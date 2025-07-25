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Podemos decretar aqui no Fora do Baralho a ideia de silly season oficialmente morta. Prestes a entrar em agosto, chegamos ao fim desta semana e houve de tudo. Marcelo Rebelo de Sousa a enviar a Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional, o anúncio do novo governador do Banco de Portugal, que vai substituir Mário Centeno, alterações à disciplina de Cidadania e um sem-fim de candidatos e protocandidatos presidenciais a dizerem ao que vêm, se vão a jogo, quando anunciam e ainda com sondagens a animar as eleições, que em tempos pareciam um passeio no parque para Gouveia e Melo. A corrida a Belém fica para a segunda parte do Fora do Baralho. Eu sou a Inês André Figueiredo, este é o nosso Fora do Baralho e comigo tenho os ases Jorge Fernandes, João Marques de Almeida, Luís Aguiar Conraria e Susana Peralta. Vamos começar mesmo por ti, Susana, que vais avançar com uma carta de paus para o ministro da Educação numa semana em que se conheceram alterações, e muitas, à disciplina de Cidadania. É por isso que tens uma carta para Fernando Alexandre?

Sim, tenho uma carta de paus para Fernando Alexandre e para o Ministério da Educação. Já agora, nós não conhecemos alterações, os documentos estão em consulta pública, e de resto o ministro frisou, e é importante frisá-lo, vamos ver o que depois resulta.

Ainda pode haver alterações.

Embora eu tenha sorte de ter 8 mil caracteres para reagir publicamente, escrevi aos jornais de meu público, mas houve hoje já queixas de pais a dizer que o número de caracteres disponíveis na plataforma de consulta pública é demasiado curto para aquilo que as pessoas querem exprimir, mas enfim, ainda não há alterações. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que há dois documentos disponíveis para consulta pública, um é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e o outro são as aprendizagens essenciais que devem constar na parte curricular desta mesma disciplina. Já agora, eu acho que isto é uma boa iniciativa de Fernando Alexandre e de Alexandre Homem Cristo, o seu secretário de Estado, no fundo, dar uma maior estrutura à disciplina. De facto, eu comparei estes dois documentos com o que existia, que são as chamadas linhas orientadoras, que é bastante mais vago, e eu considero importante esta estruturação em torno de um documento estratégico e depois de um documento que decline essa estratégia num conjunto de aprendizagens essenciais. Até aí nada contra, e reconheço aí as boas características que eu conheço, já agora, declaração de interesse até do ponto de vista pessoal, em Fernando Alexandre, mas depois aparece, de facto, esta omissão completa da educação para a sexualidade. Isto é um facto. Eu li os dois documentos. Nas orientações estratégicas não há nenhuma palavra da família sexo, não há sexualidade, não há educação sexual. O termo internacionalmente reconhecido é mais educação para a sexualidade. Aqui em Portugal fala-se muito de educação sexual, apesar de o documento das famosas linhas orientadoras e, portanto, vigente para a disciplina de Cidadania, falar de educação para a saúde e sexualidade. Eu gosto mais deste termo do que propriamente educação sexual, mas de facto nas linhas estratégicas não surge e depois nas aprendizagens essenciais aparece duas ou três vezes, fala-se do estudo de exemplos históricos, de casos de discriminação em função da orientação sexual, etc., mas isso não é bem a mesma coisa do que educar as pessoas para a inclusão. É apenas uma perspectiva histórica. E depois fala-se efetivamente na parte das redes sociais, das questões de sextorsão, por exemplo, de mensagens assediantes do ponto de vista sexual. Agora, de facto, havia uma expressão que fazia parte do conjunto de conteúdos constante nas linhas orientadoras, no documento anterior, que era mesmo educação para a saúde e sexualidade, e esse termo foi limpo dos documentos. E depois disso, o seu ministério vem se desdobrar, por assim dizer, em explicações para dizer que a educação sexual é coberta num conjunto de outras disciplinas, como a Biologia, etc., e isso é verdade. Agora, quando nós vamos ver os documentos orientadores internacionais da Organização Mundial de Saúde, da própria Comissão Europeia, que há alguns relatórios do Parlamento Europeu que têm recomendações neste âmbito, etc., nós o que vemos é que a educação para a sexualidade não se cinge, é óbvio que é superimportante nas disciplinas desde o estudo do meio à Biologia, no fundo, seguindo o percurso dos jovens ao longo do ensino obrigatório, que as pessoas aprendam os ciclos reprodutivos e o aparelho reprodutor e até depois os mecanismos mais básicos da vida, quanto mais se aproximam do final do ensino secundário, isso é perfeitamente normal e necessário à educação para a sexualidade. O problema é que a educação para a sexualidade, ou melhor, como ela é ainda chamada no documento vigente das linhas orientadoras, educação para a saúde e sexualidade, contém uma série de outras dimensões muito importantes do respeito pelo outro, da questão do consentimento, das questões obviamente da não discriminação em função da orientação sexual, da identidade de género.

E que desaparece tudo.

