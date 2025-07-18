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Não é fanfarronice. Na semana em que o Parlamento debateu o Estado da Nação, avançaram demolições de barracas em Loures, deixando dezenas de famílias com crianças a dormir ao relento. Temos jogada dupla da semana no Fora do Baralho. Deixamos pra segunda parte a discussão sobre a forma como a autarquia liderada por Ricardo Leão está a lidar com este caso. E nesta primeira parte, os nossos quatro ases, Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, lançam cartas, sobretudo para essa discussão que aconteceu no Parlamento antes das férias. E antes de irmos ao diagnóstico que foi feito por deputados e governo sobre o estado do país e aos anúncios do primeiro-ministro que abriram os noticiários. Susana Peralta, antes de tudo isso, fanfarrona te assumes?

Sim, eu hoje estou muito fanfarrona. É pra falar, obviamente, da reação do José Pedro Aguiar Branco a José Luís Carneiro. Peço desculpa, confundi aqui com os Josés. É verdade que José Pedro Aguiar Branco tem se notabilizado por uma defesa bastante intransigente da liberdade de expressão no Parlamento, com os limites, obviamente, enfim, da legalidade. Eu recordo que quando o André Ventura falou dos turcos e disse que os turcos não gostavam de trabalhar ou que nós éramos mais lentos a fazer aeroportos ou qualquer coisa, ele disse que quem faz intervenções, fala na plenitude, usa sua liberdade de expressão, e depois até disse que o Parlamento é o lugar por excelência da responsabilização e, portanto, quem está a falar é que tem de assumir a responsabilidade por aquilo que diz, e até depois disse que não podia fazer com que no Parlamento se falasse diferente de como se fala na rua, qualquer coisa assim do gênero. Eu estou aqui a misturar citações de Aguiar Branco em reação a dois momentos importantes, esse momento de quando Ventura comparou a nossa lentidão a construir aeroportos à lentidão alegada dos turcos, e de quando André Ventura, há 15 dias, foi ler nomes de crianças. Também aí, José Pedro Aguiar Branco vai fazer uma defesa perfeitamente intransigente da liberdade de expressão e até disse que, depois, eventualmente, se houvesse alguma responsabilização criminal por alguma palavra, alguma frase, de algum deputado ou deputada no Parlamento, isso tinha que ser disputado em sede criminal. Isso quer dizer que, de facto, Aguiar Branco tem tido um entendimento bastante amplo da liberdade de expressão, que é algo que eu devo dizer, que não só eu lhe agradeço, enfim, sou muito sensível às questões de liberdade de expressão, não só, mas também no Parlamento, por ser a casa da democracia e por ser muito importante que aí haja uma enorme liberdade pra vir com ideias que sejam consideradas diferentes, de algum modo inaceitáveis por uma generalidade das pessoas, porque, de facto, o espaço da discussão política tem que ser esse espaço de uma discussão completamente aberta, obviamente, enfim, salvaguardado, incitamento à violência, essas coisas que a lei tem bastante bem tipificadas. E agora, o que é que acontece? Nesta semana, parece que Aguiar Branco perdeu um bocadinho a noção relativamente às suas próprias palavras, ou digamos, ao seu próprio entendimento da liberdade de expressão, porque quando Ventura acusa José Luís Carneiro de uma posição frouxa, e aí está a referir-se à oposição de Carneiro, que é frouxa. Frouxa, que é um adjetivo com conotações que todos nós conhecemos, que eu acho bem que Ventura use, já agora, e acho bem que ele diga que José Luís Carneiro tem uma posição frouxa, independentemente de eu estar ou não estar de acordo com ele, não é isso que está aqui em causa. E depois, quando José Luís Carneiro chama ao próprio André Ventura fanfarrão, aí já vem o apelo do presidente da República à urbanidade naquela assembleia.

Porque para Aguiar Branco, uma coisa é atacar uma liderança, outra é atacar a pessoa diretamente. Aqui, neste caso, foi ou não foi a mesma coisa, Susana?

