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Ao mesmo tempo que pede a Luís Montenegro um acordo estratégico com o PS na área da defesa, José Luís Carneiro saiu ontem da Comissão Política Nacional do partido a subir o tom com o primeiro-ministro. O novo secretário-geral foi pressionado por algumas vozes do PS a demarcar-se da AD e a deixar que a colagem de PSD e CDS ou o Chega na imigração faça o seu caminho. Uma das vozes a pedir distância é a do antigo ministro socialista, José António Vieira da Silva. Vai agora ser entrevistado na "Tarde Política" pela Judite França e pela Vanessa Cruz.

Vieira da Silva, muito bem-vindo à Rádio Observador. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Obrigado eu.

José Luís Carneiro está com dificuldades em definir o posicionamento do PS nesta nova legislatura?

Não creio que isso aconteça. É óbvio que aconteceu uma mudança significativa no quadro parlamentar, na sequência das últimas eleições, e julgo que todas as forças políticas estão a reajustar esse quadro parlamentar, que tem algumas mudanças de relevância. Creio que a posição do Partido Socialista e a posição de José Luís Carneiro, enquanto secretário-geral, tem sido uma posição clara. Obviamente que o Partido Socialista respeita o voto das portuguesas e dos portugueses, mas uma coisa é o voto, outra coisa é a posição política dos grupos parlamentares e dos partidos que foram escolhidos para representar os portugueses na Assembleia da República. E o respeito pelos eleitores não quer dizer, não implica qualquer tipo de aproximação a forças políticas com as quais cada um dos partidos representados tenha divergências profundas.

Mas não se pode ignorar que o Chega é a segunda força política no país.

Não se pode ignorar que o Chega é a segunda força política em número de deputados. A segunda força política no país é uma coisa um pouquinho mais complexa, tem a ver com todos os processos políticos no Parlamento Europeu, no Parlamento, nas autarquias, mas obviamente que é um dado significativo do ponto de vista político, que o Chega tem mais deputados no Parlamento que o Partido Socialista. Isso não quer dizer que a posição do Partido Socialista tenha necessariamente de mudar face àquilo que se considera ser o quadro de contactos, de aproximações, até de eventuais alianças, entre os partidos políticos que têm maiores responsabilidades, que têm maior peso político no quadro parlamentar. Aquilo que nós temos assistido nestes últimos dias, aliás, num processo demasiado rápido, é o fato de, sob um tema de transcendente importância para o presente e o futuro do país, que é a questão da imigração, o governo do PP/PSD e do CDS ter escolhido claramente, foi hoje muito claro na Assembleia da República que a lei da imigração foi aprovada com os votos da AD e do Chega, apenas com os votos da AD e do Chega, que fazem maioria, portanto, do ponto de vista da legitimidade formal, nada a dizer, mas o significado político é claro. É claro que num processo com escasso debate na sociedade portuguesa, o Luís Montenegro escolheu algo que se parece muito com uma aliança com o Chega para redefinir aspetos essenciais do tratamento da questão da imigração. A questão da imigração é uma das maiores mudanças que aconteceu em Portugal nas últimas décadas. Nós passamos de um país que exportava mão de obra, um país de onde saíam milhares, centenas de milhares, até milhões, ao longo de algumas décadas, de portuguesas e portugueses, para um país que recebe centenas de milhares de pessoas que vêm para Portugal à procura de aqui se fixarem, daqui terem a sua vida, a sua atividade profissional e fazerem parte da nossa comunidade. Este processo é sempre um processo com fricções, com riscos, com dificuldades, mas é hoje uma peça essencial da nossa vida coletiva. Não é apenas dizer que sem o contributo dos imigrantes, a economia portuguesa entraria numa situação difícil de imaginar, mas se nós retirássemos imigrantes do nosso sistema produtivo, do nosso sistema de emprego, isso teria consequências catastróficas para o bem-estar de todos. Os imigrantes estão hoje muito presentes em muitas atividades, algumas das quais até nem são muito visíveis. Eles estão nos nossos hospitais a trabalhar, estão nas instituições de solidariedade, nas creches, nos lares de idosos, estão na agricultura, estão no turismo, estão em muitas atividades. E isso é uma mudança muito relevante, porque Portugal é um país que tem um processo de envelhecimento muito acelerado, dos mais acelerados do mundo, e a entrada de muitos milhares de cidadãos de outros países, a maioria dos quais países de língua oficial portuguesa, uma parte muito significativa são brasileiros Oriundos de países da CPLP. Tudo isso tem um significado muito importante para nós todos. É claro que não é um processo isento de riscos, de fricções, mas é um rejuvenescimento da nossa população, da população que vive no nosso país, que trabalha no nosso país, contribui para os equilíbrios fundamentais da nossa sociedade, que nós temos que tratar com imenso cuidado.

