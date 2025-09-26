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Bem-vindos às eleições autárquicas na Rádio Observador. Vamos promover até o arranque da campanha eleitoral vários debates sobre vários pontos do país. Hoje o explicador especial é sobre Viana do Castelo, Câmara Municipal em que o Partido Socialista governa há mais de 30 anos consecutivos. Tenho comigo já ligado Luís Nobre, candidato do Partido Socialista, é o atual presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Também conosco Paulo Morais, 61 anos, é o candidato apoiado pelo PSD/CDS, presidente da Associação Frente Cívica. Tem experiência autárquica, já foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto. Pela CDU, o candidato é José Maria Flores, técnico industrial, dirigente sindical, foi autarca na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Pelo Bloco de Esquerda, o cabeça de lista é Carlos da Torre, é designer e artista visual. Já foi candidato em Caminha, encabeça agora a lista por Viana do Castelo. Conto também com o candidato pelo Chega, como cabeça de lista, Eduardo Teixeira, é deputado, é vereador na autarquia de Viana do Castelo. Foi eleito pelo PSD, mas passou independente, é agora o candidato do Chega. Bem-vindos. Luís Nobre, começo desse lado. O PS lidera há 30 anos. Luís Nobre está na autarquia há quatro. Acredita que a população está pronta para dizer sim ao PS novamente?

Muito bem. Antes de mais, queria cumprimentá-lo, naturalmente a si, cumprimentar também os demais candidatos e cumprimentar todo o auditório. Naturalmente dizer que sim, porque o mandato foi um mandato exigente, num contexto internacional e naturalmente nacional também, que impactou, mas não deixou de ser um mandato em que concretizámos planeamento, concretizámos projetos, garantimos financiamento. Estamos com mais de 100 milhões de investimento de obra pública, 95 milhões sensivelmente financiados pelo programa Recuperação e Resiliência. E nesse sentido, foi um mandato, ou está a ser um mandato, porque grande parte dessas operações ou obras estão em plena execução. É um mandato de execução, é factual. E nesse sentido também não deixámos de melhorar todos os indicadores. Decidimos ser assente no modelo e por isso acredito que os vianenses vão renovar a maioria, porque o nosso desenvolvimento tem se assentado no que é uma estratégia de desenvolvimento sustentável, inclusivo, que tem incorporado não só o que são os nossos instrumentos estratégicos, que era a agenda para a economia do mar, que era a agenda da inovação, mas que é também a adesão aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e nesse sentido, as alterações climáticas, a inovação, o compromisso contínuo também com a transparência a aderir a plataformas e ao estar a colocar os indicadores nessas plataformas, que é uma forma de medição também dos objetivos associados também ao desenvolvimento sustentável e naturalmente com um processo de comunicação associado. Temos naturalmente demonstrado capacidade, não só capacidade de liderança regional e local e euro-regional. Não posso esquecer também que sou presidente do Eixo Atlântico, esta plataforma do norte peninsular, que naturalmente com 33 anos tem marcado o desenvolvimento da euro-região. Parceria, esta grande plataforma de desenvolvimento, que teve como objetivo e que tem cumprido em pleno o desenvolvimento assente nas cidades e na sua afirmação no plano cultural e no plano económico. Por isso, estou absolutamente convencido que pelo que se fez e pela forma como se fez, essencialmente também pela capacidade de decisão. Mesmo num contexto complexo, como disse, não deixámos de criar um ciclo positivo e decidir em algumas situações, até com alguma audácia, mas essencialmente sempre com sentido ético.

E acredita que vai ter esse voto de confiança nesta eleição.

Absolutamente. Estou também sentindo, estou no terreno todos os dias, não cheguei agora, estou no terreno todos os dias e sinto efetivamente essa energia.

Muito bem, vamos ouvir as restantes candidaturas. Luís vai ter certamente oportunidade para nos explicar também aquilo que vai sentindo no terreno, nas diferentes propostas que vamos aqui abordar. Paulo Morais, o PSD vai com que objetivo para esta eleição? Há confiança do lado da candidatura do PSD e do CDS de que é possível retirar esta autarquia que há tantos anos é liderada pelo Partido Socialista?

Eu penso que sim. Queria cumprimentá-lo a si, aos ouvintes, ao auditório e aos colegas de painel, naturalmente. Eu penso que a AD tem todas as condições para recuperar esta autarquia ao fim de mais de 30 anos, porque de facto 30 anos de Partido Socialista é um pouco demais. E é evidente que cada um faz uma análise das percepções que tem do eleitorado, mas a sensação que eu tenho, a verdadeira sensação, é que há um grande descontentamento em Viana do Castelo, em todo o concelho, com o atual modelo de gestão autárquica. Desde logo, há um cansaço, porque este tipo de poder que está vigente está cansado, está esgotado, já nem percebe bem o que se passa no concelho. A avaliar, aliás, pelas palavras do anterior orador, o atual presidente acha que as coisas estão bem porque já está completamente fora da realidade. De facto, os vianenses vivem mal. Os serviços públicos são muito deficientes, o lixo está espalhado por todo o concelho. As ruas e os passeios e os caminhos nas próprias freguesias estão em um estado miserável. E a única coisa que de facto acontece como modelo de gestão autarca em Viana do Castelo é que há um poder socialista na Câmara. E Luís Nobre, de facto, é presidente há quatro anos, mas está na Câmara há décadas, há cerca de 20 anos, há mais de 20 anos. Portanto, está na Câmara Municipal e tem responsabilidades há muito tempo. E de facto, há uma proximidade do Partido Socialista muito grande com a Câmara. A própria câmara, nomeadamente ao nível de determinados dirigentes, confunde-se com a estrutura do PS. Portanto, aquilo está enxameado de boys por todos os lados E de fato, esses boys estão contentes. Essa estrutura socialista está contente, mas a população não está, até porque não tem acesso aos serviços municipais. Quem queira fazer uma qualquer obra na sua casa não tem acesso aos serviços de urbanismo. Enfim, é todo um conjunto de serviços municipais que estão apenas a serviço dos iniciados, dos privilegiados.

Está a levantar aqui já uma série de questões que também vamos abordar aqui em alguns temas. Deixe-me lhe fazer esta pergunta: tem o apoio de um partido, neste caso o PSD, em que o líder está envolvido num caso com uma spin viva. O Paulo Morais lidera a associação Frente Cívica. Está confortável com esta situação?

Confortabilíssimo. Eu sou um candidato independente, como todos sabem, apoiado pela AD. E o próprio PSD, que foi quem me convidou, o PSD local e o PSD nacional e distrital, pediu-me também duas coisas: fazer algo pela minha terra, deu-me a oportunidade de fazer algo pela terra que eu tanto amo e que me viu nascer e onde cresci, por um lado esse aspecto. Por outro lado, o próprio líder do PSD pediu-me para trazer para a política, a partir de Viana do Castelo, os critérios éticos e de luta contra a corrupção que eu sempre tenho defendido e continuarei a defender nesta candidatura e quando desempenhar o lugar de presidente da Câmara de Viana.

Muito bem. José Maria Flores, candidato da CDU, é nesta altura a terceira força em Viana do Castelo. Qual é o objetivo para estas eleições? Crescer ou controlar uma possível queda? É que olhando para os votados, por exemplo, das legislativas, que são eleições sempre diferentes, mas tivemos legislativas este ano, a votação da CDU foi de 3%, cerca de 1500 votos.

Em primeiro lugar, cumprimentar o moderador, cumprimentar também os colegas do painel, os ouvintes da Rádio Observador. A CDU, digamos que está em Viana do Castelo muito bem representada e muito bem. Tem trabalho feito durante várias décadas aqui no Conselho. E, portanto, todas essas questões que levantou não têm grande lógica de serem levantadas. Logo à partida, porque umas eleições autárquicas são isso mesmo, autárquicas, locais.

E por isso lhe pergunto se o objetivo da CDU é crescer nestas eleições.

Naturalmente, nós quando entramos para um jogo, o nosso objetivo é ganhar sempre esse jogo. Portanto, a partir daí, estaremos cá para assumir todas as responsabilidades que os vianenses nos quiserem dar. Óbvio que é sempre mais do que tivemos nas eleições autárquicas anteriores. O nosso objetivo é sempre crescer, é sempre mais, é sempre mais além. E por quê? Porque temos a consciência, e provas dadas aqui no Conselho, que nós, CDU, somos uma força de desenvolvimento, somos uma força de trabalho, somos uma força que é aliada dos vianenses. Temos trabalho feito e temos mostrado, como o nosso slogan diz: trabalho, honestidade e competência. É isso que nós somos, é isso que nós temos para dar e é isso que nós temos dado nesses longos anos que estivemos e estamos à frente das autarquias aqui no Conselho de Viana do Castelo. Portanto, os vianenses só podem acreditar em nós. Só têm motivos para nos apoiar, só têm motivos para nos darem mais força, mais capacidade para fazermos o nosso trabalho em prol dos vianenses.

Muito bem, José Maria Flores, candidato da CDU. Vamos escutar também Carlos da Torre, candidato do Bloco de Esquerda. Qual é o real desafio da candidatura que está a representar nesta eleição? Qual é o objetivo desta candidatura num território há tantos anos governado pelo Partido Socialista?

Muito bom dia, obrigado pelo convite. Os meus cumprimentos aos companheiros de debate e os meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Observador. O Bloco de Esquerda tem uma ideia, tem um modelo, tem um projeto para a cidade e para o Conselho. Portanto, nós estamos nestas eleições autárquicas a defender esse modelo, a defender esse projeto, a sujeitá-lo à apreciação dos eleitores e a esperar a sua aceitação.

