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Na semana de digestão das eleições autárquicas, chegam os ajustes de contas e, quem sabe, a azia política. É o social-democrata Passos Coelho, é o socialista Ricardo Leão, é Mithá Ribeiro do Chega. Fica para a jogada da semana deste Fora do Baralho. Hoje com equipe completa, os quatro ases reunidos: Susana Prado, Jorge Fernandes, Nuno Garoupa e Luís Aguiar Correria. Nesta primeira parte, vamos ter cartas para as diferentes formas como Israel e o Hamas estão a reagir ao fim da guerra, a pobreza em Portugal, o WhatsApp interno do governo e também já um cheirinho de autárquicas, neste caso, para elogiar. A primeira carta é de copas, Luís Aguiar Correria, para o discurso de Pedro Duarte, eleito presidente da Câmara do Porto por uma diferença de 2000 votos para Manuel Pizarro, a quem dirigiu, de resto, palavras de apreço na noite eleitoral.

E, na verdade, não foi só a Manuel Pizarro.

Foi a todos os adversários.

Foi a todos. Eu queria mesmo salientar isso. Estamos numa época de elevada polarização, em que se usa as vitórias e as derrotas, que são normais e que são essenciais, porque para a democracia funcionar precisamos de derrotados. E portanto, para o funcionamento da democracia, os derrotados são tão importantes como os vencedores. Às vezes nós esquecemos disso. E realmente começar o discurso por cumprimentar todos os seus, penso que eram 11 adversários, e dirigir-se a eles com toda a delicadeza, simpatia, e depois também acho que mereceu Manuel Pizarro, como derrotado por tão pequena margem, merecia uma palavra especial. Acho que é bom, mostra que a nossa democracia ainda tem espaço para ser saudável, e isso é muito bom. Eu desde o início, já há vários meses, achava que no Porto havia uma escolha feliz, no sentido em que havia dois muito bons candidatos e que os portuenses ficariam bem servidos, quer ganhasse um, quer ganhasse o outro. Manuel Pizarro é também uma pessoa importante, já foi ministro, já foi eurodeputado, mas percebe-se que o sonho dele era ser presidente da Câmara do Porto. E Pedro Duarte, também se percebe isso, aliás, foi perfeitamente explícito. Quer dizer, o Pedro Duarte, neste momento, não está no governo porque não quer, e não está no governo porque quis se candidatar à Câmara do Porto. Portanto, eu acho que os portuenses tiveram muita sorte com esta eleição, e este discurso inicial de Pedro Duarte, e também de Manuel Pizarro, a dizer que obviamente tinha cumprimentado e cumprimentava Pedro Duarte, confirma esta percepção que eu tinha. Pronto, o resto do discurso do Pedro Duarte, diria que podemos dividir em duas partes: uma que tem a ver com os seus projetos para o Porto, que me pareceu bem e normal. Aquela parte final de achar que vai ser o líder do anticentralismo lisboeta e que vai ser a voz de todos os portugueses que não são de Lisboa e por aí fora, isso já me parece que ele está a exceder e que ninguém o elegeu para isso. Mas isso faz parte também da política normal. Queria salientar a parte positiva.

Essas copas, uma dessas frases de Pedro Duarte: "A democracia ganha-se com quem ganha as eleições e com quem não consegue ficar em primeiro lugar". Vamos passar para a carta do Nuno Garoupa, mas antes disso, Nuno, um lembrete. Queres fazer aqui um lembrete. Qual é que é?

Eu quero lembrar que não há Provedor de Justiça há quatro meses e meio e que continuamos com os conselhos superiores por constituir há quatro meses e meio e, portanto, a situação mantém-se.

Não largas o tema, os ouvintes já perceberam, e vai ser assim até haver Provedor de Justiça. Agora sim, a tua carta para o Taglin. Quem não sabe o que é, é o WhatsApp interno do governo criado no tempo de António Costa, e é uma carta de ouros, Nuno, porque prova que o investimento superior a milhão e meio de euros valeu a pena? Só que não.

