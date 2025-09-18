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Bem-vindos às eleições autárquicas na Rádio Observador. Estamos a promover até o arranque da campanha eleitoral vários debates sobre vários pontos do país. Hoje este nosso explicador especial é sobre Viseu. Comigo tenho Fernando Ruas, atual presidente da Câmara e recandidato pelo PSD. Foi presidente da autarquia de Viseu entre 1990 e 2013. Agora voltou a ser eleito em 2021, procurando a reeleição para o oitavo mandato à frente dos destinos do Conselho. Pelo PS, o candidato é João Azevedo, é vereador sem pelouro, já foi deputado à Assembleia da República, foi durante 10 anos presidente da Câmara de Mangualde. Já pelo Chega, o candidato é Bernardo Peçanha, atualmente deputado na Assembleia da República e presidente do Conselho de Jurisdição do partido, e ainda o Hélio Marta, candidato da Iniciativa Liberal, tem mais de 20 anos de experiência no setor das energias renováveis e contribui também para o associativismo na promoção do teatro, etnografia e folclore. Bem-vindos aos quatro, obrigado pela vossa disponibilidade. Fernando Ruas, de 2017 para 2021, o PSD perdeu um vereador e nos últimos anos o Chega tem conseguido bons resultados aqui em Viseu para as legislativas. Admite governar a Câmara sem maioria absoluta ou isso para si é essencial para governar a Câmara?

Muito boa tarde, antes de mais queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas de painel e dizer que eu já não era novo quando comecei as minhas andanças autárquicas, exatamente governei sem maioria absoluta. Eu aceito aquilo que os viseenses decidirem democraticamente, como deve ser.

E está disponível ao fim destes anos todos para negociar peça a peça, orçamento a orçamento, aquilo que for sendo preciso?

É aquilo que os viseenses decidirem. Eu já o fiz, como disse logo no início das minhas andanças autárquicas, também tive maioria relativa. Acho que não correu mal, de tal maneira que logo a seguir os viseenses deram maioria absoluta. De maneira que eu não tenho nenhum problema com isso.

E não sente desgaste na forma como os viseenses olham para a sua liderança? Acredita que pode renovar com a tal maioria absoluta?

A forma como os viseenses olham para a minha liderança é deles. Eu não sinto desgaste absolutamente nenhum. Bem podem insistir alguma falta de energia, não tenho desgaste nenhum, antes pelo contrário. Tenho até uma grande capacidade de trabalho, trabalho diariamente durante várias horas, portanto, sinto-me perfeitamente à vontade e sinto-me mais à vontade para continuar a liderar os destinos desse conselho.

João Azevedo, José Luís Carneiro já disse que não admite coligações com o Chega nas autarquias. Se o PS vencer, mas não tiver maioria absoluta, como é que garante que consegue governar a cidade de Viseu?

Muito boa tarde. Queria cumprimentar o doutor Fernando Ruas, o doutor Hélio Marta e o doutor Bernardo Peçanha, os ouvintes da Rádio Observador, e aproveitar para cumprimentar todo o espaço da academia em Viseu, desde o Instituto Politécnico de Viseu, a Universidade Católica, o Instituto Piaget, todo o corredor da educação no Conselho de Viseu. É uma pergunta clara e objetiva. Nós governamos numa autonomia política e, portanto, nós não temos razões nenhumas para colocar de parte quem quer que seja. É preciso dizer isto de uma forma muito clara. Normalmente, a tendência é levar a gestão para a bandeira partidária. Eu sempre fiz ao contrário, que foi governar para as pessoas, respeitar as pessoas, incluir as pessoas que estejam por bem. E portanto, o nosso objetivo é colocar Viseu num patamar diferente, com todas e com todos aqueles que queiram ajudar a que Viseu seja mais forte, com mais energia, mais moderno, com mais capacidade de empregabilidade, com melhores vencimentos, com melhor cultura. Ou seja, todos são importantes para nós nestes futuros anos na governação da Câmara Municipal de Viseu.

E como é que isso se enquadra com essa indicação nacional de não...

Não sei, a indicação nacional é feita por quem tem essa autoridade. Nós decidimos por nós próprios, com grande respeito pelas instituições, mas naturalmente que esse é o nosso quadro objetivo em termos da democracia e da autonomia que nós também temos. E, portanto, isso não é problema absolutamente nenhum. Aliás, quero dizer que já no passado, não estando a governar o município, percebemos que houve problemas na maioria instalada. Portanto, desde que as pessoas estejam pelo bem, nós governamos pelo bem e pelas pessoas.

Deixe-me pôr a questão ao contrário, ou seja, se o PSD vencer e precisar de, imaginemos, um vereador para garantir essa maioria absoluta, o PS está disponível a assumir responsabilidade?

Nós vamos ganhar as eleições e, portanto, essa questão não se coloca. Eu respeito muito o eleitorado, respeito a democracia e, portanto, neste momento não é isso que está em cima da mesa.

Fica para depois de 12 de outubro essa reflexão. Bernardo Peçanha, há três meses andou a fazer campanha nas ruas para ser deputado, agora candidato à Câmara Municipal. Isto não confunde um pouco os eleitores? Afinal, que lugar é que quer mesmo desempenhar?

Bom, creio que não. Antes de mais, peço para cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Observador e aqui os colegas de painel, doutor Fernando Ruas, o doutor João Azevedo, o doutor Hélio Marta também e todos os que nos seguem, particularmente em Viseu. Mas respondendo muito diretamente à sua pergunta, creio que não, creio que já tivemos vários casos em vários partidos políticos de ter deputados a concorrer às Câmaras Municipais e o meu compromisso com os viseenses neste momento é exatamente esse. Se ganhar, evidentemente deixarei o lugar de deputado e assumirei a presidência da Câmara. Em todo caso, creio que as eleições de 18 de outubro vão ser bastante diferentes daquelas que ocorreram há quatro anos. O Chega está sedimentado enquanto a segunda força política em termos nacionais. Tivemos um excelente resultado nas eleições legislativas recentes de 18 de maio, fomos a segunda força política mais votada e, portanto, a nossa ambição aqui para o Conselho de Viseu não deixa de ser elegermos vereadores, elegermos deputados municipais e elegermos presidentes da junta. Portanto, queremos ser uma força relevante, mas

Relativamente a dia 12 de outubro e o que se passará no dia seguinte, saberemos com certeza entender o que é a vontade dos vizinhanças.

Mas por si o Chega está disponível para receber responsabilidades, mesmo que não vençam? Ou seja, caso PSD ou PS precisem de garantir estabilidade, o Chega está disponível para contribuir para essa solução?

O Chega é uma força, apesar de ser contundente muitas vezes na sua ação política e no seu discurso, que pugna também pela estabilidade, evidentemente. E aí, consoante os resultados de 12 de outubro, saberemos fazer a leitura correta daquilo que for a confiança dos vizinhanças em nós e portanto ficará para depois de 12 de outubro essa leitura.

Eliomar, a Iniciativa Liberal não conseguiu eleger vereadores há quatro anos. Nas legislativas houve aqui uma distância maior entre a IL e os três partidos que ficaram à frente: Chega, PS e PSD. Quais são os objetivos mínimos da Iniciativa Liberal para esta eleição e se não havia, por exemplo, a possibilidade ou se houve tentativas de criar uma coligação com o PSD que permitisse aos liberais poderem vitaminar também essa governação?

Antes de mais nada, queria cumprimentar os meus interlocutores. Queria agradecer à Rádio Observador o facto de se dignar vir a Viseu fazer este debate. E queria agradecer também ao Politécnico a forma como nos recebeu. Eu estudei aqui, portanto também sinto um bocadinho como se fosse a minha casa. Os nossos objetivos para estas eleições passam por estar na variação da Câmara e passam por eleger dois deputados municipais. Este é o objetivo realista. E com isto, temos uma ideia muito clara: é quebrar o ciclo de maioria absoluta do PSD em Viseu. As sondagens que têm aparecido dão a vitória ao PSD e, portanto, nós, na Iniciativa Liberal, queremos dar este cunho liberal à governação de Viseu, mas para isso vamos ter que ter duas qualidades. E é, por um lado, ser intransigente com quem ganhar as eleições, com o doutor Fernando Ruas, mas também responsável. O meu pai foi autarca durante muitos anos e dizia-me que os partidos só contam na altura das eleições. Depois, temos que olhar para a realidade que o povo nos deu, após resultados, e temos que governar com isso e temos que fazer o melhor com isso. E, portanto, é nisto que nós estamos focados. E mais, houve umas tentativas de contacto, por linhas travessas, para estabelecermos algum tipo de acordo. Coisa que quer a estrutura nacional do partido, quer a estrutura local negou linearmente, por um motivo muito simples: nós pugnamos por uma renovação da classe política. Eu quero ser muito sucinto. Nós na Iniciativa Liberal, os 100 mil vizinhanças quando olham para o doutor Fernando Ruas, o que é que veem? Ou veem respeito, admiração, gratidão. Ok? É isso. Mas tão importante como isto é andarmos para frente. E nós não podemos ficar agarrados a ideias de há 40 anos, a ideias do passado, por uma questão de gratidão. Não, nós precisamos de mudar as políticas em Viseu, precisamos de uma nova abordagem.