Carlos da Torre é candidato do Bloco de Esquerda. Escutamos também nesta ronda inicial Eduardo Teixeira. O Chega tem tido um crescimento em todas as eleições, crescimento que se tem registado desde 2021, desde as últimas autárquicas. Calculo que conte com esse crescimento também nestas eleições deste ano, mas acredita que pode ser suficiente para chegar à luta pela governação e se esse é o seu objetivo real?

Olá, bom dia. Queria cumprimentá-lo, Abigaíl Cordeiro, cumprimentar também os meus colegas de painel e quem nos vê e nos ouve. De facto, o Chega tem-se afirmado por princípios, por valores, por trabalho constante, e tem conseguido ter a confiança dos eleitores. Basta ver o resultado das últimas legislativas aqui no distrito de Viana do Castelo, em que foi o único distrito do norte do país em que o Chega acompanhou a tendência nacional, ou seja, ficou em segundo lugar no distrito de Viana do Castelo em número de votos. E portanto, tem merecido a confiança dos eleitores nacionais, mas muito particularmente aqui no Alto Minho. Eu que também fui candidato e encabecei a lista nas legislativas, nos dá aqui uma grande confiança, porque é preciso, no projeto autárquico, pôr as políticas municipais e afiná-las. Viana do Castelo tem inúmeras oportunidades, é uma cidade fantástica, mas com inúmeros problemas. E eu ouvi o meu colega de painel, o arquiteto Luís Novo, falar de Viana, uma cidade das maravilhas no investimento público, de alguém que tem mais de 200 milhões de euros para gastar e que tem inúmeros problemas no desenvolvimento económico, não consegue dar poder de compra aos cidadãos. Disse que estava há quatro anos, mas Luís Novo está há mais de 20 anos que é vereador do urbanismo. Temos problemas enormes na habitação. Nós temos enormes problemas nos serviços municipalizados, na recolha do lixo, cada vez tem problemas maiores. Nos transportes, esta semana foi de uma forma atabalhoada, numa manta de retalhos, que os transportes urbanos rearrancaram numa estatização que o Partido Socialista quis ter, criando problemas imensos na mobilidade. E portanto, eu faço esta candidatura por amor à minha terra, onde eu nasci, onde eu resido, onde eu decidi criar a minha família e onde eu espero viver o resto dos meus dias, porque é com grande sentido de responsabilidade que eu faço, para escrever uma nova página na história de Viana do Castelo. Viana do Castelo tem tudo, mas falta-lhe muito, fruto de uma inércia socialista de 32 anos.

Vamos seguir com alguns temas mais concretos, depois desta ronda inicial em que apresentaram cada uma das candidaturas. Vamos falar de alguns desafios com que cada uma dessas candidaturas se confronta e para isso procuram apresentar soluções ou caminhos que devem ser seguidos neste município. Um desses temas é a habitação. Isto é quase transversal ao debate político todo em Portugal, a todos os níveis. Passa sempre pela habitação esse debate nos dias em que corre. Viana do Castelo não é diferente do resto do país. Neste concelho, para comprar casa, o metro quadrado custa agora praticamente mais 40% do que custava há quatro anos. Isto depois reflete-se naquilo que é o custo de arrendamento e cria, claro, dificuldades na população mais carenciada quando tem de procurar habitação. Paulo Morais, o que propõe a sua candidatura para melhorar o acesso à habitação no município e se considera que há trabalho por fazer nesta altura, neste aspeto?

Muito obrigado pela questão. Na habitação em Viana há tudo por fazer. Há muita gente que não tem casa, há muitos jovens que gostariam de cumprir os seus objetivos de vida e não conseguem por causa do problema da habitação. Está tudo por fazer. Desde logo, além de gente sem casa, também há casas sem gente. Em Viana, há cerca de 5 mil habitações que não têm qualquer utilidade. Não são nem residências de primeira habitação, nem tão pouco de segunda habitação. Tem que se referenciar o que é que se passa com essas 5 mil habitações.

As 5 mil habitações como poder da autarquia ou 5 mil habitações-

Não, 5 mil habitações no total, segundo os censos do INE. Ora, a Câmara tinha a obrigação de já saber o que se passa, até porque uma Câmara Municipal é responsável até pela segurança e salubridade do edificado, e em Viana há muito lixo de betão. Há muitos prédios a cair, muitos prédios em ruína iminente, isso tem que ser tratado. E portanto, o primeiro passo é ver quais são os edifícios que estão desabitados, desocupados, ver se vão ser demolidos ou se vão ser recuperados. Isso não foi feito. Também não foi feito algo que é fundamental, que é de uma vez por todas estabilizar o plano diretor municipal, fechá-lo. Está em discussão há anos e anos, já deveria estar fechado há três ou quatro anos atrás, e nós fá-lo-emos de imediato, mal cheguemos à Câmara, porque só com um plano diretor municipal consolidado e até publicado no Diário da República é que todos os promotores sabem o que se pode fazer e o que não se pode fazer, e aquilo que se puder fazer será licenciado em 60 dias. Esse é o meu compromisso, já o fiz noutro local.

Já foi vereador na Câmara Municipal do Porto.

Justamente. O que for possível fazer, faz-se em 60 dias, autoriza-se, licencia-se. O que não for possível, porque não cumpra ou o PDM ou a lei, obviamente é rejeitado e não se faz. E este tipo de investimentos em habitação está muito desacelerado, para não dizer parado, para ser simpático, justamente como o plano diretor municipal não está fechado, fica uma grande arbitrariedade nos órgãos da Câmara que licenciam ou não as obras daqueles que são amigos do poder em Viana do Castelo, e isto irá acabar. Depois, finalmente, há duas medidas que são fundamentais. Uma é disponibilizar todos os terrenos municipais da autarquia, públicos da administração central, que são escassos, mas até das juntas de freguesia, e disponibilizá-los para o setor cooperativo poder construir, e a Câmara e as juntas que entenderem agregar-se com a Câmara a este projeto, podem ceder em direito de superfície Estes terrenos e depois naturalmente os terrenos são mais baratos. O setor cooperativo constrói bem e barato, como é sabido, e as habitações serão obviamente para os cooperantes a preços reduzidos, custos controlados. Finalmente, tem que haver alguma construção municipal. A média nacional de habitação pública é muito baixa, é 2%. Em cidades como o Porto é 13%, em Lisboa um pouco mais. Acho um pouco exagerado, mas os padrões europeus, que é aqueles que devemos seguir, devem nos levar a níveis de habitação pública da ordem de 5%, 6%, 7%. É isso que temos como objetivo fazer em Viana, mas neste momento em Viana estamos a menos de metade da média nacional.

E, portanto, há essa intenção.

O atual poder socialista esqueceu-se da habitação pública. É evidente que agora não se pode fazer muita habitação pública à pressa, por questões, em primeiro lugar, sociais, até porque a habitação social e pública cria alguns guetos, portanto, não queremos habitação pública em muita quantidade, mas tem que, nas 30 freguesias de Viana, de forma faseada, começar a construir, sendo que este é um mau momento também, porque a procura na construção civil é grande e os preços estão elevados. Ao longo de quatro anos iremos construir algumas centenas de casas, gradualmente espalhado por todo o Conselho.

Muito bem. Luís Nobre, o Partido Socialista para esta eleição apresenta um projeto que tem sido escrito como ambicioso para aplicar nos próximos quatro anos no setor da habitação, isto caso vença as eleições. Peço-lhe que descreva esse plano, essas medidas que tem para atacar o problema da habitação, que afeta também Viana do Castelo, como já referi aqui, o metro quadrado custa agora mais 40% desde as últimas eleições.

Muito bem. Eu antes de mais queria dar uma nota prévia, porque é a terceira vez que o candidato Paulo Morais faz aqui alguma contextualização que não corresponde à verdade. É desconhecimento absoluto e eu admito e compreendo. Por quê? Porque está agora a chegar e talvez não lhe tenham passado a informação.

Não lhe fica bem isso.