Só que não, evidentemente. Deixa-me dizer que esta minha carta esta semana é porque não se demitiu ninguém do Tribunal Constitucional, senão a minha carta seria para alguém que se demita do Tribunal Constitucional, chamando a atenção que também continuamos sem renovar o Tribunal Constitucional. Mas, na verdade, o Taglin, como disseste, é uma ferramenta supostamente de simplificação e modernização administrativa anunciada pelo PS em 2023 e que agora o atual governo diz que não sabe do que estamos a falar, nem conhece semelhante plataforma de modernização administrativa de comunicação interna do governo. O que eu queria dar, a carta positiva, porque eu dou sempre cartas positivas, não como os outros aqui que dão paus e espadas, eu só dou cartas positivas. Bem, qual é o ângulo positivo desta matéria? É que o país é um país rico, porque deita fora um milhão e meio, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Nenhum partido veio perguntar como é que isto é possível e não houve debate rigorosamente nenhum, exceto nas redes sociais, onde, como é evidente, o pequeno debate que houve dividiu-se entre os bandidos do PS lá voltaram a roubar um milhão e meio de euros ao país e os bandidos da AD que andam agora a gastar dinheiro na Microsoft e na Google e nas portas giratórias com a Microsoft e a Google, deitaram fora o bom trabalho feito pelo PS. Seja bom ou seja mau, a verdade é que o país fala em modernização administrativa, simplificação administrativa, há tantos anos, gasta dinheiro, rios de dinheiro nestes projetos, que nem sequer depois se sabe o que aconteceu. E, portanto, fica esta nota de o país deve ser muito rico para desperdiçar constantemente este tipo de projetos e evidentemente, para que fique claro, a minha carta de ouros é cínica.

Acho que deu para perceber, Nuno. Vamos agora à carta da Susana Peralta. Hoje, Susana, é Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Tens uma carta de espadas, não para o dia em si, presumo, mas para o contexto em que vivem muitas pessoas por esse país fora, a falta de voz que têm também e as políticas públicas mal direcionadas.

Sim, mas antes disso, deixa-me só fazer aqui um anúncio em primeira mão, Joker, é que nós aqui no Fora do Baralho adotámos o tagline, não sei como é que se diz, vai passar a ser o nosso meio de comunicação interna. Isto porque somos fundamentalmente contra o desperdício e vamos nós dar uso a esse grande instrumento de comunicação seguro. Isto porque as coisas que nós dizemos no nosso grupo de WhatsApp não é para estarem a ser ouvidas por qualquer agente secreto de várias polícias de vários países que andam atrás de nós.

Nós temos que fazer valer esse investimento.

Sim, é isso. Nós aqui estamos para fazer valer os euros dos contribuintes portugueses e das contribuintes. A minha carta de paz hoje é por isso o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza. É um dia instituído, como todos estes dias internacionais, que servem para o que servem, pelas Nações Unidas, mas eu acho que servem, entre outras coisas, para nós, em momentos destes, os podermos invocar e podermos usar estes dias para refletir acerca da pobreza. Eu gostava também de dizer que a égide do dia de 2025 é acabar com os maus-tratos sociais e institucionais e assegurar o respeito e o apoio efetivo às famílias. E eu acho que isso é realmente muito importante num contexto em que em Portugal nós chegamos a este Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e verificamos que, por exemplo, ainda ontem a presidente da Câmara Municipal de Almada, com as motivações políticas que são sempre legítimas, de todo modo, veio falar do grande problema do renascer das barracas na área metropolitana de Lisboa. Não quer dizer que não tivesse sempre havido habitação autoconstruída em vários pontos, mas quer dizer, todos nós que vivemos a erradicação nos anos 90 e que agora cá estamos, verificamos que o fenómeno tem, empiricamente, quando nós andamos por aí, verificamos que há outro tipo de gravidade no problema, quando ainda hoje, por exemplo, o público vinha com a história de uma pessoa que tem um curso superior, que teve uma carreira como bancária e que depois, com o divórcio, que é uma coisa que nós sabemos, as pessoas como eu, que estudam este tipo de fenómenos, sabem que estes eventos da vida, muitas vezes uma separação, uma morte, podem, de facto, levar as pessoas a resvalar para a pobreza e esta pessoa trabalha e ganha 900 € por mês, mas como paga 750 € de renda de casa para viver com a filha, que é estudante, no fundo, praticamente alimenta-se através das ajudas do seu empregador. E esta questão da habitação nas nossas áreas metropolitanas tem muito a ver com esta questão do apoio à família. Ou seja, é fundamental nós percebermos que não se erradica a pobreza. Enfim, erradicar a pobreza, de todas as maneiras, é um objetivo aspiracional. Nunca ninguém vai erradicar pobreza nenhuma, mas combater a pobreza também não se faz.

Impedir estes retrocessos.