Não, mas sobretudo, o que eu acho é que toda a doutrina de Aguiar Branco na primeira legislatura na qual foi presidente da assembleia e agora nesta, porque já se manifestou com isso, com os nomes próprios das crianças. Eu não tenho a certeza que Ventura devesse ter sido censurado pelo presidente do Parlamento, que não era Aguiar Branco, era Marques Posso, que estava a substituí-lo. Mas já me parece um ato muito mais condenável do ponto de vista político, mas seja como for, a mim parece-me que a doutrina da defesa intransigente da liberdade de expressão, desde logo no Parlamento, nos protege exatamente de entrarmos neste esmiuçar de: "Não, então é o indivíduo que é frouxo ou é a sua ação que é frouxa, ou é o indivíduo que é fanfarrão ou é a sua ação que é fanfarrona". Isso já é precisamente entrar nestes debates da microdefinição do que é aceitável, do que não é aceitável, que é uma das maiores tragédias do nosso tempo e que é efetivamente um grande atentado à nossa liberdade. E portanto, é verdade que nós somos levados a concluir, sobretudo até Aguiar Branco vir dizer o contrário. Já agora, ele cada vez que se meteu em polêmicas destas, foi muito rápido, lesto a vir dar entrevistas pra explicar a sua posição. Portanto, eu gostava que ele agora também viesse a explicar-nos, porque até ver, aquilo que realmente vai à ideia é que ele é todo a favor da liberdade de expressão quando se trata do Chega, e uma vez que é José Luís Carneiro a chamar fanfarrão ao deputado André Ventura, aí já não pode. Eu devo dizer só mais uma coisa. Que de algum modo, quanto a mim, dá credibilidade a esta minha interpretação. É que de facto, é sabido que a relação de Santos Silva com o Chega no Parlamento foi verdadeiramente catastrófica e deu gás, acabou por dar gás a André Ventura. E pode ser que realmente Aguiar Branco tenha tanto receio de ser confundido com Santos Silva ou de entrar nos mesmos excessos de controle de linguagem de André Ventura, que acabe por estar tão obcecado em proteger André Ventura e que depois acabe por não aplicar a mesma bitola aos outros deputados. Acho que foi um péssimo momento do presidente da Assembleia da República e acho que uns paus bastante fanfarrões.

Houve aqui uma dualidade de critérios de José Pedro Aguiar Branco, Luís.

Eu queria responder à tua questão de uma coisa é dizer que é uma oposição fanfarrona e outra coisa é dizer que alguém é fanfarrão. É evidente que essa distinção faz sentido, e não é a mesma coisa dizer que alguém é estúpido ou dizer que alguém disse uma coisa estúpida, mas a palavra fanfarrão é demasiado leve para estarmos com isso. Não é como se tivesse dito: "O senhor é uma besta" ou "O senhor é um burguês." Fanfarrão cabe claramente dentro da liberdade de expressão, não há qualquer questão com isso e portanto acho mesmo que Aguiar Branco esteve muito mal. Mas o motivo pelo qual eu te pedi pra intervir foi porque eu achei que a Ana Sá Lopes, num título de um artigo que escreveu, apanhou a atitude de Aguiar Branco de uma forma perfeita e quero aqui citar Ana Sá Lopes. Cito o título dela que é: "Aguiar Branco é frouxo com Ventura e fanfarrão com o PS." É exatamente esta a impressão que passa.

Deixemos estas fanfarronices parlamentares, mas ainda no âmbito do debate do Estado da Nação, Jorge Fernandes, uma carta de espadas para um dos anúncios de Luís Montenegro, o suplemento extraordinário até € 200 para os pensionistas que ganham até € 1560, mais ou menos, e é um bónus que chega mesmo em cima das eleições autárquicas.

Olá a todos. Tenho a certeza que é uma mera coincidência, Vanessa, não sei o que é que estás a sugerir.

Eu estou a ser factual.

Eu sei, mas não sei porcia que estavas a sugerir qualquer coisa. Estou a brincar. Tu podes sugerir ou evitar de ser factual, mas eu vou dizer com todas as letras: isto é populismo do mais rasteiro e do mais básico que há. Montenegro está a seguir à risca o modelo de governação de António Costa. Se alguém alguma vez teve alguma esperança que este governo faça uma reforma do Estado, uma reforma qualquer no sentido mais lato da palavra, pode esquecer, porque Montenegro, desde que chegou, não tomou uma única decisão difícil. Difícil no sentido de uma decisão em que se crie claramente ganhadores e perdedores. E quando se governa, uma boa governação tem necessariamente que criar ganhadores e perdedores, porque significa que alguma coisa está a mudar. É impossível numa sociedade e nas decisões políticas e económicas, todos sairmos ganhadores. Nisto, de resto, Montenegro é a antítese de Passos Coelho. Com todos os defeitos que tinha, e que eram muitos, Passos Coelho tomava não só decisões difíceis, mas dava a cara por elas. E Montenegro, infelizmente, é escola António Costa, é o governar à vista, tudo muito simples, a pensar nos próximos meses, sem grandes ideias. E agora tirou esta coisa do chapéu, que foi um subsídio pra dar aos reformados, pessoas que recebem até € 1560. Quem recebe mais vai receber um subsídio menor, etc. Também era o que mais faltava. Mas claro, o subsídio vem numa altura-chave, imediatamente depois do verão e um mês antes das autárquicas. Isto chama-se, na literatura da ciência política, da economia, ou mesmo numa coisa muito simples, chama-se clientelismo. Isto é clientelismo. O governo está a fazer campanha com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, porque está a tentar claramente beneficiar um grupo social sem racionalidade nenhuma. O Luís Montenegro não explicou por que motivo é que, mais uma vez, ele já tinha feito isto no ano passado, quando de resto estava com receio que o orçamento de Estado não passasse, ele fez um truque análogo. Na altura, não se sabia exatamente se o orçamento ia passar, se não, e portanto ele na dúvida, fez uma coisa destas. Depois o orçamento até passou. As eleições acabaram por ser mais tarde, mas já ficou o precedente aberto. Isto para além de me irritar como prática clientelista, irrita-me ainda por uma outra coisa. Irrita-me mesmo muito, porque eu penso sempre nestas coisas. Isto foi uma velha discussão que tivemos nos tempos da Troika, etc. Porque há uma ideia em Portugal que os reformados são uns coitadinhos, uns pobres coitados que nós temos sempre que defender, etc. E eu consigo perceber se alguém me fizer um argumento que um reformado que tem uma pensão de sobrevivência, de facto, é uma pessoa que passa sérias dificuldades e que tem muitos problemas porque a vida está cara, etc. Mas será que um reformado que ganha €1500 vive pior que uma pessoa na vida ativa?

