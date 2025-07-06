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Numa semana que volta a ser marcada pelo tema da imigração, os nossos ouvintes também estão interessados neste tema. Ao fim de semana é isso que fazemos, são os ouvintes que questionam os ases do Fora do Baralho e um dos nossos ases responde. Desta vez temos conosco o Jorge Fernandes. As primeiras perguntas são do Guilherme Rodrigues, que nos conta que está emigrado no Brasil desde 2013. Levanta algumas dúvidas sobre o tema da alteração da Lei da Nacionalidade, desde logo, começando por dizer que muitos dos imigrantes que conhece e que vêm para Portugal o fazem para conseguir obter a nacionalidade e que o objetivo final nem sequer é ficarem aqui no país, apenas para poderem circular mais facilmente na Europa. E pergunta o seguinte: por que os portugueses emigram e por que deveria ser diferente para os estrangeiros que se nacionalizam? O Guilherme acredita que se Portugal quer realmente captar a mão de obra capaz e qualificada e impor o respeito à nossa cultura, temos de criar condições para as pessoas se sentirem acolhidas, mas ao mesmo tempo com necessidade de poderem crescer, de ganhar dinheiro. Se seria só isto que era necessário, porque o resto Portugal, no fundo, já oferece. Portugal não dá condições a quem vem, como os portugueses que emigram procuram.

Olá. É muito difícil responder a esta pergunta, ou melhor, esta é, por um lado, difícil, mas fácil. Qual é a parte fácil? A parte fácil é dizer que essas condições que o ouvinte fala não se criam por decreto. Não é possível nenhum governo decretar que a economia vai funcionar de forma A, B ou C, ou que as condições para acolhimento de imigrantes são estas ou aquelas. O que o governo pode fazer, como qualquer governo, é mudar o quadro legal que regulamenta a admissão de imigrantes, a nacionalidade. E temos visto na Europa toda, havido algumas alterações na maneira como as nacionalidades estão a ser atribuídas em alguns países, por exemplo, o caso de Itália, com Giorgia Meloni. Por exemplo, Giorgia Meloni está a restringir o direito à nacionalidade de pessoas, inclusive no velho direito jus sanguinis dos italianos. Portanto, tem havido algumas mexidas sob esse ponto de vista. Aquilo que o ouvinte pergunta é uma coisa que não é controlada pelo governo, que é as condições econômicas. E há imensos estudos acadêmicos que mostram que os imigrantes são muitíssimo sensíveis à questão econômica. Um exemplo clássico que é sempre dado é olhar para a fronteira entre o México e os Estados Unidos e o número de entradas legais, tanto legais como ilegais, entre a América Latina e os Estados Unidos. E quando a economia americana entrou em uma crise profunda em 2008, sem qualquer tipo de reforma institucional, sem nenhuma mudança legal, o que aconteceu foi uma quebra brutal da emigração para os Estados Unidos da América Latina, portanto, mexicanos, da América Central, da América do Sul. Os imigrantes praticamente guiam-se de uma forma quase, não é instintiva, porque recolhem pequenas informações, quer pelas notícias, mas também através de redes, quer formais, quer informais, e muitas vezes a questão econômica é o melhor regulador, a performance econômica é o melhor regulador daquilo que é a imigração para o país. De resto, Portugal, basta ver o que aconteceu, esta grande explosão de imigração nos últimos anos em Portugal, se é verdade que houve alterações legislativas que conduziram e de alguma maneira serviram como convite à vinda de mais imigrantes, também é verdade que coincidiram com um aumento ou com o momento relativamente feliz da economia portuguesa nos últimos anos. Comparado, por exemplo, com aquilo que era os dois grandes momentos de vinda de imigrantes para Portugal, foi o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, e estes anos mais recentes, no pós-troika. Estes anos são aqueles que, depois do cavaquismo, que foi um momento feliz e muito positivo no crescimento econômico, e estes dois grandes momentos, os anos 90 e início dos anos 2000, com um pequeno boom de imigração, e agora estes anos do pós-troika. Vemos que há uma correlação muito forte entre a performance da economia portuguesa ou a performance de qualquer economia, e a atração dos imigrantes. Quanto à capacidade De criar mais riqueza, de criar melhores condições para os imigrantes. Bem, isso é extremamente difícil. A economia portuguesa está a modernizar-se, mas tem atrasos, problemas e défices estruturais que não afetam apenas os imigrantes, afetam também os portugueses, as pessoas que nasceram aqui. A economia portuguesa está a fazer um progresso paulatino, mas dificilmente, não há nada que nos mostre que vá conseguir fechar o diferencial que existe, para já pelo menos, entre Portugal e os países demais da Europa do Norte. E indo agora a esse ponto que o ouvinte falou, é perfeitamente natural que muitos imigrantes queiram entrar através de Portugal e depois a partir daqui ir para paragens mais verdejantes. De resto, vimos isso.