Impedir estes retrocessos e não se faz sem a casa essencial. É essencial para a saúde mental, é essencial para a saúde física, é essencial para o acesso a boas redes sociais. Portanto, é importantíssimo combatermos a segregação urbana. Estamos muito longe de ver isso hoje em dia, certamente em Lisboa. E também queria chamar a atenção para uma entrevista ao Expresso da coordenadora da Estratégia Nacional contra a Pobreza, Sandra Araújo, em que ela fala, no fundo, de várias frustrações. Enfim, isto obviamente é a minha interpretação da entrevista da coordenadora, não é assim que ela coloca as coisas, mas falta de dados para monitorizar. Havia um objetivo que nós íamos chegar a 10% de pobres em 2030. Ela diz: "Ainda havemos lá chegar". Eu posso desde já afiançar aqui que não vamos lá chegar, não vamos chegar a 2030 apenas com 10% de pobres. Nós, os economistas, somos maus a fazer previsões, mas eu acho que estou bastante confortável com esta. E no meio disto tudo, agora veio esta semana uma nova estratégia para a pobreza infantil, tem outro nome pomposo, já não me recordo. Quer dizer que apesar de tudo é multifatorial, vai buscar as creches, vai buscar uma série de dimensões que são muito importantes, de facto, para combater. Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2030, é assim que se chama. Quando, por exemplo, nós ainda nem sequer vimos nunca uma avaliação da garantia para a infância, que é uma prestação social muito importante para as crianças que vivem em pobreza extrema, mas onde é que estão as avaliações? Quer dizer, estamos aqui a construir isto em cima de quê? E através do tagline, depois continuamos a nossa discussão.

Sim, sei que não temos tempo, vai ser só uma resposta de sim ou não, mas prometo que vamos falar sobre isto noutro programa. Mas em relação a essa questão das barracas, tem de haver ou não intervenção do Estado central, como pedem algumas entidades.

É evidente que tem de haver intervenção do Estado central.

Vamos agora ao Jorge Fernandes. Jorge, antes da tua carta, só uma nota também para o Benfica. Eleições no Benfica.

As eleições do Benfica são um acontecimento fundamental na vida do país e portanto acho que merecem aqui uma pequeníssima nota. Outro dia apareceu aí um cartaz de Noronha Lopes, para quem não sabe, é um dos candidatos à presidência do Benfica. E nesse cartaz víamos Noronha Lopes juntamente com João Moreira Rato, ex-presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, portanto a agência que gere o endividamento de Portugal. Gonçalo Almeida Ribeiro, ex-juiz do Tribunal Constitucional até há duas semanas atrás, e Bagão Félix, que foi ministro das Finanças, foi figura grata do fundo do CDS e foi uma pessoa que toda a gente conhece, foi vice-governador do Banco de Portugal, etc. Os clubes de futebol em Portugal são muito maltratados, mas há sempre motivos para que certas pessoas precisem de se rodear deste tipo de pessoas e de mostrar este tipo de pessoas, porque depois dá sempre jeito mais à frente. Por exemplo, quando o BES caiu e o Novo Banco caiu, o Sporting, por exemplo, teve milhões perdoados. O Fundo de Resolução do Novo Banco, o dinheiro dos contribuintes, por exemplo, ajudou Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, num valor total de 300 milhões de euros. Portanto, dá sempre jeito os clubes de futebol português. Até nisso a ZéliaPortuguesas são tão boas que vão buscar gente de altíssimo gabarito intelectual para estarem ao lado dos seus presidentes. Nunca se sabe quando é preciso.

Ficam aqui estas várias cartas de Ouros, digamos assim, bastante irónicas do Jorge. Agora sim, a tua outra carta de Paus, a propósito do fim da guerra em Gaza entre Israel e o Hamas. Fim, vou dizer aqui entre aspas, porque ainda há ataques israelitas e o Hamas também executou alegados colaboradores na praça pública.

Sim, eu acho que agora que a situação do Medio Oriente entrou numa nova fase. Não acho que ainda não podemos falar num acordo de paz, mas houve um cessar-fogo, acho que é a maneira mais correta de caracterizar a situação que está a acontecer. E está a haver um conjunto de negociações para vermos exatamente o que é que se vai passar a seguir. Mas agora que a tensão está a declinar um bocadinho, como é natural, a guerra, de facto, era um momento que tinha muito mais importância do ponto de vista mediático, etc. E tinha muito mais consequências na vida prática dos palestinianos. Mas acho que vale a pena vermos as reações de ambos os lados ao final da guerra. Em Israel, vimos o regresso dos reféns, o fim das hostilidades e houve uma alegria genuína. Estavam milhares ou milhões de pessoas mesmo na rua a celebrar, como se eles próprios tivessem todos sido libertados. Foi muito interessante, inclusive quando o Witkoff, que é o enviado do Trump para a região, fez um discurso perante centenas de milhares de pessoas e a dada altura, ele está a falar de Trump e as pessoas celebram e batem palmas, etc. E quando fala de Benjamin Netanyahu, há uma assobiadela monumental por parte dos israelitas, o que de alguma maneira contraria a tese desta venalidade da sociedade israelita e mostra claramente que o povo israelita está completamente contra o seu governo e que acima de tudo queria que os reféns voltassem e que a guerra em Gaza terminasse o mais rapidamente possível. Portanto, isto foi a reação em Israel. Em Gaza vimos coisas radicalmente diferentes. Vimos muitas pessoas a celebrar e ouvi muitas pessoas a celebrar e a falar com muita alegria, e bem, certamente, estão muito aliviadas. Peço aos nossos ouvintes que se alguém tiver imagens verdadeiras, que me mande. Eu não vi nenhuma imagem remotamente parecida, tipo Holocausto. Não vi imagens de pessoas escanzeladas, com aspecto de quem não come há anos.