Deixe-me só recentrar aqui nesta parte política, já podemos ir ao resto, porque ao defender uma separação de águas onde a AD negocia com o Chega, o PS não deve negociar com a AD. E isso parece-me ter ficado mais ou menos claro das declarações do secretário-geral do Partido Socialista, tendo em conta, por exemplo, a questão da defesa, onde Luís Montenegro respondeu ao desafio de José Luís Carneiro dizendo que quer procurar consensos, mas com os dois maiores partidos. Se não for um acordo exclusivo com o PS, não interessa ao PS?

O PS, na minha visão, estou a dar a minha opinião pessoal, sempre apresentará as suas posições. Sempre defenderá as suas posições, que nesse domínio da defesa, ao longo das últimas décadas, têm sido posições relativamente consensuais, para não dizer muito consensuais, com os partidos do chamado centro-direita.

Mas agora há um novo partido na equação. Se o Chega também for chamado a essa negociação, o PS põe-se de fora.

Se há áreas em que me parece muito complexo, muito difícil e, na minha opinião, profundamente errado, procurar acordos, procurar entendimentos com um partido da extrema-direita, porque o Chega é um partido da extrema-direita, são áreas como estas questões de soberania, como estas questões da imigração, como as próprias questões da defesa. Não podemos esquecer que o Chega faz parte no Parlamento Europeu, portanto, no processo europeu, de grupos políticos que têm sobre a Europa, o Chega é menos claro nessa questão, mas a família política ou as famílias políticas próximas do Chega têm uma posição sobre a Europa que é uma opção relativamente clara, de ruptura com o processo que tem conduzido aos avanços da integração europeia como nós a conhecemos. Portanto, parece-me que quando uma das questões da União Europeia é a questão, hoje, de se discutir uma nova atitude face à defesa do continente, face à defesa dos estados que fazem parte da União Europeia, não me parece que quem faz parte de uma família que está muito distante das famílias que construíram o projeto europeu seja uma opção fundamentada. É certo que sobre essa questão o Chega fala pouco. Diz pouco. Manifesta uma visão diferente sobre a Europa, mais próxima dos outros partidos da extrema-direita, mas é menos vocal do que é noutras áreas tão importantes como aquela da imigração. Se Luís Montenegro e a AD, também aqui tiverem uma preferência por negociar com o Chega, quer-me parecer que quase podemos entender que há uma espécie de aliança entre Montenegro e Ventura para se entenderem sobre questões fundamentais para o nosso futuro. Será que isso aconteceu? Será que isso acontece? Se acontece, por quê? Seria melhor explicarem. Vamos lá ver. Como eu disse, todos temos que respeitar o voto dos portugueses, mas quando o governo e Montenegro põem num equilíbrio perfeito as duas maiores forças políticas parlamentares, depois do PSD e CDS, está a cometer um erro político de enorme gravidade. Porque não é a mesma coisa ser um partido defensor do Estado de Direito, do Estado Democrático, da Integração Europeia, ou ser um partido que põe em causa aspetos fundamentais do Estado de Direito. Repara, aquilo que nós ouvimos há dias, líderes do Chega, a propósito da enunciação de nomes de crianças, nomes claramente não portugueses, que estarão na nossa escola ou no nosso pré-escolar. Mas não foi apenas a enunciação dos nomes que já de si é provocatória. Não foi apenas a enunciação, foi o facto de dizer que estavam a tirar lugar a crianças portuguesas. Onde é que isso acontece? Onde é que há qualquer prioridade a outras crianças que não as portuguesas? Isso não é verdade, é mais uma das muitas mentiras. E se hoje lermos os jornais, as capas pelo menos, vemos uma dirigente desse partido a dizer que temos que falar do tema da reemigração, ou seja, de devolver migrantes. Mas é isso que nós queremos? É esse o sinal que nós queremos dar? Aliás, a países que fazem parte da nossa comunidade dos países de expressão portuguesa? O PSD tem que clarificar a sua posição sobre isso. Essas duas afirmações, uma parlamentar, outra pública De uma dirigente do Chega são extremamente preocupantes. Nós queremos dar para o Brasil, para Angola, para São Tomé, para Cabo Verde, o sinal de que se trata de um processo de reimigração, de devolução de imigrantes. É essa a nossa prioridade. Isso tem a ver com a nossa posição no mundo, tem a ver com a nossa posição cultural, tem a ver com a nossa posição de humanismo, tem a ver com os interesses da nossa economia, da nossa sociedade. Eu creio que não. E portanto, colocar no mesmo patamar quem defende essas opções essenciais da nossa transição democrática e quem a contesta, é algo muito preocupante e que eu tenho dificuldade em compreender. É certo que já algumas vozes têm aparecido, pessoas que contestam e que saem do PSD por estas razões, mas eu tenho dificuldade em compreender como é que tantos dirigentes históricos do PSD, alguns com um papel importante na nossa construção democrática, assistem em silêncio a esta deriva, porque é verdadeiramente uma deriva. E desse ponto de vista, eu só posso dizer que o José Luís Carneiro tem razão.