E é por isso que não foi possível chegar a um entendimento.

Exatamente. Mas queria dizer outra coisa: não é com o cheiro a bafio das políticas do PS que conduziram o país para um beco sem saída, e também não é com a voz de protesto inconsequente, às vezes até um bocadinho do Chega. Portanto, a mudança faz-se com propostas sérias, com combatividade e acima de tudo com responsabilidade.

E nós já vamos a algumas das propostas. Aliás, eu ia começar já pelo nosso primeiro tema, que é a questão do PDM e da habitação. Fernando Ruas, o PS acusa o PSD de falta de clareza na revisão do Plano Diretor Municipal. O Fernando Ruas defende-se, diz que não depende, neste momento, da Câmara. Há um horizonte para que o PDM de Viseu esteja revisto e em que é que a falta de revisão tem prejudicado o desenvolvimento do município? Por exemplo, na questão da habitação acessível, Viseu tem ficado para trás por causa da falta de revisão do PDM ou acha que não?

Nada disso. O PS acusa-nos, mas de coisas de que não faz ideia do que está a dizer. Aliás, é de uma incoerência total. Deixe-me dizer-lhe, para acabar de vez com esta ideia, fazer-lhe um historial do PDM. Como sabe, o PDM foi obrigatório a sua revisão em 2015. Eu já nem estava na Câmara. O Executivo que se seguiu resolveu fazer a sua alteração em 2019. E eu gostaria de lhe lembrar que o PS votou a favor, completamente a favor. Mas depois, nós, na primeira reunião que tivemos nesta reentrada de Câmara, foi a primeira reunião, temos que aprovar a alteração do PDM. Não a fizemos, mas tivemos que aprovar a alteração do PDM E eu gostaria de lhe lembrar, trouxe cópia da ata, o que o PS disse nessa altura. Disse assim: "Em primeiro lugar, felicitar os serviços municipais e a equipa de consultoria pelo serviço prestado, já que a apresentação decorreu de forma muito objetiva e escorreita". E depois diz o seguinte, mas isto é próprio do PS. Diz que, mais tarde, corrigiram a sua posição, porque ouviram na rua pessoas que estavam descontentes com o PDM. Portanto, o que nós fizemos? Eu que não tinha feito a alteração do PDM. Mais, a alteração do PDM era obrigatória e por isso é que a fizeram antes de eu chegar à Câmara. Quando cheguei à Câmara e vi a alteração de um documento que eu não preparei e no qual também não me revia completamente, o que fiz foi levar a uma reunião de Câmara a decisão de revisão. E neste momento, o processo está em revisão. Eu não sei o que é que podia ter feito mais.

E acha que essa matéria não prejudica esta questão que tem estado no topo da agenda em muitos municípios, que é a necessidade de pôr mais casas a preços controlados à disposição de todos?

Não, claro que não. Nós sabemos bem fazer a revisão do PDM. Isto nunca foi obstáculo a que Viseu se desenvolvesse. Há uma coisa que os cidadãos devem saber. Nós temos um espaço de 508 km quadrados. Este espaço tem que ter lugar para a habitação, tem que ter lugar para equipamentos, tem que ter lugar para o espaço público, tem que ter lugares para o manto arbóreo, tem que ter lugar para o ambiente e, portanto, tem que se escolher esses lugares. Nós devemos fazê-lo com equipas que saibam, mas isto não nos impediu. Se o problema fosse do PDM, há conselhos, alguns geridos por colegas de painel, que tinham aumentado a população e perderam-na. Portanto, o nosso PDM não foi impeditivo, pese embora eu não estar de acordo com a alteração que foi proposta e daí estarmos a proceder à sua revisão.

João Azevedo, em que é que o PDM e a revisão do PDM é tão essencial para Viseu? O que é que ficou para trás com esta demora na revisão?

Antes de mais, corrigir aqui, o doutor Fernando Ruas mistura os conceitos de revisão e alteração.

Eu não misturei.

O senhor falou em revisão e depois falou em alteração.

Eu peço desculpa.

Eu não interrompi o senhor, doutor. Desculpe, mas eu não interrompi. O senhor afirmou coisas, agora o senhor tem que me ouvir.

Eu ouço.

Então pronto. Então não me interrompa, se faz favor.

Eu interrompo sempre que diga mentiras.

Não, não é mentira nenhuma. O senhor doutor falou na revisão, depois falou na alteração. Vamos ser claros.

É verdade.

E a alteração é obrigatória por lei. E o primeiro documento que foi submetido à reunião de Câmara, nós demos um voto de confiança e depois tudo se alterou na transformação do próprio documento. Na consulta pública percebemos claramente. Aliás, não fomos nós, é a população que percebe. E eu tenho dados para isso. O doutor Fernando Ruas prometeu a revisão do PDM nos órgãos autárquicos no primeiro trimestre de 2023. Estamos já a ir para o fim do ano de 2025. Afirmou convictamente que a revisão ia ser feita rapidamente. E o doutor Fernando Ruas sabe por que é que eu disse. E nós votámos contra por isso mesmo. É que no triênio 18/20, foram construídas 735 novas casas em Viseu. E entre 2022 e 2024 para 2025, só foram construídas 540. Todos aqueles que querem investir em Viseu, que representam a indústria da construção, todos os cidadãos que querem resolver os seus problemas sabem que o Plano Diretor Municipal é um problema gravíssimo e já devia estar feito, devia estar revisto. A Câmara Municipal de Viseu não teve capacidade para o fazer. Aliás, atrasou, e de que maneira, o processo de alteração do Plano Diretor Municipal. Eu bem sei aquilo que acontece hoje na discussão interna política, porque há grandes problemas sobre essa matéria. E não é só o PDM, é também a questão do regulamento de taxas e tudo aquilo que está associado aos emolumentos. E, portanto, isto é um travão claro para o desenvolvimento. Estamos a falar só no setor do investidor privado. Já lá vamos depois à parte pública, mas isto é um travão claro ao desenvolvimento do território. E os números são claros. Não houve atração, não houve rapidez, não houve eficácia. Os serviços merecem-nos todo o respeito, mas os serviços têm que ter reforço positivo, têm que ter acompanhamento, os serviços têm que ser bem tratados e os serviços da Câmara de Viseu têm competência. E o que está aqui em causa é que os consultores que no primeiro momento demonstraram alguma abertura para aquilo que era a estratégia de desenvolvimento do Conselho em termos de ordenamento de território, depois afunilaram, e de que maneira. Aliás, o doutor Fernando Ruas teve tantos problemas que até o chefe de divisão, o responsável máximo por essa área, teve que sair da Câmara Municipal de Viseu. Toda gente sabe disso. Saiu também por causa desse processo. O que está aqui em causa não sou eu, são as pessoas, são os investidores, são os cidadãos que nos relatam todos os dias problemas de resposta, eficiência, simplificação, tentativa de receber a resposta e não há resposta, seja ela positiva ou negativa. Hoje os municípios têm que ter rapidez, eficácia e têm que utilizar outro tipo de instrumentos para agilizar processos. E nós estamos preparados para isso.

Por falar em agilizar, como é que vai agilizar a construção de mil casas, que é o que tem prometido?

Olhe, por exemplo, a questão do Bilhó de Torrente, que ainda no último debate tive a oportunidade de falar. São várias as oportunidades que se perderam em Viseu, nomeadamente no 1º Direito, por exemplo, em que as candidaturas se foram na 25ª hora Cerca de 250 candidaturas e poucas aprovadas, financiadas a 100%. Estamos a falar de famílias carenciadas. É dos concelhos com mais atraso naquilo que toca ao desenvolvimento da habitação pública. Aliás, também foi dito e um pouquinho posto em causa, mas já foi claramente resolvido esse problema. A habitação pública em Viseu, das cerca de 57 mil habitações que há no concelho, não chega a 1%, a meio da média nacional, que é 2%.

E com o fim do PRR, há forma de pagar a reconstrução?

Até do setor privado, por exemplo, o Vil Torrente representa efetivamente isso. Nós temos instrumentos claros. É preciso é sermos ambiciosos, trabalhar, ir à procura de soluções. Viseu não foi amiga da habitação, não foi amiga do setor privado porque não potenciou novas estruturas de construção, não percebeu que isso era fundamental e os dados são claros: 735 novas casas entre 18 e 20, e de 22 a 24, 540. São objetivos os dados. E portanto, o que está aqui em causa é que Viseu tem que ser rápido nos serviços, tem que ter capacidade política para acompanhar este processo, tem que haver responsáveis políticos que acompanhem no table board, numa decisão objetiva, todos os dias, para que os investidores que queiram vir para Viseu possam se instalar em Viseu e para que as populações que queiram residir em Viseu, que tenham facilidade na construção, porque isso enriquece o território, naturalmente, como sabemos. E já agora, por causa da questão de outros concelhos, já lá vamos falar também do saldo natural, porque o saldo natural é negativo em Viseu. Foi compensado com a imigração. E portanto, é preciso também ter clareza nesses dados, porque é fácil dizer que aumentou, e bem, aumentou, naturalmente que aumentou, em detrimento do fluxo migratório interno nos concelhos aqui à volta.