De uma educação para os relacionamentos íntimos, por exemplo, na nota explicativa do ministério é dito que está lá a falar do respeito nas relações interpessoais, mas quando nós falamos de relações interpessoais é uma linguagem, digamos, assética, que pode ou não incluir os relacionamentos íntimos e de natureza sexual e de namoro e da relação de namoro. O Fernando Alexandre é um homem muito inteligente. É evidente que houve um objetivo explícito de uma certa assepticização da linguagem nestes momentos orientadores, que obviamente abre a porta a que certo tipo de aprendizagens essenciais neste domínio da educação para a sexualidade desapareçam dos currículos e portanto acho que é uma péssima semana para Para o ministro da Educação.

Inês, posso dizer aqui dois pontos sobre o que disse a Susana?

Sim.

Força.

Não acabaste, Susana? Acaba.

Não, eu ia falar de outra coisa, ia falar da falta de professores, mas vou deixar isso para um próximo fora do baralho. Já falei demais. Vai lá.

Um exemplo que a Susana deu: a não discriminação em relação a pessoas com diferentes orientações sexuais. Eu acho que isso não é uma questão de educação sexual ou de educação até de saúde, isso é uma questão de cidadania mesmo, é uma questão de educação cívica, porque não é uma questão de educação sexual, é uma questão de educação cívica. Não se deve discriminar pessoas só porque têm diferentes orientações sexuais. Isso tem a ver com regras de uma sociedade aberta, pluralista e democrática. Portanto, acho que isso é uma questão cívica. Na minha opinião, o segundo ponto, a Susana falou das recomendações da OMS e até da Comissão Europeia e das organizações internacionais. Eu acho que um país não tem obrigatoriamente que seguir recomendações de organizações internacionais se discordar delas. Uma pessoa pode ter as suas opiniões, mas haver recomendações de organizações internacionais não dá mais validade ou menos validade aos programas de educação, e um governo, que é eleito democraticamente, não tem nada que seguir as recomendações de organizações internacionais. Eram só esses dois pontos.

Não tem que seguir, pode democraticamente decidir ignorá-las. Agora, que as orientações das organizações internacionais, mormente quando cobrem uma série da UNESCO à Organização Mundial da Saúde, ao Parlamento Europeu, etc, que isso tem um valor normativo, tem um valor da importância dessas recomendações, tem. Não tira a legitimidade de ir contra. É legítimo, mas é mais problemático do que se não houvesse recomendações internacionais, e se não estivéssemos aqui a inventar a roda, como é evidente.

Passamos então para o Luís Aguiar Conraria, que traz uma carta de copas para Marcelo Rebelo de Sousa, que enviou a lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional, com um puxão de orelhas à AD e ao Chega, que negociaram o diploma e permitiram que passasse. Consideras que o presidente da República esteve bem?

Aqui queria separar um pouco as coisas. A questão do puxão de orelhas, eu gostei muito e concordo com ele, mas o meu motivo das copas não era esse. Eu queria aqui ser um pouco mais objetivo e não simplesmente dar a minha opinião pessoal. Apesar de que digo que concordo com esse puxão de orelhas. Aqui o que me parece é que nesta discussão sobre a lei dos estrangeiros, é de fato uma discussão quente, onde há acusações que são graves. Há aqui acusações em que uma pessoa acusa a lei de xenofobia, acusa os deputados que a propõem de xenofobia, de serem intolerantes, de discriminação. E portanto, quando há esse tipo de acusações, é verdadeiramente importante garantir que a lei não viola a Constituição, porque a nossa Constituição proíbe precisamente esse tipo de discriminações. E portanto, era absolutamente essencial, de certa forma, até para a proteção da própria lei e até para a proteção de quem a propõe, que isto passasse pelo crivo do Tribunal Constitucional. Há aqui um lado que me deixa um bocado desconfortável, que foi o prazo que Marcelo Rebelo de Sousa deu de 15 dias. Dado que ele levantou sete pontos diferentes de possíveis inconstitucionalidades, parece-me que dar só 15 dias é pouco. Eu percebo o que vai na cabeça dele. Ele não quer ser acusado de estar a atrasar esta lei.

Que, na verdade, antes mesmo de ter esta decisão, já estava a ser acusado disso. Pelo menos André Ventura disse isso à saída do lei.

E eu percebo isso. Ou seja, não podia deixar dar um prazo, mas 15 dias parece-me francamente pouco para uma questão desta importância, e de certa forma choca com aquilo que eu estava a dizer no início, que era o garantir e termos a certeza absoluta de que isto é uma lei sem problemas a este nível. E portanto, acho que uma coisa como um mês ou três semanas, quatro semanas, seria mais razoável do que duas semanas. Mas eu acho que isso é mais uma questão de pormenor. É possível que os juízes consigam analisar a lei com detalhe em tão pouco tempo e também se não conseguirem, eles próprios poderão pedir um alargamento de prazo, imagino eu.

Inês, mais uma vez, posso fazer um comentário?

Força, João.

