das respostas amanhã no Parlamento é que o Chega pode tomar uma posição contra esta primeira fase. É isso que me está a dizer?

Não, o Chega vê com bons olhos a privatização da TAP da forma como está a ser feita, no sentido em que o Estado mantenha sempre voto primordial. É isso que nós queremos assegurar. Não posso também deixar de falar aqui numa questão. O Tribunal de Contas, relacionado com a própria TAP, já veio várias vezes dar nota dos riscos do processo da privatização serem feitos sem garantias sólidas de interesse público, falta de mecanismos e controle eficazes no passado. E isto também deve ser acautelado. É isto que o próprio partido Chega quer que assim seja feito. Porque se nós formos ver, nós não vamos recuperar os 3,6 mil milhões que foram investidos. E neste momento o próprio valor da TAP não é esse valor. Nós vamos receber muito menos daquilo que foi investido na própria TAP pelo Partido Socialista.

Carlos Barbosa, muito obrigado também por ter deixado aqui essa posição do partido Chega. Chegamos ao final do nosso tempo, mas este é certamente um tema que vamos continuar a debater, juntamente também com os partidos aqui na Rádio Observador ao longo dos próximos dias.