Fica. Não, eu escutei, agora tenho que escutar. Não interrompi, tem que escutar. Fica bem, porque devia saber que existe um plano diretor municipal de primeira geração, de 91, e que você, ainda na altura como líder da JSD ou participante na JSD, aprovou ou validou e que tinha implicações e assim é que foi um verdadeiro atentado ao desenvolvimento do conselho. Tinha um índice de 10%. Para que os vianenses percebam, um índice de 10% correspondia em 1000 m, cada vianense que pretendesse construir a sua casa, só podia construir 100 m². Repito, 100 m². E depois ainda tinha coisas mais incompreensíveis, que é: quem vive no mundo rural só podia construir um anexo de 40 m². E mais, se não tivesse uma casa, não podia fazer um anexo, não podia construir um anexo. O Luís Nobre, como está há muito tempo e foi vereador da gestão urbanística e do planeamento, em 2008 aprovou uma segunda geração do plano diretor municipal que está em vigor e está publicado, está aprovado. Não compreendo. O não cumprimento de um plano diretor municipal dá perda de mandato. E o doutor Paulo Morais devia perceber e saber disso. E quando diz que não existe, que há decisões discricionárias, que não existe rigor, não lhe fica bem. Não lhe fica bem, porque ou é desconhecimento ou será outra coisa qualquer que eu não quero assumir. Está bem? Terá que ser você a clarificar, porque existe um plano diretor municipal publicado, legal, cumpre-se parâmetros diariamente, porque senão dava perda de mandato, senhor professor. Dava perda de mandato e eu não compreendo porque é que continua a insistir nessa narrativa. Estamos efetivamente a fazer o plano municipal. Estamos a rever, naturalmente, com as implicações que tem, com a complexidade que tem. Estamos à espera há um ano de um parecer, por exemplo, da Agência Portuguesa do Ambiente. Percebe? Isto não é uma vontade própria, é uma vontade, é um processo complexo de concertação, de necessidade de articulação com as entidades, esperar que as entidades efetivamente emitam parecer. Mas deixar também essa segurança aos vianenses que é uma prioridade, sempre foi, porque eu, sim, concluí um processo em três anos, fui eleito em 2005, em abril de 2008 estava publicado o plano diretor municipal, que está em vigor, com todo o rigor, com toda a configuração administrativa e legal. Fique isto uma vez por todas claro. Claro, porque senão andamos aqui, no fundo, a tentar distrair as pessoas. E naturalmente, olhe, os índices, o mínimo passou de 10 para 30%, podem construir a área de anexos que entenderem, tem figuras também em função do que é a atividade, seja florestal ou agrícola, também contextualizada para edificação dos respectivos edifícios de apoio. Está tudo garantido. Tem índice, os índices são transversais ao Conselho, não há índice em áreas, em aglomerados ou freguesias. Não, é transversal ao Conselho, os 30, os 40, os 50%. Faz uma diferença muito grande, doutor Paulo Morais, dos 10% que você, no fundo, ratificou ou validou, ou pelo menos que não fala porque pensa que as pessoas não têm memória.

Luís, detalhou aqui essas correções que quis fazer sobre as ideias defendidas pelo Paulo Morais. Vou-lhe pedir que seja rápido nesse plano, porque temos que ouvir também as outras candidaturas.

As coisas estão a acontecer. O parque habitacional municipal que existe foi construído nestes últimos 30 anos. O PSD não deixou uma habitação construída até 93. Foi o Partido Socialista que construiu. Naturalmente, o que nós fizemos foi aproveitar esta oportunidade do programa de recuperação e resiliência e reabilitarmos as mais de 230 frações.

Mas qual habitação social é que o Partido Socialista criou, senhor presidente?

Todos.

Mas qual habitação?

Não, olhe, em Dark, em Alvarães.

É que foi no tempo do António Cunha.

O doutor deixou zero. Não está a ser rigoroso.

Não está a ser rigoroso.

Você é que não está a ser rigoroso. Sabe muito bem. O Parque de Alvarães.

Mas qual foi a habitação social que vocês recuperaram?

Eu não interrompi. Eu estou lhe a dizer, o bairro do Malhão, do Meio, em Alvarães, os dois bairros de Alvarães foram construídos com mais que lhe custe pelo Partido Socialista.

Não é verdade.

Eu sei que você sempre se deve. Não diga isso, todos os vianenses sabem disso.

Nos últimos 20 anos, o senhor não construiu nada, é isso que eu lhe digo.

Estou lhe a dizer, você está a falar de mentira.

Nos últimos 20 anos. 20 anos.

Estou lhe a dizer.

Eu sempre falei nos últimos 20.

Construiu 20 e tem mais 30 por construir.

O bairro de Etnia Cigana em Dark, é isso que fala?

Não é Etnia Cigana, são pavianenses.

Paetnia Cigana em Dark? A 60 vivendas que construiu?

Os inquilinos do município, 17% dos inquilinos do município é que são de etnia. Por isso, até nisso você não acerta. E mais uma vez, eu sei que está nervoso.

Ai, eu é que estou nervoso. Está bem.

Não, você é que está a interromper. Doutor Eduardo, você é que está a interromper.

Gosta bem de me plagiar, mas pronto.

Não é plagiar, você é que está a interromper. Pergunto-lhe: eu interrompi?

Não interrompo. Pronto, continue.

Pronto, então respeito.

Já vamos ouvir a posição do Eduardo. Luís, para terminar.

Continue, mas não ataque.

Estou lhe a dizer, custe o que custar.

Nem digam verdades

Você é que não está a ser correto.

Eduardo, já vamos ouvir a sua opinião.

Ninguém é correto consigo, já reparou? O senhor é o arauto da verdade. É o doutor Paulo Brás que é correto, eu não sou correto. Quer dizer, o senhor é o arauto da verdade.

Não apresentei factos? Pergunte.

Não, não apresentou.

Eu sei que você também andava pelas JSD. Eu não sei por onde é que anda.

Não andava. Olhe, ao contrário do que pensa, nunca fui ativo nas JSD. O senhor foi. Eu não vim das juventudes partidárias. O senhor trabalhou sempre nas Câmaras Municipais, eu não. E eu estava a trabalhar na sociedade civil. Não, o senhor esteve sempre.

Eduardo.

O senhor é que falou do meu passado. O meu passado foi na sociedade civil, foi de trabalho cá fora. Nunca na política.

Luís e Eduardo.

Ó doutor Teixeira.

Luís e Eduardo, vamos tentar retomar o debate sobre habitação.

Eu sei que você faz política no ataque ao caráter dos seus adversários. Não, desculpe lá, o senhor é que falou da JSD, não fui eu. O senhor é que está a tentar colar-me a uma imagem que eu não tenho. E eu trabalhei sempre.

Eduardo Teixeira. Nós estamos a ouvir Luís Nobre. Eduardo Teixeira, já vamos poder ouvi-lo. Certamente terá ideias que quer contrapor. Luís Nobre, vou lhe pedir que conclua o seu raciocínio sobre habitação para podermos ouvir as restantes candidaturas.

Muito bem. O que nós estamos a fazer foi reabilitar todo o nosso parque com fundos, não são promessas, é factual. Estamos a reabilitar todo o nosso parque habitacional de mais 230 habitações. Estamos a construir 80 novas frações. Desenvolvemos um modelo de apoio ao movimento cooperativo, que é uma realidade do nosso concelho, que se construiu próximo de 100 frações no mandato e que naturalmente estamos a trabalhar com esse mesmo movimento, nomeadamente em Lanheses, que já começaram a edificação de um empreendimento para novas 140 frações, na Ariosa, em Alvarães. Não deixámos também de utilizar, em termos de incentivo, de estabelecer 11 áreas de reabilitação urbana com todos os benefícios que têm fiscais. Não deixámos também de isentar de taxas para agregados familiares com menos de 30 anos. Não deixámos também de criar um programa para a classe média com rendimentos entre 1500 e 3000 euros, com 60 frações neste momento em Darque, adquirindo para isso seis lotes, porque o município não tinha efetivamente terrenos, não tinha propriedade. Naturalmente, estamos a fazer um conjunto de aquisições que já foram concretizadas e que naturalmente estamos a trabalhar nos respetivos projetos, seja em São Romão, seja em Safé, seja em Vila Franca, seja também na Ariosa, seja em Axife. Há efetivamente aqui uma estratégia no sentido de aproveitarmos todos os mecanismos que estejam ao nosso alcance para, no fundo, mitigar. Não vamos responder de uma forma mágica e naturalmente também no mandato. Também para desmistificar este mito urbano, que é difícil licenciar, no mandato nós emitimos 4700 alvarás de construção. Isto é uma realidade e demonstra e evidencia uma dinâmica clara. Naturalmente, há uma pressão que é, como disse e muito bem no enquadramento da questão que colocou, há efetivamente um contexto, há uma realidade que é transversal ao país, que é transversal à Europa, mas naturalmente-

E tenta a autarquia e estas candidaturas lidar com essa situação que vive todo o país.

Naturalmente. Há situações que estão a acontecer. No fundo, há aqui uma continuação, há uma continuidade e um compromisso de continuidade.

De projetos que já estão em andamento também na autarquia.

Nomeadamente, permita-me só que diga uma coisa.

Para terminar, Luís.

Mesmo e respeitarei todas as intervenções e naturalmente tentarei rebater na oportunidade que me der seguida. Assumir que existem 5000 frações disponíveis no nosso concelho é desconhecer a realidade do concelho. Grande parte destas frações são frações de imigrantes. Naturalmente, eles fazem questão de as manter, e muito bem, disponíveis para quando visitam o concelho, seja nas férias de verão, seja nas férias da Páscoa, seja nas férias de Natal. Não são frações que estão devolutas, são frações que efetivamente têm propriedade, têm um uso, mas é um uso naturalmente sazonal, em função do que é a realidade e o nível de imigração que temos no concelho.

Passo agora a palavra a Eduardo Teixeira. Eduardo já estava a contrapor aqui algumas ideias deixadas por Luís Nobre, como escutámos há pouco. Queria perceber, para além daquilo que quer certamente clarificar quanto ao que estava a debater com Luís Nobre, queria perceber também qual é a proposta do Chega para lidar com este aumento do custo da habitação em Viana do Castelo.