Tens que ver melhor.

Então vais me mandar.

Vou te mandar.

Vais me mandar isso que eu quero genuinamente ver. Vi pessoas cansadas, pobres, mas não vi nenhuma imagem remotamente como quando os russos libertaram Auschwitz.

Jorge, há uma declaração da International Association of Genocide Scholars a defender o genocídio. É um bocadinho estranho tu agora com base numa comparação de imagens escanzeladas e tal.

Eu outro dia falei isso.

Talvez não tenhamos tempo para discutir isso agora. Sim, já foi tema do Fora do Bralho Extra dos ouvintes. Sim, não temos tempo, Jorge.

Independentemente disso, podemos sempre contar que o Hamas, desde a saída de Israel, o que tem acontecido é que o Hamas tem organizado execuções públicas de centenas de pessoas, em muitos casos coletivamente. Portanto, colocam inúmeras pessoas nas ruas, com imensa gente a assistir, incluindo crianças. E nessas execuções matam-se pessoas, dizem eles que são colaboradores, pessoas que não estão 100% alinhadas com o Hamas. E portanto, eu acho que o problema tudo isto, mais uma vez, é que a situação dos palestinianos não se resolve, porque as duas entidades que não querem resolver as situações dos palestinianos é o governo de Benjamin Netanyahu, que felizmente para o ano enfrentará as urnas em Israel e certamente, espero eu, cairá. E depois temos o Hamas, que põe e dispõe a lei da bala e que felizmente para eles, não será sujeito a qualquer tipo de escrutínio, nem democrático, nem de outra natureza, e podem continuar a matar pessoas à vontade, indiscriminadamente, quando as pessoas não estão perfeitamente alinhadas com os seus objetivos.

Ajustes de contas lá fora em contexto de guerra, outro tipo de ajustes de contas cá dentro no pós-eleições autárquicas, é tema para a segunda parte, já daqui a pouco. O PSD regressa à liderança do poder local, 12 anos depois. O PS perde, mas resiste. A CDU ainda tem peso real em câmaras municipais, mas volta a perder bastiões importantes. O CDS não mexe, o Chega consegue as primeiras três câmaras, ficando aquém da meta alimentada pelo próprio líder. Entre os maiores partidos, as ondas de choque ainda ecoam, dias depois das eleições de 12 de outubro, quase uma semana depois, até, com braços de ferro e ajustes de contas. Nuno Garoupa, nesta segunda parte do Fora do Bralho, é esta a nossa jogada da semana. O PS voltou, como diz José Luís Carneiro, ou a direção nacional socialista está a fazer uma leitura errada dos resultados, como sugere Ricardo Leão e até Pedro Nuno Santos?