Escolheste o termo errado, Jorge. Alguém que tem pensão de sobrevivência está a receber a pensão do seu cônjuge que morreu.

Desculpa.

Pensão mínima.

Exatamente. Interessante isso, Jorge, porque essa é a questão, a forma como escolhem, como essas palavras são usadas, muitas vezes dá-se a ideia de um desespero.

Sim, exatamente. Obrigado, Luís, obrigado pela correção. O que eu queria dizer é uma pessoa que realmente tem uma pensão mínima e que tem aquelas pensões que o Estado dá pra pessoas não contributivas, etc. Aí, de facto, são pessoas que merecem o apoio, sem nenhuma dúvida. Agora, por que um reformado que ganha €1500 por mês, essa pessoa vive pior do que uma pessoa que tem 40 ou 45 anos ou 50, que está na vida ativa e que ganha o salário mínimo ou que ganha um bocadinho mais do que o salário mínimo? Não há nada, ninguém consegue fazer este argumento. Isto é uma ideia puramente clientelista, é uma ideia absolutamente deprimente. A ideia de que num Conselho de Ministros se decide isto, se pondera sequer uma coisa destas, eu acho que é deprimente como ideia de um governo para um país. É deprimente. Isto reitera a minha certeza total, que nunca foi beliscada, e gostava de resto que o Montenegro me mostrasse que eu estou errado, a mim e a muitas outras pessoas, que não há a mínima vontade de mudar alguma coisa a sério em Portugal. Não há nenhuma reforma, não há nenhuma ideia, a não ser uns €200 para os reformados, para ver se o PSD ganha as eleições autárquicas ou se tem um resultado um bocadinho melhor. É tristíssimo.

João, ficas tão irritado como o Jorge com estes bónus em cima de eleições?

Não fico, porque o Jorge tem esta capacidade de indignação que eu não tenho. Sou muito mais pragmático e realista que o Jorge. Não é uma coisa que eu elegi, obviamente, e aí concordo com o Jorge que é populismo eleitoralista, mas infelizmente não é o primeiro, nem há de ser o último, e não foi só o António Costa que fez isto, muitos outros primeiros-ministros fizeram isto, talvez com exceção, como disse o Jorge, de Passos Coelho. É o que é.

Eu posso só dizer uma coisa rápida que eu acho que é importante. Quando nós queremos transferir dinheiro para reformados pobres, eu vou só complementar o que o Jorge disse, não vou discordar de maneira nenhuma, nem sequer devíamos olhar apenas para o valor da sua pensão. Claro que uma pessoa que à partida receba a pensão mínima é mais provável que seja pobre. Agora, o importante era realmente olhar para o conjunto dos rendimentos dos reformados, porque é assim que nós fazemos transferências de dinheiro para corrigir situações de muito baixo rendimento para o resto da população. E nos reformados isso é ainda mais importante, porque muitas dessas pessoas poderão ter, por exemplo, ao longo da vida acumulado algumas poupanças e ter uma casa que arrendam, e isso também entra no seu rendimento. Se realmente a ideia é fazer política social dando dinheiro a reformados, nem sequer devíamos estar a condicionar apenas no montante da pensão, é profundamente errado e injusto relativamente ao resto da população.

Luís, e tu tens uma carta de paus para o anúncio do alargamento do subsídio de deslocação a todos os professores.

Paus, e aqui os paus são por dois motivos. Primeiro, porque, na verdade, o PSD votou contra esta medida e é um bocadinho absurdo agora o governo anunciá-la como uma coisa boa, como se fosse uma ideia sua.

Foi uma medida do Bloco de Esquerda que foi chumbada por PSD e CDS inicialmente, e agora-

Chumbada, não. Passou. Passou com os votos de toda a oposição, mas passou.

Exato. Sim, não foi chumbada. Houve voto contra exatamente de PSD e CDS, era o que eu queria dizer.

Passou contra a vontade.

Hoje estás aqui a ser o corretor de serviço.