Peço desculpa estar a fazer comentários. Eu concordo com quase tudo que disse o Luís. Concordo com o presidente da República, acho mesmo importante que envie a proposta de lei para o Tribunal Constitucional, pelas razões que o Luís disse. Eu próprio discordo de alguns pontos da lei, sobretudo na parte da reunificação familiar, e já discutimos isso. Onde eu não concordo, eu acho que não compete ao presidente da República dar um puxão de orelhas em público em relação à lei. No fundo, acabou a dar a sua opinião em relação à lei, que até pode ser visto como uma forma do presidente da República estar a tentar condicionar o Tribunal Constitucional, o que um presidente da República não deve fazer. Portanto, eu acho que ele se alongou, não o devia ter feito, embora, eu digo, eu concordo até com alguns pontos que o Marcelo Rebelo de Sousa disse, sobretudo em relação à reunificação familiar. Acho é que como presidente da República, não o devia ter dito.

João, levando a tua interpretação, eu até concordo contigo. Quando mandar para o Tribunal Constitucional, a sua opinião sobre a lei é irrelevante. Eu concordo com isso, mas nesse caso, isso implicaria a coisa a dois passos, que era vetar politicamente a lei, e isso já cabe claramente entre as funções dele, o que implicaria atrasar mais um mês ou dois meses, o que for, e depois mandar para o Tribunal Constitucional uma vez reaprovada a lei.

Mas, Luís, precisamente porque não vetou.

Achas que era isso?

Não, eu acho que como ele não vetou, não devia ter dado a sua opinião.

Mas então tinha de vetar.

Exatamente, para ser coerente, ou tinha vetado, porque acha que há problemas sérios com a lei, ou se acha que não devia vetar.

Mas nesse caso, quem propõe a lei ficaria ainda mais chateado com ele.

Sim, mas eu não estou a falar da possível reação do governo. Isso agora para mim é secundário. O que me interessa aqui é o papel do Presidente da República e o modo como ele procedeu. Eu acho que o Presidente da República tinha duas opções: ou vetava e explicava por quê, ou não vetava, achava que não devia vetar, mesmo discordando de pontos da lei, como discorda, mas não o dizia, enviava simplesmente para o Tribunal Constitucional.

Deixa-me só dizer então, só para terminar.

Só para concluir.

Nesse caso, estou 100% de acordo com o João. Acho que o Marcelo Rebelo de Sousa devia ter vetado a lei politicamente e depois, se ela fosse reaprovada, então sim, mandá-la para o Tribunal Constitucional.

Muito bem, seguimos então para o novo governador do Banco de Portugal. Foi conhecido esta semana, é Álvaro Santos Pereira e tem direito a dois naipes nesta semana do Fora do Baralho. Vamos começar pelo do João Marques de Almeida. A carta de ouros significa que concordas com a escolha?

Concordo. Não critico, concordo com a escolha. Eu vou explicar porque. Eu, antes de mais, desejo boa sorte ao Álvaro Santos Pereira, mas vou explicar porque é que dou ouros. Em primeiro lugar, para que fique muito claro, embora nós sejamos talvez da mesma família da política, eu conheço mal Álvaro Santos Pereira. Devo ter estado uma ou duas vezes com ele, duas vezes o máximo, não o conheço bem. Agora, em primeiro lugar, eu sempre tive simpatia por ele e começou logo desde o início, quando ele foi muito atacado pela história dos pastéis de Belém, por dizer que o podiam tratar por Álvaro. Eu fiquei logo aí com simpatia por ele. Sobretudo fiquei com simpatia por ele porque fiquei muito irritado com as críticas que fizeram. E acho que é absolutamente natural que o ministro diga: "Podem me tratar por Álvaro." Em muitos países com uma grande tradição democrática e liberal na Europa, os ministros são tratados pelo primeiro nome. Eu próprio devo dizer, noutras circunstâncias, quando fui fazer o mestrado e doutoramento para Inglaterra, fiquei muito surpreendido que os professores disseram para eu os tratar pelo primeiro nome. Não estavam com histórias como em Portugal, no meio que eu estava habituado, o senhor professor, o professor isso, o professor aquilo. Quer dizer, estes tratamentos que existem em Portugal são daquelas heranças do Estado Novo que são absolutamente irritantes, que não fazem qualquer sentido e o Álvaro Santos Pereira foi apenas um tipo aberto, com uma certa modernidade. E mais, foi criticado logo por muitos que tudo o resto criticam o Estado Novo, acham que o Estado Novo foi terrível, mas que implicitamente aceitam, gostam de gozar quando alguém põe em causa algumas práticas do Estado Novo. Essa foi a primeira razão. A segunda razão, os pastéis de Belém, que ele também foi ridicularizado por causa disso. Eu só quero dizer uma coisa: passado não sei quantos anos, eu trabalho em Londres, é raro o sítio não ter pastéis de Belém em Londres. Há pastéis de Belém em todo lado, é dos bolos mais populares que existem.

Acho que é verdade, o nome oficial é pastel.

É exportado por Portugal?

Muitos exportados por Portugal, outros feitos. Não, muitos são exportados por Portugal, Luís.

Mas João, por amor de Deus, isso não é patente. Não há patente disso.

Não, está bem, mas não é questão de patente, mas é uma questão de ele dizer que teve uma ideia que faz sentido.

É como achar que as nossas bolas de Berlim beneficiam os berlinenses na Alemanha.

Não é nada achar isso. Luís, é a mesma coisa. Toda a gente sabe que as pizzas são feitas nos vários países onde há pizzas, mas deram bom nome à culinária de Itália. Toda a gente em Inglaterra sabe que o pastel de Belém é um bolo português, mais nada. Ponto final, parágrafo.

