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E eis que o país ficou pintado de laranja, ainda assim com tons de rosa. Houve várias surpresas, confirmações, fenômenos. A contagem dos votos esteve taco a taco em muitas autarquias que só ficaram decididas de madrugada. Numas eleições autárquicas impróprias para cardíacos. Chamamos a este mini Fora do Baralho, o Zazes, Luís Aguiar Conraria e Susana Peralta. Bom dia, obrigada por terem dormido menos esta noite, por causa deste momento especial eleições. Olhando para o mapa autárquico, Susana, começo por ti. Afinal, o bipartidarismo ainda resiste? Ou não vale a pena fazer esta leitura?

Olá, bom dia, Carla. Bom dia, Luís. Eu acho que são claramente umas eleições nas quais o PS e o PSD têm uma maioria expressiva do número de Câmaras. Quero dizer, o CDS aguenta-se ficando igual ao que estava, o que é um excelente resultado, já agora, para o CDS. A CDU também se aguenta perdendo Câmaras, mas ainda assim a verdade é que se aguenta. Perde capitais de distrito, mas ganha outros municípios. Tem 12 Câmaras, o que mais uma vez, tendo em conta muitos vaticínios do fim do PCP, acaba por não se ter verificado. O Chega é uma enorme desilusão, mas temos estes dois. Desilusão eleitoral para lá do Chega. Enfim, como eleitora fico feliz.

Com os objetivos que os próprios traçaram.

Tendo em conta os objetivos, tendo em conta a ambição, tendo em conta o gás com que saíram das legislativas, etc. Claramente, temos aqui dois partidos com grande preponderância autárquica, obviamente com destaque para o PSD por uma série de razões, mas o PS estancou. Ou seja, não se compara a noite de ontem com a noite de maio das legislativas, na qual o Chega ultrapassa o PS e podemos efetivamente dizer, apesar de terem ficado muito próximos, o PS e o Chega, que de facto há três grandes partidos. Neste momento há dois grandes partidos e depois há três partidos que ficam numa segunda parte da distribuição e já agora os três ou quatro, porque o Chega está praticamente ao nível do nosso cidadãos em termos autárquicos. Temos também muitos independentes. Agora, se isto configura o ressuscitar do bipartidarismo, no sentido em que se nós tivéssemos eleições legislativas amanhã, que eu espero que não tenhamos, espero que só tenhamos quando for o calendário respectivo, amanhã nem podíamos ter. Será que isto é o fim do Chega? Ou será que isto quer dizer que afinal o Chega não vale o que vale? Não, isso eu acho que não quer dizer, não, porque enfim, isto são eleições cronológicas muito diferentes e sobretudo vêm aí agora as presidenciais, que é o terreno por excelência para o Ventura brilhar e para recuperar o gás, por assim dizer.

Luís, foi mesmo o próprio André Ventura ontem a admitir que os resultados ficaram aquém do esperado. As autárquicas confirmam isto, que o Chega ainda é sobretudo André Ventura e este partido está mais feito para eleições como as presidenciais que se seguem?

Eu tenho dificuldades em fazer essa leitura. Eu percebo o desapontamento dos apoiantes do Chega e até do André Ventura, mas acho que isso tem a ver com as expectativas que se criaram e que eles próprios criaram. Aliás, o André Ventura chegou a falar em 30 Câmaras.

E colocou os deputados com mais visibilidade como candidatos a muitas Câmaras.

No caso de Sintra, isso teve algum resultado positivo, nos outros não. Mas o meu ponto é que nós andamos a comparar com as últimas eleições legislativas, quando devíamos comparar com as últimas eleições iguais, ou seja, com as últimas autárquicas.

Com as homólogas.