Não, mas aqui é importante, porque passou contra a vontade do governo. Se tivesse chumbado e o governo agora a tivesse aprovado, isso era um mea-culpa, como seria razoável neste discurso ter dito: "Nós na altura fomos contra, mas mudámos de opinião e agora somos a favor." Até eu admito perfeitamente que as pessoas mudem de opinião. Agora, ele não fez nenhuma referência a isso. Parece que a política é dele. Isso é um motivo dos paus. O outro motivo para os paus é porque, na verdade, o PSD, que queria chumbar esta proposta, é quem tinha razão. Esta coisa do subsídio ou do apoio à deslocação dos professores, que era apenas dirigido para as zonas onde havia carência de professores, tinha como objetivo combater o flagelo dos alunos sem aulas. É esse o objetivo. A partir do momento em que se alarga a todo o país, basicamente faz com que esta medida não tenha impacto nenhum, porque deixou de haver diferenciação entre alguém estar disponível para ir para um sítio onde há falta de professores ou estar disponível para ir para um sítio onde não há falta de professores. Isto é a lei da procura e da oferta. Se há falta de professores em determinados sítios, nós temos de lhes pagar mais nesses sítios. E este apoio à deslocação era uma forma de ir diferenciando essas escolas, pagando melhor a quem vai para essas escolas. Basicamente, isto destruiu uma boa medida e deixou de ser uma boa medida para ser simplesmente um aumento de despesa. Um aumento de despesa injustificado e que ainda por cima vai levar a incentivos como professores porem moradas falsas e por aí fora para poderem receber esta deslocação, este subsídio, e que não se justifica. Portanto, contra por dois motivos. Paus por dois motivos, porque assumiram uma política que não era deles e porque, na verdade, a sua posição anterior é que estava correta.

Um dois de paus. Vamos fazer ainda um desvio até Espanha, porque João queres lançar nesta primeira parte uma carta de espadas para o PSOE. Por quê?

Exatamente. Por tudo que se tem passado nos últimos tempos em Espanha, com a governação do governo socialista de Espanha e de Pedro Sánchez, que há coisas verdadeiramente extraordinárias. Aliás, num programa há umas semanas, o Jorge também falou nisso. Há coisas espantosas. É um partido que se diz socialista, mas tem alguns dos seus principais dirigentes, e aqui não estou a exagerar, são mesmo principais dirigentes, talvez as três pessoas mais próximas de Sánchez, estão envolvidas nos alegados casos de corrupção. Um deles está em prisão preventiva, os outros dois estão a ser investigados. É a liderança do PSOE. Aliás, é muito difícil uma pessoa acreditar que Pedro Sánchez não sabia do que se passava, porque se não sabia do que se passava, deve andar a dormir. É completamente incompetente. Se ele não sabia o que o número dois, o número três e o número quatro, ou dois deles que foram número dois em alturas diferentes, andavam a fazer, não sei o que é que Pedro Sánchez anda a fazer, como não controla o seu próprio partido É um partido que se diz socialista e que tem as práticas de corrupção, de querer ganhar dinheiro. É a típica utilização do poder para ganhar dinheiro e que vai deixar mossas profundas no PSOE. Não é por acaso que muitos antigos dirigentes do PSOE, entre eles Felipe González, que Pedro Sánchez devia demitir e convocar eleições antecipadas. Felipe González foi mais longe e disse que no PSOE com Pedro Sánchez à frente não era capaz de voltar a votar, que é uma coisa espantosa para quem foi o líder mais histórico do PSOE, na história do PSOE. Isto é extraordinário. Depois, é um partido que neste momento só se aguenta no governo porque os partidos de coligação não querem sair. Vamos ver se o partido mais à esquerda não acabará por ter que sair, porque também está sob pressão de muitos dos seus dirigentes para sair e estão a colocar pressão em Pedro Sánchez. Mas o que é extraordinário é que é um partido que também se diz espanhol, está no seu nome, mas neste momento Pedro Sánchez para continuar como primeiro-ministro está a fazer várias concessões aos independentistas do País Basco e da Catalunha, e precisa do apoio deles para continuar como primeiro-ministro e continuar no governo, que são más para o futuro da Espanha. Ele não só está a hipotecar o futuro do seu partido, está também a hipotecar o futuro da Espanha ou está a criar mais problemas para o futuro da Espanha. Não está a hipotecar o futuro da Espanha, obviamente que a Espanha não está em causa, mas vai criar mais problemas para o futuro da Espanha e está a fazer concessões, por exemplo, ao partido independentista da Catalunha, extraordinárias. Dou só um exemplo.

Para terminar.

Não, não é para terminar, eu ainda queria dizer mais uma coisa.

Estamos em cima do nosso tempo mesmo, João.

Pois. Pois é.

O exemplo, sim.

O BCE e a Autoridade de Concorrência Espanhola aprovaram a compra do Sabadell pelo BBVA. Como o Sabadell é um banco catalão, os independentistas da Catalunha acham que é um banco castelhano a comprar um banco catalão, que põe em causa a autonomia da Catalunha, e conseguiram influenciar o governo para utilizar o seu poder político para atrasar a consolidação e procurar travar a compra do Sabadell pelo BBVA. E agora só para terminar muito rápido, outra coisa, um partido que se diz feminista, eu não vou entrar nos detalhes da rede de prostituição que os dirigentes do PSOE andaram a gerir, próximos de Sánchez neste tempo todo. Mas ver gravações em que os dirigentes do PSOE chamam as mulheres gado é uma coisa absolutamente espantosa e extraordinária. E como é que o Pedro Sánchez não faz nada? Como é que o partido dele tem estes comportamentos? É por isso, e agora que termine mesmo, as pessoas espantam-se muito com o crescimento dos extremos e dos partidos populistas.