Olhe, deixe-me só, em primeiro lugar, precisar as palavras do Luís Nobre e de alguma forma também de Paulo Brás. Há aqui um absoluto desconhecimento. Luís Nobre assumiu aqui hoje que foi muito rápido, mal chegou à Câmara Municipal, a rever o PDM. Ele disse: "Eu em menos de três anos revi logo o PDM". E que depois de o ter, assim como o Partido Socialista quando chegou ao poder em 93, foi muito rápido a alterar o PUC para ter as suas possibilidades de poderem construir onde queriam e se calhar com as pessoas muito mais próximas é que o fizeram. O problema é depois de 2008 pra frente. O PDM, quando eu chego à Câmara em 2021, o arquiteto Luís Nobre, a primeira decisão que propôs ao executivo foi suspender a revisão do PDM durante logo quatro anos. Então há logo aqui uma enorme incoerência. Sabendo que isto é um enorme problema, ele está lá há 20 anos a tutelar a pasta do urbanismo. Se tinha 16 anos de urbanismo, a primeira decisão que ele tomou quando chegou foi suspender logo quatro anos e ainda continuou a suspensão da revisão. Os vianenses não o sabem, é uma manta de retalhos. Já foi suspendido o próprio PDM duas vezes questões, uma delas que eu tenho imensas dúvidas e isto não é forma de agir, é forma sempre de reagir. Ele tem o PDM debaixo do braço, vai alterando, vai fazendo compromissos com as freguesias independentes e com os candidatos independentes para que se faça à sua maneira. Ele foi muito rápido no início, como agora assumiu, mas quando está sentado na cadeira do poder é de uma inação gritante e isso é revoltante. Sabe por quê? Porque nas freguesias do Conselho de Viana do Castelo não se pode praticamente construir, os índices de construção são muito baixos. O arquiteto Luís Nobre, quando está sentado na cadeira do poder, assumiu agora que é diferente daquele quando começou o seu mandato. É porque Viana parou no tempo e não há construção. A cidade de Viana do Castelo vive um enorme problema, por exemplo, dos próprios cidadãos que vivem na cidade. Há ruas onde não vive ninguém na cidade de Viana, porque não tem transporte, porque não tem sítio onde aparcar as suas viaturas, porque não tem mobilidade.

Nós vamos falar de mobilidade.

Isto toca na habitação.

Que toca na questão da habitação. Claro.

Sobre a habitação, é claro que nós temos que criar condições e programas de habitação com rendas controladas. Mas sabe quando é que ele fez isto? Olhe, há dias, na última reunião de câmara, aprovou um procedimento para construir habitação a rendas acessíveis. Mas sabe por quê? Em plena campanha eleitoral, sem qualquer cabimento orçamental, sem qualquer planeamento estratégico. O senhor só faz política para as eleições, nunca para as pessoas, porque se fizesse para as pessoas, não teria a coragem de trazer à reunião de Câmara Municipal 17,5 milhões de promessas pro futuro, para comprometer 2026, 2027 e 2028. Para este ano, quase zero, apenas e só 300 mil € de 27 milhões.

Eduardo, o que propõe o Chega para o setor da habitação?

Criar programas de habitação com rendas controladas para jovens e famílias da classe média, que estão asfixiadas em impostos municipais, com prioridade, claramente, para os Vianenses, para quem cá reside. Nós temos que fixar e atrair, mas também temos que conseguir fixar as pessoas e evitar, por exemplo, que Viana do Castelo, a cidade de Viana, as freguesias da cidade de Viana, Santa Maria Maior, Montserrat e Mia Dela, nos últimos censos perderam população. E no global das 40 freguesias, com esta política de urbanismo e de atratividade, só houve três freguesias, em 40, que aumentaram pouquíssimo, dezenas de habitantes. O resto, todas elas perderam população. E isto chama-se falência do projeto socialista de 30 anos de alguém que depois de estar sentado na cadeira do poder, não age, só reage. Só porque nós levantamos o problema, por exemplo, da habitação acessível após as eleições legislativas, é que agora, em cima das eleições, a dias das eleições, vem propor-nos um programa. Sabendo como está o saneamento em Viana do Castelo, vem nos propor o programa. Viana do Castelo necessita urgentemente de rever o PDM, aumentando o índice de construção nas freguesias, disponibilizando também terrenos a custos controlados e fiscalizar. Isto é, para mim, inegável.

Muito bem.

Fiscalizar o acesso à habitação social, garantindo justiça e igualdade, coisa que não tem existido em Viana do Castelo.

Carlos da Torre, pode a autarquia fazer mais neste setor e até onde é que pode ir esse papel do município? Deve focar-se mais nas famílias mais carenciadas ou deve haver trabalho para ajudar a classe média e responder aos custos da habitação? E se há trabalho também na ótica do bloco, nesta questão de agilizar a construção. Carlos da Torre? Carlos da Torre, não estamos a ouvir neste momento a sua resposta. Já voltarei até si. Agora, sim.

Agora está a ouvir.

Sim.

Pronto. Claro que a autarquia pode fazer mais, pode fazer muito mais. Mas o debate até aqui, a forma como o assunto foi debatido pelo PS, pela AD e pelo Chega, são reguladoras de uma determinada forma de fazer política. E é preciso passar à frente, virar essa página. Foi evidente que a principal preocupação, tanto da parte da AD como da parte do Chega, foi sobre o que está mal em relação à alternativa. Aquilo que foi dado foi muito pouco e no caso do Chega, foi nada.

Não esteve atento, Carlos Torres, desculpe lá, não esteve atento.

Não estive atento? Estive muito atento.

Devia estar fora do debate como já aconteceu. Senão não dizia isso.

Eduardo, não faça isso comigo, porque essa sua forma de fazer política resulta só em detrimento-

Só lhe disse que não estava atento, só isso, mais nada.

Pronto. Estive muito atento. A questão para nós é a seguinte: o modelo que foi seguido durante os últimos 20 anos de procura de inverter, por exemplo, no caso da cidade, a proporção entre a reabilitação e a construção nova, portanto, passar daquilo que era há 20 anos, 20% de reabilitação e 80% de construção nova para renovar um parque habitacional que estava a ficar degradado e envelhecido, foi correto. E essa orientação tem que mudar. Os incentivos que estão a ser dados para a reabilitação estão a ajudar a aumentar os lucros de quem faz especulação no setor imobiliário e não estão a resolver

Carlos Ataíde, voltamos a perder a ligação neste momento. Pode prosseguir. Estava a falar dessa questão da construção na sua ótica.

Neste momento, alguns dos incentivos que existem não fazem sentido. Não faz sentido, por exemplo, que urbanizações de luxo recebam um forte incentivo do Estado e municipal para fazer o seu negócio. A habitação tornou-se um produto financeiro e esse é um problema do país, é um problema de Viana, é um problema muito agravado em Viana.

Mas o que propõe então fazer para contrapor isso? Diz que tem que fazer alguma coisa.

Tem que haver muito mais construção pública e tem que haver incentivos orientados no sentido de rendas controladas, mas de uma forma muito mais preocupada com quem vai poder depois fazer as compras ou fazer as rendas controladas dos imóveis que são construídos ou recuperados, de forma a voltar a habitar, por exemplo, a cidade de Viana do Castelo. A cidade do Castelo precisa de mais habitantes, precisa de mais gente a habitá-la. E portanto, é preciso orientar recursos nesse sentido. E é preciso responder a 700 famílias no Conselho de Viana que estão a viver em condições de tal forma degradadas que põe em causa a sua saúde e que são absolutamente indignas. E portanto, a Câmara tem que passar a ter uma aposta na habitação própria, portanto na habitação pública, de forma a responder a famílias que nunca conseguirão pagar, nas atuais condições, os preços de rendas, mesmo que sejam rendas controladas.

Muito bem.

É preciso uma resposta para a classe média na continuidade das que já existem, que tem que ser reforçada, que tem que combater a especulação, mas é preciso também uma resposta para franjas sociais que estão de tal forma fragilizadas que se não houver uma resposta através da habitação pública, não terão resposta nenhuma e isso tem um forte impacto, inclusive na saúde da população.

Muito bem.

Essa questão para nós é clara, mas nós temos uma solução concreta para isso. A direita está muito preocupada com os impostos e é natural que esteja. Mas no momento em que há fragilidades sociais tão graves, é bom que não se pense, por exemplo, devolver o IRS às pessoas, quando nós sabemos que as pessoas que vão receber essa devolução do IRS não são as mais carenciadas. 25% da população a nível nacional recebe o ordenado mínimo. Em Viana do Castelo, cremos que andará acima dos 30% da população que recebe o ordenado mínimo e essa população não paga impostos, não recebe devolução nenhuma e se não houver uma resposta pública para carências básicas de dignidade, de saúde, não a vão ter de outra forma.

Muito bem.

Tem que haver essas respostas.

E portanto, defende que não deve haver essa devolução do IRS para se poder investir também em diferentes setores, um deles a habitação e a construção de habitação pública.

Nós achamos que os 5 milhões, à volta disso, de IRS com que a Câmara fica, devem ser utilizados em habitação pública.

Muito bem, Carlos Ataíde. Vamos ouvir também José Maria Flores. Qual é a proposta da CDU para este setor da habitação?

Ora bem. Nós temos noção e julgo que os Vianenses, e não só, têm a noção do que nos levou a esta grande crise da habitação. Nós percebemos, e ouvindo agora os discursos quer do PSD, quer do Chega, que todos sabemos que já esteve no PSD, quer do PS, foram essas políticas que eles querem implementar agora em Viana que nos trouxe a este problema da habitação. E por quê? Toda gente se lembra, por exemplo, das tais cooperativas de habitação econômica que existiram há alguns anos. Elas resolveram muito o problema da habitação, principalmente a habitação social. Neste momento, o que é que nós ouvimos nas propostas e no discurso das outras forças políticas? É a habitação para a classe média. E a classe mais baixa não tem direito à habitação? É por aí que nós temos que bater as coisas. A nossa política de habitação tem que passar primeiramente pela habitação econômica, por habitação àquelas pessoas que não têm capacidade de pagar uma renda, nem de pagar uma casa. Quem é que consegue pagar uma casa ou uma renda a ganhar 870 € por mês? Digam quem. É nessas coisas que nós temos primeiro que nos debruçar e resolver essa situação. E depois sim, classe média. É óbvio que sim, naturalmente. É precisamente a mesma situação. Agora, temos que cuidar primeiramente daqueles mais necessitados, porque a classe média, embora tenha dificuldades neste momento, mas dentro de um conjunto de políticas que se vem criando ao longo destes anos todos dos governos que nos têm desgovernado ao fim ao cabo e trouxeram esta situação. Não há classe média quase nenhuma. Ou já os ricos e aos pobres. Ponto final e deixemos de lirismo Eu ando nas fábricas e, como disse na minha apresentação, sou sindicalista e percebo as dificuldades que as pessoas passam, inclusivamente pessoas que ganham um bocadinho acima do ordenado mínimo. Portanto, temos de ser conscientes que a habitação urgente é a habitação social. Ponto número um. Ponto número dois: a habitação a custos controlados. É óbvio que sim.