Mas a natalidade lá baixou.

Mas a natalidade baixou em Viseu de forma clara.

Eu só queria perguntar se não houve nos outros fluxos migratórios.

No fim desta ronda eu dou um minuto e meio para responder a tudo, até porque a experiência diz-me que vai ouvir ainda mais críticas da questão da habitação.

Deixe-me dizer-lhe exatamente isso e combinar isso. Se de cada vez que me sujeitam só a perguntas, eu não tenho hipótese de responder?

Não, vai ter hipótese. Fica a minha garantia. Bernardo Peçanha, a falta de revisão do PDM em Viseu é um entrave ou para o Chega isso não é um problema? É possível desenvolver o concelho com o plano diretor municipal que existe?

Sem dúvida que é um entrave, na medida em que o PDM tem que prever e tem que expandir mais áreas urbanizáveis. Isso sem dúvida. Estamos de acordo que a revisão do PDM é essencial. Agora, não é o ponto fulcral do tema da habitação. E aqui no tema da habitação, eu queria voltar um pouquinho atrás, relativamente ao candidato do PS, João Azevedo, que realmente, entre todas as forças políticas aqui representadas, é quem de facto tem menos moral para falar da habitação, porque o PS deixou-nos uma crise da habitação sem precedentes em Portugal. Nunca tivemos uma crise tão grave de habitação, já agora, motivada também pelo regime de portas abertas que criaram na imigração e que fizeram com que entrassem imensos imigrantes e, como disse há bocado, e bem, o candidato do PS, João Azevedo, que é esse um dos fatores que fez aumentar a população em Viseu. Simplesmente, relativamente a este tema da habitação, gostava ainda de referir o seguinte: o processo de licenciamento é muito burocrático e demora muito tempo a acontecer. E portanto, as especialidades, os alvarás, as vistorias, as taxas são muito elevadas e aí há um caminho a fazer. E isso não precisa de se alterar o PDM para se alterar essa realidade, para se pôr em prática essas medidas. Todos sabemos que o problema da habitação se resolve através de mais oferta. E como é que se tem mais oferta? Através de mais construção e, de facto, acelerando e dando incentivos a que haja, efetivamente, mais construção em Viseu. Nós temos, desde logo, que fazer um levantamento de todo o edificado, quer da Câmara, quer do Estado, para poder convertê-lo em habitação. Temos que baixar a carga fiscal, como já tinha dito, e temos de ser firmes também noutro tema que me parece bastante interessante, bastante importante e que é muito caro ao Chega, que é no tema da fiscalização da habitação social. A habitação social tem que ser para quem efetivamente precisa e tem que ter regras claras. As pessoas não podem ter direito à habitação social e depois vandalizarem e destruírem as casas, como se vê em alguns bairros em Viseu, como o Bairro da Balsa e o Bairro de Paradinha, que são, de facto, duas zonas, muitas delas atribuídas à comunidade cigana, que têm esses imóveis e depois assistimos à vandalização dos imóveis.

Esse não é um tema nacional que o Chega quer puxar para aqui? Acha que isso acontece mesmo aqui?

Acontece, sem dúvida. Eu convido qualquer um dos meus colegas de painel a irem ao Bairro de Paradinha, por exemplo, provavelmente nem sequer lá conseguimos entrar. É uma espécie de uma zona interdita, devido à insegurança que tem. Mas portanto temos que ser firmes também na questão da habitação e no crescimento das barracas, nomeadamente temos que ser firmes também nessa expansão desse tipo de construção, e ser firmes também aí na fiscalização e não deixar que isso prolifere.

Hélio Marta, a Iniciativa Liberal é contra a burocracia, o excesso de taxas que já aqui foram faladas. Em Viseu, esse é realmente um problema, o excesso das taxas e o valor dessas taxas e emolumentos? E como é que se pode acelerar esse processo de licenciamento para facilitar a construção de casas?

Acelerar é uma boa palavra

Eu queria, antes de mais nada, começar por dizer o seguinte: na habitação, como em todos os problemas, é preciso ter coragem de enfrentar os problemas de frente. E nós, em Viseu, estamos a ter a disseminação de barracas. Nós, na Iniciativa Liberal, não somos daqueles que chegam aqui, falam nas barracas, falam nos bairros sociais onde não se pode entrar e depois não se faz nada. Não. Nós queremos mesmo resolver este problema. E o problema das barracas resolve-se com duas formas. Resolve-se com humanismo, porque estamos a tratar de pessoas, sejam elas de que etnia forem, são seres humanos, e resolve-se também com coragem e responsabilidade. Portanto, nós queremos encarar esse problema de frente e parece-nos que o município de Viseu, nas últimas décadas ou nos últimos anos, tem esquecido e tem fechado os olhos a essa situação, e isto não é aceitável. Depois há outra coisa. Eu tenho aqui um pequeno bloco de notas e aqui ele mostra tudo, que é Viseu a melhor cidade para viver, suponho eu. Mas isto está errado, porque nós não vivemos na cidade de Viseu, nós vivemos no concelho de Viseu. Viseu tem uma parte urbana, é verdade, mas temos uma parte rural que está completamente esquecida. E se é verdade que na parte urbana está a crescer, há jovens, olha que o politécnico é um ímã brutal de juventude e as outras escolas, a parte rural de Viseu está como está o interior do país. Está envelhecida, está esquecida e nós entendemos que quando se fala, por exemplo, em habitação a preços controlados, isso já existe. Se nós formos para lugares como Pedra Cavaleira, Portela, São Cipriano, Guimarães, se formos para esses lugares, as casas são muito mais baratas. Portanto, um casal jovem não tem € 500 mil para dar na Avenida da Europa, isso não tem. Mas pode ter dinheiro ou pode ter capacidade para ir à banca para buscar dinheiro para construir nestas partes do concelho de Viseu. Agora, tem que ter uma coisa, é que primeiro a câmara tem que sair da frente com a burocracia, com a questão do PDM, com isso tudo. E depois, tem que se fazer outra coisa, que é fornecer essas localidades, essas zonas de transportes públicos. Podem dizer que eu estou de crítica, que quero mandar os jovens para fora do núcleo urbano. Eu quando há cerca de 20 anos mudei para Viseu, eu gostava muito de ter comprado uma casa ao lado da casa do doutor Ruas. Quem não gosta? Mas eu não tive capacidade financeira para isso e fui morar para a Freguzela, onde aliás, estou muito bem. A Freguzela é um excelente local para se morar e por isso nós temos é que possibilitar que a câmara, com as taxas, com as taxinhas, com as exigências que fazem aos construtores civis, às pessoas que querem construir uma casa.

Senhor Duzão, para facilitar.

E para que torne possível aos viseenses terem a sua própria casa.

Fernando Ruas, vou lhe dar um minuto e meio para responder aqui ao que ouviu, antes de irmos à próxima ronda.

Muito obrigado. Deixe-me dizer que ouvi aqui uma série de coisas indescritíveis. Eu começava por esta última para dizer o seguinte, já uma referência pessoal: quando era jovem, quis comprar uma casa e quis morar ao lado do doutor Ruas. Bem, eu quando era jovem, morei num quarto.

Eu também.

Depois, disse que era necessário os transportes públicos. Nós temos transportes públicos em todas as zonas e onde não tínhamos transportes públicos, criamos um programa Ir e Vir, que permite a todos os cidadãos que não tenham transporte público, aceder a um táxi com chamada gratuita e implementamos esse processo. Não há, neste concelho, ninguém que não esteja servido por transportes públicos. Depois, uma parte completamente esquecida, as zonas rurais. Olhe, eu tenho andado a inaugurar obras praticamente nas zonas rurais. E a desmentir isto é que o número de crianças nas zonas rurais aumentou. Ainda ontem abri o ano letivo exatamente numa zona rural, onde estavam salas para fechar e abriram exatamente por haver crianças.

Mas a natalidade tem diminuído.

Desculpe. A diminuição da natalidade, e se este processo fosse apenas imputado à imigração, nós desde 90, não foi 89, desde 90, altura em que fui presidente da câmara, aumentamos 20 mil pessoas. Portanto, é uma questão de gestão. Viseu é o único concelho, ao contrário do concelho que este senhor geriu, e esse não aumentou, baixou a população. Depois dizer que está errado, que devia lá estar Viseu a melhor cidade para viver. Eu peço desculpa, mas tenho que fazer esse reparo à Deco. Quem faz essa classificação das cidades é a Deco.

Não foi nesse sentido, foi no sentido de ser concelho.