João, deixa eu-

Isto também conta para o prestígio dos países. Agora, a segunda razão.

Muito rápido que temos de passar ao Jorge.

Não, a segunda razão, porque eu mais uma vez critico quem agora critica a escolha de Álvaro Santos Pereira, é por duas razões. Em primeiro lugar, acho que não faz sentido nenhum críticas políticas que fizeram e comparações com Mário Centeno, porque não se pode comparar os dois casos, não têm nada a ver. Mário Centeno foi diretamente ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira teve mais 10 anos entre as suas funções de ministro e governador do Banco de Portugal. Em segundo lugar, fez uma carreira internacional bastante interessante e a OCDE não é uma instituição internacional qualquer, é uma instituição de prestígio, onde trabalham pessoas de qualidade, e isso também certamente que abona a favor da sua competência e das suas qualidades profissionais.

Jorge, trazes espadas para o novo governador. Discordas do João, do governo?

Olá, eu discordo acima de tudo do governo, porque acho que o governo conduziu este processo todo mal. Eu vou explicar, todo mal mesmo do ponto de vista do próprio governo. Para começar, muito rapidamente, o Bloco e o PS passaram em 2020 uma lei que na alínea oito do artigo 27 tinha uma lista enorme de incompatibilidades que impediam alguma pessoa que tivesse feito alguma daquelas coisas nos últimos três anos, de se tornar governador do Banco de Portugal. Estas incompatibilidades, por exemplo, faziam com que um acadêmico que tenha feito um relatório para um banco como mero consultor externo pago por um trabalho pontual, estivesse impedido de ser nomeado. No fundo, esta era a Lei Centeno, porque era das coisas em que era tudo incompatível, menos ter sido ministro das Finanças, o que é absolutamente risível. Na altura, o PSD, a IL, o Chega e até o PAN votaram contra a lei. No entanto, o Governo de Montenegro foi completamente incompetente porque não começou a preparar o trabalho, a fazer o trabalho de casa e preparar o caminho legislativo para a nomeação do novo governador do banco e deixou simplesmente a lei, que o governo conhecia e que inclusive o próprio PSD tinha votado contra, e bem. O governo simplesmente deixou esta lei e quando chegou o momento da nomeação, este governo basicamente teve que ficar e teve que, no fundo, agir consoante a lei existente. E portanto, a lei existente, no fundo, fazia com que muitas pessoas que poderiam ser pessoas altamente interessantes e pessoas que inclusive aceitariam, e acho que todos aqui sabemos, com vários convites feitos, inclusive a pessoas que aceitariam o lugar, mas que estavam impedidas de ficar com o lugar porque havia esta lei. Portanto, acho que o governo tem espadas muito fortes a que pôr ao governo, porque simplesmente não preparou as coisas e mostrou que não sabe o que é governar. Governar é começar a preparar a nomeação do governador do Banco de Portugal um ano antes, mapeando completamente o campo legislativo que vai guiar o processo, etc. Não é mandar bocas no Twitter, nem ter muito boa comunicação. E o governo sabe perfeitamente. Eles podem negar, claro, mas todos sabemos que foi isto que aconteceu. E depois o problema disto é que ficamos com uma solução subótima. E a opinião que eu tenho, nunca o conheci pessoalmente, mas com muitas pessoas com quem falei, toda a gente diz muito bem de Álvaro Santos Pereira, pessoalmente, que é uma pessoa muito calorosa, muito afável, uma ótima pessoa, etc. No entanto, manifestamente, ele não tem a preparação para o cargo. E eu lamento imenso. Ao contrário daquilo que disseram Leitão Amaro e Marques Mendes, por exemplo, Álvaro Santos Pereira não é um acadêmico reputado, é um acadêmico medíocre, estou a ser generoso. A qualidade de um acadêmico mede-se com indicadores objetivos e não porque o Expresso disse ou a Maria João Avillez convidou para um programa de rádio e diz que a pessoa é fantástica. Não, há um conjunto de indicadores objetivos e Álvaro Santos Pereira, lamento imenso, não cumpre remotamente. E além disso, não tem qualquer tipo de experiência com economia financeira ou monetária. Teve aquele lugar na OCDE, que na verdade, a primeira nomeação é um concurso ganho pela cota de Portugal. Na altura, ele concorreu e foi o melhor dos candidatos portugueses. Estamos a falar, na verdade, de uma carreira internacional muito curtinha. É a carreira que é. Eu acho que acima de tudo, o governo preparou mal isto e poderíamos neste momento estar com uma solução que do ponto de vista técnico, do ponto de vista da capacidade intelectual, que do ponto de vista até da própria autoridade, da gravitas da pessoa que poderia vir ocupar este cargo, que Mário Centeno danificou ligeiramente, não por incompetência técnica, mas pela circunstância da sua nomeação via Ministério das Finanças. E foi pena porque o governo simplesmente não soube fazer o que tinha que fazer e à última hora teve que arranjar uma solução de recurso e ainda bem que Álvaro Santos Pereira estava disponível e conseguiu, apesar de tudo, vir fazer aqui uma preninha e ajudar o governo de Portugal.