Carta de espadas para o PSOE de Pedro Sánchez, lançada aqui pelo João Marques d'Almeida. Vamos regressar a Portugal na jogada da semana, mais propriamente a Loures, por causa das demolições desta semana. Vai ser já a seguir. Edital afixado na última sexta-feira para as demolições arrancarem na segunda. E assim foi, 55 casas para já, das 64, onde até aqui viviam 161 pessoas, com dezenas de crianças em Loures. O autarca socialista Ricardo Leão garante que é para continuar, mas para já estão suspensas por causa de uma providência cautelar e o Ministério Público abriu um inquérito. Também na Amadora foi uma semana de demolições de barracas. Este caso, Luís Aguiar Conraria, jogada da semana do Fora do Baralho, também é um retrato do estado da nação de que falávamos na primeira parte?

Não. Pelo menos sim, mas o ponto em que eu me queria referir nos nossos comentários, quando eu falei nisso, não era nesse sentido. Na primeira parte discutimos um debate político. O ponto para que eu queria chamar a atenção era outro. É que obviamente que um autarca que faz isto nesta altura, é porque acha que vai ter dividendos políticos. É evidente isso. E aquilo que me choca é mesmo isso, é como é que o povo português está neste momento num estado em que ver uma ação destas é algo que o vai levar a premiar, neste caso, o autarca que o fez. Porque a questão em si mesma, obviamente, é muito complicada. É evidente que os autarcas têm de evitar que haja aqui uma praga das barracas, como nós já tivemos há algumas décadas. É evidente que isso tem de ser evitado. É evidente que não é fácil de lidar com isto, mas a forma populista como o assunto foi tratado, a forma, acho que posso dizê-lo, cruel, como aquelas famílias foram tratadas, aquelas desculpas que depois o autarca deu a dizer que não havia nenhuma situação de pessoas que não tivessem a sua situação salvaguardada, e depois nós percebemos que isso não é verdade e que houve, literalmente, famílias a dormir em tendas e portanto ali a dormir na rua. Acho que isto vai para além do Vai para além da necessidade e da dificuldade do tema. Parece que há aqui uma certa crueldade e há um certo exibicionismo da crueldade e a mim choca-me e acho que é um triste estado da nação que ações levadas a cabo nestes termos sejam premiadas eleitoralmente, como eu suspeito que vão ser.

A câmara devia ter acautelado alojamento alternativo, mesmo que temporário, em vez de oferecer apenas a caução e o mês de renda, sabendo nós que o país enfrenta aqui uma crise, há dificuldades crescentes até da classe média para encontrar uma casa que seja possível pagar, quanto mais as pessoas mais pobres, que é o caso destas pessoas do bairro militar do Talude.

Quando entramos na política em concreto, entramos no ponto em que eu tenho de admitir que não conheço a situação no terreno e, portanto, eu não consigo propor medidas em concreto e não consigo dizer em concreto quais são as medidas que deviam ser tomadas. Isso sim, à partida, não é razoável pôr, especialmente quando estamos a falar em envolver crianças, não é razoável pôr as crianças ali numa situação dessas, não é razoável as crianças estarem a assistir àquilo, e obviamente que o prazo que foi dado não foi suficiente. Garantir alojamentos, é preciso garanti-los, mas aí o presidente da câmara tem razão quando diz que estas pessoas não podem passar à frente de pessoas em situação semelhante e que já está na fila. Portanto, é preciso aqui encontrar um equilíbrio e eu não conheço a situação no terreno para poder opinar sobre isso. Estou mesmo aqui a falar é da questão do espetáculo cruel e populista que ali foi montado.

Este é, Susana Prado, um exemplo de como podem falhar as políticas públicas. As câmaras têm instrumentos ao dispor para, garantindo e repondo a legalidade, e sabemos que as barracas são ilegais, ajudar as pessoas a encontrar soluções.