Deixa-me dizer, eu acho que todos os partidos entraram neste ciclo eleitoral autárquico com um conjunto de problemas. E esses partidos saem todos deste ciclo com os mesmos problemas. Portanto, eu até tenho a visão que estas eleições autárquicas são bastante desinteressantes desse ponto de vista. E deixa-me dizer rapidamente em relação ao que é mais fácil. O Chega é óbvio que o problema é que o líder vale mais que a marca. Já foi um problema nas europeias, volta a ser um problema nas autárquicas. Portanto, o problema continua, nada mudou. No caso do PS, e depois quero dizer um bocadinho sobre a AD, mas qual era o problema do PS? O PS entrou neste ciclo em mínimos históricos. A esquerda soma cerca de 35% nas legislativas e o PS é bengala da AD na Assembleia da República, como já estamos a ver com o Orçamento de Estado. Como é que sai destas autárquicas? Sai em mínimos históricos. A esquerda, como um todo, volta a somar cerca de 35% E agora o PS é bengala da AD em quase todos os centros urbanos, porque as vitórias da AD foram tão curtas que precisam do PS em Lisboa, no Porto, em Gaia, em Sintra, em Braga, em quase todo o país. E portanto, o PS sai como entrou. Não resolveu nenhum dos seus problemas. Deixe-me só dizer da AD. A AD teve um bom resultado e ganhou estas eleições, como ganhou as eleições legislativas. Mas o problema da AD também é o mesmo. Qual é? A AD, nestas eleições, conseguiu meter a IL dentro da AD, e isso é muito importante para a AD, não sei se foi uma boa ideia para a IL, e a AD conseguiu segurar o eleitorado fiel. Ou seja, neste momento não acusa desgaste, nem de Espinho Viva, nem Elevadores da Glória, nem SNS, nada disso está a acusar desgaste no eleitorado da AD. Mas a AD tinha com a IL 37% nas legislativas e volta a ter 37% nestas eleições. Portanto, a AD, que gastou mil milhões durante os últimos 18 meses para estender a sua base eleitoral e ganhou 150 mil votos nas legislativas, a seguir já gastou mais umas migalhas nos pensionistas e numa série de ajudas aos jovens para tentar estender a sua base eleitoral, não conseguiu. Portanto, a AD tem um problema, que é: num ciclo de 18 meses de festa, consegue simplesmente atingir o seu teto eleitoral, que são 37%, em conjunto com a IL. E obviamente, significa que sai destas eleições como entrou. Portanto, eu acho que os partidos todos estão a disfarçar e a querer fazer leituras otimistas dos resultados, quando na verdade, isso não é verdade. Deixe-me só dizer o CDS, que mencionaste o CDS. O CDS foi noticiado, tem seis câmaras, é maravilhoso. O CDS tem seis câmaras com 60 mil votos, 1%. Portanto, se for a votos, tem 1%. Tem menos que o Chicão nas últimas eleições. Portanto, o resultado do CDS é o que é, é 1%. Agora, significa que resistiu. Pois, resistiu dentro da AD, mas nenhum partido nestas eleições me parece que pode dizer que teve um resultado excecional e que resolveu os seus problemas eleitorais com que vinha das legislativas.

Estavas a dizer que foram eleições desinteressantes, mas a tua análise foi aqui bastante interessante.

Não, é desinteressante no sentido em que não mudou nada. Ou seja, o ciclo político continua igual ao que estava antes das autárquicas.

O que também tem valor político aqui para a análise. Luísa Aguiar Conraria, Pedro Nuno Santos andou a fazer contas e conclui que a falta de entendimentos à esquerda prejudicou o PS e isso acabou por ser o seguro de vida do PSD nestas autárquicas. De resto, estava aqui também o Nuno a dizer que o PSD e a AD acabou por ter vitórias curtas e vai precisar também do PS. É uma leitura razoável esta de Pedro Nuno Santos?

É evidente que a posteriori é fácil ir ver as votações que há em cada município e ver que somando com este partido tinha sido possível ganhar. Eu devo dizer que a dificuldade dessa análise, já agora, é que não é nada garantido que juntando um novo partido, que as pessoas que já iam votar no PS continuem a votar no PS. Parece-me que, olhando para os resultados, que o Bloco de Esquerda se tornou um ativo tóxico, ou um passivo, faz pouco isso que lhe chamámos segunda-feira. E portanto, que coligações com o Bloco de Esquerda se calhar teriam efeito negativo e estas contas se somar não se aplicariam.

Mas, por exemplo, no Porto com o Livre?

Exatamente, ia dizer, com o Livre. Parece-me que o Livre não teve esse efeito de espantar eleitores. Portanto, sim, não é possível ter a certeza, mas é provável que se o PS tivesse concorrido com o Livre no Porto, talvez em vez de ficar dois mil votos atrás, tivesse ficado 500 votos à frente ou mil votos à frente. Não sei. Mas vamos lá ver. Isto estamos a falar de ganhar uma câmara por 500 ou perdê-la por 500 votos. A avaliação global da tendência não altera a análise que o Nuno Garoupa acabou de fazer. O PS ter a votação que teve no Porto ou ter exatamente a mesma com mais 2200 votos, a análise global que o Garoupa fez mantinha-se. Só uma coisa que acho que estás errado, Garoupa. Não é por nada, é só aqui uma precisão. No caso de Braga, a solução mais fácil para o vencedor, que é a AD, é coligar-se com o independente Ricardo Silva e com isso já tem maioria nos vereadores. Penso que é uma previsão, acho que será por aí que se irá resolver a governabilidade em Braga. Mas vamos ver também.

Fica aqui essa aposta. Jorge, o Chega que ainda poderia estar nesta altura a saborear, pelo menos ter conseguido três câmaras, são as primeiras câmaras que acontece, pese embora muito atrás da meta de 30 que tinha sido traçada por André Ventura, estará agora o partido e o próprio líder a ponto de ter uma congestão com o ataque que o até há bem pouco tempo vice-presidente Mithá Ribeiro desfere contra o presidente do partido, acusa André Ventura, num artigo de opinião publicado esta sexta-feira no Observador, de ser um predador narcísico, de abusar do poder, de ser um demônio vingativo e muito mais coisas que não tenho tempo agora de estar aqui a citar.