Fazemos agora uma curta pausa e voltamos daqui a pouco para ouvir os nossos ases sobre eleições presidenciais. Henrique Gouveia e Melo, que chegou a ter mais de 35% em sondagens, tem vindo a descer a pique. Num dos piores cenários apresentados pelas pesquisas, surge com cerca de 20%. Jorge Fernandes, começamos agora por ti. Como é que olhas para estes números? A imagem do almirante está a perder força. Consegues perceber o que está a contribuir para isto?

Olha, eu quero começar aqui por recorrer a uma expressão feliz que eu ouvi esta semana o Sérgio Sousa Pinto utilizar, e aproveito aqui para fazer product placement e sugerir, de resto, porque eu ouvi os dois episódios e gostei, este novo podcast do Observador, o Realpolitik. E o Sérgio Sousa Pinto, a dada altura, está a falar das presidenciais e diz que estas presidenciais, no fundo, são aquelas presidenciais do "por que não eu?" O que aconteceu ao longo dos últimos anos é que Marcelo Rebelo de Sousa esvaziou, banalizou e tornou de tal forma mundana a Presidência da República. E para além disso, para além destas circunstâncias pessoais de Marcelo Rebelo de Sousa, há uma certa indefinição do que é e da finalidade do semipresidencialismo no sistema político português, porque nos primeiros anos, e anos, Soares era muito claro qual era a função dos presidentes no sistema político. Crescentemente, é cada vez mais difícil perceber exatamente o que é que o presidente ou a presidente, eu espero que um dia tenhamos uma mulher neste cargo, devem e podem fazer. E portanto, isto, juntamente com aquilo que foi o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, fez com que qualquer pessoa neste momento se sinta absolutamente habilitada para pensar: "E eu também posso ser candidato a presidente da República." E é exatamente isto que estamos a assistir. Eu hoje fui ao Wikipedia, encontrei declarações, eu encontrei inúmeros candidatos que eu nem sabia que já se tinham apresentado, desde motoristas de táxi. Estou a falar sério, um motorista de táxi que foi militante do CDS, um senhor que é motivational coach, enfim, uma série de gente completamente desconhecida, que eu não fazia ideia quem seja, mais os candidatos que estamos. E portanto, esta proliferação de candidatos, no fundo, tem dois efeitos, na minha opinião, e também está a concorrer para que Gouveia e Melo possa estar um bocadinho a perder gás, que em primeiro lugar, coloca tudo em aberto. Eu acho que neste momento é totalmente imprevisível o resultado Aliás, a última vez que nós tivemos um número de candidatos tão abundante precisamente foi em 86, quando Soares partiu com 8% pra primeira volta e depois acabou por ganhar. Claro que Soares é Soares. Mas na altura, o Portugal ainda estava a consolidar a democracia e havia muitas forças políticas que eram resquícios do PREC e que tentaram naquelas eleições, no fundo, o derradeiro estritor antes da democracia se consolidar definitivamente. O Almirante perde força, porque aquilo parece mais ou menos evidente. Ele não tem uma verdadeira mensagem pra dar aos portugueses. Eu ouvi as intervenções públicas que o Almirante fez, ainda não há ali minimamente uma mensagem, um articular de uma ideia. Ele veio dizer ontem ou anteontem, quando saiu esta sondagem, que ele só quer ser presidente pra fazer uma revolução profunda. Usou mesmo esta expressão. Eu não sei o que o Almirante pensa que é a função presidencial, mas certamente, se houver uma revolução profunda do país, e eu não gosto de revoluções, sou um homem mais de evoluções, certamente não vai ser ele que a vai motivar, nem fazer avançar a partir de Belém. Eu acho que ele próprio, provavelmente dentro de uns meses perceberá que se meteu numa situação para a qual não está preparado, porque isto é uma revolução política que precisa-

Susana, fala pra acabar com o nojo do Jorge.

Deixa eu perguntar aqui à Susana.

Há cinco minutos eu pedi pra falar das presidenciais. Susana, fala.

Não é verdade. Aliás, tu na primeira parte interviste em todos os mics.

Mas foi como resposta. É como resposta, é pra haver diálogo, Jorge.

A Susana quer também intervir nesta questão.

Eu quero que a Susana fale.

Porque gostava que a Susana falasse sobre o fato de, no meio de tantos candidatos, haver tão poucas mulheres, ou praticamente neste momento é uma, não é?

É uma! A Joana Amaral Dias, chegamos a ter a Mariana Leitão, que afinal já não era. Temos a Joana Amaral Dias, é a única mulher no meio de tantos candidatos.

A Mariana já é presidente de alguma coisa.

Mas o que isso diz, Susana?

Tantos protocandidatos. Agora é Rui Moreira, João Cristino Correia, temos aquele outro empresário, Sims Vieira, não sei se ele já oficializou ou não a sua candidatura. Temos o grande debate à esquerda, Sampaio da Nova, conto te agora, não sei se foi há 15 dias, eu acho que ele tinha dito há três semanas que nos ia dizer há 15 dias se era candidato ou não, algo assim. Enfim, tivemos o tabu de dois dias de Augusto Santos Silva. Agora até estamos aqui nesta fase em que as pessoas anunciam que vão anunciar, depois ainda vão refletir, pra depois mais tarde virem fazer um anúncio. O próprio Duque do Almirante, que anda tão caladinho, teve que fazer um pré-anúncio em vésperas de eleições pra depois fazer também um anúncio. E não há mulheres, isto é fora de série. Eu acho que isto denuncia, de facto.