É evidente que a câmara não pode, sobretudo quando Ricardo Leão, o presidente da Câmara de Loures, vem dizer que o que ele quer é combater a situação de indignidade e insalubridade em que as pessoas vivem quando vivem em barracas, o que é verdade, achar que a alternativa é pô-las a dormir ao relento, como se isso fosse mais digno. Expor, como o Luís já disse, mas é também importante dizer isto, que é um trauma psicológico para as pessoas e sobretudo para as crianças, verem máquinas retroescavadoras a entrarem por ali adentro e a destruírem. Nós temos uma opinião sobre aquelas casas, mas de facto aquilo para aquelas pessoas é a casa, é o lar, é o espaço de conforto, é o que elas conseguem ter. Com a polícia de intervenção, cenas de uma enorme violência, pessoas a serem retiradas de casa à força, mais uma vez, na presença de crianças. É evidente que, pelo menos, é preciso envolver as pessoas. Isso está escrito hoje em dia em todas as diretrizes internacionais para lidar com este problema das barracas, sobretudo, obviamente, dirigidas aos países em vias de desenvolvimento, infiste-se que, por exemplo, na África Subsaariana há quase 60% da população que vive em construções ilegais deste tipo, que na Ásia entre 20 e 30%, dependendo da região da Ásia. Portanto, o que se preconiza hoje em dia é envolver as pessoas, falar com elas. Obviamente que o problema das barracas nos países ricos não é o mesmo do que nos países pobres, mas esta ideia de que as pessoas que vivem em assentamentos ilegais nos países pobres, no Bangladesh, têm mais direitos a ser ouvidos e de inclusão do que as pessoas que vivem em barracas num país da União Europeia como Portugal, é obviamente uma ideia profundamente errada. E de facto, o que nós vimos ali é que aquilo é feito de costas voltadas para as pessoas, pelo contrário, com uma atitude de enorme violência e depois uma atitude moralizadora da parte de Ricardo Leão, porque eu vi com atenção aquele vídeo de cerca de sete minutos que ele publicou numa rede social e depois até escrevi sobre ele, dissequei-o, enfim, transcrevi uma boa parte do vídeo. É ele, no fundo, a argumentar que aquelas pessoas praticamente só constroem uma barraca para se pôr à frente na fila para as casas. Quer dizer, isto realmente é de uma crueldade, como disse o Luís, e bem, sem nome, porque aquelas pessoas constroem uma barraca, como é óbvio, nenhuma família com crianças, sem crianças, gosta de viver num sítio sem saneamento básico e com casas autoconstruídas, sujeitas a todo o tipo de intempéries, de calor e de frio e de chuva. Portanto, as pessoas não estão a fazer aquilo para se armarem de espertas, para fazerem, como diz Ricardo Leão, para terem atalhos. É evidente que o que Ricardo Leão está a fazer é, à boleia da agenda penalizadora e estigmatizadora da pobreza que o Chega tem com a conversa dos subsídio-dependentes. Eu recordo, por exemplo, quando foi na altura da inflação, que o governo quis dar transferências às pessoas mais pobres, que André Ventura andou a dizer: "Vão comprar está tudo em uísque e não sei o quê." Estou aqui a trazer alguns ingredientes. Há uma visão estigmatizadora e moralizadora das pessoas que vivem na pobreza e Ricardo Leão está a surfar completamente essa agenda, não só não indo ao encontro daquelas pessoas, dando-lhes 48 horas para despejarem. Vê-se nos destroços eletrodomésticos, vêem-se móveis, vêem-se pertences, enfim, roupa de cama. Como é que uma pessoa que vive em condições de grande precariedade e com baixos rendimentos organiza uma mudança em 48 horas, ao fim de semana, durante um fim de semana? Portanto, isto obviamente foi feito para criar espetáculo, foi feito para depois vir para as redes sociais com aquele discurso muito moralizador e estigmatizante das pessoas que vivem na pobreza.

Não faltaram tentativas de entrevista a Ricardo Leão aqui na Rádio Observador, mas optou por fazer apenas um vídeo nas redes sociais.

Recusa entrevistas porque não se quer dar ao escrutínio, prefere cantar de galo, a fazer aquele espetáculo populista que fez no vídeo. E pronto, isto é realmente muito triste e é evidente que o que ele quer é tentar ganhar alguns votos em vésperas de eleições e não se pode deixar aquelas pessoas na rua. Portanto, a câmara, sinceramente, mais vale viver numa barraca do que viver ao relento, se não temos mais nada de melhor para oferecer.

O tema é, de facto, bastante complexo. Há depois esta coincidência temporal também com as eleições, coincidência ou não. João Marques de Almeida, o governo deveria de algum modo intervir, reunir-se com as autarquias para encontrar respostas? Pergunto isto porque é um pedido que até foi feito por um dos candidatos presidenciais, António José Seguro, e também pelo antigo ministro da Segurança Social, Vieira da Silva.

Não sei se o governo devia intervir. É óbvio que há aqui populismo de Ricardo Leão. Eu concordo que há populismo. Não faz sentido nenhum fazer isto a dois meses das eleições, é óbvio que é pra ganhar votos. Eu discordo de uma coisa que disse a Susana, que ele se recusa ao escrutínio. A Susana pode criticar que a tua legitimidade, que ele recuse ser entrevistado, mas ele não está a recusar o escrutínio, porque ele vai ter o escrutínio maior de todos, vai a eleições. Ir a eleições é um escrutínio maior do que ser entrevistado. Agora, claro que há populismo político, é óbvio que há populismo político. Não é por acaso que isto acontece, mas eu acho que há outras perguntas que é necessário fazer. A primeira é: por que a câmara então permitiu que aquelas barracas aparecessem? Se são casas ilegais, se não deviam estar ali, por que apareceram? Por que logo no início, não se procurou encontrar soluções, em vez de deixar as pessoas construírem barracas, que para todos os efeitos, tornaram-se a casa deles, o lar deles, onde vivem com os filhos, com a família. É óbvio que é um atentado aos valores mais elementares de humanismo, de humanidade, destruir as barracas daquela maneira, destruir as casas daquela maneira. Mas então o problema devia ter sido tratado muito mais cedo, se calhar mais cedo, como não havia eleições, como acontece muitas vezes em Portugal, olha-se pro lado, não se liga, não tem importância nenhuma. E depois quando chega uma altura próxima das eleições é que se vai fazer estas coisas. E depois mostra, em relação à tua pergunta. Eu não sei se o governo iria conseguir ajudar a resolver este problema, até porque este problema tem uma causa eleitoralista e tem a ver com a proximidade das eleições. Agora, isto é mais um exemplo, que neste momento o Estado português, eu estou a usar o Estado no sentido amplo, tem uma grande dificuldade em dar uma vida de dignidade e de conforto a toda a população que vive em Portugal. O Estado português não é capaz, neste momento, de responder, de executar as suas obrigações principais. Isto é um problema que ultrapassa os partidos. Isto não é um problema da AD. É um problema dos partidos todos, mas não tem a ver com a esquerda nem com a direita, é um problema geral em Portugal. E esse é que é o problema mais sério de todos. E como também disseste, Vanessa, não é só em Loures, também é na Amadora. E no fundo, o que estamos a verificar é o regresso destes bairros de barracas nas periferias de Lisboa, que nós achávamos que tinham acabado.