Espere, desculpe.

É que é o maior concelho.

Eu não interrompi, ouvi-o com toda a calma. A Deco considerou-nos a melhor cidade para viver. Não fomos nós que inventamos isso. Depois, em relação àquilo que disse o doutor Bernardo, dizer-lhe que Nós estamos de consciência tranquila. Fizemos dois bairros de habitação social: o bairro da Quinta da Pomba, onde havia um bairro de lata que destruímos e fizemos um bairro de que toda a gente se orgulha, e fizemos também o bairro de Paradinha. Eu sei que diz que há problemas no bairro de Paradinha, como com certeza há na maioria dos bairros por esse Portugal fora. Como é que isso se resolve? Como fizemos com uma reunião com o Ministério Público, com a polícia e com a Câmara.

Mas que não está resolvido.

Desculpe, cada vez que tivemos dificuldade em entrar no bairro de Paradinha, fazemos esta situação. Desculpe, eu não o interrompi, depois deixo-vos. Chamamos a polícia, o Ministério Público e a Câmara e vão fazer aquilo que devem.

Como o senhor doutor sabe, o carteiro precisa de polícia para colocar as cartas nesse bairro, não é?

É por isso que a polícia serve.

Para acompanhar os carteiros quando deixarem as cartas.

Não temos dificuldade. Se temos dificuldade nalguma situação, então usamos quem temos, as forças de segurança. Possivelmente não queria que fosse um funcionário da Câmara. Temos que agir de acordo com aquilo que é. Os senhores não estiveram de acordo em chamar a polícia para aquilo que existiu nos bairros em Lisboa? Claro, senão tinham lá ido e resolviam o problema.

Só às questões deixadas pelo João Azevedo.

É isso que eu ia dizer. Começou por me acusar de confusão de conceitos. Bem, isso é coisa que eu não faço. Não faço e não tenho necessidade. A minha experiência autárquica não me leva aqui. Mas curiosamente diz que eu fiz confusão de conceitos, mas acabou por cair num. Diz que apesar de mudarmos o chefe de divisão, nós não temos nenhuma divisão de urbanismo. Temos uma direção municipal, agora transformada por mim em departamento. E dizer-lhe também que, em relação àquilo que disse, que alterou a posição. Não. Sabe bem que a alteração apanharam-na exatamente na mesma reunião que eu apanhei. Foi a primeira reunião de Câmara, fomos surpreendidos com a alteração. Aquilo que fizemos foi proceder logo nessa reunião à decisão de revisão. Agora, se os organismos centrais têm algum tempo para decidir, acha que é da nossa responsabilidade?

Tem que se sujeitar a esses prazos.

Tomara eu que a revisão tivesse sido ontem.

Deixe-me ir aqui a outra ronda com outro assunto, que é um conjunto de obras preponderantes no Conselho de Viseu, que dependem do Estado central, por exemplo, a nova barragem de Fagilde, o IP3, a ligação ferroviária. Fernando Ruas, pode recandidatar-se a este segundo mandato, o oitavo ao todo, porque quer ver estas obras concluídas. Isto não está demasiado dependente do governo?

Eu peço-lhe desculpa, mas ainda vai ter que me deixar responder a este problema da habitação. Eu vou lhe dizer, depois podem avaliar se isto é muito, se é pouco, se fez mais até noutros conselhos da mesma dimensão. Alguém que teve responsabilidades fez mais que isso. Olhe, desde 2003 criamos um processo e ainda não havia sequer o plano de recuperação. Criamos dois programas na Câmara chamado Viseu Habite e Prohabite. E desde 2003 apoiamos 1750 famílias com 9 milhões de euros de investimento. Depois, a nossa Visovs gere 451 habitações e a nossa estratégia local de habitação vai construir 180 fogos, dos quais, e gostava de realçar isso, 130 são num processo que nós criamos chamado Rural Habite, que trata de reconstruir casas na zona rural, casas que já comprámos previamente. E temos ainda 48 candidaturas de beneficiários diretos e para os quais a Câmara adianta a responsabilidade, aquilo que é da responsabilidade do beneficiário, para melhorar a performance das habitações.

Agora que já deixou esses dados, não se está a colocar demasiado nas mãos do governo para este próximo mandato?

Por quê?

Nesta questão destas grandes obras, não dependem todas elas do governo?

Claro. E mantenho com este governo aquilo que sempre mantive com todos os governos. Eu não quero que o governo venha fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Eu exijo ao governo é que venha fazer aquilo que é da sua responsabilidade, mas não caio é naquilo que fizeram outros anteriormente, porque se por acaso caíssemos nessa, o IP3 já cá estava. Aqui o candidato, o meu colega João Azevedo, se quiser eu mostro-lhe, prometeu o IP3 em 2008. Depois até colocaram uma placa em Mortágua, está lá, em 2008 a dizer que se começou a primeira pedra do IP3. Bem, depois fez-se uma festa a dizer que o IC12 também já estava pro camarada José Sócrates. Se tivesse feito, nós não precisávamos de insistir nisso. Agora, até que a voz me doa e o governo a que eu pertenço já sabe. Se há particularidade que eu não perco, é a voz grossa em Lisboa. Fico nas mãos do governo? Não fico nada nas mãos do governo. Eu fico nas mãos do governo naquilo que é da responsabilidade do governo. Aquilo que for da minha responsabilidade, eu faço.

Na questão da água, que é outro dos tópicos que tem estado em cima da mesa, está de consciência tranquila que tomou a melhor decisão nesta questão da redundância com a adesão às águas do Douro e Paiva?

Olhe, eu estou e os viseenses informados. Só não está é quem estava contra, mas é um problema, eu diria, de oficiais do mesmo ofício. Se perguntar ao senhor engenheiro António Borges Que foi presidente da Federação do Partido Socialista de Viseu durante muito tempo e que é o presidente das Águas de Douro e Paiva, ele tem exatamente a ideia que nós temos. Nós resolvemos, finalmente, o problema da água. Se algum município tem problemas, tem possibilidade, como já o fizeram, de sair do sistema e de encontrar o seu próprio caminho. Repare que uma solução que havia anterior e que nós não revertemos em nada. Eu acho piada que de vez em quando diz: "Já estava o problema meio resolvido, chegou e atrasou". E eu pergunto: tá bem, então, qual era a sede da empresa? Qual era o número fiscal? Que deliberação é que eu tomei para reverter decisões anteriores? Nenhuma. E pergunto mais, mas gastámos quase € 300 mil em estudos. Sabe o que eu fico com a ideia? Do que se pretendia era ter um conselho de administração. Vá-se lá saber pra quê. Agora, não pega é esta ideia de que temos apenas um tubo. Mas qual tubo? O tubo era a solução anterior que impunha. Era vir um tubo exatamente do rio Alceão, ninguém sabe como. Agora, resolvemos o problema da água? Sim, senhor. Pode ir às redes sociais, elas também ajudam-nos nisso. O Partido Socialista prometeu a barragem de Girabolhos, também foi aqui o senhor candidato que a prometeu, aliás, deu-a como certa. Depois prometeram, e foi já uma reunião comigo, o ministro Duarte Cordeiro prometeu fazer a barragem de Fagilde. Não passámos dali, a senhora ministra do Ambiente, a atual ministra do Ambiente, veio numa reunião pública, no local, dizer como é que se ia fazer a barragem, como é que ela ia ser financiada, etc. Portanto, quem resolveu o problema da água fomos nós. Eu sei que há muita gente que não gosta, mas também não tem nenhum problema. Se têm um outro caminho, que o sigam.

Vamos a esse outro caminho. João Azevedo já prometeu rasgar esse acordo com as águas do Douro e Paiva assim que ganhar. Como é que assegura a redundância no abastecimento d'água?