Bem, vamos começar então por Mithá Ribeiro. Bem, a primeira pergunta, se eu estivesse a falar com o Mithá Ribeiro, é a seguinte: como é que ele só descobriu agora que André Ventura é tudo isto? Porque aparentemente, o Mithá Ribeiro está lá há vários anos e, portanto, já conhece Ventura há tempo suficiente. Eu gostava que ele nos explicasse qual foi o gatilho que o fez

Agora e só agora vir falar em público de Ventura desta maneira. E o que aconteceu? Isso pra mim é a grande questão, porque nada disto é novo. Aliás, há este livro que foi escrito pelo jornalista Miguel Carvalho sobre o Chega e eu li o livro com alguma atenção, não em todo detalhe, mas com alguma atenção. E a maioria das pessoas que saíram do Chega comungam de muitas das caracterizações que Mithá Ribeiro faz. Há muitas pessoas que falam de Ventura nestes termos e falam inclusive de Ventura como sendo não só o centro do poder sob o ponto de vista político, mas também sob o ponto de vista simbólico. Há pessoas que dizem que há ataques de choro e ataques de histeria por parte de militantes anônimos, quando Ventura entra nos comícios. É uma coisa absolutamente extraordinária, realmente. No fundo, o que Mithá Ribeiro hoje diz confirma aquilo que muitas dessas pessoas, ex-militantes do Chega, alguns deles até muito bem colocados dentro do partido, vêm dizendo ao longo dos anos. Sobre Mithá Ribeiro, é isto que me apraz dizer. Mas agora sobre o Chega, mais em geral, e sobre as eleições, se me permites, Vanessa. Eu tenho algumas dúvidas, sinceramente, como avaliar o que aconteceu com o Chega, porque eu consigo ver os dois ângulos da questão. Há um ângulo em que podemos olhar pra isto e dizer: bem, André Ventura, de facto, vinha de um resultado eleitoral ótimo, francamente ótimo, em que teve 60 conselhos do país em que foi o partido mais votado, em que teve uma eleição histórica de 60 deputados e sob esse ponto de vista, pode haver aqui uma certa noção ou perspectiva de uma certa quebra. Isto é uma leitura possível. Por outro lado, a outra leitura possível é que sendo isto eleições autárquicas, em que há outro tipo de elementos, muito mais do que a ideologia e muito mais até do que o líder do partido, há outro tipo de determinantes que vão pesar nas decisões das pessoas. O Chega claro que não conseguiu competir com os partidos tradicionais, até porque esses partidos cultivam redes autárquicas e locais há muitas décadas, em muitos casos, e há pessoas que vão preparando os seus delfins, etc. Sob esse ponto de vista, o Chega pode ser visto como até tendo tido uma noite interessante, porque de facto, há muitos sítios em Portugal cuja governação se tornou muito mais complicada do que nas eleições anteriores. E fundamentalmente, isso deve-se ao Chega, porque a distribuição de poder interno entre as autarquias ficou muito mais equilibrada entre blocos partidários. Há muito menos autarquias em que há claramente o domínio do PS ou claramente o domínio do PSD, mesmo tendo estes partidos ganhado as eleições nesses respectivos sítios. E eu termino só dizendo uma coisa: já quando foram as eleições europeias, houve uma espécie de alívio, suspiro de alívio, ou de pessoas que disseram: "Aha, cá está o momento em que o Chega vai começar a patinar, etc." Mas depois, nas eleições imediatamente a seguir, o Chega teve um enorme resultado. E na verdade, eu acho que Ventura, este sendo um partido apenas com seis anos, a ideia da construção do partido de cima pra baixo pode ser a ideia de Ventura. Eu teria alguma cautela quanto à ideia de que o Chega poderá ter tido aqui um retrocesso, porque eu não acho nada impossível que se por acaso tivermos eleições legislativas no próximo ano ou no outro, o partido tenha um grande resultado e já nem se lembre das autárquicas.

Deixa-me só dizer, e acabo de saber, que Mithá Ribeiro vai ser entrevistado na Tarde Política esta sexta-feira depois das 17:00, no Explicador, vai ficar também disponível depois em podcast. Susana, além de Mithá Ribeiro, quem também partiu ao ataque esta semana, neste rescaldo eleitoral, foi Pedro Passos Coelho, António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e o Tribunal Constitucional foram os alvos do antigo primeiro-ministro. Isto na semana em que o presidente promulgou a lei de estrangeiros. Passos Coelho diz que a realidade mostra que teve razão no tema da imigração e que continuar tudo como está no reagrupamento familiar, os portugueses vão sentir-se estrangeiros, estou a citar. Teve o dom da previdência, Passos Coelho?