Exato, olha, as homólogas, boa. Porque essa é que é a comparação correta, porque o crescimento não se faz de um ano para o outro, é preciso arranjar candidatos, é preciso que as pessoas saibam que têm alternativa em quem votar e por aí fora. E já agora, a nível legislativo, nas legislativas, o Chega cresceu assim tão depressa, em tão poucos anos, porque tinha o Marcelo Rebelo de Sousa que lhe garantiu não sei quantas eleições. Nas autarquias, isso não acontece. Nas autarquias, as eleições são sempre de quatro em quatro anos, tirando casos absolutamente excepcionais. Eu acho que este é o ponto em que a analogia é quando o Chega passou de um para 12 deputados. Este é o resultado análogo nas autárquicas, em que passou de ser uma coisa puramente residual, para ser um partido que já tem uma certa presença e que, a nível de votações gerais, andou ali muitas vezes, esquecendo agora os casos mais mediáticos, andou ali nos 10, 11%, 9%. Ou seja, tornou-se num partido que já tem representação nacional e que tem esses 10, 11% um pouco por todo o país, independentemente de André Ventura. Tirando o fato de André Ventura aparecer nos cartazes. Mas quer dizer, em Braga teve mais do que 10%.

Sim, e portanto está instalado no território.

Está instalado no território e simplesmente o erro que também os líderes do Chega estão a cometer, é estar a comparar com as últimas legislativas e não com as últimas autárquicas. Eu acho que sim, que estamos a caminho do fim do bipartidarismo e isto corresponde, na parte das legislativas, a passar de um para 12 deputados. Aqui passaram de zero para três Câmaras e de votações residuais para votações de cerca de 10%.

E portanto há uma tendência de crescimento. Diz, Luís.

Das coisas que disse a Susana, houve uma com que eu não concordo O PCP resiste. O problema é que o PCP resiste desde que teve 55 câmaras e está sempre a resistir e está com 12. O PCP passou de 19 para 12 câmaras. O que é que era uma derrota? É perder metade das câmaras?

Não, mas eu acho que é uma derrota, Luís.

Não, mas é uma derrota enorme, não resiste nada. Eu acho que aqui há um grande vencedor, que é o PSD ou AD, e há um grande derrotado, que é a CDU. Os outros, depois, têm a ver com leituras de contexto e de expectativas. Agora, para mim, inequívocos, grande vencedor há só um, que é o PSD, e um grande derrotado, que é a CDU, passa de 19 para 12. E é verdade que recuperaram câmaras. O que isso quer dizer é que perderam ainda mais das outras.

E perderam algumas muito simbólicas, como Setúbal e Grândola, por exemplo. Susana, deixa-me só aqui fazer esta retificação, que tu própria identificaste. O CDS tem sete presidentes de câmara, manteve os autarcas que tinha. Olhando agora para aqueles locais que suscitam sempre muitas interpretações, vamos começar. Lisboa e Porto, inevitavelmente. Carlos Moedas é reconfirmado. Não tem maioria absoluta, mas fortalece a votação. No Porto, Pedro Duarte vence André Pizarro. O que isso significa? André Pizarro. Manuel Pizarro, peço desculpa.

Isso era para mim ou para o Luís?

Era para ti, Susana.

Não, significa que o PSD ganhou as maiores cinco câmaras do país. Ganhou Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais. É preciso chegarmos à sexta câmara, em termos de população e número de eleitores, que é Loures, para termos uma vitória do PS. Logo a seguir vem Braga, que é a terra do Luís, onde de novo ganha o PSD. Portanto, significa que o PSD é um grande vencedor.

É um grande vencedor, mesmo sem maiorias absolutas.