Antes disso, falando na questão da revisão do PDM, é só pra dizer que uma das principais dossiês é resolver o problema imediato e acabar com a aspirina que foi colocada nas taxas e emolumentos até 1 de janeiro de 2027. Foi só para ganhar esse espaço. Aliás, governar é governar pra gerações e não pra eleições. É isso que queremos fazer, governar para gerações. Quanto à questão, falou-me da questão da água. Bem, toda a gente sabe. Continuam a achar que é o melhor o doutor Fernando Ruas defende essa tese. No passado, os dirigentes que acompanham o doutor Fernando Ruas diziam o contrário. Aliás, há discussões em órgãos autárquicos nos últimos anos em que tudo isto que foi dito hoje foi dito ao contrário. Essas declarações estão hiatas e, portanto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E já agora falar também, o doutor Fernando Ruas fala sempre no presidente das Águas Douro e Paiva. O atual presidente das Águas Douro e Paiva, certamente, que decidiu o bem pras Águas Douro e Paiva. Eu não estou preocupado com as Águas Douro e Paiva, eu estou preocupado é com os visenses e com aquilo que é o futuro dos visenses quanto à água. Isso é que me preocupa. Eu, sendo um Antônio, um Manel ou João, seja quem for, isso é um problema das instituições, não daquilo que é nossa obrigação, que é defender os interesses dos visenses. Quanto à água, é preciso dizer de uma forma clara. É preciso que o doutor Fernando Ruas diga quanto é que hoje custa o metro cúbico d'água em alta ao território. Porque no último debate diz que era 10 cêntimos. É importante saber quanto é que em alta é vendido aos municípios e quanto é que hoje é vendido nalguns conselhos da entidade que o doutor Fernando Ruas refere várias vezes, que é as Águas Douro e Paiva. São no mínimo menos 10 cêntimos em alta. Portanto, é preciso dizer isso. Segunda questão, nós com a barragem de Fagilde, com a nova barragem de Fagilde, que vai duplicar a capacidade de armazenamento da água, que é esperada há muitos anos. Aliás, o doutor Fernando Ruas ganhou as eleições em 1989 e, portanto, já muitas coisas aconteceram na barragem de Fagilde, no Rio Dão. Em 2008, quanto à questão do IP3, eu nem era presidente de câmara de Mangualde. Fala-se muito em Mangualde. Está sempre a falar em Mangualde, é com honra. Nas últimas eleições, tive 70% dos votos. Mas dizer-lhe o seguinte, relativamente à questão da água, é importante que o doutor Fernando Ruas diga aqui aos visenses, não é nós, qual é a primeira água a ser vendida e consumida, se é do tubo que vem de Lever, ele costuma, ou se é da barragem de Fagilde, porque ninguém acredita que uma entidade que faça um investimento de milhões de euros e que depois não venda a água. É que ninguém acredita nisso. E, portanto, é preciso dizer claramente, primeiro, qual é a primeira água a ser consumida e vendida. Segundo, as taxas são claras sobre essa matéria. O doutor Fernando Ruas que diga quanto é que é o metro cúbico d'água em alta. E depois, terceiro, acho que esta redundância é um verdadeiro disparate. E nós, no dia em que ganhamos as eleições, temos a competência, o conhecimento, a experiência. Aliás, no passado, foi dito várias vezes que a água da barragem de Fagilde era a melhor água, das melhores águas a ser consumidas no país. Esta entidade que gera as águas deu um lucro, um proveito positivo de 1 milhão e 400 mil € no último relatório e contas. E, portanto, tudo isso foi entregue a uma empresa do setor empresarial do Estado. E eu pergunto por quê? Porque depois o projeto de 300 mil €, bem feito na altura, estava a ser tudo preparado entre os municípios que estão associados à barragem de Fagilde e, portanto, aquilo que foi feito até 2020-

Mas rasgando o acordo, a alternativa pra redundância é qual?

É a nova barragem de Fagilde, que é aquilo que nós queremos há muitos anos. E, portanto, o doutor Fernando Ruas diz que fala muito alto, mas tem sido pouco ouvido, porque ganhou as eleições em 89. Em 89 só agora começou o IP3

Não veio a universidade pública, as novas valências do hospital estão a ser concretizadas agora, não há nova barragem de Fagilde. A culpa é sempre dos outros, a responsabilidade é sempre dos outros. E quanto ao investimento privado, falaremos sobre isso, porque relativamente à competitividade no emprego e na qualificação do emprego-

Já lá vamos também

...e naquilo que é o proveito de cada um, temos muito que falar.

Bernardo Peçanha, que caminho é que deve seguir Viseu para garantir esta redundância no abastecimento de água? Esta adesão às águas de Douro e Paiva faz sentido ou com o Chega o contrato é também para rasgar?

Miguel, antes disso eu queria voltar ainda ao tema do IP3 e estas obras públicas que acho que no fundo também se interligam, quer a barragem de Fagilde, quer o IP3. Eu acho muita graça ouvir, quer o candidato do PS, quer o candidato do PSD a falarem sobre estes temas e de facto quase que sacudindo a água do capote, como se estes partidos que estiveram nos diversos governos de há 40 anos para cá, não tivessem imensas responsabilidades no cartório. Aliás, imagino eu que são solidários com os seus partidos e, portanto, que se reveem e que apoiaram os seus partidos nas várias decisões que tomaram. O IP3 então é o caso, talvez o maior exemplo do falhanço destes dois partidos, PS e PSD, para com o distrito de Viseu. Foi desde a década de 90 que se fala na sua duplicação. Depois estivemos na década de 2000 a falarem da transformação do IP3 em perfil de autoestrada e em SCUT. Tivemos em 2018 um anúncio com grande pompa e circunstância do governo PS, do doutor António Costa, a garantir que iríamos ter o IP3 duplicado em 2024. Ora, 2024 foi no ano passado. Parece-me que relativamente a isto, o IP3 é de facto o exemplo mais flagrante destes dois partidos relativamente ao distrito de Viseu e relativamente aos portugueses também. Relativamente ao tema da água, parece-me que o mais importante que temos que garantir é que temos água todos os dias, 24 horas por dia, e que os portugueses, neste caso os viseenses, não vão pagar mais pela água, vão ter um preço justo pela água que consomem, mas de facto tendo estas redundâncias, tendo um sistema robusto. Todos nos lembramos de 2017. 2017 foi um ano em que houve muita falta de água e camiões cisterna a irem abastecer a água da barragem de Fagilde. Temos que por isso, é urgente garantir a resolução deste problema.

Este sistema de redundância faz sentido de um ponto de vista intermédio, enquanto não há nova barragem de Fagilde?

Sim, com a nova barragem de Fagilde e com o acordo que nós somos favoráveis relativamente às águas Douro e Paiva, porque entendemos que tem a robustez suficiente para fazer face aos investimentos que são necessários e dá essa previsibilidade aos viseenses para terem o abastecimento. Agora temos é que acautelar algumas medidas, nomeadamente que o preço não vai aumentar e temos que pôr cláusulas de indexar os aumentos do preço da água ao nível da inflação e, portanto, garantir que isso tudo é cumprido. Mais, a barragem de Fagilde tem uma calendarização que a nosso ver é completamente irrealista. Está prevista a sua conclusão para 2029, mas nem sequer parecer da APA temos. Nós estamos já habituados às promessas quer de PS, quer PSD e, portanto, não confiamos e acreditamos que isto vai ser uma obra que está concluída lá para as calendas.

Vai ser resolvida no próximo mandato.

Exatamente.

Hélder Marta, Viseu deve colocar as fichas todas nesta nova barragem de Fagilde ou faz sentido esta questão de encontrar sistemas de redundância fora daqui?

Uma das regras da boa gestão é que uma entidade, seja ela qual for, uma empresa, uma câmara municipal, um governo, não esteja só dependente de um fornecedor. Isso é dos livros de gestão. Parece-nos óbvio que face ao que se passou em 2017, que ficamos sem água, parece do mais elementar bom senso garantirmos a redundância. No entanto, há que ter também atenção à questão do preço e ter muito cuidado com os contratos que se fazem, porque eles poderão ser danosos no futuro. No entanto, há aqui outra questão que eu queria aclarar. Eu queria entregar aqui ao João Azevedo uma notícia que diz que a barragem de Girabolhos foi cancelada pelo governo socialista e nós temos memória. E essa barragem foi cancelada para se montar a geringonça. E daqui é PS, Bloco de Esquerda e PCP têm muita responsabilidade nisto. E a barragem de Girabolhos podia hoje estar perfeitamente a servir de redundância ou de apoio à barragem de Fagilde, até para manter a qualidade da água no fim do verão, e que isso evitava que tivéssemos de fazer este contrato, que provavelmente nos vai fazer subir o preço da água. Nós não podemos ter memória de mosquito e perceber que se não há redundância atualmente à barragem de Fagilde, foi porque o Partido Socialista queria ser governo em 2015, quando não tinha condições políticas objetivas para o ser. Isto é factual, o João Azevedo pode vir dizer o que quiser, isso é factual. Relativamente ao IP3. O IP3, o que está a ser feito é melhor que nada, ok Atenção. Mas é uma obra da preguiça. Sabe por quê? Porque a parte do IP3 onde ocorrem mais acidentes, onde tem que se andar mais devagar, que é mais problemática, é exatamente aquela entre Coimbra e Santa Comba Dão. Essa seria a prioridade para duplicar, essa seria a prioridade para transformar em autoestrada. É verdade. Ainda assim, temos que dar como boa a obra que está a decorrer e esperemos que o que está a ser feito agora se possa concluir até Coimbra para que possamos ter uma ligação entre Viseu e Coimbra que nos possa ligar depois à A1 e à A13 e a outras autoestradas que tirem Viseu dessa situação em que se encontra a nível de mobilidade. No entanto, ainda queria dizer outra coisa, que é: foi falada a questão da ferrovia em Viseu. E não adianta virem criticar o doutor Ruas que tirou o comboio. Isso não faz sentido nenhum, porque Viseu tinha uma linha de bitola estreita, que era um metro. Aquilo que nós precisamos em Viseu é uma linha de comboio, aquela que está prometida, aquela que está pensada, que liga Aveiro, Viseu e depois à Linha da Beira Alta. Isso, sim, é que nos faria mudar de vida. E quando se fala em alterações climáticas e nesses assuntos todos, nós não precisamos de inventar nada com caminhões elétricos. Se nós metermos isto na ferrovia, a ferrovia anda a energias renováveis. Essas infraestruturas são absolutamente fundamentais para uma das nossas bandeiras, senão a principal bandeira que nós temos nesta campanha eleitoral, que é a promoção de Viseu enquanto destino de investimento. Repare nisto, todos os anos entram só no Politécnico, mil alunos. Serão um pouco menos. Temos também mais a Universidade Católica e o PAG. Temos ainda as escolas profissionais. Nós temos que garantir que atraímos investimento para empregar estas pessoas todas.