Eu subscrevo a tua candidatura.

Obrigada, Luís, depois ponho-te como mandatário nacional. No outro dia, por acaso, houve um ouvinte do "Fora do Braies" que simpaticamente, o Mateus Carvalho, me perguntou quando é que eu ia ser candidata. Minha resposta é nunca, porque realmente os candidatos que eu tenho apoiado no passado, que como eu respondi nesse dia, era o Manuel João Vieira e a Ana Gomes, as ideias que estão na intersecção dos dois não recolhem claramente a maioria do apoio do povo português. E eu sou demasiado escatológica e espalhafatosa pra isso. Mas, isto de facto indicia um ambiente. Nós podemos falar de que as mulheres também são mais conservadoras neste momento e que são mais avessas ao risco e também não gostam desta exposição. Enfim, há até investigação com vistas às ciências comportamentais acerca desses assuntos. Que é mais difícil uma mulher andar a gerir esta economia do anúncio, vou anunciar, vou pensar, depois anuncio um pré-anúncio pra depois anunciar. Isso é, digamos, estatisticamente menos provável em mulheres, etc. Mas a verdade é que isto indicia um país que continua a ser profundamente misógino na representação ou na abertura às mulheres a serem representadas nos lugares de grande poder.

Susana, desculpa lá, há muita mulher que se quisesse candidatar, podia candidatar. Não venhas com isso. A Lilino Nobreza se quisesse ser candidata, era candidata. No PS há muita mulher que podia ser candidata se quisesse e o PS bem que andou desesperadinho. Se elas não se candidatam, também a culpa não há de ser só da sociedade.

Não, eu estou a dizer que é.

Susana, eu tenho a minha explicação.

Vai, diz lá tua explicação.

Eu acho que isto é um grande exemplo da sabedoria feminina, que não se querem meter nestas eleições que são uma autêntica brincadeira. Estas eleições, as eleições mais patéticas que eu me lembro em Portugal. São patéticas, como tu disseste. Uns anunciam que vão ser, outros já são, outros tiveram reflexão, outros ainda estão a refletir. Tudo isto é patético. E eu acho que há um lado da sabedoria feminina, e a sabedoria feminina tem muito que se diga, e no seu lado positivo é absolutamente maravilhosa. E as mulheres não querem se meter nessas figuras. E fazem elas muito bem. Aliás, eu apoio, eu mando daqui um abraço de solidariedade e de apoio a todas as mulheres que poderiam ter considerado ou que foram desafiadas a ser candidatas, terem recusado. Fizeram muito bem em não participar nestas eleições presidenciais.

Só pra concluir, Susana. Desculpa.

Não, tem havido mulheres candidatas. Maria de Belém Roseira, Ana Gomes, Maria de Matias, que já foi candidata a São João e Região duas vezes. Tem havido, apesar de tudo, e neste momento, de facto, é um deserto feminino completo e isto preocupa-me, independentemente das razões.

Olhando aqui para candidatos, homens, todos eles, Luís Marques Mendes e António José Seguro estão melhor posicionados do que há uns tempos, pelo menos a acreditar nas sondagens, mais perto de Gouveia e Melo, quase a disputarem taco a taco um com o outro. Luís, com António Vitorino fora, Sampaio da Nóvoa sem se posicionar, com estas sondagens, o PS está a ficar sem grandes possibilidades de não declarar apoio a António José Seguro.

A resposta à pergunta é sim. É ridículo o PS ainda nem sequer ter manifestado o seu apoio, de forma formal. Mas eu acho que há aqui uma realidade que está a escapar a quem faz as notícias e a quem faz comentário, que é uma determinada bolha lisboeta, e aqui estou também a criticar os jornalistas. O PS está em peso com António José Seguro. A enorme maioria dos presidentes de conselharia do PS já anunciaram o seu apoio a Seguro. A maioria dos candidatos a presidentes da Câmara do PS apoiam Seguro. Há simplesmente uma elite lisboeta do Partido Socialista. Lisboa até não só, porque o Augusto Santos Silva não é de Lisboa, é do Porto. Mas percebem o que eu quero dizer. Há uma elite, digamos assim, aquilo a que o Jorge gosta de chamar a realeza do Partido Socialista, que não gosta do António José Seguro, que quer uma alternativa e anda com essas palhaçadas ou do Augusto Santos Silva ou do...

Sampaio da Nóvoa.

Ou de Sampaio da Nóvoa, e que obviamente são candidaturas inviáveis e que a existirem apenas servem para derrotar o candidato socialista. E isso passa como se fosse o Partido Socialista. Não, é uma elite de 10, 15, 20, não sei quantos socialistas que se mexem em determinados meios e têm acesso a determinados meios de comunicação social e que passam essa ideia. O PS das bases, e não é só das bases, das direções intermédias, das direções das conselhias, está com o Seguro.

Só falta a direção dizer que sim.