Não, ele não teve dom nenhum da previdência. Não nesse aspecto dos portugueses se sentirem estrangeiros. Ele disse mais, ele disse que era como nos outros países onde as pessoas já se sentem estrangeiros no próprio país. Quer dizer, é evidente que há sentimentos anti-imigrante que são até medidos em dados de inquérito em diferentes países, e eles variam de país pra país e variam já agora com uma série de fatores que têm a ver com a própria situação socioeconômica dos inquiridos, que têm a ver também com a origem dos imigrantes. Isso, aliás, já foi agora também medido recentemente em Portugal pelo inquérito do Rui Costa Lopes pra Fundação Francisco Manuel dos Santos. As pessoas têm uma menor capacidade de aceitar imigrantes que têm origens étnicas diferentes, que era algo que em Portugal nós ainda não tínhamos medido, porque ainda não havia indo-paquistaneses nas últimas vezes em que tinham sido feito inquéritos deste gênero. Isso é tudo verdade, e eu acho que desse ponto de vista, o Pedro Passos Coelho Ele talvez tenha sentido antes do tempo que a questão da imigração iria ser um tema político em Portugal, provavelmente até antes do próprio guru Ventura, que demorou mais tempo a virar dos ciganos pra imigração. Agora, onde ele não tem razão nenhuma é nesta coisa das pessoas se sentirem estrangeiras em casa. Mesmo nos países com maior penetração de imigrantes, que está muito longe de ser o caso de Portugal, as populações nativas continuam a ser muito largamente majoritárias, e os hábitos, os costumes, toda a organização da sociedade continua a ser, em larguíssima medida, determinada pelos locais, pelos nativos. Portanto, esta ideia de que nós nos vamos sentir estrangeiros no nosso próprio país, ou que isso já está a acontecer nos países europeus, é uma ideia perigosíssima, e é uma ideia que é reminiscente da grande substituição. Por um lado, Passos Coelho já tinha trazido os imigrantes e a segurança, agora trouxe os imigrantes e de facto a aniquilação da nossa identidade e isto de nós nos sentirmos estrangeiros em casa. Se o Passos Coelho se quer filiar no CHEGA, eu acho que ele está perfeitamente à vontade de fazer valer os seus direitos políticos dessa forma. E depois outra coisa também que me incomodou sobremaneira foi o ar rejubilante de Pedro Passos Coelho. Ele estava felicíssimo. Eu realmente tinha razão, e naquela coisa de vir fazer a apresentação do livro do Miguel Morgado, era como se ele estivesse à espera de uma desgraça, que felizmente não aconteceu, já agora, não aconteceu nada de grave à nossa sociedade, nem à nossa economia. Estamos todos aquilinamente com os imigrantes. E era como se ele estivesse à espera de uma espécie de uma catástrofe que realmente viesse confirmar as suas piores previsões. Eu achei, francamente, que foi um dos piores momentos políticos de Passos Coelho, e olha que eu tenho uma lista grande.

Já foste falando aqui em muitos Fora do Baralho. Esta é, de resto, a quinta intervenção política de Passos Coelho em menos de um mês, Nuno, esta última no rescaldo das autárquicas. O antigo primeiro-ministro será sempre uma voz de autoridade e o que diz um sinal de que temos um país muito dividido ainda sobre este tema da imigração?

Não, eu penso que aqui há uma questão. O país está dividido, mas o país não está dividido ao meio. Quer dizer, neste momento há uma maioria de dois terços na Assembleia da República da direita, que evidentemente tem uma visão muito concreta sobre a imigração.

Isso mesmo foi sublinhado pelo Presidente da República esta semana quando tomou posse.

Exatamente. Quando diz o país está dividido, não, a esquerda continua a ser um terço, e estas eleições confirmaram isso. E a direita soma mais de 50% nas autárquicas e neste momento tem dois terços na Assembleia da República. Eu acho que a grande questão de Passos Coelho e de algumas vozes da direita do PSD, como Miguel Morgado, é que há alguma preocupação de que Luís Montenegro não parece decidir-se se realmente esta maioria de dois terços da direita é pra fazer o trabalho que a direita espera há tantos anos, que é alterações muito significativas da Constituição e uma viragem à direita das políticas sociais, ou se vai manter este jogo de cintura que tem mantido até agora, quando esse jogo de cintura, como eu disse há pouco, de momento, não acusa desgaste, mas também não acusa crescer à custa do PS. E portanto, eu acho que há vozes à direita que estão a puxar o PSD para a direita, para se entender com o CHEGA e de facto assumir esta plataforma majoritária que tem na Assembleia da República. E haverá vozes no PSD, mais da ala esquerda, que têm uma ideia muito contrária.