Para que não saiam de Viseu.

Para que não saiam de Viseu e, pior ainda, que não saiam de Portugal.

Nós estamos aqui aproximados do fim da nossa hora. Queria ir ainda assim a um último assunto.

Vais deixar responder a isto, não?

Vou deixar, mas deixe-me já colocar-lhe a pergunta.

E eu nem estava.

Claro, deixem-me só colocar a pergunta e vocês colam a resposta também com a experiência que já têm de debates. Fernando Ruas, vai para um novo mandato, já deixou muita marca em Viseu. Que legado é que quer deixar agora depois deste último mandato? E pergunto-lhe especificamente por uma obra que tem gerado também alguma polêmica, que é a questão do Centro de Artes e Espetáculos. Disse que esse projeto deixou feito em 2013, isso não prova que é um projeto já ultrapassado também no tempo?

Deixe-me então aproveitar para esclarecer aqui algumas situações. Em primeiro lugar, é de pormenor, mas insistir que eu comecei as minhas atividades camarárias em 89 é um erro. Tomei posse em janeiro de 90. Fui eleito em dezembro de 89, mas tomei posse em janeiro de 90. Depois, dizer-lhe o seguinte: hoje não veio o papão que o Partido Socialista costuma trazer em relação às águas, que é o privatizar. Hoje não veio, porque de facto andaram durante muito tempo a tentar transmitir este papão aos viseenses. Os viseenses, coitados, vão lhes privatizar a água, o bem mais precioso. Chega-se à conclusão que estamos a tratar com empresas públicas. Não sei como é que se pode privatizar. Falando em empresas públicas, falamos das Águas de Portugal, falamos das Águas do Douro e Paiva, que são empresas públicas. Depois, também não se disse que estamos a falar da água em alta. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, porque há aqui muito desconhecimento. Mesmo antes de eu chegar à Câmara, desta última vez, o tal tubo, a água em alta, já estava em São Pedro. As águas de Douro e Paiva não trouxeram água para Viseu porque nós lhas solicitamos. Vieram nos oferecer depois de estar em São Pedro do Sul, o tal tubo já estava em São Pedro. É bom que se saiba que estamos a falar da água em alta e que esta é uma redundância. Nós queremos tirar a água da barragem de Fagilde, como sempre fizemos. O que não estamos disponíveis é que aconteça o que aconteceu em 2017 e também que não aconteça aquilo que aconteceu no apagão. No apagão, já demos conta que a maior parte dos municípios não estão preparados para ter dificuldades com as bombas elétricas. Nós queremos um sistema seguro. Agora deixe-me dizer-lhe que há aqui claramente um acerto de contas que é partidário e que tem a ver com problemas no Partido Socialista, com sucessões do engenheiro António Borges, do presidente a seguir. Isso são razões que nos ultrapassam. Agora, deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. Nós temos a convicção de que esta é a situação mais adequada aos viseenses, é a água mais barata, podem confirmá-lo. E depois eu fico espantado quantos municípios, com o acordo do Partido Socialista, não aderem a este sistema. Então não são Lámatas, Sinhos, Vila Nova de Gaia, que também quiseram a mesma coisa, metê-los num beco sem saída? Com o diabo. Eu sei qual é o problema. É que andaram a gastar recursos, reuniões, se calhar até já tinham previsto alguns lugares no Conselho de Administração A, B ou C, e não fizeram nada. Se tivessem resolvido o problema pela forma como dizem e tiveram tempo, nós não tínhamos necessidade de nos dedicar a este problema. Já o tinham resolvido, mas não fizeram. Deixe-me dar apenas uma resposta ao doutor Bernardo com grande consideração. Eu também não estava cá, doutor Bernardo. Eu estive ausente os anos que sabe, em representação na Europa. Estive oito anos fora da Câmara de Viseu, mas anteriormente nós estávamos do mesmo lado. Estávamos no mesmo partido e temos responsabilidades.

Nunca fui militante do PSD.

Está bem, mas isso não retira. Isso tanto responsabiliza os militantes como os simpatizantes. Agora há uma coisa que eu sei e que faz toda a diferença: são os dois a prometerem, mas um faz. Isso faz toda a diferença. Andaram todos a prometer, mas há um partido que está no governo.

Quantos anos depois, doutor?

Estamos de acordo. Devia ser ontem, mas está assim feito.

Não é que devia ser ontem. Tivemos 20, 30 anos de promessas.

Doutor Bernardo, mas teve oportunidade de fazer essa pressão quando ainda era simpatizante. Não o fizemos.

O doutor não compare, não é?

Mas eu não comparo.

O doutor é o presidente da Câmara.

Deixe-me dizer. Mas também não era este governo que lá estava. À exceção dos dois últimos anos, os governos eram sempre do Partido Socialista e aquilo que a gente ouvia era aquilo que está escrito: "Fiquem descansados que o IP3 vai ser uma realidade. Camarada, agora é que vai o IP3". Isto é que foi dito. Já agora, também um esclarecimento aqui ao doutor Hélio, que é o seguinte: o que está previsto comporta esse estrangulamento que diz, e tem toda a razão. Aquilo que estava definido no projeto atual, que já foi alterado, é a ligação entre Viseu e Santa Comba Dão, e depois a ligação de Souselas até à parte das livrarias do Mondego. E eu levei um estudo pelos mesmos projetistas que fizeram os atuais trabalhos ao senhor ministro Galamba, que achou que não tinha nenhum interesse. E o estudo dá exatamente a solução do sul de Santa Comba Dão até a Souselas, que é aquilo que falta. O senhor ministro das Obras Públicas e das Infraestruturas, temos que lhe dar o benefício da dúvida, aceitou o estudo e até me disse que era o ovo de Colombo e, portanto, que iam seguir aquele estudo. Estamos perfeitamente convencidos que vai haver autoestrada, e foi dito pelo primeiro-ministro quando consignou a obra em Tondela, que ia haver autoestrada em todo o seu perfil entre Viseu e Coimbra.

Vamos rapidamente ao legado que quer deixar. Já vão ter tempo. Rapidamente ao legado que quer deixar e se esse Centro das Artes e Espectáculos é a grande obra que quer deixar neste último mandato.

Permita-me que também esclareça outra coisa, porque pra mim é importante. O doutor Hélio sei que o disse porque o ouviu, que eu tirei o comboio.

Não, eu não disse isso. Eu disse que o acusam disso.

Pronto. Mas é bom que fique claro.

Essa é uma questão também já com largos anos e já esclareceu também.

Mas é bom que eu tenha a oportunidade de dizer isso. Eu não estava na Câmara quando o comboio acabou. Se quiserem mais que isto, podem continuar a acusar, mas eu não estava na Câmara quando o comboio acabou.

Sobre o legado que quer deixar neste último mandato e se esta questão do Centro de Artes e Espectáculos é a última grande obra que quer deixar.

Não, não é a última grande obra. Deixe-me dizer-lhe que eu, de motu próprio, pus um horizonte temporal na minha gestão camarária. Eu cumpri aquilo que a legislação impõe. Estive uns anos de pousio. Podia fazer mais três mandatos. Acaba um em 12 de outubro e eu disse que apenas preciso de mais um. E quero fazer o Centro das Artes, mas quero fazer as cinco Unidades de Saúde Familiares, quero fazer as duas paralelas à Avenida da Europa. Enfim, quero fazer essas obras porque são fundamentais para Viseu. E eu não vou deixar de as fazer. Quero fazer a cidade esportiva, para os quais já arranjei o respectivo terreno. Portanto, são obras que eu acho que são fundamentais.

E conseguirá fazer tudo em quatro anos?

Espero que sim. Quero fazer tudo em quatro anos, porque elas estão todas lançadas. Olha, as paralelas da Avenida da Europa já começaram, andam em obra.

João Azevedo, qual é que é o legado, o que é que falta a Viseu e o que é que gostava de deixar caso tenha a oportunidade de ser presidente da Câmara?

Muito bem, antes disso, eu queria aqui comentar alguns temas, porque eu tenho que comentar, até porque se calhar foi o que falei menos. Barragem de Girabolhos. O doutor Hélio também fez alguma confusão relativamente aos conceitos. A barragem de Girabolhos não era produção de água, era produção de energia.