Como aliás é o óbvio. O António José Seguro foi ministro do PS, foi secretário de Estado do PS, foi líder da Juventude Socialista, foi líder do PS. Ganhou eleições nacionais enquanto líder do PS. Qual é a dúvida de que o PS estaria com ele? Esta ficção de que o PS não está com ele, é uma ficção criada, desculpem, por uma bolha lisboeta. Incluindo aqui os jornalistas. Esta é uma crítica que vos faço.

Vou só avançar aqui um bocadinho para o cenário, porque também mudou um bocado à direita na última semana. João Cotrim Figueiredo revelou na convenção da Iniciativa Liberal que está a ponderar uma candidatura. Rui Moreira fez exatamente o mesmo dias depois. Há espaço para ambos, João?

Há espaço para quem se quiser candidatar. Graças a Deus, em democracia não há limites ao número de candidaturas.

Por partilharem o mesmo espaço político.

Só em relação ao Seguro, eu queria dizer que concordo absolutamente com o Luís, só há um ponto que eu também não entendo e fico perplexo, aliás, é porque é que José Luís Carneiro não apoiou António José Seguro. Sendo uma bolha, e eu concordo que é uma elite lisboeta, acho que as bases estão com António José Seguro. E mais, acho que ele deve ser o candidato do PS. O que me espanta é porque é que a direção do PS ainda não o apoiou. Já devia ter apoiado, porque no dia que apoiar acaba com essas histórias todas e ele merece ser apoiado pelo PS. Ele é o candidato do PS, obviamente. Em relação à tua pergunta. Formalmente, não deve haver limite para a candidatura, mas eu percebo perfeitamente a tua pergunta, Inês. De espaço político poderá não haver. Acho que dos dois que falaste, eu acho que há mais espaço para o Cotrim Figueiredo do que para o Rui Moreira, apesar de tudo. É difícil dizer em que é que Rui Moreira se iria distinguir do Almirante e de Marques Mendes, ou melhor, acho que Cotrim Figueiredo distinguia-se mais do almirante Gouveia e Melo e de Marques Mendes do que Rui Moreira. Portanto, acho que há mais espaço político para Cotrim Figueiredo. Rui Moreira talvez esteja a cavalgar esta ideia de que os independentes têm sucesso em política hoje em dia, mas também há um limite para essa ideia e qualquer dia essa ideia deixa de funcionar. A política é feita de ciclos políticos. Agora, acho que para Cotrim Figueiredo há margem para ele ser candidato e aliás, acho que ele seria um candidato muito interessante, porque iria seguramente defender ideias que neste momento não são defendidas por nenhum dos candidatos existentes. Um dos problemas que eu tenho neste momento com os três principais candidatos que existem, é que é um afunilamento ao centro. Querem todos ser do centro. Ainda ontem, Gouveia e Melo deu uma entrevista à televisão a dizer: "Eu sou rigorosamente do centro." São todos do centro, mas depois se uma pessoa lhe perguntar: "Muito bem, é do centro. Mas ao mesmo tempo dizem que querem grandes reformas. Então diga-me lá, qual era a sua reforma fiscal? Qual era a sua reforma laboral? Qual era a sua reforma em termos de economia?" E depois as pessoas têm que mostrar se estão mais à direita ou mais à esquerda, como é óbvio. É muito fácil dizer que se é do centro, sem discutir substância política.

Deixe-me chamar também aqui o Jorge à conversa. Jorge, também gostaria de te ouvir sobre os outros temas, mas lançar-te aqui também uma pergunta. Confirmar-se esta candidatura de Cotrim e ainda sem o nome que tarda em chegar por parte do Chega. Tendo em conta o resultado das últimas eleições europeias, que correram muito bem à IL, nomeadamente nos jovens, ao contrário do que aconteceu ao Chega Coutinho Figueiredo pode ser capaz de ir buscar esse eleitorado e roubar eleitorado ao Chega?

Eu acho que há aqui duas coisas a ter em atenção. Em primeiro lugar, o facto de neste momento praticamente toda a gente assumir, e eu acho que bem e com uma certa razão, que vamos ter umas eleições a duas voltas, muda completamente o cálculo de voto de uma parte substancial dos eleitores. Isto é, se houvesse aqui uma certeza ou pelo menos uma tendência para que as eleições se resolvessem à primeira volta, o que aconteceria era que as pessoas a dada altura fariam voto estratégico, pelo menos uma parte do eleitorado. E essas pessoas, a dada altura, em vez de, por exemplo, vou aqui citar o exemplo de Coutinho Figueiredo, pessoas que até poderiam gostar de Coutinho Figueiredo, mas percebiam que acima de tudo queriam eleger alguém de direita e preferiam derrotar o candidato da esquerda e provavelmente concentrariam os seus votos em Marques Mendes. Neste caso, isso muito provavelmente não vai acontecer, porque os eleitores vão perceber, e bem, com certeza, que há duas voltas e que na primeira volta podem fazer aquilo que chamamos um voto expressivo e na segunda volta, então aí são estratégicas e terão que escolher entre os dois candidatos e aí será uma corrida de dois cavalos, como se costuma dizer. E aí, naturalmente, será mais fácil a decisão. E portanto, sob esse ponto de vista, estes candidatos que podem ser de partidos mais pequenos, como Coutinho Figueiredo, o próprio Chega, etc, têm hipótese de ter um belíssimo resultado em eleições presidenciais, mais até do que ao costume. E Coutinho é uma pessoa que passa, ele individualmente, dá sempre um grande benefício eleitoral à Iniciativa Liberal.

