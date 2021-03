Venda de barragens. "Ministro das Finanças fez fato à medida do negócio", diz PSD

Críticas ao Governo do líder parlamentar do PSD, Adão Silva. Deputada do BE, Mariana Mortágua, diz que o governo podia ter travado o negócio. João Paulo Batalha fala em "jackpot" para a elétrica.