Sim, houve o programa especial de realojamento na década de 90, que conseguiu erradicar as barracas.

Eu lembro-me dos bairros de barracas nessa altura. A integração europeia também foi feita em nome disso, de sermos um país que ia deixar de ter bairros de barracas, em que as pessoas tinham uma vida relativamente confortável, toda a gente, desde os mais pobres, obviamente os mais ricos têm sempre uma vida mais confortável, mas pelo menos os pobres iriam ter uma vida com uma dignidade mínima, com conforto mínimo. E hoje em dia isso já não acontece em Portugal e é lamentável. E depois eu acho que há aqui mais dois pontos que é importante fazer. Um deles é política, é que é a divisão que isto cria dentro do PS, que é um partido que eu acho que tem mais dificuldades em lidar com estas questões do que se calhar outros partidos. Eu sou crítico daquele baixo assinado de dirigentes do PS. Aceito que eles discordem do que fez Ricardo Leão, mas acho que estas coisas devem se resolver dentro do partido, em reuniões no partido. Aliás, aquela carta foi embaraçosa desde logo para José Luís Carneiro, como se viu pela reação dele. Deve-se resolver no partido e não se deve escrever uma carta que eu acho, sinceramente, que é para as pessoas que a assinarem, brilharem e mostrarem que estão indignadas. Obviamente que estão indignadas, como muita gente está indignada, mas eles têm obrigações que resultam da sua natureza de militantes e dirigentes do PS. Portanto, eu sou contra essa carta, mas mostra que há claramente no PS, como talvez haja noutros partidos, uma divisão sensivelmente entre autarcas que estão no terreno, que conhecem melhor alguns problemas, e depois figuras nacionais, deputados, que não conhecem tão bem esses problemas e têm outras preocupações, que também são inteiramente legítimas. Mas estas divisões também vão ser um grande desafio, sobretudo para o novo líder do PS, José Luís Carneiro. Depois, o último ponto que eu queria fazer muito rapidamente, é que acho que é um grande erro, e em si também uma forma de populismo negativa, confundir os habitantes destes bairros com a imigração. Não vale a pena misturar coisas que não devem ser misturadas, que são coisas diferentes.

Nem todos são imigrantes.

Alguns poderão ser, outros poderão não ser, mas não é essa a questão. Não vamos usar também este caso para atacar imigrantes. E a propósito de imigrantes, eu gostaria de deixar aqui uma pequena nota. Eu, aliás, hesitei muito se não iria dar uma carta de copas, mas depois não dei, porque esqueci-me do nome de uma pessoa. Eu vi uma notícia esta semana de uma aluna indiana, que chegou há seis anos a Portugal, não falava português e acabou o 12º ano com média 19, tendo um 20 a Matemática e dois 19 a Físico-Química e outra disciplina qualquer. Isto é que é o exemplo da integração de imigrantes. Eu ouvi a dar uma entrevista na televisão e fala um português quase perfeito. Está há seis anos em Portugal, veio da Índia, não falava nada, não conhecia uma palavra de português. É também para ver que há boas histórias. Eu não me lembro o nome dela, gostava de dizer o nome dela, mas não me consigo lembrar. Mas é uma boa história e também para mostrar, e eu muitas vezes já disse, que a imigração cria problemas e é um problema que tem que ser resolvido, mas nós não podemos diabolizar os imigrantes. Há muitos imigrantes que são histórias de sucesso e eu acho que deve ser um orgulho para Portugal quando alguns imigrantes têm vontade de se integrar em Portugal, querem aprender a língua portuguesa. Isso é um exemplo. Para mim, ser um bom aluno é um exemplo.

E fica aqui esse bom exemplo. Jorge, Ricardo Leão é o autarca que já está associado à expressão "despejos sem dó nem piedade", num outro caso, agora este das demolições no bairro do Talude. É um autarca que quer ter mão firme perante ilegalidades, mas depois há também a dimensão humanista. É aqui descurada, mas é assim que se ganham votos?