Construída pela autarquia?

Construída pela autarquia e inclusivamente até pelos privados.

E acredita que há interesse dos privados em construir habitação a preços controlados?

Ora aí é que está! É que a habitação tem sempre por trás os interesses dos privados.

Tendo em conta o interesse dos privados, o que é que a autarquia pode fazer para tentar adaptar esses interesses ou tentar jogar com esses interesses para que a habitação seja efetivamente construída? Porque precisa de apoio dos privados para avançar com obras.

Naturalmente. A autarquia tem que disponibilizar parte dos terrenos que tem ou adquirir novos terrenos para depois disponibilizar a preços mais baixos às tais cooperativas que eu falava há pouco. Se calhar não tantas de habitação económica como havia antigamente, mas que fazem falta neste momento. Mas agora estamos a falar já do patamar a seguir. Hoje a custos controlados pode facilitar nas infraestruturas do terreno, pode facilitar a nível de burocracia, pode isso tudo. É óbvio que depois tudo isso vai baixar o preço das casas e vai baixar o preço de utilização dessas casas, inclusivamente da renda. Há outra situação aqui que se falou muito das casas devolutas no centro da cidade e principalmente a nível da cidade. Não são só em Vila Nova de São Luís Nobre, não são só alguns imigrantes. A maior parte delas é nas freguesias. Agora na cidade temos o centro histórico quase deserto e aí tem que se fazer alguma coisa para vitalizar esse centro da cidade, esse centro histórico, e trazer muitas dessas casas, muita dessas habitações. Ok, são privadas, tem que se falar com os privados, tem que se falar com os proprietários, facilitá-los, ajudá-los, enfim, incentivá-los a meter essas casas no mercado de arrendamento a preços mais baixos. Tem que se dar condições às pessoas para pagarem as casas. Eu também não sou daqueles que quer só casas dadas às pessoas. Não, nós temos que ter condições de oferecer casas para as pessoas poderem pagar.

Muito bem. José Maria reforça, apresenta essas propostas da CDU. Vamos seguir com mais um tema que na verdade está ligado a tudo isto, à habitação e também à vida no município de Viana do Castelo. Vamos falar um pouco de mobilidade. Acredito que concordam quando digo que Viana do Castelo é um concelho que tem enorme potencial, principalmente se melhorar a qualidade da mobilidade, se melhorar a capacidade de ligação às grandes áreas urbanas como Braga, como Porto, já para não falar até de Espanha. Mas há outras questões e uma das questões que tem sido muito debatida também durante estas últimas semanas ou estes últimos meses, é a questão do estacionamento. Há propostas diferentes de cada uma das candidaturas. Eduardo Teixeira, há um problema com o estacionamento em Viana do Castelo? Que problema é esse e que soluções é que apresenta o Chega?

O problema do estacionamento é um cancro que existe em Viana do Castelo. Quis construir há muitos anos atrás uma cidade que fosse praticamente sem carros e, portanto, as pessoas deveriam vir para a cidade a pé ou vir de bicicleta. O problema é que atualmente não existe possibilidade quase de estacionar na cidade, porque os parques e estacionamento para pessoas que queiram vir trazer um mero papel à Câmara Municipal, fazer um exame médico, ir a uma consulta médica, consumir no comércio local, ir a um restaurante tomar um café. É mais caro pagar o parque do que tomar o café, é uma coisa inacreditável. Aliás, os tarifários dos parques de estacionamento têm que vir à Câmara Municipal e neste mandato inteiro não veio nenhuma autorização para rever os preços, mas os preços são exorbitantes.

Preços altos. Então como é que se resolve?

Como é que se resolve? Resolve-se sentando as pessoas à mesa, os donos dos parques, que somos nós, as pessoas que exploram os parques, que são os concessionários, e os comerciantes pela via da ação empresarial, porque já há comerciantes que têm protocolos diretos. Um deles, um supermercado que existe no centro da cidade, permite uma hora de gratuitidade para ir ao estacionamento. A Câmara lava as suas mãos e não permite que os cidadãos tenham esse tipo de possibilidades de vir à cidade. Tem que haver horas gratuitidade para quem mora, mais de oito horas para quem reside na cidade de Viana do Castelo e para quem visita e para quem vem a Viana do Castelo resolver problemas ou trabalhar e aí ter uma, duas, três, quatro, cinco horas de estacionamento. É possível implementar este modelo porque os parques são nossos.

O que é que considera o Chega que seria um preço justo a pagar no centro de Viana do Castelo?

E tem que se criar no centro da cidade de Viana do Castelo mais lugares de estacionamento. Olhe, eu fui daqueles que me bati por causa do Parque dos Julianes, que era do Estado, não era da Câmara, e que estava a ser taxado também. Hoje não está a ser taxado, mas fui daqueles que me bati que aquilo não poderia ser taxado. Pelo menos criou-se aquela área de estacionamento, mas isso não é suficiente. A política socialista de enterrar os carros todos nos parques levou as pessoas a afastar da cidade. Viana é uma cidade que no global do PUC das cinco freguesias tem cerca de 40 mil habitantes, ou seja, tem metade da população grosso modo do concelho de Viana. E as pessoas não se veem no centro da cidade. Tirando a Senhora da Agonia, tirando algum espetáculo que é feito, as pessoas não vêm à cidade porque não têm uma possibilidade real, não têm poder de compra. Nós estamos na cauda do poder de compra. Estamos na cauda do poder de compra em termos das capitais de distrito, é verdade. E isto chama-se política de falta de atratividade, porque o que move o poder socialista é a cobrança de impostos. Cobrar os cidadãos vianenses no máximo que é possível e para ter receita para a política de compadrio, para os ajustes diretos com muitos que são duvidosos como amigos. E posso lhe dar muitos exemplos, arquiteto Luís Nobre, se quiser. E para criar não desenvolvimento, mas para alimentar uma máquina de pessoas, de ex-presidentes de junta que foram contratados e que estão na esfera da Câmara Municipal, de pessoas que não se veem no dia a dia do município, e eu por lá frequento, porque sou vereador municipal, não se veem e não se sentem na Câmara Municipal. E as próprias instituições dizem-me... Não ando em Lisboa, arquiteto Luís Nobre. Eu sou natural, residente e sempre trabalhei em Viana do Castelo. E quando vou a Lisboa, vou em eleição, vou porque sou eleito para o defender. Olhe, para que se o pórtico do Neiva tivesse sido retirado, olhe para que os pórticos em direção a Ponte de Lima não fossem expostos. Olhe para que os pórticos em direção a Caminha, fui eu que me pus na frente. Não, desculpe, o senhor é que votou contra, o PS é que votou contra a proposta que nós tínhamos de retirar o terceiro e o quarto pórtico. Sabe por quê? Porque a sua capacidade de influência no Partido Socialista é quase nula. Reconheça isso.

Fale mais das suas propostas.

A minha proposta, olhe, estou lhe a dizer: crie lugares de estacionamento, porque a política de transportes em Viana, por exemplo, na Rua João Alves Cerqueira, nas quatro faixas, as pessoas estacionam lá todos os dias, tem sempre pessoas estacionadas e não se pode estacionar. Mas por quê? Porque as pessoas têm que ter sítio. É uma cidade que tem 85 mil eleitores e muito próximo de 100 mil habitantes. E portanto, um em cada 100 vianenses, um em cada 100 portugueses mora e reside em Viana. Um em cada 100. Sabemos que não estamos todos no mesmo patamar, porque nem todos os candidatos residem em Viana, mas um em cada 100 reside aqui. E se reside aqui, tenho que encontrar soluções para todos.

Muito bem.

Todos.

Já vamos daqui a pouco escutar Luís Nobre, que certamente, como percebemos, irá contrapor o que estava a dizer Eduardo Teixeira.

E agora repare, interrompeu-me. Há bocado criticou-me pela interrupção.

Já lá vamos.

Interrompeu-me várias vezes, mas fica o registo.

Carlos da Torre, olhando para aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda nesta questão da mobilidade, passando também pelo estacionamento, quais é que são as prioridades do Bloco de Esquerda?