Mas no caso do Chega, mesmo sem André Ventura? Esse bom resultado?

Sim, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Chega sabe perfeitamente que concorrer com ou sem Ventura muda muita coisa. Essa é a primeira situação. Eu acho que o Chega, muito sinceramente, posso estar enganado, mas não tem uma grande preferência. Não estou a ver o partido ter, perante os candidatos que estão apresentados, todos gostassem de Govêia Melo, mas não há propriamente um candidato que o Chega preferisse. Me parece claro qual é o candidato que fosse melhor para o partido no médio e no longo prazo. E sob esse ponto de vista, eu acho que estas eleições podem ser, e pode parecer um bocadinho estranho, relativamente indiferentes para o Chega. E portanto, o Chega acima de tudo está focado agora, são por exemplo, muito mais importantes as autárquicas.

E podia dar-se ao luxo de não apoiar ninguém.

Penso que não. Acho muito difícil, dado o próprio tamanho do partido, acho que dificilmente isso seria compreensível, que seria compreendido pelo eleitorado do próprio partido, e seria visto como uma fraqueza. E Ventura, como muitos líderes daquela área política, a última coisa que ele quer parecer é frouxo, para citar aqui uma palavra que esteve na moda a semana passada. E por último, digo só isto, eu acho que esta proliferação de candidatos que são de centro-direita, Rui Moreira é claramente uma pessoa de centro-direita, Coutinho Figueiredo, podem pôr Marques Mendes em muito maus lençóis, porque vamos imaginar que há uma corrida a três entre o almirante Marques Mendes e António José Seguro. Um ponto percentual ou dois para João Cotrim Figueiredo pode significar a diferença para Marques Mendes entre ir ou não à segunda volta. E os votos, de facto, podem estar no bloco da direita e poder-se-iam concentrar na direita numa segunda volta, mas estas candidaturas podem ser absolutamente fatais para Marques Mendes, enquanto que apesar de tudo, à esquerda a única coisa que vemos, para já, é Seguro e António Filipe. E portanto apesar de tudo, a esquerda, sob esse ponto de vista, está a entrar numa posição muito mais consolidada nas eleições, embora saibamos, à partida, o Bloco e o Livre ainda apresentarão candidato, mas vamos ver como é que isso corre.

Susana, ainda aqui para terminarmos a questão da esquerda. Se Sampaio da Novo se colocar mesmo fora da corrida, o Bloco de Esquerda e o Livre podem estar mais longe de ter um candidato para apoiar, mas compreende-se que fiquem fora da corrida.

O Livre já disse que ia fazer primárias a seguir às autárquicas, portanto também na expectativa de que se resolvam todos os candidatos à esquerda, eventualmente o Sampaio da Novo apareça, o Bloco não é do género de certamente fazer primárias, portanto também não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Agora eu percebo que a esquerda está aqui numa situação muito difícil nestas eleições, ou seja, por um lado, sofreu uma derrota histórica nas últimas legislativas e estas eleições também são importantes do ponto de vista simbólico para ter aqui alguma candidatura federadora da esquerda. Não tenho a certeza que António José Seguro seja essa pessoa, porque é um candidato que tem os seus anticorpos à esquerda, por causa do seu papel no âmbito da troika. Não quer dizer que eu concorde com essas posições à esquerda, atenção, estou a analisar. Não é uma candidatura de esquerda que faça sonhar, mas por outro lado, é provavelmente, até do ponto de vista de uma certa capacidade de capturar votos ao centro, o candidato de esquerda que mais facilmente poderá chegar a uma segunda volta, sobretudo tendo em conta a fragmentação à direita. E portanto, estes partidos estão numa situação aqui complicada, de saberem se querem uma perspetiva mais pragmática ou mais sonhadora, sendo que também é verdade que uma candidatura mais sonhadora também leva pessoas a votar que poderão, por exemplo, optar pela abstenção caso o candidato mais interessante da esquerda seja António José Seguro. Eu continuo a achar que o que a esquerda devia fazer era ser pragmática e avançar com António José Seguro, mas não tenho a certeza que do lado do Bloco e do Livre isso esteja aí.

Vai haver essa abertura.

Vamos ver, ou que em todo caso neste momento isso esteja claro. Por outro lado, eu também não tenho nada contra que esperem para depois das autárquicas, sinceramente. Acho que mais vale às vezes até dizer: "A gente depois fala depois das autárquicas", como disse o Livre, do que andar neste ramerrão daquilo que falámos há bocado, do vou anunciar, não vou, depois logo venho, já para a semana falo. Não, assim já disseram que depois das autárquicas vemos isso e vamos ver o que é que daqui sai.

E nós esta semana ficamos por aqui. Eu sou a Inês André Figueiredo e deixo o convite aos ouvintes do "Fora do Baralho" que enviem perguntas para os nossos ases através do e-mail foradobaralho@observador.pt. Pode ouvir-nos aqui na Rádio Observador todas as sextas depois das 19h e em podcast nas plataformas habituais.