Sim, eu acho que é evidente que Ricardo Leão está em campanha eleitoral e percebeu que há uma procura eleitoral dentro do seu conselho por isto. Aliás, a luta no conselho vai ser terrível, no sentido de que vai ser uma luta feroz pela vitória. O Chega meteu Bruno Nunes, que é uma figura muito popular dentro do partido. Pode não ser muito conhecido da maioria dos portugueses, mas é uma pessoa muito popular dentro do partido e uma pessoa com bastante poder dentro do partido e é uma pessoa próxima de Ventura. E ele, de resto, já foi vereador de Loures pelo CDS. Aliás, não é por acaso que Loures foi precisamente o laboratório onde Ventura começou em 2017. As coisas não acontecem por acaso. Dito isto, eu acho que o João tocou no ponto que, na minha opinião, é o ponto central de tudo isto: é que o Estado português, neste momento, está basicamente em falência. Não é no Estado, nem estou a falar o PSD. É uma coisa que vai muito para lá do PSD ou do governo de turno. A ideia que nós estamos em 2025 a discutir um problema que parecia estar resolvido com as políticas públicas dos anos 80 e 90. Eu, pelo menos, não conheço, leio alguma imprensa internacional, todos os dias, e eu não conheço nenhuma capital europeia onde estejam a começar a proliferar, não significa que não possam existir casos pontuais, mas a começar a proliferar bairros de barracas, como agora aparentemente está a acontecer em Lisboa, não só em Loures. Provavelmente, à exceção de Loures e de Oeiras e de Cascais, são sítios um bocadinho mais ricos, etc, está a começar a aparecer na margem sul, pelo que tem vindo nos jornais. Isto devia nos fazer parar e refletir um bocadinho. Quando estamos em 2025 e parece que estamos a voltar ao antigamente, isto não pode ser desligado, naturalmente, do problema central que está a assolar o país, que tem que ver com o problema da total ausência de políticas públicas de habitação. E, portanto, sem políticas públicas de habitação. Se a classe média alta tem dificuldade em aceder a certas casas, depois há um efeito dominó aqui. E depois, claro, tem estas pessoas que, no fundo, são as pessoas, infelizmente, mais pobres da nossa sociedade e são as pessoas que vivem com mais dificuldades, e acabam por recorrer a esses expedientes. Eu sou um bocadinho mais leniente com o Ricardo Leão do que os meus colegas de painel, do que o Luís e a Susana, principalmente, porque aqui é uma situação extremamente complicada com o presidente se encontra, porque se ele, por um lado, deixar proliferar as barracas, o problema ganha uma dimensão que se torna incontrolável. E mandar um sinal inequívoco à população de que-

Pensou nisso há dois anos e pensa há dois meses das eleições. Essa é uma questão que se deve perguntar.

João, desculpa, eu vi o vídeo que a Susana falou, até o segui pelo link que ela colocou, que eu não tinha visto, que ela colocou no artigo do Público, e pelo que ele diz, atenção, aqui vamos simplesmente acreditar no que ele está a dizer. Aparentemente, a política de demolição de barracas é uma coisa que não é nova em Loures. Não começou agora. Ao contrário do que algumas associações, que estão ligadas, de resto, a partidos políticos, também não vamos negar que esta associação Vida Justa é um apêndice do Bloco de Esquerda. Não tem problema nenhum, mas não vamos fingir que as coisas não são o que são. Mas aparentemente, pelo que diz o Ricardo Leão, a política de não permitir ter uma tolerância zero com barracas no conselho não começou há um mês das eleições. Agora, eu também, por outro lado, percebo que ele esteja um bocadinho impotente e naturalmente, as responsabilidades maiores aqui são do poder central, porque quando se fizeram estes programas a sério para resolver o problema das barracas nos anos 80 e 90, eram programas, muitos deles financiados pela Europa, mas que eram coordenados e lançados pelo governo central, naturalmente, em articulação com as Câmaras Municipais.

A ver se o governo responde a isto.

Isto é uma situação que eu, sinceramente, não tenho nenhuma inveja do presidente da Câmara de Loures e acho que ele se encontra numa situação extremamente difícil do ponto de vista político e mesmo social. Eu não acredito que ele tenha feito isto com gosto e acho que certamente é uma situação que, infelizmente, o Estado central, e aqui volto ao ponto do João, porque eu acho que é o ponto a reter daqui, o Estado central deixou tudo isto, Portugal, chegar a este ponto.

O governo foi questionado sobre isso no Conselho de Ministros desta sexta-feira e mostrou-se disponível para dialogar com a autarquia de Loures, mas enfim, para já foi só mesmo esta declaração. Neste final do "Fora do Baralho", fica só esta referência. Radhika é o nome da jovem de que falava aqui o João Marques de Almeida há pouco, da jovem imigrante que teve média de 20 no ano letivo e chegou apenas há seis anos a Portugal sem saber português. E é uma aluna brilhante, uma reportagem da RTP que é fácil encontrar nas redes sociais. Escreva-nos para foradobaralho@observador.pt. Estamos sempre à disposição dos nossos ouvintes. Bom fim de semana.