Defendeu aqui na Rádio Observador que o Partido Socialista deveria viabilizar o governo da AD. Agora pergunto-lhe: e o orçamento do Estado?

Eu acho que a posição do Partido Socialista, no que toca às questões da viabilização dos governos, pode ser, nem sempre tem sido, é verdade, mas pode ser uma posição muito clara, que tem a ver com o facto de se considerar se existe uma alternativa parlamentar ao governo que nós temos.

E existe?

Não existindo, como parece óbvio, não faz sentido bloquear este governo, na minha opinião, ou os seus principais instrumentos. É claro que se pode sempre pensar: bom, não há alternativa no quadro parlamentar, mas poderá haver uma outra depois de novas eleições. Mas acho que estamos todos de acordo que não há maturidade suficiente sobre o resultado dessas eleições, ou seja, não decorreu o tempo suficiente para que os portugueses possam reavaliar as escolhas que fizeram. Portanto, desse ponto de vista, estou a expressar a minha opinião, não por acordo com as suas opções fundamentais. Nalguns casos é bem pelo contrário. Mas em defesa do funcionamento do sistema democrático, o Partido Socialista deve ser um partido realista e pragmático. Obviamente que também tudo isto depende da natureza dos instrumentos que forem propostos, nomeadamente o orçamento que for proposto. E aí terá que haver um combate político sério, democrático.

Mas se esse orçamento ceder muito aos princípios do Chega, pode não vir a corresponder a esse espírito democrático de que estava a falar, Vieira da Silva?

Eu gostava de acreditar que não.

Mas se ceder, aí o PS pode ponderar ou deve ponderar o sentido de voto?

Teremos que avaliar a situação. Obviamente, se o PSD mais uma vez fizer um acordo prévio com o Chega para viabilizar o orçamento, não precisará do voto de mais ninguém. E então tornar-se-á claro que a governação do país é uma governação, objetivamente, do ponto de vista fáctico, de acordo entre a AD e o Chega. Será que a AD quer isso mesmo? Quer mesmo isso? Bom, estamos a viver um momento em que responder a estas questões não é fácil, depois do que aconteceu nos últimos dias. Repare, passaram pouco mais de duas semanas sobre a apresentação de uma proposta sobre a lei de imigração e hoje foi votada no Parlamento. Diz: "Não, o país tem que se preocupar com outras coisas". Certo. Há mais coisas que motivam os portugueses, mas a questão da imigração não é uma questão secundária. É mesmo hoje uma questão decisiva para o nosso presente e para o nosso futuro. E, portanto, conviria que a sociedade civil tivesse sido muito mais envolvida, que se debatesse profundamente os efeitos, por exemplo, de dificultar o reagrupamento familiar. O que isso traz de bom? O que traz é que quem cá está e que vê dificultado o reagrupamento, tem menos condições de integração na nossa sociedade.