Havia um facilitismo que também levava a isso.

Sim, Portugal era conhecido internacionalmente como sendo, há vários artigos nos jornais internacionais, jornais até que muitos dos imigrantes à partida não lerão, mas Portugal era conhecido como sendo um país com uma lei relativamente fácil, isto é, que deixava os imigrantes entrar com alguma facilidade. Mas os imigrantes tendem sempre, não é um caso português isto, tendem sempre a querer ir para os países mais ricos. Basta pensar, por exemplo, naquilo que aconteceu durante a crise dos refugiados. Os refugiados entravam na Europa pelo sul, pelo sudeste e depois iam pela Europa Central e a maioria desses imigrantes não queria ficar nesses países da União Europeia. Estou a pensar, por exemplo, na Polónia, na República Checa, na Hungria. A maior parte desses imigrantes queria ir para a Alemanha e para a Suécia, porque sabiam que eram economias com potencial e onde poderiam eventualmente fazer vidas mais felizes.

Como este ouvinte dizia, que é nesse tipo de países para onde os portugueses emigram e que o tipo de imigração que vem para Portugal não é. Falamos muito sobre isso nesta discussão, o facto de os cérebros estarem a fugir e se contratar pessoas para trabalhos que os portugueses não fazem.

Mas isso tem que ver com as condições de especialização da economia portuguesa. A economia portuguesa fez um conjunto de escolhas nos últimos anos, apesar de ser uma economia que está a aumentar, e muitos indicadores estão a caminhar no sentido certo, mas nós sabemos perfeitamente que a economia portuguesa continua a ter grandes deficiências e a aposta excessiva no turismo como monocultura em muitas zonas do país, o que está a acontecer é isso. Portugal, em grande medida, está a exportar pessoas altamente qualificadas e a esmagadora maioria dos imigrantes que nós recebemos são pessoas que podem ter qualificações, mas a maioria dessas pessoas vem trabalhar em áreas pouco especializadas e que oferecem pouco valor acrescentado. Mas mais uma vez, isto não é uma coisa que seja específica dos imigrantes, isto é um problema mais genérico da economia portuguesa, que deveria preocupar o governo, e que é uma preocupação geral das pessoas em Portugal, mas no fundo os imigrantes são uma pequena parte desta história. A história mais genérica do desenvolvimento económico e da modernização de Portugal é maior do que essa.

Ainda na imigração, o Anildo Costa traz aqui alguns pensamentos, até mais do que perguntas. E quando olha, por exemplo, para os dados do envelhecimento da população, questiona se não é isso que explica a necessidade de importar tantos jovens para trabalharem num local onde não nasceram e se isso não está a ser usado por Portugal como um paliativo de curto prazo.