Mesmo sem maiorias, o que obviamente é um problema para o executivo ter condições de executar o seu programa. Isso agora vamos ver, também depende dos vereadores que foram eleitos. Vamos ver se vai haver, por exemplo, acordos com o Chega, que podem ser tácitos. Não têm que ser acordos explícitos com o Chega, por exemplo. Lisboa é um candidato natural. Tem lá dois vereadores do Chega. Aliás, Lisboa é curioso porque por 11 votos, o Chega fica com dois vereadores e o CDU com um vereador. Mas vamos ver. Mas atenção, que mesmo em maiorias absolutas, o PSD tem mais maiorias absolutas, com ou sem coligações. Não estou aqui a separar as várias configurações de coligações do PSD, tal como não estou a fazer no PS. Mas, de facto, o PSD tem mais maiorias absolutas do que o PS. Agora, não há grandes exemplos de maiorias absolutas em grandes cidades. Isso é o resultado de duas coisas. É o resultado da nossa lei eleitoral autárquica, que elege o executivo camarário proporcionalmente, por um lado, e por outro lado, é o resultado daquilo que o Luís estava a dizer, e bem, que é de facto o peso que, apesar de tudo, o Chega vai tendo em algumas câmaras. Houve câmaras que o Chega perdeu na margem sul, Montijo, não quero agora estar errada, ou Moita, não tenho agora aqui os números, por 200 votos. Provavelmente, esta lei eleitoral que elegia o executivo camarário por escrutínio proporcional foi uma lei que foi pensada para outra configuração partidária. E é provável que torne complicado a governabilidade, no fundo, a nível autárquico, neste país um bocadinho mais fragmentado no qual nós estamos.

Luís, é isso. Apesar desta mancha laranja que vemos no mapa, temos aqui muitos cenários de potencial ingovernabilidade.

Temos vários. Deixe-me fazer aqui uma nota em relação a Lisboa. A vitória de Carlos Moedas em Lisboa é uma grande vitória. Ele subiu cerca de 30 mil votos em relação à última eleição. Não é de todo claro que se a CDU se tivesse juntado ao PS e ao Bloco de Esquerda, que essa grande coligação de esquerda conseguisse ganhar a Carlos Moedas. E de certa forma, a derrota ontem do PS foi minorada pela expectativa em relação a Lisboa, porque andámos durante muito tempo convencidos que havia ali um empate técnico, quando não havia empate técnico nenhum. A diferença foi enorme entre os dois partidos.

Foi de 20 mil votos.

Vinte mil. Vinte mil votos e dois vereadores. Não esteve perto de ganhar o Alexandre Leitão. Ali as sondagens erraram e é engraçado, tinham errado logo em Lisboa. Os cenários de ingovernabilidade são muitos e há muitas situações. Por exemplo, em Viseu e em Coimbra, em que o partido vencedor, que é o Partido Socialista, tem o mesmo número de vereadores que o PSD ou a coligação que o PSD lidera. E depois o outro partido que tem representação na vereação é o Chega.

O que vai colocar aqui muitas perguntas sobre linhas vermelhas.

É que é muito interessante, porque durante muitos anos andámos a falar de vodka com laranja, e é um facto que em muitas câmaras em que isto acontecia, de forma simétrica, em que era o PSD que ganhava e que dependia da CDU ou do vereador comunista para governar, chegavam de facto a acordo e o vereador comunista muitas vezes assumia pelouros até importantes em algumas câmaras do PSD, se calhar vamos ver um fim de linhas vermelhas entre o PS e o Chega também. A bem da governabilidade das câmaras.

Entre o PS e o Chega.

Entre o PS e o Chega.

Entre o PS e o Chega. Não vês aqui blocos centrais em maturação?

Eu espero que não. Peguemos no caso de Viseu. No caso de Viseu, acho que é quatro vereadores pro PS, quatro pro PSD e um para o CHEGA. Uma governação central onde ficam oito vereadores a governar e apenas um na oposição, parece uma coisa muito complicada.

Menos saudável do ponto de vista democrático.

Acho ainda menos saudável do que haver um acordo pontual com o CHEGA para haver viabilizações. Mas esta é daquelas coisas em que eu admito que na sexta-feira, no "Fora de Baralho" regular, eu mudo de opinião. Mas deixe-me só chamar a atenção pra Braga, que é um caso absolutamente extraordinário. Os três primeiros partidos tiveram os três, três vereadores. O PSD ganhou, teve três vereadores, o PS ficou em segundo, três vereadores, o independente, que é associado à direita, teve também três vereadores, depois mais um para o IL e outro para o CHEGA. Além da questão da governabilidade, que eu estava a falar, de como é que se tem maioria no executivo, ainda coloca outra questão interessante, que é se não houver nenhum acordo e se não houver distribuição de pelouros importantes, quer dizer que toda a governação da cidade cai em cima de três vereadores, que vão ficar com um porradão de pelouros.