Enfim, nós achamos que é preciso encontrar soluções de estacionamento, mas achamos que o estacionamento não é a solução, nem é o modelo que se adequa à realidade da cidade de Viana do Castelo. É assim, se partirmos do princípio que não queremos que a cidade se desenvolva, cresça, podemos apostar em soluções, em algumas das soluções que estão a ser apresentadas em relação ao estacionamento e estarmos convencidos que por aí vamos resolver o assunto. Se quisermos apostar no desenvolvimento, num desenvolvimento realmente sustentável, nós precisamos de um modelo de mobilidade para a cidade e para o concelho, onde o estacionamento é uma parte, mas que não tem esse peso todo que lhe está a ser dado. Por uma razão muito simples: o estacionamento em Viana ou em qualquer outra cidade, se as cidades crescerem, é um poço sem fundo, é algo que acaba por nunca ter solução. É preciso não ter ido a lado nenhum para não perceber isso. Portanto, de facto, o estacionamento é uma solução, entre outras, mas há outras que são mais importantes. Nós achamos que realmente apostar noutro tipo de mobilidade para a cidade é importante.

Como por exemplo?

Apostar num circuito na zona histórica da cidade, com o meio de transporte público, portanto, pequenos autocarros com uma frequência muito intensa, de forma a que ninguém espere para ir de um lado de um ponto ao outro. E ter parques de estacionamento de grande dimensão na periferia da cidade é uma solução mais equilibrada, mais ajustada para o tipo de desenvolvimento que no nosso modelo de cidade faz sentido.

Muito bem Vou escutar aqui José Maria Flores para a CDU. Qual é a ideia para este problema que tem aqui sido descrito e muito debatido ao longo desta campanha, gerado pelo estacionamento em Viana do Castelo?

A nível do estacionamento, muito se tem falado e muito se tem dito. Eu julgo que a principal política, a principal atitude que se tem que ter é tentar tirar os carros de dentro da cidade. E essa é que é a base da solução. E como é que isso se consegue? Para já, com construção de mais parques periféricos e depois com uma correta ligação a nível de transportes públicos para a cidade. Inclusivamente, e agora que o novo serviço de transportes públicos rodoviários internalizados, que foi proposta da CDU já em 2013, e não podemos esquecer disso, já arrancou, embora muito mal. E muito mal por quê? Porque as coisas foram todas feitas em cima do joelho, foram feitas de ontem para hoje. Se havia o objetivo da Câmara assumir essa responsabilidade nesta data, sabia perfeitamente, e já sabia quando iniciou este mandato, por exemplo, em 2021, que a concessão acabava agora em 2025. Portanto, teve-se um mandato inteiro para se preparar as coisas. Mas vamos andando. Esse transporte público tem que ser adequado e os itinerários, quer itinerários, quer horários adequados e ajustados à necessidade das pessoas. Tiraria grande parte dos veículos automóveis da cidade e inclusivamente vindos das freguesias para a cidade. Se tivermos um transporte regular e constantemente a funcionar entre as diversas freguesias e a cidade, garantidamente que retira alguns carros da cidade. As pessoas não vêm para a cidade de carro só porque sim. É necessário dar condições às pessoas para elas deixarem os carros em casa e virem de transporte público, que é muito mais barato, é muito mais acolhedor, é muito mais fácil e é prático. Não nos temos que esquecer, é chegar.

Paulo Morais.

A nível da mobilidade. Depois há outras situações também que temos que referir.

Muito bem, então antes de passar a palavra para o Paulo Morais, dou-lhe um minuto para referir essas situações rapidamente.

Temos que referir, por exemplo, que há muito tempo também a CDU tem vindo a reclamar uma ponte pedonal que faça a transição de Viana para Darque, que ligue as duas ecovias existentes. Há uma que acaba aqui no rio Lima, aqui na Ponte Eiffel, e a outra que começa ou termina, conforme nós queremos falar, no outro lado do rio em Darque. Portanto, essa é uma das estruturas também que facilita bastante o circuito, a transferência das pessoas de um lado para o outro. Hoje faz-se pela Ponte Eiffel, perigosíssimo, quer para as pessoas que o fazem, quer inclusivamente para os automobilistas, porque sabemos perfeitamente que as condições ali são muito justas, são muito apertadas, o espaço é muito apertado. Ciclistas e pedonais, é muito complicado pela Ponte Eiffel.

Muito bem, vamos ao Paulo Morais. Paulo, o que a candidatura PSD/CDS, que o apoia, a candidatura que representa, defende para o estacionamento, sendo que tem sido discutida também pela sua candidatura a vontade de ter estacionamento gratuito?

Eu fico contente com isso. Quando eu apresentei o programa eleitoral no princípio de julho, introduzi o tema dos parques na discussão pública e fico contente por ser um tema central da discussão, porque é de fato um tema importante. E a questão é muito simples, do meu ponto de vista. Em Viana, no centro, há cerca de 3 mil lugares em parques de estacionamento municipais ou de administração própria ou de concessão. E o nosso entendimento é que os residentes em Viana, pessoas residentes em Viana e recenseadas em Viana, não devem pagar parque. Desde logo, é uma questão conceitual e política, que é: os parques são da Câmara e, portanto, são da Câmara, são do Conselho, são do Conselho, são dos munícipes, os donos dos parques não devem pagar nos parques da Câmara. Na altura, toda a gente teve contra, inclusivamente ouvi hoje e saúdo o candidato Chega era contra, hoje é a favor, acho isso saudável e digo sem ironia.

Isso não é verdade, Paulo. Esse tema não é central agora, esse tema tem sido debatido ao longo dos anos.

Posso falar?

O Paulo está a chegar agora e está a falar agora. Eu sempre falei neste tema e fui até plagiado em muitas matérias. Mas continue.

Eu ouvi-o há dias dizer que achava às 10h mal e hoje já defende 8h, mas eu não queria entrar nessa polémica.

Não.

Não, por favor, deixe-me falar, Eduardo. E portanto, a questão é central e é evidente que os parques não podem ser gratuitos sempre, apenas pelo fato que senão as pessoas usariam o parque como garagem e isso não era aceitável. Então o que nós propomos é 10h, uma slot, 10h gratuita para que as pessoas possam ir trabalhar, para que possam ir dormir e para que uma família de Lanhes, de Afife, de qualquer freguesia, possa vir almoçar ao centro e deixar ali o carro duas ou três horas e paga zero, tem esse direito. É evidente que isto implica uma descida de receita por parte da Câmara e também implica uma negociação com os concessionários, como é óbvio, porque os contratos são para cumprir. Mas a estimativa que nós temos é que isto no máximo dos máximos orçará em €300.000 por ano, que é menos de 1% do orçamento da câmara. Quase 0,1%, é mesmo ridículo.

Mas está a fazer essas contas ainda sem haver negociação com os concessionários.

Não, há estimativas e obviamente a negociação terá que se fazer confrontando a receita de 2025 com a receita de 2026 e só aí é que se poderá fazer confrontação. Mas o que é facto é que a reanimação do centro histórico compensa tudo isto. Até porque repare, vindo as pessoas de Viana gratuitamente para o centro da cidade, parando lá os seus carros e usando os parques como motivo de atração e não de rejeição, muita mais gente virá. Isto é dos movimentos sociais e provavelmente a receita dos parques ainda aumentará. Mas enfim, isso é uma perspetiva e é uma estimativa. E portanto, isto é central, que os parques deixem de ser um fator de rejeição das pessoas do centro e passem a ser um fator de aproximação, de captação. Em termos de mobilidade, eu julgo que a grande revolução do nosso mandato será a mobilidade. Desde logo, para além desta questão dos parques, que já referi, temos que aproveitar as infraestruturas que estão subaproveitadas. O funicular para Santa Luzia deve deixar de estar parado a partir das 18h e deve funcionar em horário contínuo toda a noite para que as pessoas possam fluir entre o Monte Santa Luzia e o centro em todo o período diurno e noturno.

24 horas?

24 horas também não, mas até à 00h, 01h. Portanto, em horário alargadíssimo. E 24 horas se houver procura, naturalmente, mas penso que isso não se verificará. Mas à noite há procura de certeza absoluta. Depois temos as linhas de comboio entre Afife, a norte, e Barroselas, a sul, sempre sem trânsito a partir das 20h, 21h. Isto não é aceitável. Então o que nós nos propomos fazer, uma vez que as linhas estão lá, os comboios estão lá parados, é fazer comboios noturnos entre o norte do concelho e o sul, num regime tipo metro de superfície, que permitirá que as pessoas possam livremente de comboio, vir de Afife jantar a Viana e voltar para as suas casas sem usar o carro, de forma muito mais saudável e ambientalmente aceitável e, sobretudo, mais segura. E os pais sabem que vivendo em Barroselas, os seus filhos podem ir ao centro, ir a bares, ir a discotecas e voltar para casa usando um comboio num regime metro de superfície.

Até que horário?

Terá que ser em horário alargado também à 01h, 02h, isso é uma questão a ver, mas portanto horário noturno é que neste momento, em toda a Linha do Minho, mas obviamente que as medidas interessam-me naquilo que diz respeito ao concelho de Viana do Castelo.

Viana do Castelo. Falta dizer em comboios.

Às 22h. Se deixasse-me interromper não lhe ficava mal. Neste momento, às 22h, ninguém consegue circular em comboios urbanos, como acontece no Porto, em Lisboa, em Braga, etc. E Viana tem que ter esse direito. Os cidadãos de Viana são exatamente cidadãos como os outros cidadãos de Portugal. Para além disso, é necessário que haja novas rotas nos autocarros. Neste momento, as zonas industriais não são servidas por autocarros e passarão a ser. A zona industrial de Leva nem paragens tem dignas desse nome. Trabalham lá milhares de pessoas que têm que obviamente ir ou no seu transporte individual ou ser transportadas pelas próprias empresas. Isto não faz sentido, é completamente irracional. Finalmente, iremos ter travessias no rio Lima usando barcos. Já existe de forma muito residual, mas será generalizado ao longo do dia. E finalmente, temos que ter ciclovias que permitam às pessoas irem trabalhar de bicicleta, o que neste momento não acontece. Portanto, será uma verdadeira revolução a este nível.