Uma dessas vozes a puxar pra direita é Pedro Passos Coelho.

Evidente, porque é uma referência direita. Repare, Pedro Passos Coelho liderou uma direita unida. Neste momento, a direita está fragmentada e Montenegro não é o líder da direita. Montenegro é o líder da AD. Infinitamente, agora a AD tem a IL metida dentro. Mas outra questão é que não lidera o CHEGA. Portanto, aqui há esta questão. E eu penso que isto depois resume-se a uma questão muito concreta do ponto de vista da AD. Neste momento, a maior ameaça à AD não é nem eleitoral, nem programática, é o Ministério Público. E há alguma preocupação de que a AD se torne prisioneira do Ministério Público, do espinho viva, e de facto perca esta oportunidade histórica de fazer aquilo que tem sido a bandeira da direita desde 1976, que é nós queremos uma constituição diferente daquela que foi aprovada em 1976. E, portanto, essa é que é a questão que eu acho que Passos Coelho, sistematicamente nestas intervenções, tem puxado e colocado na agenda pública.

Temos mesmo de fechar, Luís, mas António Costa foi um dos alvos de Pedro Passos Coelho e também de Ricardo Leão, que disse esta semana em entrevista à Rádio Observador que pode ficar lá no Conselho Europeu, que não faz cá falta nenhuma. A maioria absoluta que conquistou nestas autárquicas acaba por dar aqui um gostinho especial a este socialista no ajuste de contas com o antigo chefe.

Eu percebo que lhe deu o gostinho especial e acho que é humano e isso parece-me normal. Apesar de tudo, acho que um vencedor deve ser um pouquinho mais magnânimo e acho que já se terá arrependido da forma como saiu com essa resposta. Foi claramente uma resposta impensada. Ele devia ter encontrado uma formulação mais mitigada de dizer isso. Mas faz parte.

Ainda sobre a imigração. A direita acaba de aprovar no Parlamento a proibição da utilização de burca no espaço público. Votos a favor de PSD, CDS, CHEGA e Iniciativa Liberal, Jorge. 20 segundos.

20 segundos. Eu acho que temos que pensar muito bem o que é que isto diz de nós como sociedade e da sociedade que queremos construir quando estamos a regular o que as pessoas podem ou devem utilizar na rua. Se eu gosto, não sou um apreciador, mas também não tenho que ser, mas pra mim as pessoas têm que ter a liberdade de usar aquilo que bem entendem na rua e alguém vestir-se de uma determinada maneira não põe em causa remotamente a sociedade liberal. Eu fico espantado, inclusive, com um partido como a Iniciativa Liberal, que supostamente são liberais em tudo e não querem o Estado no quarto, como eles costumam dizer. Bem, o Estado aqui nem precisa de entrar no quarto, o Estado aqui basta estar na rua e o Estado vai controlar o que cada pessoa veste.

São mulheres, já agora. Depois devemos ter este debate, mas estamos a falar de roupa de mulheres.

Claro.

Não, eu sei. Eu queria só chamar atenção.

A proibição aplica-se aos homens também, Susana.

É verdade, tens razão, Luís, desculpa.

Não, está bem. Mas, Susana, eu acho que tu aqui estás a inverter o debate, porque eu acho que aquilo que estamos a fazer é proteger as mulheres.

Não tenha certeza. É um debate dificílimo. Onde é que elas vão ficar? Vão ficar em casa ou vão sair à rua de cara destapada? É um debate muito difícil.

Mas é um debate difícil.

É verdade.

Não podes resumir a uma boca. Está bem, mas não podes acabar isto com uma boca de: a Assembleia da República está a regular como é que as mulheres se vestem.

Não, tens razão e não foi nada disso que eu quis dizer. Eu acho que a questão é muito difícil e acho que uma das dificuldades é essa, estamos a dizer às mulheres: "Veste-te assim, não te vistas assado". Mas eu percebo que a burca é um símbolo de dominação da mulher e isso a mim incomoda-me ver no espaço público. Já agora, pra ser claro, eu tenho duas filhas e não gosto de ver mulheres de burca em Lisboa. Por outro lado, também tenho consciência que proibir estas mulheres de sair de burca provavelmente é fechá-las em casa em situações de muito maior controle. Portanto, a questão é supercomplicada, mas eu só quis chamar a atenção que estávamos a falar de mulheres.

Voltaremos ao tema, certamente, noutras jogadas da semana. Fora do Baralho, sempre em podcast disponível. Eu sou a Vanessa Cruz, bom fim de semana.