De competências.

Competências pra uma cidade que não é fácil, que é grande. É dos tais casos em que se fosse o PS a ganhar, seria ainda mais complicado. Ao menos sendo o PSD a ganhar, é possível que chegue a acordo com o independente, dado que o independente é alguém da família social-democrata.

Mas é um caso exemplar. Há outros, em situações diferentes, que gostava de vos trazer aqui. Loures. Ricardo Leão é reconfirmadíssimo o candidato do PS que teve até alguns anticorpos e algumas reações internas a propósito da forma como lidou com a questão da imigração. Susana, isto pode dar aqui um sinal do caminho que o PS pode ou deve seguir?

Deixe-me só dizer mais uma. Deixe-me só voltar ao CDS, porque o CDS, na verdade, passou de seis pra sete câmaras, mas é um detalhe.

Pronto, ótimo.

Vamos ao Ricardo Leão. Eu acho que o PS tem aqui um paradoxo com o Ricardo Leão. Porque no fundo é um grande sucesso eleitoral do PS. É uma pessoa que tem uma vitória, uma vitória com uma porcentagem expressiva dos votos. É a primeira câmara do país em termos de número de eleitores que o PS ganha. Quando nós começamos a descer da maior pra mais pequena, chegamos a Loures, que é a primeira grande vitória do PS, por assim dizer. É a sexta câmara do país, com uma pessoa que de fato se apresenta sem esconder o jogo, ou seja, que é repetente, que é incumbente, nós sabemos ao que ele vem, com discurso e uma ação que o aproxima, muitas vezes, de discursos que nós associamos mais à extrema-direita. E de fato, causa muito desconforto nas hostes do PS e causa muito desconforto a vários eleitores de esquerda, inclusivamente a mim. Eu já escrevi penso que pelo menos dois artigos contra o Ricardo Leão. Agora, eu acho que é um problema que os partidos, no fundo, que eu acho que não é só do PS, acho que o PSD tem esse problema até talvez de maneira mais contundente, que é saber como é que se faz para se conseguir ao mesmo tempo combater o CHEGA e as ideias de direita radical, e sem perder a sua identidade e sem aderir completamente às ideias desse partido. O que eu não quero, o que eu não espero, e não parece que seja uma boa ideia, é que o PS pense assim: "Temos aqui realmente um modelo, sim, senhor. Vamos aqui arranjar uns Ricardos Leões pra vários municípios do país daqui a quatro anos e vamos sobretudo arranjar um leãozinho pra liderar o partido". Eu acho que isso é desastroso, porque para já nesse aí o CHEGA já ganhou. E depois, não tenho a certeza que nesse aí as pessoas não prefiram o original André Ventura à cópia, porque aqui Ricardo Leão tem um grande mérito, é que ele não é uma cópia, ele é o original, ele é o que é, está lá e tem o seu estilo. E portanto, também não me parece que o modelo Ricardo Leão seja necessariamente repetível e espero que não seja.

Luís, não sei se queres dizer alguma coisa relativamente a esta vitória muito expressiva de Ricardo Leão ou se partimos já agora nos minutos finais para as consequências políticas dos resultados de ontem. Temos um Montenegro com mais espaço e mais liberdade para governar, até numa perspectiva de ter mais tempo para isso. E José Luís Carneiro também aqui com um balão de oxigênio. Como é que vês esta espécie de leitura nacional que se faz dos resultados?