Paulo, fala numa revolução. Descreveu aqui muitas propostas. Isto é para fazer em quanto tempo?

Quatro anos, claramente.

Em quatro anos?

Tudo isto se faz em quatro anos. Deixe-me já agora dizer-lhe os comboios noturnos, o reforço funicular faz-se em 100 dias.

Garante que se vencer as eleições, isso é uma solução para fazer em 100 dias?

Absolutamente.

Vamos ouvir.

Permita-me só uma coisa.

Eduardo Feio.

É uma coisa muito rápida. Isto é um debate e, portanto, isto tem limite.

Claro.

Ao doutor Paulo Morais. O senhor que escreveu artigos de opinião em que apelou ao presidente da República para vetar o Orçamento de Estado, o senhor que denominou de lei dos solos a lei de tráfico e que tem margens muito superiores e apelou a que todos votassem contra, como é que consegue dizer que em 100 dias consegue implementar uma medida que depende de um governo do qual o senhor apelou aos portugueses que votassem contra o Orçamento de Estado do partido. Eu sei que é independente, esteve no PSD como eu estive, mas a verdade dos factos é que aceitou agora ser candidato por esse partido. E eu não entendo, sabendo que essas medidas que está a pôr em cima da mesa são medidas vindas do governo que o senhor apelou aos portugueses que votassem contra, consegue vir aqui fazer promessas eleitoralistas, que peço-lhe desculpa pela palavra, são bastante populistas e populistas com muita demagogia.

Paulo Morais, deixe-me responder rapidamente.

Deixe-me já agora dizer que isto é o momento zen do dia. Ver uma pessoa do Chega chamar-me populista é realmente um momento fantástico.

Desculpa.

Não, mas deixe-me responder.

Mas é a realidade.

Deixe-me responder-lhe. De qualquer maneira, deixe-me dizer, senhor deputado, e devia saber o seguinte: as linhas de comboio pertencem à REFER. Os comboios que estão parados pertencem à CP, mas a circulação de comboios em Portugal está liberalizada. Qualquer pessoa pode comprar um comboio ou alugar um comboio e pô-lo a circular.

Mas com o dinheiro do Estado.

Deixe-me te falar. Há comboios privados a funcionar em Portugal.

Com o dinheiro do Estado

Não depende nada do Estado. A REFER ou Infraestruturas de Portugal tem as linhas, aluga-as e as concessões são livres. Eu acho que não vai haver necessidade.

Mas o senhor apelou contra o Orçamento do Estado do PSD, não percebo.

Os comboios entre Afife e Barroselas irão circular, sejam eles da CP, da RENFE, privados, sejam de quem for, que é perfeitamente possível.

Mas isso não é do Estado, doutor Paulo Morais.

Mas isso não tem nada a ver com o Orçamento do Estado.

Claro que tem, a REFER está no Orçamento do Estado.

Não, as Infraestruturas de Portugal, as linhas já lá estão.

As empresas são consolidadas, como sabe. No Orçamento do Estado.

Isso eu não percebo. Isso é um bocado confuso, porque o Orçamento do Estado não tem nada a ver com os comboios noturnos em Viana do Castelo.

Tem a ver, sabe por quê?

Não, não tem.

Porque fazer promessas só porque está sem eleições, eu nunca ouvi a ter essa opinião antes.

Opinião que devia haver comboios noturnos em Viana? Há quanto tempo eu digo isso? O senhor é que não lê o que eu escrevo.

Olhe, nunca ouvi nenhuma opinião. Ó doutor Paulo Morais.

Mas o senhor acha que não deve haver comboios noturnos em Viana?

Eu sei que deu uma entrevista a dizer que preferia ser candidato à Câmara do Porto. Deu essa entrevista? A dizer que estava bem atento.

Isso é mentira.

Eu tenho a entrevista e posso te fazer chegar. Que estava atento à sucessão do candidato do Porto, do Rui Moreira, e que queria ter uma palavra a dizer. Disse isso.

Deixe-me. O senhor está a mentir. Isso não lhe fica bem. O senhor está a dizer que eu que disse que queria ser candidato à Câmara do Porto.

Não.

Isso é mentira. O senhor está a mentir.

E que queria ter uma palavra a dizer. Disse isso nas últimas notícias.

Não, o senhor acabou de dizer há um minuto que eu disse que preferia ser candidato à Câmara.

Isso é o mesmo que eu queria dizer.

Não, o senhor está a mentir. E, portanto, eu com mentirosos não falo.

Não, eu não é mentiroso.

Não, desculpe, o senhor está a mentir.

Não estou a mentir, estou a ser factual.

Vamos colocar uma pausa neste ponto.

Ó Miguel, se me permite também, porque eu a nível do tempo garantidamente devo ter para aí um quarto do tempo dos outros candidatos, não é? Eu só queria dar duas achegas aqui. Congratulo-me com o candidato da AD, o doutor Paulo Morais, porque percebeu e entendeu aquilo que eu tenho dito durante algum tempo, que é a rede de transporte ter que ser virada também para as zonas industriais, para os trabalhadores. Fico contente que ele tenha percebido a minha mensagem.

Muito bem.

Em relação ao doutor Eduardo Teixeira, do Chega. Vamos lá ver.

Eu defendo isso.

Vamos ver. Permita-me só um bocadinho, que eu não interrompi ninguém. Acho uma falta de elegância estarmos a falar uns por cima dos outros.

Já foi, siga.

Exato. E a nível do candidato Eduardo Teixeira, eu fico estupefacto quando ele me diz que esteve na linha da frente pra abolição das portagens daqui das SCUT. Quer dizer, votou sempre contra. O partido dele...

Não é verdade. Eu fiz um projeto de resolução, que foi aprovado na Assembleia da República, fui eu que o fiz.

Permita-me dizer. Ouça-me.

Com voto contra do PS.

Ouça-me, por favor. Em 2021, o PCP meteu uma proposta de lei para abolir as portagens. Qual foi o voto?

Todas. É diferente para as de Viana. Eu fiz a de Viana.

Não, onde estavam todas, também incluído a de Viana. Onde estavam incluídos também aqui. A questão é essa.

Eu respondo.

Agora estarem a dizer que esteve na linha da frente da abolição das portagens, é estarem a enganar os vianenses. Estou a falar, doutor. Permita que eu fale também. Acho que um bocado de educação também não nos faz mal.

Estava a deixar-me responder. Estava a citar-me.

Não, mas deixe-me acabar e depois o senhor responde, que é aquilo que eu fiz. Eu deixei-os falar os dois e a seguir estou lhe respondendo. Portanto, julgo que é uma falta de elegância para com os vianenses, estarmos agora a dizer que o PSD e que o Chega, que o senhor tem andado dos dois lados, veio estar na linha da frente pra abolição das portagens. Portanto, isto não é verdade e não nos fica bem estarmos a mentir aos vianenses. E é só.

Muito bem. Já vamos daqui a pouco... Eduardo, só deixar essa nota. Nós já vamos ouvir também o presidente da Câmara, Luís Nobre, mas vou lhe deixar responder ao que foi colocado.

10 segundos. Em 2021, houve uma petição na Assembleia da República, subscrita por empresários ligados ao CEVAL, em que eu fiz um projeto de resolução, que foi aprovado no Parlamento, com os votos contrários do Partido Socialista, para abolir o pórtico do Neiva. E esse documento foi aprovado, e fui eu que o introduzi. Portanto, ó meu caro candidato, eu não mudei de opinião. Tanto não mudei de opinião, que a seguir fiz até um projeto de lei para abolir na totalidade a A28. O Partido Socialista é que só quis retirar dois e, portanto, se a proposta do Partido Socialista foi aprovada, foi porque o Chega votou essa proposta. Porque a proposta para retirar os quatro pórticos, o Partido Socialista votou contra no Parlamento. E quanto à questão dos pórticos de Viana até Caminha e de Viana até Ponte de Lima, foi em 2011 que o Partido Socialista tinha já as fundações deixadas feitas e os pórticos praticamente para iniciar, e nós conseguimos travar na época. Portanto, sobre pórticos, a mim ninguém me dá nenhuma lição de moral. Isto é tudo factual. Agora, os outros partidos não têm a mesma matéria. E esse documento que o senhor fala, do Partido Comunista, era outro documento que incluía abolir todos as portagens em todas as autoestradas do país. E isso aí é outra questão. É uma questão muito diferente, que tenho muitas reservas. E foi esse o documento. O documento que eu fiz em 2021, tenho muito orgulho de o ter deixado ficar aprovado na Assembleia da República.

Vamos ouvir Luís Nobre O que o PS defende a nível de estacionamento? Está no poder, como já referi, o Partido Socialista há muitos anos, está atualmente na governação, Luís Nobre. Foram identificados aqui vários problemas a nível de estacionamento. Há problemas por resolver nesse aspeto? E deixo-lhe também a pergunta sobre mobilidade, porque muitas propostas foram aqui apresentadas, se se identifica em alguma das propostas que aqui foram apresentadas, se há trabalho para fazer também naquilo que é a qualidade dos transportes públicos em Viana do Castelo.