Eu tenho que lhe pedir respostas rápidas agora, porque o nosso tempo está mesmo a terminar, mas também foi tema da comissão política, um assunto sensível neste momento para o PS, as demolições no bairro do Taludo em Loures, que foram decididas pela câmara liderada pelo socialista Ricardo Leão. A autarquia devia ter cautelado o alojamento alternativo, mesmo que temporário, para estas pessoas, antes de avançar com as demolições?

Eu não tenho a informação suficiente. Não sei se quer, se esse processo da existência de alternativa temporária para as pessoas não está em cima da mesa. Não sei. Não sei se ele foi rejeitado, se foi proposto, não sei se envolveu outras posições que normalmente têm a responsabilidade de trabalhar nessa área, como a Segurança Social. Não sei. Sei que há duas coisas que eu sei, é que este tipo de iniciativas são iniciativas que devem ser evitadas na mobilização da força como foi feita, porque são iniciativas que criam tensões desnecessárias Mas também compreendo que nós não podemos perpetuar com um processo em que construir à pressa uma espécie de habitação temporária, seja a garantia que há uma habitação permanente para essa família. Nós temos que ter uma grande preocupação com a situação. Não podemos criar situações em que as pessoas fiquem expostas, as crianças. Tem que se encontrar soluções. Também temos que impedir o alastramento de situações habitacionais que não são dignas. É um tema muito complicado, é um tema em que governo e autarquias deviam colaborar. Acho que ninguém pode dizer que ficou tranquilo com as imagens que ontem passaram na televisão. Também se tem que compreender que há objetivos que têm que ser cumpridos. A questão toda está na forma como são cumpridos.

Ainda uma última questão, José António Vieira da Silva. Disse no início deste mês, também aqui no Observador, que estaria disponível para apoiar Sampaio da Nova às presidenciais. Hoje o próprio quebrou o silêncio, questionado pelos jornalistas, para dizer "nim". Continua sem se desfazer o tabu, mas lembra que nunca alimentou nenhuma expectativa. Acha que Sampaio da Nova não vai avançar?

Não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso.

Mas ficaria com pena se não avançasse?

Eu fiz o que se pode considerar um apelo a que essa candidatura pudesse ser construída e pudesse ser apresentada, porque eu acho que ela valorizava de forma muito significativa o quadro que se está a construir para as eleições presidenciais. Não sei qual será a decisão de Sampaio da Nova. Ele já foi candidato, foi um bom candidato, teve um resultado muito respeitável no quadro político em que aconteceram essas eleições. Como para todos os outros candidatos, a decisão individual da pessoa é um fator muito relevante. Naturalmente que não ficaria agradado se essa candidatura não se concretizar. Acho que ela é necessária. Vamos ver. Não tenho nenhuma informação que eu possa dar. Se tivesse, naturalmente que diria. Não tenho nenhuma informação.

Sabe que aquilo que defendeu há pouco, de que governo e autarquias deveriam articular-se, é também aquilo que defende António José Seguro. Ainda há pouco, António José Seguro fazia um apelo ao governo para uma reunião de emergência com as autarquias. Nesse aspecto, está alinhado com esse candidato presidencial.

Não estou alinhado com ninguém, disse apenas a minha opinião, que acho que é uma opinião de bom senso. Mais do que política, é uma opinião de bom senso. Volto a dizer, não conheço em pormenor. Sei que estes processos são sempre muito difíceis. Sei que devem ser tratados para não criar mais problemas do que aqueles que já existem. Compreendo a dificuldade do trabalho dos autarcas. Já disse que imagens daquela natureza devem ser evitadas.

José António Vieira e Silva, muito obrigada por ter vindo ao Explicador da Tarde Política.

Obrigado.