Bem, isso não é uma especificidade de Portugal, há imensos países europeus. Mais uma vez, é preciso sempre pensar Portugal em perspectiva comparada. Há imensos países europeus que dependem dos imigrantes para o seu rejuvenescimento. Por exemplo, basta pensarmos que França é um exemplo acabado disto. França é um dos países europeus onde, apesar de tudo, a taxa de fertilidade é relativamente elevada devido à enormíssima população de origem muçulmana e que tende a ter mais filhos. A Alemanha é um país profundamente envelhecido, todos os países nórdicos, Espanha é um país muito envelhecido. Esta medida agora que Meloni acabou de tomar em Itália, e Meloni não é uma dirigente qualquer, é uma dirigente que vem da área da direita radical, e percebeu racionalmente que a economia italiana precisa indispensavelmente de imigrantes para continuar a funcionar, porque na medida em que não há, sendo as taxas de fertilidade o que são na Europa, a Europa estaria a caminho de uma diminuição brutal da população e de uma impossibilidade quase matemática de conseguir honrar os seus compromissos, nomeadamente nos sistemas de pensões, sem a entrada de imigrantes. A imigração é um tema extremamente complexo, é um tema extremamente difícil para as sociedades, porque cria tensões novas em determinado tipo de sociedade, em todas as sociedades, e reabre velhas clivagens que existem nas sociedades e reabre velhas feridas. E é também uma oportunidade, muitas vezes, de atores políticos estratégicos conseguirem fazer determinado tipo de ganhos. Ao mesmo tempo, não há nenhum dirigente europeu, nem nenhuma pessoa que olhe objetivamente para a Europa de forma aberta e clara, que consiga pensar que a Europa é viável a todos os níveis sem imigração. Aliás, essa, em minha opinião, é uma das grandes vantagens que os Estados Unidos têm ainda, apesar da política de imigração estar sendo um pouco apertada por Donald Trump, mas os Estados Unidos beneficiam fortemente de terem uma enormíssima imigração, que é a melhor de todas, uma mistura quase perfeita entre imigração não qualificada e imigração altamente qualificada, mas, de fato, beneficiam por essa matéria.

O Anílio de Costa traz ainda uma dúvida sobre um conceito e pergunta por que se usa o termo excesso de imigrantes. Ou seja, como é que se definiu esta ideia, se é um excesso em relação ao que gostariam, quem usa este termo, ou se é um excesso em relação ao que é preciso?

Relativamente a isso, a ideia do excesso de imigração depende sempre do ponto de comparação que estejamos a utilizar, o ponto ao qual nós queremos comparar. E é evidente que o ponto de comparação que cada pessoa utiliza incorpora a posição social e econômica dessa pessoa. Sabemos, por exemplo, que há segmentos da população em cada país que são particularmente suscetíveis de sofrerem, do ponto de vista econômico, com o aumento da imigração. Por exemplo, uma pessoa que seja menos qualificada, que tenha menos possibilidades de diferenciação no mercado de trabalho, eventualmente, tendo este perfil um pouco mais indiferenciado, poderá correr um risco muito maior do que, por exemplo, um médico, um advogado ou um professor universitário, que são pessoas mais diferenciadas e que a sua educação protege da imigração pouco qualificada. E, portanto, a ideia do que é pouco ou muito, ou um excesso de imigração, é uma coisa perfeitamente subjetiva, é uma avaliação individual. Agora, é evidente que estamos sempre no patamar da razoabilidade. Naturalmente que se Portugal, de hoje para amanhã, recebesse 10 milhões de habitantes, o país colapsava, na medida em que não há infraestrutura física que conseguisse aguentar tantas pessoas. Mais uma vez, voltando quase ao início da nossa conversa, aquilo que nós sabemos é que a situação econômica funciona praticamente como um regulador quase perfeito de tudo isto, e há um ponto de equilíbrio que a economia dá à imigração. Vamos supor que Portugal entra numa grande recessão e ficamos durante quatro ou cinco anos num momento econômico muito difícil. A probabilidade de, uns meses após o início da recessão, a imigração começar a cair é muitíssimo elevada. As pessoas muitas vezes criam fantasmas, quando eles não existem. Por exemplo, em Portugal, neste momento, sem imigração, não é possível resolver o problema da habitação, no sentido em que a construção de casas é uma coisa altamente dependente de um mercado de trabalho, infelizmente, pouco qualificado, as coisas são o que são, e portanto, sem uma imigração maciça, não conseguimos ter gente suficiente para construir casas, para resolver o problema da habitação, que afeta praticamente todos os portugueses.

Este especial ouvintes fica por aqui. Eu sou a Inês André Figueiredo, comigo tive o Jorge Fernandes e deixo o convite aos ouvintes do "Fora do Baralho" que enviem perguntas para os nossos ases através do e-mail foradobaralho@observador.pt.