Muito bem. Naturalmente que o modelo de mobilidade nunca está fechado. Há várias componentes para o modelo de mobilidade para uma área urbana, uma cidade ou até um concelho. Naturalmente, tem sido o que nós temos feito. Nós temos tido sempre uma preocupação de desenvolver os instrumentos estratégicos que nos deem suporte ao que são intenções e que depois também nos têm permitido financiar essas ações e acho que aí também temos marcado positivamente o que tem sido a nossa capacidade de execução e de atração de fundos comunitários para o Conselho, nomeadamente nesta componente do ambiente urbano. Nós tivemos uma primeira geração do plano de mobilidade para a cidade e para o Conselho, que assentou no desenho que a cidade hoje tem, que naturalmente implicou a construção dos parques, mas que concorre, tudo o que aconteceu e tudo o que foi feito, concorre para um princípio fundamental do que diria o que é a terceira geração dos planos de mobilidade sustentável, e que o nosso está ou entregue ou em executivo em março de 24, e que naturalmente o princípio da cidade dos 15 minutos está absolutamente garantido, seja no estacionamento dentro do perímetro do centro histórico, seja no perímetro externo ou na área externa ao perímetro do centro histórico, e que no conjunto reflete mais de 9 mil lugares de estacionamento. Naturalmente, quer no perímetro dentro do plano de pormenor, quer fora do plano de pormenor, existem iniciativas privadas, parques privados, mas também existem muitos milhares. Mais de 50% dos lugares de estacionamento disponíveis são naturalmente de iniciativa pública, são espaços públicos e que estão disponíveis gratuitamente aos nossos concidadãos. Dentro do centro histórico ou no perímetro do centro histórico, naturalmente, a cidade tem a dimensão que tem, o centro histórico, no núcleo medieval, mais de 60% dos seus arruamentos têm menos de 2,75 metros de perfil e naturalmente isto traz constrangimentos e teve que se encontrar uma solução de construção de parqueamento que se fosse por iniciativa pública, certamente hoje não seria ainda concretizado, mas como se convidaram os privados também a acompanhar esse esforço e a concretizar essa estratégia, naturalmente foram feitas concessões com investimentos associados, naturalmente com custos e com a expectativa da recuperação desses investimentos por iniciativa privada. De qualquer das formas, o doutor Paulo Morais disse e muito bem, nós temos mais de 2 mil lugares de estacionamento gratuitos em momentos distintos, naturalmente, da cidade. À superfície, no centro histórico, existem mais de 800 lugares de estacionamento que entre as 20h e as 8h são gratuitos, estão disponíveis para os moradores, até para quem vier mais cedo trabalhar para o centro histórico. Existe também, como já aqui foi referido, e muito bem, o parque de estacionamento do Campo dos Lilianos, que são mais de 800 lugares de estacionamento. Aqui estamos a falar de 1600. E depois temos um parque de estacionamento com 1050 lugares no Campo da Agonia, que tem uma hora gratuita por dia, a primeira hora é gratuita, e tem depois o máximo de uma avença, são 25 € por mês. Estamos efetivamente no que é a média do custo hora. Há um ranking, convido a consultar, não só quem nos está a ouvir, mas também quem tenha interesse por esta matéria. Há um ranking de uma plataforma que mede o custo médio do estacionamento no nosso país e nas nossas cidades, e posso-lhe dizer que a média anda entre os 0,50 € e os 0,60 € a hora. Na nossa cidade anda entre os 10 e os 40. Mas isto é o estacionamento e a mobilidade é muito mais. Por isso é que parece que tudo o que está a ser feito é ideia dos outros e que não houve aqui uma estratégia, não houve aqui uma capacidade de realização, de concretização e de materialização de uma estratégia que estava. Este ato é absolutamente disruptivo. E esta é que é uma verdadeira revolução, de nós tomarmos a concessão no fim de um ciclo de uma concessão, teríamos que abrir um novo procedimento, poderia ser para o anterior concessionário ou para outro concessionário que surgisse ao procedimento. Nós decidimos nos constituir como operadores e implementar de imediato a mobilidade, os transportes urbanos na área urbana, com veículos, com uma frota absolutamente elétrica.

Que entrou em funcionamento esta semana. Muito em cima das eleições.

Sim, em quatro dias. Hoje posso assumir aos vianenses que os transportes na nossa área urbana, hoje está a acontecer com veículos exclusivamente elétricos, amigos do ambiente, no que é a dimensão da poluição atmosférica, sonora e que nos remetem para uma dimensão, para uma projeção e para um princípio de sustentabilidade exemplar a nível do país. Somos efetivamente a primeira cidade a ter um transporte urbano exclusivamente elétrico, sustentável, de futuro, inovador, naturalmente que teve aqui e que começou a ser preparado há muito tempo. Não foi de agora, faz parte do nosso plano de mobilidade sustentável. Está lá, é uma das ações que está lá plasmada. Andaram foi distraídos. Naturalmente, as formalidades começaram a ser tramitadas mais recentemente, mas foram muito prévias e isso percebeu com todos os constrangimentos também que nos ultrapassam, desde a litigância pré-contratual, no concurso público de aquisição dos veículos. Um concorrente recorreu ao tribunal, atrasou um mês e meio o avanço do procedimento. Estivemos também com este conflito internacional e a dificuldade na mobilidade.

O que está a dizer é que não podia ter sido feito mais cedo durante estes quatro anos.

Não, foi preparado no tempo e repare-me que tomou-se a decisão em quatro anos, tomou-se a decisão, definiu-se o modelo e implementou-se. E naturalmente, há aqui um compromisso. Quando eu digo que as coisas estão a acontecer, há aqui um compromisso e é deixar esse compromisso para os vianenses. O transporte urbano é para efetivamente se alargar ao Conselho. Terá que ser de uma forma gradual e vamos fazê-lo, porque tem implicações a nível do investimento e conseguimos para este investimento, que é um fator diferenciador e de responsabilidade, conseguimos para este projeto, um financiamento de 5,6 milhões do programa Recuperação e Resiliência. Por isso, há aqui uma estratégia, ela está a ser materializada. Não se pode fazer tudo, há factos. Não se pode fazer tudo em quatro anos e há factos. Há o modelo que está a ser concretizado e de uma forma racional e de uma forma possível, credível, de execução. Porque tomarmos e afirmarmos, conseguimos introduzir um serviço ao nível ferroviário Em um ano, sabendo que a infraestrutura ferroviária, nomeadamente no período que estão a apontar como uma solução para materialização, tem uma dinâmica e um funcionamento para a logística, que tem implicações internacionais até. Terá que ser um trabalho articulado com a Renfe, Espanha.

Está dizendo que não pode ser aplicado em 100 dias algumas soluções que aqui foram apontadas?

E assumir que efetivamente se consegue concretizar uma solução que fosse possível, tenho dúvidas, no espaço de um ano, denota efetivamente quem tem uma estratégia, quem está a fazer as coisas com sentido de responsabilidade, com o objetivo de chegar o mais rapidamente possível, independentemente da complexidade, da inovação, com uma resposta aos nossos concidadãos, nomeadamente às zonas industriais. Este modelo ou este projeto que implementamos ao nível dos transportes chega a três das cinco áreas empresariais do nosso concelho. Temos que chegar a todas e vamos lá chegar, mas isto não se faz, era impossível, não tínhamos recursos também. Porque é fácil apontar as soluções e dizer: "o caminho é por aqui". Eu também as tenho e podia também falar sobre elas, mas temos é que depois fazê-lo de uma forma responsável e perceber onde é que vamos encontrar os recursos para a sua concretização. E deixar esta nota: o transporte que está a acontecer não é para continuar a servir os vienenses, que não estavam a ser servidos naturalmente por um operador, e bem. Nós quisemos mais, quisemos ter mais frequências, quisemos ter transportes não só até às 20:00, mas quisemos ter transportes até às 23:00. Este sim é que vai dar resposta e vai ao encontro das necessidades para quem quiser vir numa perspectiva de lazer, para quem necessitar efetivamente nestes novos períodos de exercer e ter também condições de mobilidade para exercer a sua atividade profissional. Seja ao nível deste período fora do serviço que não existia, das 20:00 até às 23:00, seja também ao nível dos feriados, seja ao sábado também. Passarmos a ter transporte das 19:30 às 23:30 ao sábado, ao domingo, faz efetivamente toda a diferença. Com a incorporação de mais 60 horários em dias úteis, que teve uma implicação de quase duplicarmos os horários, isto representa 47%. Ao sábado incrementamos mais 103 horários.

Muito bem. Luís, já aí com várias medidas que...

455%. E naturalmente também aos domingos, mais 80 novos horários, que têm um impacto de 245 horas.

Luís Nobre, temos de terminar.

É ter um modelo de mobilidade, que naturalmente o estacionamento é uma componente, os transportes públicos são outra componente, também a perspectiva dos modos suaves que aqui foi apontado e que está concretizado, e que faz parte de uma estratégia que tem vindo sendo materializada, que naturalmente precisámos de tempo. Não podem dizer é que não se fez nada. Fez-se, sendo uma estratégia, numa continuidade também de estratégia.

E é essa estratégia que quer dar continuidade nestas eleições, é isso que se propõe.

Naturalmente.

Meus senhores, chegamos ao final do nosso tempo. Debatemos habitação e mobilidade, sendo que ao debatermos esses dois grandes temas, acabamos por debater muito mais e essencialmente debater aquilo que é a qualidade de vida em Viana do Castelo e aquilo que estas candidaturas propõem para melhorar essa qualidade de vida. Chegamos ao final deste debate, uma discussão que faz parte de uma série de debates rumo às eleições autárquicas de 12 de outubro na Rádio Observador. É para ouvir aqui, na Rádio Observador, e sempre em podcast.