Eu sei que para o PS é tudo difícil.

Não me leve a mal.

É tudo difícil, mas houve barragens da EDP que a concessão foi alterada para abastecimento público. Portanto, isso é falso. É literalmente falso e não é tentativa de mentira.

O doutor Hélio não estava a acompanhar, não foi presidente de Câmara, não sabe isso. Portanto, vamos lá ver.

Felizmente, não fui.

Calma, doutor Hélio. Tenha calma. Em primeiro lugar, a barragem de Girabolhos não era produção de água, era produção de energia. E eu fui radicalmente contra a rescisão do acordo entre o governo e a barragem de Girabolhos. Trabalhámos muito para que isso acontecesse. Mangualde, Seia, Gouveia e Nelas. Infelizmente, o que aconteceu foi um erro para o território, mediante um quadro político que todos conhecemos e, por isso, lamentavelmente, a barragem de Girabolhos não foi feita para a produção de energia. Portanto, isso foi marcado no tempo e está resolvido. Aliás, espero bem que quem anunciou nos últimos meses ou anos que isso iria ser um compromisso e que ia ser uma realidade, esperemos agora que aconteça. Quanto à questão do IP3, dizer o seguinte: a obra, o concurso foi lançado no dia 17 de julho de 2023. Olhe, curiosidade, no dia de aniversário do doutor António Costa e do falecido doutor Jorge Coelho.

Foram eles.

Por acaso, uma coincidência. E dizer-lhe o seguinte: esta primeira fase de duplicação do IP3 foi trabalhada durante muito tempo, atrasada, infelizmente, porque já devia estar feita há muito tempo. Mas eu também lançava aqui três ou quatro desafios ao doutor Fernando Ruas. O primeiro é que as Infraestruturas de Portugal, aliás, depois de uma deliberação do Conselho de Ministros, a EP Infraestruturas de Portugal deviam ter enunciado até final de junho deste ano, um plano de um calendário, um plano de obra, o traçado e até o orçamento. Não aconteceu. E portanto, infelizmente, continua a haver atrasos. O que é certo é que esta obra está a decorrer.

Foi o Partido Socialista.

Não tenha dúvidas nenhumas disso, doutor Fernando Ruas. Os senhores só assinaram a consignação da obra, e bem, porque estava no Orçamento de Estado, estava financiado.

Mas se fosse do Partido Socialista, então em 2024 já estava concluída a duplicação.

Não, foi lançada em 2023, houve atrasos inqualificáveis que todos conhecemos e que não deviam ter acontecido. Ponto final.

São bons para planear, nada para fazer.

É para corrigir. Pois, alguém teve que planear, alguém teve que dotar o orçamento para pagar esta obra, que é paga exclusivamente por Orçamento de Estado. Aliás, neste momento, a obra mais pesada do Orçamento de Estado deve ser a duplicação do IP3.

Coragem.

E já é tarde.

Legado para Viseu.

Quanto à questão das acessibilidades, já agora, dizer o seguinte: o doutor Fernando Ruas fala muito do IP3, mas esquece-se de falar da Nacional 16, da duplicação da 16, que é da sua responsabilidade, da responsabilidade do município, ou do estrangulamento da 229 em Travassós, ou do estrangulamento na Nacional 2, em Repedes. Ou seja, fala do IP3, mas não resolveu os problemas de casa.

Eu peço desculpa, mas não pode.

Não, mas ó doutor, não resolveu os problemas de casa. Anuncia a Nacional 16, anuncia a duplicação da zona do Caçador.

Com autoridade.

O senhor doutor ainda não apresentou um financiamento.

Eu peço desculpa, com autoridade.

As obras anunciadas em pré-eleições.

Com autoridade.

Eu não o interrompi.

Interrompe cada vez que o senhor esteja a dizer asneiras. Inverdades.

O senhor não diga que eu estou a dizer asneiras. O senhor é que diz asneiras consecutivamente. E, portanto, vai gerindo o processo eleitoral para as eleições e não para as gerações. Depois, quanto à questão do CAEVIS, eu ainda estou à espera que o doutor Fernando Ruas apresente o modelo de financiamento do CAEVIS, porque no último debate disse que tinha em mente.

Ele sabe lá o que são modelos de financiamento.

Claro, não sei. O senhor doutor governou uma câmara com um planeamento organizado e com um grau de endividamento muito baixo e eu, infelizmente, governei uma câmara falida. E tive sucesso. E portanto, o que eu lhe quero dizer é que o arquiteto Filipe Oliveira Dias, que o doutor Fernando Ruas conheceu, eu não conheci, deixou um primeiro projeto aprovado em 2012. A informação que eu tenho. Que custou dinheiro, não custou, foi um investimento da câmara. Estamos em 2025, estamos a anunciar novamente o Centro de Arte e Cultura.

Mas não é o mesmo projeto. Eu peço desculpa, mas dizer isto.

O da barragem de Fagilde.

Vai me dar a oportunidade. Eu não posso assistir impassamente.

O senhor doutor usa os argumentos para a barragem de Fagilde e usa para o IP3 e não gosta de ouvir, mas vai ouvir. E portanto, o CAEVIS foi anunciado lá para trás, em 2010, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, estamos em 2025. Não foi concretizado. E portanto, o doutor Fernando Ruas deve uma explicação aos visenses a dizer como é que é financiado, já que diz que tem ora financiamento ao multifundo.

E, portanto, o PS vai por outro caminho.

Não, o PS já disse. O PS não, a candidatura do João Azevedo já disse claramente aquilo que tem que dizer, que é a democratização da utilização do multiusos. O multiusos hoje está fechado e tem que ser colocado à disposição das instituições de Viseu, tem que ser rentabilizado, é um ativo que está parado e, portanto, o multiusos tem que ser usado para a área do lazer, do desporto, da educação, da formação, da cultura.

Por isso é que a vereadora do PS fez losgados e energias a este propósito.

Mas relativamente à cultura, dizer-lhe o seguinte: é que ainda há poucos dias tive a oportunidade de falar com o CAEVIS, com a associação que está no Teatro Iliado, e o eixo da cultura está imobilizado, não há um aumento de financiamento na área da cultura. Todas as instituições que estão ligadas ao eixo da cultura estão com algumas dificuldades, fazem um trabalho excelente, de excelência, mas efetivamente diz-se dos outros, mas não se faz aqui. A Lei das Finanças Locais aumenta, as transferências do Estado aumentam, mas efetivamente depois não há o acompanhamento que a Câmara Municipal de Viseu deve dar às questões locais. E já agora falar da ferrovia.

Mas aí tem que ser mesmo uma frase.

IP3 e ferrovia, dizer-lhes o seguinte: o atual governo vai a Bragança e anuncia que a prioridade é Bragança. Vem a Viseu.

Não é verdade.

É verdade.

Não é verdade.

É verdade, está escrito e dito.

Muito parecido com o PS.

Ouça, está escrito e dito. Vai a Bragança, diz que o aeródromo de Bragança é que vai ser o regional, chega a Viseu, diz que é o de Viseu. O eixo ferroviário deixou de ser o Eixo Atlântico, vai a Bragança, diz que é Porto-Bragança. Ou seja, há aqui uma clara confusão no processo pré-eleitoral.

Igual ao PS.

Mas doutor Bernardo, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer: eu nunca fui presidente da Câmara de Viseu, nem ganhei eleições.

Sim, mas está a falar em nome da candidatura do governo.

Não, mas a questão é esta: é que estes debates focam-se naquilo Que é as obras do Estado, do governo central ou das instituições regionais que têm a ver com os fundos comunitários, como é que é o sistema dos fundos comunitários, mas fala um pouco daquilo que foi feito há quatro anos, porque não têm. Têm o alcatrão da Circular, têm o terminus da obra de 2 de Maio, da central de camionagem e não têm mais nada. Infelizmente, não têm. Têm a localização empresarial de Lordosa, que já agora, numa primeira reunião, o doutor Fernando Ruas disse que se fosse ele não a fazia e que não fazia a segunda. Está em ata.

Eu peço desculpa. Vai me deixar com fama de ter feito esta coisa.

A segunda fase não acontecia e já anunciou agora. Portanto, é consoante aquilo que é nutado e politicamente usado.

Já ficam explícitas as críticas que quer deixar, pelo menos ao outro candidato. Bernardo Peçanha, o que é importante deixar de legado ao Conselho de Viseu nesta altura, com este panorama?