Sim, deixa eu passar pra leitura nacional, porque Loures, de fato, não conheço a realidade no terreno e também nem sequer sei como lidar com os problemas com que Ricardo Leão tem de lidar. E, portanto, na minha cabeça não há uma forma boa, ainda não encontrei uma boa forma de lidar com esses problemas políticos e portanto, não consigo ter opiniões fortes. Em relação às consequências nacionais, pra mim, a primeira é obviamente que Montenegro teve uma grande vitória ontem, ou o PSD teve uma grande vitória ontem, que já não era o maior partido autárquico há imenso tempo. Por causa das expectativas e por causa do vendaval que tinha sofrido nas últimas eleições legislativas, José Luís Carneiro acaba por ter aqui um balão de oxigênio, apesar de perder nas três maiores câmaras onde tinha hipótese de supostamente ganhar. Mas apesar de tudo, tem aqui um balãozinho de oxigênio, porque as expectativas eram tão más. Quer dizer, a partir deste momento, José Luís Carneiro pode voltar a fazer o discurso de dizer: "Nós somos o segundo maior partido nacional".

O PS voltou, como disse ontem.

Sim, ou pelo menos não se foi embora. Pra mim, acho que também vale a pena referir isso. Nós estamos a falar dos grandes partidos, mas vale a pena dizer isso. Eu acho que o Bloco de Esquerda, vou pedir desculpa pela crueza da linguagem, ou se vê livre da Mariana Mortágua muito rapidamente, ou vai mesmo desaparecer Acho que mesmo ontem a cara dela e o discurso dela foram muito pouco adequados.

E mostraram arrependimento.

Neste momento o PS deve estar arrependido, ou quase certeza que está arrependido, eu não estou lá dentro pra saber, mas quase certeza que está arrependido por ter coligado com o Bloco de Esquerda. É possível que o PS sem Bloco de Esquerda tivesse tido uma maior votação. Ela é um ativo tóxico.

Susana, uma leitura nacional em menos de um minuto, olhando até pra estes partidos, há problemas e sinais de alerta que os resultados das autárquicas trazem?

Lá está, eu acho que o PS segurou-se, já disse isso. Concordo completamente que o PSD ganha isto em várias frentes, ganha na frente do número de câmaras, ganha na frente das maiores cidades. Atenção que o PS tem aqui também algumas vitórias simbólicas, Bragança e Viseu, aliás, o presidente eleito em Viseu diz: "Acabou o cavaquismo." São capitais de distrito, são tradicionalmente do PSD, portanto, isso mostra que nós vaticinamos aqui um bocadinho o fim do PS, e o PS está muito longe de acabar e sobretudo também há aqui uma questão importante, que eu acho que é, isto mostra que o Chega não é o segundo partido. O Chega tem mais deputados do que o PS por um bocadinho na Assembleia da República, mas o PS é um partido com muito mais presença nacional do que o Chega. Eu acho que o Bloco de Esquerda teve uma noite absolutamente desastrosa. Eu acho que claramente à esquerda, apesar de tudo o LIVRE tem ali um presidente de câmara, em coligação com o PS, mas em que é o LIVRE em Felgueiras. Portanto, a presidência é do LIVRE e apresenta-se com uma dinâmica crescente, embora pequenina ao nível autárquico. Mas, de facto, ali há um partido à esquerda. A CDU, apesar da minha interpretação ser mais pessimista, talvez, que a do Luís, mas na mesma continua lá, tendo 12 câmaras, continua a ser um partido autárquico e o Bloco aparece como realmente um ativo tóxico, ou provavelmente até um passivo, eu não sei. Eu quero só realçar outra vez, é importante e interessante, e apesar de haver muitas dinâmicas diferentes, mas os movimentos de cidadãos e os movimentos independentes ao nível autárquico é um fenômeno que também mostra alguma vitalidade do tecido autárquico que está local, embora muitos deles sejam, obviamente, pessoas dos partidos disfarçadas, mas não todos. Temos 19 câmaras, eu acho que isso é interessante.

Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, muito obrigada por este mini fora do baralho. Vai arrancar a semana. Até sexta-feira.

Obrigado.