Relativamente aos assuntos discutidos anteriormente, já tinha ido a alguns deles, mas realmente queria só voltar aqui ao Centro de Artes e Espectáculos, cujo orçamento anda na volta dos 20 milhões de euros e dizer que somos radicalmente contra este projeto. Entendemos que é uma obra que o doutor Fernando Ruas quer deixar como uma obra do regime, quase como uma homenagem aos seus mandatos, mas nós estamos contra isso e entendemos que a cultura deve ser dinamizada, mas dinamizada tendo em conta os espaços que já existem. Não vamos enterrar ali mais de 20 ou 30 milhões de euros naqueles espaços. Entendemos que é um desperdício de dinheiro. Nós temos um conselho extremamente envelhecido. O Conselho de Viseu tem 25% de idosos e tem um salário médio bastante abaixo da média nacional. Temos uma baixa taxa de criação de startups também. Cidades como Aveiro, Braga ou Coimbra são muito mais dinâmicas nesse aspecto. E, portanto, Viseu está fora dos principais circuitos de inovação e queremos colocar Viseu nesse centro. E por isso queremos, de facto, reduzir impostos. É uma das propostas que temos logo de primeira medida quando chegar à Câmara é a Câmara passar a devolver os 5% de IRS, em vez dos atuais 1% que devolve agora. Portanto, baixar impostos para quem quer trazer riqueza para a região, para o conselho e para quem investe. Temos isso como principal prioridade. Queremos também dar condições decentes, atraindo-os, e dar condições nas zonas industriais que já existem. Para isso também temos que apostar muito na desburocratização. Para atrair investimento, temos que desburocratizar e temos que ter vontade de o fazer. Eu tenho falado com alguns empresários e empresários que se querem fixar na região e os processos de licenciamento das suas empresas são demoradíssimos e às tantas, isso não atrai investimento, afasta quem quer criar valor e desmoraliza as pessoas. Portanto, também queremos lançar um programa municipal de incentivo ao empreendedorismo jovem, muito ligado também com as universidades e politécnicos. Estamos aqui no politécnico. Achamos que é importantíssimo criar essas sinergias para que não aconteça como me aconteceu, por exemplo, a mim, que fui estudar para Lisboa e já não voltei. Como eu, muitas das pessoas, muitos dos meus amigos da minha geração, que foram estudar para fora e não vieram para Viseu. Temos ainda a bandeira também da questão da Faculdade de Medicina, da Universidade de Medicina, que queremos trazer para Viseu. Foi uma promessa feita, mais uma vez, pelo governo socialista, na altura Eng.º José Guterres, portanto há muito tempo, e foi depois desviada para a Covilhã, conforme o doutor Fernando Ruas, até aqui no debate à vias, explicou muito bem em que, de facto, por um secretário de Estado na altura, que era o Eng.º Sócrates, que a tratou de desviar para a Covilhã. Portanto, entendemos que isso também vai robustecer a nossa saúde, ou seja, todas as carências que tivemos nesta área, e temos tido várias. Ainda recentemente, em junho, tínhamos a notícia de pessoas que estavam à espera em contentores para tratamentos oncológicos.

Que isso permitirá mitigar os problemas de saúde.

Exatamente, a falta de médicos.

Hélio Marta, a mesma questão, o que é que falta a Viseu e se pudesse ter a oportunidade de ser presidente da Câmara, o que é que gostava de deixar ao Conselho de Viseu?

Aquilo que eu vejo é que todos os candidatos têm excelentes ideias para gastar o dinheiro dos pagadores de impostos de Viseu. E nós na Iniciativa Liberal também temos essas ideias, mas esse não é, nem nunca poderá ser o foco de qualquer governação. O foco de qualquer governação, principalmente em 2025, eu entendo a necessidade de se anunciar obras e mais obras e coisas que se vão fazer, mas isso era na década de 80 e de 90, onde não havia infraestruturas. Hoje é importante que se continue a fazer obras, é verdade, mas não deve ser esse o foco. E aquilo que nós vemos aqui é que é esse o foco. O foco deve ser o presidente de câmara, seja ele quem for, tem que sair da sua torre de marfim

E tem que se transformar, passe a expressão, num comercial na atitude de atrair investimento para Viseu. Isto é absolutamente fundamental. Eu dou aqui um exemplo que é: Ponte de Sor. Com todo o respeito que as gentes de Ponte de Sor nos merecem. Ponte de Sor, uma pequena localidade comparada com Viseu, é um erro de arredondamento, não tem massa crítica, mas conseguiu constituir um hub aeronáutico. Ainda agora foi anunciada uma fábrica de aviões para Ponte de Sor. Nós temos aqui um aeródromo em que eu espero que haja capacidade, e nós vamos nos bater por isso, que as verbas que há para a defesa sirvam para ampliação e melhoramento do aeródromo de Viseu, porque a partir daí nós podemos sonhar em termos um cluster aeronáutico. Por exemplo, há uma cidade em França que tem 45 mil habitantes, 47 mil, por aí, e tem voos low cost da Ryanair. Agora, nós não podemos pensar que vamos ter amanhã isso. Não, nós temos que fazer um caminho. E para esse caminho, nós temos que captar investimento de empresas privadas que nos aportem, e principalmente nas áreas em que aportam mais valor, em que aportam mais salários, porque isso é que vai fazer desenvolver o tecido humano. E há outra coisa. Nós, naturalmente, somos a favor da redução de impostos, essa é uma bandeira da IL. Mas há outra coisa, é que tem que haver primeiro seriedade, e não vale a pena vir com choques fiscais, porque isso não existe. Porque uma das primeiras condições para que tenhamos um município desenvolvido e a funcionar é termos contas públicas saudáveis. Portugal aprendeu isso da pior forma. Essa é a primeira condição. Nós queremos baixar o IRS e queremos baixar o IRC, mas com responsabilidade e se formos Câmara, faremos isso com muito maior facilidade. Se não formos Câmara, exigiremos isso ao doutor Fernando Ruas.

A redução de impostos municipais, que estão ao alcance das Câmaras Municipais.

Outra coisa.

Para fechar.

Deixe-me terminar. O Centro de Artes eu espero que não seja outro mercado 2 de Maio, uma obra faraônica que atualmente não serve para nada. Essa é outra bandeira que temos, que é dar utilização ao mercado 2 de Maio para revitalizar o centro histórico. Ninguém aqui falou do centro histórico. O centro histórico está morrendo. Nós precisamos, por exemplo, de ter lojas de arrendamento acessível para visenses que tenham uma ideia de negócio para aquela zona. E nós temos que puxar isso. Agora, outra coisa. Saúde. O PS rebentou com o SNS. Quer dizer, isto é factual. O PS, o Bloco de Esquerda e o PCP rebentaram com o SNS. O PSD tem dado mostras que não consegue resolver o problema. Nós em Viseu temos as nossas urgências de pediatria sistematicamente fechadas. Surgiu o movimento em Viseu contra o encerramento das urgências da pediatria. Um dos nossos objetivos é fazer com que a Câmara Municipal possa comparticipar ou mesmo pagar na totalidade um seguro de saúde para grávidas e para mães com filhos até dois anos. Não é solução mágica. Não, não é.

Mas é um bom caminho enquanto os problemas se forem resolvendo. Meus senhores, chegamos ao fim do nosso tempo.

Eu peço desculpa.

Eu fui deixando dar a oportunidade de esclarecer os vários pontos, mas depois vai lançar novos temas e não temos tempo para ir a novas rotas.

Começou por dizer isso no início.

Sim, e cumpri. Acho que não me pode apontar que não cumpri.

Eu tenho uma série de perguntas.

Eu entendo, mas neste momento chegamos ao fim do debate e não podemos continuar. Não temos mais tempo.

Se a ideia era eu esclarecer, eu estou aqui para isso.

E foi esclarecido, mas o tempo não é ilimitado.

Está bem, mas perceba que as perguntas são todas dirigidas.

Certo, e é uma questão que cabe aos incumbentes e sabe isso, mas teremos também outras oportunidades para ir esclarecendo essas matérias.

Pode ser. Os senhores definem, foi isso que me disse no início, que me dava a oportunidade de responder às perguntas.

Se quiser, dou-lhe 30 segundos sobre o Centro de Artes e Espetáculos.

Fui eu que falei mais?

Foi.

Se quiser.

E foi justo.

E essa é uma discussão que eventualmente estamos a perder mais tempo. Sobre o Centro de Artes e Espectáculos, porque foi falado, eu dou-lhe 20 segundos, mas não lhe posso mesmo dar mais do que isso.

Duas questões sobre o Centro de Artes e Espetáculo. A primeira diz que o processo começou com o arquiteto Oliveira Dias, que entretanto morreu, foi em 2013 e este projeto foi recuperado. Quem fez este projeto recuperou o projeto do arquiteto Oliveira Dias. Portanto, não se desperdiçou dinheiro nenhum. Mas depois foi dito também, e deixe-me dizer isto, do aeródromo. O aeródromo pela primeira vez-

Este é outro tema e não vamos entrar por esse tema, porque nem sequer foi um ponto de discussão deste debate, por isso eu vou mesmo ter que chegar ao fim. Eu peço desculpa, doutor Fernando Ruas. Hélio Marta, Bernardo Peçanha, João Azevedo e Fernando Ruas, obrigado pela vossa disponibilidade por se juntarem a nós este debate da Rádio Observador e uma boa campanha a todos.

Muito obrigado.